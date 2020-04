Argentina. Resumen gremial y social. Palazzo: «El sistema financiero debe ser un servicio público»/ Para los técnicos del Indec, un trabajador necesita por lo menos 66 mil pesos para vivir/ «Larreta busca que los pobres protejan el bolsillo de los más ricos» … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 26 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

«El sis­te­ma finan­cie­ro debe ser un ser­vi­cio públi­co»

El secre­ta­rio gene­ral de la Aso­cia­ción Ban­ca­ria, Ser­gio Palaz­zo, ase­gu­ró que la pan­de­mia de coro­na­vi­rus impo­ne «un cam­bio sus­tan­cial del orden mun­dial exis­ten­te» y obli­ga­rá a dis­cu­tir la opción «neo­li­be­ra­lis­mo o Esta­do pre­sen­te», por lo que con­si­de­ró que «el sis­te­ma finan­cie­ro debe ser un ser­vi­cio público».26/04/2020 12:09:00

Al expo­ner en la Con­fe­ren­cia sobre la Pan­de­mia de UNI Finan­zas, el sin­di­ca­to glo­bal de los tra­ba­ja­do­res de finan­zas y segu­ros, Palaz­zo afir­mó que «sin dudas la pan­de­mia nos pone en la ante­sa­la de un cam­bio sus­tan­cial del orden mun­dial exis­ten­te o per­sis­tir en el error; para ello, es nece­sa­rio actuar».

«Neo­li­be­ra­lis­mo ver­sus Esta­do pre­sen­te será la gran dis­cu­sión que nos debe la polí­ti­ca para los tiem­pos duran­te y post cri­sis coro­na­vi­rus; los ciu­da­da­nos no pode­mos estar ale­ja­dos de ese deba­te», agre­gó el diri­gen­te, para quien «de ello depen­de el mun­do que le vamos a ofre­cer a las gene­ra­cio­nes veni­de­ras».

En mate­ria finan­cie­ra, citó a Artu­ro Jau­ret­che: «El que mane­ja el cré­di­to, mane­ja y orien­ta la eco­no­mía de un país; quien mane­ja el cré­di­to, mane­ja más mone­da que el que la emi­te; quien mane­ja el cré­di­to, mane­ja más el comer­cio exte­rior que él que com­pra o el que ven­de; quien mane­ja el cré­di­to, mane­ja las for­mas de pro­duc­ción».

«Por ello, el sis­te­ma finan­cie­ro debe ser un ser­vi­cio públi­co y la aten­ción huma­na del mis­mo un ser­vi­cio impres­cin­di­ble», com­ple­tó.

En su expo­si­ción, Palaz­zo seña­ló que «el mode­lo capi­ta­lis­ta per­ge­ña­do por el neo­li­be­ra­lis­mo como expre­sión polí­ti­ca ha demos­tra­do que no tie­ne res­pues­tas para enfren­tar una pan­de­mia pro­po­nien­do sólo la dis­yun­ti­va de ele­gir entre cui­dar la salud y la vida o hacer fun­cio­nar la eco­no­mía».

En este con­tex­to, ase­gu­ró, «resul­ta cen­tral la dis­cu­sión des­de qué lugar se tran­si­ta y des­de qué lugar se sale de esta cri­sis sani­ta­ria, que se con­ver­ti­rá inexo­ra­ble­men­te en cri­sis eco­nó­mi­ca, social y polí­ti­ca».

«Si se pre­ten­de salir des­de la lógi­ca neo­li­be­ral, el desas­tre será aún mayor que el gene­ra­do por la pro­pia pan­de­mia», eva­luó.

Los efec­tos de la pan­de­mia de la Covid-19 afec­tan «de mane­ra más sen­si­ble a los que menos tie­nen, no sólo en mate­ria de salud sino tam­bién en lo refe­ri­do a la cues­tión eco­nó­mi­ca».

En ese sen­ti­do, deta­lló: «Esta­ble­cer el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio y la para­li­za­ción de impor­tan­tes sec­to­res de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca impli­ca afec­tar los limi­ta­dos ingre­sos de los tra­ba­ja­do­res sin empleo o de empleo infor­mal, que no acce­den a licen­cias pagas, y sin gre­mio que los repre­sen­te».

«Esto impli­ca una pro­fun­di­za­ción de la desigual­dad, excep­to que la tarea del Esta­do revier­ta la situa­ción«, advir­tió.

Por ello, reafir­mó, «es hora de dis­cu­tir seria­men­te el rol del esta­do como orde­na­dor y regu­la­dor de una socie­dad para que en ella sus habi­tan­tes pue­dan mejo­rar su cali­dad de vida, tener empleo, sala­rios y con­di­cio­nes de tra­ba­jo dig­nas».

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Para los téc­ni­cos del Indec, un tra­ba­ja­dor nece­si­ta por lo menos 66 mil pesos para vivir

La Jun­ta Inter­na de la Aso­cia­ción Tra­ba­ja­do­res del Esta­do (ATE) del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Esta­dís­ti­ca y Cen­sos (INDEC) afir­mó hoy que al 31 de mar­zo últi­mo un hogar cons­ti­tui­do por una pare­ja de 35 años con dos hijos de 6 y 9 años nece­si­tó 66.013,20 pesos de bol­si­llo para satis­fa­cer sus nece­si­da­des básicas.26/04/2020 00:00:00

Tam­bién expli­có que ese valor «se com­pu­so de 21.659,30 pesos para adqui­rir una canas­ta ali­men­ta­ria míni­ma y de 44.353,90 pesos para acce­der a otros bie­nes y ser­vi­cios bási­cos, según un estu­dio para esta­ble­cer «una refe­ren­cia para las dis­cu­sio­nes pari­ta­rias de la pau­ta sala­rial para este año», expre­só la Jun­ta Inter­na.

Ade­más, el infor­me pun­tua­li­zó que se impo­ne a par­tir de la actual situa­ción excep­cio­nal «una pari­ta­ria extra­or­di­na­ria o social que con­ten­ga al res­to de los tra­ba­ja­do­res», y aña­dió que «el sala­rio a mar­zo últi­mo se apro­xi­ma a la eco­no­mía de cada fami­lia en rela­ción con los ver­da­de­ros valo­res de la canas­ta, las nece­si­da­des bási­cas de los tra­ba­ja­do­res y de sus res­pec­ti­vas fami­lias».

