Argentina. Ganadores y perdedores de la cuarentena prolongada

Por Die­go Genoud*/ Resu­men Latinoamericano/​22 de abril 2020.-

Mar­tín Guz­mán deci­dió ofre­cer a los bonis­tas más de lo que hubie­ra que­ri­do. Com­pa­ra­da con la qui­ta del 67% que Nés­tor Kirch­ner y Rober­to Lavag­na logra­ron eje­cu­tar en 2005, la que Alber­to Fer­nán­dez con­va­li­dó como ofer­ta es menor pero las dife­ren­cias son muchas. Esta vez, el default aso­ma ade­lan­te ‑no atrás- y el Pre­si­den­te no es el que empu­ja a su minis­tro sino el que pue­de fre­nar­lo, como le recla­man a gri­tos los acree­do­res extran­je­ros y sus ter­mi­na­les loca­les. Aho­ra el Fon­do se puso del lado argen­tino, pero enfren­te hay mons­truos de un peso fabu­lo­so, mayor al que tenían enton­ces los jubi­la­dos ita­lia­nos, japo­ne­ses o ale­ma­nes.

El pago que no hará hoy el minis­tro de Eco­no­mía pone a girar for­mal­men­te la rue­da del default. Empie­za una “bata­lla san­grien­ta”, tal como la defi­nen en la inti­mi­dad del gobierno pero, más allá de las ini­cia­les posi­cio­nes ter­mi­nan­tes en las que nadie pare­ce ceder, no con­vie­ne anti­ci­par­se. En las con­sul­to­ras y en el gobierno coin­ci­den en que toda­vía fal­ta mucho: has­ta el 8 de mayo a las cua­tro de la tar­de, todo es posi­ble. Los memo­rio­sos recuer­dan que, el día en que anun­ció con éxi­to la sali­da del default, Kirch­ner desoyó a Lavag­na y deci­dió mos­trar los recor­tes de dia­rios que anun­cia­ban el fra­ca­so de la pro­pues­ta argen­ti­na.

Des­pués de un mes de cua­ren­te­na, Fer­nán­dez sigue arri­ba en las encues­tas. Según un tra­ba­jo de Query Argen­ti­na en todo el país, su ima­gen posi­ti­va está en el 65,1% y el 77% de los con­sul­ta­dos aprue­ba su ges­tión ante el COVID-19. La valo­ra­ción de la res­pues­ta ofi­cial ante la cri­sis eco­nó­mi­ca mues­tra dón­de está el pro­ble­ma: el 46% la aprue­ba y el 36% no la aprue­ba. El 58% afir­ma que no alcan­zan las medi­das para auxi­liar a los más nece­si­ta­dos y el 56% sos­tie­ne que no bas­ta la ayu­da para mono­tri­bu­tis­tas y pymes. De acuer­do con el impues­to a la rique­za, se mani­fies­ta el 55%. Con fecha del 18 de abril, el 48,6% está de acuer­do con pro­lon­gar el ais­la­mien­to extre­mo has­ta mitad de mayo y el 43,5% res­pal­da la pró­rro­ga, pero recla­ma mayor fle­xi­bi­li­za­ción.

La deci­sión de Fer­nán­dez y Matías Kul­fas de pagar la mitad del suel­do del sec­tor pri­va­do pue­de mejo­rar esos indi­ca­do­res y es, al mis­mo tiem­po, el reco­no­ci­mien­to de que fra­ca­só la apues­ta por los ban­cos como moto­res del cré­di­to pro­duc­ti­vo en ple­na cri­sis. De acuer­do a la con­sul­to­ra Analy­ti­ca, mien­tras el Ban­co Cen­tral puso en mar­cha un paque­te de asis­ten­cia de has­ta $320.000 millo­nes diri­gi­do a las pymes, has­ta el vier­nes se habían apro­ba­do $102.000 millo­nes de cré­di­tos, de los cua­les se había des­em­bol­sa­do el 75%. Las enti­da­des finan­cie­ras no alte­ran su man­da­mien­to prin­ci­pal, ni siquie­ra ante la catás­tro­fe: no están para asu­mir ries­gos sino para incre­men­tar sus ganan­cias.

