Venezuela. Ir por más

Por Amíl­car Figue­roa Sala­zar*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 20 abril 2020

foto: Amíl­car Figue­roa

[email protected] cama­ra­das me han mani­fes­ta­do dos inquie­tu­des:

1.- ¿Qué tan inmi­nen­te es una agre­sión mili­tar de #Esta­do­sU­ni­dos con­tra #Vene­zue­la?

2.- ¿Qué hacer si eso pasa a ser una reali­dad?

Esas pre­gun­tas, aun­que for­mu­la­das de muy diver­sas mane­ras, son

recu­rren­tes en el seno del movi­mien­to social, y ame­ri­tan una res­pues­ta,

des­de la pers­pec­ti­va del suje­to his­tó­ri­co revo­lu­cio­na­rio;

vale decir, des­de la pers­pec­ti­va de comu­ne­ras y comu­ne­ros, de la cla­se

obre­ra, de los dis­tin­tos fac­to­res exclui­dos y ofen­di­dos por el sis­te­ma

del capi­tal. Cabe aña­dir, ade­más, otra inte­rro­gan­te: ¿cuál debe ser, en

esas cir­cuns­tan­cias, la posi­ción a asu­mir por quie­nes, des­de siem­pre, hemos lucha­do por el adve­ni­mien­to del Socialismo/​Comunismo?

De for­ma sin­té­ti­ca, tra­ta­ré de pre­sen­tar algu­nas ideas para orien­tar la dis­cu­sión, al res­pec­to:

– La per­sis­ten­cia con que las dis­tin­tas admi­nis­tra­cio­nes esta­dou­ni­den­ses ( #Bush/​ #Oba­ma/​ #Trump)

han ata­ca­do al pro­ce­so boli­va­riano tie­ne que ver con el tema que hemos

veni­do ana­li­zan­do, en otras notas, rela­cio­na­do con el retro­ce­so de su

eco­no­mía y la pér­di­da ace­le­ra­da de la hege­mo­nía glo­bal que osten­ta­ban,

has­ta poco tiem­po (mun­do uni­po­lar) y, cuya recu­pe­ra­ción supo­ne, para

ellos, la apro­pia­ción de los reser­vo­rios de mate­ria­les estra­té­gi­cos que,

aún posee el pla­ne­ta. Eso con­du­ce a la éli­te del hege­món impe­ria­lis­ta a

reto­mar un eje fun­da­men­tal de su polí­ti­ca: la #Doc­tri­na­Mon­roe.

Par­tien­do de con­si­de­rar a Amé­ri­ca Lati­na su patio trasero, no podían

acep­tar que, duran­te la pri­me­ra déca­da del Siglo XXI, bue­na par­te del

con­ti­nen­te se le salie­ra de con­trol.

En ese sen­ti­do, de 2008 en

ade­lan­te, han ini­cia­do una con­tra­ofen­si­va con pro­pó­si­to reco­lo­ni­za­dor.

Oba­ma fue lle­va­do al poder para que, apli­can­do la lla­ma­da polí­ti­ca del

«poder inte­li­gen­te», alcan­za­ra ese obje­ti­vo. A Trump le ha corres­pon­di­do

un momen­to de mayor decli­ve y, por tan­to, su polí­ti­ca está mar­ca­da por

la deses­pe­ra­ción; es mucho más agre­si­va. Aho­ra bien, los dis­tin­tos

cami­nos que han veni­do explo­ran­do, has­ta hoy día, no les han dado

mayo­res resul­ta­dos.

– Si la gue­rra, en la actual eta­pa del desa­rro­llo del Capi­ta­lis­mo, tie­ne carac­te­rís­ti­cas

dis­tin­ti­vas a otros momen­tos de la his­to­ria, y se han ope­ra­do, ade­más,

cam­bios sus­tan­ti­vos en las moda­li­da­des de inter­ven­ción impe­rial; cabe

seña­lar que, Esta­dos Uni­dos ha entra­do en gue­rra con­tra la nación

vene­zo­la­na des­de hace ya bas­tan­te rato, solo que, has­ta aho­ra, la

agre­sión mili­tar direc­ta no es lo que ha pri­ma­do y, pare­cie­ra, que más

allá de las ame­na­zas, la gue­rra psi­co­ló­gi­ca (ele­men­to rele­van­te de la

gue­rra en la actua­li­dad), el cer­co y el incre­men­to de pre­sio­nes de

varios tipos, «el poder per­ma­nen­te», que es quien en defi­ni­ti­va deci­de

si esca­lan a la acción mili­tar, no con­ta­ría con las mejo­res con­di­cio­nes

para tomar la deci­sión de pasar a esa fase. Sin embar­go, no pode­mos

hacer esta afir­ma­ción en tér­mi­nos abso­lu­tos: todos los esce­na­rios son

posi­bles, en medio de la actual cri­sis de deca­den­cia sis­té­mi­ca. Dicho de

otra for­ma, toda­vía la inter­ven­ción arma­da abier­ta no es la más

inmi­nen­te, entre las accio­nes de gue­rra que con­tra el pue­blo vene­zo­lano

el impe­ria­lis­mo esta­dou­ni­den­se ten­ga pre­vis­to en lo inme­dia­to.