«Esos valo­res se alcan­zan a par­tir de la uti­li­za­ción de los datos ofi­cia­les publi­ca­dos por el Indec. Se tra­ta de un ejer­ci­cio de esti­ma­ción sobre la base de infor­ma­ción públi­ca y el uso de meto­do­lo­gías úti­les para pro­veer las mejo­res apro­xi­ma­cio­nes, a fin de ser una refe­ren­cia váli­da para la dis­cu­sión sala­rial de tra­ba­ja­do­res y de otros sec­to­res socia­les, como jubi­la­dos y bene­fi­cia­rios de asig­na­cio­nes», apor­tó.

Los diri­gen­tes de la ATE-INDEC aña­die­ron que el estu­dio a mar­zo últi­mo es «un sóli­do fun­da­men­to para exi­gir una urgen­te recom­po­si­ción de los ingre­sos y la inme­dia­ta reaper­tu­ra de las pari­ta­rias para la tota­li­dad de los tra­ba­ja­do­res, sea cual fue­se su for­ma de con­tra­ta­ción», pun­tua­li­zó el docu­men­to de pren­sa.

Las canas­tas uti­li­za­das para el infor­me fue­ron las deno­mi­na­das «Canas­tas de Con­su­mos Míni­mos», y sur­gie­ron como pro­pues­ta meto­do­ló­gi­ca inno­va­do­ra en el INDEC, aun­que aún no se apli­ca­ron en las medi­cio­nes ofi­cia­les, acla­ró.

«No son las habi­tual­men­te uti­li­za­das para la medi­ción de la pobre­za sino que miden un piso para que cada tra­ba­ja­dor esté en con­di­cio­nes de cubrir las nece­si­da­des bási­cas del núcleo fami­liar y no caer pre­ci­sa­men­te en esa pobre­za. Por lo mis­mo, nadie debe­ría per­ci­bir de bol­si­llo menos de 66 pesos», con­clu­yó el infor­me del sin­di­ca­to que a nivel nacio­nal con­du­ce Hugo Godoy.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

«Larre­ta bus­ca que los pobres pro­te­jan el bol­si­llo de los más ricos»

El secre­ta­rio Gene­ral de la CTA Ciu­dad, Eduar­do López, se mani­fes­tó a favor de que en la ciu­dad de Bue­nos Aires se avan­ce, como a nivel nacio­nal, en un impues­to a los sec­to­res con mayor capa­ci­dad con­tri­bu­ti­va para hacer fren­te a las con­se­cuen­cias sani­ta­rias y eco­nó­mi­cas de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus.

Ayer Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta rati­fi­có los aumen­tos de ABL. El anun­cio lle­ga en un con­tex­to de sala­rios sin actua­li­za­ción para lxs tra­ba­ja­dorxs de la Ciu­dad, quie­nes ade­más tie­nen con­ge­la­das las Asig­na­cio­nes Fami­lia­res des­de hace sie­te años. Mien­tras tan­to, el Jefe de Gobierno se nie­ga a gra­var impo­si­ti­va­men­te a los más pode­ro­sos.

«Con tal de no tocar la rique­za de los patro­nes, Larre­ta pre­ten­de que los cos­tos de la pan­de­mia se paguen con la salud de lxs tra­ba­ja­dorxs que no reci­ben los insu­mos para pro­tec­ción sani­ta­ria», sos­tu­vo Eduar­do López.

El docen­te y titu­lar de la sec­cio­nal capi­tal de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res que con­du­ce Hugo Yasky expre­só su res­pal­do a la ini­cia­ti­va legis­la­ti­va de los Dipu­tados de la Ciu­dad, San­tia­go Rober­to, Matías Barroe­ta­ve­ña y Manuel Socías que pro­po­ne esta­ble­cer un impues­to espe­cial del uno por cien­to a aque­llas empre­sas radi­ca­das en el terri­to­rio por­te­ño que hayan tri­bu­ta­do por ingre­sos mayo­res a 30 millo­nes de pesos en 2019. Esto inclu­ye a las gran­des enti­da­des ban­ca­rias y finan­cie­ras que tie­nen su sede en este dis­tri­to.

El pro­yec­to pre­vé que el 50 por cien­to de lo recau­da­do se asig­ne a polí­ti­cas sani­ta­rias y el 50 res­tan­te al abas­te­ci­mien­to de come­do­res esco­la­res y meren­de­ros en los barrios más humil­des, así como a la asis­ten­cia a peque­ñas empre­sas afec­ta­das por la caí­da de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca.

Para López «la dis­yun­ti­va es si la cri­sis que gene­ra esta pan­de­mia se paga afec­tan­do la rique­za de 5 mil gran­des for­tu­nas o rifan­do la salud de millo­nes de habi­tan­tes».

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

El 80% de las empre­sas y fábri­cas recu­pe­ra­das están para­li­za­das y piden ayu­da del Esta­do

Las recu­pe­ra­das gene­ra al más de 20 mil pues­tos de tra­ba­jo. Venían muy gol­pea­das de los 4 años de ges­tión Cam­bie­mos y has­ta el momen­to que­da­ron fue­ra de la ayu­da Esta­tal para enfren­tar el para­te que gene­ró el Covd-19.27/04/2020 00:01:00

Las empre­sas y las fábri­cas recu­pe­ra­das por sus tra­ba­ja­do­res en medio del derrum­be eco­nó­mi­co de 2001 se enca­mi­nan hacia las dos déca­das de auto­ges­tión en medio de una cri­sis desata­da ini­cial­men­te por las polí­ti­cas de los últi­mos 4 años ‑tari­fa­zos, aper­tu­ra de impor­ta­cio­nes y devaluación‑, que se agra­va en la actua­li­dad con la pará­li­sis total de más del 80% de estas uni­da­des pro­duc­ti­vas por las medi­das de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio.

Télam dia­lo­gó con refe­ren­tes de empre­sas y fábri­cas recu­pe­ra­das de los rubros ali­men­ti­cios, grá­fi­cos, indus­tria del cal­za­do, auto­mo­triz, de ser­vi­cios, entre otras, que atra­vie­san una de las peo­res cri­sis del sec­tor, lue­go de resis­tir duran­te cua­tro años las polí­ti­cas de aper­tu­ra de impor­ta­cio­nes, deva­lua­ción, tari­fa­zos de ser­vi­cios públi­cos y la ausen­cia de pro­gra­mas espe­cí­fi­cos para for­ta­le­cer a un sec­tor de la eco­no­mía que nuclea a más de 20.000 pues­tos de tra­ba­jo en todo el país.

El pre­si­den­te del Movi­mien­to Nacio­nal de Fábri­cas Recu­pe­ra­das por los Tra­ba­ja­do­res, Luis Alber­to Caro, afir­mó que «alre­de­dor de un 80% de las fábri­cas recu­pe­ra­das están para­das, el res­to está tra­ba­jan­do pero muy poco».