En el año 2019, mien­tras el PIB des­cen­dió en un 2,2% los cin­cuen­ta ban­cos pri­va­dos auto­ri­za­dos a fun­cio­nar por el BCRA obtu­vie­ron una uti­li­dad neta de $ 314.044 millo­nes (un 51% + inter­anual) y una uti­li­dad bru­ta del 65,36%. Los que tuvie­ron mejor desem­pe­ño fue­ron los más gran­des por volu­men de depó­si­tos, todos con uti­li­da­des muy arri­ba de la infla­ción. Un tra­ba­jo publi­ca­do por el eco­no­mis­ta Hora­cio Rove­lli, en base a balan­ces con­ta­bles que los ban­cos pre­sen­ta­ron ante la Comi­sión Nacio­nal de Valo­res (CNV) y a la Bol­sa de Comer­cio de Bue­nos Aires, da cuen­ta de que en la cri­sis no todos pier­den.

Mien­tras la ban­ca públi­ca ganó el 1,8% sobre su patri­mo­nio, los cin­cuen­ta ban­cos pri­va­dos en con­jun­to obtu­vie­ron una ganan­cia sobre su patri­mo­nio del 65,36%.

En 2019, el Gru­po Gali­cia mos­tró una ganan­cia de $ 42.515 millo­nes, 191% supe­rior al ejer­ci­cio anual de 2018.

El Ban­co Macro obtu­vo una uti­li­dad de $ 40.800 millo­nes, 117% supe­rior al ejer­ci­cio ante­rior.

El Ban­co Pata­go­nia regis­tró ganan­cias por $ 18.211 millo­nes, un incre­men­to de 229,5% con res­pec­to al balan­ce ante­rior.

El Gru­po Super­vie­lle mos­tró una ren­ta­bi­li­dad de $ 4.261 millo­nes en el 2019, un 77,23% por enci­ma de la uti­li­dad neta de 2018.

El Ban­co Cre­di­coop pre­sen­ta un resul­ta­do finan­cie­ro de $ 36.725,5 millo­nes, supe­rior en un 186% al del año 2018.

Entre los ban­cos extran­je­ros,

El San­tan­der Río obtu­vo un resul­ta­do finan­cie­ro posi­ti­vo de $ 62.007 millo­nes, un 87,88% más que en 2018.

El Ban­co BBVA Argen­ti­na SA ope­ró con un resul­ta­do finan­cie­ro de $ 63.703 millo­nes, supe­rior en un 139,5% al de 2018.

El HSBC Bank Argen­ti­na SA obtu­vo un resul­ta­do finan­cie­ro posi­ti­vo de $ 33.067 millo­nes, un 95,5% mayor que el de 2018 y su ROE (ren­ta­bi­li­dad sobre su Patri­mo­nio Neto) fue del 63,4%

El ICBC ope­ró con un mar­gen bru­to de $ 32.436 millo­nes, supe­rior en un 92,8% al de 2018.

El Citi­bank NA tuvo una uti­li­dad neta de $ 28.993 millo­nes y superó en un 91,7% al mar­gen de ganan­cia de 2018.

