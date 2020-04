Colombia. Las mentiras del ministro de Salud

Gio­vanny Ber­mú­dez Men­do­za /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​26 de abril de 2020

Esta cua­ren­te­na no ha sido fácil para los 14.243. 223 de hoga­res del país. Sus múl­ti­ples índi­ces de pobre­za, desempleo[1] y caren­cia estruc­tu­ral ya habían fija­do par­te de estas difi­cul­ta­des. Aun­que inelu­di­bles las reper­cu­sio­nes socia­les de la pan­de­mia, has­ta hora empie­zan a con­tor­near­se y a mez­clar­se con las ya gra­ves pro­ble­má­ti­cas que afec­tan a las cla­ses tra­ba­ja­do­ras y popu­la­res del país.

La situa­ción ha sido apro­ve­cha­da has­ta el des­ca­ro por los sec­to­res del gran capi­tal finan­cie­ro que tras bam­ba­li­nas han orien­ta­do y moni­to­rea­do cada movi­mien­to que el gobierno nacio­nal ha rea­li­za­do en mate­ria de emer­gen­cia sani­ta­ria, eco­nó­mi­ca y social, has­ta el pun­to que el pasa­do 16 de abril de 2020 el minis­tro de Salud de Colom­bia Fer­nan­do Ruiz lle­gó al pico de la medio­cri­dad y des­ho­nes­ti­dad, al afir­mar por la tele­vi­sión a millo­nes de colom­bia­nos y colom­bia­nas que, “…que dados los resul­ta­dos en el índi­ce de tras­mi­sión en Colom­bia podría­mos decir que ya esta­mos en una eta­pa de supre­sión, esto indi­ca que esta­mos muy cer­ca­nos al apla­na­mien­to com­ple­to de la cur­va, con­se­cuen­cia de este pro­ce­so de ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo, que hemos hecho toda la ciu­da­da­nía, todos los colom­bia­nos para tra­tar de con­te­ner la epidemia.”[2]

Las afir­ma­cio­nes no podrían ser más des­afor­tu­na­das para el con­jun­to de colom­bia­nos y colom­bia­nas que han pues­to sus espe­ran­zas en la mana­da de inep­tos y opor­tu­nis­tas que hacen par­te del ile­gí­ti­mo e infla­do gobierno nacio­nal. Las prio­ri­da­des no fue­ron disi­mu­la­das cuan­do el minis­tro, sin dejar esca­par el segun­do de opti­mis­mo que dicha men­ti­ra gene­ra­ría en la audien­cia, agre­gó: “…eso impli­ca indu­da­ble­men­te ir res­tau­ran­do de algu­na mane­ra las acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas y socia­les del país, aper­tu­ra que hare­mos a par­tir del 27 logran­do entrar secuen­cial­men­te dife­ren­tes sec­to­res socia­les de la economía…teniendo un con­trol des­de lo epi­de­mio­ló­gi­co para con­tro­lar cual­quier even­tua­li­dad que nos incre­men­te el ries­go como país y el ries­go de un dis­pa­ro en la epi­de­mia.”

Paso segui­do, reci­tó el manual que los ban­que­ros prag­má­ti­ca­men­te han pla­nea­do para admi­nis­trar el pre­sen­te esta­do de emer­gen­cia sani­ta­ria y de quie­bra eco­nó­mi­ca del país. El minis­tro jus­ti­fi­có esta estra­te­gia de ade­cua­ción del pilla­je capi­ta­lis­ta a la cala­mi­dad sani­ta­ria, ter­gi­ver­san­do evi­den­cia cien­tí­fi­ca y esta­dís­ti­ca uti­li­za­da para sobre­di­men­sio­nar los efec­tos de las medi­das de con­ten­ción y miti­ga­ción toma­das has­ta la fecha fren­te a la opi­nión públi­ca, argu­men­tan­do arbi­tra­ria­men­te la sali­da inte­li­gen­te de la cua­ren­te­na dise­ña­da des­de los gre­mios eco­nó­mi­cos y pro­pues­ta por el gobierno de Iván Duque.

