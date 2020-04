Perú. La sombra de las farmacéuticas detrás de las pruebas para detectar COVID-19

Por Álva­ro Mene­ses Gutié­rrez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 de abril de 2020

Tras varios años finan­cian­do la ela­bo­ra­ción de evi­den­cia cien­tí­fi­ca a favor de sus pro­duc­tos, la indus­tria far­ma­céu­ti­ca aho­ra se fro­ta las manos como quien está a pun­to de comer­se el pla­to espe­ra­do. Y es que par­te del comi­té de exper­tos con­for­ma­do por el gobierno, para emi­tir reco­men­da­cio­nes que apun­ten a con­te­ner la pan­de­mia del COVID-19, tie­ne un pasa­do vin­cu­la­do a las far­ma­céu­ti­cas mul­ti­na­cio­na­les que pro­mue­ven y fabri­can el GeneX­pert, una máqui­na que se usa­ba para detec­tar la tubercu­losis y que tam­bién se usa­rá para el diag­nós­ti­co de este nue­vo coro­na­vi­rus.

Tres son las opcio­nes sobre la mesa para diag­nos­ti­car el COVID-19: las prue­bas mole­cu­la­res (PCR por su siglas en inglés) que detec­tan el virus en 4 horas; las prue­bas sero­ló­gi­cas, tam­bién lla­ma­da “prue­bas rápi­das” por­que tar­dan 15 minu­tos, que detec­tan los anti­cuer­pos con­tra el virus inclu­so en los pacien­tes asin­to­má­ti­cos; y los test que se pro­ce­san en el GeneX­pert, cono­ci­dos por su alto cos­to.

Sin embar­go, en una entre­vis­ta publi­ca­da hace unos días en IDL – Repor­te­ros, el minis­tro de Salud, Víc­tor Zamo­ra, con­fir­ma­ba así la inten­ción de com­prar los test que fun­cio­nan con el GeneX­pert para detec­tar el COVID-19: “De hecho, noso­tros vamos a incluir un test PCR rápi­do, que es el GeneX­pert (…) Los test los esta­mos com­pran­do, y ahí tam­bién tene­mos que desa­rro­llar un pro­to­co­lo por­que nun­ca hemos hecho ese test para coro­na­vi­rus”.

Detrás de la inten­ción del gobierno por com­prar los test que son fabri­ca­dos por la mis­ma empre­sa que pro­du­ce las máqui­nas GeneX­pert, Way­ka reve­la evi­den­cia que por lo menos debe­ría cono­cer­se sobre pre­sun­tos con­flic­tos de intere­ses en dos miem­bros del comi­té de exper­tos: los inves­ti­ga­do­res perua­nos Eduar­do Gotuz­zo Heren­cia y Eduar­do Tico­na Chá­vez. Los otros dos espe­cia­lis­tas que con­for­man el comi­té son Ciro Magui­ña y el gua­te­mal­te­co Ruben Mayor­ga, de la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS).

La lle­ga­da del GeneX­pert

En octu­bre de 2018, el gobierno peruano anun­ció la lle­ga­da del GeneX­pert, un equi­po que detec­ta tubercu­losis sen­si­ble y mul­ti­dro­go­rre­sis­ten­te (TB-MDR) en menos de dos horas, un lap­so fugaz com­pa­ra­do con los 3 días que demo­ran las prue­bas tra­di­cio­na­les. Actual­men­te, el Minis­te­rio de Salud cuen­ta con 43 de estas máqui­nas dis­tri­bui­das en 13 regio­nes del país.

Des­de el cam­po aca­dé­mi­co, sin embar­go, nun­ca hubo un con­sen­so sobre la efec­ti­vi­dad del GeneX­pert, por­que solo detec­ta la resis­ten­cia a la rifam­pi­ci­na, uno de los cua­tro fár­ma­cos para el tra­ta­mien­to de tubercu­losis. En Perú, el medi­ca­men­to para TBC con mayor índi­ce de resis­ten­cia es la iso­nia­ci­da (19%), según datos del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Salud para la ‘Cuar­ta encues­ta nacio­nal de resis­ten­cia a los medi­ca­men­tos anti­tu­bercu­losos en Perú’ publi­ca­da este año.

‘Cuar­ta encues­ta nacio­nal de resis­ten­cia a los medi­ca­men­tos anti­tu­bercu­losos en Perú’ en don­de se dice que la iso­nia­ci­da es el fár­ma­co para tubercu­losis con mayor resis­ten­cia en pacien­tes.

Otro estu­dio publi­ca­do en la revis­ta cien­tí­fi­ca Plos One sos­tie­ne que “el diag­nós­ti­co pre­ci­so y el tra­ta­mien­to per­so­na­li­za­do en casos de resis­ten­cia a la iso­nia­ci­da con­du­je­ron a una dis­mi­nu­ción rela­ti­va de casi el 50% en TB-MDR en com­pa­ra­ción con la estra­te­gia Xpert para resis­ten­cia a la rifam­pi­ci­na, lo que sugie­re que la mejo­ra en la detec­ción y el tra­ta­mien­to para la resis­ten­cia a la iso­nia­ci­da pro­ba­ble­men­te ayu­da­rá a pre­ve­nir y redu­cir la tubercu­losis mul­ti­dro­go­rre­sis­ten­te”.