«Des­de lue­go que se entien­de que hay que pri­vi­le­giar la salud, pero nece­si­ta­mos una acción direc­ta del esta­do, ya que es una eco­no­mía muy cor­ta la nues­tra por­que no hay una acu­mu­la­ción gran­de de capi­tal», sos­tu­vo Caro.

«Las gas­tro­nó­mi­cas han caí­do en un 90%, las grá­fi­cas en un 70 – 80%, y lo que está pasan­do es que se está rom­pien­do la cade­na de pagos y los pro­vee­do­res no te quie­ren ven­der si no pones pla­ta», expli­có, por su par­te, el pre­si­den­te de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Eco­no­mía Social (Fetraes), Eduar­do Mon­tes.

Mon­tes dijo que «noso­tros no somos suje­tos de cré­di­to, por dife­ren­tes cues­tio­nes que tie­nen que ver con la cues­tión patri­mo­nial, y espe­ra­mos que el gobierno nacio­nal pue­da esta­ble­cer una línea de cré­di­tos a una tasa razo­na­ble, para el sec­tor de empre­sas recu­pe­ra­das».

Res­pec­to a las dis­tin­tas líneas de asis­ten­cia finan­cie­ra que dis­pu­so el gobierno nacio­nal para enfren­tar la cri­sis, Car­los Cis­ne­ros, de la coope­ra­ti­va de tra­ba­jo TRIA Ltda. ubi­ca­da en Villa Luzu­ria­ga, en el par­ti­do de La Matan­za, expre­só que «todo lo que tie­ne que ver con ayu­das a las peque­ñas indus­trias, nos dejó afue­ra, por­que está diri­gi­do a las empre­sas y noso­tros, al ser coope­ra­ti­vas, entra­mos en otro rubro».

«No ingre­sa­mos en el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia por­que somos mono­tri­bu­tis­tas y enci­ma somos cla­se D, que­da­mos tam­bién afue­ra de ese bene­fi­cio, no pega­mos una», se lamen­tó.

En las polí­ti­cas del gobierno «las coope­ra­ti­vas no están con­si­de­ra­das como pymes. Se habla de pymes, de micro­em­pren­di­mien­tos, pero las coope­ra­ti­vas en sí no se las nom­bra. Y si nos remon­ta­mos al 2001 o 2002, las coope­ra­ti­vas fue­ron un motor de impul­so para la eco­no­mía del país, en aquel enton­ces sur­gie­ron una can­ti­dad de coope­ra­ti­vas que pudie­ron seguir tra­ba­jan­do sin sus due­ños», seña­ló Iva­na Agüe­ro de la coope­ra­ti­va Gri­si­nó­po­lis, que si bien está encua­dra­da den­tro del rubro ali­men­ti­cio no es con­si­de­ra­do un ali­men­to esen­cial y hoy se encuen­tran para­dos.

Otro de los pro­ble­mas que enfren­ta este sec­tor es el de las tari­fas de ser­vi­cios públi­cos.

Al res­pec­to, Iván Tolo­za, de la Coope­ra­ti­va de Tra­ba­jo San Jus­to Ltda., que se dedi­can a la fabri­ca­ción de cris­ta­les para la indus­tria auto­mo­triz, dijo que «el pre­cio no se dupli­có, se quin­tu­pli­có. Noso­tros pagá­ba­mos bole­tas de gas de 400 mil pesos más o menos, hoy por hoy, entre con­su­mo y trans­por­te, esta­mos ron­dan­do los 2 millo­nes y medio o 3 millo­nes de pesos men­sua­les, sin con­tar el con­su­mo de luz que se fue por las nubes. Son núme­ros que no mane­ja­mos».

Ana María Galar­za, de la Coope­ra­ti­va Utra­sa, dedi­ca­da a la fabri­ca­ción de zapa­ti­llas y zapa­tos de segu­ri­dad, ubi­ca­da en San Luis del Pal­mar, de la cual es la prin­ci­pal fuen­te de empleo del pue­blo, afir­mó que «con res­pec­to al tema de los cré­di­tos, la reali­dad es que no sé cuán­do se va a reac­ti­var todo esto y no me pue­do meter en un cré­di­to si no ten­go cer­te­za de que voy a poder tra­ba­jar para poder pagar des­pués».

«Y ade­más no creo que me lo den, por­que lo pri­me­ro que me piden es un balan­ce y si yo le doy el de 2018, no sé si me lo acep­ta­rían. Me piden gene­ral­men­te unos 3 balan­ces para cual­quier trá­mi­te», agre­gó la diri­gen­te coope­ra­ti­va.

En este mar­co, Mon­tes ‑de la Fetraes- mani­fes­tó la nece­si­dad de «una mesa de polí­ti­cas públi­cas del Esta­do nacio­nal que atien­da estas cues­tio­nes de emer­gen­cia por la pro­pia com­ple­ji­dad de nues­tro sec­tor» y deta­lló que «vamos a lle­var­le una pro­pues­ta a la Comi­sión Nacio­nal de Micro­cré­di­tos (Cona­mi) para que pue­da otor­gar­nos micro­cré­di­tos con una tasa razo­na­ble».

«Des­de la Fetraes cree­mos que la Cona­mi es uno de los ámbi­tos para aten­der esta emer­gen­cia labo­ral que tie­nen las empre­sas recu­pe­ra­das a tra­vés del otor­ga­mien­to de cré­di­tos para peque­ños pro­duc­to­res y para empre­sas recu­pe­ra­das», agre­gó Mon­tes.

Por últi­mo, Luis Caro ‑del Movi­mien­to Nacio­nal de Fábri­cas Recu­pe­rad- enfa­ti­zó que los empren­di­mien­tos sur­gi­dos a la luz de la cri­sis de 2001 «nece­si­ta­mos una acción direc­ta del Esta­do» que inclu­ya «apo­yo a la infra­es­truc­tu­ra, capi­tal para la com­pra de mate­rias pri­mas e insu­mos, cré­di­tos a tasa cero o la menor posi­ble que nos per­mi­tan recom­po­ner nues­tra acti­vi­dad en este momen­to lamen­ta­ble para el país, sir­ve para poder salir con esta expe­rien­cia de las fábri­cas recu­pe­ra­das y que se pro­mue­va una eco­no­mía más soli­da­ria».

