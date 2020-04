Argentina. Entrevista con Oscar Castelnovo: “Los lugares de encierro reúnen todas las características para el contagio”

Roxa­na Ara­zi, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 11 de abril de 2020.-

Oscar Cas­tel­no­vo es perio­dis­ta espe­cia­li­za­do en DDHH y res­pon­sa­ble de la Agen­cia para la Libertad/​Perio­dis­mo de inter­ven­ción social ( https://​agen​cia​pa​ra​la​li​ber​tad​.org/). En Café a la Tur­ca se refi­rió a cómo se vive el ais­la­mien­to en con­tex­to de encie­rro, en un país que tie­ne “cien mil per­so­nas pri­va­das de su liber­tad, de las cua­les el 60% no tie­ne sen­ten­cia fir­me has­ta la fecha”. “Lo que ocu­rri­rá en cár­ce­les y peni­ten­cia­rías de todo el país, de no mediar deci­sio­nes rápi­das y ajus­ta­das a la reali­dad que nos toca atra­ve­sar, pue­de lle­gar a ser desola­dor…”. De esa mane­ra se refi­rió Cas­tel­no­vo a lo que ocu­rri­rá en cár­ce­les, comi­sa­ría, alcai­días y peni­ten­cia­rías del país si no se adop­ta de mane­ra urgen­te una medi­da ajus­ta­da a las actua­les cir­cuns­tan­cias, pro­duc­to de la pan­de­mia por #Covid 19, tenien­do en cuen­ta que rige un “Decre­to Nacio­nal de Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio” para todos los ciu­da­da­nos (con las excep­cio­nes cono­ci­das) pero que no con­tem­pla que “los luga­res de encie­rro reúnen jus­ta­men­te todas las carac­te­rís­ti­cas para el con­ta­gio”.

Para mues­tra alcan­za y sobra la reali­dad que des­nu­dan las cifras: “En Argen­ti­na hay 100 mil per­so­nas pri­va­das de su liber­tad, de los cua­les 30 mil corres­pon­den sola­men­te a los 4 años de la ges­tión de Mau­ri­cio Macri (Pre­si­den­te) y Patri­cia Bull­rich de Puey­rre­dón (Minis­tra de Segu­ri­dad) – acla­ra Cas­tel­no­vo – y que en una cel­da para dos per­so­nas con­vi­ven 9 inter­nos y en un pabe­llón para 20, hay 60 per­so­nas”, infor­mó.

La situa­ción des­cri­ta se ve agra­va­da por­que – ase­gu­ró el perio­dis­ta – “no les lle­gan los ele­men­tos de higie­ne. No hay lavan­di­na, no hay jabón, no hay deter­gen­te y el alcohol está prohi­bi­do” pero no por­que no exis­ta posi­bi­li­dad de sumi­nis­trar­le esos insu­mos que hoy son impres­cin­di­bles y que “están con­tem­pla­dos den­tro del pre­su­pues­to que el Esta­do asig­na por cada interno, sino por­que se los roba el per­so­nal de las peni­ten­cia­rías” ase­gu­ró.

“Tene­mos – en Argen­ti­na – el 60 % de los dete­ni­dos sin sen­ten­cia fir­me y de ellos una gran par­te, ana­li­zan­do caso por caso – acla­ró – , podrían cum­plir arres­to domi­ci­lia­rio”. Cas­tel­no­vo pun­tua­li­zó que den­tro de ese por­cen­ta­je “per­fec­ta­men­te se les podría otor­gar liber­tad asis­ti­da o arres­to domi­ci­lia­rio a un 30 % de esos dete­ni­dos, que per­ma­ne­cen pri­va­dos de su liber­tad por cau­sas de puni­ti­vis­mo menor o por ejem­plo a muje­res emba­ra­za­das o con niños peque­ños pri­sio­ni­za­dos con sus mamás (SIC), que en la mayo­ría de los casos están cau­ti­vas por el deli­to de mini trá­fi­co de dro­gas, un clá­si­co deli­to de la pobre­za”.

Lue­go, Cas­tel­no­vo expli­có que «en nues­tra pro­pues­ta – de la Agen­cia para la Liber­tad – no están inclui­dos los geno­ci­das de la dic­ta­du­ra, quie­nes come­tie­ron deli­tos de lesa huma­ni­dad y repre­sen­tan un real peli­gro social. Tam­po­co los femi­ni­ci­das o vio­la­do­res seria­les, esta­mos hablan­do de la mayo­ría que está por deli­tos con­tra la pro­pie­dad o infrac­ción a la Ley de dro­gas. Enfer­mos de HIV, Tubercu­losis, asmá­ti­cos y otras enfer­me­da­des que los ingre­sa al gru­po de ries­go. Mayo­res de 60 años, otros que están a pun­to de cum­plir sus con­de­nas, en fin, una lar­ga lis­ta de posi­bi­li­da­des de des­com­pri­mir la situa­ción. Los están­da­res inter­na­cio­na­les esta­ble­cen 7 metro cua­dra­dos para cada dete­ni­do, y eso en la Argen­ti­na no exis­te ni por aso­mo, todos están haci­na­dos».

Tras repa­sar la situa­ción de las cár­ce­les en dis­tin­tas par­tes del mun­do, de ejem­pli­fi­car con luga­res en don­de las Cor­tes Supre­mas de Jus­ti­cia orde­na­ron des­ha­bi­tar­las, y no pre­ci­sa­men­te en situa­cio­nes de extre­ma gra­ve­dad como la que se vive actual­men­te en el mun­do por la pan­de­mia gene­ra­da por el #Coro­na­vi­rus, sino sim­ple­men­te por­que “esta­ban super­po­bla­das y eso impli­ca­ba un gran ries­go social y la trans­gre­sión a Pac­tos Inter­na­cio­na­les». Y agre­gó: «Se die­ron liber­ta­des anti­ci­pa­das en Esta­dos Uni­dos, que no es jus­ta­men­te un país pro­gre­sis­ta, tam­bién en Boli­via, Perú y Chi­le, entre 2010 y 2013».

El perio­dis­ta enfa­ti­zó que el encie­rro «no sir­vió para com­ba­tir el deli­to, ni para rein­ser­tar social­men­te, ni reso­cia­li­zar, ni para todos los re cono­ci­dos, en nin­gún lugar del mun­do. Esta­dos Uni­dos tie­ne el 25% de los pre­sos del pla­ne­ta y tam­bién el mayor índi­ce de deli­tos. En tan­to, paí­ses como Holan­da o Norue­ga están des­tru­yen­do cár­ce­les por­que no hay pre­sos para habi­tar­las. Ellos abor­dan el con­flic­to social con penas alter­na­ti­vas al encie­rro, se tra­ta – por caso – de labo­res comu­ni­ta­rias. Y par­ta­mos de la base que la desigual­dad social no es des­co­mu­nal como en casi toda Amé­ri­ca Lati­na».

Cas­tel­no­vo dejó abier­to un inte­rro­gan­te: “si exis­te un meca­nis­mo en nues­tra Cons­ti­tu­ción Nacio­nal que habi­li­ta a los gober­na­do­res de cada una de las pro­vin­cias a otor­gar liber­ta­des median­te decre­tos, y las res­pec­ti­vas ins­tan­cias jurí­di­cas a tra­vés de reso­lu­cio­nes, no se entien­de por qué no los están rea­li­zan­do ni qué están espe­ran­do. ¿Una tra­ge­dia?», para sen­ten­ciar con cru­de­za que “en ese caso ya no va a ser una tra­ge­dia, será una deci­sión (polí­ti­ca)”.

