Resu­men Latinoamericano*/ 29 de abril 2020 . — -

El Pre­si­den­te uti­li­zó su cuen­ta en la red social Twit­ter para des­es­ti­mar que el Gobierno pre­pa­re una sali­da masi­va de reclu­sos y recal­car su pos­tu­ra en con­tra de los indul­tos.

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ase­gu­ró hoy que exis­te «una cam­pa­ña mediá­ti­ca» que bus­ca «acu­sar al Gobierno de que­rer faci­li­tar la liber­tad» de per­so­nas dete­ni­das con con­de­nas y recor­dó que orga­nis­mos inter­na­cio­na­les y de dere­chos huma­nos for­mu­la­ron reco­men­da­cio­nes para «evi­tar el haci­na­mien­to en las cár­ce­les» ante el coro­na­vi­rus.

«Es cono­ci­da mi opo­si­ción a ejer­cer la facul­tad del indul­to. Digo esto en momen­tos en que una cam­pa­ña mediá­ti­ca se desata acu­san­do al Gobierno que pre­si­do de que­rer favo­re­cer la liber­tad de quie­nes han sido con­de­na­dos», seña­ló el Pre­si­den­te des­de Twit­ter.

For­mu­lo estas acla­ra­cio­nes tan solo ante la malin­ten­cio­na­da cam­pa­ña que se ha desata­do en redes y medios de comu­ni­ca­ción indu­cien­do a hacer creer a la ciu­da­da­nía que el Gobierno pre­pa­ra una sali­da masi­va de gen­te dete­ni­da en vir­tud de pro­ce­sos pena­les. — Alber­to Fer­nán­dez (@alferdez) April 29, 2020

«Orga­ni­za­cio­nes inter­na­cio­na­les como la Orga­ni­za­ción de Nacio­nes Uni­das o la Comi­sión Inter­ame­ri­ca­na de Dere­chos Huma­nos han for­mu­la­do reco­men­da­cio­nes para evi­tar que el haci­na­mien­to en las cár­ce­les pon­ga en ries­go la vida de los reclu­sos», enfa­ti­zó, y afir­mó que «muchos gobier­nos han dis­pues­to liber­ta­des tra­tan­do de mini­mi­zar ese ries­go» y «han con­mu­ta­do penas, indul­ta­do con­de­nas y deja­do el tema en manos de la Jus­ti­cia».

La Defen­so­ría Gene­ral de la Nación reco­men­dó hoy a sus fun­cio­na­rios reno­var o ins­tar «la agi­li­za­ción de los pedi­dos de liber­tad o mori­ge­ra­ción de la situa­ción de encie­rro» de los acu­sa­dos que se encuen­tran dete­ni­dos «en situa­cio­nes espe­cí­fi­cas».

Por «situa­cio­nes espe­cí­fi­cas» el orga­nis­mo se refie­re a pre­sos inclui­dos en el gru­po de ries­go y dete­ni­dos con pri­sión pre­ven­ti­va por deli­tos leves o no vio­len­tos, o que no repre­sen­ten un ries­go pro­ce­sal sig­ni­fi­ca­ti­vo o cuan­do la dura­ción de la deten­ción cau­te­lar haya supe­ra­do los pla­zos pre­vis­tos por ley.

Al res­pec­to, el Pre­si­den­te sos­tu­vo que «en Argen­ti­na la solu­ción del pro­ble­ma está en manos de los tri­bu­na­les. Son los jue­ces natu­ra­les quie­nes, de con­si­de­rar­lo nece­sa­rio, dis­po­nen liber­ta­des», recal­có.

En la mis­ma línea, el gober­na­dor bonae­ren­se, Axel Kici­llof, ase­gu­ró que «es fal­so que exis­ta un plan» de su admi­nis­tra­ción para «libe­rar masi­va­men­te pre­sos».

Tam­bién des­de Twit­ter, el man­da­ta­rio pro­vin­cial agre­gó que «es inve­ro­sí­mil por­que pura y sim­ple­men­te el Poder Eje­cu­ti­vo no encar­ce­la, ni libe­ra ni deci­de liber­ta­des con­di­cio­na­les. El Poder Judi­cial tie­ne esas atri­bu­cio­nes y res­pe­to la divi­sión de pode­res», con­sig­nó.

