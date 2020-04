Argentina. Coronavirus y militancias: recuperar la audacia táctica y la proyección estratégica

Por Mariano Pache­co*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 abril 2020.-

El pre­ca­ria­do, el femi­nis­mo popu­lar, la orga­ni­za­ción (de base) y la pro­ble­má­ti­ca social; el Esta­do y sus limi­ta­cio­nes; las mili­tan­cias: archi­vo, ela­bo­ra­ción teó­ri­co-polí­ti­ca, pro­yec­ción estra­te­gia y auda­cia para inter­ve­nir en la coyun­tu­ra. Filo­so­fía y polí­ti­ca; pan­de­mia y cua­ren­te­na. Pre­gun­tas sobre el día des­pués. Y el mien­tras tan­to.

— A lo mejor es una fie­bre que no cura. – A lo mejor es rebe­lión, y está vinien­do (Hum­ber­to Cons­tan­ti­ni, “Che”)

Hay

una fra­se, bella, que en algu­nos ámbi­tos se ha repe­ti­do has­ta el

can­san­cio en estos días: “la cri­sis como opor­tu­ni­dad”; que

tra­du­ci­da a la “coyun­tu­ra-COVI­D19” sería algo así pare­ci­do a

“la cua­ren­te­na como posi­bi­li­dad”. ¿Posi­bi­li­dad de qué?

¿Opor­tu­ni­dad para qué? Entre otras cues­tio­nes, oca­sión para

comen­zar a repo­ner­nos de un modo más agu­do de la derro­ta (nacio­nal,

Lati­noa­me­ri­ca­na y mun­dial) de los pro­yec­tos popu­la­res de

trans­for­ma­ción; derro­ta con la que ingre­sa­mos al siglo XXI.

Esta

sería la pri­me­ra vez, en estos 20⁄ 30 años, que se podría opo­ner a

nivel glo­bal un pro­yec­to socie­tal dife­ren­te al del capi­ta­lis­mo (una

situa­ción mucho más excep­cio­nal que la cri­sis de 2008). Cla­ro:

enun­cia­do así, pue­de sonar des­pam­pa­nan­te. Y sabe­mos, en medio de

estos vien­tos pos­mo­der­nos, todo lo glo­bal, gene­ral, gran­de, tien­de a

ser con­de­na­do por total (ita­rio); total, mien­tras, nos resig­na­mos al

tota­li­ta­ris­mo capi­ta­lis­ta, pero de eso mejor no deci­mos nada. Total,

como esgri­me el dicho popu­lar: “ojos que no ven, cora­zón que no

sien­te”. Pero sus efec­tos, qué duda cabe, pue­den ver­se cada día.

Por otra par­te, no bas­ta decir “no sien­to” para no sen­tir. Los

efec­tos del capi­ta­lis­mo, en su fase sal­va­je-pla­ne­ta­ria, se hacen

sen­tir sobre nues­tros cuer­pos. ¿Dón­de se expre­sa esa derro­ta, con

mayor cru­de­za, sino en esa renun­cia a ser par­tes de un pro­yec­to

gene­ral de cam­bio glo­bal del modo en que hoy vive la huma­ni­dad?

(socie­da­des en las que el

10% de la pobla­ción mun­dial es pro­pie­ta­ria del 86% de la rique­za, y

el 1% con­cen­tra casi la mitad).

“Quien

dice algo dife­ren­te mar­cha volun­ta­ria­men­te al mani­co­mio”, escri­be

Nietz­sche en su Zara­tus­tra.

Para

no mar­char al mani­co­mio, pero para no dejar de mar­char, es decir, de

estar en movi­mien­to en medio de la quie­tud que impo­ne el

con­fi­na­mien­to por razo­nes sani­ta­rias, van algu­nas hipó­te­sis,

res­trin­gi­das al plano nacio­nal, y des­ti­na­das a esta­ble­cer un diá­lo­go

con las mili­tan­cias, y con quie­nes –inter­pe­la­dos por la situa­ción–

sien­ten la inco­mo­di­dad de aun no for­mar par­te de un pro­yec­to

colec­ti­vo.

Sabe­mos:

han cir­cu­la­do ya infi­ni­dad de tex­tos en estos días, todos ela­bo­ra­dos

por gran­des per­so­na­li­da­des del elen­co filo­só­fi­co mun­dial, pero tal

como ha seña­la­do Damián Cel­si en un tex­to recien­te (“Intro­duc­ción

a la pan­de­mia”), nin­guno de estos escri­tos “se preo­cu­pa por

enca­rar la sim­ple pre­gun­ta leni­nis­ta de ´qué hacer´”. Así que

nada de pre­ten­sio­nes aca­dé­mi­cas ni cos­mo­po­li­tas res­pec­to del

mun­di­llo filo­só­fi­co con­tem­po­rá­neo. Nos bas­ta con una inten­ción

mucho más modes­ta: poder inter­pe­lar a (en el mis­mo movi­mien­to en el

que nos dejar­nos inter­pe­lar por) las mili­tan­cias actua­les de la

Argen­ti­na. A ellas, no sin un cla­ro reco­no­ci­mien­to a su voca­ción y

su com­pro­mi­so (que vaya que es el nues­tro), van des­ti­na­das estas

líneas, des­de quien entien­de que la escri­tu­ra mis­ma pue­de ser

tam­bién un cier­to tipo de inter­ven­ción mili­tan­te –res­trin­gi­da y

aco­ta­da por cier­to, pero un cier­to tipo de inter­ven­ción mili­tan­te al

fin y al cabo – , si por mili­tan­cia enten­de­mos inter­ven­ción crí­ti­ca

sobre la reali­dad en bús­que­das de modi­fi­car­la.

1.

