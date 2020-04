Colombia. ¿Quiénes podrían ser responsables del fraude en Ingreso Solidario?

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​11 de abril de 2020

Denun­cias sobre irre­gu­la­ri­da­des en el Pro­gra­ma Ingre­so Soli­da­rio han inun­da­do las redes socia­les. Estas hablan de núme­ros de cédu­la y nom­bres extra­ños y repe­ti­ti­vos. Al pare­cer, los supues­tos bene­fi­cia­rios son per­so­nas inexis­ten­tes o falle­ci­das.

Por Han­sel Fore­ro*. Un poco des­pués de que dichas denun­cias se hayan hecho vira­les, la apli­ca­ción del Ingre­so Soli­da­rio des­ha­bi­li­tó la opción de bús­que­da don­de se podían con­sul­tar estas irre­gu­la­ri­da­des. Argu­men­ta­ron que se tra­ta­ba de pro­ble­mas téc­ni­cos.

Fren­te a esta situa­ción sur­gen dife­ren­tes pre­gun­tas: ¿En qué con­sis­te el Pro­gra­ma Ingre­so Soli­da­rio? ¿Cómo se esco­gie­ron los bene­fi­cia­rios? ¿Quié­nes son los res­pon­sa­bles de estas irre­gu­la­ri­da­des?

¿En qué con­sis­te el Pro­gra­ma Ingre­so Soli­da­rio?

Hace par­te de las accio­nes ade­lan­ta­das por el Gobierno colom­biano para miti­gar la emer­gen­cia eco­nó­mi­ca y social pro­duc­to de la cri­sis oca­sio­na­da por la enfer­me­dad COVID-19. Según el Depar­ta­men­to Nacio­nal de Pla­nea­ción ‑DNP‑, es un esque­ma median­te el cual se entre­ga­rían $160.000 pesos, sin nin­gún tipo de con­di­ción.

Está regla­men­ta­do por el Decre­to 518 del 4 de abril del 2020, emi­ti­do por el Minis­te­rio de Hacien­da y Cré­di­to Públi­co, y por la Reso­lu­ción 1093 del 6 de abril del 2020, emi­ti­da por el DNP. En ambas enti­da­des repo­sa la res­pon­sa­bi­li­dad de eje­cu­ción del pro­gra­ma.

Esta “soli­da­ri­dad” se le entre­ga­rá a los hoga­res en situa­ción de pobre­za y vul­ne­ra­bi­li­dad que no sean bene­fi­cia­rios de pro­gra­mas del Gobierno Nacio­nal como Fami­lias en Acción, Jóve­nes en Acción o Adul­to Mayor. Des­de la segun­da sema­na de abril, tres millo­nes de fami­lias ubi­ca­das en los 32 depar­ta­men­tos del país serán bene­fi­cia­das.

El @DNP_Colombia dice que es una “ano­ma­lía” el Frau­de de ingre­so soli­da­rio, dicen ade­más que solo le entre­gan el sub­si­dio a per­so­nas ban­ca­ri­za­das lo cual evi­ta el frau­de.

Pues bien ¿por qué Soi­la Cer­da y Nun­ca Nadie estan ban­ca­ri­za­dos, tie­nen cédu­la y reci­ben cré­di­tos de @ICETEX? pic​.twit​ter​.com/​N​X​q​S​m​n​A​vx0 — Ale­xan­der López Maya (@AlexLopezMaya) April 10, 2020

¿Cómo se esco­gie­ron los bene­fi­cia­rios?

La nor­ma­ti­va del pro­gra­ma plan­tea que las per­so­nas bene­fi­cia­rias resul­ta­rán del cru­ce de infor­ma­ción entre las siguien­tes bases de datos:

● SISBEN III Y SISBEN IV, los cua­les rea­li­zan carac­te­ri­za­ción socio­eco­nó­mi­ca.

● ADRES, el cual regis­tra los falle­ci­dos en Colom­bia.

● Bases de datos Fami­lias en Acción, Jóve­nes en Acción, Colom­bia Mayor, Gene­ra­ción E, Devo­lu­ción del IVA y pro­gra­mas del ICBF.

● Víc­ti­mas en el Regis­tro Úni­co de Víc­ti­mas (RUV).

● Base de Datos Úni­ca de Afi­lia­dos del Sis­te­ma Gene­ral de Segu­ri­dad Social en Salud (BDUA).

● Base de Datos Ban­ca de las Opor­tu­ni­da­des.

● Base de dato de empre­sas de tele­fo­nía móvil.

