Ya hay 18 fallos con­tra el Gobierno de la Ciu­dad por la fal­ta de insu­mos en hos­pi­ta­les por­te­ños

Se tra­ta de denun­cias de los tra­ba­ja­do­res de la salud que exi­gen ele­men­tos de pro­tec­ción con­tra el coro­na­vi­rus. El insu­mo más recla­ma­do por médi­cos y enfer­me­ros es el bar­bi­jo N95.

Des­de que comen­zó la pan­de­mia del coro­na­vi­rus, se dic­ta­ron 18 fallos con­tra el gobierno de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta por la fal­ta de insu­mos en los hos­pi­ta­les por­te­ños. En los últi­mos días, la Jus­ti­cia labo­ral dic­tó cator­ce medi­das cau­te­la­res ante el recla­mo de enfer­me­ros por la fal­ta de pro­tec­ción, según con­fir­mó Maria­na Chiac­chio, inte­gran­te del Cen­tro de Abo­gadxs por los Dere­chos Huma­nos (Cad­hu) y una de las res­pon­sa­bles de las pre­sen­ta­cio­nes judi­cia­les.

Son en total, 18 fallo de la Jus­ti­cia por­te­ña que orde­nan al gobierno por­te­ño a pro­veer los insu­mos de pro­tec­ción al per­so­nal de salud, según con­sig­nó Per­fil. Tam­bién hay un fallo con­tra una enti­dad pri­va­da, el Hos­pi­tal Ita­liano, don­de al menos 15 tra­ba­ja­do­res se con­ta­gia­dos de coro­na­vi­rus, de acuer­do a las pala­bras de pro­pia ins­ti­tu­ción.

En todos los casos, los recla­mos se repi­te la caren­cia de Equi­pos de Pro­tec­ción Per­so­nal (EPP) con­tra el Covid-19. En par­ti­cu­lar, el insu­mo más recla­ma­do por médi­cos y enfer­me­ros es el bar­bi­jo N95, que deben des­ti­nar­se al per­so­nal que está en con­tac­to direc­to con pacien­tes con­ta­gia­dos, y los bar­bi­jos qui­rúr­gi­cos para el res­to del per­so­nal de los cen­tros de salud, que son des­car­ta­bles.

En diá­lo­go con Revis­ta Qué, des­de el Minis­te­rio de Salud por­te­ño indi­ca­ron: “Se ade­lan­ta­ron las com­pras de todo el año e insu­mos no fal­tan. Tene­mos stock por un tiem­po deter­mi­na­do para abas­te­cer a todos los hos­pi­ta­les por­te­ños”. “Esta­mos yen­do hos­pi­tal por hos­pi­tal para revi­sar”, agre­ga­ron.

Según con­sig­nó Revis­ta Qué, son seis los hos­pi­ta­les por­te­ños alcan­za­dos por las medi­das cau­te­la­res. La jue­za María Ele­na López hizo lugar a los ampa­ros de enfer­me­ros y enfer­me­ras que se desem­pe­ñan en dis­tin­tas áreas del Hos­pi­tal Gene­ral Par­mei­ro Piñe­ro; el Materno Infan­til Ramón Sar­dá; y dos hos­pi­ta­les gene­ra­les de agu­dos: el Piro­vano y el Vélez Sar­field. Ya había fallos con­tra el Tor­nú (gene­ral de agu­dos), Moyano (psi­quia­tría) y Piñe­ro, des­cri­bió el mis­mo medio.

Otra señal al mun­do del tra­ba­jo: Kici­llof alis­ta una dura san­ción para empre­sa que des­pi­dió en cua­ren­te­na

(Por Jor­ge Duar­te @ludistas) En el mar­co de un con­flic­to por sala­rios, la cur­tiem­bre Don­to des­co­no­ció una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y des­pi­dió 17 emplea­dos en ple­na cua­ren­te­na. Tra­ba­jo bonae­ren­se pre­pa­ra una dura san­ción. Caso testigo.21/04/2020 00:06:00

En lo que se pre­sen­ta como otra señal al mun­do del tra­ba­jo, Axel Kici­llof alis­ta una dura san­ción a la cur­tiem­bre Don­to SA., ins­ta­la­da en la loca­li­dad de Bara­de­ro. La fir­ma deci­dió des­co­no­cer una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria dic­ta­da por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo Bonae­ren­se y des­pe­dir 17 tra­ba­ja­do­res cur­ti­do­res en pleno ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

El con­flic­to se había desata­do cuan­do los emplea­dos ini­cia­ron una pro­tes­ta, con que­ma de neu­má­ti­cos inclui­da, para recla­mar con­tra la dis­mi­nu­ción sala­rial que habían sufri­do. Para dis­ten­der, y bus­car una vía de nego­cia­ción, la car­te­ra en manos de Mara Ruiz Malec había dic­ta­do con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria.

Todo debía vol­ver a foja cero, pero ante la deci­sión labo­ral, Don­to subió la apues­ta. Emi­tió 17 tele­gra­mas de des­pi­dos y cerró las puer­tas de acce­so a la fábri­ca de cue­ros esta­ba con cade­nas y can­da­dos. El lock out patro­nal recor­dó a lo suce­di­do en Dáni­ca hace menos de dos sema­nas que deri­vó en la pri­me­ra inter­ven­ción con­tun­den­te de Tra­ba­jo en el ais­la­mien­to.

Según pudo saber Info­Gre­mia­les, el Minis­te­rio ayer mis­mo cons­ta­tó el blo­queo de ingre­so y acti­vó los meca­nis­mos para hacer cum­plir la nue­va medi­da. Ade­más puso en mar­cha los engra­na­jes para san­cio­nar a la fir­ma a modo ejem­pli­fi­ca­dor. Será por des­co­no­cer la pri­me­ra con­ci­lia­ción y por acti­var des­pi­dos en el mar­co de la cua­ren­te­na.

«En el tras­cur­so de la sema­na segui­rán las reunio­nes en el mar­co del Minis­te­rio para encon­trar una solu­ción», se entu­sias­ma­ron des­de el gre­mio de Cur­ti­do­res que coman­da Wal­ter Correa.

La pro­tes­ta había comen­za­do a fines de la sema­na pasa­da cuan­do los emplea­dos sola­men­te reci­bie­ron el 60% de sus habe­res corres­pon­dien­te a la pri­me­ra quin­ce­na de este mes. Ade­más de la dis­mi­nu­ción sala­rial, la empre­sa les adeu­da apor­tes y el pago de las obras socia­les. Adi­cio­nal­men­te se denun­ció que tam­po­co se toman las medi­das de segu­ri­dad nece­sa­rias para pre­ve­nir el Covid-19.

La inter­ven­ción de Tra­ba­jo demues­tra la deci­sión polí­ti­ca del gobierno pro­vin­cial de sos­te­ner su pre­sen­cia en el ámbi­to labo­ral e inter­ve­nir en el terri­to­rio en los con­flic­tos. Esa capi­la­ri­dad que se bus­ca con­tras­ta con la ausen­cia que se evi­den­ció en el orga­nis­mo los últi­mos 4 años de ges­tión de María Euge­nia Vidal. Ese perío­do se carac­te­ri­zó por un dejar hacer a las empre­sas y librar los dife­ren­dos a la suer­te de la mano invi­si­ble del mer­ca­do.

Los médi­cos por­te­ños insis­ten en que Larre­ta no les pro­vee ele­men­tos de pro­tec­ción

La Aso­cia­ción de Médi­cos Muni­ci­pa­les de la Ciu­dad de Bue­nos Aires le recla­mó hoy, en una car­ta envia­da al minis­tro de Salud por­te­ño, Fer­nán Qui­rós, «la pro­vi­sión, admi­nis­tra­ción y entre­ga, en tiem­po útil y opor­tu­na de todos los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal que exi­ge enfren­tar» la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

En la car­ta, que lle­va la fir­ma de Ricar­do Sola­ri, Secre­ta­rio Gene­ral de la Aso­cia­ción, y de Jor­ge Gilar­di, su Pre­si­den­te, se agre­ga que los ele­men­tos de pro­tec­ción «al día de hoy no están dis­po­ni­bles en todos los luga­res don­de los médi­cos debe­mos ejer­cer nues­tra tarea» y denun­cian «un errá­ti­co e irre­gu­lar défi­cit en la pro­vi­sión de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal».

En este sen­ti­do, los médi­cos recla­man «la pro­vi­sión, admi­nis­tra­ción y entre­ga, en tiem­po útil y opor­tu­na de todos los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal que exi­ge enfren­tar la pan­de­mia Covid-19 de acuer­do a los pro­to­co­los vigen­tes».

