Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 30 abril 2020

La glo­ba­li­za­ción

del capi­tal, ini­cia­da a media­dos de los seten­ta, dio por tie­rra con la

Argen­ti­na en vías de desa­rro­llo indus­trial para sumer­gir­la en un pro­ce­so pro­fun­do

de sub­de­sa­rro­llo. La dic­ta­du­ra mili­tar, la déca­da pér­di­da del ochen­ta, el mene­mis­mo,

el gobierno de la Alian­za y la fatí­di­ca eta­pa de Cam­bie­mos son ejem­plos de la

agen­da de depen­den­cia eco­nó­mi­ca y pobre­za extre­ma impues­ta por la glo­ba­li­za­ción

finan­cie­ra en nues­tro país.

Bajo el

con­tex­to de un mun­do que entra­ba en rece­sión, la pan­de­mia del Coro­na­vi­rus pro­fun­di­zó

su cri­sis, agu­di­zó la lucha inter-impe­ria­lis­ta y fre­nó la ten­den­cia expan­si­va del

capi­tal trans­na­cio­nal. Esto gene­ró una opor­tu­ni­dad para reto­mar una agen­da de

desa­rro­llo nacio­nal en los paí­ses peri­fé­ri­cos como Argen­ti­na. Se reve­la así la

impor­tan­cia estra­té­gi­ca de los mal­tra­ta­dos sis­te­mas públi­cos como apues­ta

últi­ma para sal­var a la huma­ni­dad de la desin­te­gra­ción social. Sin embar­go,

dejar atrás en for­ma defi­ni­ti­va al neo­li­be­ra­lis­mo reque­ri­rá des­pla­zar la subor­di­na­ción

impues­ta por el capi­tal trans­na­cio­nal a los paí­ses peri­fé­ri­cos e incor­po­rar

nue­vos cri­te­rios socia­les que con­so­li­den la inte­gra­ción nacio­nal. Dichos

prin­ci­pios de orden socio-eco­nó­mi­co, basa­dos en una reivin­di­ca­ción de la

sobe­ra­nía, el tra­ba­jo y la pro­duc­ción, debe­rán ir más allá de la indis­cu­ti­da

reivin­di­ca­ción de la impor­tan­cia del Esta­do en la salud, la lucha con­tra el

ham­bre o en el rol pre­pon­de­ran­te que ten­drá en la recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca.

Nadie pue­de

negar los lazos de depen­den­cia eco­nó­mi­ca y polí­ti­ca que el régi­men neo­li­be­ral deja

como pesa­da heren­cia en la Argen­ti­na. Demo­cra­ti­zar una eco­no­mía extran­je­ri­za­da

y colo­ni­za­da des­de sus entra­ñas (cul­tu­ra­les, pro­duc­ti­vas y finan­cie­ras)

reque­ri­rá un ejer­ci­cio pleno de la sobe­ra­nía polí­ti­ca en defen­sa del inte­rés

nacio­nal, tan­to des­de la ges­tión esta­tal como des­de los sec­to­res de la pro­duc­ción

y el tra­ba­jo.

Por otro lado, no pode­mos pen­sar que,

supe­ra­da la cri­sis de la pan­de­mia, la eco­no­mía mun­dial vuel­va a fun­cio­nar como

has­ta aho­ra. Hoy en día, la sali­da que se pen­sa­ba para nues­tro país, basa­da en

poder gene­rar un shock de expor­ta­cio­nes, no tie­ne asi­de­ro en la reali­dad.

Pri­me­ro, por­que el mer­ca­do externo está depri­mi­do. Segun­do, por­que la apues­ta a

gran­des expor­ta­cio­nes a tra­vés del sha­le gas para que gene­ra­ra dóla­res, tam­po­co

tie­ne pers­pec­ti­vas fren­te a una baja de la deman­da inter­na­cio­nal y en los

pre­cios. Por lo tan­to, no hay recu­pe­ra­ción si no es pen­san­do seria­men­te en el

mer­ca­do interno como actor fun­da­men­tal, impul­san­do un fuer­te pro­ce­so de

sus­ti­tu­ción de impor­ta­cio­nes. Ahí tie­ne un rol impres­cin­di­ble, como induc­tor de

la deman­da agre­ga­da, un piso de ingre­sos de alcan­ce uni­ver­sal equi­va­len­te al

valor de una canas­ta de bie­nes y ser­vi­cios, que per­mi­ta reco­no­cer como tra­ba­jo,

tareas que has­ta el momen­to no han sido mun­dial­men­te reco­no­ci­das (como los

tra­ba­jos del sis­te­ma de cui­da­do, por nom­brar un ejem­plo) y que per­mi­ten a un

hogar supe­rar la situa­ción de pobre­za.

