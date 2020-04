Comunicado del Sindicato Unitario de Andalucía por el 1º de Mayo “Por la socialización obrera y vecinal de los medios de producción en cada municipio andaluz”

En estas con­di­cio­nes de cau­ti­ve­rio domés­ti­co los tra­ba­ja­do­res nos vemos obli­ga­dos, unos a engro­sar las filas del paro sin ingre­sos para sub­sis­tir ya el mes que vie­ne, otros que con­ser­van su empleo, se ven obli­ga­dos a arries­gar su vida y su salud y la de los suyos yen­do a tra­ba­jar, todos con el tiem­po, si esto con­ti­núa, nos vere­mos obli­ga­dos a ele­gir entre morir de ham­bre o de coro­na­vi­rus, los más “afor­tu­na­dos” obli­ga­dos a tele­tra­ba­jar en con­di­cio­nes de con­fi­na­mien­to e inclu­so algu­nos, pue­de que reci­ban algu­nas ayu­das algún tiem­po del gobierno “pro­gre­sis­ta” que glo­bal­men­te ser­vi­rán para aflo­jar la soga al cue­llo sobre el con­jun­to de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y man­te­ner la paz social mien­tras siguen ade­lan­te con sus pla­nes.

Gra­cias a la pan­de­mia esta­mos vien­do cuan­to les impor­ta a los empre­sa­rios, la gran patro­nal, la COE, la ban­ca y el gobierno “pro­gre­sis­ta” nues­tra salud y nues­tra vida, ello que­da al des­cu­bier­to con su ges­tión de esta cri­sis y con los dos men­sa­jes con­tra­dic­to­rios que nos man­dan des­de el gobierno y los pode­res eco­nó­mi­cos “qué­da­te en casa” y “sal para ir a tra­ba­jar”. En que que­da­mos, en que que­dan,… pues en que la salud del mer­ca­do está por enci­ma de la salud de los tra­ba­ja­do­res, que­dan en que para que la acu­mu­la­ción de capi­tal con­ti­núe, para que los bene­fi­cios y el enri­que­ci­mien­to de esa mino­ría pro­pie­ta­ria de los medios de pro­duc­ción siga, hay que ali­men­tar a la infer­nal maqui­na­ria de pro­duc­ción capi­ta­lis­ta con las vidas de las/​es trabajadoras/​es, aho­ra más toda­vía si cabe que en épo­cas sin pan­de­mia (en las que sue­le resul­tar a 3 muer­tos dia­rios por acci­den­te labo­ral), son los moder­nos sacri­fi­cios de vidas en el altar del “cre­ci­mien­to eco­nó­mi­co” para ado­rar al dios mer­ca­do.

Gra­cias a la pan­de­mia vamos vien­do como el capi­ta­lis­mo ade­más de no ser com­pa­ti­ble con la vida de la natu­ra­le­za no es com­pa­ti­ble ni con la vida huma­na.

Gra­cias a la pan­de­mia y a la momen­tá­nea y fugaz medi­da del gobierno “pro­gre­sis­ta” de “hiber­nar de la eco­no­mía” hemos podi­do ver que si las trabajadoras/​es deja­mos de tra­ba­jar y nos vamos a casa, la pro­duc­ción para, y la pobla­ción no ten­drá los bie­nes nece­sa­rios para la repro­duc­ción de la vida; ali­men­tos, medi­ci­nas, sumi­nis­tros, trans­por­te, etc. Hemos podi­do tener la cons­ta­ta­ción prác­ti­ca de que somos noso­tros quie­nes crea­mos la rique­za, no son los empre­sa­rios, ni el gobierno, ni los cré­di­tos de la ban­ca, ni el mercado…somos, los trabajadoras/​es. Fren­te a lo que nos dicen tan­to en tiem­po de cri­sis como bonan­za: “no muer­das la mano que te da de comer”, gra­cias a la pan­de­mia, muchas/​os más tra­ba­ja­do­ras /​es han vis­to que no hay, mano algu­na que nos de comer. Que somos noso­tras y noso­tros quie­nes damos de comer a toda la socie­dad, quie­nes move­mos el mun­do. Así que, si apa­re­ce una mano que no es la tuya en cues­tión de “comi­da”, lo más segu­ro es que sea para qui­tár­te­la. Noso­tros deci­mos, muér­de­la con rabia, para que se pon­gan a tra­ba­jar igual que tú, igual que noso­tros, si quie­ren comer, para que vivan de su tra­ba­jo y no del nues­tro y no del tuyo.