Orga­ni­za­ción (de base)/ Pro­ble­má­ti­ca social

La

cua­ren­te­na puso sobre el tape­te, de mane­ra recar­ga­da, muchas

cues­tio­nes que se venían ama­san­do en la vida coti­dia­na, duran­te la

“nor­ma­li­dad”. Es decir, antes de que comen­za­ra a trans­cu­rrir esta

situa­ción excep­cio­nal que impli­có que duran­te sema­nas

per­ma­ne­cié­ra­mos con­fi­na­dos en nues­tros hoga­res, nues­tros barrios (o

don­de nos encon­trá­ra­mos al momen­to de comen­zar la cua­ren­te­na gene­ral

y obli­ga­to­ria). Con el COVID-19, enton­ces, no apa­re­ció una dimen­sión

des­co­no­ci­da de noso­tros mis­mos y nues­tros seme­jan­tes: lo que pasó

fue que asis­ti­mos a ver, exas­pe­ra­das, acti­tu­des que ya esta­ban

pre­sen­tes en el cuer­po social.

La

cua­ren­te­na obli­gó a radi­ca­li­zar cier­tos com­po­nen­tes coti­dia­nos del

aspec­to micro­po­lí­ti­co: ¿cómo hacer, cada día, para vin­cu­lar­nos

de un modo no cana­lla con nues­tros seme­jan­tes? (No es fácil,

tenien­do en cuen­ta que el encie­rro pue­de hacer bro­tar lo peor de cada

quien).

Así,

en estos días, se hizo evi­den­te –o aun más evi­den­te– la

con­tra­po­si­ción entre un modo de vida sos­te­ni­do en el indi­vi­dua­lis­mo

más ram­plón, y una for­ma de vida desa­rro­lla­da sobre valo­res como la

soli­da­ri­dad, la coope­ra­ción, la empa­tía con los demás. En un libro

recien­te –La ofen­si­va sen­si­ble– el ensa­yis­ta argen­tino Die­go

Sztul­wark nos recuer­da que el neo­li­be­ra­lis­mo es “un ata­que a la

dimen­sión sen­si­ble de la exis­ten­cia de la vida mis­ma” (como el

terro­ris­mo de esta­do), que nos trans­for­ma en per­so­nas sólo aptas

para com­pe­tir, aptas para un indi­vi­dua­lis­mo e inca­pa­ces de crear

colec­ti­vi­da­des por fue­ra de eso. De allí que, siguien­do a

Sztul­wark, la pre­gun­ta por cómo hacer­nos una for­ma de vida impli­quen

direc­ta­men­te una inter­ven­ción en el plano de la lucha de cla­ses.

¿Qué

pasa con los ges­tos igua­li­ta­rios? Den­tro de esta segun­da fran­ja de la

pobla­ción men­cio­na­da, de todos modos, exis­te a su vez una dife­ren­cia

entre quie­nes lle­van ade­lan­te esos valo­res des­de una mera (y noble)

acti­tud per­so­nal, y quie­nes entien­den que esa acti­tud debe estar

pues­ta en rela­ción con otras acti­tu­des (sen­ti­mien­tos, pen­sa­mien­tos,

accio­nes), es decir, que se debe orga­ni­zar jun­to con otras per­so­nas

los modos de inter­ve­nir en la socie­dad en la bús­que­da de

trans­for­mar­la. Eso que usual­men­te, y en un len­gua­je clá­si­co bas­tan­te

vili­pen­dia­do por las corrien­tes pos­mo­der­nas, sue­le lla­mar­se

MILITANCIAS.

Fue­ron

estas mili­tan­cias, sobre todo las de los movi­mien­tos socia­les,

quie­nes sos­tu­vie­ron espa­cios fun­da­men­ta­les para la repro­duc­ción de

la vida, fun­da­men­tal­men­te entre los sec­to­res del pre­ca­ria­do, para

quie­nes no salir a cir­cu­lar por las calles impli­có, todos estos

días, impo­si­bi­li­dad de con­tar con los recur­sos míni­mos nece­sa­rios

para la sub­sis­ten­cia. Tal como dimos cuen­ta en una nota publi­ca­da en

la revis­ta Zoom

duran­te los pri­me­ros días de expan­sión masi­va del virus (“Uni­dad,

soli­da­ri­dad, orga­ni­za­ción. La eco­no­mía popu­lar fren­te a la

pan­de­mia”), fue­ron esas mili­tan­cias quie­nes garan­ti­za­ron la

ela­bo­ra­ción y repar­to de comi­da, las que advir­tie­ron al gobierno

sobre la nece­si­dad urgen­te de otor­gar un bono a las y los

bene­fi­cia­rios de los Sala­rios Socia­les Com­ple­men­ta­rios e inclu­so

–sobre todo– lla­ma­ron la aten­ción sobre la gran can­ti­dad de

per­so­nas que ni siquie­ra acce­dían a esa u otra asis­ten­cia social por

par­te del Esta­do y no con­ta­ban con un sala­rio para afron­tar los

gas­tos míni­mos para vivir duran­te esos días. Tam­bién las

mili­tan­cias femi­nis­tas sos­tu­vie­ron las redes de agi­ta­ción, de

recla­mo y de pro­pues­tas para enfren­tar la vio­len­cia machis­ta,

incre­men­ta­da en el con­tex­to de ais­la­mien­to social, y no fal­ta­ron

quie­nes

sos­tu­vie­ron con crea­ti­vi­dad espa­cios de agi­ta­ción para que la

filan­tro­pía no nos gana­ra la par­ti­da: escri­tos, videos, flyers,

grá­fi­cas, audios que cir­cu­la­ron tema­ti­zan­do la pan­de­mia y

denun­cian­do situa­cio­nes como las del abu­so poli­cial.

