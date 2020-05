Resu­men Latinoamericano*/ 9 de mayo 2020 . — — —

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez con­fir­mó que el ais­la­mien­to social se exten­de­rá has­ta el 24 de mayo y que el AMBA no avan­za­rá a la fase cua­tro de con­fi­na­mien­to, al ser el sec­tor con más casos posi­ti­vos de todo el país. Fren­te a quie­nes piden una total aper­tu­ra eco­nó­mi­ca, remar­có que la prio­ri­dad de su Gobierno es cui­dar la salud de los ciu­da­da­nos.

Des­de Oli­vos, acom­pa­ña­do por el gober­na­dor bonae­ren­se Axel Kici­llof y el jefe de Gobierno por­te­ño, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, anun­ció que «toda la Argen­ti­na, sal­vo el AMBA, pasa­rá a la fase cua­tro de reaper­tu­ra pro­gre­si­va». Y sumó: «Sin embar­go, la Ciu­dad y pro­vin­cia de Bue­nos Aires segui­rá en la ter­ce­ra, de aper­tu­ra por seg­men­ta­ción según el muni­ci­pio y la zona».

El trans­por­te inter­ju­ris­dic­cio­nal segui­rá estan­do prohi­bi­do, por lo que las empre­sas debe­rán garan­ti­zar el tras­la­do de los tra­ba­ja­do­res a sus pues­tos de empleo, sos­tu­vo el man­da­ta­rio. Mien­tras que el trans­por­te públi­co urbano debe­rá con­ti­nuar tra­ba­jan­do con capa­ci­dad limi­ta­da y los exper­tos reco­men­da­ron refor­zar el cui­da­do de los adul­tos mayo­res.

«La can­ti­dad de casos se ha logra­do ralen­ti­zar un poco más, la can­ti­dad de falle­ci­mien­tos están den­tro de lo que espe­ra­mos que podría ocu­rrir. Las cosas están ocu­rrien­do como lo veni­mos pen­san­do y pla­nean­do», ase­gu­ró el Pre­si­den­te y mani­fes­tó un «enor­me orgu­llo» por el com­por­ta­mien­to de los ciu­da­da­nos para aca­tar la cua­ren­te­na y cum­plir los obje­ti­vos pac­ta­dos.

En com­pa­ra­ción con la región, Fer­nán­dez demos­tró que la situa­ción argen­ti­na es mucho mejor que la de varios paí­ses veci­nos, como Bra­sil y Chi­le, lo que per­mi­te «mos­trar el éxi­to de con­trol» sobre la pan­de­mia. Pero pidió «no per­der de vis­ta que éste es un virus que noso­tros sali­mos a bus­car», por lo que cuán­to mayor sea la pro­tec­ción, mejor evo­lu­cio­na­rá la situa­ción sani­ta­ria. «Tie­ne sen­ti­do el esfuer­zo que esta­mos hacien­do», remar­có al con­tras­tar la tasa de mor­ta­li­dad que regis­tra el país fren­te al res­to del mun­do: «Logra­mos apla­nar la cur­va de con­ta­gios», resu­mió.

En mate­ria pro­duc­ti­va, el man­da­ta­rio recor­dó las diver­sas medi­das y herra­mien­tas de asis­ten­cia eco­nó­mi­ca impul­sa­das por el Esta­do ante la cri­sis que gene­ra­ron la pan­de­mia y la cua­ren­te­na. Pero recor­dó: «Lo que más nos intere­sa es pre­ser­var la vida de la gen­te».

En este sen­ti­do, le res­pon­dió a quie­nes impul­sa­ron una cam­pa­ña con­tra la cua­ren­te­na. Éstos argu­men­ta­ron que los paí­ses que prio­ri­za­ron la eco­no­mía no tuvie­ron un mal resul­ta­do sani­ta­rio. Pero com­pa­ró a Sue­cia, ejem­plo de ello, con Norue­ga. Dos paí­ses pega­dos, pero el pri­me­ro no res­pe­tó un ais­la­mien­to total y el segun­do sí. Por eso, los sue­cos tie­nen 14 veces más muer­tos que su vecino, lo que equi­va­le a «13.900 argen­ti­nos que pue­den morir­se».

