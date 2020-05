Palestina. El Canalla se viste de demócrata

Resu­men Medio Orien­te, 11 de mayo de 2020 — -

Israel se pre­sen­ta ante el mun­do, como una enti­dad par­ti­cu­lar, dis­tin­ta, tra­ba­jan­do el papel de víc­ti­ma ante el aco­so de cul­tu­ras que no acep­tan su pre­sen­cia en el Levan­te Medi­te­rrá­neo.

Efec­ti­va­men­te, dece­nas de millo­nes de per­so­nas, que habi­tan los paí­ses de Asia Occi­den­tal y en ello ten­ga la segu­ri­dad usted ami­go (a) lec­tor (a) que somos miles de millo­nes en el mun­do, los que no vali­da­mos este mito reli­gio­so, que inten­ta con­ven­cer que aque­llos extran­je­ros, que comen­za­ron un pro­ce­so de ocu­pa­ción y colo­ni­za­ción de Pales­ti­na, des­de fines del siglo XIX, son un pue­blo ele­gi­do por una divi­ni­dad la cual inclu­so, en for­ma par­ti­cu­la­rí­si­ma, pro­me­tió pro­por­cio­nar­les una tie­rra don­de habi­tar.

La usur­pa­ción de una tie­rra con pue­blo

Esa divi­ni­dad pare­ce no haber­les dicho que esa tie­rra tenía una pobla­ción nati­va, que por gene­ra­cio­nes han habi­ta­do sus coli­nas, cami­na­do sus desier­tos, flo­ta­do en un mar inte­rior y extraí­do ali­men­tos del Mar Medi­te­rrá­neo. Una pobla­ción, que ha cul­ti­va­do oli­va­res, cítri­cos, dáti­les, gra­na­das, que ha ali­men­ta­do a gene­ra­cio­nes de seres huma­nos con el fru­to de una tie­rra gene­ro­sa. Han pas­to­rea­do sus ani­ma­les y ele­va­do sus ple­ga­rias en Al Quds, Bet Lahm y Al Jalil. Un pue­blo con tie­rra, muy dis­tin­to a la far­sa ven­di­da por el sio­nis­mo, que sos­tie­ne en for­ma con­tu­maz e impos­to­ra que Pales­ti­na “era una tie­rra sin pue­blo para un pue­blo sin tie­rra” tra­tan­do, de ese modo, de jus­ti­fi­car el supues­to carác­ter errá­ti­co de los cre­yen­tes judíos, dis­per­sa­dos por el mun­do y espe­ran­za­dos en vol­ver a lo que deno­mi­nan Sion.

Con toda lógi­ca, millo­nes de hom­bres y muje­res que habi­tan Asia occi­den­tal, no pue­den acep­tar, como prue­ba de domi­nio, un mito, que ade­más de fal­sa­rio ha tra­ta­do de impo­ner­se a san­gre y fue­go, apo­yán­do­se para ello, en los intere­ses de impe­rios que tuvie­ron y tie­nen hoy sus pro­pios obje­ti­vos. Así suce­dió con el man­da­to bri­tá­ni­co sobre Pales­ti­na y su hege­mo­nía en Jor­da­nia e Irak. Fran­cia con su vin­cu­la­ción colo­nial en El Líbano, Siria, par­te de Irak y Tur­quía, defi­ni­do ambos pre­do­mi­nios en los Acuer­dos Syket-Picot (1).

Una enti­dad israe­lí que nace­rá bajo el signo de la ile­ga­li­dad, la ocu­pa­ción de tie­rras aje­nas, la vio­la­ción de los dere­chos de millo­nes de seres huma­nos y un pro­ce­so de colo­ni­za­ción, que ha sig­ni­fi­ca­do el ase­si­na­to de dece­nas de miles de pales­ti­nos, la usur­pa­ción de gran par­te de su terri­to­rio y la gene­ra­ción de millo­nes de refu­gia­dos. Ese ente, que pasa­rá a par­tir de mayo del año 1948 a deno­mi­nar­se Israel, no pue­de ocul­tar su con­di­ción de cri­mi­nal, por el sólo hecho de con­vo­car a elec­cio­nes y sos­te­ner que es “la úni­ca demo­cra­cia de Orien­te Medio”

Pre­su­mir de títu­los fan­ta­sio­sos, mos­trar­se ante el mun­do con su car­ga de men­ti­ras, pro­pa­gan­da, exhi­bi­ción de cre­den­cial de demó­cra­tas, cuan­do en ver­dad se es una enti­dad tota­li­ta­ria, agre­si­va, beli­co­sa, son carac­te­rís­ti­cas de esta supues­ta demo­cra­cia. Simi­lar, en el tra­to que da el sio­nis­mo a los pue­blos del Levan­te medi­te­rrá­neo, al que en su momen­to die­ron regí­me­nes tota­li­ta­rios como lo fue el Ter­cer Reich con­tra los pue­blos euro­peos, sobre todo aque­llos sig­na­dos como “infe­rio­res” esla­vos, gita­nos entre otros.

