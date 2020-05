Argentina. Réplica: Sobre la carta del dirigente barrial al presidente

Por Alber­to “Cacho” Rodri­guez – Diri­gen­te de la Aso­cia­ción Taxis­tas de Capi­tal, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 7 mayo 2020

Cuan­do en una lucha por un recla­mo, rein­vin­di­ca­ción e inclu­so por obje­ti­vos polí­ti­cos, el diri­gen­te de la mis­ma pier­de vis­ta al res­pon­sa­ble de los pro­ble­mas por los que lucha y recla­ma, si no ubi­ca con cla­ri­dad quién es, cada momen­to y final­men­te, el enemi­go prin­ci­pal con­tra el que debe dar­se la pelea , no solo equi­vo­ca el camino sino que has­ta pue­de ser usa­do por ese enemi­go prin­ci­pal y jugar obje­ti­va­men­te a su favor.

Sabou­lard pre­ten­de hablar no solo en repre­sen­ta­cion de las 600 fami­lias que acu­den al come­dor sino de la comu­ni­dad en su con­jun­to, car­ga las tin­tas sobre la cua­ren­te­na y sus inevi­ta­bles con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas de la mis­ma sobre el Pre­si­den­te, que lle­va 5 meses des­de su asun­ción en ese car­go. Lo cul­pa de la mise­ria de los argen­ti­nos sin una sola refe­ren­cia o pala­bra sobre la cri­sis eco­nó­mi­ca y social que pro­vo­có el macris­mo, su equi­po de Ceos de las más gran­des empre­sa y gru­pos eco­nó­mi­cos del país, los mono­po­lios y la dere­cha polí­ti­ca y tam­po­co sobre Larre­ta que gobier­na la Ciu­dad más rica del país(antes y des­pués de Macri) duran­te 12 años.

Impe­ria­lis­mo, capi­ta­lis­mo, neo­li­be­ra­lis­mo, mul­ti­na­cio­na­les no figu­ran en su nota.

Nada, ni una sola pala­bra.

Igno­ra la pan­de­mia y sus terri­bles con­se­cuen­cias en el país y en el mun­do con millo­nes de infec­ta­dos y cen­te­na­res de miles de muer­to, al mejor esti­lo Trump ( “es una gri­pe­ci­ta”) o Bol­so­na­ro que tam­bién inva­li­dó la cua­ren­te­na mini­mi­zan­do su con­se­cuen­cias, que no solo pro­du­je­ron una mul­ti­pli­ca­ción del Covid 19 sino que tam­bién agra­va­ron la cri­sis eco­no­mí­ca en su paí­ses con millo­nes de desocu­pa­dos.

Des­ca­li­fi­ca los médi­cos y espe­cia­lis­tas argen­ti­nos y del mun­do a quie­nes acu­sa, sin prue­bas, de estar al ser­vi­cio de los mono­po­lios far­ma­céu­ti­cos cuan­do aun no hay reme­dio alguno en el mer­ca­do con­tra el Virus. Y has­ta mini­mi­za la impor­tan­cia de una vacu­na

Fal­sea la reali­dad afir­man­do, que los que no apli­ca­ron la cua­ren­te­na son los que más rápi­do avan­za­ron en la solu­ción del pro­ble­ma, sin dar tam­po­co ejem­plo alguno. Ni siquie­ra ve los dia­rios o escu­cha las noti­cias. Vean­se sino los ejem­plos de mini­mi­zar la enfer­me­dad de los EE.UU, Bra­sil, Ita­lia y la acti­tud opues­ta de otros paí­ses como Chi­na, Ale­ma­nia y la pro­pia Argen­ti­na.

En un país endeu­da­do, sin pre­su­pues­to para la salud, edu­ca­ción y aten­ción social, en cesa­ción de pagos de par­te de Esta­do, los fon­dos del ANSSES vacia­dos, sin divi­sas en el Ban­co Cen­tral no se pue­de negar el esfuer­zo finan­cie­ros de Esta­do para paliar, segu­ro que no resol­ver, los pro­ble­mas here­da­dos y los que plan­teó la pan­de­mia, lo que no qui­ta el dere­cho al recla­mo de mejo­rar y pro­fun­di­zar la ayu­da al pue­blo.

Car­ga la roma­na con la situa­ción de las villas y barrios popu­la­res que no se pro­du­je­ron en este bre­ve perío­do de 5 meses, en geriá­tri­cos que, o mane­jan y deben con­tro­lar los esta­dos pro­vin­cia­les y Muni­ci­pios (tam­bién aquí lo borra a Larre­ta) y en las cár­ce­les que el macris­mo satu­ró de pre­sos sin con­de­na o por deli­tos meno­res .

El final de su nota es toda orques­ta en coin­ci­den­cia ple­na con los cace­ro­le­ros de la dere­cha, los medios masi­vos de difu­sión, los empre­sa­rios de la AEA, lla­ma “pue­blo” a esos sec­to­res del pri­vi­le­gio y a capas medias que influen­cia ideo­ló­gi­ca­men­te, des­ca­li­fi­can­do a sus pro­pios repre­sen­ta­dos.

Y vuel­ve a fal­sear la reali­dad por­que lo que repu­dían estos sec­to­res es la posi­bi­li­dad de que algu­nos de su intere­se, bie­nes o empre­sas estén en ries­go, que el pue­blo de ver­dad este madu­ran­do la idea de que el Esta­do debe jugar otro rol en la eco­no­mía en con­tra­dic­ción con el libre mer­ca­do, y por­que lo que expre­san es su odio macar­tis­ta y anti­pó­pu­lar .

Coin­ci­den con el autor de la nota en que hay que ter­mi­nar con la cua­ren­te­na, que si mue­ren muchos no son tan­tos , no serán ellos y pue­den ser fácil­men­te reem­pla­za­bles por los desocu­pa­dos, con menos sala­rios e inclu­so pro­fun­di­zan­do la pre­ca­ri­za­ción y fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral.

No quie­ro cali­fi­car a quien escri­bió la nota pero no me que­dan dudas que Macri, Larre­ta, Pichet­to, la Bul­rich, Mag­net­to , Roc­ca y otros como ellos brin­da­rían con­ten­tos si leye­ran el artícu­lo.