Tam­bién hizo refe­ren­cia a la situa­ción de los Esta­dos Uni­dos, y lo puso de ejem­plo «para que no mien­tan más, por­que gene­ran ansie­dad y preo­cu­pan a la gen­te». El país del nor­te no apli­có con­tro­les drás­ti­cos para con­tro­lar la pan­de­mia, se con­vir­tió en un nue­vo foco de infec­ción y aún así per­dió 20,5 millo­nes de empleos sólo en un mes. «No me van a tor­cer el bra­zo, voy a cui­dar a la gen­te antes que nada», les res­pon­dió a los ope­ra­do­res de la opo­si­ción. «Nos quie­ren hacer creer que si abri­mos la eco­no­mía la gen­te va a estar mejor, pero si abri­mos la eco­no­mía vamos a ter­mi­nar como ter­mi­nó Sue­cia», fina­li­zó.

Pese a ello, la nue­va fase no impli­ca­rá la reaper­tu­ra de cole­gios y uni­ver­si­da­des, tam­po­co esta­rán per­mi­ti­dos los even­tos públi­cos y pri­va­dos, los cines, tea­tros, cen­tros cul­tu­ra­les y clu­bes; el trans­por­te públi­co de pasa­je­ros inter­ur­bano, inter­ju­ris­dic­cio­nal e inter­na­cio­nal y las acti­vi­da­des turís­ti­cas.

Esta aper­tu­ra será una prue­ba para ver cómo evo­lu­cio­na la cur­va de con­ta­gios camino a una nue­va nor­ma­li­dad, como ya está ocu­rrien­do en otros paí­ses del mun­do. Si se man­tie­nen los cui­da­dos, la dis­tan­cia social y la higie­ne per­so­nal, el camino de la fle­xi­bi­li­za­ción con­ti­nua­rá pero el Pre­si­den­te ya acla­ró que pue­de vol­ver­se atrás en cual­quier momen­to, en caso de que ésto no fun­cio­ne.

Kici­llof: «La enfer­me­dad está con­te­ni­da, pero no con­tro­la­da»

El gober­na­dor bonae­ren­se valo­ró el «esfuer­zo» rea­li­za­do en la pro­vin­cia y des­ta­có que el dis­tri­to pasó de tener 422 camas de tera­pia inten­si­va a 926, a par­tir de los tra­ba­jos rea­li­za­dos para enfren­tar la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

El gober­na­dor bonae­ren­se, Axel Kici­llof, advir­tió hoy que «la enfer­me­dad está con­te­ni­da, pero no con­tro­la­da», valo­ró el «esfuer­zo» rea­li­za­do en la pro­vin­cia y des­ta­có que el dis­tri­to pasó de tener 422 camas de tera­pia inten­si­va a 926, a par­tir de los tra­ba­jos rea­li­za­dos para enfren­tar la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

«No pode­mos con­fiar­nos, la enfer­me­dad está con­te­ni­da pero no con­tro­la­da’, advir­tió Kicillof,en una con­fe­ren­cia que com­par­tió con el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez y el jefe del Gobierno por­te­ño, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, en la quin­ta de Oli­vos.

Rodrí­guez Larre­ta: la cua­ren­te­na sigue pero el lunes se pro­pon­drán cier­tas aper­tu­ras

El jefe de Gobierno por­te­ño dijo que el lunes pró­xi­mo ele­va­rá al gobierno nacio­nal una pro­pues­ta de acti­vi­da­des comer­cia­les para abrir «en for­ma muy gra­dual».

El jefe de gobierno por­te­ño, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, anun­ció hoy que «la cua­ren­te­na sigue en la Ciu­dad de Bue­nos Aires» y que va a pedir al Poder Eje­cu­ti­vo «sumar algu­nas acti­vi­da­des», con «un cri­te­rio de seg­men­ta­ción y gra­dua­li­dad» que inclu­yen sali­das para niños el fin de sema­na acom­pa­ña­dos de sus padres y aper­tu­ra de comer­cios de cer­ca­nía.

