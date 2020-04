Argentina. Renunciaron quince funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social/ Arroyo echó a quien autorizó la compra de alimentos más caros/ Supermercados y Superricos: cuánto ganan, cuánto evaden, cuánto podrían aportar … (Más info)

Resue­men Latinoamericano*/ 7 de abril 2020 . — — — — — —

Tras las com­pras de emer­gen­cia cues­tio­na­das

Renun­cia­ron quin­ce fun­cio­na­rios del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social

Des­pués de que el minis­tro Daniel Arro­yo le pidió la renun­cia a Gon­za­lo Cal­vo, el secre­ta­rio de Arti­cu­la­ción de la Polí­ti­ca Social repon­sa­ble de las com­pra más allá de los pre­cios máxi­mos esta­ble­ci­dos por el Gobierno, se sumó el apar­ta­mien­to de otros 14 fun­cio­na­rios que depen­dían de su secre­ta­ría.

Minis­tro Daniel Arro­yo.

El minis­tro de Desa­rro­llo Social de la Nación, Daniel Arro­yo, le pidió la renun­cia a Gon­za­lo Cal­vo , el secre­ta­rio de Arti­cu­la­ción de la Polí­ti­ca Social, quien había que­da­do en el ojo de la tor­men­ta lue­go de que se die­ra a cono­cer la com­pra de ali­men­tos des­ti­na­dos a come­do­res con sobre­pre­cios. Jun­to a él tam­bién se apar­ta­ron todos los fun­cio­na­rios que depen­den de su secre­ta­ría, com­ple­tan­do un total de quin­ce renun­cias, en lo que repre­sen­ta una fuer­te señal de reac­ción den­tro del Gobierno al escán­da­lo desata­do, tras la fir­me adver­ten­cia del Pre­si­den­te de que no «apa­ña­ría corrup­tos» en su gobierno.

En tan­to, el secre­ta­rio de Arti­cu­la­ción de la Polí­ti­ca Social, Gon­za­lo Cal­vo, fue iden­ti­fi­ca­do como el pri­mer res­pon­sa­ble de la ope­ra­to­ria en la que se com­pra­ron fideos, azú­car, len­te­jas, acei­te, hari­na y leche en pol­vo a valo­res por enci­ma de los «pre­cios tes­ti­gos» fija­dos por la Sigen. El mis­mo Arro­yo admi­tió el lunes que, «en el caso de azú­car y acei­te, los pre­cios están por arri­ba de los pre­cios fija­dos», ale­gan­do que habían pedi­do reba­jas pero que las empre­sas «se plan­ta­ron». Uno de los casos más reso­nan­tes fue el del acei­te, com­pra­do a la empre­sa Sol Gana­de­ra a $157,80 la uni­dad de 1,5 litros, mien­tras que el pro­duc­to pue­de encon­trar­se en Pre­cios Cui­da­dos a $98. En total, la com­pra de emer­gen­cia de ali­men­tos des­ti­na­da a los come­do­res y meren­de­ros gol­pea­dos por la pan­de­mia fue de más de 530 millo­nes de pesos.

Ade­más de Cal­vo, los renun­cia­dos son Car­los Mon­ta­ña, sub­se­cre­ta­rio de Asis­ten­cia Crí­ti­ca; Fabio Fre­ga, coor­di­na­dor de Pla­ni­fi­ca­ción de Abor­da­je Inte­gral; Pedro Pro­co­pio, coor­di­na­dor de Depó­si­to Metro­po­li­tano, Ana Bar­che­ta, direc­to­ra Nacio­nal de Emer­gen­cia; Caro­li­na D´Ambrossio, coor­di­na­do­ra Téc­ni­ca de Asis­ten­cia Social Direc­ta; Flo­ren­cia Plano, direc­to­ra de Asis­ten­cia Crí­ti­ca; Agus­ti­na Brea, direc­to­ra de Asis­ten­cia Ins­ti­tu­cio­nal; Gas­tón Lasa­lle, direc­to­ra Nacio­nal de Ges­tión y Asis­ten­cia Urgen­te; Cris­tian Escu­de­ro, direc­tor de Ayu­das Urgen­te, Vic­tor Ovie­do, coor­di­na­dor de Asis­ten­cia a Ins­ti­tu­cio­nes no Guber­na­men­ta­les, Igna­cio Sabai­ni, coor­di­na­dor de Ges­tión de Ayu­das Urgen­tes; Gabriel Giur­lid­do, direc­tor de Talle­res Fami­lia­res y Comu­ni­ta­rios; Fede­ri­co Ludue­ña, direc­tor Nacio­nal de Arti­cu­la­ción Social y Pro­duc­ti­va; y Gus­ta­vo Cas­sie­ri, direc­tor de Asis­ten­cia para Situa­cio­nes Espe­cia­les.