En

gene­ral, de todos modos, las mili­tan­cias pare­ci­mos que­dar­nos con poca

naf­ta a la hora de garan­ti­zar espa­cios de reunión que per­mi­tie­ran

tomar defi­ni­cio­nes para inter­ve­nir con más ini­cia­ti­va en la nue­va

coyun­tu­ra.

Por

supues­to, des­de el Esta­do se sos­tie­ne una acti­tud que pre­ten­de

rele­gar a las mili­tan­cias al mero rol de asis­ten­tes esta­ta­les para

via­bi­li­zar la ayu­da social. Y con la cri­sis, arcai­cas ins­ti­tu­cio­nes

como las igle­sias y el Ejér­ci­to vol­vie­ron a reto­mar cier­to

pro­ta­go­nis­mo, una deter­mi­na­da visi­bi­li­dad que antes de la cri­sis no

tenían; sobre todo el Ejér­ci­to, pues­to que las igle­sias son un

fenó­meno más com­ple­jo, con una vas­ta red social exten­di­da por el

terri­to­rio.

2.

Reunión/​Movi­li­za­ción

Obvia­men­te,

ante pro­ble­mas urgen­tes y con los medios digi­ta­les dis­po­ni­bles, no se

anu­la­ron los cana­les de reunión y expre­sión. Mues­tras de ello

fue­ron las for­mas en que las orga­ni­za­cio­nes de base logra­ron ir

resol­vien­do las cues­tio­nes coti­dia­nas en los barrios y las

agi­ta­cio­nes en redes socia­les que se lle­va­ron ade­lan­te para el 24 de

mar­zo –en repu­dio a la dic­ta­du­ra ins­tau­ra­da en 1976 y en home­na­je a

quie­nes en ese ciclo repre­si­vo fue­ron secuestrados/​asesinados, pero

tam­bién, en reivin­di­ca­ción por todas estas déca­das de lucha para

sos­te­ner el lema de “Memo­ria, Ver­dad y Jus­ti­cia”– y para el 30

de mar­zo, cuan­do se lle­vó ade­lan­te el “Rui­da­zo” denun­cian­do los

casos de femi­ci­dio duran­te la cua­ren­te­na. Eso, por un lado.

Por

otro lado, tam­bién cabe qui­zás hacer­se la siguien­te pre­gun­ta:

¿fui­mos lo sufi­cien­te­men­te auda­ces para inven­tar for­mas de

expre­sión, deli­be­ra­ción y reso­lu­ción colec­ti­va que la hora vie­ne

recla­man­do, tenien­do en cuen­ta los medios tec­no­ló­gi­cos hoy a nues­tro

alcan­ce?

El

iné­di­to con­tex­to de impo­si­bi­li­dad de reunir­se y mani­fes­tar­se (de

cuer­po pre­sen­te), como par­te de una polí­ti­ca de auto­cui­da­do que

impli­có no cir­cu­lar si no era por una impe­rio­sa nece­si­dad de hacer­lo

fue dife­ren­te a la de otros momen­tos his­tó­ri­cos, más vin­cu­la­dos a

la prohi­bi­ción esta­tal de reunir­se y mani­fes­tar­se, que se sor­teó

toman­do las nece­sa­rias medi­das de segu­ri­dad, en la bús­que­da por no

dejar de reunir­se y mani­fes­tar­se (polí­ti­cas de la clan­des­ti­ni­dad que

se les dice).

Cabe

des­ta­car aquí que, en gene­ral, hemos con­ta­do con más tiem­po que el

dis­po­ni­ble en la “nor­mal coti­dia­nei­dad”, cuan­do gran par­te de

nues­tras horas de vida “se nos van”, sea expro­pia­das por el

tra­ba­jo asa­la­ria­do, sea por el tiem­po que, como no posee­do­res de

medios de pro­duc­ción y sin ser emplea­dos por una patro­nal,

des­ti­na­mos a las tareas nece­sa­rias para garan­ti­zar medios de

sub­sis­ten­cia, ade­más de las horas sema­na­les que deja­mos

trans­la­dán­do­nos en micros y colec­ti­vos, tre­nes y sub­tes, com­bis o

autos (una excep­ción: quie­nes rea­li­zan sus tareas labo­ra­les por

medios digi­ta­les, y según los rela­tos que pro­li­fe­ran, vie­nen con una

car­ga gran­de de sobre-tra­ba­jo).

Así

y todo, sea por fal­ta de cos­tum­bre, sea por la cul­tu­ra domi­nan­te

con­tem­po­rá­nea, ha cos­ta­do sos­te­ner espa­cios de deli­be­ra­ción y

reso­lu­ción colec­ti­va. Aquí pue­de inda­gar­se sobre cuán­to los

dis­po­si­ti­vos tec­no­ló­gi­cos nos for­ma­tean para la indi­vi­dua­li­za­ción

(más acos­tum­bra­dos a tareas en sole­dad fren­te a nues­tras

compu­tado­ras e inclu­so telé­fo­nos per­so­na­les que a reunir­nos de

mane­ra vir­tual) así como a cier­ta cul­tu­ra polí­ti­ca hege­mó­ni­ca, que

por un lado dele­ga las gran­des reso­lu­cio­nes en las diri­gen­cias y, por

otro lado, hace del asam­bleís­mo un cul­to libe­ral de la opi­nión de

cada quien, con gran­des difi­cul­ta­des para sos­te­ner una dis­ci­pli­na

mili­tan­te y una efec­ti­vi­dad prác­ti­ca.

