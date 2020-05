Por Car­los Azná­rez y María Torre­llas, Resu­men Medio Orien­te, 8 mayo 2020

foto: El emba­ja­dor Muley Ahmed (dere­cha) en La Haba­na jun­to al pre­si­den­te del ICAIC, Ramón Sama­da.

Esta sema­na en nues­tro pro­gra­ma radial Resu­men de Medio Orien­te entre­vis­ta­mos al emba­ja­dor de la Repú­bli­ca Ara­be Saha­raui Demo­crá­ti­ca (RASD) en misión para Amé­ri­ca Lati­na, Moha­med Alí Muley Ahmed. Actual­men­te está en el Esta­do Espa­ñol espe­ran­do que cese la pan­de­mia para poder embar­car­se hacia Bue­nos Aires, don­de ejer­ce­rá su car­go. Con Muley Ahmed habla­mos de la situa­ción en el Saha­ra Occi­den­tal, al calor de lo ocu­rri­do en la recien­te reunión del Movi­mien­to de los No Ali­nea­dos.

–Emba­ja­dor, esta sema­na pasa­da en la reunión del Movi­mien­to No Ali­nea­dos Marrue­cos vol­vió a pro­vo­car una situa­ción enojo­sa al inten­tar con­de­nar a Arge­lia por­que el Gobierno arge­lino pro­te­ge al pue­blo saha­raui y apo­ya la inde­pen­den­cia del Saha­ra Occi­den­tal. ¿Cómo expli­ca esta repe­ti­da posi­ción beli­ge­ran­te de Marrue­cos?

-Pri­me­ra­men­te, antes de las decla­ra­cio­nes del minis­tro de Exte­rio­res marro­quí, Nas­ser Bure­ta, hubo unas decla­ra­cio­nes de su Exce­len­cia, el pre­si­den­te de la Repú­bli­ca de Arge­lia, don­de ha deja­do muy cla­ro de que el tema del Saha­ra es un tema incues­tio­na­ble para Arge­lia y su Gobierno. El tema del Saha­ra es un tema de des­co­lo­ni­za­ción incon­clu­so que está en manos de Nacio­nes Uni­das y de la Unión Afri­ca­na. Arge­lia es un país que apo­ya la des­co­lo­ni­za­ción y el dere­cho de los pue­blos a la auto­de­ter­mi­na­ción y, obvia­men­te, entre ellos el pue­blo saha­raui, al que sin fisu­ras apo­ya y sin que sea una cues­tión tapa­da o ocul­ta­da. Eso, de algu­na mane­ra, es lo que días des­pués el minis­tro de Exte­rio­res marro­quí ata­ca, acu­san­do a Arge­lia de des­es­ta­bi­li­zar el nor­te de Áfri­ca. Seña­la tam­bién que crea pro­ble­mas y que «no quie­re hallar la paz”. Agre­ga que Arge­lia es un ele­men­to de dis­cor­dia en la región. Sin embar­go, todos saben que Arge­lia lo que ha hecho es apo­yar la lega­li­dad inter­na­cio­nal en el nor­te de Áfri­ca en el tema del Saha­ra, como en otros paí­ses del mun­do.

-¿Qué acti­tud toma­ron el res­to de los paí­ses? Por­que es evi­den­te que la RASD cuen­ta con el reco­no­ci­mien­to de muchí­si­mos paí­ses del mun­do, de Amé­ri­ca Lati­na por supues­to, pero tam­bién de Euro­pa, Asia y Áfri­ca. ¿Cuál es la acti­tud que toman fren­te a un hecho como el ocu­rri­do, ya que ade­más uno se pre­gun­ta qué tie­ne que hacer Marrue­cos en una reunión de No Ali­nea­dos.

-Marrue­cos es el gen­dar­me que tie­ne Occi­den­te en el nor­te de Áfri­ca, eso es una cues­tión que se sabe des­de el mis­mo momen­to en que Fran­cia cedió la «inde­pen­den­cia», por­que Marrue­cos no es tan inde­pen­dien­te como se dice, está tute­la­do has­ta hoy por hoy por Fran­cia. La posi­ción del Movi­mien­to de los paí­ses No Ali­nea­dos sobre el tema del Saha­ra es el apo­yo de las reso­lu­cio­nes de Nacio­nes Uni­das y de la solu­ción que dicho foro inter­na­cio­nal quie­re lograr en el Saha­ra Occi­den­tal, que es la auto­de­ter­mi­na­ción del pue­blo saha­raui, Ibvia­men­te según nues­tra ópti­ca, y según los com­pro­mi­sos que tie­ne Nacio­nes Uni­das con una de las par­tes en el con­flic­to, que es el Fren­te Poli­sa­rio, que es el pue­blo saha­raui, esto se logra­ría median­te un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción. Obvia­men­te, la mayo­ría de los paí­ses No Ali­nea­dos apo­yan eso.