Con la sali­da de Cal­vo y de los fun­cio­na­rios de su car­te­ra se dan las pri­me­ras bajas en el gobierno de Alber­to Fer­nán­dez quien, lue­go de que tras­cen­die­ra la com­pra de ali­men­tos con pre­cios por enci­ma de los máxi­mos, salió a adver­tir que no «apa­ña­ría corrup­tos» en su gobierno. Dijo tam­bién que se fre­na­ría el pago de los pro­duc­tos que adqui­ri­dos a valo­res mayo­res a los pre­cios fija­dos y que, a par­tir de enton­ces, el tope para cual­quier com­pra sería el de esos pre­cios máxi­mos.

Efec­ti­va­men­te, según infor­ma­ron des­de el Minis­te­rio de Desa­rro­llo, se reali­zó una revo­ca­to­ria de la com­pra de azú­car y acei­te ‑los pro­duc­tos con más dife­ren­cias de valo­res- y en los pró­xi­mos días se abri­rá un nue­vo pro­ce­so lici­ta­to­rio. «Se va a modi­fi­car el cir­cui­to admi­nis­tra­ti­vo que tie­ne el minis­te­rio. La idea es abrir las lici­ta­cio­nes para que par­ti­ci­pen todas las empre­sas que quie­ran por­que aque­lla com­pra, al ser de emer­gen­cia, no había sido una lici­ta­ción abier­ta, sino una com­pul­sa de pre­cios en la que par­ti­ci­pa­ron once empre­sas de ali­men­tos y de lác­teos», indi­ca­ron fuen­tes del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social.

Cal­vo ya había sido remo­vi­do de su car­go el año pasa­do por el inten­den­te Mariano Cas­ca­lla­res, lue­go de que se difun­die­ra a tra­vés de las redes socia­les un video en el que apa­re­cía supues­ta­men­te reci­bien­do un soborno de la empre­sa de segu­ri­dad «Líde­res». «La Jus­ti­cia des­es­ti­mó la denun­cia, nun­ca se avan­zó en el pro­ce­so por­que no encon­tra­ron irre­gu­la­ri­da­des», sos­tu­vie­ron des­de el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social. Ade­más de su car­go en la secre­ta­ría de Almi­ran­te Brown, Cal­vo había for­ma­do par­te del equi­po de Ali­cia Kirch­ner cuan­do ella era minis­tra de Desa­rro­llo Social.

Entre las empre­sas que par­ti­ci­pa­ron de la com­pra se encuen­tran Sol Gana­de­ra SRL, Copa­ca­ba­na SA, Tey­lem SA, Forain SA, Ali­men­tos Gene­ra­les SA y MH Accur­so SRL, muchas de las cua­les gana­ron dece­nas de lici­ta­cio­nes en los últi­mos años. En res­pues­ta a algu­nas de las crí­ti­cas por el cobro de pre­cios que supe­ra­ban los «pre­cios tes­ti­gos», el Gru­po L ‑un con­glo­me­ra­do de empre­sas que par­ti­ci­pó de la lici­ta­ción- emi­tió un comu­ni­ca­do en el que indi­ca­ba que ellos habían sido «invi­ta­dos» por el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social para par­ti­ci­par de la lici­ta­ción y que el valor coti­za­do de los pro­duc­tos había sido defi­ni­do en base a un con­tex­to de esca­sez y debi­do al «cos­to de imple­men­ta­ción de una logís­ti­ca de emer­gen­cia».