Con des­ca­ro, el minis­tro hizo cama a las pro­pues­tas de los gre­mios eco­nó­mi­cos más pode­ro­sos del país. Una eta­pa de supre­sión como lo afir­mó el señor minis­tro podría dar­se en la medi­da que el índi­ce de con­ta­gios dis­mi­nu­ya de 1 a 0 duran­te un ran­go pro­lon­ga­do de tiem­po efec­ti­vo de 300 días según infor­mes del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Salud ‑INS‑, tiem­po pro­me­dio que de no ase­gu­ra­se efec­ti­va­men­te, tan solo apla­za­rá el momen­to de ascen­so del pico, sin dis­mi­nuir su altu­ra. Él ‑INS- en su mode­lo Covid –19 Colom­bia con­si­de­ra que las estra­te­gias: “… no far­ma­co­ló­gi­cas de dis­tan­cia­mien­to social resul­ta­rían sien­do efec­ti­vas en la reduc­ción del pico si se man­tie­nen por perio­dos pro­lon­ga­dos (300 días) … estas por dos o cua­tro sema­nas, solo se logra­ría un apla­za­mien­to del pico de reque­ri­mien­tos de ser­vi­cios, pero no su reduc­ción.”[3]

La espe­cia­lis­ta Sul­ma Cucu­nu­bá del Impe­rial Colle­ge Lon­don disi­mu­la­da­men­te con­tro­vir­tió la afir­ma­ción ofi­cial, al plan­tear a medios nacio­na­les: «El con­fi­na­mien­to hace que se apla­ce este pico, si se levan­ta la cua­ren­te­na se vol­ve­ría a la velo­ci­dad ori­gi­nal, no exis­te apla­na­mien­to de la cur­va en mi con­cep­to por­que en la región la cur­va es muy peque­ña, no ha empe­za­do, para eso hay que espe­rar meses«[4].

Para esta inves­ti­ga­do­ra una vez se levan­ten las medi­das de con­fi­na­mien­to la ten­den­cia es a recu­pe­rar la diná­mi­ca expo­nen­cial del índi­ce de con­ta­gio, que ha pasa­do enga­ño­sa­men­te de 2,5 del 11 de mar­zo a 1,2 al 22 de abril del 2020, sin evi­den­ciar un pro­ce­so de apla­na­mien­to de la cur­va de con­ta­gios, sino una eta­pa de regu­la­ción de los tiem­pos de cre­ci­mien­to de la cur­va epi­de­mio­ló­gi­ca.

Lejos del esce­na­rio de opti­mis­mo agi­ta­do por el minis­tro de Salud Fer­nan­do Ruiz la situa­ción actual es extre­ma­da­men­te preo­cu­pan­te. Las medi­das dis­pues­tas para asu­mir el des­ca­la­bra­do inten­to de reto­ma inte­li­gen­te de la eco­no­mía nacio­nal pre­sio­na­rán el desa­rro­llo de la epi­de­mia en el país y la cri­sis sani­ta­ria que esta pre­su­po­ne. La opción del mal menor, lle­va a la prác­ti­ca las reco­men­da­cio­nes de los gre­mios eco­nó­mi­cos, que en varios infor­mes gre­mia­les han sali­do al paso de las reco­men­da­cio­nes epi­de­mio­ló­gi­cas. Los ban­que­ros del país plan­tean tajan­te­men­te su posi­ción:

“ … el país ha veni­do deba­tien­do sobre la idea que la eco­no­mía debe “apa­gar­se” por lo menos tres meses para con­te­ner la infec­ción del SARS –Cov2. En ANIF no esta­mos de acuer­do con esa pos­tu­ra. Esto no se tra­ta de una dico­to­mía entre eco­no­mía y salud … Exten­der mucho más el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, por ejem­plo, en tres meses, sería una medi­da inefec­ti­va que ten­dría efec­tos en toda la eco­no­mía nacio­nal. ”[5]

Efec­tos que el gre­mio esti­ma en una baja de 5,8 billo­nes a mar­zo –abril de los ingre­sos labo­ra­les y fami­lia­res que podrían ascen­der a 12,8 billo­nes y de ‑0,7 en el PIB de exten­der­se la cua­ren­te­na has­ta junio[6]. La caí­da de la eco­no­mía nacio­nal se con­tras­ta con el ascen­so del pico epi­dé­mi­co.

Las pro­yec­cio­nes ofi­cia­les han sido alar­man­tes con­tem­plan­do has­ta 31, 539,000 de infec­ta­dos, 5221,000 hos­pi­ta­li­za­dos y 321,000 falle­ci­dos, valo­res que dis­mi­nui­rían con el efec­to de las medi­das de inter­ven­ción, pero que aún están por enci­ma de las capa­ci­da­des del sis­te­ma sani­ta­rio del país.