«La cua­ren­te­na sigue en la Ciu­dad de Bue­nos Aires», dejó cla­ro el jefe de gobierno por­te­ño, antes de abor­dar las pro­pues­tas con­cre­tas que ele­va­rá al Poder Eje­cu­ti­vo para la aper­tu­ra de acti­vi­da­des y sali­das.

En el mar­co de la con­fe­ren­cia de pren­sa en la que acom­pa­ñó al pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez jun­to con el gober­na­dor bonae­ren­se Axel Kici­llof, Rodrí­guez Larre­ta pon­de­ró «el tra­ba­jo con­jun­to y coor­di­na­do con el gobierno nacio­nal», al dar a cono­cer el man­da­ta­rio nacio­nal que el ais­la­mien­to se exten­de­rá has­ta el 24 de mayo, y que en el caso del Area Metro­po­li­ta­na de Bue­nos Aires (AMBA) «segui­rá como has­ta aho­ra».

Agre­gó que «en esta nue­va eta­pa de la cua­ren­te­na» le pro­pon­drán al Poder Eje­cu­ti­vo «sumar algu­nas acti­vi­da­des, con los mis­mos cui­da­dos y pau­tas» que se han res­pe­ta­do has­ta aho­ra y «en for­ma gra­dual».

Esa pro­pues­ta, ade­lan­tó, la dará a cono­cer maña­na a la maña­na en el mar­co de una con­fe­ren­cia de pren­sa, en la que brin­da­rá los deta­lles, y la pre­sen­ta­rá al Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal el lunes.

Pero, citó algu­nos casos como «aper­tu­ra de comer­cios a las 11 de la maña­na» para evi­tar el trans­por­te en hora­rios pico y que las sali­das sean de pro­xi­mi­dad, es decir que la gen­te se diri­ja cami­nan­do a los loca­les cer­ca­nos y no para «ir a la otra pun­ta de la ciu­dad a com­prar algo».

Trans­por­te Públi­co en la Ciu­dad

En cuan­to al trans­por­te, dijo se man­ten­drán estric­tos para con­ser­var los nive­les actua­les, tenien­do en cuen­ta que «todos via­jen sen­ta­dos».

Según insis­tió, el cri­te­rio de la aper­tu­ra de estas acti­vi­da­des será «gra­dual», para que no aumen­te el nivel de con­ta­gios, y advir­tió que esta­rán «aten­tos» al «cum­pli­mien­to de la gen­te», por­que de lo con­tra­rio, «se vol­ve­rá atrás».

Los niños en esta nue­va fase de ais­la­mien­to

En cuan­to a los niños, asu­mió que «son los úni­cos que no pue­den salir» a la calle des­de que comen­zó la cua­ren­te­na y que, por ese moti­vo, «en base a la reco­men­da­ción de pedia­tras, los fines de sema­na podrán salir en base a cier­tas con­di­cio­nes y «seg­men­ta­dos» y a «dar una vuel­ta», «no a pla­zas, que segui­rán cerra­das» y «no para jun­tar­se con sus pares» ni tam­po­co «uti­li­zar el trans­por­te públi­co».

Medi­das en el espa­cio públi­co

Tam­bién habló de «amplia­ción de vere­das y cor­te de calles» (un total de 100) para poder «ade­cuar zonas de la ciu­dad» a la aper­tu­ra de comer­cios, para poder seguir cum­plien­do con el «dis­tan­cia­mien­to» en luga­res en los que se for­man colas.

Rodrí­guez Larre­ta dijo que estas pre­ci­sio­nes, con el mapa de estos luga­res que serán amplia­dos, los dará a cono­cer maña­na.