Tam­bién piden que «la pro­tec­ción de la salud de los médi­cos y demás miem­bros del equi­po de salud requie­ra la rea­li­za­ción de los tes­teos nece­sa­rios en for­ma urgen­te a dicho gru­po».

Los médi­cos muni­ci­pa­les deta­llan en la car­ta que ya man­tu­vie­ron una reunión con las auto­ri­da­des sani­ta­rias de la Ciu­dad de Bue­nos Aires hace diez días plan­tean­do estas nece­si­da­des.

«Rati­fi­ca­mos que no acep­ta­re­mos que nin­gún miem­bro del per­so­nal de salud que­de expues­to bajo nin­gu­na cir­cuns­tan­cia a situa­cio­nes de ries­go adi­cio­na­les a los pro­pios del acto médi­co», remar­can.

Asi­mis­mo, advier­ten que «de no garan­ti­zar­se la ade­cua­da pro­vi­sión de Ele­men­tos de Pro­tec­ción Per­so­nal (EPP), no se encon­tra­rán reuni­dos los requi­si­tos sus­tan­cia­les para lle­var ade­lan­te» su tarea pro­fe­sio­nal.

Ante la muer­te de un tra­ba­ja­dor por COVID-19, ATE SENASA recla­ma medi­das de segu­ri­dad

ATE SENASA se expre­só ante la muer­te del tra­ba­ja­dor Fran­cis­co Galar­za, quien desem­pe­ña­ba fun­cio­nes en un fri­go­rí­fi­co del par­ti­do de Quil­mes. «Soli­ci­ta­mos la urgen­te inves­ti­ga­ción del caso, no solo en tér­mi­nos epi­de­mio­ló­gi­cos sino tam­bién para res­guar­dar la salud y lle­var tran­qui­li­dad al res­to de lxs tra­ba­ja­dorxs del fri­go­rí­fi­co, aun­que sabe­mos y coin­ci­di­mos en los pro­ce­di­mien­tos de ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo que lle­va­ron ade­lan­te las auto­ri­da­des del SENASA», ase­gu­ra­ron des­de el gre­mio.

A su vez, esta­ble­cie­ron que es fun­da­men­tal en los tiem­pos que corren la pro­vi­sión de ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal «para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs que en el mar­co de la pan­de­mia siguen rea­li­zan­do tareas en los pro­ce­sos de garan­ti­zar­le a la pobla­ción el abas­te­ci­mien­to de ali­men­tos y que son con­si­de­ra­dos por el decre­to nacio­nal como tra­ba­ja­dorxs esen­cia­les o de tareas no inte­rrum­pi­bles».

«En con­cor­dan­cia con los plan­teos rea­li­za­dos des­de el Con­se­jo Direc­ti­vo Nacio­nal de nues­tra ATE, es que soli­ci­ta­mos una boni­fi­ca­ción para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs que cum­plen fun­cio­nes esen­cia­les y no inte­rrum­pi­bles en el mar­co de la pan­de­mia, de igual mane­ra que esta boni­fi­ca­ción alcan­za a lxs tra­ba­ja­dorxs del equi­po de salud», aña­die­ron.

Por últi­mo, seña­la­ron que «todos pode­mos hacer­le fren­te al Covid-19 res­guar­dan­do la salud de lxs tra­ba­ja­dorxs como dere­cho fun­da­men­tal y avan­zar en un Esta­do pre­sen­te que garan­ti­ce las nece­si­da­des del pue­blo».

Hos­pi­tal Ita­liano: con­fir­man tres nue­vos con­ta­gios de emplea­dos y se agu­di­za la polé­mi­ca entre los dele­ga­dos y las auto­ri­da­des

El

direc­to­rio ase­gu­ra haber toma­do más recau­dos que los suge­ri­dos por la

car­te­ra de salud y acu­san a los gre­mia­lis­tas de tener “intere­ses

espu­rios”. Des­de la comi­sión inter­na denun­cian negli­gen­cia

patro­nal, con­ta­bi­li­zan un infec­ta­do más y ase­gu­ran que los enfer­mos ya

con­ta­gia­ron a fami­lia­res.

Por Alfon­so de Villa­lo­bos

Los

con­ta­gios de Covid-19 y las irre­gu­la­ri­da­des en los pro­to­co­los de

segu­ri­dad sani­ta­ria pare­cen no dete­ner­se en el Hos­pi­tal Ita­liano. Los

repre­sen­tan­tes gre­mia­les habían res­pon­sa­bi­li­za­do a las auto­ri­da­des del

noso­co­mio por el con­ta­gio de los pri­me­ros cin­co tra­ba­ja­do­res. En aquel

momen­to el dele­ga­do gene­ral de la comi­sión inter­na, César Lato­rre,

rati­fi­có a este medio que el direc­to­rio había obra­do con “negli­gen­cia”

mien­tras que, des­de la empre­sa, ase­gu­ra­ron que habían cum­pli­do con todos

los pro­to­co­los ofi­cia­les. Los tra­ba­ja­do­res habían exi­gi­do que se

ais­la­ra a una emplea­da que había regre­sa­do de Colom­bia y pre­sen­ta­ba

sín­to­mas com­pa­ti­bles con la enfer­me­dad así como el tes­teo de las

per­so­nas que hubie­ran teni­do con­tac­to con ella.

Días des­pués el núme­ro de tra­ba­ja­do­res con­ta­gia­dos esca­ló a 19

emplea­dos que, en par­te, con­tra­je­ron el virus en los ser­vi­cios que los

repre­sen­tan­tes gre­mia­les habían seña­la­do como de ries­go recla­man­do su

inme­dia­to ais­la­mien­to y cie­rre. Los dele­ga­dos, ade­más, exi­gie­ron

tem­pra­na­men­te inte­grar el comi­té de cri­sis crea­do a efec­to de com­ba­tir

la pan­de­mia tan­to con rela­ción a los pacien­tes como, espe­cial­men­te, para

la pre­ser­va­ción de los emplea­dos sobre la base del cono­ci­mien­to

espe­cí­fi­co que, por su pre­sen­cia coti­dia­na en los ser­vi­cios, podrían

apor­tar. El argu­men­to, sóli­do, fue des­es­ti­ma­do por el Direc­to­rio que

ade­más se negó a rea­li­zar los tes­teos masi­vos y avan­zar en los

ais­la­mien­tos suge­ri­dos por los tra­ba­ja­do­res.

Una vez que

se con­fir­ma­ra el pri­mer caso que, según los dele­ga­dos habían

iden­ti­fi­ca­do ellos pre­via­men­te, sí se dis­pu­so el tes­teo de las per­so­nas

que habían esta­do en con­tac­to pero “sin tomar los recau­dos nece­sa­rios

para pre­ser­var la salud de los tra­ba­ja­do­res del labo­ra­to­rio” que, a la

vez, aten­dió pacien­tes exter­nos. Fue allí pre­ci­sa­men­te de don­de

sur­gie­ron gran par­te de los nue­vos casos. Pero antes, la segun­da

con­ta­gia­da con­fir­ma­da, según ver­sio­nes gre­mia­les, había recu­rri­do

volun­ta­ria­men­te a un tes­teo ofre­ci­do por el gobierno por­te­ño mien­tras la

pri­me­ra aguar­da­ba sus resul­ta­dos con diag­nós­ti­co de farin­gi­tis.

Ver­sión ofi­cial y dife­ren­do gre­mial

Ante el revue­lo mediá­ti­co gene­ra­do por la pro­pa­ga­ción inter­na del

virus, que coin­ci­dió con los casos cono­ci­dos de otras clí­ni­cas pri­va­das

como La Pro­vi­den­cia y el Cen­tro de Salud Nor­te así como con los del

Hos­pi­tal Bel­grano de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, el direc­to­rio optó

por publi­car un comu­ni­ca­do de pren­sa en el que reco­no­ce el con­ta­gio de

los 19 emplea­dos pero, a la vez, ase­gu­ra haber toma­do todos los recau­dos

nece­sa­rios para con­te­ner la pro­pa­ga­ción.

Con todo, expli­can que “el aná­li­sis epi­de­mio­ló­gi­co de estos

casos” con­clu­yó que “uno tuvo ante­ce­den­te de via­je, dos habían asis­ti­do

en for­ma direc­ta a pacien­tes con enfer­me­dad con­fir­ma­da, mien­tras que

los 16 res­tan­tes fue­ron con­ta­gios por otros moti­vos” que, sin embar­go,

no espe­ci­fi­can.