A dicho esce­na­rio se suman una

vio­len­cia machis­ta y una desigual­dad de géne­ro en mate­ria labo­ral que no pue­den

ser natu­ra­li­za­das, en un con­tex­to don­de las difi­cul­ta­des para las muje­res y

para las diver­si­da­des son mucho mayo­res.

En este momen­to com­ple­jo de la patria

reafir­ma­mos nues­tra con­vic­ción de que sólo el ejer­ci­cio con­cre­to de la sobe­ra­nía

nacio­nal garan­ti­za­rá a nues­tro pue­blo una sali­da a la cri­sis glo­bal con inde­pen­den­cia

eco­nó­mi­ca y jus­ti­cia social.

Los ejes de las

polí­ti­cas sobe­ra­nas que pro­po­ne­mos son los siguien­tes:

Sobe­ra­nía Ali­men­ta­ria.

Núcleo de

cual­quier prin­ci­pio bási­co de jus­ti­cia social. En lo con­cre­to requie­re

inde­pen­di­za­ra la pro­duc­ción, trans­por­te y comer­cia­li­za­ción de ali­men­tos de las

cade­nas glo­ba­les de espe­cu­la­ción finan­cie­ra. Para esto es nece­sa­rio:

la crea­ción de un millón de cha­cras mix­tas com­bi­na­das con la indus­tria­li­za­ción del cam­po, pla­ni­fi­ca­da y fede­ral. Esto nos daría sobe­ra­nía ali­men­ta­ria regio­nal y capa­ci­dad de expor­ta­ción de ali­men­tos sanos, salu­da­bles, con tra­za­bi­li­dad y arte­sa­na­les, que es lo que la Argen­ti­na y el mun­do deman­dan actual­men­te y a futu­ro. En la esfe­ra de la logís­ti­ca: dar

prio­ri­dad en el abas­te­ci­mien­to a la peque­ña pro­duc­ción de cer­ca­nía. En el esla­bón de comer­cia­li­za­ción se debe

garan­ti­zar el comer­cio jus­to. Para esto es nece­sa­rio, en el mer­ca­do interno reem­pla­zar al capi­tal con­cen­tra­dos extran­je­ro pre­pon­de­ran­te en los super­mer­ca­dos, por capi­tal públi­co que garan­ti­ce el abas­te­ci­mien­to jus­to. En el mer­ca­do de expor­ta­ción de

II-Sobe­ra­nía Mone­ta­ria y Finan­cie­ra.

Nin­gún país

se desa­rro­lló uti­li­zan­do la mone­da de otro. Rom­per con la depen­den­cia mone­ta­ria

y finan­cie­ra de los mer­ca­dos espe­cu­la­ti­vos de cré­di­to requie­re comen­zar por:

de dine­ro esta­tal (per­di­da en épo­cas de glo­ba­li­za­ción) Defi­nir nacio­nal­men­te el des­tino del

cré­di­to interno. El obje­to de la emi­sión esta­tal no pue­de estar en manos, en últi­ma ins­tan­cia, del poder dis­cre­cio­nal de ban­cos pri­va­dos y extran­je­ros regu­la­dos des­de el exte­rior. Decla­rar al sis­te­ma ban­ca­rio como ser­vi­cio

públi­co. La cri­sis mos­tró que los ser­vi­cios finan­cie­ros son esen­cia­les para el fun­cio­na­mien­to eco­nó­mi­co de la socie­dad. Un ser­vi­cio finan­cie­ro públi­co debe­ría tener hoy como prio­ri­dad recons­truir el capi­tal de tra­ba­jo en los sec­to­res más débi­les de la pro­duc­ción, expro­pia­do por la usu­ra. Impul­sar un plan de finan­cia­mien­to com­pul­si­vo. Con