#Frau­de­DeEs­ta­do usan las mis­mas cédu­las fan­tas­mas para robar elec­cio­nes y para robar­se las ayu­das.

Estas ratas q nos gobier­nan son insa­cia­bles.

Por eso com­pran 8.000 millo­nes en tan­que­tas. Saben q están des­cu­bier­tos y q ven­drán pro­tes­tas. Para el q abra la boca, bala es lo q hay! https://t.co/wMVRy6ggBb — Gus­ta­vo Bolí­var (@GustavoBolivar) April 9, 2020

¿Quié­nes son los res­pon­sa­bles de estas irre­gu­la­ri­da­des?

El Decre­to 518 del 2020 esta­ble­ció un pará­gra­fo que lla­ma la aten­ción por­que pare­ce excluir de res­pon­sa­bi­li­da­des a los eje­cu­to­res del pro­gra­ma: “Aque­llas per­so­nas que reci­ban las trans­fe­ren­cias mone­ta­rias no con­di­cio­na­das de que tra­ta el pre­sen­te artícu­lo, sin el cum­pli­mien­to de los requi­si­tos esta­ble­ci­dos para tal fin y no lo infor­men a la auto­ri­dad com­pe­ten­te, o las reci­ban de for­ma frau­du­len­ta, incu­rri­rán en las san­cio­nes indi­vi­dua­les lega­les a que hubie­re lugar. La con­fi­gu­ra­ción de estos supues­tos no con­lle­va res­pon­sa­bi­li­dad para quie­nes par­ti­ci­pen en la imple­men­ta­ción este pro­gra­ma”.

Apa­ren­te­men­te, con este pará­gra­fo el Minis­te­rio de Hacien­da y Cré­di­to Públi­co bus­ca diri­gir la res­pon­sa­bi­li­dad legal de un posi­ble frau­de a quie­nes se bene­fi­cia­ron del mis­mo y no a los fun­cio­na­rios públi­cos o pri­va­dos que lo gene­ren.

Por solo men­cio­nar un posi­ble ejem­plo, en el caso del otor­ga­mien­to de bene­fi­cios a per­so­nas inexis­ten­tes o falle­ci­das no habría res­pon­sa­bi­li­dad legal ante el frau­de. Sería impo­si­ble iden­ti­fi­car a ciu­da­da­nos que no exis­ten así como es impo­si­ble que una per­so­na falle­ci­da denun­cie un frau­de.

Lue­go de revi­sar los meca­nis­mos de iden­ti­fi­ca­ción de los bene­fi­cia­rios del Pro­gra­ma Ingre­so Soli­da­rio y de evi­den­ciar que el Depar­ta­men­to Nacio­nal de Pla­nea­ción es el úni­co que admi­nis­tra la inclu­sión o exclu­sión de bene­fi­cia­rios en el apli­ca­ti­vo del pro­gra­ma, se podría dedu­cir que los pre­sun­tos res­pon­sa­bles por frau­de esta­rían en las siguien­tes ins­ti­tu­cio­nes:

● Fun­cio­na­rios del Depar­ta­men­to Nacio­nal de Pla­nea­ción que admi­nis­tran el apli­ca­ti­vo.

● Fun­cio­na­rios del DNP que rea­li­za­ron el cru­ce entre las dife­ren­tes bases de datos e iden­ti­fi­ca­ron a los poten­cia­les bene­fi­cia­rios.

● Altos fun­cio­na­rios del DNP que pre­ten­dan hur­tar gran­des can­ti­da­des de recur­sos públi­cos.

● Fun­cio­na­rios del SISBEN III y el SISBEN IV, quie­nes remi­tie­ron bases de datos al DNP.

● Altos fun­cio­na­rios del Minis­te­rio de Hacien­da y Cré­di­to Públi­co que pre­ten­dan hur­tar gran­des can­ti­da­des de recur­sos públi­cos.

Cabe des­ta­car que la Reso­lu­ción 1093 del 2020, emi­ti­da por el Depar­ta­men­to Nacio­nal de Pla­nea­ción tam­bién esta­ble­ce que la admi­nis­tra­ción del apli­ca­ti­vo del Pro­gra­ma Ingre­so Soli­da­rio será ejer­ci­da exclu­si­va­men­te por par­te del DNP.

*Han­sel Fore­ro es espe­cia­lis­ta en Aná­li­sis de Polí­ti­cas Públi­cas de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Colom­bia y cola­bo­ra­dor de Colom­bia Infor­ma.