Con­clu­sio­nes del estu­dio ‘Impact of detec­tion and treat­ment of iso­nia­zid resis­tant tubercu­losis’ publi­ca­da en 2019.

En sen­ci­llo, el neu­mó­lo­go y miem­bro del Gru­po Peruano de Salud Res­pi­ra­to­ria, Juan Car­los Sara­via, expli­ca a Way­ka que “si el GeneX­pert mues­tra que el pacien­te tes­tea­do no es resis­ten­te a la rifam­pi­ci­na, se le da el tra­ta­mien­to de tubercu­losis sen­si­ble, pero en Perú la mayo­ría de pacien­tes son resis­ten­tes a la iso­nia­ci­da. Esto gene­ra que los pacien­tes resis­ten­tes a otros fár­ma­cos que no sean la rifam­pi­ci­na reci­ban tra­ta­mien­to de TB sen­si­ble».

Evi­den­cia finan­cia­da

Pese a la con­tun­den­te evi­den­cia cien­tí­fi­ca en con­tra del GeneX­pert, se con­cre­tó la com­pra del pro­duc­to en base a los estu­dios que resul­ta­ban a su favor, varios de los cua­les fue­ron coes­cri­tos por el infec­tó­lo­go Eduar­do Gotuz­zo, miem­bro del comi­té de exper­tos sobre el COVID-19. Jun­to a otros 12 médi­cos, Gotuz­zo fue par­te de la Uni­dad de Tubercu­losis de la Uni­ver­si­dad Perua­na Caye­tano Here­dia, finan­cia­da ‑según cons­ta en su sitio web- por la com­pa­ñía Tibo­tec Phar­ma­ceu­ti­cal, un labo­ra­to­rio absor­bi­do en junio de 2011 por la far­ma­céu­ti­ca Jans­sen, empre­sa sub­si­dia­ria de la mul­ti­na­cio­nal Johnson&Johnson.

En los 10 últi­mos años, según una revi­sión de Way­ka, Eduar­do Gotuz­zo publi­có en coau­to­ría 3 estu­dios a favor del GeneX­pert: ‘Un estu­dio de pre­ci­sión diag­nós­ti­ca de Xpert en pacien­tes VIH posi­ti­vos con alta sos­pe­cha clí­ni­ca de tubercu­losis pul­mo­nar en Lima, Perú’ (2012); ‘Via­bi­li­dad, pre­ci­sión diag­nós­ti­ca y efec­ti­vi­dad del uso des­cen­tra­li­za­do de la prue­ba Xpert MTB/​RIF para el diag­nós­ti­co de tubercu­losis y resis­ten­cia a múl­ti­ples fár­ma­cos’ (2011); y ‘Xpert MTB/​RIF para el diag­nós­ti­co de tubercu­losis pul­mo­nar’ (2011).

De mane­ra off the record, un exase­sor del Minis­te­rio de Salud con­tó a Way­ka que antes de que se con­cre­te la com­pra del GeneX­pert para la detec­ción de la TB-MDR, Eduar­do Gotuz­zo lla­ma­ba al minis­tro de Salud de turno (que no espe­ci­fi­có para no com­pro­me­ter su iden­ti­dad) para insis­tir en la adqui­si­ción del equi­po fabri­ca­do por la empre­sa Cep­heid.

El médi­co Eduar­do Tico­na Chá­vez, otro de los miem­bros del comi­té de exper­tos, tam­bién publi­có estu­dios a favor del GeneX­pert finan­cia­dos por la indus­tria far­ma­céu­ti­ca. En mar­zo y en setiem­bre de 2018, Tico­na publi­có dos estu­dios en coau­to­ría con el inves­ti­ga­dor esta­dou­ni­den­se Carl J. Fich­ten­baum, quien decla­ró en ambos infor­mes tener un con­flic­to de inte­rés por haber reci­bi­do apo­yo de las far­ma­céu­ti­cas Gilead, Pfi­zer, ViiV, CytoDyn, Amgen, Merck y Jans­sen, esta últi­ma rela­cio­na­da a Cep­heid.

En junio de ese mis­mo año, Tico­na jun­to a otros 3 inves­ti­ga­do­res publi­ca­ron un artícu­lo en el por­tal Research Gate en don­de sos­tie­ne que “inclu­yen­do el uso de GeneX­pert se tie­ne la capa­ci­dad de mejo­rar el diag­nós­ti­co de casos de tubercu­losis mul­ti­dro­go­rre­sis­ten­te», pese a la evi­den­cia cien­tí­fi­ca que lo con­tra­di­ce.

Has­ta el momen­to, el Minis­te­rio de Salud solo ha usa­do los dos tipos de prue­bas dis­po­ni­bles y que se com­ple­men­tan entre sí: las prue­bas mole­cu­la­res que per­mi­ten con­fir­mar la pre­sen­cia del virus en el orga­nis­mo y los test sero­ló­gi­cos que dan luces de las zonas geo­grá­fi­cas y per­so­nas expues­tas que podrían haber sido con­ta­gia­das por el pacien­te diag­nos­ti­ca­do. En cam­bio, sobre los cos­to­sos test para el GeneX­pert, el mis­mo minis­tro Víc­tor Zamo­ra advir­tió que hay “par­te de la comu­ni­dad cien­tí­fi­ca (que) tie­ne dudas de que esa sea la prue­ba que ten­ga­mos que usar”.

Fuen­te: Way​ka​.pe