Encua­dra­do en una con­duc­ta, que tie­ne todos los tra­zos de un com­por­ta­mien­to esqui­zo­fré­ni­co, en el sen­ti­do que en base a sus creen­cias fal­sas, el sio­nis­ta sos­tie­ne que dichas ideas son irre­duc­ti­bles a la lógi­ca. Tie­ne una idea­ción deli­ran­te, por ejem­plo, sos­te­ner que es una per­so­na esco­gi­da por dios. Auto­con­ven­cer­se de una his­to­ria fal­sa­ria, para tra­tar de jus­ti­fi­car su actuar como un régi­men nacio­nal­sio­nis­ta: “no pue­de vol­ver a suce­der un holo­caus­to” por ejem­plo y así armar­se has­ta los dien­tes, ya que fue­ron inca­pa­ces de opo­ner­se al nazis­mo. Opri­mir a otros pue­blos ya que se sin­tie­ron escla­vi­za­dos. Ence­rrar a millo­nes de per­so­nas en cam­pos de con­cen­tra­ción como la Fran­ja de Gaza, por­que tam­bién lo expe­ri­men­ta­ron. Tra­tar a los goyim como ani­ma­les, demo­ler sus vivien­das, des­truir sus cam­pos de cul­ti­vo. Expe­ri­men­tar con los pre­sos pales­ti­nos.

El Chan­ta­je no fina­li­za

Este Israel, que lle­va déca­das de crí­me­nes no cesa en su accio­nar. No exis­te en ella par­ti­dos, movi­mien­tos, líde­res con influen­cia, que sean capa­ces de dete­ner esta con­duc­ta cali­fi­ca­da y com­pro­ba­da, como pro­pia de enti­da­des vio­la­do­ras de los dere­chos huma­nos, que come­te crí­me­nes de lesa huma­ni­dad y que impli­ca la nece­si­dad y el deber de lle­var­los a tri­bu­na­les inter­na­cio­na­les, para que res­pon­dan de sus actos. Es una tarea difí­cil, com­ple­ja, que en oca­sio­nes gene­ra impo­ten­cia pero debe hacer­se. Es vital, no pode­mos acep­tar que enti­da­des mons­truo­sas como la sio­nis­ta se sal­gan con la suya, que sigan chan­ta­jean­do a otras nacio­nes, para gene­rar un man­to de pri­vi­le­gio e inmu­ni­dad, que impi­da juz­gar sus deli­tos.

Un ejem­plo de este actuar impu­ne, que cuen­ta con la com­pli­ci­dad de gobier­nos some­ti­dos, medro­sos, timo­ra­tos, lo hemos pre­sen­cia­do estos días. El gobierno ale­mán, cedien­do a las pre­sio­nes de la admi­nis­tra­ción Trump e Israel, ha decla­ra­do orga­ni­za­ción terro­ris­ta a la rama polí­ti­ca de Hez­bo­la (movi­mien­to legal y par­te del gobierno de El Líbano) un ejem­plo de esa influen­cia sio­nis­ta que obli­ga a un país, que jus­ta­men­te un año atrás se había nega­do a acep­tar tal deci­sión sobre esa ala polí­ti­ca del movi­mien­to de resis­ten­cia liba­nés. Fue un año en el cual el gobierno de Mer­kel reci­bió pre­sión tras pre­sión, has­ta que pudo más la cri­sis de con­cien­cia y el ban­di­da­je sio­nis­ta que la sobe­ra­nía de un país, que sue­le pre­ciar­se de cier­ta inde­pen­den­cia.

El pró­xi­mo paso ale­mán será, pro­ba­ble­men­te, reco­no­cer la ane­xión de Cis­jor­da­nia a la enti­dad sio­nis­ta o tras­la­dar su emba­ja­da de Tel Aviv a Al Qud. Esta Ale­ma­nia, con con­flic­tos his­tó­ri­cos, que la comu­ni­dad judía en sue­lo ale­mán sue­le recor­dar­le de tan­to en tan­to, chan­ta­jea­da y suje­ta a per­ma­nen­tes pagos en bene­fi­cio de orga­ni­za­cio­nes sio­nis­tas en fun­ción de la indus­tria del holo­caus­to (2) sigue dan­do mues­tras de la cobar­día y fal­ta de sobe­ra­nía, para lle­var ade­lan­te sus rela­cio­nes exte­rio­res fue­ra de pre­sio­nes de la alian­za impe­ria­lis­mo-sio­nis­mo. Es intere­san­te dar cuen­ta que Ale­ma­nia, tras el Tra­ta­do de Lon­dres del año 1953 con­si­guió de fac­to toda con­do­na­ción de deu­das y repa­ra­cio­nes de post­gue­rra, pero con rela­ción al sio­nis­mo los pagos han con­ti­nua­do has­ta el día de hoy.