Las auto­ri­da­des con­fir­man que “una de estas per­so­nas tenía el

ante­ce­den­te de via­je a un país que en ese momen­to no era con­si­de­ra­do

país de ries­go”. El tex­to se refie­re a la tra­ba­ja­do­ra que, pro­ve­nien­te

de Colom­bia, según los dele­ga­dos, pre­sen­tó sín­to­mas que fue­ron

des­es­ti­ma­dos por las auto­ri­da­des al igual que los recla­mos de “dejar de

aten­der lo que no era esen­cial. La pri­me­ra que se con­ta­gió es de un

labo­ra­to­rio ambu­la­to­rio. Por esa vía que suge­ri­mos se hubie­se evi­ta­do el

con­ta­gio”, ase­gu­ra­ron. Para Lato­rre resul­ta­ba “arbi­tra­rio decir que

fue­ran solo de esos paí­ses. Los turis­tas tie­nen con­tac­to con per­so­nas de

otros paí­ses en los tours. Plan­tea­mos que, sien­do una ins­ti­tu­ción de

salud había que maxi­mi­zar las pre­cau­cio­nes, es un cri­te­rio bási­co”.

Lato­rre, expli­ca nue­va­men­te que “a la chi­ca con­ta­gia­da la

diag­nos­ti­ca­ron mal, por farin­gi­tis y, sin tomar en cuen­ta que a esa

altu­ra Colom­bia ya era con­si­de­ra­da país de ries­go la man­da­ron a la casa

con ese diag­nós­ti­co”.

En el comu­ni­ca­do pos­te­rior a los 19 casos, el direc­to­rio ase­gu­ra que

“pusi­mos en mar­cha un plan de capa­ci­ta­ción que alcan­zó a más de 7500

cola­bo­ra­do­res, en el cual se hizo foco en la pre­ven­ción y el correc­to

uso de los ele­men­tos de pro­tec­ción per­so­nal, uti­li­za­mos herra­mien­tas de

simu­la­ción para la colo­ca­ción y el reti­ro de los equi­pos de pro­tec­ción y

ampli­fi­ca­mos los tes­teos en nues­tro per­so­nal con defi­ni­cio­nes más

fle­xi­bles que las reco­men­da­das por la auto­ri­dad sani­ta­ria”.

Sin

embar­go, para Lato­rre, las auto­ri­da­des lo que hicie­ron fue tomar

par­cial­men­te sus recla­mos: “Lo de las capa­ci­ta­cio­nes lo pedi­mos noso­tros

pero no fue­ron masi­vas, solo lo hicie­ron con el per­so­nal jerár­qui­co que

lue­go lo trans­mi­tía en for­ma ter­gi­ver­sa­da a los sec­to­res”.

El diri­gen­te ase­gu­ró que “se nie­gan a tes­tear­nos a todos” y,

denun­ció, “con el pro­pó­si­to de fac­tu­rar man­tu­vie­ron las ciru­gías no

urgen­tes ya pro­gra­ma­das. Hacen 25 tes­teos por día a esos pacien­tes con

resul­ta­dos en tres horas mien­tras que los de los tra­ba­ja­do­res, más

expues­tos, demo­ran 24 horas”.

El comu­ni­ca­do ofi­cial, por el con­tra­rio, sos­tie­ne que “brin­da­mos solo

ser­vi­cios esen­cia­les duran­te la pan­de­mia”. Lato­rre, visi­ble­men­te

irri­ta­do, seña­ló que “van por detrás de la situa­ción. Lo que les pasó

con el labo­ra­to­rio aho­ra se repi­tió con un nue­vo sec­tor que, para col­mo,

es el de pro­tec­ción y segu­ri­dad inter­hos­pi­ta­la­ria”.

Según el rela­to del dele­ga­do “hubo un com­pa­ñe­ro que, con sín­to­mas,

estu­vo duran­te una sema­na pidien­do el tes­teo. A par­tir del pro­to­co­lo le

hicie­ron el tes­teo que dio posi­ti­vo pero ya había con­ta­gia­do a su hijo y

a dos com­pa­ñe­ros de su lugar de segu­ri­dad y pro­tec­ción hos­pi­ta­la­ria”.

Lato­rre seña­ló que “está con­fir­ma­do que hubo una gra­ve negli­gen­cia del

jefe de segu­ri­dad, que reci­bió una noti­fi­ca­ción de par­te de medi­ci­na

labo­ral para que sea envia­do a la guar­dia a tes­tear­lo y resol­vió

comu­ni­car­se con el tra­ba­ja­dor para pre­gun­tar­le si tenía sín­to­mas e

indi­car­le que no fue­ra”.

Tiem­po pudo acce­der a un video de difu­sión inter­na que el

pre­si­den­te del Hos­pi­tal, Fran­co Livi­ni, en el que ase­gu­ró “sen­tir­se

orgu­llo­so del hos­pi­tal y sus tra­ba­ja­do­res” a quie­nes feli­ci­ta “por la

valen­tía de poner en ries­go su pro­pia salud en cui­dar al otro”. Ade­más,

en un men­sa­je vela­do a los repre­sen­tan­tes gre­mia­les inci­ta a los

emplea­dos a “no dejar­se alcan­zar por ese agra­vio que días pasa­dos sur­gió

de algún espu­rio inte­rés que pre­ten­dió des­ca­li­fi­car a nues­tro hos­pi­tal

denun­cian­do una gra­ve y fal­sa situa­ción que algu­nos medios repi­tie­ron

sin cons­ta­tar.”

Al cie­rre de esta nota, Tiem­po no logró

comu­ni­car­se con los voce­ros del Hos­pi­tal que con­fir­ma­ron la exis­ten­cia

de tres nue­vos nue­vos casos (los dele­ga­dos ase­gu­ran que son

cua­tro) aun­que sos­tie­nen que repre­sen­tan ape­nas el 0,2% del plan­tel

(14.300 emplea­dos). Ade­más, ase­gu­ran que de los 22 reco­no­ci­dos ape­nas

dos se con­ta­gia­ron por con­tac­to con pacien­tes infec­ta­dos en la pro­pia

ins­ti­tu­ción mien­tras que uno lo hizo en otra ins­ti­tu­ción y 19

repre­sen­tan casos de con­tac­to social.

Gra­ve: pro­tes­ta de sepul­tu­re­ros por fal­ta de pro­to­co­los en el mane­jo de cadá­ve­res con COVID19

El recla­mo se hará fren­te al ingre­so de Cri­só­lo­go Larral­de al 4100, en Ave­lla­ne­da, a la 16. Par­ti­ci­pa­rán pres­ta­do­res inde­pen­dien­tes de Lomas de Zamo­ra, Lanús, Ave­lla­ne­da, Quil­mes y Bera­za­te­gui que dan ser­vi­cios a las fune­ra­rias para reti­rar los cuer­pos de hos­pi­ta­les y sana­to­rios para su inhu­ma­ción o cre­ma­ción. Recla­man fal­ta de pro­to­co­lo en las clí­ni­cas pri­va­das en el mane­jo de cadá­ve­res con sos­pe­cha o con­fir­ma­ción de COVID-19.

“Te dan los cuer­pos sin medi­das de segu­ri­dad, y muchas veces no se con­sig­na en el cer­ti­fi­ca­do de defun­ción que la muer­te fue por COVID-19, ya sea posi­ti­vo o pro­ba­ble”, sos­tie­nen los tra­ba­ja­do­res del rubro en zona sur sin que­rer dejar su iden­ti­dad regis­tra­da, quie­nes ase­gu­ran ade­más es nece­sa­rio “un envol­to­rio de color rojo, o for­ma de ais­la­mien­to y que el per­so­nal de los esta­ble­ci­mien­tos ten­ga la ropa y los ele­men­tos ade­cua­dos para rea­li­zar­te la entre­ga de los cuer­pos”, denun­cia­ron.

Si bien “hay un pro­to­co­lo de mane­jo de cadá­ve­res que se dis­tri­bu­yó en todos los esta­ble­ci­mien­tos públi­cos y pri­va­dos”, ase­gu­ra­ron des­de el Minis­te­rio de Salud “Hoy el úni­co pro­ce­di­mien­to que exis­te para que noso­tros poda­mos inter­ve­nir es una denun­cia, como pasó en la clí­ni­ca de Villa Ade­li­na, o en la de Brand­sen. No tene­mos com­pe­ten­cia para inter­ve­nir de ofi­cio”.