La

cues­tión de la auto­dis­ci­pli­na, segu­ra­men­te, sea uno de los gran­des

temas a inves­ti­gar en los pró­xi­mos tiem­pos, des­pués de esta

cua­ren­te­na que ha mos­tra­do, a nive­les masi­vos y alar­man­tes, cuán­to

del libe­ra­lis­mo lle­va­mos den­tro quie­nes lo cues­tio­na­mos (¿cómo

poner mi cuer­po en rela­ción con otros cuer­pos sin pre­ten­der todo el

tiem­po situar el mío por sobre la expe­rien­cia común?).

Evi­den­te­men­te, una situa­ción de cri­sis y de cua­ren­te­na impo­ne

diná­mi­cas a las que tal vez este­mos poco o nada acos­tum­bra­dos (y

acos­tum­bra­das). Hay que tener rigu­ro­si­dad con los hora­rios de ini­cio

de las reunio­nes, man­te­ner la escu­cha aten­ta fren­te a la pan­ta­lla,

ser orde­na­dos (y orde­na­das) para tomar la pala­bra, ape­lar a la

capa­ci­dad de sín­te­sis y la cla­ri­dad para expre­sar las ideas, ser

capa­ces de inter­cam­biar pare­ce­res por un rato pero lue­go resol­ver, es

decir, aco­plar nues­tra mira­da a una deci­sión colec­ti­va que no pue­de

seguir en deba­te mucho tiem­po más, sea por­que la red de inter­net “se

cuel­ga” o por­que comien­zan a “col­gar­se” sus par­ti­ci­pan­tes, sea

por­que tene­mos menos hábi­tos de reunión por vía un dis­po­si­ti­vo

tec­no­ló­gi­co y nos fas­ti­dia (podrá argu­men­tar­se que es una cues­tión

de edad, pero sos­pe­cho que aún la gen­te más joven tie­ne poca

gim­na­sia en esto de reunio­nes vir­tua­les entre muchas per­so­nas, y

sobre todo, para dis­cu­tir ideas y tomar reso­lu­cio­nes que impli­can las

vidas de otras tan­tas dece­nas o cien­tos o miles de per­so­nas).

La

pan­de­mia, enton­ces, pare­ce ofre­cer con­di­cio­nes para derri­bar dos

gran­des mitos del libe­ra­lis­mo: el que colo­ca al indi­vi­duo (“ciu­da­dano

libre”) por sobre todas las cosas, y el asu­me que todos los

indi­vi­duos, en tan­to ciu­da­da­nos, somos igua­les fren­te a la ley, pero

tam­bién, fren­te una adver­si­dad natu­ral o una enfer­me­dad.

Lógi­ca,

e his­tó­ri­ca­men­te, el indi­vi­duo no está pri­me­ro que la comu­ni­dad, y

al menos en el capi­ta­lis­mo, pobres y ricos no somos igua­les fren­te a

una pan­de­mia (tam­po­co

en “épo­cas nor­ma­les”, es el mis­mo el tipo de vincu­lo que los

sec­to­res popu­la­res tie­nen con la liber­tad y con muer­te: los luga­res

en don­de viven son bien dife­ren­tes a los que habi­ta la bur­gue­sía y

la peque­ña bur­gue­sía: el sta­tus que sos­tie­nen, los luga­res en don­de

se atien­den si se enfer­man y los recur­sos con los que cuen­tan para

afron­tar esa situa­ción lle­ga­do el caso, etcé­te­ra).

3.

Ela­bo­ra­ción del archi­vo

En

un tex­to recien­te (“Ence­rrar y vigi­lar”), publi­ca­do en el

con­tex­to de la pan­de­mia, Paul B. Pre­cia­do inci­ta a uti­li­zar

el

tiem­po y la fuer­za del encie­rro “para estu­diar las tra­di­cio­nes de

lucha y resis­ten­cia mino­ri­ta­rias que nos han ayu­da­do a sobre­vi­vir

has­ta aquí”.

Tam­bién

León Trots­ki, hace un siglo atrás, plan­teó en su dis­cu­sión con

las van­guar­dias artís­ti­cas del momen­to que el mar­xis­mo se

carac­te­ri­za­ba por ins­cri­bir sus pos­tu­la­dos “den­tro de una

tra­di­ción”; una tra­di­ción que a estas altu­ras –sabe­mos–

siem­pre es una inven­ción y poco tie­ne que ver con el tra­di­cio­na­lis­mo

con­ser­va­dor, pues­to que, de lo que se tra­ta, es de cons­truir un

lega­do, ape­lar a imá­ge­nes del pasa­do para que fun­cio­nen como

ins­pi­ra­ción en el pre­sen­te.

La

his­to­ria no da res­pues­tas por sí mis­mas, pero sabe­mos, pue­de ser

pro­duc­ti­va la ope­ra­ción inte­lec­tual de reela­bo­rar el pasa­do, de ver

qué cues­tio­nes que en un momen­to pare­cían impo­si­bles al tiem­po

deja­ron de pare­cer­lo. A pro­pó­si­to de los cam­bios de per­cep­ción, y

sus tem­po­ra­li­da­des, Raúl Cer­dei­ras hace hin­ca­pié, tam­bién en un

artícu­lo recien­te (“Capi­ta­lis­mo o exis­ten­cia huma­na”), sobre el

hecho de que, en su momen­to (de la mano de Copér­ni­co y muchos otros

más), la huma­ni­dad tuvie­ra “que dige­rir el cim­bro­na­zo de que la

Tie­rra era un minúscu­lo cas­co­te que flo­ta en un Uni­ver­so inmen­so sin

saber a cien­cia cier­ta cuál es su des­tino”. Es el comien­zo de la

lla­ma­da “muer­te de Dios” –recuer­da Raúl– que tar­dó más de

un siglo en ser acep­ta­da y a rega­ña­dien­tes. “El cim­bro­na­zo

pro­du­ci­do en el sen­ti­do común com­par­ti­do por siglos (es fal­so que

Dios puso al Hom­bre en el cen­tro del uni­ver­so) fue un aci­ca­te para

inven­cio­nes deci­si­vas en la his­to­ria de la exis­ten­cia huma­na, de las

que no pode­mos olvi­dar la aper­tu­ra de las eras de las revo­lu­cio­nes

polí­ti­cas des­tro­nan­do a las monar­quías feu­da­les y pro­cla­man­do

prin­ci­pios que afir­ma­ban la igual­dad de los huma­nos”, rema­ta

Cer­dei­ras.

