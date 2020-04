Perú. Desplazamiento interno por impacto del coronavirus

Por: Isa­bel Coral Cor­de­ro /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 28 de Abril de 2020

Es muy pron­to para enten­der y expli­car el éxo­do masi­vo al que hemos asis­ti­do en los últi­mos días, pero en base a algu­nas entre­vis­tas con líde­res de migran­tes, des­pla­za­dos y algu­nas auto­ri­da­des loca­les inten­ta­re­mos levan­tar algu­nas refle­xio­nes a modo de hipó­te­sis. No se tra­ta de un hecho ais­la­do y coyun­tu­ral, se tra­ta de un nue­vo pro­ce­so de des­pla­za­mien­to interno, esta vez por impac­to de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, en par­ti­cu­lar por la cua­ren­te­na, los más afec­ta­dos son par­te de ese 75 % de la pobla­ción de tra­ba­ja­do­res inde­pen­dien­tes, infor­ma­les, exclui­dos del sis­te­ma labo­ral, que viven del día a día, per­die­ron abrup­ta­men­te su tra­ba­jo, sus ingre­sos y todas sus estra­te­gias cons­trui­das en el tiem­po para sobre­vi­vir.

El des­pla­za­mien­to for­za­do no reapa­re­ce con la pan­de­mia, siem­pre estu­vo silen­cio­sa­men­te pre­sen­te, ya sea como pro­ce­sos incon­clu­sos del pasa­do de vio­len­cia o como pro­ce­sos nue­vos pro­vo­ca­dos por fac­to­res expul­so­res diver­sos, por ejem­plo 5 comu­ni­da­des fue­ron hos­ti­ga­dos y final­men­te expul­sa­dos del Vraem por el nar­co­trá­fi­co, varias comu­ni­da­des fue­ron des­pla­za­das por expan­sión de empre­sas mine­ras, es el caso de Fue­ro­bam­ba y Toro­mo­cho y muchas per­so­nas y fami­lias se des­pla­za­ron del nor­te del país por efec­to del fenó­meno del niño. La pan­de­mia solo fue el deto­nan­te de la pre­sen­te cri­sis.

Esta cri­sis se ori­gi­na en las ciu­da­des don­de radi­can los cami­nan­tes, prin­ci­pal­men­te en Lima, se extien­de rápi­da­men­te a otras regio­nes, tam­bién invo­lu­cra a ciu­da­des capi­ta­les de pro­vin­cias y dis­tri­tos al inte­rior de las regio­nes. Es un pro­ce­so defen­si­vo en lo fun­da­men­tal, está alen­ta­do por el ham­bre y por el mie­do a la enfer­me­dad y la muer­te, bus­can en lo inme­dia­to un pun­to de apo­yo para acu­mu­lar fuer­zas y rever­tir su situa­ción de derro­ta. A dife­ren­cia de los pro­ce­sos ante­rio­res, se tra­ta de una migra­ción efec­ti­va­men­te de retorno, tie­ne como des­tino final sus comu­ni­da­des de ori­gen, solo equi­va­len­te al retorno de los dos ter­cios del millón de des­pla­za­dos del con­flic­to arma­do interno. Sin embar­go, es impro­ba­ble que toda esta masa de cami­nan­tes deje defi­ni­ti­va­men­te las ciu­da­des, supe­ra­do este momen­to crí­ti­co, habrá un reaco­mo­do, en la lógi­ca de la “estra­te­gia de los dos pies”, que ini­cia­ron los pri­me­ros retor­nan­tes, bus­ca­ran man­te­ner los dos espa­cios. El retorno, tam­bién nos ofre­ce la opor­tu­ni­dad para avan­zar hacia la des­cen­tra­li­za­ción, pro­po­ne una dis­tri­bu­ción más racio­nal de la pobla­ción en el terri­to­rio.