esto que­re­mos decir que los ban­cos tie­nen que garan­ti­zar que se repro­gra­ma­rán todas las deu­das que no pue­dan pagar­se. Pero ade­más, que se van a acti­var las líneas de cré­di­to para garan­ti­zar el pago de sala­rios y el cré­di­to para el capi­tal de tra­ba­jo. Se requie­re una inter­ven­ción más agre­si­va del BCRA y si es nece­sa­rio inter­ve­nir la ban­ca pri­va­da para que ope­re por cuen­ta y orden del Cen­tral y cum­pla con las regu­la­cio­nes de la Auto­ri­dad Públi­ca. Esta ini­cia­ti­va debe ser seg­men­ta­da ya que gran­des fir­mas están en con­di­cio­nes de afron­tar con capi­tal pro­pio, o a tra­vés de la capi­ta­li­za­ción de sus pro­pie­ta­rios, el pago de la nómi­na sala­rial e impues­tos. Crear un fon­do para pro­mo­ción de la

eco­no­mía popu­lar a tra­vés de cré­di­tos y sub­si­dios. Crear un Ban­co Fede­ral de Desa­rro­llo que impul­se el

III-Sobe­ra­nía Fis­cal.

Su ejer­ci­cio impli­ca

recu­pe­rar auto­no­mía para defi­nir, des­de el inte­rés nacio­nal, los impues­tos y

los des­ti­nos del gas­to públi­co. Esto nos exi­ge con urgen­cia, al menos, cua­tro

gran­des medi­das.

por 5 años al Esta­do de cual­quier com­pro­mi­so rela­cio­na­do con una deu­da exter­na espu­ria, gene­ra­da como con­tra­ca­ra de la fuga de capi­ta­les con­cen­tra­dos al exte­rior. Audi­tar exhaus­ti­va­men­te, en ese perio­do, la tota­li­dad del endeu­da­mien­to públi­co. Veri­fi­car las emi­sio­nes en la que actua­ron fun­cio­na­rios públi­cos rela­cio­na­dos con los fon­dos o la ban­ca inter­na­cio­nal invo­lu­cra­da. Apro­ve­chan­do la infor­ma­ción inter­na­cio­nal y cons­tru­yen­do un padrón de acree­do­res para com­pro­bar la rela­ción de endeu­da­mien­to y fuga de capi­ta­les. Con­so­li­dar

un “Impues­to Soli­da­rio” como meca­nis­mo para que el 5% más rico de nues­tra comu­ni­dad con­tri­bu­ya a aten­der la situa­ción de pobre­za estruc­tu­ral (agra­va­da por la pan­de­mia) en la que vive el 40 % de nues­tra comu­ni­dad (y 60 % de nues­tros niños y niñas). Impul­sar una refor­ma tri­bu­ta­ria

inte­gral pro­gre­si­va, incre­men­tan­do los gra­vá­me­nes sobre los sec­to­res de mayo­res ingre­sos. Orde­nar

IV-Sobe­ra­nía Pro­duc­ti­va

Recom­po­ner

sala­rios, jubi­la­cio­nes e ingre­sos de la eco­no­mía popu­lar es el eje de deman­da de cual­quier recu­pe­ra­ción de empre­sas pymes y coope­ra­ti­vas. Por otra par­te, es tam­bién un requi­si­to bási­co para salir de la pan­de­mia de pobre­za e indi­gen­cia en la que que­dó inmer­sa la socie­dad argen­ti­na, pla­ga­da hoy de tra­ba­ja­do­res pobres lue­go de las cru­za­das neo­li­be­ra­les. Impul­sar una

estra­te­gia de sus­ti­tu­ción y con­trol estric­to de impor­ta­cio­nes para que sólo se com­pren en el exte­rior insu­mos insus­ti­tui­bles para el desa­rro­llo de la indus­tria nacio­nal y para con­su­mos esen­cia­les. Pro­mo­ver la arti­cu­la­ción entre la cien­cia y el sec­tor

pro­duc­ti­vo. El lar­go pla­zo debe­ría ver­se sig­na­do por trans­fe­ren­cia de cono­ci­mien­to y tec­no­lo­gía al sec­tor indus­trial, posi­bi­li­tan­do así mayor valor agre­ga­do y, en con­se­cuen­cia, pro­duc­ción más com­pe­ti­ti­va a nivel mun­dial. La tarea, a par­tir de la inno­va­ción, es esti­mu­lar el sur­gi­mien­to de nue­vas ramas pro­duc­ti­vas. Impul­sar