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Cre­cen los pedi­dos a las coope­ra­ti­vas agroe­co­ló­gi­cas

El boom de ven­tas de los bol­so­nes de fru­tas y ver­du­ras duran­te la cua­ren­te­na

Por Lau­ra Vales

Los pedi­dos a los pro­duc­to­res de la eco­no­mía popu­lar aumen­ta­ron entre el 40 y el 80 por cien­to, depen­dien­do de la orga­ni­za­ción. El caso de Mer­ca­do Terri­to­rial, una comer­cia­li­za­do­ra que cre­ció alia­da a la Uni­ver­si­dad de Quil­mes, con una con­sig­na que hoy cobra un valor extra: que la cons­truc­ción de los pre­cios no depen­da de la ofer­ta y la deman­da.

Ima­gen: Kala Moreno Parra

El pro­duc­to más ven­di­do de Mer­ca­do Terri­to­rial, una comer­cia­li­za­do­ra alter­na­ti­va naci­da en Quil­mes que lle­ga a 18 par­ti­dos del conur­bano y la CABA, es un bol­són de ver­du­ras agroe­co­ló­gi­cas: una bol­sa de 7 kilos que va de las quin­tas al con­su­mi­dor. Con la cua­ren­te­na, los pedi­dos de estos bol­so­nes cre­cie­ron un 50 por cien­to. En volu­men de comer­cia­li­za­ción el esti­rón es nota­ble: pasa­ron de 30 mil kilos de ver­du­ras y fru­tas a 45 mil en menos de un mes.

En otras orga­ni­za­cio­nes de la eco­no­mía popu­lar, las ven­tas aumen­ta­ron entre el 40 y el 80 por cien­to, según los casos. Adi­vi­nar por qué es bas­tan­te fácil. Los pre­cios de las ver­du­le­rías tie­nen poco con­trol. Para poner un caso: el kilo de lechu­ga vale 35 pesos en el Mer­ca­do Cen­tral, con un pre­cio acor­da­do entre quin­te­ros y dis­tri­bui­do­res; pero en nin­gún comer­cio de pro­xi­mi­dad baja de los 90. A mitad de la sema­na, se lle­gó a ven­der inclu­so a 130, aun­que en nin­gún momen­to el pre­cio del Mer­ca­do Cen­tral varió.

Mer­ca­do Terri­to­rial es un caso para cono­cer por­que mues­tra cuán­to se pue­de hacer para cons­truir un buen pre­cio des­de otros cir­cui­tos de comer­cia­li­za­ción: está ven­dien­do a 380 pesos su bol­són de 7 kilos de ver­du­ras agroe­co­ló­gi­cas, es decir alre­de­dor de 54 pesos el kilo. El aumen­to del pre­cio de este bol­són en estos tiem­pos difí­ci­les fue de 50 pesos… des­de noviem­bre a hoy. «Algu­nos cos­tos subie­ron, todo se hizo más com­pli­ca­do con el coro­na­vi­rus, pero no hay razo­nes para cobrar más que eso», ase­gu­ran en la orga­ni­za­ción.

Esta comer­cia­li­za­do­ra popu­lar tie­ne una prác­ti­ca: acuer­da entre sus inte­gran­tes, inclui­dos los con­su­mi­do­res, el pre­cio final de sus pro­duc­tos y cuán­to corres­pon­de a cada tra­mo de la cade­na. Del bol­són de 380 pesos, por caso, al quin­te­ro le lle­gan 251, al fle­te­ro 49, a los que frac­cio­nan la mer­ca­de­ría 51, a los nodos que orga­ni­zan los pedi­dos y los dis­tri­bu­yen, 31 pesos. Final­men­te, hay 9 pesos por cada bol­sa des­ti­na­do a pagar el suel­do de un inge­nie­ro agró­no­mo que acom­pa­ña a los pro­duc­to­res a hacer la tran­si­ción hacia el cul­ti­vo sin tóxi­cos.

Plan­tar la semi­lla

La Uni­ver­si­dad de Quil­mes creó esta comer­cia­li­za­do­ra popu­lar en 2015. La red está for­ma­da por quin­te­ros del sur del Conur­bano, téc­ni­cos del INTA, estu­dian­tes, encar­ga­dos de la logís­ti­ca y con­su­mi­do­res, estos últi­mos orga­ni­za­dos en nodos o gru­pos de con­su­mo. En este momen­to tie­nen 95 nodos; en la otra pun­ta hay tres aso­cia­cio­nes de pro­duc­to­res agrí­co­las del cin­tu­rón hor­tí­co­la sur.

En cier­to sen­ti­do, Mer­ca­do Terri­to­rial es un labo­ra­to­rio don­de los alum­nos de la UnQui apren­den eco­no­mía, mer­ca­dos y finan­zas para la eco­no­mía popu­lar. En la red hacen sus prác­ti­cas estu­dian­tes de la tec­ni­ca­tu­ra de Eco­no­mía Social, una carre­ra que, como se ve, está lan­za­da a for­mar espe­cia­lis­tas con otro mol­de.

Lau­ra Niño es inte­gran­te de MT y docen­te. “La comer­cia­li­za­ción toda­vía es un pro­ble­ma de la eco­no­mía social”, apun­ta. Por esto, un obje­ti­vo de la expe­rien­cia es encon­trar pro­ce­sos que fun­cio­nen para el sec­tor. «Inclu­so que se pue­dan repli­car des­pués en otros terri­to­rios», dice Niño. En la uni­ver­si­dad tra­ba­jan incu­ban­do este tipo de pro­yec­tos, y una vez que empie­zan a andar los acom­pa­ñan en su cre­ci­mien­to. «Eso nos per­mi­te ver cuá­les son los cam­pos y desatar sus nudos”.

Mar­tín Garo, tra­ba­ja­dor social y tam­bién docen­te en la uni­ver­si­dad, apor­ta las nocio­nes ini­cia­les. “Este es un cir­cui­to cor­to de comer­cia­li­za­ción que acer­ca a pro­duc­to­res y con­su­mi­do­res. Se sos­tie­ne por­que cada vez hay más per­so­nas que quie­ren una ali­men­ta­ción salu­da­ble y, ade­más, que esos pro­duc­tos sean de una eco­no­mía coope­ra­ti­va y res­pon­sa­ble».

¿Por qué aumen­ta­ron las ven­tas? Garo cuen­ta que, con la pan­de­mia, los nodos deci­die­ron lle­var a domi­ci­lio las com­pras de las per­so­nas que están en gru­pos de ries­go. Algu­nos nodos amplia­ron esta medi­da y los acer­can tam­bién a cual­quier con­su­mi­dor, con el pago de un peque­ño extra. Otro ele­men­to –que según su cri­te­rio tuvo mucho impac­to– es que el Esta­do hizo un lis­ta­do de comer­cia­li­za­do­ras alter­na­ti­vas en el conur­bano sur, oes­te y nor­te. Les dio difu­sión con avi­sos grá­fi­cos, por las redes socia­les. «Nos empe­zó a lla­mar gen­te que ni siquie­ra sabe qué es la eco­no­mía social. Nun­ca has­ta aho­ra se habían intere­sa­do en com­prar de otra mane­ra”, apun­ta Garo.