Gra­cias a la pan­de­mia vamos vien­do que no somos indi­vi­duos ais­la­dos que al inter­ac­tuar con otros for­man la socie­dad, somos seres socia­les, pro­du­ci­mos y vivi­mos social­men­te, esta­mos inter­co­nec­ta­dos aho­ra se hace más evi­den­te que lo que les pasa a otros nos afec­ta a noso­tros.

Gra­cias a la pan­de­mia, muchos se refuer­zan en la idea de la inep­ti­tud e inca­pa­ci­dad de los que nos gobier­nan y de toda la cla­se polí­ti­ca en su con­jun­to, a quie­nes res­pon­sa­bi­li­zan por su “mala” ges­tión de los pade­ci­mien­tos que sufri­mos los tra­ba­ja­do­res y el pue­blo y con­tra quie­nes diri­gen sus crí­ti­cas e indig­na­ción. No les fal­ta razón pero sí pro­fun­di­za­ción y pun­to de vis­ta des­de los intere­ses glo­ba­les de los tra­ba­ja­do­res y el pue­blo. Más que una mala ges­tión del gobierno, es una ges­tión al ser­vi­cio de los intere­ses del capi­tal. Este gobierno, y cual­quier gobierno, de izquier­das, de dere­chas o medio­pen­sio­nis­ta es una ins­ti­tu­ción de este esta­do libe­ral bur­gués capi­ta­lis­ta, el cual repre­sen­ta y defien­de los intere­ses fun­da­men­ta­les de la cla­se capi­ta­lis­ta pro­pie­ta­ria de la ban­ca y de los prin­ci­pa­les medios de pro­duc­ción, y de todos aque­llos que les sir­ven. El papel de cual­quier gobierno en estas demo­cra­cias occi­den­ta­les libe­ra­les, como en un “matrix” moderno, o una suer­te de tea­tri­llo de gui­ñol, es ocul­tar a quie­nes ver­da­de­ra­men­te tie­nen el poder, están ocul­tos en la tras­tien­da y mane­jan los hilos, con­di­cio­nan­do la toma de deci­sio­nes fun­da­men­ta­les. El gobierno sir­ve para ocul­tar a quie­nes son los ver­da­de­ros res­pon­sa­bles de nues­tros pade­ci­mien­tos, ser­vir­les ges­tio­nan­do el sis­te­ma y apli­can­do polí­ti­cas que no pon­gan en cues­tión sus intere­ses y en su caso, reci­bir y enca­jar la indig­na­ción y la ira de los tra­ba­ja­do­res y el pue­blo, para cam­biar­lo por otro que siga rea­li­zan­do la mis­ma fun­ción y las mis­mas polí­ti­cas con mati­ces y adap­ta­das a la situa­ción.

Y si la ira de los de aba­jo corre ries­go de des­bor­dar­los, toda­vía pue­den recon­du­cir­lo cam­bian­do el régi­men de demo­cra­cia bur­gue­sa libe­ral a dic­ta­du­ra o vice­ver­sa. Esta juga­da, les aguan­ta 40 o 50 años en la his­to­ria de Espa­ña, para seguir domi­nán­do­nos y explo­tán­do­nos, cada vez que la hacen. Un tal Carl Marx ya dijo hace más de siglo y medio que: todos los gobier­nos de los esta­dos bur­gue­ses capi­ta­lis­tas no son más que el con­se­jo de admi­nis­tra­ción de los intere­ses glo­ba­les de toda la cla­se capi­ta­lis­ta. Es decir, los gobier­nos, no son más que mam­po­rre­ros, mayor­do­mos de los pode­res eco­nó­mi­cos nacio­na­les y trans­na­cio­na­les. Ahí tenéis a los polí­ti­cos que han gober­na­do que aca­ban al ser­vi­cio de trans­na­cio­na­les y mul­ti­mi­llo­na­rios, enri­que­ci­dos legal e ile­gal­men­te median­te las puer­tas gira­to­rias, la eva­sión de impues­tos, los paraí­sos fis­ca­les, etc.

¿Qué hace­mos? ¿Cómo lucha­mos? La lucha de la cla­se obre­ra no se cir­cuns­cri­be solo al pri­me­ro de Mayo, pero sí que hoy reno­va­mos y recar­ga­mos nues­tro com­pro­mi­so de lucha por nues­tra libe­ra­ción y la de toda la socie­dad reivin­di­can­do la obra, el pen­sa­mien­to, el ejem­plo, el sufri­mien­to, la san­gre e inclu­so la vida de los que nos pre­ce­die­ron en esa lucha por la libe­ra­ción acep­tan­do y asu­mien­do con humil­dad, orgu­llo y apa­sio­na­mien­to todo ese rico patri­mo­nio.