La Cáma­ra Fede­ral de Casa­ción había reco­men­da­do hace dos sema­nas otor­gar la pri­sión domi­ci­lia­ria a pre­sos no vio­len­tos para pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus entre la pobla­ción car­ce­la­ria, bajo los «meca­nis­mos de con­trol y moni­to­reo que esti­men corres­pon­der», y sólo para casos de «pri­sión pre­ven­ti­va por deli­tos de esca­sa lesi­vi­dad o no vio­len­tos, o que no repre­sen­ten un ries­go pro­ce­sal sig­ni­fi­ca­ti­vo».

Tam­bién suge­ría ese bene­fi­cio para cuan­do hayan ven­ci­do los pla­zos de pri­sión pre­ven­ti­va esta­ble­ci­dos por la ley; para las «per­so­nas con­de­na­das por deli­tos no vio­len­tos que estén pró­xi­mas a cum­plir la con­de­na»; para aque­llos sen­ten­cia­dos a penas de has­ta 3 años de pri­sión y para quie­nes estén «en con­di­cio­nes lega­les de acce­der en for­ma inmi­nen­te al régi­men de liber­tad asis­ti­da, sali­das tran­si­to­rias o liber­tad con­di­cio­nal».

Estas medi­das alter­na­ti­vas tam­bién debe­rían ser adop­ta­das en bene­fi­cio de «muje­res emba­ra­za­das y/​o encar­ce­la­das con sus hijos e hijas; per­so­nas con mayor ries­go para la salud, como adul­tos mayo­res; per­so­nas con dis­ca­pa­ci­da­des, inmu­no­de­pri­mi­das o con con­di­cio­nes cró­ni­cas como enfer­me­da­des coro­na­rias, dia­be­tes, pul­mo­na­res y VIH».

El pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Magis­tra­dos y Fun­cio­na­rios de la Jus­ti­cia Nacio­nal, Mar­ce­lo Gallo Tagle, con­si­de­ró que no hay un otor­ga­mien­to «indis­cri­mi­na­do» de excar­ce­la­cio­nes y que, por el con­tra­rio, se ana­li­za cada caso.

«Hay mala infor­ma­ción y se difun­de infor­ma­ción en un sen­ti­do nega­ti­vo», se que­jó el ex magis­tra­do y seña­ló: «Se recha­za­ron el 90 por cien­to de las excar­ce­la­cio­nes que se pidie­ron y la Cáma­ra de Ape­la­cio­nes con­fir­mó eso».

El repre­sen­tan­te de los jue­ces nacio­na­les y fede­ra­les no des­car­tó que «algu­nos casos» de bene­fi­cios mal con­ce­di­dos «sean cier­tos», pero insis­tió en que «lo que tras­cien­de en los medios no es lo que está ocu­rrien­do» por­que «los casos en los que no se podían apli­car las excar­ce­la­cio­nes fue­ron recha­za­dos y esos recha­zos fue­ron con­fir­ma­dos».

Los sena­do­res de Jun­tos por el Cam­bio repu­dia­ron hoy la posi­bi­li­dad de que se otor­gue la pri­sión domi­ci­lia­ria a con­de­na­dos por deli­tos gra­ves y advir­tie­ron sobre quie­nes «hayan come­ti­do abu­so sexual, por ser un deli­to que tie­ne alar­man­tes nive­les de rein­ci­den­cia, una baja tasa de con­de­na y que some­te a sus víc­ti­mas a una vida de sufri­mien­to y dolor».

«Nun­ca vamos a con­va­li­dar el otor­ga­mien­to de bene­fi­cios irra­cio­na­les al vic­ti­ma­rio en detri­men­to de una víc­ti­ma que mere­ce toda nues­tra aten­ción, cui­da­do y pro­tec­ción», expre­sa­ron en un comu­ni­ca­do.

Ade­más, mien­tras el ex can­di­da­to a vice­pre­si­den­te de Jun­tos por el Cam­bio Miguel Pichet­to con­si­de­ró que «debe­rían ser some­ti­dos a jui­cio polí­ti­co y echa­dos los jue­ces que dejan en liber­tad a delin­cuen­tes peli­gro­sos», la ex minis­tra de Segu­ri­dad y titu­lar del PRO, Patri­cia Bull­rich, sos­tu­vo que los pre­sos «tie­nen que estar en don­de su con­de­na dic­ta» por­que, en caso con­tra­rio, «entra­mos en el mun­do del revés».

Zaf­fa­ro­ni con­tra Ber­ni por los pre­sos: «Hay gen­te que tie­ne pocas neu­ro­nas y dice cual­quier cosa»

El ex juez de la Cor­te Supre­ma había defen­di­do la libe­ra­ción de pre­sos y el minis­tro de Segu­ri­dad bonae­ren­se no tar­dó en res­pon­der­le.