El Esta­do hizo un rele­va­mien­to de comer­cia­li­za­do­ras de la eco­no­mia social

Para fijar el pre­cio del bol­són, los pro­duc­to­res de Mer­ca­do Terri­to­rial se jun­tan cada tres meses en una asam­blea abier­ta a los con­su­mi­do­res. Obvia­men­te, no van todos los que com­pran, pero siem­pre hay intere­sa­dos. Allí ana­li­zan qué cos­tos subie­ron y se char­la sobre las nece­si­da­des de cada par­te.

«Apren­di­mos que crear víncu­los es cen­tral para que la comer­cia­li­za­do­ra crez­ca”, dice Niño. “La con­fian­za es para noso­tros una herra­mien­ta fuer­te. La con­se­gui­mos cuan­do todos com­prue­ban que no hay cam­bios de pre­cio por la ofer­ta y la deman­da, sino por los cos­tos de pro­duc­ción o tras­la­do.”

La com­po­si­ción del bol­són depen­de de la cose­cha. Se mane­jan con un lis­ta­do de 20 pro­duc­tos posi­bles, de los que cada sema­na los pro­duc­to­res deci­den qué se va a embol­sar. De algu­na mane­ra, los con­su­mi­do­res hacen una com­pra a cie­gas. “Por la pan­de­mia no esta­mos hacien­do asam­bleas, pero sí comu­ni­ca­ción por las redes”, dice Caro. «Los gru­pos de WhatsApp nos sir­ven muchí­si­mo para ente­rar­nos rápi­da­men­te de todo lo que los pro­duc­to­res quie­ran comu­ni­car y vice­ver­sa. Por ejem­plo, en la sema­na, ape­nas los quin­te­ros defi­nen el con­te­ni­do del bol­són, hace­mos el videí­to. Eso ayu­da al con­su­mi­dor. O vamos resol­vien­do difi­cul­ta­des de las res­tric­cio­nes en el comer­cio, como dón­de com­prar semi­llas, o cómo embol­sar mejor”.

El crear víncu­los, obser­van en la uni­ver­si­dad, hizo que los pro­duc­to­res asu­mie­ran con mayor com­pro­mi­so el cam­bio a la pro­duc­ción agroe­co­ló­gi­ca, al cono­cer a quién van los ali­men­tos. Tam­bién les per­mi­tió resol­ver situa­cio­nes difí­ci­les duran­te los años de gobierno de Cam­bie­mos. Cuan­do el macris­mo achi­có los pro­gra­mas de apo­yo a la agri­cul­tu­ra fami­liar, de los que depen­dían los téc­ni­cos del INTA, con­su­mi­do­res y pro­duc­to­res deci­die­ron hacer­se car­go de pagar­les un equi­va­len­te a sus suel­dos para cui­dar la cali­dad de los pro­duc­tos.

A un clic

Rodol­fo Pas­to­re es eco­no­mis­ta espe­cia­li­za­do en agroa­li­men­ta­ción y decano del Depar­ta­men­to de Eco­no­mía y Admi­nis­tra­ción de la UnQui. «Como en otras uni­ver­si­da­des del conur­bano, dos ter­cios de nues­tros estu­dian­tes son pri­me­ra gene­ra­ción de uni­ver­si­ta­rios en sus fami­lias», cuen­ta. «Muchos son inclu­so acto­res de la eco­no­mía popu­lar, un tema que es par­te de nues­tras vidas y que entre nues­tros alum­nos gene­ra un alto inte­rés. En este momen­to, tene­mos 500 estu­dian­tes en carre­ras rela­cio­na­das con la eco­no­mía popu­lar”.

“En la uni­ver­si­dad tene­mos una pro­pues­ta que bau­ti­za­mos como aca­dé­mi­ca-terri­to­rial. No hace­mos inves­ti­ga­ción de escri­to­rio, sino inves­ti­ga­ción con accio­nes en el terri­to­rio, por­que cree­mos que no se tra­ta sólo de tener una idea sino de apren­der cómo lle­var­la ade­lan­te».

Como par­te de este tra­ba­jo, la UnQui desa­rro­lló un soft­wa­re libre des­ti­na­do al comer­cio elec­tró­ni­co en la eco­no­mía popu­lar. Se tra­ta de una pla­ta­for­ma para orga­ni­zar la dis­tri­bu­ción de los pedi­dos, más una apli­ca­ción para hacer­los des­de el celu­lar. Tam­bién están expe­ri­men­tan­do con el uso de una mone­da vir­tual.

“Hay mucho para hacer. Nece­si­ta­mos arti­cu­lar tec­no­lo­gías, logís­ti­ca, estra­te­gias comer­cia­les y tam­bién finan­cia­mien­to para poder pagar­les a los pro­duc­to­res en fecha y así poder ampliar la capa­ci­dad del cir­cui­to. Si pen­sa­mos en com­pras del Esta­do, por ejem­plo, sin desa­rro­llar una finan­cia­ción son impo­si­bles, por­que el esta­do paga con 60 a 90 días de retra­so”, mar­ca el decano. Para Pas­to­re, el prin­ci­pal desafío de la eco­no­mia popu­lar hoy es “cómo coor­di­nar todo eso, por­que la pro­duc­ción popu­lar y coope­ra­ti­va ya exis­te. De hecho en muchas áreas es mayo­ri­ta­ria”.

Mer­ca­do Terri­to­rial comer­cia­li­za 60 varie­da­des de ali­men­tos coope­ra­ti­vos ade­más de las ver­du­ras agroe­co­ló­gi­cas. En la orga­ni­za­ción seña­lan que todos los ali­men­tos con los que tra­ba­jan vie­nen aumen­tan­do sus ven­tas, trac­cio­na­dos por el bol­són.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Comu­ni­ca­do de los Tra­ba­ja­do­res de Gotán:

Los Tra­ba­ja­do­res de la coope­ra­ti­va Gotan Tra­ding del par­que indus­trial de Bur­za­co esta­mos actual­men­te sobre­lle­van­do esta cri­sis pro­vo­ca­da por el COVID-19.

Hoy nues­tra coope­ra­ti­va cuen­ta con algu­nos Tra­ba­jos en mar­cha pero la reali­dad es que no nos alcan­za para afron­tar la difí­cil situa­ción eco­nó­mi­ca que atra­vie­sa nues­tro País.