Es en este mar­co regio­nal y mun­dial don­de Israel logró for­mar, tras tres inten­tos falli­dos, un gobierno, que en esta oca­sión será un régi­men de coa­li­ción entre la alian­za ultra­de­re­chis­ta y reli­gio­sa lide­ra­da por Ben­ja­mín Netan­yahu y la alian­za cen­tro­de­re­chis­ta enca­be­za­da por el jefe del esta­do mayor del ejér­ci­to ocu­pan­te Benny Gantz. Una com­po­nen­da, que le per­mi­te res­pi­ro judi­cial a Netan­yahu, quien está pro­ce­sa­do por soborno, frau­de y abu­so de con­fian­za.

Un per­so­na­je pro­te­gi­do al más alto nivel del apa­ra­to judi­cial y polí­ti­co israe­lí, como lo ejem­pli­fi­ca el hecho que el fis­cal gene­ral de Israel, Avi­chai Man­del­blit, no vio «impe­di­men­to legal» a que Ben­ja­mín Netan­yahu sea pri­mer minis­tro en el nue­vo gobierno aun estan­do acu­sa­do de corrup­ción, a la espe­ra de que el Tri­bu­nal Supre­mo dic­ta­mi­ne su posi­ble inca­pa­ci­ta­ción. En defi­ni­ti­vas, ambos polí­ti­cos ocu­pa­rán la tes­te­ra de pri­mer minis­tro por 18 meses cada uno, ini­cian­do este engen­dro polí­ti­co Netan­yahu, mien­tras Gantz ocu­pa­rá la car­te­ra de minis­tro de defen­sa y el nue­vo car­go de vice pri­mer minis­tro. Ambos estre­cha­men­te uni­dos para lle­var a cabo la deci­sión polí­ti­ca de ane­xar gran par­te de Cis­jor­da­nia y Gantz coman­dan­do las tro­pas de asal­to.

En el plano de los intere­ses del pue­blo pales­tino, ambos nom­bres son par­te del mis­mo menú cri­mi­nal, nada cam­bia en los obje­ti­vos de ocu­pa­ción y colo­nia­lis­mo. Nada cam­bia en la idea de ane­xio­nar los asen­ta­mien­tos pobla­dos por colo­nos extran­je­ros en Cis­jor­da­nia, a esa crea­ción ile­gal lla­ma­da Israel. No habrá cam­bios en seguir una polí­ti­ca geno­ci­da pues este gobierno cívi­co-mili­tar se ha pro­pues­to eli­mi­nar cual­quier posi­bi­li­dad que se con­cre­te un Esta­do pales­tino auto­de­ter­mi­na­do.

Nada cam­bia­rá en la estra­te­gia sio­nis­ta de seguir lle­van­do a cabo los pro­ce­sos de des­es­ta­bi­li­za­ción, con­tra El Líbano, Siria e Irak, tenien­do como obje­ti­vo mayor el gene­rar difi­cul­ta­des, en todas las órde­nes, a la Repú­bli­ca Islá­mi­ca de Irán. Israel cum­ple así la fun­ción de pun­ta de lan­za, por­taa­vio­nes terres­tre de los intere­ses del régi­men esta­dou­ni­den­se, que a su vez, en esta rela­ción espu­ria, obe­de­ce las direc­tri­ces en polí­ti­ca exte­rior del lobby sio­nis­ta agru­pa­do en el Comi­té de Asun­tos Públi­cos Esta­dou­ni­den­se-israe­lí (AIPAC por sus siglas en inglés).

El nue­vo gobierno israe­lí, sur­gi­do de la corrup­ción de este pri­mer minis­tro que se repi­te el pla­to por quin­ta vez, ten­drá aho­ra la cola­bo­ra­ción de un ex mili­tar invo­lu­cra­do en las agre­sio­nes con­tra la Fran­ja de Gaza, por tan­to, un delin­cuen­te en el mar­co de ser con­si­de­ra­do un cri­mi­nal de gue­rra que ten­drá que res­pon­der, más tem­prano que tar­de de los deli­tos come­ti­dos. ¿De qué demo­cra­cia se pue­de jac­tar una socie­dad, que da sus votos a corrup­tos, polí­ti­cos frau­du­len­tos, cri­mi­na­les de gue­rra, chan­ta­jis­tas y aque­llos que espe­cu­lan con el sufri­mien­to de los que murie­ron y sólo sir­ven para seguir apun­ta­lan­do la indus­tria del horror que es el sio­nis­mo?