Según las esti­ma­cio­nes de dife­ren­tes estu­dios el pico epi­dé­mi­co en el país podría dar­se duran­te los meses de mayo o junio, depen­dien­do del tipo de medi­das que se imple­men­ten para con­tra­rres­tar su desen­vol­vi­mien­to. En la siguien­te grá­fi­ca del ‑INS- se asi­mi­lan cua­tro esce­na­rios posi­bles. 1) sin inter­ven­ción 2) miti­ga­ción 3) supre­sión y 4) cua­ren­te­na, todos sobre el esti­ma­ti­vo de 300 días de aná­li­sis.

En infor­mes de la Aso­cia­ción Nacio­nal Ins­ti­tu­cio­nes Finan­cie­ras ‑ANIF- se pre­su­pues­ta mayo y junio como pun­to de con­trac­ción de los pagos de nómi­na del 80% del sec­tor de las Mypi­mes que ofer­ta la mayor can­ti­dad de empleos nacio­nal, y los pagos de deu­da de los hoga­res lle­ga­ría a los 20, billo­nes.

El pano­ra­ma no pare­ce alen­ta­dor y los mala­ba­res del señor minis­tro no solo ponen en evi­den­cia la medio­cre ges­tión de con­trol que se ha hecho de la emer­gen­cia sani­ta­ria, sino la terri­ble mane­ra en que el gran capi­tal pre­ten­de sacar pro­ve­cho del actual des­ca­la­bro nacio­nal.

La pro­pues­ta es sim­ple y con­sis­te en ini­ciar un supues­to pro­ce­so de reac­ti­va­ción selec­ti­va de la eco­no­mía en varias fases: 1) ais­la­mien­to para los más vul­ne­ra­bles según sec­to­res pobla­cio­na­les y acti­vi­dad social; 2) retorno pau­la­tino a las acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas de la pobla­ción no vul­ne­ra­ble para “reini­ciar” la eco­no­mía: infra­es­truc­tu­ra y cons­truc­ción, trans­por­te, indus­tria y manu­fac­tu­ra, comer­cio y ser­vi­cios con impo­si­bles enfo­ques terri­to­ria­les; 3) simul­tá­nea­men­te prue­bas masi­vas, ais­la­mien­to y recur­sos tec­no­ló­gi­cos; 4) aten­ción hos­pi­ta­la­ria y clí­ni­ca de casos que lo requieran[6].

La para­do­ja no es que lo míni­ma­men­te via­ble para la regu­la­ción de la cri­sis sani­ta­ria es con­tra sen­ti­do para los ban­que­ros, sino que para millo­nes de fami­lias colom­bia­nas ambos picos, el epi­de­mio­ló­gi­co y el eco­nó­mi­co, ya hicie­ron metás­ta­sis, lo que hace que para muchos la pro­pues­ta no sea tan mala. La cua­ren­te­na ha sido horri­ble para millo­nes que no han teni­do cómo comer o se han vis­to pre­sa de la incer­ti­dum­bre del oscu­ro pano­ra­ma.

Por nece­si­dad de super­vi­ven­cia o auto­des­truc­ción ¿No ten­drá la cla­se tra­ba­ja­do­ra y popu­lar más opcio­nes? A con­fi­nar­se para no enfer­mar sin evi­tar pere­cer en este inten­to debi­do a su con­di­ción de caren­cia estruc­tu­ral, o salir a tra­ba­jar para no pere­cer sin poder ase­gu­rar no enfer­mar­se en el inten­to.

[1]Según infor­ma­ción del Depar­ta­men­to de Esta­dís­ti­ca Nacio­nal en su últi­mo cen­so los índi­ces de pobre­za de esas fami­lias colom­bia­nos son de pobre­za mul­ti­di­men­sio­nal de 17.8%, pobre­za mone­ta­ria de 27.0% y de pobre­za extre­ma 7.2% res­pec­ti­va­men­te.

[2] El minis­tro de Salud afir­ma que Colom­bia está cer­ca de apla­nar la cur­va del COVID –19 •16 abr. 2020

[3] Mode­lo COVID-19 – Colom­bia Publis­hed on Apr 21, 2020

[4] Apla­na­mien­to de la cur­va no exis­te, esta­mos lejos de eso: epi­de­mió­lo­ga Colom­bia

[5] No cam­bie­mos un mal muy malo, por otro peor: deci­sio­nes cla­ve para supe­rar los impac­tos del SARS-Cov2 – Abril 1º de 2020

[6] SARS-Cov‑2: impac­to en los ingre­sos labo­ra­les de los colom­bia­nos, el con­su­mo de los hoga­res y el PIB

** Las opi­nio­nes, aná­li­sis y/​o simi­li­tu­des expre­sa­das por los auto­res son su res­pon­sa­bi­li­dad, por tan­to Tro­chan­do Sin Fron­te­ras no se hace res­pon­sa­ble