Es por esto que esta­mos pidien­do de la soli­da­ri­dad de otros Tra­ba­ja­do­res para poder seguir lle­van­do el pla­to de comi­da a nues­tras casas.

Todo nos sir­ve para apa­lear está situa­ción pero por sobre todo esta­mos nece­si­tan­do ali­men­tos.

Esta­mos todos los días en Junín 1375 Par­que Indus­trial Bur­za­co.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

En pleno ais­la­mien­to, ocu­pan la plan­ta de Bed­Ti­me que debe sala­rios y quie­re des­pe­dir el 50% de su per­so­nal

La fir­ma le debe sala­rios a los 160 ope­ra­rios de la fábri­ca de col­cho­nes y quie­re recor­tar­los al 50%. Los ope­ra­rios ocu­pa­ron la plan­ta en defen­sa de sus pues­tos de tra­ba­jo.

En medio del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio y de la cri­sis sani­ta­ria que vive el país, los tra­ba­ja­do­res de la reco­no­ci­da fábri­ca de col­cho­nes Bed­Ti­me ocu­pan por estas horas la plan­ta que la fir­ma tie­ne en el par­ti­do bonae­ren­se de Tigre.

«Que­re­mos comu­ni­car que fren­te a la ausen­cia de res­pues­ta de la patro­nal y el Minis­te­rio de Tra­ba­jo sobre nues­tro legi­ti­mo recla­mo de habe­res de los perio­dos adeu­da­dos con­ti­nua­re­mos a lo lar­go de todo el fin de sema­na con la per­ma­nen­cia paci­fi­ca en nues­tro lugar de tra­ba­jo con el obje­ti­vo de defen­der nues­tros pues­tos de tra­ba­jo y sala­rio», seña­ló un comu­ni­ca­do de pren­sa de los ope­ra­rios.

En Tigre tra­ba­jan 160 emplea­dos a los que les deben sala­rios de mar­zo y Bed­Ti­me pone como con­di­ción para regu­la­ri­zar­los que acep­ten recor­tar sus sala­rios el 50% o que acep­ten el des­pi­do de la mitad de la plan­ta de per­so­nal.

A tra­vés de los repre­sen­tan­tes del sin­di­ca­to del Plás­ti­co hubie­ron reunio­nes para tra­tar de lle­gar a un acuer­do, pero en nin­gún caso se con­si­guie­ron avan­ces.

Bed­Ti­me estu­vo cerra­da has­ta el 6 de abril, momen­to en el cual su ser­vi­cio fue decla­ra­do esen­cial y vol­vió a pro­du­cir un insu­mo cla­ve para pro­veer, por ejem­plo, a los hos­pi­ta­les de cam­pa­ña que se están arman­do alre­de­dor del país.

«La empre­sa no esta­ba en una situa­ción de cri­sis», le dijo Lucas Sán­chez es dele­ga­do de la comi­sión inter­na de la plan­ta de Tigre a Radio Caput.Com­par­tir esta Nota

Los Tra­ba­ja­do­res de bed­ti­me van al PARO

La fábri­ca de col­cho­nes bed­ti­me en Pache­co, echa Tra­ba­ja­do­res y no paga Sala­rios..

Siguien­do con el plan de ajus­te de los mono­pó­lios y con el ampa­ro del gobierno y sin­di­ca­tos, otra empre­sa impo­ne la Cri­sis Socio­eco­nó­mi­ca Sani­ta­ria sobre los Tra­ba­ja­do­res y el Pue­blo.. para man­te­ner sus tasas de ganan­cias..





_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Médi­ca, Lau­ra Cor­tez:

“No quie­ro más aplau­sos»

La fal­ta de res­pe­to por nues­tra inte­gri­dad y dig­ni­dad es incon­ce­bi­ble. Los polí­ti­cos, minis­tros, ase­so­res, gre­mia­lis­tas hablan, hablan, hablan. Mien­tras tan­to noso­tros, los tra­ba­ja­do­res de salud, sufri­mos, nos enfer­ma­mos, tene­mos mie­do, empe­za­mos a morir. No quie­ro más aplau­sos, no los quie­ro. Quie­ro que me res­pe­ten, que me cui­den, que me valo­ren. Car­te­les, pro­pa­gan­das tele­vi­si­vas y radia­les, volan­tes por doquier. Hablan, opi­nan, nos seña­lan, nos cul­pan. Mien­tras tan­to noso­tros, los de la pri­me­ra línea, empe­za­mos a caer. Para algu­nos el bro­te está domi­na­do, la cur­va apla­na­da, “esta­mos ganan­do”. Para noso­tros no hay bar­bi­jos, no hay cami­so­li­nes, no hay más­ca­ras, no hay esce­na­rios segu­ros de tra­ba­jo, no hay test, no hay paz. Para noso­tros no hay pie­dad, somos escla­vos des­nu­dos expues­tos en la are­na de un cir­co romano. Los polí­ti­cos, due­ños de una ver­ba y una sober­bia úni­ca hoy se atre­ven a hacer­nos res­pon­sa­bles de los con­ta­gios en nues­tra pobla­ción. Qué tris­te y pobre papel, que mira­da abyec­ta y mise­ra­ble.

Dejen de hablar­le a la pobla­ción, acér­quen­se a noso­tros, vean en qué con­di­cio­nes tra­ba­ja­mos, en que sole­dad y deses­pe­ra­ción. Escri­bo estas líneas y se me opri­me el pecho, se me anu­da la gar­gan­ta. Escu­cho y leo la inmen­sa deses­pe­ra­ción de mis com­pa­ñe­ros, veo el mie­do en sus ros­tros, escu­cho el tem­blor en sus voces. La seño­ra que lim­pia, el cami­lle­ro, las secre­ta­rias, los enfer­me­ros, los médi­cos, noso­tros todos deam­bu­lan­do deses­pe­ra­dos bus­can­do líde­res que ten­gan lo que tie­nen que tener los líde­res: carác­ter, tem­plan­za, valen­tía y dig­ni­dad para cui­dar­nos, guiar­nos, defen­der­nos.

No nece­si­to, no quie­ro más aplau­sos, me enojan. No quie­ro más comu­ni­ca­dos de mi gre­mio. No quie­ro más decla­ra­cio­nes ni dis­cur­sos. No quie­ro una pla­ca que diga aquí des­can­sa una heroí­na ni ser vete­ra­na de una gue­rra a la que nos man­da­ron sin per­tre­chos, no quie­ro ver sufrir a mis com­pa­ñe­ros de todos los días, no quie­ro llo­rar­los. Soy tan sim­ple, tan sen­ci­lla que sólo quie­ro vol­ver a mi casa y abra­zar a los míos, sabien­do que lo pue­do hacer por­que alguien deci­dió ser digno del car­go que enar­bo­la y se puso a mi lado y me cui­dó y se ocu­pó de dar­me toda la segu­ri­dad posi­ble para que hicie­ra lo úni­co que sé hacer, lo úni­co que ele­gí, lo úni­co que amo: ser médi­ca.

