Argentina. Trabajadoras del Malbrán: mucho aplauso, poco sueldo

Este­fa­nía San­to­ro /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​25 de abril de 2020

Con más de la mitad de su per­so­nal com­pues­to por muje­res, el cen­tro de cabe­ce­ra de los tes­teos por el covid-19 arras­tra la des­fi­nan­cia­ción del macris­mo y sala­rios por deba­jo de la línea de pobre­za. El lobby inter­na­cio­nal y los aprie­tes mediá­ti­cos.

Ana Cam­pos tie­ne amplia tra­yec­to­ria en el Ins­ti­tu­to Mal­brán, es téc­ni­ca del labo­ra­to­rio de viro­sis res­pi­ra­to­ria des­de hace 32 años y secre­ta­ria gene­ral de la jun­ta inter­na de ATE en la ins­ti­tu­ción. A par­tir de la des­cen­tra­li­za­ción, nos cuen­ta, rea­li­zan entre 300 a 400 tes­teos por día y que ya lle­van más de sie­te mil mues­tras pro­ce­sa­das des­de que lle­gó el pri­mer caso al país. Las pri­me­ras sema­nas de cua­ren­te­na el Mal­brán era el úni­co ins­ti­tu­to capa­ci­ta­do para rea­li­zar los tes­tos, hoy son 35 los labo­ra­to­rios dis­tri­bui­dos en todo el país que reci­bie­ron reac­ti­vos y pue­den rea­li­zar la prue­ba de Covid-19, “noso­tros for­ma­mos par­te de una red de labo­ra­to­rios de la cual el Ins­ti­tu­to Mal­brán es la cabe­ce­ra y la des­cen­tra­li­za­ción fue a esa red que ya esta­ba for­ma­da pre­via­men­te”, ase­gu­ra Cam­pos.

El labo­ra­to­rio de viro­sis res­pi­ra­to­ria es el sec­tor que actual­men­te está lle­van­do ade­lan­te la emer­gen­cia de Covid-19 y per­te­ne­ce al depar­ta­men­to de viro­lo­gía. A prin­ci­pios de abril per­so­nal cien­tí­fi­co y téc­ni­co logra­ron des­ci­frar el geno­ma com­ple­to del Covid-19 a par­tir de mues­tras obte­ni­das local­men­te de tres pacien­tes que via­ja­ron a dis­tin­tos paí­ses y regre­sa­ron al país. Los resul­ta­dos de este hallaz­go fue­ron tras­mi­ti­dos a una base inter­na­cio­nal, que será útil para ase­gu­rar la cali­dad del diag­nós­ti­co, com­ple­men­tar la vigi­lan­cia epi­de­mio­ló­gi­ca y con­tri­buir a nivel mun­dial en el desa­rro­llo de una vacu­na repre­sen­ta­ti­va para com­ba­tir el coro­na­vi­rus.

Las pri­me­ras sema­nas de cua­ren­te­na hubo crí­ti­cas por la demo­ra en la obten­ción de los resul­ta­dos, tam­bién se inten­tó ins­ta­lar la idea que des­de el Mal­brán se ocul­ta­ban casos y que no rea­li­za­ban sufi­cien­tes test por día. Detrás de estas con­je­tu­ras injus­ti­fi­ca­das se ocul­ta­ban otras inten­cio­nes: “Hay intere­ses eco­nó­mi­cos y polí­ti­cos detrás, hay un mon­tón de com­pa­ñías que están tra­tan­do de meter en el país su kit para que se hagan los diag­nós­ti­cos y hay lob­bies a favor de que hay que hacer más can­ti­dad de tes­teos. El Mal­brán no está ocul­tan­do nada, está hacien­do todo lo que lle­ga, esta­mos al día con los aná­li­sis que nos lle­gan alre­de­dor de 300 a 400 mues­tras se tes­tean por día, pero eso no quie­re decir que todo sean posi­ti­vos, algu­nos van a ser nega­ti­vos. Hay mucho inte­rés de por medio y tam­bién una cues­tión de estig­ma­ti­za­ción con res­pec­to a lo públi­co, ‘que no cum­ple’, ‘que no nos hace­mos car­go’, ‘que somos vagos’ eso siem­pre está en el ima­gi­na­rio y duran­te cua­tro años abo­na­ron bas­tan­te esa idea. En el Mal­brán todo lo que lle­gó se pro­ce­só, a esta altu­ra tene­mos más de sie­te mil mues­tras pro­ce­sa­das y con la des­cen­tra­li­za­ción, la can­ti­dad de mues­tras que ingre­san al Mal­brán bajó bas­tan­te, pero todo la que entra se hace. No se ocul­ta nada, ni muer­tos ni casos posi­ti­vos”, ase­gu­ra Cam­pos.