No

se tra­ta aquí de caer en la reac­cio­na­ria con­cep­ción que idea­li­za

“pasa­dos mejo­res” para recos­tar­se en un lúci­do escep­ti­cis­mo del

pre­sen­te, sino de invo­car futu­ros per­di­dos que nos per­mi­tan reanu­dar

tem­po­ra­li­da­des, sin “pro­gre­sis­mos” ni linea­li­da­des. Tam­po­co se

tra­ta de pen­sar que ela­bo­ra­cio­nes teó­ri­cas de otros con­tex­tos podrán

des­tra­bar la ges­ta­ción de con­cep­tos que hoy nece­si­ta­mos para

expli­car de otro modo nues­tros pro­ble­mas con­tem­po­rá­neos, pero

resul­ta ya no sólo sober­bio sino has­ta estú­pi­do creer que pode­mos

pres­cin­dir de déca­das, e inclu­so siglos, de pro­duc­ción de teo­ría

crí­ti­ca. Al fin y al cabo, en dife­ren­tes con­tex­tos y lati­tu­des, hay

pre­gun­tas que sue­len ser muy simi­la­res, y pue­de ser fecun­do estu­diar

cómo se resol­vie­ron esos inte­rro­gan­tes en otros momen­tos his­tó­ri­cos.

Por

supues­to: no seña­la­mos una tarea com­ple­ta­men­te ausen­te en nues­tra

con­tem­po­ra­nei­dad, mucho menos en un país como Argen­ti­na, don­de somos

unas cuan­tas las volun­ta­des de quie­nes – con­tra el olvi­do y a

dis­tan­cia del “memo­ria­lis­mo”– veni­mos inten­tan­do con­tri­buir a

enhe­brar los hilos de las insur­gen­cias a tra­vés de la ela­bo­ra­ción

de deter­mi­na­das genea­lo­gías.

No

se tra­ta aquí, final­men­te, de bajar línea, de “encua­drar una

tro­pa” para que se ins­cri­ba en un lina­je deter­mi­na­do, por más que

en más de una oca­sión haya­mos insis­ti­do en la nece­si­dad de ges­tar

un lina­je mutan­te, des­pro­li­jo, con­ta­mi­na­do, que impli­que a

tra­di­cio­nes diver­sas, que van des­de las izquier­das en toda su

ampli­tud (ismos mar­xis­tas y liber­ta­rios), el nacio­na­lis­mo

popu­lar-revo­lu­cio­na­rio, el eco­lo­gis­mo anti­ca­pi­ta­lis­ta, el

cris­tia­nis­mo de libe­ra­ción, el lati­noa­me­ri­ca­nis­mo y los pro­ce­sos de

deco­lo­ni­za­ción, los femi­nis­mos popu­la­res y las diver­si­da­des o bien

lla­ma­das mino­rías (bien lla­ma­das en el sen­ti­do de “sus­trac­ción de

la nor­ma mayo­ri­ta­ria” que rige nues­tras socie­da­des, que son no sólo

cla­sis­tas sino tam­bién patriar­ca­les,

hete­ro­cis­nor­ma­ti­vis­tas, racis­tas). Cada

corrien­te polí­ti­ca sabrá qué figu­ras, imá­ge­nes de expe­rien­cias y

teo­rías del pasa­do hará suyas, no es obje­to de este tex­to situar un

aspec­to de polé­mi­ca en este pun­to. Lo impor­tan­te es avan­zar en

cons­truir los pro­pios lina­jes, con fun­da­men­tos, para ser capa­ces de

esta­ble­cer una dis­cu­sión que des­pe­je fan­tas­mas (los del macar­tis­mo y

el gori­lis­mo, pon­ga­mos por caso) e invo­que los espec­tros de las

gene­ra­cio­nes pasa­das, para que el deba­te no sea sólo entre vivos,

con­tem­po­rá­neos, sino tam­bién con los muer­tos, con las gene­ra­cio­nes

que lucha­ron anta­ño.

4.

Reflexión/​Sistematización/​Ela­bo­ra­ción

Hay

tres lemas que me pare­cen emble­má­ti­cos para res­ca­tar hoy.

En

pri­mer lugar uno del diri­gen­te bol­che­vi­que Vla­di­mir Lenin, que dice

así: “sin teo­ría revo­lu­cio­na­ria no hay revo­lu­ción”.

El

otro es del filó­so­fo fran­cés Louis Alt­hus­ser, quien sos­tie­ne: “el

mar­xis­mo intro­du­ce la lucha de cla­ses en la teo­ría”.

Por

últi­mo, una bella fra­se de los pen­sa­do­res Gilles Deleu­ze y Félix

Guat­ta­ri: “filo­so­fía es crear con­cep­tos; con­cep­tos que tie­nen que

ver siem­pre con nues­tra his­to­ria, y sobre todo, con nues­tros

deve­ni­res”.

Por

su fun­ción inte­rro­ga­do­ra, la filo­so­fía –o más bien: cier­tas

filo­so­fías– pue­de con­tri­buir a pro­mo­ver la desobe­dien­cia y la

rebe­lión. Al menos des­de la Revo­lu­ción Fran­ce­sa de 1789 en

ade­lan­te, duran­te todo el siglo XIX y todo el siglo XX la rela­ción

entre biblio­te­cas y pro­ce­sos de cam­bio ha sido muy estre­cha.