Hoy todos esta­mos en peli­gro. Si noso­tros cae­mos, nadie va a poder aten­der­los, seño­res polí­ti­cos, seño­res gre­mia­lis­tas y será un virus, un insig­ni­fi­can­te virus, el que haya gana­do la tris­te bata­lla.”

Lau­ra Cor­tés

Médi­ca Hos­pi­tal Tor­nú

M.N 70.371

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

San­ta Fe, Villa Cons­ti­tu­ción

Tra­ba­ja­do­res auto­con­vo­ca­dos de Acin­dar

Com­pa­ñe­ros, como es de públi­co cono­ci­mien­to, nues­tro sin­di­ca­to acor­dó con acin­dar, un plan de sus­pen­sio­nes por un perio­do de 8 meses, una vez mas la solu­ción sale de nues­tros bol­si­llos y van…

Por este medio que­re­mos hacer­nos escu­char, y que sepan que noso­tros, Tra­ba­ja­do­res de Acin­dar, no com­par­ti­mos, como venía­mos expre­san­do, este nue­vo acuer­do, y más aún cuan­do rige un perío­do de ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo obli­ga­to­rio (cua­ren­te­na), decre­ta­do por el poder eje­cu­ti­vo atra­ves de un DNU.

Que­da cla­ro que nues­tra salud es inva­lua­ble, por lo menos para Noso­tros y nues­tras Fami­lias, ya que para acin­dar SI tie­ne un pre­cio mone­ta­rio, el cual fue impues­to en com­pli­ci­dad con el sin­di­ca­to, un 75% x 6 meses y un 85% por los últi­mos 2 meses.

Com­pa­ñe­ros sabe­mos que van a salir a decir que lo acep­ta­ron por­que la mayo­ría de noso­tros está­ba­mos de acuer­do.

Lo que no van a salir a decir es todo lo que hicie­ron de ambos lados para que esto ter­mi­ne así. Ama­gues de acuer­dos loca­les y nacio­na­les, decla­ra­cio­nes en medios loca­les y nació­na­les de la empre­sa sin nin­gún tipo de con­tes­ta­ción de par­te del gre­mio, los men­sa­jes y lla­ma­dos que reci­bi­mos de par­te de la empre­sa e inclu­so de «alguno de nues­tros repre­sen­tan­tes» dicien­do­nos que esto era lo mejor que se podía con­se­guir, y la fru­ti­lla del pos­tre, el depo­si­to del 65% del ade­lan­to, por el cual dije­ron «no vamos a per­mi­tir que arran­que la plan­ta has­ta que no depo­si­ten lo que fal­ta, pero….» Y todo esto en el con­tex­to de una cua­ren­te­na que nos man­tie­ne ais­la­dos.

Y así mis­mo somos muchos los que no esta­mos con­for­mes con esta extor­sión de nego­ciar sus­pen­cio­nes en este momen­to.

Enten­de­mos que por todo esto muchos de uste­des están resig­na­dos por este tema, ade­mas de can­sa­dos y har­tos de ser la varia­ble de ajus­te, de acuer­dos del cual nun­ca nos bene­fi­cian y de otras tan­tas injus­ti­cias, eso nos debe dar más fuer­zas para las bata­llas que se ave­ci­nan, cues­tio­nen, deba­tan, y sabrán que hay muchos Com­pa­ñe­ros que pien­san y sien­ten lo mis­mo que uste­des, que no son los úni­cos , y que la úni­ca Lucha que se pier­de es la que se aban­do­na.

El Poder del cam­bio está en nues­tras manos, las que gene­ran las rique­zas de acin­dar, y la que eli­ge a nues­tros repre­sen­tan­tes, la unión hace la fuer­za.

Salu­do fra­ter­nal para todos..!!!

Com­pa­ñe­ros auto­con­vo­ca­dos de Acin­dar Villa Cons­ti­tu­ción.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Tex­ti­les pac­tan sus­pen­sio­nes y acuer­dan sala­rios de entre 17 y 20 mil pesos

La Aso­cia­ción Obre­ra Tex­til pac­tó sus­pen­sio­nes masi­vas con recor­te de sala­rios. El acuer­do podrá regir por un tri­mes­tre y los com­pren­di­dos reci­bi­rán entre 17 y 20 mil pesos.

En medio del para­te eco­nó­mi­co por el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, la Aso­cia­ción Obre­ra Tex­til (AOT) que lide­ra el tam­bién titu­lar de las 62 Orga­ni­za­cio­nes, Hugo Beni­tez, se sumó a los sin­di­ca­tos que acor­da­ron sus­pen­sio­nes con recor­te de ingre­sos.

Lo pac­tó con la Fede­ra­ción de Indus­trias Tex­ti­les Argen­ti­nas (FITA) el pasa­do 21 de abril y esti­pu­la un mar­co de acción para las situa­cio­nes de cri­sis que se viven en la acti­vi­dad.

El gre­mio que nuclea a unos 33 mil obre­ros tex­ti­les fir­mó que a par­tir del 1 de abril del 2020 y, en prin­ci­pio, por tres meses, se pue­de sus­pen­der a cam­bio de una suma no remu­ne­ra­ti­va. Ade­más dejó abier­ta la posi­bi­li­dad de exten­der­lo.

Los ope­ra­rios sus­pen­di­dos cobra­ran una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos según la cate­go­ría, esti­pu­la el enten­di­mien­to.

La acuer­do tie­ne como obje­ti­vo man­te­ner «la paz social» en el sec­tor y resol­ver de «bue­na fe» cual­quier dife­ren­cia que se pue­da pre­sen­tar.

«Ami­gos y com­pa­ñe­ros esto no es lo ideal pero es lo posi­ble», cie­rra la comu­ni­ca­ción que lle­va la fir­ma del Con­se­jo Direc­ti­vo Nacio­nal.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Empre­sa­rios meta­lúr­gi­cos insis­ten en redu­cir sala­rios en un 30%

Así lo ase­gu­ró Oscar Cas­te­lla­ni, el titu­lar de ADIMRA. Seña­ló que con­ti­núan las con­ver­sa­cio­nes con los gre­mios orien­ta­das a que aque­llas empre­sas que están tenien­do difi­cul­ta­des pue­dan acor­dar un recor­te de 30% en los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res inac­ti­vos para evi­tar despidos.27/04/2020 00:03:00

El titu­lar de la Aso­cia­ción de Indus­tria­les Meta­lúr­gi­cos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (ADIMRA), Orlan­do Cas­te­lla­ni, con­fir­mó que con­ti­núa con las nego­cia­cio­nes con los gre­mios de la acti­vi­dad con el obje­ti­vo de pac­tar sus­pen­sio­nes con sala­rios recor­ta­dos.

