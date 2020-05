Argentina. Moyano no acepta la baja de salarios

Resu­men lati­noa­me­ri­cano, 2 mayo 2020

En su pri­mer pro­gra­ma, Omar Plai­ni

dia­lo­gó con Hugo Moyano, quien repa­só anéc­do­tas de su infan­cia y de sus

ini­cios como gre­mia­lis­ta. A la pre­gun­ta de Nés­tor Pic­co­ne acer­ca de la

actua­li­dad eco­nó­mi­ca y los acuer­dos sala­ria­les en el mar­co del

coro­na­vi­rus dijo que «acei­te­ros siem­pre tuvo bue­nos sala­rios, es un

gre­mio muy orga­ni­za­do. La CGT fir­mó un acuer­do (a la baja, NdeR) que no

tie­ne inci­den­cia en todas las orga­ni­za­cio­nes, por­que hay muchas que no

per­te­ne­cen a ese espa­cio. No es una obli­ga­ción para las orga­ni­za­cio­nes

gre­mia­les. Para camio­ne­ros eso no cabe. No pode­mos noso­tros deter­mi­nar

que vamos a hacer cada una de las orga­ni­za­cio­nes. Los hom­bres que

pre­ten­den repre­sen­tar al movi­mien­to obre­ro deben saber mejor que nadie

las reali­da­des de cada orga­ni­za­ción sin per­ju­di­car a los tra­ba­ja­do­res».

fuen­te: Codeh​com​.org