– Aún así, debe­mos tener pre­sen­te que el ejer­ci­cio de la vio­len­cia

siem­pre ha esta­do pre­sen­te en la estra­te­gia de los fac­to­res

reac­cio­na­rios, tan­to inter­nos como inter­na­cio­na­les;

pero, sus resul­ta­dos han tro­pe­za­do con un ele­men­to cla­ve: su polí­ti­ca

no ha logra­do frac­tu­rar, ni a la Fuer­za Arma­da Nacio­nal Boli­va­ria­na, ni

al apa­ra­to poli­cial del país; sal­vo des­pren­di­mien­tos

indi­vi­dua­les que se han suce­di­do a cuen­ta gotas. Sin embar­go, la

polí­ti­ca, tan­to des­de­la direc­ción del Coman­dan­te Chá­vez, como la

con­du­ci­da por #Nico­lás­Ma­du­ro Moros; ha pues­to su mayor esfuer­zo en man­te­ner la #paz,

evi­tar la con­fron­ta­ción y su cos­to en vidas; lo cual, no pocas veces y,

habi­da cuen­ta, las varia­cio­nes en las corre­la­cio­nes de fuer­za, ha

lle­va­do al Gobierno a hacer con­ce­sio­nes en la radi­ca­li­dad

revo­lu­cio­na­ria. Ejem­plo,

cuan­do la dere­cha desató la cri­mi­nal “gua­rim­ba”, aun­que no logró

triun­fos mili­ta­res de con­tun­den­cia, logró impo­ner la Mesa de Nego­cia­ción

Eco­nó­mi­ca.

– En este momen­to tác­ti­co, el Gobierno

Boli­va­riano y el lide­raz­go de Nico­lás Madu­ro Moros se encuen­tran

for­ta­le­ci­dos. El acer­ta­do mane­jo del com­ba­te a la pan­de­mia gene­ra­da por

el Coro­na­vi­rus le ha per­mi­ti­do recu­pe­rar fuer­zas y, más allá de eso,

man­te­ner la ini­cia­ti­va polí­ti­ca, cues­tión sub­je­ti­va inva­lua­ble a la hora

que los impe­ria­lis­tas qui­sie­ran aban­do­nar su estra­te­gia de

«estran­gu­la­mien­to» o asfi­xia

del pro­ce­so para derro­car­lo y/​o domes­ti­car­lo y, toma­ran el camino de

per­se­guir un triun­fo, en tér­mi­nos peren­to­rios de tiem­po.

– Una

inter­ven­ción mili­tar, bien sea esta eje­cu­ta­da en for­ma direc­ta por el

Ejér­ci­to Sur de los Esta­dos Uni­dos, o por fuer­zas mili­ta­res títe­res de

la polí­ti­ca impe­ria­lis­ta, no logra­rá, en nin­gún caso, una sali­da de

cor­to pla­zo. Por el con­tra­rio, con­du­ci­rá a una cruen­ta resis­ten­cia

arma­da, fren­te a la cual el pro­ce­so boli­va­riano cuen­ta ven­ta­jas para una

lucha de lar­go alien­to:

a.- El cam­bio ope­ra­do en el pen­sa­mien­to

mili­tar vene­zo­lano, la adop­ción de la con­cep­ción de Gue­rra de todo el

Pue­blo, en caso de un con­flic­to arma­do;

b.- La rein­ge­nie­ría de la estruc­tu­ra mili­tar, el esta­ble­ci­mien­to de las regio­nes mili­ta­res, y

c.- Espe­cial­men­te, la exis­ten­cia de una Mili­cia Boli­va­ria­na muy nume­ro­sa y polí­ti­ca­men­te com­pro­me­ti­da con el pro­ce­so.

– A las ante­rio­res con­si­de­ra­cio­nes,

hay que aña­dir que: el cua­dro de rela­cio­nes polí­ti­cas y mili­ta­res que

ha cul­ti­va­do el pro­ce­so boli­va­riano pesan, a la hora de que los

impe­ria­lis­tas, aún den­tro de la irra­cio­na­li­dad de su deses­pe­ra­ción,

vayan a deci­dir­se por sal­tar al inje­ren­cis­mo mili­tar abier­to.

–

Todo lo expues­to per­mi­te pen­sar que es más pro­ba­ble este­mos entran­do a

una eta­pa más dura del cer­co eco­nó­mi­co, de mayor apo­yo al sabo­ta­je, de

mayor infil­tra­ción mer­ce­na­ria en pro­cu­ra dea­ses­tar gol­pes de mano,

aspi­ran­do que los sec­to­res radi­ca­les de opo­si­ción pes­quen en la

situa­ción de esca­sez y pri­va­cio­nes que, segu­ra­men­te, viene;para

con­se­guir, así sea par­cial­men­te, un levan­ta­mien­to interno que les

per­mi­ta, ahí sí, pasar a la inter­ven­ción direc­ta o sumir al Gobierno en

una debi­li­dad tal que lo con­duz­ca a acep­tar una nego­cia­ción en

con­di­cio­nes abso­lu­ta­men­te des­fa­vo­ra­bles.

Pero si, en todo caso, ocu­rrie­se la agre­sión mili­tar, no cabe para los socialistas/​comunistas una apti­tud dis­tin­ta que sumar todas las fuer­zas posi­bles, unir­nos al com­ba­te anti­im­pe­ria­lis­ta; ser con­se­cuen­tes con nues­tra tra­di­ción his­tó­ri­ca de lucha en un pro­ce­so de lar­go alien­to, don­de quie­nes sos­ten­gan las posi­cio­nes más fir­mes y cla­ras podrán con­tri­buir a seña­lar el rum­bo que, en nues­tro caso, debe con­tem­plar ir por más…

*Amíl­car Figue­roa Sala­zar es his­to­ria­dor, edi­tor, anti­guo gue­rri­ller y polí­ti­co vene­zo­lano.