un sis­te­ma nacio­nal de inno­va­ción don­de los sabe­res cien­tí­fi­cos, obre­ros, popu­la­res y esta­ta­les se pon­gan al ser­vi­cio del desa­rro­llo nacio­nal. Prohi­bir

la remi­sión de uti­li­da­des al exte­rior por par­te del capi­tal extran­je­ro duran­te los 5 años que reque­ri­rá rever­tir la cri­sis eco­nó­mi­ca y social en la que esta­mos inmer­sos. Socia­li­zar

la ren­ta tec­no­ló­gi­ca pro­pi­cian­do un nue­vo repar­to del tiem­po de tra­ba­jo entre empleo y for­ma­ción. En el nue­vo para­dig­ma pro­duc­ti­vo el menor uso de la fuer­za de tra­ba­jo por uni­dad de pro­duc­to o ser­vi­cio cul­mi­na con mayo­res índi­ces de des­em­pleo y sobre­ex­plo­ta­ción labo­ral. De tal for­ma la ren­ta tec­no­ló­gi­ca, que es fru­to del cono­ci­mien­to social­men­te ela­bo­ra­do, es apro­pia­da total­men­te por el capi­ta­lis­ta. Así mis­mo la mayor for­ma­ción que requie­re la incor­po­ra­ción de nue­vas tec­no­lo­gías que­da cir­cuns­crip­ta a las posi­bi­li­da­des del tra­ba­ja­dor. La nue­va ins­ti­tu­cio­na­li­dad apun­ta a que el repar­to social de esta ren­ta tec­no­lo­gía per­mi­ta, a tra­vés de un Segu­ro de Empleo y For­ma­ción, el repar­to de las horas de tra­ba­jo y estra­te­gias de for­ma­ción ver­te­bra­das de for­ma más inclu­si­va a tra­vés del repar­to del exce­den­te eco­nó­mi­co gene­ra­do social­men­te. Regis­trar y

For­ma­li­zar pro­duc­ti­va­men­te a la eco­no­mía popu­lar. Hay que moder­ni­zar y adap­tar los meca­nis­mos e ins­ti­tu­cio­nes para que los tra­ba­ja­do­res de este sec­tor sean reco­no­ci­dos en sus dere­chos, visi­bi­li­za­dos y acom­pa­ña­dos en sus acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas. Reco­no­cer las tareas de cui­da­do como

V- Sobe­ra­nía Ener­gé­ti­ca

El mar­co del derrum­be del valor patri­mo­nial de

las accio­nes empre­sa­rias abre la opor­tu­ni­dad para que el Esta­do vuel­va a ocu­par

un papel cen­tral en acti­vi­da­des neu­rál­gi­cas, sobre todo del com­ple­jo

ener­gé­ti­co. Recu­pe­rar el con­trol sobre YPF y el pro­ce­so de dis­tri­bu­ción

ener­gé­ti­ca podría per­mi­tir vol­ver a tener un sis­te­ma cen­tra­li­za­do fun­da­men­tal

para pen­sar en un pro­yec­to cen­tra­do en el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo nacio­nal.

las accio­nes empre­sa­rias abre la opor­tu­ni­dad para que el Esta­do vuel­va a ocu­par un papel cen­tral en acti­vi­da­des neu­rál­gi­cas, sobre todo del com­ple­jo ener­gé­ti­co. Recu­pe­rar el con­trol sobre YPF y el pro­ce­so de dis­tri­bu­ción ener­gé­ti­ca podría per­mi­tir vol­ver a tener un sis­te­ma cen­tra­li­za­do fun­da­men­tal para pen­sar en un pro­yec­to cen­tra­do en el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo nacio­nal. La esta­ti­za­ción de las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos

va a per­mi­tir un acce­so demo­crá­ti­co a la ener­gía como dere­cho humano e insu­mo

pro­duc­ti­vo estra­té­gi­co.