Final­men­te, hizo hin­ca­pié en que con­ti­núe el cui­da­do sobre los adul­tos mayo­res, tenien­do en cuen­ta que de los falle­ci­dos por coro­na­vi­rus, el «70 por cien­to» son par­te de este seg­men­to, y les pidió que «no sal­gan».

Las esta­dís­ti­cas que mos­tró Alber­to Fer­nán­dez

Coro­na­vi­rus en argen­ti­na: Todos los cua­dros que expli­can la situa­ción

Para apo­yar su expli­ca­ción de las deci­sio­nes toma­das para la pró­xi­ma fase de la cua­ren­te­na, el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez mos­tró los siguien­tes cua­dros:

Alber­to Fer­nán­dez cru­zó fuer­te a quie­nes piden levan­tar la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria por la cri­sis eco­nó­mi­ca

Habrá libe­ra­ción de acti­vi­da­des, si las pro­vin­cias del inte­rior lo dis­po­nen. En el AMBA todo segui­rá igual.

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez afir­mó que le preo­cu­pa el esta­do de la eco­no­mía, pero apun­tó con­tra quie­nes quie­ren ter­mi­nar la cua­ren­te­na y libe­rar acti­vi­da­des. Com­pa­ró a nues­tro país con Sue­cia para gra­fi­car los impac­tos que podrían haber habi­do de no seguir el ais­la­mien­to social. «No mien­tan más, me can­san las men­ti­ras y preo­cu­pan a la gen­te», lan­zó.

Para ejem­pli­fi­car las accio­nes de con­ten­ción, el Pre­si­den­te remar­có que el Esta­do apli­có medi­das para ate­nuar impac­tos, como fue el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia, los cré­di­tos a tasa sub­si­dia­das del 24% para Pymes, y el pago del sala­rio com­ple­men­ta­rio del 50% para los tra­ba­ja­do­res regis­tra­dos.

«Cono­ce­mos el pro­ble­ma del efec­to de la cua­ren­te­na, pero reafir­mo que lo que más nos preo­cu­pa es cui­dar la salud, pre­ser­var la vida de nues­tra gen­te. Muchos ejem­pli­fi­ca­ron con paí­ses que no hicie­ron cua­ren­te­na, y que tuvie­ron resul­ta­dos eco­nó­mi­cos posi­ti­vos», des­ta­có el Pre­si­den­te. Al mis­mo tiem­po, sub­ra­yó que en el AMBA no habrá libe­ra­ción de otras acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas, pero que el res­to de las pro­vin­cias podrán dic­ta­mi­nar qué empre­sas pue­den vol­ver a tra­ba­jar.

«Com­pa­ré a Sue­cia con Norue­ga, que si hizo cua­ren­te­na. Sue­cia tie­ne 14 veces más muer­tos que Norue­ga, y con 10 millo­nes de habi­tan­tes hoy cuen­ta más de 3.000 muer­tos. Eso es menos del 25% de al pobla­ción argen­ti­na. De haber segui­do ese ejem­plo, hoy ten­dría­mos 13.900 muer­tos», sen­ten­ció. En ese sen­ti­do, amplió: «Digo esto para que no mien­tan más, me can­san las men­ti­ras y preo­cu­pan a la gen­te. No me van a tor­cer el bra­zo por­que voy a cui­dar a la gen­te antes que nada».

El caso que está en dis­cu­sión

Cómo es el mode­lo que usó Sue­cia para enfren­tar el coro­na­vi­rus

Por Juan Cruz Esqui­vel

Con 46.180 euros de PBI per cápi­ta en 2019 y ubi­ca­da entre los diez paí­ses con mejor Índi­ce de Desa­rro­llo Humano, Sue­cia es reco­no­ci­da como uno de los luga­res con mejor cali­dad de vida del pla­ne­ta. El país escan­di­na­vo es tam­bién habi­tual­men­te valo­ra­do por el alto gra­do de con­fian­za que su ciu­da­da­nía depa­ra hacia las ins­ti­tu­cio­nes públi­cas. Igual­men­te, por la auto­no­mía y las liber­ta­des indi­vi­dua­les en tan­to prin­ci­pios rec­to­res de la con­vi­ven­cia social.