Como dices, Marrue­cos no es tan inde­pen­dien­te ni no ali­nea­do, nun­ca lo ha sido. Marrue­cos es un fac­tor de ines­ta­bi­li­dad en la región, no solo tie­ne pro­ble­mas con los saha­rauis, no solo ha ambi­cio­na­do ane­xio­nar­se el Saha­ra, tam­bién se plan­tea lo mis­mo con Mau­ri­ta­nia. Des­de el momen­to en que lle­va ade­lan­te la inde­pen­den­cia, des­de 1960 has­ta 1965, ambi­cio­nó ane­xio­nar­se el sur­oes­te de Arge­lia. Es cono­ci­da la Gue­rra de las Arenas,que es por eso moti­vo. Arge­lia recién sali­da de la gue­rra de libe­ra­ción con­tra Fran­cia, por­que la inde­pen­den­cia de Arge­lia fue en el 62, y meses des­pués Marrue­cos inva­de el sur­oes­te del país. Marrue­cos quie­re ane­xio­nar­se Cana­rias, es sabi­do los con­flic­tos que ha habi­do últi­ma­men­te y siem­pre. Marrue­cos reivin­di­ca lo que fue­ra el terri­to­rio de Al Anda­lus y casi toda la penín­su­la Ibé­ri­ca. Con lo cual, Marrue­cos tie­ne pro­ble­mas con todos, es el gran pro­duc­tor de hachís en el mun­do, lo expor­ta, lo ven­de y con ello crea «célu­las terro­ris­tas» que se quie­ren ven­der como isla­mis­tas, y es anta­gó­ni­co que una per­so­na de una reli­gión islá­mi­ca ven­da hachís, es una mane­ra de finan­ciar el terro­ris­mo. Marrue­cos es un vecino sin­ce­ra­men­te incó­mo­do y noso­tros lle­va­mos sufrien­do sus atro­ci­da­des estos 45 años.

–¿Cómo está vivien­do la pobla­ción del Saha­ra la situa­ción de esta pos­ter­ga­ción per­ma­nen­te del refe­rén­dum, que final­men­te no se hace por intere­ses de los paí­ses de la región, y tam­bién por paí­ses euro­peos. ¿Esto no ter­mi­na frus­tran­do al pue­blo saha­raui en su anhe­lo de inde­pen­den­cia?

-Fran­ca­men­te, la situa­ción es deli­ca­dí­si­ma, ya que está duran­do muchí­si­mos años, es un pro­ble­ma que arras­tra­mos des­de fina­les del 75 con Marrue­cos, des­de el 76 con Espa­ña. Obvia­men­te, que Marrue­cos apli­ca una teo­ría sio­nis­ta: dila­te­mos el tiem­po, deje­mos que el tiem­po pase, los mayo­res mue­ren y los jóve­nes no tie­nen memo­ria. Muchas cosas que hace Marrue­cos en el tema del Saha­ra las ha apren­di­do del sio­nis­mo, que es una de sus vale­do­res hoy por hoy en el mun­do. Pero, esta polí­ti­ca real­men­te no está fun­cio­nan­do, los más jóve­nes son más poli­sa­rios, por decir­lo de algu­na mane­ra, que los que ya tene­mos más edad.

Pero, cuan­do se habla del pue­blo saha­raui se habla de un pue­blo divi­di­do, hay un muro de 2.060 km que sepa­ra el Saha­ra Occi­den­tal de nor­te a sur. Hay una par­te del pue­blo saha­raui que vive bajo la ocu­pa­ción, que son la mayo­ría, y que sufren las veja­cio­nes, las atro­ci­da­des y la repre­sión coti­dia­na, y no exa­ge­ro, en la par­te ocu­pa­da, y vien­do que son ciu­da­da­nos de ter­ce­ra cla­se en su pro­pia tie­rra en rela­ción con los colo­nos marro­quíes, que son como tres o cua­tro veces más que los pro­pios saha­rauis. Eso, por una par­te, esos hijos de esas fami­lias son más saha­rauis, son más inde­pen­den­tis­tas que los pro­pios saha­rauis que están en los cam­pa­men­tos de refu­gia­dos o de los terri­to­rios libe­ra­dos.