Para el diri­gen­te empre­sa­rio «es mucho lo que el gobierno está hacien­do (para ayu­dar a las empre­sas) pero no alcan­za por­que la situa­ción es muy difí­cil».

En decla­ra­cio­nes a Ámbi­to Finan­cie­ro recor­dó que el sec­tor vie­ne de 20 meses de caí­da en sus ven­tas, tras un gobierno (de Mau­ri­cio Macri) «que pri­vi­le­gió lo finan­cie­ro por sobre los pro­duc­ti­vo».

Cas­ti­lla­ni tam­bién cri­ti­có a los ban­cos pri­va­dos al seña­lar que deben estar «más a la altu­ra de esta cir­cuns­tan­cia por­que han pasa­do momen­tos bue­nos y aho­ra tie­nen que poner un esfuer­zo mayor». Al res­pec­to, esti­mó que el Ban­co Cen­tral debe­ría actuar más fir­me­men­te con algu­nas enti­da­des.

El pre­si­den­te de ADIMRA seña­ló que con­ti­núan las con­ver­sa­cio­nes con las enti­da­des gre­mia­les orien­ta­das a que aque­llas empre­sas que están tenien­do difi­cul­ta­des pue­dan acor­dar un recor­te de 30% en los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res inac­ti­vos para evi­tar des­pi­do.

El diri­gen­te res­ca­tó la «muy bue­na rela­ción» que tie­nen los empre­sa­rios con los sin­di­ca­tos y se mos­tró con­fia­do en que van a «lle­gar a algún enten­di­mien­to».

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Molino emble­ma de Car­los Casa­res sus­pen­de con el 50% del sala­rio

Se tra­ta del Molino Lago­mar­sino S.A. Envió el vier­nes noti­fi­ca­cio­nes de sus­pen­sio­nes a sus emplea­dos que reci­bi­rán el 50% de su sala­rio. Por aho­ra has­ta el 10 de mayo próximo,27/04/2020 00:02:00

La herra­mien­ta de sus­pen­sión de obre­ros, en el mar­co del ais­la­mien­to, social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, se con­vier­te por estas horas en un recur­so cada vez más exten­di­do en el mer­ca­do de tra­ba­jo y en la indus­tria, que man­tie­ne sus máqui­nas sin fun­cio­nar.

Eso es lo que ocu­rre en la ciu­dad de bonae­ren­se de Car­los Casa­res, don­de el his­tó­ri­co Molino Lago­mar­sino S.A, le envió el vier­nes una noti­fi­ca­ción a sus emplea­dos para infor­mar­les que que­dan sus­pen­di­dos, en prin­ci­pio, has­ta el 10 de mayo.

Son 34 los emplea­dos afec­ta­dos por la deci­sión de la fir­ma que cobra­rán el 50% de sus sala­rios mien­tras se que­den en sus hoga­res.

«No exis­ten fun­cio­nes habi­tua­les para asig­nar­le en esta situa­ción de emer­gen­cia y la empre­sa no cuen­ta ni podrá con­tar con fon­dos sufi­cien­tes para finan­ciar las con­se­cuen­cias de esta inac­ti­vi­dad y agra­va­mien­to de la situa­ción en for­ma ines­pe­ra­da«, seña­la el tex­to que le envían a los ope­ra­rios.

«Se le noti­fi­ca que duran­te el pla­zo de la sus­pen­sión, se le abo­na­rá una pres­ta­ción en dine­ro no remu­ne­ra­ti­va por fal­ta de tra­ba­jo para asig­nar­le y fuer­za mayor debi­da­men­te com­pro­ba­da, en los tér­mi­nos del art. 223 bis de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo. Estas medi­das resul­tan indis­pen­sa­bles a fin de ase­gu­rar a las per­so­nas que con­for­man nues­tra nómi­na, la con­ti­nui­dad de las rela­cio­nes labo­ra­les en esta emer­gen­cia y resul­ta una solu­ción impos­ter­ga­ble para no gene­rar deu­das impo­si­bles de pagar y nue­vos que­bran­tos que harían peli­grar nues­tra posi­bi­li­dad de con­ti­nuar», expli­ca.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Des­pi­dos masi­vos en la cade­na de kios­cos Open 25

La fir­ma comen­zó a enviar los tele­gra­mas en las últi­mas horas. Se cree que en total ascien­den a 200 los emplea­dos afec­ta­dos por la decisión.26/04/2020 00:02:00

El impac­to de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus en el Comer­cio ya se sien­te con fuer­za. Mien­tras la mayo­ría de los loca­les está inac­ti­vo y no hay pre­ci­sio­nes sobre el regre­so al tra­ba­jo, son varias de las fir­mas que empie­zan a deli­near un ajus­te que recae sobre sus emplea­dos.

Este es el caso de la reco­no­ci­da cade­na de kios­cos 24 horas Open 25, fir­ma que tie­ne dece­nas de tien­das en la Ciu­dad de Bue­nos Aires y tam­bién en la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

En las últi­mas horas la empre­sa le comen­zó a enviar tele­gra­mas de des­pi­do a sus emplea­dos. Has­ta el momen­to medio cen­te­nar ya los reci­bió en sus domi­ci­lios pero les infor­ma­ron que el núme­ro final es toda­vía más alto.

Fuen­tes del Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio con­sul­ta­das por info­Gre­mia­les sos­pe­chan que serán en total unos 200 los kios­ke­ros des­pe­di­dos y sólo en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires. Segui­rán lle­gan­do las noti­fi­ca­cio­nes entre este lunes y mar­tes.

La mayor par­te de los des­pe­di­dos que pudie­ron ser rele­va­dos has­ta el momen­to, son tra­ba­ja­do­res con pocos meses de anti­güe­dad en la cade­na. Inclu­so algu­nos toda­vía se encon­tra­ban en el perío­do de prue­ba.

Toda­vía se espe­ran pre­ci­sio­nes sobre el futu­ro de las tien­das y, segu­ra­men­te, habrá una bata­lla por la lega­li­dad de la deci­sión. Es que rige la prohi­bi­ción de des­pi­dos por lo que es una incóg­ni­ta se efec­ti­va­men­te se podrán con­cre­tar las cesan­tías.