Con la pro­pa­ga­ción del COVID-19, el gobierno sue­co ape­ló a la res­pon­sa­bi­li­dad de los indi­vi­duos para admi­nis­trar su vida social, evi­tan­do las polí­ti­cas de con­fi­na­mien­to apli­ca­das en bue­na par­te del mun­do y res­guar­dan­do su eco­no­mía de los efec­tos nega­ti­vos que tales medi­das inne­ga­ble­men­te gene­ran. En Sue­cia, las escue­las, los par­ques, los res­tau­ran­tes, los bares y los nego­cios han per­ma­ne­ci­do abier­tos. Tan solo se reco­men­dó a la pobla­ción res­pe­tar el dis­tan­cia­mien­to social, tra­ba­jar des­de las casas y sus­pen­der los via­jes inne­ce­sa­rios. La úni­ca res­tric­ción esta­tal fue la prohi­bi­ción a reunio­nes de más de 50 per­so­nas. La vida coti­dia­na, aun­que miti­ga­da en tér­mi­nos de socia­bi­li­dad, no sufrió gran­des alte­ra­cio­nes. Bajo la atmós­fe­ra de la pre­ser­va­ción de las liber­ta­des indi­vi­dua­les y de la con­vic­ción en la inmu­ni­dad de reba­ño como hori­zon­te para doble­gar al virus, el país nór­di­co tra­zó su pro­pio derro­te­ro den­tro de este gran labo­ra­to­rio epi­de­mio­ló­gi­co y social que esta­mos asis­tien­do y pro­ta­go­ni­zan­do.

Si bien el aná­li­sis defi­ni­ti­vo corres­pon­de hacer­lo lue­go de un perío­do más lar­go –por ejem­plo, un año des­de que sur­gió la pan­de­mia – , resal­tan, por lo nega­ti­vo, los resul­ta­dos que has­ta aquí Sue­cia vie­ne exhi­bien­do res­pec­to al coro­na­vi­rus. Al 8 de mayo, regis­tra 314 muer­tes por cada millón de habi­tan­tes. La situa­ción con­tras­ta con la de sus veci­nos, cuyos gobier­nos esta­ble­cie­ron medi­das de ais­la­mien­to social: Norue­ga 40, Fin­lan­dia 47 Dina­mar­ca 90, siem­pre falle­ci­dos por cada millón de habi­tan­tes.

En Sue­cia, la pla­ni­fi­ca­ción y admi­nis­tra­ción para enfren­tar la pan­de­mia se encuen­tran bajo la direc­ción de Anders Teg­nell, refe­ren­te epi­de­mio­ló­gi­co del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Salud Públi­ca. La legi­ti­mi­dad del exper­to en un sis­te­ma polí­ti­co res­pe­tuo­so de la divi­sión de fun­cio­nes ha prác­ti­ca­men­te rele­ga­do en la toma de deci­sio­nes a las auto­ri­da­des polí­ti­cas.

Cabe pre­gun­tar­se si Sue­cia está fra­ca­san­do en su estra­te­gia o los demás paí­ses alcan­za­rán su tasa de mor­ta­li­dad de modo pau­la­tino, cuan­do vayan libe­ran­do sus cua­ren­te­nas. Mien­tras los espe­cia­lis­tas deba­ten acer­ca de ese inte­rro­gan­te en tiem­po real, la socio­lo­gía dis­po­ne de herra­mien­tas inter­pre­ta­ti­vas para apor­tar a la dis­cu­sión públi­ca. Para el caso sue­co y para el argen­tino tam­bién.

Vol­va­mos al con­tex­to de Sue­cia. Algu­nas de sus pre­mi­sas cul­tu­ra­les y socia­les debie­ran ser cuan­to menos pro­ble­ma­ti­za­das.