Somos here­de­ros y fue­ron nues­tros pre­de­ce­so­res los tra­ba­ja­do­res huel­guis­tas már­ti­res de Chica­go, con­de­na­dos a muer­te la mayo­ría de ellos, quie­nes reivin­di­ca­ban y con­si­guie­ron la jor­na­da de 8 horas, que hoy vuel­ve a ser no ya una reivin­di­ca­ción, sino una qui­me­ra para muchas trabajadoras/​es.

Tam­bién nos recla­ma­mos here­de­ros de todos los que han lucha­do con­tra la explo­ta­ción y por la libe­ra­ción de la cla­se obre­ra y el pue­blo anda­luz.

Tam­bién nos recla­ma­mos here­de­ros de quie­nes fue­ron el pue­blo ori­gi­na­rio anda­luz, Al-anda­lus, la pri­me­ra civi­li­za­ción de occi­den­te en nues­tra tie­rra que aca­bó con el feu­da­lis­mo, reali­zó repar­tos de tie­rras y alcan­zó las mayo­res cotas de su épo­ca en desa­rro­llo de las artes, la cien­cia, la filo­so­fía, la cul­tu­ra y liber­tad

Tam­bién nos recla­ma­mos here­de­ros de los repu­bli­ca­nos fede­ra­les anda­lu­ces y anar­quis­tas quie­nes nos deja­ron la Cons­ti­tu­ción Anda­lu­za de 1883, como pro­gra­ma revo­lu­cio­na­rio y quie­nes enca­be­za­ron en nues­tra tie­rra la revo­lu­ción can­to­nal aplas­ta­da a san­gre y fue­go por la I repu­bli­ca.

Nos recla­ma­mos here­de­ros del anda­lu­cis­mo his­tó­ri­co revo­lu­cio­na­rio de Blas Infan­te, su pen­sa­mien­to, obra y lucha para arti­cu­lar y desa­rro­llar un pro­gra­ma revo­lu­cio­na­rio para la libe­ra­ción y sobe­ra­nía de Anda­lu­cía y del pue­blo tra­ba­ja­dor anda­luz, repre­sen­ta­do esen­cial­men­te por los jor­na­le­ros.

Nos recla­ma­mos here­de­ros de la revo­lu­ción en mar­cha con­te­ni­da en la cla­se obre­ra, el pue­blo y sus orga­ni­za­cio­nes revo­lu­cio­na­rias duran­te el perio­do de la II repú­bli­ca espa­ño­la, revo­lu­ción aplas­ta­da a san­gre y fue­go por el gol­pe fas­cis­ta y pos­te­rior dic­ta­du­ra de casi 40 años.

Nos recla­ma­mos here­de­ros y fue­ron nues­tros inme­dia­tos pre­de­ce­so­res Félix Ribe­ra, y otros cama­ra­das de nues­tro sin­di­ca­to, arres­ta­dos y tor­tu­ra­dos duran­te el fran­quis­mo por enca­be­zar en Huel­va las luchas obre­ras y por per­te­ne­cer a la O.R.T., “de valien­te com­por­ta­mien­to, libe­ra­dos tras el apo­yo y la soli­da­ri­dad de los obre­ros y del pue­blo”, lite­ral decía una nota en la pren­sa de la épo­ca.

Nos recla­ma­mos here­de­ros y fue­ron nues­tros pre­de­ce­so­res los comu­nis­tas, como nues­tro cama­ra­da, Anto­nio Jara­ma­go, que recien­te­men­te nos ha deja­do, pero comu­nis­tas de pri­me­ra espe­cie como decía Blas Infan­te, “comu­nis­tas resul­ta­do del tra­ba­jo pro­pio”, “comu­nis­tas que aspi­ran, median­te el esfuer­zo pro­pio a engran­de­cer su vida para dar­la toda a la comu­ni­dad”.

Haga­mos honor y glo­ria a todos ellos, a su vida, a su pen­sa­mien­to, a su ejem­plo y a su memo­ria, por los que fue­ron, por los que somos, por los que serán; por nues­tros már­ti­res, por nues­tros muer­tos; por nues­tros hijas/​os cons­tru­ya­mos las bases para aca­bar con el capi­ta­lis­mo de la faz de la tie­rra, tra­ba­je­mos por la socia­li­za­ción bajo con­trol obre­ro y veci­nal de los medios de pro­duc­ción en cada muni­ci­pio anda­luz, como base para orga­ni­zar una socie­dad y un esta­do para la vida, la feli­ci­dad y la liber­tad de todos.

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!