Quie­nes son los retor­nan­tes, un com­po­nen­te de este retorno son las per­so­nas o fami­lias que lle­ga­ron a las ciu­da­des por razo­nes diver­sas, la cua­ren­te­na los sor­pren­dió y que­da­ron vara­dos, pero son los menos. Un com­po­nen­te impor­tan­te son los hijos nie­tos y demás fami­lia­res, de las víc­ti­mas del con­flic­to arma­do, muchos de ellos ya naci­dos en las ciu­da­des, se cal­cu­la que por lo menos son 2000 los asen­ta­mien­tos de des­pla­za­dos dis­tri­bui­dos en el ámbi­to nacio­nal. Un segun­do gru­po son migran­tes recien­tes de las últi­mas déca­das, apa­ren­te­men­te vie­nen por su volun­tad y con expec­ta­ti­vas de desa­rro­llo, pero su sali­da, estu­vo pre­sio­na­da y con­di­cio­na­da por diver­sos fac­to­res de ries­go, como fenó­me­nos cli­má­ti­cos como el niño o los con­flic­tos socia­les o el cri­men orga­ni­za­do, pro­ce­den prin­ci­pal­men­te del nor­te y de la ama­zo­nia. Lamen­ta­ble­men­te, estos gru­pos de fami­lias jóve­nes per­ma­ne­cie­ron en las ciu­da­des en situa­ción de mar­gi­na­li­dad, pobre­za extre­ma y exclu­sión social, no pudie­ron garan­ti­zar ni su sobre­vi­ven­cia.

Es difí­cil saber cuán­tos son, por­que está toman­do pro­por­cio­nes ines­pe­ra­das y una diná­mi­ca com­ple­ja, resu­mi­re­mos la infor­ma­ción reco­gi­da: 1. La deman­da de retorno, sien­do legi­ti­ma y evi­den­te, resul­ta dema­sia­do alta, tener la posi­bi­li­dad de hacer sus pro­pias lis­tas, al pare­cer alien­ta las expec­ta­ti­vas y ter­mi­nan arras­tran­do inclu­si­ve a migran­tes tra­di­cio­na­les, las expec­ta­ti­vas al pare­cer son altas, no solo espe­ran apo­yo para el tras­la­do, tam­bién un apo­yo sos­te­ni­do que los esta­bi­li­ce. Has­ta el día 21 de abril, Apro­xi­ma­da­men­te 117 mil per­so­nas han soli­ci­ta­do apo­yo para retor­nar, mayo­ri­ta­ria­men­te de Lima a dife­ren­tes regio­nes. 2. La capa­ci­dad de aten­ción del Esta­do, el Esta­do por su par­te entien­de que su inter­ven­ción tie­ne que ver con el tras­la­do de los retor­nan­tes en con­di­cio­nes segu­ras de los retor­nan­tes para garan­ti­zar la no expan­sión de la enfer­me­dad, pero su capa­ci­dad de aten­ción es muy res­trin­gi­da y el ries­go es que sea sobre­pa­sa­do. Has­ta el 21 de abril el Esta­do ha tras­la­da­do 2,200 per­so­nas a dis­tin­tas regio­nes y apro­xi­ma­da­men­te 5 mil están sien­do pre­pa­ra­das. 3. Retorno inde­pen­dien­te con recur­sos pro­pios: Se sabe de un inten­so movi­mien­to al inte­rior de las regio­nes que retor­nan o pre­pa­ran su retorno inde­pen­dien­te­men­te, con recur­sos pro­pios, inclu­so des­de antes de la cua­ren­te­na, este será el gru­po más difí­cil de con­tro­lar y regis­trar. Se cono­ce de 180 per­so­nas que en días dis­tin­tos salie­ron del VRAEM hacia Huan­ca­ve­li­ca y Apu­rí­mac, 200 per­so­nas pre­pa­ran su retorno de Aya­cu­cho al VRAEM, muchos no iden­ti­fi­ca­dos se des­pla­zan indi­vi­dual­men­te.