Las estruc­tu­ras socia­les no son está­ti­cas a lo lar­go de la his­to­ria. Los pro­ce­sos migra­to­rios, entre otros fac­to­res, modi­fi­can su com­po­si­ción en tér­mi­nos demo­grá­fi­cos, eta­rios, étni­cos, reli­gio­sos y cul­tu­ra­les. Y esas trans­for­ma­cio­nes impac­tan en las for­mas de socia­bi­li­dad, en las cos­tum­bres y en la vida coti­dia­na. Actual­men­te en Sue­cia, alre­de­dor del 20% de la pobla­ción es inmi­gran­te, mayo­ri­ta­ria­men­te pro­ve­nien­te de Medio Orien­te y Áfri­ca. Con otros hábi­tos de pro­xi­mi­dad social y mayor den­si­dad en los luga­res de resi­den­cia –que con­tras­ta con el 40% de hoga­res uni­per­so­na­les de los sue­cos – , se desem­pe­ñan en tra­ba­jos de mayor expo­si­ción como el de los cui­da­dos en casas de reti­ro para adul­tos mayo­res o en tareas sub­al­ter­nas en el área de la salud. El mode­lo auto-admi­nis­tra­do para enfren­tar el COVID-19 ha teni­do un impac­to tan desigual como fatí­di­co, pues se advier­te una sobre­rre­pre­sen­ta­ción de los mora­do­res extran­je­ros entre los muer­tos.

Imple­men­tar una estra­te­gia uni­for­me, sin aten­der las sin­gu­la­ri­da­des socia­les, ape­lan­do a un com­por­ta­mien­to social inma­nen­te en tan­to signo iden­ti­ta­rio de un país en el que uno de cada cin­co habi­tan­tes no es nati­vo, pro­yec­ta un esce­na­rio más som­brío que exi­to­so.

En Argen­ti­na, han pro­li­fe­ra­do las refe­ren­cias al camino empren­di­do por Sue­cia para enfren­tar la pan­de­mia, bajo el pro­pó­si­to de repli­car­lo en nues­tro país. Esa idea es sos­te­ni­da bási­ca­men­te por quie­nes pon­de­ran la nece­si­dad de no inte­rrum­pir la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca o, en su defec­to, reto­mar­la lo antes posi­ble.

Aho­ra bien, una com­pren­sión menos lige­ra de la situa­ción del país nór­di­co nos deja algu­nas ense­ñan­zas. En pri­mer lugar, lo inade­cua­do de extra­po­lar mode­los de una lati­tud a otra, sin con­tem­plar dis­pa­ri­da­des en las varia­bles demo­grá­fi­cas, las capa­ci­da­des de los sis­te­mas sani­ta­rios, los hábi­tos socia­les, etc. En segun­do lugar, la impe­rio­sa nece­si­dad de con­for­mar equi­pos inter­dis­ci­pli­na­rios para la defi­ni­ción de accio­nes que no tie­nen mar­gen de error, que par­ten de fac­to­res sani­ta­rios pero que tie­nen impli­can­cias sobre la coti­dia­nei­dad social. En ter­cer lugar, la impor­tan­cia de la ver­sa­ti­li­dad de las medi­das para garan­ti­zar su efi­ca­cia, aten­dien­do las par­ti­cu­la­ri­da­des de cada seg­men­to social y los diver­sos con­tex­tos loca­les.

En los tres vec­to­res, la socio­lo­gía dis­po­ne de sabe­res para con­tri­buir. Pero para que esos sabe­res socio­ló­gi­cos sean reque­ri­dos tan­to en los deba­tes cien­tí­fi­cos como en las deci­sio­nes esta­ta­les, quie­nes tie­nen res­pon­sa­bi­li­da­des ins­ti­tu­cio­na­les en la ges­tión uni­ver­si­ta­ria deben pro­mo­ver­los y visi­bi­li­zar­los. No alcan­za con el diá­lo­go entre sí y para sí den­tro de la comu­ni­dad socio­ló­gi­ca. Más que nun­ca, es impres­cin­di­ble com­pro­me­ter­se con la gra­vi­ta­ción públi­ca de la dis­ci­pli­na.