VI-Sobe­ra­nía Marí­ti­ma

Defen­der nues­tra sobe­ra­nía marí­ti­ma impli­ca tomar

medi­das con los siguien­tes pro­pó­si­tos:

la flo­ta mer­can­te de ban­de­ra nacio­nal. Esto per­mi­ti­rá dis­mi­nuir en for­ma sig­ni­fi­ca­ti­va los cos­tos por ser­vi­cios de fle­tes que hoy paga nues­tro país a bar­cos extran­je­ros para trans­por­tar los pro­duc­tos de expor­ta­ción. Nacio­na­li­zar

los puer­tos. Recu­pe­rar esta herra­mien­ta sobe­ra­na per­mi­ti­rá al Esta­do pro­mo­ver las expor­ta­cio­nes de las peque­ñas y media­nas empre­sas y con­tro­lar mejor las impor­ta­cio­nes. Pro­te­ger

nues­tros recur­sos marí­ti­mos de la depre­da­ción. Impul­sar

VII-Piso de Ingre­sos Garan­ti­za­do

Se tra­ta de la cons­truc­ción de un piso de ingre­sos y

garan­tías para el con­jun­to de la pobla­ción que supo­ne un shock dis­tri­bu­ti­vo en

la eco­no­mía que, en tan­to pro­mue­ve una modi­fi­ca­ción de la deman­da agre­ga­da, se

La arti­cu­la­ción del sala­rio social y la

uni­ver­sa­li­za­ción de la asig­na­ción por hijo debe garan­ti­zar que en el pro­ce­so de

recu­pe­ra­ción pro­duc­ti­va se garan­ti­ce que nin­gún hogar cai­ga por deba­jo de la

línea de la pobre­za.

VIII-Acce­so a la Vivien­da Dig­na y

Pla­ni­fi­ca­ción Terri­to­rial

cons­truc­ción de un millón de vivien­das popu­la­res en un año. Un hecho de jus­ti­cia social y uni­dad nacio­nal. La vivien­da fue cons­trui­da por el ser humano para pro­te­ger­se del ambien­te y de las pes­tes y pan­de­mias. No pue­de haber salud para todos sin vivien­das dig­nas pla­ni­fi­ca­das con urba­nis­mo popu­lar, sanea­mien­to y vin­cu­la­ción a su pro­duc­ción. A cien años de la pri­me­ra regu­la­ción

de alqui­le­res, el Esta­do nacio­nal debe regu­lar las con­di­cio­nes y los pre­cios de uno de los dere­chos bási­cos de las mayo­rías: el acce­so a la vivien­da. Es hora de ter­mi­nar con los con­tra­tos cor­tos, el libre pre­cio, las exi­gen­cias abu­si­vas para poder acce­der a un techo pagan­do alqui­ler, el nego­cio de las garan­tías finan­cie­ras, y los abu­sos de inter­me­dia­rios que recuer­dan el papel de los capa­ta­ces de con­ven­ti­llo. Es nece­sa­rio impul­sar la Ley de Alqui­le­res: regis­tro de con­tra­tos, pla­zo míni­mo legal de 7 años, y recu­pe­ra­ción de un índi­ce esta­tal de ajus­te de pre­cios basa­do en un pro­me­dio entre pre­cios al con­su­mi­dor y varia­ción sala­rial. Reor­de­na­mien­to del terri­to­rio

nacio­nal con nue­vas ciu­da­des crea­das alre­de­dor de nue­vas uni­da­des pro­duc­ti­vas. Muchos paí­ses en la pos gue­rra pro­ve­cha­ron para com­bi­nar el esfuer­zo pri­va­do y públi­co des­cen­tra­li­zan­do la pro­duc­ción en ciu­da­des peque­ñas para des­con­ges­tio­nar a las gran­des urbes. El tra­ba­jo es garan­tía de arrai­go, por eso la impor­tan­cia de pla­ni­fi­car la vivien­da y la pro­duc­ción con­jun­ta­men­te. Inte­gra­ción social y urba­na de los

Nues­tra

reali­dad mues­tra que las cri­sis poten­cian la lucha soli­da­ria del pue­blo

argen­tino por la jus­ti­cia social. Con el úni­co fin de una patria gran­de y

sobe­ra­na con­vo­ca­mos a las fuer­zas del tra­ba­jo y la pro­duc­ción con ple­na

con­cien­cia de la cri­sis, pero tam­bién, con pro­fun­da con­fian­za en la capa­ci­dad trans­for­ma­do­ra

de la reali­dad que tie­ne el cam­po nacio­nal cuan­do está uni­do detrás de un

des­tino común.

Fir­man