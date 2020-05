Chile. Protestas en Santiago contra gestión de Piñera ante la Covid-19/ Represión en varias poblaciones / Más ollas comunes contra el hambre

Resu­men Lati­no­ame­ri­cano, 26 mayo 2020

Sebas­tián Piñe­ra pro­me­tió la sema­na pasa­da una cam­pa­ña de entre­ga de 2,5 millo­nes de canas­tas con ali­men­tos, sin embar­go, habi­tan­tes denun­cian que la medi­da no sub­sa­na la nece­si­dad de las fami­lias vul­ne­ra­bles.

Veci­nos de las comu­nas de San Ber­nar­do y Cerro Navia, en San­tia­go de Chi­le, salie­ron a las calles este mar­tes 26 de mayo para mani­fes­tar­se en con­tra de la ges­tión del Gobierno de Sebas­tián Piñe­ra ante el mane­jo de la situa­ción por la Covid-19.

Los ciu­da­da­nos acu­san a la admi­nis­tra­ción de Piñe­ra de aban­dono y

demo­ra en las ayu­das pro­me­ti­das para enfren­tar la cri­sis eco­nó­mi­ca

pro­du­ci­da por los efec­tos del nue­vo coro­na­vi­rus.

De acuer­do con el

cuer­po de cara­bi­ne­ros, en las comu­nas de San Ber­nar­do y Cerro Navia se

regis­tran varias con­gre­ga­cio­nes de per­so­nas, mani­fes­ta­cio­nes y

barri­ca­das.

Asi­mis­mo tras­cen­dió que los veci­nos enar­bo­la­ron lien­zos y can­ta­ron con­sig­nas con­tra la demo­ra en la entre­ga de las canas­tas con comi­da, pro­me­ti­das por las auto­ri­da­des chi­le­nas en el con­tex­to de la cam­pa­ña Ali­men­tos Para Chi­le.

Por su par­te, el inten­den­te de la ciu­dad Feli­pe Gue­va­ra, seña­ló en

con­fe­ren­cia de pren­sa que la fal­ta de comi­da no jus­ti­fi­ca las pro­tes­tas

ciu­da­da­nas. «La situa­ción de esca­sez no jus­ti­fi­ca que la gen­te de las

comu­nas que están en cua­ren­te­na sal­ga a la calle a reu­nir­se en las

esqui­nas», dijo el fun­cio­na­rio.

En los últi­mos días

se regis­tran diver­sas mani­fes­ta­cio­nes en los sec­to­res más vul­ne­ra­bles

de San­tia­go. Los veci­nos de la zona han sali­do a la calle a pro­tes­tar en

medio la cua­ren­te­na por el mis­mo moti­vo que este mar­tes varios

ciu­da­da­nos levan­ta­ron mani­fes­ta­cio­nes.

La res­pues­ta del Gobierno a muchas de estas pro­tes­tas fue la repre­sión de Cara­bi­ne­ros con carros lan­za aguas y gases lacri­mó­ge­nos, lo que gene­ró el recha­zo de la opo­si­ción, cuyos líde­res han seña­la­do que «el ham­bre no se pue­de repri­mir».

Repre­sión y dete­ni­dos en olla común de la Comu­na La Gran­ja

Ante

la repre­sión a la olla común en la comu­na de La Gran­ja, don­de 6 de

nues­tros com­pa­ñe­ros resul­ta­dos dete­ni­dos. El Esta­do lega­li­za el ham­bre y

al pue­blo no le que­da más que orga­ni­zar­se y luchar para sobre­vi­vir.

Sólo el pue­blo, ayu­da al pue­blo.

Ollas comu­nes en Lo Pra­do y Villa Navia

Cara­bi­ne­ros y mili­ta­res gol­pean y detie­nen a un humil­de tra­ba­ja­dor en la pobla­ción San Car­los

En tiem­pos de pan­de­mia, la bru­ta­li­dad poli­cial y mili­tar se impo­ne con las polí­ti­cas de un gobierno repre­si­vo y falli­do

La denun­cia del joven Daniel Serey, que reci­bi­mos hoy lunes, data del

vier­nes 22, cuan­do según su tes­ti­mo­nio fue abor­da­do por 4 cara­bi­ne­ros y

dos mili­ta­res, mien­tras iba por fru­tas al nego­cio local en la pobla­ción

San Car­los.

Serey, indi­ca que sin pro­vo­ca­ción de por medio, fue

tira­do al sue­lo por la poli­cía, estran­gu­la­do allí mis­mo, mien­tras era

patea­do por una cara­bi­ne­ra en el sue­lo (video adjun­to).

Las imá­ge­nes hablan por si solas, pero eso no que­do ahí, y del cual no

se tie­ne regis­tro, fue lo que paso des­pués camino a la 52 comi­sa­ria de

Mai­pú don­de siguió sien­do gol­pea­do, e inclu­so pro­fa­nan­do su pro­pia

reli­gión, como es el cabe­llo para la creen­cia ras­ta­fa­ri.

Daniel

rela­ta lo siguien­te: «cuan­do me subie­ron al carro me gol­pea­ron has­ta

lle­gar a la comi­sa­ria 52 de Mai­pú, inclu­so algu­nos me cor­ta­ron el pelo

humi­llán­do­me y deni­grán­do­me. Lle­gué vomi­tan­do y sin fuer­za de parar­me.

No me lle­va­ron a cons­ta­tar lesio­nes obli­gán­do­me a reco­no­cer que era el

cul­pa­ble de no se que… me hicie­ron fir­mar varios pape­les que no supe

que era, ya que no podía ni hablar ni res­pi­rar, solo vomi­ta­ba!»

Otro tes­ti­mo­nio más de la vio­len­ta repre­sión que se vive en los luga­res peri­fé­ri­cos de San­tia­go, mien­tras el gobierno lla­ma a un Acuer­do Nacio­nal, para poder seguir dis­po­nien­do mas fácil­men­te de más ele­men­tos repre­si­vos con­tra la pobla­ción que pro­tes­ta, o que inclu­so solo va cami­nan­do por la calle como el caso de Daniel.

Pro­tes­ta en #Puen­teAl­to: «Pre­fie­ro morir­me de #Covid_​19 antes que de ham­bre».