Sin embar­go, en el caso de Brand­sen, según pudi­mos saber en Esta­do de Aler­ta, se “demo­ni­zó a la úni­ca clí­ni­ca pri­va­da de la loca­li­dad bonae­ren­se de 30 mil habi­tan­tes”, cuan­do en reali­dad lo que hubo fue “negli­gen­cia del equi­po de salud muni­ci­pal”, res­pon­sa­ble de las polí­ti­cas sani­ta­rias en el dis­tri­to, “que ocul­tó infor­ma­ción” y “per­mi­tió la sepul­tu­ra de un mayor de 92 años con diag­nós­ti­co de neu­mo­nía sin nin­gún test ni pro­to­co­lo de segu­ri­dad. Días más tar­de falle­ció su hijo, de 62, por Coro­na­vi­rus, y en días sub­si­guien­tes el pri­mer enfer­me­ro del país, tam­bién por el con­ta­gio del COVID19 en el mis­mo cen­tro de salud, lo que hizo pen­sar que segu­ra­men­te tam­bién lo era en el pri­mer caso”.

Algo simi­lar ocu­rrió en zona nor­te. Por la fal­ta de pre­cau­cio­nes en la aten­ción de una mujer de 65 años que nun­ca fue tra­ta­da por Coro­na­vi­rus, falle­ci­da el 6 de abril en un Cen­tro de Salud de Vicen­te López – dis­tri­to con mayor can­ti­dad de casos‑, ya hay al menos 17 per­so­nas con­ta­gia­das. Entre ellas, 10 emplea­dos y pro­fe­sio­na­les de esa clí­ni­ca, así como los dos due­ños y la emplea­da de la coche­ría con­tra­ta­da.

En la Ciu­dad el con­trol de las clí­ni­cas pri­va­das lo lle­va ade­lan­te la Nación por lo cual la situa­ción al momen­to no revis­te la gra­ve­dad que se «denun­cia» en la pro­vin­cia y según seña­lan dele­ga­dos de Cemen­te­rios del SUTECBA, des­de la enti­dad gre­mial se soli­ci­ta a las coche­rías que «no reti­ren falle­ci­dos sin no se cum­plen los pro­to­co­los».

La de hoy no es la pri­me­ra pro­tes­ta que hará este gru­po auto­de­no­mi­na­do “Uni­dad de Tras­la­do Zona Sur”. Ya hicie­ron otra el vier­nes últi­mo en el cemen­te­rio de Lanús, y ya se les suma­ron algu­nos “ambu­lan­cie­ros” ‑como se los cono­ce en el rubro- de la zona oes­te del Gran Bue­nos Aires.

Tra­ba­ja­do­res de repar­to paran este miér­co­les por aumen­to y con­di­cio­nes de segu­ri­dad en la epi­de­mia

Des­de la Agru­pa­ción de Tra­ba­ja­do­res de Repar­to (ATR) y Glo­vers Uni­dos con­vo­ca­ron a un paro de repar­ti­do­res de las empre­sas de deli­very exi­gien­do que se les garan­ti­cen los ele­men­tos de segu­ri­dad e higie­ne indis­pen­sa­bles para seguir lle­van­do ade­lan­te sus tareas en el mar­co de la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, ade­más de un aumen­to en el pago por via­je, que per­ma­ne­ce con­ge­la­do hace dos años.

Des­de Esta­do de Aler­ta dia­lo­ga­mos con Mica, inte­gran­te de ATR, quien denun­ció que los ele­men­tos de segu­ri­dad que les pro­veen empre­sas como Rap­pi, Glo­vo o Pedi­dos Ya a sus repar­ti­do­res son direc­ta­men­te “una car­ga­da para afron­tar una pan­de­mia”. La tra­ba­ja­do­ra plan­teó que, en tan­to el repar­to se con­si­de­ra un ser­vi­cio esen­cial, debie­ran garan­ti­zár­se­les las míni­mas con­di­cio­nes de segu­ri­dad para cum­plir con sus labo­res.

Por otro lado, denun­ció que los pagos por cada envío “son bají­si­mos y no aumen­tan hace dos años”. Ade­más, remar­có que en Glo­vo “hubo un ata­que a ese ingre­so por­que baja­ron los bonos, los pagos en las horas pico, y nos pagan menos que antes”. “Enton­ces eso para noso­tros es gra­ví­si­mo, por­que come­mos de eso y nos expo­ne­mos todos los días al virus, noso­tros y nues­tras fami­lias, por dos man­gos. Noso­tros tene­mos que estar más de diez horas en la calle para hacer este tra­ba­jo y lle­var algo de comer a nues­tras casas, mien­tras las empre­sas ganan de apli­ca­cio­nes están hacien­do un nego­cio feno­me­nal a cos­ta de nues­tras vidas”.

Mica tam­bién des­ta­có que el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE), que anun­cia­ra el gobierno hace sema­nas y que en algu­nos casos se cobra­rá recién a media­dos de mayo, no alcan­za a muchos de los tra­ba­ja­do­res del sec­tor repar­to, sea por­que cuen­tan con algún inte­gran­te de sus gru­pos fami­lia­res con otro tipo de ingre­sos o bien por­que una bue­na par­te de los tra­ba­ja­do­res en el rubro son extran­je­ros que no cuen­tan con la nacio­na­li­dad argen­ti­na o la resi­den­cia apro­ba­da, por lo que que­dan exclui­dos del bene­fi­cio. “No pue­de ser que el Gobierno deje afue­ra a tan­tos tra­ba­ja­do­res afue­ra por ese moti­vo”, enfa­ti­zó.

Ade­más del paro de repar­to de este miér­co­les 22 se con­vo­ca a un “tui­ta­zo” para este mar­tes 21 a las 19, con los #YoNo­Re­par­to, #22AParoInternacionalDeRepartidores y #22AYoNoReparto. Duran­te la jor­na­da del paro se invi­ta a la ciu­da­da­nía a sumar­se a un aplau­sa­zo en apo­yo a los tra­ba­ja­do­res de repar­to, a las 19.

Con nue­vos pro­to­co­los, el trans­por­te cum­ple un rol cla­ve en la nue­va eta­pa de la cua­ren­te­na

Se habla de nue­vas medi­das como el bar­bi­jo obli­ga­to­rio, el tra­di­cio­nal lava­do de manos y la dis­tan­cia social pero en el nue­vo esque­ma de cua­ren­te­na admnis­tra­da, es el trans­por­te públi­co quien lle­va el man­do de la nue­va logís­ti­ca, cons­cien­tes de que de no estar bien regu­la­do, pue­de ser un peli­gro­so pro­pa­ga­dor del COVID19.

En los pró­xi­mos días se van a publi­car las nor­ma­ti­vas con nue­vas reglas y pro­to­co­los, “más rígi­dos para el trans­por­te públi­co”, aun­que se anti­ci­pó. En algu­nos casos serán la toma de tem­pe­ra­tu­ra, el pedi­do de docu­men­ta­ción, el dis­tan­cia­mien­to entre pasa­je­ros y el ais­la­mien­to de los con­duc­to­res, ade­más de nue­vas con­di­cio­nes de higie­ne. Para­le­la­men­te tam­bién se infor­ma­rán medi­das espe­cia­les para gru­pos de ries­go y per­so­nas mayo­res.

Lo cier­to es que por ejem­plo en pro­vin­cia de Bue­nos Aires «el trans­por­te públi­co va a tener más res­tric­cio­nes» pero se habi­li­ta­rán ser­vi­cios inter­ur­ba­nos, que has­ta aho­ra esta­ban veda­dos” esas fue­ron las defi­ni­cio­nes en un terri­to­rio cla­ve, que con­cen­tra jun­to con ciu­dad el 70% de los casos en el país.

Para­le­la­men­te, se pro­fun­di­za­rán en el terri­to­rio bonae­ren­se los con­tro­les de rutas nacio­na­les y pro­vin­cia­les. «Nece­si­ta­mos que ni a tra­vés del trans­por­te públi­co ni del pri­va­do el virus avan­ce. Se van a gene­rar con­tro­les estan­da­ri­za­dos», agre­ga­ron las auto­ri­da­des en con­fe­ren­cia de pren­sa.

Así, todas las pro­vin­cias están pre­sen­tan­do sus esque­mas para el fun­cio­na­mien­to en terri­to­rio de cada una de las pro­vin­cias, pero el mis­mo Axel Kici­llof, jefe de la juris­dic­ción más popu­lo­sa y hete­ro­gé­nea de la Argen­ti­na, reite­ró que podrá haber “mar­cha atrás” en las acti­vi­da­des espe­cia­les auto­ri­za­das en esos dis­tri­tos por­que la fase es “diná­mi­ca”, y podrían can­ce­lar­se las habi­li­ta­cio­nes ante “modi­fi­ca­cio­nes de los pará­me­tros epi­de­mio­ló­gi­cos” en los muni­ci­pios.