La otra fran­ja son los que viven en los terri­to­rios libe­ra­dos y en los cam­pa­men­tos de refu­gia­dos, son un mis­mo gru­po por­que hay mucha cir­cu­la­ción y quien con­tro­la real­men­te ese ter­cio del terri­to­rio libe­ra­do es el Ejér­ci­to saha­raui, son las fuer­zas del orden saha­raui, y los saha­rauis pue­den ir y venir. Es gen­te que vive en su pro­pio Esta­do, gober­na­dos por los pro­pios saha­rauis y han naci­do y cono­cen el tema y saben que están fue­ra de su pro­pio país vivien­do de ayu­da huma­ni­ta­ria debi­do a que Marrue­cos, injus­ta­men­te, ha inva­di­do hace 45 años su tie­rra, no quie­re ceder­la y desea con­ver­tir­les en marro­quíes a la fuer­za.

Una ter­ce­ra par­te del pue­blo saha­raui es la diás­po­ra, la que vive en los paí­ses veci­nos, en Espa­ña, en Mau­ri­ta­nia y otros paí­ses. Pero, las dos comu­ni­da­des más gran­des de inmi­gran­tes saha­rauis son los que viven en Mau­ri­ta­nia, debi­do a la afi­ni­dad, a la cer­ca­nía, a que com­par­ti­mos san­gre, his­to­ria, len­gua, gas­tro­no­mía, músi­ca, cul­tu­ra en gene­ral, y los que viven en Espa­ña debi­do a los lazos cul­tu­ra­les que han exis­ti­do y a esa sim­pa­tía que tie­nen los pue­blos del Esta­do espa­ñol hacia el pue­blo saha­raui y los saha­rauis en gene­ral.

-Quie­ro pre­gun­tar­le aho­ra por la situa­ción que está sufrien­do esa par­te del pue­blo saha­raui que vive en los cam­pa­men­tos, con esta pan­de­mia terri­ble que está aso­lan­do aho­ra mis­mo a tan­tos pue­blos?

-Real­men­te, es una situa­ción difí­cil, peli­gro­sa por el tema del coro­na­vi­rus, des­de que apa­re­ció esta pan­de­mia real­men­te ahí están con mucha preo­cu­pa­ción. Dese cuen­ta que una de las cosas que que­ría, vol­vien­do de Amé­ri­ca Lati­na, con­cre­to de Bue­nos Aires, era pasar por Espa­ña y seguir para los cam­pa­men­tos. Esto no me ha sido posi­ble debi­do a que se han cerra­do las fron­te­ras y demás. Obvia­men­te, los cam­pa­men­tos de refu­gia­dos, don­de viven 200 mil per­so­nas, están en terri­to­rio arge­lino. En el 76 Marrue­cos bom­bar­deó con napalm y fos­fo­ro los cam­pa­men­tos que se habían ins­ta­la­do en la par­te este libe­ra­da por el ejér­ci­to saha­raui. Usó en esa oca­sión dos tipos de bom­bas inter­na­cio­nal­men­te prohi­bi­das, por­que lo que que­ría era la tie­rra sin sus pro­pios habi­tan­tes. Des­de ese momen­to exis­ten los cam­pa­men­tos de refu­gia­dos, para los que Arge­lia gene­ro­sa­men­te ha cedi­do su tie­rra y sos­tie­ne: vais a estar aquí has­ta que retor­néis inde­pen­dien­tes y sobe­ra­nos a vues­tra tie­rra. Se vive real­men­te de ayu­da huma­ni­ta­ria y se ha agra­va­do la situa­ción con el tema del coro­na­vi­rus. Afor­tu­na­da­men­te, des­de el 17 de mar­zo han cons­ti­tui­do allí un comi­té for­ma­do por médi­cos, esen­cial­men­te saha­rauis, pero tam­bién cuba­nos, que hacen un segui­mien­to en todos los cam­pa­men­tos, en todo lugar don­de hay saha­rauis. Hay tres hos­pi­ta­les que se han vacia­do y se han pre­pa­ra­do para el caso de que hubie­ra algu­nos casos, de momen­to no hay nin­guno. Eso sí, des­de la sema­na pasa­da en la ciu­dad de Tin­duf, que está muy cer­ca de los cam­pa­men­tos, hay seis casos con­fir­ma­dos por el mis­mo Gobierno y el Minis­te­rio de Salud de Arge­lia. Son seis casos de marro­quíes que viven en la par­te ocu­pa­da, pero obvia­men­te son seres huma­nos.