Tal vez, esta socie­dad, enquis­ta­da en un terri­to­rio al cual no per­te­ne­cen, con­for­ma­da por colo­nos cuyo ori­gen se encuen­tra tan­to en paí­ses euro­peos como ame­ri­ca­nos, debe­ría escu­char a aque­llos que sien­do judíos seña­lan que Israel es una abo­mi­na­ción. Efec­ti­va­men­te, los rabi­nos de la agru­pa­ción Netu­rei Kar­ta (Guar­dia­nes de la ciu­dad en idio­ma Arameo) afir­man que Israel no debe­ría exis­tir. Una afir­ma­ción que tie­ne su razón reli­gio­sa a la cual aña­do la polí­ti­ca, no debe­ría exis­tir pues nació gra­cias a la impo­si­ción de aque­llos que que­rían seguir man­te­nien­do sus pri­vi­le­gios e intere­ses en Asia occi­den­tal.

Nació por­que algu­nos con car­go de con­cien­cia pen­sa­ron que se le debía un hogar a un pue­blo que “tan­to ha sufri­do”. Nació por­que las pro­pias divi­sio­nes de los pue­blos ára­bes han per­mi­ti­do que ese tumor siga cre­cien­do, corrom­pien­do todo a su paso. Nació por­que el mun­do es injus­to entre aque­llos que domi­nan y aque­llos que se dejan domi­nar, por­que los orga­nis­mos inter­na­cio­na­les sur­gi­dos de la post­gue­rra no son demo­crá­ti­cos y se sus­ten­tan en la ley del más fuer­te. Orga­ni­za­cio­nes suje­tas al chan­ta­je eco­nó­mi­co de Esta­dos Uni­dos por ejem­plo, que se ha reti­ra­do de la UNESCO, la OMS, el Con­se­jo de dere­chos Huma­nos de la ONU, no reco­no­ce a la Cor­te Penal inter­na­cio­nal.

Es esta reali­dad la que per­mi­te que se siga ase­si­nan­do al pue­blo pales­tino, que se agre­da a El Líbano y se le des­es­ta­bi­li­ce suman­do en ello a paí­ses euro­peos como Ale­ma­nia, Fran­cia, Gran Bre­ta­ña, intere­sa­dos en recu­pe­rar vie­jas ínfu­las impe­ria­les. Esta reali­dad hace posi­ble que el Levan­te medi­te­rrá­neo esté pla­ga­do de bases mili­ta­res occi­den­ta­les, que se sus­ten­ten monar­quías tota­li­ta­rias que nadan en oro y opu­len­cia mien­tras sus pue­blos viven la repre­sión más vil. Un esce­na­rio don­de se enal­te­ce a un régi­men que res­pon­de a una lógi­ca de un movi­mien­to colo­nia­lis­ta, que se baña en la san­gre de pales­ti­nos en par­ti­cu­lar y de ára­bes en gene­ral.

Una enti­dad que auto­de­no­mi­na demo­crá­ti­ca y es sim­ple­men­te una facha­da hipó­cri­ta des­ti­na­da a con­ven­cer a inge­nuos. Israel es un régi­men cana­lla que se vis­te de demó­cra­ta pero el tra­je le que­da dema­sia­do hol­ga­do y per­mi­te ver aso­mar fusi­les, tan­ques, avio­nes, armas nuclea­res y toda cla­se de herra­mien­tas des­ti­na­das a seguir opri­mien­do bajo el man­to pro­tec­tor de sus alia­dos. Mien­tras ello no ter­mi­ne y los pue­blos some­ti­dos no se alcen, mien­tras la resis­ten­cia no se una en un obje­ti­vo cla­ro de des­truir al sio­nis­mo las balas, mayo­ri­ta­ria­men­te segui­rán incrus­tán­do­se en los cuer­pos de los hom­bres y muje­res del mun­do ára­be. Se requie­re cam­biar la direc­ción de los tiros, al mis­mo tiem­po que la coac­ción polí­ti­ca, diplo­má­ti­ca, las cam­pa­ñas de pre­sio­nes como el BDS se con­cre­tan y ayu­den en la tarea prin­ci­pal.