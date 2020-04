Córdoba lidera la tasa de paro. – La otra Andalucía

La pro­vin­cia

de Cór­do­ba se alza al pri­mer pues­to en la tasa de paro en el esta­do espa­ñol,

con un 24’89% de paro, según el INE. Superan­do a Bada­joz (24’65%) y Cádiz

(24’37%), como pro­vin­cias más cas­ti­ga­das por el paro. Estos datos corres­pon­den

al pri­mer tri­mes­tre del año 2020, subien­do un 1’19% con res­pec­to al últi­mo

tri­mes­tre del año 2019 (23’70% de paro), y subien­do un 3’84% des­de el mis­mo

tri­mes­tre del año 2019 (21’05% de paro). Situán­do­nos un 10’48% por enci­ma del

con­jun­to del esta­do, que está en una tasa de paro del 14’41%, y por enci­ma de

la media de Anda­lu­cía que se sitúa en un 21’21%, que­dan­do Cór­do­ba un 3’68% por

enci­ma. Si com­pa­ra­mos con las pro­vin­cias don­de menos inci­de el paro como Ála­va

(5’59%), Gui­púz­coa (6´91%) y Llei­da (7’55%), o con dos ciu­da­des impor­tan­tes

como Bar­ce­lo­na (10’58%) y Madrid (10’60%); nos plan­tea un pano­ra­ma catas­tró­fi­co

en la ciu­dad.

Con estos

datos afron­ta­mos la cri­sis del Covid-19, pues­to que el coro­na­vi­rus solo ha

afec­ta­do a la segun­da mitad del mes de mar­zo. Las con­se­cuen­cias en estas

esta­dís­ti­cas, las vere­mos más ade­lan­te cuan­do se inclu­yan ERTEs, EREs y cie­rres

de empre­sas mien­tras dure el esta­do de alar­ma.

Pero si

tra­du­ci­mos estos núme­ros y grá­fi­cas a la vida real, lo que nos deja es una

Cór­do­ba que va a enfren­tar­se a la pobre­za más pro­fun­da que ha vivi­do en muchos

años. La reali­dad de Cór­do­ba no es sola­men­te un 25% de tasa de paro, es tam­bién

la eco­no­mía sumer­gi­da, que que­ra­mos o no, es el sus­ten­to de miles de fami­lias

cor­do­be­sas y que de la noche a la maña­na, se han que­da­do sin nin­gún tipo de

ingre­so, pues­to que al no tra­ba­jar legal­men­te o estar ase­gu­ra­do a dos horas al

día, aun­que tra­ba­jes diez, te exclu­yen de cual­quier ayu­da, o lo que cobras es a

razón de las horas de tu con­tra­to, y como es nor­mal, no es sufi­cien­te para

sub­sis­tir. Esta­mos hablan­do de la Cór­do­ba de los cama­re­ros sin con­tra­to, de las

tra­ba­ja­do­ras de la lim­pie­za, que están hacien­do blo­ques o están en casas, sin

ase­gu­rar. Son las cui­da­do­ras de nues­tros mayo­res sin tener un con­tra­to. Es la

Cór­do­ba de los tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción sin dar de alta. Esa Cór­do­ba

don­de la gen­te se tie­ne que tirar a la calle a ganar­se la vida para poder sacar

ade­lan­te a su fami­lia, y que el con­fi­na­mien­to lle­va tan­to tiem­po sin dejar­los

salir.

Es la

Cór­do­ba de los peque­ños nego­cios que vivían al día antes del coro­na­vi­rus, que

han teni­do que echar las per­sia­nas sin saber cuan­do las vol­ve­rán a abrir, algu­nos

que ni siquie­ra vol­ve­rán a abrir­las. Y la cues­tión no es vol­ver a subir la

per­sia­na, es saber si estos nego­cios des­pués de meses sin fac­tu­rar esta­rán

pre­pa­ra­dos para una cri­sis eco­nó­mi­ca aún más gra­ve que la de 2008, que no hemos

sali­do de ella.

Como se va a

recu­pe­rar una Cór­do­ba, que en ple­na cri­sis sani­ta­ría se les lle­nan los edi­fi­cios

habi­li­ta­dos para las per­so­nas sin­te­cho, y siguen dur­mien­do per­so­nas en la

calle. Una Cór­do­ba don­de come­do­res socia­les, Cári­tas, el Ban­co de Ali­men­tos y

demás, no son sufi­cien­tes. Como va a salir una ciu­dad que en 2019 tenía un

índi­ce de ries­go pobre­za infan­til del 43,1%.

Si el “motor

eco­nó­mi­co” de la ciu­dad es un sec­tor como la hos­te­le­ría y el turis­mo, que

supo­nía pre­ca­rie­dad labo­ral para cama­re­ras de pisos cobran­do una mise­ria por

lim­piar una habi­ta­ción, coci­ne­ros y cama­re­ros que están lejos de la épo­ca

dora­da, don­de cobra­ban suel­dos algo más dig­nos y les hacían con­tra­tos, un

sec­tor que solo da tra­ba­jo tem­po­ral, y supo­ne rique­za para unos pocos; va a ser

el sec­tor más cas­ti­ga­do de todos, ¿Que nos que­da? Si la cri­sis va a ser a nivel

mun­dial, tam­po­co nos que­da el recur­so de irnos a la cos­ta o a las islas a echar

la tem­po­ra­da, o a la uva a Fran­cia o de frie­ga­pla­tos en el Reino Uni­do. Como

recu­rren actual­men­te tan­tos y tan­tos cor­do­be­ses.

Una Cór­do­ba con una frá­gil indus­tria, un cam­po mal­tra­ta­do y una hos­te­le­ría devas­ta­da, suma­do a los datos del paro, y la corrup­ción polí­ti­ca, nos deja un futu­ro incier­to y poco espe­ran­za­dor. Los mis­mos que nos han deja­do esta Cór­do­ba, van a ser los encar­ga­dos de “solu­cio­nar” esto. Los que dan­do igual las siglas, PP aho­ra jun­to con C’S y VOX, Psoe o IU, inclu­so Pode­mos, que tam­bién han teni­do el poder, ya sea en Cór­do­ba, en la Jun­ta o en el gobierno espa­ñol; han deja­do a Cór­do­ba en esta situa­ción de pobre­za ante la cri­sis.

Esta va a ser nues­tra “nue­va nor­ma­li­dad”.