* Pro­fe­sor de la Uni­ver­si­dad de Bue­nos Aires e inves­ti­ga­dor del CONICET.

Se regis­tra­ron 240 casos nue­vos: el 54% son de CABA

La situa­ción en los barrios popu­la­res aumen­tó los núme­ros nacio­na­les de la últi­ma sema­na. Ade­más, la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires tuvo 77 casos, Cha­co 26, y el res­to del país sólo sie­te.

(Foto: Pede­ro Perez)

8 de Mayo de 2020

Con un un nue­vo record para los regis­tros dia­rios, este vier­nes se suma­ron 240 casos nue­vos de coro­na­vi­rus en Argen­ti­na y falle­cie­ron 11 per­so­nas. Así, el total de infec­ta­dos en el país lle­gó a 5.611, y las víc­ti­mas fata­les a 293.

Si bien el núme­ro es alto com­pa­ra­do con los regis­tros de las últi­mas sema­nas, el des­glo­se geo­grá­fi­co expli­ca un poco mejor la situa­ción. Tres dis­tri­tos con­cen­tran el 97% de los casos, y la situa­ción más com­pli­ca­da pare­ce ser la de la Ciu­dad de Bue­nos Aires con un bro­te de con­ta­gio en barrios popu­la­res. CABA sumó este vier­nes 130 casos nue­vos, mien­tras que la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires regis­tró 77, y la de Cha­co, 27. En el res­to del país se suma­ron solo sie­te nue­vos infec­ta­dos.

Este vier­nes por la maña­na, los casos de coro­na­vi­rus en los barrios popu­la­res de la Ciu­dad de Bue­nos Aires lle­ga­ban a 410 y repre­sen­ta­ban el 20% del total de los infec­ta­dos en este dis­tri­to, es decir que uno de cada cin­co con­ta­gia­dos vive en con­di­cio­nes de haci­na­mien­to. El mayor foco, por aho­ra, está en el Barrio Padre Mugi­ca, tam­bién cono­ci­do como Villa 31 – 31 bis.

«En estos barrios la fal­ta de la prin­ci­pal vacu­na, que es el dis­tan­cia­mien­to, hace que la enfer­me­dad ten­ga mayor con­ta­gio­si­dad pero la tasa de leta­li­dad sue­le ser menor y aho­ra es de 1.5 por cien­to», había expli­ca­do a la maña­na Fer­nán Qui­rós, minis­tro de salud por­te­ña, en una con­fe­ren­cia de pren­sa.

«Casos de esta enfer­me­dad tene­mos en los barrios popu­la­res y gene­ra­les de la Ciu­dad, ya que esta enfer­me­dad cir­cu­la entre la socie­dad cuan­do uno rom­pe el dis­tan­cia­mien­to físi­co y eso en los barrios vul­ne­ra­bles es más difí­cil. Por eso hemos comu­ni­ca­do a la gen­te que cum­pla con las reco­men­da­cio­nes», había agre­ga­do el fun­cio­na­rio, quien ade­más ade­lan­tó que la sema­na que vie­ne amplia­rán la lis­ta de acti­vi­dad excep­tua­das. No dio dema­sia­das pre­ci­sio­nes al res­pec­to, pero advir­tió que si «la ciu­da­da­nía no acom­pa­ña a raja­ta­bla las nor­ma­ti­vas» y si «la cur­va de evo­lu­ción de la enfer­me­dad tam­po­co acom­pa­ña» las auto­ri­da­des de la Ciu­dad van a dar “mar­cha atrás a las nue­vas medi­das».

La situa­ción en los geriá­tri­cos tam­bién apor­ta a este aumen­to de casos. Por ejem­plo, vein­ti­sie­te adul­tos mayo­res y seis tra­ba­ja­do­res fue­ron eva­cua­dos este jue­ves de un geriá­tri­co del barrio por­te­ño de Reco­le­ta ante la con­fir­ma­ción de casos de coro­na­vi­rus den­tro del esta­ble­ci­mien­to.