Por eso hay una dele­ga­ción des­cen­tra­li­za­da en la res­pon­sa­bi­li­dad de los inten­den­tes: “Esta será una tarea de los agen­tes muni­ci­pa­les con agen­tes del orden públi­co de la pro­vin­cia”, dijo el gober­na­dor. Pero dejó en cla­ro que serán los inten­den­tes quie­nes debe­rán moni­to­rear el fun­cio­na­mien­to de los nue­vos per­mi­sos en las comu­nas, que ten­drán par­ti­cu­la­ri­da­des loca­les, a las que los ciu­da­da­nos debe­rán adap­tar­se.

Pero eso no impli­ca que se pue­dan blo­quear por com­ple­to rutas nacio­na­les ni pro­vin­cia­les, y están prohi­bi­dos “taxa­ti­va­men­te” los cor­tes que impi­dan el acce­so a los muni­ci­pios.

Fal­ta solu­cio­nar tam­bién los recla­mos con el sec­tor del trans­por­te públi­co, quien denun­cia los per­jui­cios eco­nó­mi­cos sur­gi­dos del Ais­la­mien­to Social Obli­ga­to­rio, lo que lle­vó días atrás a recla­mos y a una dudo­sa medi­da de fuer­za don­de pare­cie­ron estar del mis­mo lado del recla­mo ‑insó­li­ta­men­te- los tra­ba­ja­do­res y la patro­nal.

Para la OIT, las emplea­das domés­ti­cas están más expues­tas al COVI-19

Un infor­me de la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT) des­ta­có que el empleo domés­ti­co es «uno de los sec­to­res más vul­ne­ra­bles ante la gra­ve cri­sis pro­vo­ca­da por el coro­na­vi­rus» y deta­lló que 1,4 millo­nes de esas tra­ba­ja­do­ras en el país están «más expues­tas a los ries­gos sani­ta­rios y labo­ra­les» por la pan­de­mia.

El orga­nis­mo seña­ló que es impres­cin­di­ble con­tar con «una mayor ins­ti­tu­cio­na­li­dad y for­ma­li­za­ción» en el sec­tor y ase­ve­ró que las emplea­das domés­ti­cas «están en la trin­che­ra de la pan­de­mia y su rol es fun­da­men­tal para pre­ser­var la salud de las fami­lias y las comu­ni­da­des».

«Por su per­fil socio-demo­grá­fi­co y las con­di­cio­nes de sus tareas, las emplea­das domés­ti­cas y, en espe­cial las que se dedi­can a la aten­ción y cui­da­do de per­so­nas en los hoga­res ‑acti­vi­da­des esenciales‑, están en situa­ción de espe­cial vul­ne­ra­bi­li­dad y más expues­tas al impac­to eco­nó­mi­co-sani­ta­rio del virus», men­cio­nó la OIT.

La Ofi­ci­na de País para la Argen­ti­na del orga­nis­mo labo­ral tri­par­ti­to mun­dial a su vez mani­fes­tó que el tra­ba­jo domés­ti­co repre­sen­ta el 5,6 por cien­to del empleo, con el 17,4 de las muje­res ocu­pa­das y el 22 por cien­to de las asa­la­ria­das, aun­que exis­te una ele­va­da tasa de infor­ma­li­dad, ya que 3 de 4 tra­ba­ja­do­ras no está regis­tra­da y, por lo tan­to, no acce­de a los dere­chos labo­ra­les ni a la pro­tec­ción social, pun­tua­li­zó.

«Las cifras evi­den­cian la rele­van­cia de la ocu­pa­ción para el empleo feme­nino y la femi­ni­za­ción del sec­tor. Casi la tota­li­dad de esas emplea­das son muje­res», expu­so Elva López Mou­re­lo, espe­cia­lis­ta en mer­ca­dos de tra­ba­jo inclu­si­vos de la OIT.

La pio­ne­ra Tex­til Ibe­ro­ame­ri­ca­na ago­ni­za y no paga las quin­ce­nas

Los tra­ba­ja­do­res de la tex­til, ubi­ca­da en el par­ti­do bonae­ren­se de La Matan­za, lle­van 2 años cobran­do las quin­ce­nas en cuo­tas. En el actual con­tex­to de la cua­ren­te­na por el Coro­na­vi­rus, direc­ta­men­te no les están pagan­do y espe­ran res­ca­te del Gobierno. Hay 100 empleos en riesgo.21/04/2020 17:31:00

La reco­no­ci­da fábri­ca tex­til, con casi 80 años en el rubro, arras­tra una cri­sis que ser­vi­ría de mues­tra para hablar de la devas­ta­ción que sufrió el sec­tor duran­te la ges­tión macris­ta. Dos años de quin­ce­nas paga­das en cuo­tas y tra­ba­ja­do­res que no renun­cian por temor a no con­se­guir otro empleo.

El temor de los tra­ba­ja­do­res tex­ti­les está jus­ti­fi­ca­do. La Fun­da­ción Pro­Te­jer, que aglu­ti­na a las dis­tin­tas redes del sec­tor tex­til, seña­ló que duran­te el gobierno ante­rior se des­tru­ye­ron unos 100 mil empleos en el sec­tor (el núme­ro es esti­ma­ti­vo debi­do a la alta tasa de empleo infor­mal), con una de cada dos fábri­cas para­li­za­das, según datos del INDEC del año pasa­do.

Los tra­ba­ja­do­res de Tex­til Ibe­ro­ame­ri­ca­na denun­cian que no están cobran­do un peso de las quin­ce­nas, que no les están depo­si­tan­do sus apor­tes, que los deja­ron sin obra social y, al no estar des­pe­di­dos, tam­po­co pue­den cobrar las ayu­das esta­ta­les. «Hoy nues­tra situa­ción es deses­pe­ran­te. Apro­ve­chan­do esta cua­ren­te­na, la patro­nal no está depo­si­tan­do ni siquie­ra las cuo­tas sema­na­les con las cua­les se com­pro­me­tió.», rela­tan.

Por otra par­te, ase­gu­ran que denun­cia­ron la situa­ción en la que están pero no reci­bie­ron mayor res­pues­ta. «Exi­gi­mos al sin­di­ca­to que cum­pla con su obli­ga­ción que es defen­der nues­tros dere­chos. Exi­gi­mos al gobierno nacio­nal para que tome car­tas en esta deses­pe­ran­te situa­ción en la que nos encon­tra­mos.», cie­rran.

En diá­lo­go con Info­Gre­mia­les, uno de los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos ase­gu­ra que la Aso­cia­ción de Obre­ros Tex­ti­les, sec­cio­nal Ramos Mejía, al menos les alcan­za mer­ca­de­ría. Por su par­te, la patro­nal les ase­gu­ra que ini­ció los trá­mi­tes para pedir la ayu­da que ofre­ce el gobierno a las empre­sas. Les advir­tie­ron que sin el «Sala­rio com­ple­men­ta­rio» que con­tem­pla el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP) no van a pagar­les.

Furia de los acto­res por­que Pol-ka sigue sin pagar sala­rios

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res denun­cia a la exi­to­sa pro­duc­to­ra por­que deci­dió no pagar los suel­dos de la segun­da quin­ce­na de mar­zo a los elen­cos de las tiras Sepa­ra­das y El Tigre Verón. Ya habían ame­na­za­do con pagar en cuo­tas. Los más per­ju­di­ca­dos son quie­nes tra­ba­jan por bolos.21/04/2020 13:07:00

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res (AAA) denun­ció que Pol-ka SA, la pro­duc­to­ra de con­te­ni­dos audio­vi­sua­les del Gru­po Cla­rín, tomó la deci­sión de no pagar la segun­da quin­ce­na de mar­zo, ni siquie­ra al gru­po que tra­ba­ja por bolos, que son los tra­ba­ja­do­res en situa­ción más pre­ca­ria. Des­de la AAA, ya ini­cia­ron accio­nes lega­les y gre­mia­les e hicie­ron la denun­cia corres­pon­dien­te en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

«Esta gra­ve medi­da toma­da por la empre­sa, injus­ti­fi­ca­da y aten­ta­to­ria de dere­chos bási­cos de sus tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res actri­ces y acto­res, y rui­no­sa para nues­tro sis­te­ma soli­da­rio de salud, se pro­du­ce en medio de la angus­tian­te situa­ción que vivi­mos por el avan­ce del COVID-19, lo que la hace más irres­pon­sa­ble y de una insen­si­bi­li­dad enor­me, sobre todo si tene­mos en cuen­ta que tam­bién recae sobre el esla­bón más débil de nues­tro gre­mio, las y los que tra­ba­jan a bolo», expli­ca­ron en un comu­ni­ca­do del gre­mio.