El

ciclo comu­nis­ta moderno colap­só hacia fines del siglo pasa­do, pero

no por eso debe­ría­mos apre­su­rar­nos a tirar por la bor­da el con­cep­to

mis­mo de comu­nis­mo, vin­cu­la­do asi­mis­mo a otras ideas como lo común,

la comu­ni­dad, la comu­nión (la común/​unión).

Recuperar/​recrear/​reelaborar el con­cep­to de comu­nis­mo, enton­ces,

pue­de ser una tarea fun­da­men­tal del momen­to his­tó­ri­co que

atra­ve­sa­mos, si tene­mos en cuen­ta que es un con­cep­to mal­di­to (en el

buen sen­ti­do), para la filo­so­fía; aun­que tam­bién mal­di­to (en el mal

sen­ti­do), para la tra­di­ción polí­ti­ca argen­ti­na. De allí la

nece­si­dad de dife­ren­ciar los pla­nos de inter­ven­ción: el de la lucha

teó­ri­ca y el de la lucha polí­ti­ca, don­de la orien­ta­ción debe­rá

ser comu­nis­ta, obvia­men­te, pero para que efec­ti­va­men­te sea popu­lar

–sos­pe­cha­mos– qui­zás el sig­ni­fi­can­te comu­nis­mo res­te más de lo

que apor­te (a dife­ren­cia del más gené­ri­co de “eman­ci­pa­ción”).

“La

cri­sis del socia­lis­mo nos ha qui­ta­do duran­te dema­sia­do tiem­po la

posi­bi­li­dad de pen­sar cual­quier solu­ción a la cues­tión del

desa­rro­llo más allá de los lími­tes del capi­ta­lis­mo. Con cada

cri­sis en lugar de abrir­se una opor­tu­ni­dad para pen­sar pro­yec­tos

eman­ci­pa­to­rios pare­ce abrir­se una tram­pa que nos obli­ga a ele­gir

entre la acep­ta­ción de la dis­ci­pli­na del capi­tal o la pobre­za y el

ham­bre”, escri­be Adrián Piva en un tex­to titu­la­do “ Desa­rro­llo,

depen­den­cia y esta­do en Argen­ti­na des­de 1976”.

Son los efec­tos del terror pos­dic­ta­to­rial en el cuer­po social

argen­tino, podría­mos pen­sar, jun­to a los “chi­cho­nes” en las

cabe­zas de per­so­nas de todo el mun­do, que aún due­len, lue­go de que

los ladri­llos el Muro de Ber­lín se caye­ran en 1989.

La

actual “coyun­tu­ra-COVI­D19” nos puso cara a cara con una situa­ción

que muchas veces pre­ten­de ser deja­da de lado, por­que inda­gar sobre

ella pue­de ser angus­tian­te. A saber: la fra­gi­li­dad de la exis­ten­cia

huma­na. A dife­ren­cia del siglo XX, y gran par­te del XIX, momen­tos

his­tó­ri­cos regi­dos por cier­ta volun­tad de cer­te­za, el siglo XXI se

carac­te­ri­za por una pro­fun­da incer­ti­dum­bre: polí­ti­ca, teó­ri­ca,

exis­ten­cial. De este modo, cuan­do en momen­tos como el actual cier­tas

cer­te­zas de la vida coti­dia­na apa­re­cen corroí­das, la situa­ción

pue­de tor­nar­se pro­fun­da­men­te angus­tian­te, pero tam­bién, enor­me­men­te

pro­duc­ti­va. De nue­vo: las cri­sis (pon­ga­mos por caso la desata­da por

una pan­de­mia mun­dial), pue­den ser muy pro­duc­ti­vas, en tan­to que

duran­te ellas nos repre­gun­ta­mos quie­nes somos, qué que­re­mos, hacia

don­de vamos, tan­to en el plano sin­gu­lar como colec­ti­vo. Agu­di­zar una

mira­da crí­ti­ca res­pec­to del mun­do que habi­ta­mos, asu­mir que las

cosas no están dadas de una vez y para siem­pre, pue­de abrir­nos

cami­nos insos­pe­cha­dos. La cues­tión es dejar­se inter­pe­lar, atra­ve­sar

la sen­da de la inte­rro­ga­ción (por más angus­tian­te que pue­da ser) y,

obvia­men­te, entre­te­jar algu­nas res­pues­tas, al menos a modo de

hipó­te­sis que nos per­mi­tan seguir con el andar.

Tene­mos

que ser capa­ces, enton­ces, de des­an­dar esa dico­to­mía incruen­ta que

se vie­ne pro­du­cien­do en las últi­mas déca­das entre ela­bo­ra­ción

teó­ri­ca y prác­ti­ca polí­ti­ca, que sue­le coin­ci­dir tris­te­men­te,

muchas veces, con el par “prag­ma­tis­mo peronista/​teoricismo

izquier­dis­ta”. Tene­mos que ser capa­ces de recu­pe­rar una

inter­ven­ción estra­té­gi­ca inte­gral, tan­to en las izquier­das como en

los pero­nis­mos, que inclu­ya prác­ti­cas polí­ti­cas de masas, con

arrai­go social, y ela­bo­ra­ción con­cep­tual rigu­ro­sa, que sea

pro­duc­ción de teo­ría como arma para la trans­for­ma­ción, y no

pape­les para avan­zar en una inves­ti­ga­ción que finan­cie nue­vas becas

indi­vi­dua­les.