En medio de la polé­mi­ca que se abrió por el recla­mo y libe­ra­ción de pre­sos en el con­tex­to de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus Covid-19, ya se subió el tono con las opi­nio­nes extre­mis­tas y opues­tas del actual minis­tro de Segu­ri­dad de Bue­nos Aires, Ser­gio Ber­ni, y del ex juez de la Cor­te Supre­ma Euge­nio Raúl Zaf­fa­ro­ni.

Es que Ber­ni había dicho sobre el tema que «no pue­de ser que un vio­la­dor se vaya a vivir una cua­dra de la víc­ti­ma, me pare­ce que la Jus­ti­cia tie­ne que ser mucho más res­pon­sa­ble, si el últi­mo camino es la libe­ra­ción que al menos lo haga de mane­ra res­pon­sa­ble». Ade­más, acla­ró que si fue­ra por él, no libe­ra­ría a nadie, aun­que ase­gu­ró que debe ser una res­pues­ta de la Jus­ti­cia.

Mien­tras el gobierno dio el vis­to bueno para que en algu­nos casos se libe­ren pre­sos, Zaf­fa­ro­ni salió a res­pon­der la visión «dura» de Ber­ni: «El dis­cur­so Ber­ni es del popu­la­cho vin­di­ca­ti­vo que lle­nó las cár­ce­les de gen­te en pri­sión pre­ven­ti­va».

Ser­gio Ber­ni: «Si libe­ra­mos al pre­so, ¿el Esta­do le va a pagar el IFE para que no robe?»

Y agre­gó: «Hay gen­te que tie­ne pocas neu­ro­nas y dice cual­quier cosa sobre las pri­sio­nes domi­ci­lia­rias. Estas reco­men­da­cio­nes las dio la OMS y muchí­si­mas otras ins­ti­tu­cio­nes y orga­nis­mos de dere­chos huma­nos», en diá­lo­go con FM Futu­rock.

Ber­ni había alu­di­do a Zaf­fa­ro­ni en una entre­vis­ta con radio Mitre: «Habló de ‘un juris­ta muy reco­no­ci­do’ que habla­ba de evi­tar masa­cres. Masa­cres son las que tene­mos todos los años en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires cuan­do los delin­cuen­tes nos matan mil bonae­ren­ses. Esas son ver­da­de­ras masa­cres», afir­mó el minis­tro de Axel Kici­llof.

A su vez, Ber­ni com­pa­ró la reali­dad de los inter­nos y la de quie­nes tra­ba­jan dia­ria­men­te en ámbi­tos peli­gro­sos: «(El Covid-19) no es un virus que ata­ca sola­men­te a los pre­sos… ata­ca tam­bién a los médi­cos que están en la pri­me­ra línea en tera­pia inten­si­va, ata­ca tam­bién a los poli­cías que tra­ba­ja­mos las 24 horas des­de hace 37 días sin saber muy bien cómo fun­cio­na­ba esto, y no por eso nos fui­mos a nues­tras casas».

Mas­sa pidió al Obser­va­to­rio de Víc­ti­mas que moni­to­ree liber­ta­des de pre­sos “Yo ten­go varios fun­cio­na­rios con fami­lia­res o alle­ga­dos que son pacien­tes de ries­go y, como tra­ba­jan en luga­res don­de hay cir­cu­la­ción viral, duer­men las 24 horas arri­ba de un colec­ti­vo en nues­tro pues­to de coman­do. Si noso­tros y los médi­cos lo pode­mos hacer, tam­bién lo pue­den hacer los pre­sos”, pre­ci­só.

En su res­pues­ta, el exjuez de la Cor­te Supre­ma con­si­de­ró a las cár­ce­les como «una bom­ba viró­si­ca», don­de la velo­ci­dad de repro­duc­ción del virus es 10 veces más alta que la social. «Esta­mos al bor­de de la heca­tom­be», dijo, y soli­ci­tó no con­ver­tir «la pena pri­va­ti­va de liber­tad en una pena de muer­te».

«Nadie pre­ten­de vaciar las cár­ce­les. Se podría tener a la pobla­ción más agre­si­va aden­tro y ver si pue­den salir o dar­le arres­to domi­ci­lia­rio a los que están en con­di­cio­nes de hacer­lo. Nadie está hablan­do de dar­le domi­ci­lia­ria a femi­ci­das y ase­si­nos, sino a aque­llos que están en con­di­cio­nes de reci­bir­la. No estoy pro­mo­vien­do nin­gu­na amnis­tía», con­clu­yó. J.D. /​M.C.