Y argu­men­tan que esta deci­sión no se debe a que la empre­sa sea víc­ti­ma de la cri­sis eco­nó­mi­ca. Dedu­cen que bus­can vul­ne­rar el Ais­la­mien­to Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio impues­to por el Gobierno, con el fin de fre­nar el con­ta­gio del virus Covid-19: «No hay expli­ca­ción para que se esté pro­vo­can­do seme­jan­te abu­so. La úni­ca deduc­ción posi­ble es que la inten­ción de la empre­sa, median­te esta acción coer­ci­ti­va, es pre­sio­nar para que como trabajadoras/​es asu­ma­mos la com­pli­ci­dad, o direc­ta­men­te la res­pon­sa­bi­li­dad, de vul­ne­rar el Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio deci­di­do por las auto­ri­da­des nacio­na­les.»

«No sabe­mos con qué inten­ción sola­pa­da, por­que nadie pue­de siquie­ra ima­gi­nar que unos pocos días de cua­ren­te­na ini­cial pue­dan ero­sio­nar la eco­no­mía de la empre­sa al pun­to tal de no poder pagar sala­rios de una quin­ce­na, y que no asu­ma la lógi­ca regla de jue­go que inclu­ye el ries­go empre­sa­rial que le corres­pon­de en cir­cuns­tan­cias tales como las que des­gra­cia­da­men­te atra­ve­sa­mos ante el avan­ce de una pan­de­mia mal­di­ta.»

Des­pe­gar sus­pen­de 150 emplea­dos has­ta sep­tiem­bre con el 50% del suel­do

Des­pe­gar, la empre­sa de turis­mo onli­ne más gran­de de la región, con­fir­mó que sus­pen­de­rá 150 emplea­dos. Será has­ta sep­tiem­bre y les paga­rá el 50% del sala­rios. Ade­más redu­ci­rá jor­na­das laborales.21/04/2020 11:45:00

Des­pe­gar, la empre­sa de turis­mo onli­ne más gran­de de la región y uno de los «uni­cor­nios» de Inter­net de la Argen­ti­na ?las empre­sas que valen más de USD 1.000 millo­nes según el pre­cio de sus accio­nes en la Bol­sa? empe­zó un fuer­te ajus­te por el impac­to del para­te pro­vo­ca­do por la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus.

La acti­vi­dad del turis­mo está fre­na­da tan­to a nivel nacio­nal como inter­na­cio­nal y eso pro­vo­ca que pro­fun­di­ce su plan de ajus­te que ya a fines de 2019, había comen­za­do con el des­pi­do de 120 per­so­nas en las 21 ofi­ci­nas que tie­ne en toda Amé­ri­ca lati­na.

Lue­go, con el avan­ce de las res­tric­cio­nes a los vue­los que fue­ron apa­re­cien­do en todo el mun­do, la empre­sa des­vincu­lo a otras 400 per­so­nas. Pero eso no es todo.

Aho­ra, se cono­ce que la empre­sa de via­jes sus­pen­de­rá a un ter­cio de los 500 emplea­dos que tie­ne en la Argen­ti­na. Los tra­ba­ja­do­res sus­pen­di­dos, que per­ma­ne­ce­rían en esa situa­ción en prin­ci­pio has­ta sep­tiem­bre, cobra­rán la mitad de sus suel­dos mien­tras estén en sus hoga­res.

Según publi­có el por­tal IPro­fe­sio­nal, otros emplea­dos segui­rán tra­ba­jan­do pero se les redu­ci­rá la jor­na­da labo­ral por lo que per­ci­bi­rán el 60% del sala­rio.

Des­pe­gar se des­cri­be como la empre­sa de via­jes onli­ne líder en Lati­noa­mé­ri­ca. Ope­ra en 20 paí­ses de la región y tie­ne 18 millo­nes de clien­tes.

«El Gobierno no con­tem­pla a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo»

Así lo sos­tu­vo Fede­ri­co Tona­re­lli, titu­lar de la coope­ra­ti­va del Hotel Bauen. Ase­gu­ró que el sec­tor no pue­de hacer fren­te » al anti­ci­po men­sual de exce­den­tes».

El titu­lar de la coope­ra­ti­va del Hotel Bauen, recu­pe­ra­do tras el aban­dono de la patro­nal en la cri­sis de 2001, sos­tu­vo que «una vez más el gobierno no con­tem­pla a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo en sus medi­das de asis­ten­cia eco­nó­mi­ca».

En su cuen­ta de Twit­ter, Tona­re­lli mani­fes­tó que «no fui­mos inclui­dos en el decre­to 376⁄ 2020 . A tra­vés del mis­mo se brin­da asis­ten­cia de mane­ra direc­ta con prés­ta­mos a tasa 0 (cero) a los mono­tri­buis­tas».

«Del mis­mo modo se brin­da asis­ten­cia a los emplea­do­res que así lo soli­ci­ten a tra­vés de un sala­rio com­ple­men­ta­rio para cada tra­ba­ja­dor que ten­gan en rela­ción de depen­den­cia», remar­có.

«El Gobierno no con­tem­pla a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo».

Y en este sen­ti­do aña­dió que «no se inclu­ye en este pun­to a las empre­sas coope­ra­ti­vas para que pue­dan hacer fren­te al anti­ci­po men­sual de exce­den­tes, dine­ro equi­va­len­te a los sala­rios en las enti­da­des dón­de la rela­ción entre tra­ba­ja­do­res es aso­cia­ti­va».

«Sólo pode­mos paliar la situa­ción soli­ci­tan­do los prés­ta­mos de mane­ra indi­vi­dual ape­lan­do a nues­tra con­di­ción de mono­tri­buis­tas, para poner­los a dis­po­si­ción de nues­tras coope­ra­ti­vas. Un ver­da­de­ro dis­pa­ra­te en coope­ra­ti­vas de 50, 100 o más aso­cia­dos como muchas de las nues­tras. ¿Por qué no se con­tem­pla a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo como enti­da­des pro­duc­ti­vas?», seña­ló.

Excla­mó ade­más: «No lo sabe­mos pero comien­za a moles­tar­nos mucho. Se está dis­cri­mi­nan­do abier­ta­men­te a un sec­tor de la pro­duc­ción de bie­nes y ser­vi­cios que como todos los demás sec­to­res, ¡se encuen­tra al bor­de del cie­rre gene­ra­li­za­do por la fal­ta de acti­vi­dad!».

«El coope­ra­ti­vis­mo de tra­ba­jo es par­te de la pro­duc­ción nacio­nal y garan­ti­za el tra­ba­jo de por lo menos 15.000 tra­ba­ja­do­res aso­cia­dos en las 400 empre­sas recu­pe­ra­das que hay en el país. Tan­to lxs com­pa­ñerxs asa­la­ria­dos, como lxs mono­tri­buis­tas son tra­ba­ja­dorxs. ¡Lxs coope­ra­ti­vis­tas de tra­ba­jo tam­bién!», con­clu­yó.

DECLARACIÓN DE FACTA y FEDECABA ANTE LAS NUEVAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO

«Des­de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­ja­do­res Auto­ges­tio­na­dos (FACTA) y la Fede­ra­ción de Coope­ra­ti­vas Auto­ges­tio­na­das de Bs​.As. (FEDECABA) salu­da­mos con agra­do los anun­cios rea­li­za­dos por el Minis­tro de Pro­duc­ción, Matías Kul­fas, que dis­pu­so una serie de ayu­das eco­nó­mi­cas esta­ta­les a tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en rela­ción de depen­den­cia a tra­vés de las pymes, mono­tri­bu­tis­tas y autó­no­mos.

Pero tam­bién debe­mos decir que vemos con preo­cu­pa­ción que nue­va­men­te se está dejan­do fue­ra de la nor­ma­ti­va a las empre­sas coope­ra­ti­vas, dado que las ayu­das están enfo­ca­das en dos pla­nos, uno direc­to y uno indi­rec­to: el direc­to es median­te un cré­di­to sin inte­rés para per­so­nas físi­cas (mono­tri­bu­tis­tas y autó­no­mos); y el indi­rec­to es a tra­vés de un Sala­rio Com­ple­men­ta­rio en for­ma de asig­na­ción para per­so­nas físi­cas que sean tra­ba­ja­do­res en rela­ción de depen­den­cia ges­tio­na­do por su emplea­dor (pymes comer­cia­les) ante el Esta­do.