“El

ser tien­de a per­se­ve­rar en el ser”, supo des­ta­car el filó­so­fo

Spi­no­za, para quien ser –pre­ci­sa­men­te– es siem­pre en una rela­ción

con los demás. La volun­tad colec­ti­va de ate­ner­se a la cua­ren­te­na

pue­de ser leí­da como un ges­to indi­vi­dua­lis­ta (sal­var mi pro­pia

vida), pero tam­bién como “preo­cu­pa­ción por otras

per­so­nas de la comu­ni­dad”, tal como sub­ra­yó la filó­so­fa Anas­ta­sia

Berg, en un cla­ro repro­che al filó­so­fo-que-lo-sabe-todo Geor­gio

Agam­ben. “No es enton­ces la vida

des­nu­da

que se entre­ga al poder sobe­rano omni­po­ten­te y garan­te de la

super­vi­ven­cia”, escri­be Omar Acha en su artícu­lo “La filo­so­fía

en tiem­pos de pan­de­mia”.

Como

hemos dichos, estas sema­nas han pro­li­fe­ra­do nume­ro­sos tex­tos de

filó­so­fos del elen­co inter­na­cio­nal. Qui­zás dema­sia­dos; segu­ra­men­te

pocos con una voca­ción de inter­ven­ción mili­tan­te. Así y todo,

filó­so­fas como la argen­ti­na Est­her Días han sub­ra­ya­do la volun­tad

de ejer­cer el ofi­cio filo­só­fi­co liga­do a la coyun­tu­ra, cul­ti­van­do

una suer­te de “pen­sa­mien­to rápi­do” que per­mi­ta meter pre­gun­tas

allí don­de el poder da por supues­to que no debe haber nin­gu­na. El

filó­so­fo eslo­veno Sla­voj Žižek fue uno de los pri­me­ros en pro­po­ner

que la pan­de­mia podría inau­gu­rar la posi­bi­li­dad de replan­tear

hori­zon­tes has­ta hace poco impen­sa­bles. Y en un rap­to de opti­mis­mo,

metió la dis­cu­sión sobre el comu­nis­mo. El sur­co­reano Byung-Chul

Han, por el con­tra­rio, sub­ra­yó de mane­ra pesi­mis­ta la situa­ción a

par­tir de la cual podía impo­ner­se en muchos rin­co­nes del mun­do el

“mode­lo asiá­ti­co”, sos­te­ni­do sobre el con­trol pobla­cio­nal y el

empleo de los lla­ma­dos Big Data para con­te­ner la pan­de­mia.

Aquí,

en la Argen­ti­na, el ensa­yis­ta Chris­tian Ferrer sos­tu­vo por su par­te

que, ape­nas pasa­da la ame­na­za y el peli­gro, la gen­te va a vol­ver a lo

mis­mo de siem­pre. Y sub­ra­ya: “por­que no cono­ce otra cul­tu­ra

alter­na­ti­va”; por­que “no hay otro hori­zon­te de un mejor ideal de

vida, por lo menos a nivel colec­ti­vo”.

¿Qué

rol enten­de­mos enton­ces debe­ría­mos jugar las mili­tan­cias en este

con­tex­to para rever­tir esa situa­ción? ¿Es sufi­cien­te el papel

desem­pe­ña­do has­ta el momen­to? Sería impor­tan­te asu­mir que los

cam­bios his­tó­ri­cos se han pro­du­ci­do siem­pre en coyun­tu­ras dra­má­ti­cas

(gue­rras, dic­ta­du­ras… ¿pan­de­mias aca­so?) y pasar a la ofen­si­va, al

menos en el plano de las ideas, de las pro­pues­tas en torno a cómo

salir de este ato­lla­de­ro en el que nos encon­tra­mos.

Nece­si­ta­mos

lle­nar de pre­gun­tas nues­tro pre­sen­te. Diji­mos que la filo­so­fía

–cier­tas filo­so­fías al menos– podían con­tri­buir a pro­mo­ver

la desobe­dien­cia y la rebe­lión. ¿Nece­sa­ria­men­te

hay que enten­der la rebe­lión como insu­bor­di­na­ción a las polí­ti­cas

de Esta­do? Por ejem­plo, en la Argen­ti­na actual, ¿pasa la

desobe­dien­cia por rom­per la cua­ren­te­na? ¿O la cua­ren­te­na pue­de ser

un modo de auto­cui­da­do colec­ti­vo que nos brin­de a su vez un cier­to

res­pi­ro, una cier­ta modu­la­ción para ope­rar un tran­si­to­rio movi­mien­to

de replie­gue para refle­xio­nar, sis­te­ma­ti­zar expe­rien­cias, reela­bo­rar

plan­teos, pro­yec­tar­nos estra­té­gi­ca­men­te y tomar fuer­zas para

inter­ve­nir de mane­ra más audaz y efec­ti­va en las pró­xi­mas

coyun­tu­ras?

Qui­zás

haya que pen­sar en momen­tos en don­de pue­da con­si­de­rar­se, no al Esta­do

en sí mis­mo (que por más que “expre­se” las corre­la­cio­nes de

fuer­zas de la lucha de cla­ses no deja de ser un apa­ra­to ges­ta­do para

la domi­na­ción) pero sí a zonas esta­ta­les y per­so­nal de la ges­tión

esta­tal como alia­dos, com­pa­ñe­res de ruta en fun­cio­nes den­tro de una

ins­ti­tu­cio­na­li­dad que sabe­mos enemi­ga, pero tam­bién –por

expe­rien­cias– cono­ce­mos en sus ten­den­cias menos repre­si­vas y más

inter­ven­cio­nis­tas en el plano del finan­cia­mien­to de aque­llo que los

neo­li­be­ra­les deno­mi­nan “gas­to social”. Qui­zás hoy no se tra­te

tan­to de enten­der la rebe­lión como insu­bor­di­na­ción ante las medi­das

del gobierno, sino –como sos­tie­nen las com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros

del Movi­mien­to Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das– de des­obe­de­cer las

lógi­cas que impo­ne el capi­tal.

