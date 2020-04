Colombia. Comandante del ELN: Iván Duque sigue orondo

Por Anto­nio Gar­cía, Segun­do Coman­dan­te del ELN /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 21 abril 2020

En estos tiem­pos de pan­de­mias y de

coro­na­vi­rus han apa­re­ci­do y reapa­re­ci­do nue­vos y vie­jos faci­li­ta­do­res para

bus­car solu­cio­nes al con­flic­to arma­do y social anti­di­lu­viano que pade­ce Colom­bia.

No son malas estas fun­cio­nes y pro­pó­si­tos ni

las per­so­nas que quie­ran encar­nar­las, sino la defor­ma­ción o vul­ga­ri­za­ción que

se hace de ellas.

Lo ele­men­tal en cual­quier pelea o con­flic­to,

sea per­so­nal, colec­ti­vo o de una socie­dad, es com­pren­der que no hay uno sólo en

él, por lo menos son dos los con­trin­can­tes, adver­sa­rios o enemi­gos; y por

lógi­ca o sim­ple sen­ti­do común debe tener­se en cuen­ta a ambos. Quie­re decir

enton­ces que las soli­ci­tu­des son para las dos par­tes, igual las exi­gen­cias.

Apro­ve­chan­do, sue­na opor­tu­nis­ta la pala­bra,

la pan­de­mia rena­cie­ron las soli­ci­tu­des de cese el fue­go mun­dial, inter­na­cio­nal

y nacio­nal. El ELN como buen escu­cha, res­pon­dió afir­ma­ti­va­men­te y orde­nó a sus

tro­pas cesar el fue­go uni­la­te­ral­men­te, por 30 días para que el gobierno hicie­se

lo mis­mo en ese tiem­po y ade­más exa­mi­na­ra la posi­bi­li­dad de acor­dar un cese el

fue­go bila­te­ral.

El gobierno de Duque siguió oron­do como el

Rin­rín Rena­cua­jo de Rafael Pom­bo; mejor dicho, exác­ta­men­te como ese Rin­rín:

«… muy tie­so y muy majo con pan­ta­lón cor­to, cor­ba­ta a la moda, som­bre­ro encin­ta­do y chu­pa de boda».

Cuál cese ni qué nada, al con­tra­rio, que las

tro­pas del gobierno iban a arre­ciar las ope­ra­cio­nes mili­ta­res, y una que otra

voci­fe­ra­ción sali­da de tono, aun­que dicen que todas las voci­fe­ra­cio­nes están

más que sali­das de tono, toca decir­lo por­que hay gen­te que no se da cuen­ta.

Para col­mo de los col­mos, algu­nos medios de

infor­ma­ción; algu­nos, para que no se me vaya la mano o la len­gua, como Blu

Radio y RCN se han atre­vi­do a divul­gar que el ELN ha vio­la­do en seis

opor­tu­ni­da­des dicho cese. Para que sepan, nin­gu­na de las seis accio­nes que

men­cio­nan fue vio­la­to­ria del cese. Quien dijo que el ELN no pue­de colo­car sus

ban­de­ras en carre­te­ras o calles de las ciu­da­des de Colom­bia, ni más fal­ta­ba. O

que no actue­mos mili­tar­men­te si avan­zan tro­pas sobre terri­to­rios don­de esta­mos;

eso lo deja­mos bien cla­ro, era un cese el fue­go acti­vo, si nos ata­ca­ban en

nues­tros terri­to­rios nos íba­mos a defen­der. Así de sen­ci­llo. ¿A quién se le

ocu­rre hacer un cese uni­la­te­ral sabien­do que Duque quie­re seguir­nos ata­can­do a

man­sal­va y sobre segu­ro?, tan bru­tos no somos. Es ele­men­tal.

Aún sigue más, se ha vuel­to moda entre los faci­li­ta­do­res com­pla­cer al gobierno, que­dar bien con él. Así las cosas los faci­li­ta­do­res se inha­bi­li­tan, pues no hacen lo que deben. En una opor­tu­ni­dad cier­to per­so­na­je, de cuyo nom­bre no quie­ro acor­dar­me, nos exi­gió tan­to al ELN y nada al gobierno de ese enton­ces, que ter­mi­né dicién­do­le que él no era un faci­li­ta­dor, sino un «difi­cul­ta­dor»; se enojó, le que­dé a deber, como son las cosas. Para que esto no vuel­va a suce­der, es bueno que quie­nes se dicen faci­li­ta­do­res al menos nos escu­chen, entre ellos Mon­se­ñor Mon­sal­ve, quien sólo nos exi­ge al ELN y nada al gobierno. Hace­mos cese uni­la­te­ral, el gobierno no hace nada y aho­ra que exten­da­mos el cese y ade­más que haga­mos otros ges­tos. Si quie­ren ceses que res­pon­da el gobierno, si no es así, no se pue­de, por­que Duque pre­fie­re seguir jugan­do al Rin­rín Rena­cua­jo, pare­ce que le gus­ta, por­que sigue oron­do.

fuen­te: Voces