La ban­ca públi­ca, en cam­bio, arro­ja otros núme­ros. Mien­tras fue la que más depó­si­tos cap­tó en su con­jun­to (apro­xi­ma­da­men­te el 60% del total) por $ 2.058.879 millo­nes, pres­tó por $ 993.753 millo­nes, el 40,13% del cré­di­to al sec­tor pri­va­do. Los ingre­sos finan­cie­ros de las enti­da­des públi­cas duran­te 2019 fue­ron $ 59.063,7 millo­nes y los egre­sos finan­cie­ros y ope­ra­ti­vos fue­ron de $ 54.523,7 millo­nes, es decir que la uti­li­dad neta fue de sólo $ 4.540 millo­nes. Mien­tras la ban­ca públi­ca ‑que bási­ca­men­te asis­te a la admi­nis­tra­ción nacio­nal o a las admi­nis­tra­cio­nes pro­vin­cia­les- ganó el 1,8% sobre su patri­mo­nio, los cin­cuen­ta ban­cos pri­va­dos en con­jun­to obtu­vie­ron una ganan­cia sobre su patri­mo­nio del 65,36%, con el nego­cio prin­ci­pal de las Lebac y las Leliq que finan­cia­ba el Cen­tral.

La cua­ren­te­na tam­bién comien­za a dejar per­de­do­res. De acuer­do a un infor­me recien­te de la CTA Autó­no­ma, des­de el 20 de mar­zo pasa­do se regis­tra­ron por los menos 118 con­flic­tos por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes e incum­pli­mien­tos sala­ria­les en empre­sas de todo el país, ade­más de 22 recla­mos de vio­la­ción de las licen­cias pre­vis­tas por la cua­ren­te­na a per­so­nas de más de 65 años o con enfer­me­da­des cró­ni­cas. Entre las com­pa­ñías que orde­na­ron des­pi­dos pese al DNU del Pre­si­den­te están Techint, Nel­tec, Far­ma­city, Fri­go­ri­fi­co Pen­ta, Gate Gour­met, Mos­ta­za, Res­tau­rant Ovie­do, Fly­kit­chen, Tea Con­nec­tions, Labo­ra­to­rio Cra­ve­ri, Cine­mark y GSA, una com­pa­ñía ter­ce­ri­za­da del call cen­ter de Cable­vi­sión. La indus­tria del cine denun­ció la pér­di­da de 4000 pues­tos de tra­ba­jo, hubo sus­pen­sio­nes en Gene­ral Motors, Side­rar, Never­land, ACC Group – PYD – Next Lati­noa­mé­ri­ca, EMA S.A e IMANT y el pago en cuo­tas avan­zó en Pol-ka, Veró­ni­ca, Edi­to­rial Atlán­ti­da, el Gru­po Amé­ri­ca y Cor­po­ra­ción Médi­ca.

La mayor par­te de las situa­cio­nes son los recor­tes sala­ria­les de entre el 20 y el 50% que se prac­ti­can en muchos casos sin argu­men­to. Entre los afec­ta­dos están los emplea­dos de fir­mas cono­ci­das como Dano­ne, Wendy’s, Mcdonald’s, Bur­ger King, Star­bucks, Todo Moda/​Isadora, Tena­ris-SIAT, Gar­ba­rino, Fly­bon­di, LATAM, Pecom, Plus­mar, Gru­po Vía Bari­lo­che, Gru­po Cru­ce­ro del Nor­te, Gru­po Fle­cha, Estre­lla El Cón­dor y las prin­ci­pa­les com­pa­ñías de turis­mo onli­ne, Des­pe­gar, al Mun­do, Avan­trip. Por últi­mo, dice el infor­me, hubo empre­sa­rios que direc­ta­men­te se nega­ron a abo­nar los sala­rios: entre ellos apa­re­cen el Gru­po Inda­lo, Auto­bu­ses Neu­quén, She­ra­ton Cór­do­ba y Dia­rio Popu­lar.

Fren­te a ese pano­ra­ma, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de Clau­dio Moro­ni apa­re­ce ausen­te, en el mejor de los casos como espec­ta­dor ante los acuer­dos de fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral que fir­man empre­sas y sin­di­ca­tos. La apues­ta ofi­cial para miti­gar los efec­tos de la pará­li­sis pasa por el Minis­te­rio de Kul­fas y el pago de la mitad de los suel­dos, duran­te un perío­do que nadie sabe cuán­to pue­de durar.