¿Qué

Argen­ti­na que­re­mos para los pró­xi­mos meses? ¿Qué medi­das

fun­da­men­ta­les enten­de­mos que tie­ne que tomar el gobierno en los

pró­xi­mos meses, sema­nas, días?

No

pode­mos que­dar­nos con los bra­zos cru­za­dos, espe­ran­do a ver y escu­char

las pala­bras pre­si­den­cia­les por Cade­na Nacio­nal, para lue­go aplau­dir

o cri­ti­car.

Tene­mos

que cons­truir una Agen­da Pro­gra­má­ti­ca Popu­lar con algu­nos pocos

pun­tos fun­da­men­ta­les que nos per­mi­tan avan­zar, aquí y aho­ra, en

algu­nos cam­bios urgen­tes y nece­sa­rios. La polí­ti­ca abo­rre­ce del

vacío, ya lo dijo Perón, que algo de todo esto sabía. Aque­llo que

no dis­cu­ta­mos y poda­mos pro­po­ner hoy, des­de aba­jo, ya esta­rá

resuel­to maña­na por arri­ba.

Por

supues­to, una Agen­da Pro­gra­má­ti­ca Popu­lar no lo podrá cons­truir

nin­gún inte­lec­tual en sole­dad, ni tam­po­co, nin­gún sec­tor en

par­ti­cu­lar. Se tra­ta de esta­ble­cer una dis­cu­sión entre las

prin­ci­pa­les corrien­tes del movi­mien­to popu­lar, para que sean las

orga­ni­za­cio­nes socia­les y sin­di­ca­les (del pre­ca­ria­do y del movi­mien­to

obre­ro orga­ni­za­do), los femi­nis­mos y los eco­lo­gis­mos popu­la­res, la

inte­lec­tua­li­dad crí­ti­ca y los dere­chos huma­nos; para que sean

quie­nes están cada día en la pri­me­ra línea de bata­lla con­tra las

diver­sas injus­ti­cias que pade­ce­mos, fun­da­men­tal­men­te, quie­nes ten­gan

la voz res­pec­to del rum­bo a seguir.

POSDATA:

“Por un inter­na­cio­na­lis­mo del siglo XXI”

Algu­na

vez, el pen­sa­dor argen­tino Juan José Her­nán­dez Arre­gui plan­teó

que, la revo­lu­ción, debía con­ce­bir­se en el plano “nacio­nal,

Lati­noa­me­ri­cano, y mun­dial”. Y rema­ta­ba: “y en ese orden”.

Qui­zás

poda­mos dis­cu­tir si es una cues­tión de orden o de eta­pas, o si vale

la pena o no seguir sos­te­nien­do un con­cep­to como el de revo­lu­ción

(este cro­nis­ta sos­pe­cha que sí), pero lo que es segu­ro –y todos

los pro­yec­tos de cam­bio lo demos­tra­ron en el Siglo XX, cuan­do la

glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta esta­ba menos desa­rro­lla­da que en el

pre­sen­te– es que en el actual momen­to de mun­dia­li­za­ción capi­ta­lis­ta

es impo­si­ble pen­sar pro­ce­sos de trans­for­ma­ción que no ten­gan en su

hori­zon­te una con­fron­ta­ción mun­dial con el capi­tal. En ese camino,

la con­for­ma­ción de blo­ques regio­na­les se tor­na fun­da­men­tal. Por

nece­si­dad, pero tam­bién por his­to­ria cul­tu­ral y polí­ti­ca, en

Nues­tra Amé­ri­ca al menos, se sue­le reac­tua­li­zar una voca­ción de

inte­gra­ción con­ti­nen­tal de nues­tros pue­blos cada vez que hay

momen­tos de avan­ce de las luchas.

Ela­bo­rar

enton­ces for­mas de arti­cu­la­ción, tan­to esta­tal (por arri­ba), como

popu­lar (por aba­jo), será fun­da­men­tal. Tene­mos los ensa­yos esbo­za­dos

en el últi­mo cuar­to de siglo, des­de los Encuen­tros Zapa­tis­tas has­ta

el ALBA o la CELAC, pasan­do por los Foros Socia­les Mun­dia­les, o la

Arti­cu­la­ción de los Movi­mien­tos Popu­la­res hacia el ALBA. Son las

imá­ge­nes más recien­tes sobre las que debe­re­mos pro­yec­tar nue­vas

for­mas y otros con­te­ni­dos para la eman­ci­pa­ción en los tiem­pos que

ven­drán. Cier­tos femi­nis­mos ya han dado un paso en ese sen­ti­do. Como

sos­tu­vo Veró­ni­ca Gago en su últi­mo libro (La

poten­cia femi­nis­ta. O el deseo de cam­biar­lo todo),

nece­si­ta­mos efec­tuar un pen­sar situa­do que sea inevi­ta­ble­men­te

inter­na­cio­na­lis­ta. Y en Amé­ri­ca Lati­na hay “capas múl­ti­ples de

insur­gen­cias y rebe­lio­nes” que son el sue­lo des­de el cual pen­sar

una reso­nan­cia mun­dial des­de el Sur capaz de ges­tar un

“trans­na­cio­na­lis­mo”, o un nue­vo inter­na­cio­na­lis­mo del siglo XXI.

Para­fra­sean­do

al poe­ta argen­tino Hum­ber­to Cons­tan­ti­ni con el que comen­za­mos este

tex­to, en medio de la pan­de­mia mun­dial pare­ce que esta­mos ante “una

fie­bre que no cura”. Pero qui­zás, tam­bién, como escri­bió en su

poe­ma en home­na­je a Gue­va­ra, “a lo mejor es rebe­lión… y está

vinien­do”.