Duran­te la ges­tión de Mau­ri­cio Macri el pre­su­pues­to des­ti­na­do al ins­ti­tu­to Mal­brán se redu­jo más del 50% y los suel­dos hoy siguen estan­do por deba­jo de la línea de pobre­za. Cam­pos expli­ca: “El ins­ti­tu­to se des­fi­nan­ció mucho por un lado por­que man­tu­vie­ron el mis­mo pre­su­pues­to duran­te todos los cua­tro años, pero con una infla­ción en los insu­mos, que la mayo­ría son impor­ta­dos. Por más que qui­sié­ra­mos hacer pro­ce­sos de com­pra era casi impo­si­ble, duran apro­xi­ma­da­men­te seis meses, se fija­ba un pre­cio o pedía­mos coti­za­ción en el momen­to que soli­ci­tá­ba­mos la com­pra y cuan­do salía la lici­ta­ción nin­gún ofe­ren­te se pre­sen­ta­ba o cuan­do pre­sen­ta­ban ofer­tas que­da­ban afue­ra por pre­cio exce­si­vo. La mayo­ría de las lici­ta­cio­nes que­da­ban desier­tas. Por otro lado, el pre­su­pues­to del Mal­brán está divi­di­do en inci­sos y núme­ro cua­tro que es el que está des­ti­na­do a obras y equi­pa­mien­to, reno­va­ción de equi­pos, duran­te los últi­mos años estu­vo en cero direc­ta­men­te. No hubo dine­ro ni para obras ni para equi­pa­mien­to, para un ins­ti­tu­to que tie­ne que tra­ba­jar con cier­tas tec­no­lo­gías hay equi­pos que que­dan obso­le­tos, o se rom­pen y nece­si­tan repa­ra­ción, apar­te de la cues­tión edi­li­cia”.

Cla­rín publi­có una nota don­de acu­sa al Mal­brán de com­prar reac­ti­vos por 855 millo­nes de pesos a tra­vés de un mail y sin publi­car la ofer­ta ¿Qué hay de cier­to en esto?

—Eso es men­ti­ra, lo que sí es ver­dad es que en estas cir­cuns­tan­cias de emer­gen­cias sani­ta­rias se hacen moda­li­da­des de com­pras que no son las tra­di­cio­na­les que uno hace en el Esta­do, pero sí se hacen lici­ta­cio­nes. La mane­ra de com­prar es dife­ren­te, no se hizo por mail, está publi­ca­do. El Ins­ti­tu­to lo acla­ró, es una infor­ma­ción fal­sa, pero mien­te, mien­te que algo que­da­rá, la des­men­ti­da no tie­ne el mis­mo impac­to.

—¿Qué pasó con los suel­dos de téc­nicxs y cien­tí­ficxs duran­te la ges­tión macris­ta?

Todas las pari­ta­rias que hubo fue­ron a la baja, le ganó la infla­ción, cada año fui­mos per­dien­do un por­cen­ta­je de suel­do y al final de los cua­tro años tuvi­mos una depre­cia­ción del 65%. Hoy la mayo­ría de nues­tros com­pa­ñe­ros están en la línea de pobre­za o por deba­jo. Los téc­ni­cos cuan­do ingre­san ganan $23 mil y un pro­fe­sio­nal que recién ini­cia su carre­ra está alre­de­dor de los 40 mil como mucho, es muy difí­cil sos­te­ner el per­so­nal cali­fi­ca­do con esos suel­dos, ter­mi­na­mos per­dien­do per­so­nal y no por­que hayan echa­do per­so­nas como han hecho en otros luga­res del Esta­do, sino por­que las per­so­nas se ter­mi­nan yen­do, en otros luga­res pri­va­dos o públi­cos cobran mejor suel­do de acá.

—¿Al día de hoy con­ti­núan con el mis­mo suel­do? ¿Cuán­tas horas tra­ba­jan en épo­ca de pan­de­mia?

—Sí, segui­mos con el mis­mo suel­do y en esta emer­gen­cia esta­mos tra­ba­jan­do mucho más, tene­mos tur­nos de seis horas por­que lo que hace­mos es con­si­de­ra­do un tra­ba­jo ries­go­so, tra­ba­ja­mos con agen­tes infec­cio­sos. Noso­tros cree­mos que el gobierno actual reco­no­ció la labor que esta­mos lle­van­do a cabo, de pala­bra en este momen­to toda­vía. Hace unas sema­nas atrás nos visi­tó Alber­to Fer­nán­dez, es la pri­me­ra vez que vie­ne un pre­si­den­te al ins­ti­tu­to a hablar con los tra­ba­ja­do­res y plan­tea­mos que nece­si­ta­mos que se nos reco­noz­ca la tarea que rea­li­za­mos y que tenía­mos que tener un mejor pago, eso se lo diji­mos y que­dó cla­ro. Hace mucho tiem­po veni­mos impul­san­do que se reco­noz­ca la tarea cien­tí­fi­co y sani­ta­ria en el área que noso­tros nos desem­pe­ña­mos. Tra­ba­ja­mos en la salud públi­ca pero tam­bién hace­mos un mon­tón de otras cues­tio­nes que tie­nen que ver con la par­te más cien­tí­fi­ca y veni­mos des­de el gre­mio impul­san­do tam­bién que se reco­noz­ca eso en los suel­dos. Esta­mos plan­teán­do­le al gobierno, al minis­tro de salud, a jefa­tu­ra de gabi­ne­te y ges­tión públi­ca que por favor eva­lúen un pro­yec­to que tene­mos que pro­po­ne una boni­fi­ca­ción a un adi­cio­nal cien­tí­fi­co téc­ni­co para que tra­ba­ja­do­res ten­gan una mejor con­di­ción sala­rial.

Revis­ta Cítri­ca*