Nue­va­men­te la for­ma empre­sa­ria coope­ra­ti­va y el fenó­meno del tra­ba­ja­dor coope­ra­ti­vo auto­ges­tio­na­do des­apa­re­ce de la aten­ción esta­tal, dado que en el caso de que alguno de ellos lle­gue a obte­ner un bene­fi­cio lo hace en su face­ta de mono­tro­bu­tis­ta, con lo cual lo debe devol­ver pasa­da la emer­gen­cia. No vemos razón para que el Esta­do con­si­de­re que una empre­sa comer­cial es mejor que una empre­sa coope­ra­ti­va; no debie­ra el Esta­do des­co­no­cer la exis­ten­cia de la figu­ra jurí­di­ca de las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo como otro modo de orga­ni­za­ción del tra­ba­jo, des­aten­dien­do a los tra­ba­ja­do­res coope­ra­ti­vis­tas por sobre los tra­ba­ja­do­res asa­la­ria­dos.

Las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo somos guar­dia­nas genui­nas de las fuen­tes de tra­ba­jo y hemos sopor­ta­do las cri­sis eco­nó­mi­cas de gobier­nos neo­li­be­ra­les sin per­der nues­tro obje­ti­vo, por­que el carác­ter aso­cia­ti­vo y no autó­no­mo de nues­tros tra­ba­ja­do­res, nos ha per­mi­ti­do sopor­tar las embes­ti­das de polí­ti­cas depre­da­do­ras. Sin embar­go hoy, tene­mos que salir con urgen­cia a recla­mar que se nos inclu­ya en for­ma expre­sa en las polí­ti­cas eco­nó­mi­cas dise­ña­das para hacer fren­te a la emer­gen­cia.

Una empre­sa coope­ra­ti­va for­ma­da por la volun­tad aso­cia­ti­va de sus tra­ba­ja­do­res es tan empre­sa pro­duc­to­ra de tra­ba­jo genuino como una empre­sa pyme for­ma­da como socie­dad comer­cial por sus accio­nis­tas. La emer­gen­cia eco­nó­mi­ca nos toca a todos: a los que tra­ba­jan para un emplea­dor y tam­bién para los que deci­di­mos tra­ba­jar sin patrón. Un tra­ba­ja­dor coope­ra­ti­vis­ta tra­ba­ja tan­to como un tra­ba­ja­dor bajo rela­ción de depen­den­cia. El tra­ba­jo es tra­ba­jo aun­que sea Auto­ges­tio­na­do y en ambos casos debe ser pro­te­gi­do des­de el Esta­do».

El Sin­di­ca­to de Maes­tran­za le exi­ge a los empre­sa­rios que no pon­gan en ries­go la salud de los tra­ba­ja­do­res

Aten­tos a que con moti­vo de las innu­me­ra­bles con­sul­tas lle­va­das a cabo por los tra­ba­ja­do­res del sec­tor, en rela­ción a la Pan­de­mia decla­ra­da por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud res­pec­to del virus Covid-19, el Sin­di­ca­to de Obre­ros de Maes­tran­za de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (SOMRA) le exi­ge a los empre­sa­rios que se pro­te­ja al per­so­nal y que se res­pe­ten las dis­po­si­cio­nes ofi­cia­les que se pro­mul­ga­ron.

El gre­mio pre­ten­de que los empre­sa­rios cum­plan con rigor las nor­mas sani­ta­rias, con el obje­ti­vo de que los emplea­dos no sufran con­ta­gios en los esta­ble­ci­mien­tos del sec­tor. Inclu­so denun­cias dan cuen­ta que no se cum­plen cabal­men­te las medi­das de segu­ri­dad que se requie­ren ante la pan­de­mia.

Y si no se cum­plen con las dis­po­si­cio­nes ofi­cia­les, el gre­mio expre­sa que se incu­rri­rá en infrac­cio­nes, con la posi­bi­li­dad de aca­rrear san­cio­nes por el Minis­te­rio de Tra­ba­jo. Oscar Rojas, secre­ta­rio gene­ral SOMRA, indi­có en este mar­co: “Res­pe­tan­do los dere­chos de todos, se logra­rá dar un paso posi­ti­vo en la tarea de redu­cir las pro­ble­má­ti­cas que sufren los tra­ba­ja­do­res. Sin pro­tec­ción de la masa tra­ba­ja­do­ra, no hay país posi­ble. Tra­ba­je­mos todos uni­dos para salir ade­lan­te”, ase­ve­ró.

Recién hoy Chu­but com­ple­tó el depó­si­to atra­sa­do de sala­rios de febre­ro a los esta­ta­les

El gobierno del Chu­but com­ple­tó hoy el depó­si­to de los sala­rios de febre­ro a la tota­li­dad de los emplea­dos públi­cos pro­vin­cia­les, en un con­tex­to de demo­ras en los pagos a estatales.21/04/2020 14:30:00

La gober­na­ción adeu­da­ba los suel­dos del cuar­to ran­go de acti­vos, que per­ci­ben más de 150.000 pesos, mien­tras que a los pasi­vos de ese ran­go ya se les había acre­di­ta­do el sala­rio el últi­mo fin de sema­na.

«Tene­mos la sos­pe­cha de que se está uti­li­zan­do la cua­ren­te­na para dis­fra­zar los pro­ble­mas, por­que si no exis­tie­ra res­tric­ción ambu­la­to­ria las calles esta­lla­rían lle­nas de emplea­dos públi­cos mani­fes­tán­do­se para cobrar», dijo a Télam el titu­lar de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción de Chu­but, San­tia­go Good­man.

El gober­na­dor Mariano Arcio­ni había anun­cia­do que «la masa sala­rial com­ple­ta de febre­ro se afron­tó con un enor­me esfuer­zo y espe­ra­mos a la bre­ve­dad poder dar a cono­cer el ini­cio del pago de mar­zo».

El gobierno bus­ca duran­te los pró­xi­mos días dar a cono­cer cuán­do cobra­rán los suel­dos de mar­zo al menos para el pri­mer ran­go, don­de están inclui­dos los emplea­dos que ganan menos de 40.000 pesos.

El mes pasa­do, Chu­but com­ple­tó el 12 de mar­zo la masa sala­rial de enero.

Rebe­lión en Cen­co­sud: emplea­dos avi­san que no segui­rán tra­ba­jan­do si la empre­sa no los pro­te­ge

Los tra­ba­ja­do­res de la cade­na de super­mer­ca­dos denun­cian que no se cum­plen los pro­to­co­los de segu­ri­dad. Piden mayo­res accio­nes de lim­pie­za, ter­mó­me­tros y ele­men­tos de protección.21/04/2020 00:05:00

Los tra­ba­ja­do­res de la cade­na de super­mer­ca­dos chi­le­na Cen­co­sud emi­tie­ron ayer un comu­ni­ca­do de pren­sa en el que advier­ten que en las tien­das no se están cum­plien­do las medi­das de segu­ri­dad dis­pues­tas por el Gobierno para evi­tar la pro­pa­ga­ción del Covid-19.

Los emplea­dos le recla­man a la fir­ma la dis­po­si­ción de más per­so­nal de lim­pie­za, de pis­to­las ter­mi­nó­me­tro digi­tal láser infra­rro­jo para medir la fie­bre y la entre­ga de los equi­pos de pro­tec­ción per­so­nal (guan­tes y pro­tec­to­res facia­les), para su segu­ri­dad.

El escri­to empu­ja tan­to a la empre­sa como al sin­di­ca­to a acti­var meca­nis­mos para evi­tar un con­flic­to inmi­nen­te en las tien­das, en las que cre­ce el temor al con­ta­gio de Coro­na­vi­rus a medi­da que pasan las jor­na­das.

Ade­más, repu­dia­ron la deci­sión de la cade­na, que inclu­ye las mar­cas Dis­co, Vea y Jum­bo, de contra­tar per­so­nal ter­ce­ri­za­do para cubrir la fal­ta de mano de obra «cuan­do hay tra­ba­ja­do­res con jor­na­da redu­ci­da y sala­rios de ham­bre que están espe­ran­do hace años la opor­tu­ni­dad de pasar a rea­li­zar jor­na­da com­ple­ta».

La situa­ción en los super­mer­ca­dos es de ten­sión. A pesar de la cua­ren­te­na nun­ca cerra­ron sus puer­tas, sus tra­ba­ja­do­res fue­ron decla­ra­dos esen­cia­les y las fir­mas se mos­tra­ron más que reti­cen­tes a cum­plir con los pro­to­co­los de segu­ri­dad e higie­ne.

De hecho días atrás el Sin­di­ca­to Jerár­qui­co de Comer­cio repor­tó que un tra­ba­ja­dor de su ámbi­to, con­tra­jo Coro­na­vi­rus en el cen­tro de dis­tri­bu­ción deCen­co­sud en Ezei­za, Bue­nos Aires.