Sien­do esta la situa­ción, el apo­yo para el “tras­la­do segu­ro”, no será sufi­cien­te para enfren­tar esta com­ple­ji­dad, tras­la­dar­los en estas con­di­cio­nes pue­de resul­tar has­ta con­tra­pro­du­cen­te.

Una pri­me­ra medi­da es que el Esta­do debe asu­mir la res­pon­sa­bi­li­dad y el con­trol de la cri­sis, garan­ti­zan­do la no expan­sión del virus y la pre­sen­cia orga­ni­za­da, pla­ni­fi­ca­da y con­sen­ti­da de los retor­nan­tes. Un pri­mer pro­ble­ma a resol­ver será acor­tar la bre­cha entre la dimen­sión de la deman­da y la capa­ci­dad del Esta­do para aten­der­lo, defi­nir con pre­ci­sión sus cri­te­rios y pro­ce­di­mien­tos para la depu­ra­ción de las lis­tas, pue­de ser muy útil. Un segun­do pro­ble­ma es que la acti­tud y dis­po­si­ción de las auto­ri­da­des, líde­res y comu­ne­ros para recep­cio­nar a los retor­nan­tes no pare­cen ser las más favo­ra­bles, hay un temor exa­cer­ba­do con res­pec­to al coro­na­vi­rus y han orga­ni­za­do un con­trol muy rígi­do, “nadie entra ni sale de la comu­ni­dad”, por lo demás tam­bién se acti­va­ran las ten­sio­nes por el repar­to de la pobre­za. Las auto­ri­da­des loca­les están des­con­cer­ta­das, pero se alla­nan for­mal­men­te.

Una segun­da medi­da urgen­te es el acce­so prio­ri­ta­rio de los retor­nan­tes al paque­te de medi­das apro­ba­das en el mar­co de la pan­de­mia. Salu­da­mos que el gobierno haya apro­ba­do el Bono Uni­ver­sal Fami­liar, les corres­pon­de­ría a todos, tam­bién será impor­tan­te la entre­ga de canas­tas de víve­res por sus res­pec­ti­vas muni­ci­pa­li­da­des, orga­ni­zar su cua­ren­te­na en la zona de su resi­den­cia, antes del tras­la­do será muy impor­tan­te para mane­jar la cri­sis. Final­men­te, el acce­so de los bonos agro­pe­cua­rios, como capi­tal de tra­ba­jo para ini­ciar sus acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas pro­duc­ti­vas para los que con­cre­ten su retorno. Esto debió suce­der des­de el prin­ci­pio para, evi­tar por lo menos el des­bo­ca­mien­to de la cri­sis.

Sin embar­go, la situa­ción requie­re una pro­pues­ta inte­gral de emer­gen­cia y desa­rro­llo, tan­to para la inser­ción de los que deci­dan que­dar­se en las ciu­da­des, como para la rein­ser­ción de los retor­nan­tes, garan­ti­zan­do la sos­te­ni­bi­li­dad de los pro­ce­sos; la ela­bo­ra­ción par­ti­ci­pa­ti­va de estas pro­pues­tas debe tra­ba­jar la ade­cua­ción de la vida y el tra­ba­jo de estas per­so­nas a las con­di­cio­nes actua­les, es pro­ba­ble que muchas de sus estra­te­gias y acti­vi­da­des ya no podrán con­ti­nuar­las rea­li­zan­do. El Eje­cu­ti­vo debe asu­mir­lo des­de la PCM, cuen­ta con varias enti­da­des espe­cia­li­za­das y tie­ne pro­pues­tas intere­san­tes y la expe­rien­cia para el caso del con­flic­to arma­do, como para la recons­truc­ción con cam­bios de la zona afec­ta­da por el niño. Apren­da­mos de nues­tra pro­pia expe­rien­cia, inclu­so de nues­tros erro­res.

Fuen­te: Otra Mira­da