Nos preo­cu­pa todo eso, pero lo que más nos preo­cu­pa son los 40 pre­sos polí­ti­cos que están en cár­ce­les marro­quíes, don­de real­men­te hay mucha inmun­di­cia, no son luga­res higié­ni­cos y no se cui­da a los pre­sos de con­cien­cia, a los pre­sos polí­ti­cos. Cuan­do empe­zó esto del coro­na­vi­rus Marrue­cos decre­tó una amnis­tía libe­ran­do 5.654 pre­sos marro­quíes y nin­guno es saha­raui.

-¿Estos pre­sos polí­ti­cos saha­rauis están des­de hace mucho tiem­po, qué tipo de con­de­nas sufren?

-Los pre­sos polí­ti­cos que hay en su mayo­ría están des­de fina­les de 2010. Des­pués del cam­pa­men­to de Midik, que se mon­tó a 18 km de la capi­tal de El Aaiún. Marrue­cos des­pués de un mes lo des­man­te­ló a san­gre y fue­go. Los con­de­na­dos de Midik fue­ron lle­va­dos a un tri­bu­nal mili­tar y lue­go a un tri­bu­nal fede­ral. Hay quien tie­ne cade­na per­pe­tua, hay quien tie­ne 25 o 30 años, hay otros que tie­ne menos con­de­na. En gene­ral, no hay deli­to, solo son pre­sos de con­cien­cia o pre­sos polí­ti­cos, lo que pasa es que se les inten­ta acu­sar injus­ta­men­te por cues­tio­nes que ellos no han come­ti­do.

–Emba­ja­dor: ¿qué le diría al pue­blo argen­tino como repre­sen­tan­te del pue­blo saha­raui para que se pue­dan sumar a la cau­sa jus­ta de la inde­pen­den­cia del pue­blo saha­raui?

-El pue­blo argen­tino en con­cre­to es un pue­blo que ha pade­ci­do a lo lar­go de la his­to­ria el colo­nia­lis­mo, igual que los saha­rauis , ha sufri­do tam­bién el tema de las des­apa­ri­cio­nes y de la injus­ti­cia en gene­ral. Por eso creo que es sen­si­ble a lo que pue­de sen­tir un pue­blo que lle­va 45 años luchan­do por dere­chos míni­mos que cual­quier per­so­na tie­ne, el dere­cho de vivir en su tie­rra, de pisar su tie­rra y decir: esta tie­rra es mía y quie­ro vivir en ella sin hacer mal a nadie y com­pa­ran­do con toda la huma­ni­dad, sean veci­nos o no. Los saha­rauis no piden lo impo­si­ble, solo habi­tar su tie­rra libre­men­te. Los saha­rauis no piden nada del otro mun­do, no nie­gan que son veci­nos de Marrue­cos, de Mau­ri­ta­nia y de Arge­lia, pero los saha­rauis son saha­rauis y los marro­quíes son marro­quíes, los arge­li­nos son arge­li­nos. Des­pués de eso, nos uni­mos todos y los saha­rauis están deci­di­dos a poner todos sus bie­nes y com­pa­rar con todos los paí­ses del nor­te de Áfri­ca, como con todos los paí­ses del mun­do.

En fin, lo que quie­ren los saha­rauis es que el pue­blo argen­tino com­pren­da que lo indis­pen­sa­ble es un refe­rén­dum de auto­de­ter­mi­na­ción don­de los saha­rauis pue­dan pro­nun­ciar­se y deci­dir su futu­ro o que Marrue­cos se reti­re amis­to­sa­men­te, y obvia­men­te si han habi­do pér­di­das en estos años los saha­rauis están deci­di­dos a ayu­dar a todos sus veci­nos y a todos los paí­ses. Por lo cual, creo que esto es un lla­ma­do a la paz, un lla­ma­do a reco­no­cer el dere­cho de los saha­rauis a vivir libres y, obvia­men­te, a reco­no­cer el Esta­do que han pro­cla­ma­do los saha­rauis cuan­do Espa­ña se reti­ró ese 27 de febre­ro del 76 y que hoy por hoy es reco­no­ci­do por 84 paí­ses en el mun­do. En Amé­ri­ca Lati­na hay muchos paí­ses que reco­no­cen, uno es Uru­guay, que es un país vecino de Argen­ti­na, pode­mos hablar de Cuba, de Vene­zue­la, de Pana­má, de Méxi­co, de Nica­ra­gua, de El Sal­va­dor, de Ecua­dor, de muchos paí­ses lati­noa­me­ri­ca­nos. En ese sen­ti­do, el Gobierno argen­tino está lla­ma­do a reco­no­cer a la RASD en su dere­cho y esa es la mane­ra de defen­der la jus­ti­cia.

Trans­crip­ción: Gui­ller­mi­na R. Itu­rral­de