Sólo el 8% de los comer­cios están abier­tos y advier­ten por cie­rres masi­vos si se extien­de la cua­ren­te­na

A un mes de la cua­ren­te­na, ape­nas el 8% de las empre­sas del sec­tor comer­cio están ope­ra­ti­vas y más del 36% esti­ma que no podrán abo­nar los sala­rios de abril, de acuer­do con una encues­ta difun­di­da hoy por la Cáma­ra Argen­ti­na de Comer­cio y Ser­vi­cios (CAC).21/04/2020 00:04:00

De con­ti­nuar las res­tric­cio­nes actua­les, el 56,9% ase­gu­ró que sufri­rá «impor­tan­tes pér­di­das», y un 13,4% advir­tió que debe­rá cerrar sus puer­tas.

Según el rele­va­mien­to ‑que abar­có a empre­sas de todo el país– el 52,9% de las com­pa­ñías mer­can­ti­les están sin tra­ba­jar des­de el 20 de mar­zo, mien­tras que un 39,1% se encuen­tran «par­cial­men­te ope­ra­ti­vas».

Si bien el 57,2% de las fir­mas con­sul­ta­das ase­gu­ró que pudo abo­nar la tota­li­dad del sala­rio de mar­zo, sólo el 24,6% esti­mó que podrán pagar el de abril; un 39,1% anti­ci­pó que los abo­na­rá «de mane­ra par­cial».

Con rela­ción al pago de ser­vi­cios (luz, gas, agua) el 25,4% adu­jo que no los ha podi­do pagar, pero con los impues­tos la moro­si­dad es más alta: 42,4%.

Ade­más, ape­nas el 21% afir­mó que pudo acce­der a la línea de cré­di­tos ban­ca­ria con tasas del 24%: entre los que no pudie­ron, los argu­men­tos fue­ron que algu­nos ban­cos cobra un inte­rés supe­rior, que la empre­sa no alcan­za la cali­fi­ca­ción cre­di­ti­cia o garan­tía o que direc­ta­men­te, no se pudo comu­ni­car con su enti­dad finan­cie­ra.

La encues­ta de la CAC arro­jó ade­más que el 47,1% de las empre­sa del sec­tor apli­ca la meto­do­lo­gía de tele­tra­ba­jo, y sólo un ter­cio rea­li­za ven­tas por inter­net.

La enti­dad con­sul­tó a las empre­sas acer­ca de las prin­ci­pa­les medi­das que debe­ría imple­men­tar el Esta­do (en sus nive­les nacio­nal, pro­vin­cial y muni­ci­pal) para ali­viar las difi­cul­ta­des que atra­vie­san.

Los prin­ci­pa­les pun­tos seña­la­dos fue­ron: mayo­res reduc­cio­nes impo­si­ti­vas y poder dife­rir el pago de tri­bu­tos, como el IVA e Ingre­sos Bru­tos; per­mi­tir pau­la­ti­na­men­te el fun­cio­na­mien­to de nue­vos rubros de acti­vi­dad, res­pe­tan­do medi­das estric­tas de segu­ri­dad e higie­ne y de dis­tan­cia­mien­to social; mayo­res faci­li­da­des cre­di­ti­cias (tasas más bajas, refi­nan­cia­ción de cré­di­tos), asis­ten­cia en el pago de ser­vi­cios y más accio­nes de apo­yo a sec­to­res no alcan­za­dos por las medi­das has­ta aho­ra anun­cia­das.

El rele­va­mien­to se reali­zó entre el 14 y el 20 de abril entre empre­sas de todo el terri­to­rio nacio­nal, de diver­sos tama­ños: has­ta 9 emplea­dos (65,9% del total encues­ta­do); entre 10 y 49 emplea­dos (24,6%); entre 50 y 200 emplea­dos (6,5%) y con más de 200 emplea­dos (2,9%).

Médi­cos bonae­ren­ses defi­nen si acep­tan el aumen­to del 25,5% has­ta junio

Los pro­fe­sio­na­les de la salud bonae­ren­se nuclea­dos en la Cicop eva­lua­rán si acep­tan un incre­men­to sala­rial del 25,5 por cien­to ofre­ci­do por el gobierno bonae­ren­se en reunión paritaria.21/04/2020 00:01:00

El secre­ta­rio gre­mial de la Cicop, Pablo Maciel, expli­có que en la reunión, con­cre­ta­da de mane­ra vir­tual, reci­bie­ron «una nue­va pro­pues­ta sala­rial para los pro­fe­sio­na­les de salud de 25,5 por cien­to para el car­go ini­cial, con un pro­me­dio de 20,3 por cien­to para toda la carre­ra hos­pi­ta­la­ria y reaper­tu­ra de pari­ta­ria en el mes de junio».

«La pro­pues­ta inclu­ye una reca­te­go­ri­za­ción para todos los pro­fe­sio­na­les de la salud que está­ba­mos encua­dra­dos en la cate­go­ría 17 de la ley 10430 y a par­tir de mar­zo pasa­ría­mos a la cate­go­ría 19», pre­ci­só a tra­vés de un comu­ni­ca­do.

El refe­ren­te sin­di­cal afir­mó que la pro­pues­ta ofi­cial «tam­bién inclu­ye el blan­queo de la suma fija de 4 mil pesos que el gobierno otor­gó por decre­to en febrero/​marzo y la uni­ver­sa­li­za­ción del bono de Nación de 5 mil pesos, que lue­go del mes de julio pasa­ría a inte­grar el sala­rio como boni­fi­ca­ción remu­ne­ra­ti­va sin pér­di­da sala­rial».

«Con este aumen­to, un pro­fe­sio­nal sin anti­güe­dad y sin guar­dias pasa­ría de $37.294 a $46.815, con guar­dia días de sema­na a $52.818 y fines de sema­na a $56.619, mien­tras que un resi­den­te de pri­mer año el sala­rio pasa­ría de 34.428 a 44.957», ejem­pli­fi­có Maciel.

Hace dos sema­nas el gobierno pro­vin­cial había ofre­ci­do un aumen­to del 11 por cien­to a par­tir de mar­zo últi­mo, y no había defi­ni­do el pla­zo de reaper­tu­ra de pari­ta­ria.

Maciel infor­mó que se some­te­rá «a con­sul­ta de los afi­lia­dos en todos los hos­pi­ta­les y cen­tros de salud» y «serán ellos quie­nes deci­di­rán final­men­te si la pro­pues­ta es acep­ta­da o no».

Aho­ra les toca a los Ban­cos, los Ban­cos pue­den, prés­ta­mos a tasa 0%

En Argen­ti­na los ban­cos gana­ron 486 mil millo­nes de pesos duran­te los dos últi­mos años. No lo hicie­ron pres­tan­do dine­ro a la pro­duc­ción y a los miles de poten­cia­les clien­tes. Esa ganan­cia sur­gió mayo­ri­ta­ria­men­te de ope­ra­cio­nes de pase con el BCRA, a la tenen­cia y ven­ta de dife­ren­tes ins­tru­men­tos de inter­me­dia­ción finan­cie­ra y a la ele­va­da tasa de inte­rés que cobran a sus clien­tes. Ade­más, gozan de una ele­va­da liqui­dez y una muy baja moro­si­dad de sus prés­ta­mos a empre­sas y fami­lias.

Esto per­mi­ti­rá que el esfuer­zo rea­li­za­do por todo el Pue­blo argen­tino en su lucha colec­ti­va con­tra la pan­de­mia no sea devo­ra­do por la fal­ta de recur­sos eco­nó­mi­cos y que millo­nes de com­pa­trio­tas pue­dan hacer fren­te a sus nece­si­da­des bási­cas y al pago de obli­ga­cio­nes y ser­vi­cios, que el Esta­do no se para­li­ce por fal­ta de recur­sos y que algu­nos empre­sa­rios des­tie­rren la excu­sa de ausen­cia de fon­dos para man­te­ner las fuen­tes de tra­ba­jo.

No es un rega­lo. Las empre­sas debe­rán devol­ver dichos prés­ta­mos a la sali­da de la actual cri­sis. Quie­nes sos­te­ne­mos a las enti­da­des ban­ca­rias somos los millo­nes de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que depo­si­ta­mos nues­tros suel­dos e ingre­sos men­sua­les y con­vi­vi­mos con tasas usu­ra­rias de inte­rés de nues­tras tar­je­tas de cré­di­to y cien­tos de miles de empre­sas de dife­ren­te esca­la que redo­blan la apues­ta por vivir en este país a pesar de los reite­ra­dos fra­ca­sos eco­nó­mi­cos.

Aho­ra, les toca a los ban­cos.

Los Ban­cos Pue­den.