Como res­pues­ta al escán­da­lo gene­ra­do, el gobierno emi­tió un decre­to que esta­ble­ció que en todos los pro­ce­sos de com­pra «en los que se hubie­ra rea­li­za­do el acto de adju­di­ca­ción y hubie­ra obli­ga­cio­nes de pago pen­dien­tes de cum­pli­mien­to», se pro­ce­de­rá a pagar «exclu­si­va­men­te has­ta el mon­to corres­pon­dien­te res­pe­tan­do los pre­cios máxi­mos”. La deci­sión entra­rá en vigen­cia a par­tir de su publi­ca­ción en el Bole­tín Ofi­cial.

Infor­me: María Caf­fe­ra­ta.

Daniel Arro­yo revo­ca polé­mi­ca com­pra de acei­te y azú­car y no des­car­ta más cam­bios en Desa­rro­llo Social

Tras la sali­da un fun­cio­na­rio de su car­te­ra, el minis­tro con­vo­có a una nue­va lici­ta­ción en sin­to­nía con el pedi­do de Alber­to Fer­nán­dez de que no supere los pre­cios máxi­mos.

El minis­tro de Desa­rro­llo Social, Daniel Arro­yo, deci­dió revo­car la com­pra de acei­te y arroz para come­do­res que se hizo, según admi­tió la car­te­ra, a pre­cios supe­rio­res a los de refe­ren­cia. Esta medi­da la tomó tras echar al fun­cio­na­rio res­pon­sa­ble de esta adqui­si­ción. Ade­más, des­de la car­te­ra no des­car­tan que en las pró­xi­mas horas haya nue­vas nove­da­des en torno a este tema.

Fuen­tes cer­ca­nas al minis­tro le ase­gu­ra­ron que se está pre­pa­ran­do una nue­va lici­ta­ción para la com­pra de 1.700.000 bote­llas de acei­te de litro y medio y 640 mil paque­tes de azú­car de un kilo. Arro­yo había acla­ra­do que en el caso de los fideos se pagó 84 pesos por kilo y no por paque­te de medio kilo, en lo que fue una res­pues­ta a una polé­mi­ca que se desató en las redes socia­les por los valo­res que el Gobierno acep­tó pagar. «Azú­car y acei­te que los pre­cios están por enci­ma de los pre­cios tes­ti­go de la Sigen, que no con­tem­pla la logís­ti­ca. Se eva­luó que cla­ra­men­te había que com­prar­lo igual por­que esta­mos en emer­gen­cia», dijo el fun­cio­na­rio.

La situa­ción gene­ró una fuer­te polé­mi­ca, que deri­vó en la deci­sión del pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez de no pagar la com­pra al pre­cio esta­ble­ci­do ori­gi­nal­men­te. La nue­va lici­ta­ción esta­rá suje­ta a la dis­po­si­ción que sal­drá en bre­ve en el Bole­tín Ofi­cial y que apun­ta a que nin­gún pre­cio a abo­nar­se en el mar­co del Pro­ce­di­mien­to de Con­tra­ta­ción de Bie­nes y Ser­vi­cios podrá ser supe­rior a los Pre­cios Máxi­mos esta­ble­ci­dos por la Secre­ta­ría de Comer­cio.

Arro­yo avan­za en este nue­vo pro­ce­so lue­go de pedir­le la renun­cia al secre­ta­rio de Arti­cu­la­ción de Polí­ti­ca Social, Gon­za­lo Cal­vo, un ex fun­cio­na­rio de la Muni­ci­pa­li­dad de Almi­ran­te Brown, res­pon­sa­ble de la com­pra de esa par­ti­da de ali­men­tos de casi 400 millo­nes de pesos, que inclu­yó fideos, azú­car y acei­te. Des­de el minis­te­rio expli­ca­ron que el des­pi­do se debió a que gue Cal­vo quien «tomó la deci­sión de avan­zar con la com­pra» de los ali­men­tos.

El Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social sumó refuer­zos millo­na­rios para con­fron­tar con la pan­de­mia, que se suma­ron los recur­sos des­ti­na­dos a miti­ga la emer­gen­cia social que ya pade­cía el país. La dis­tri­bu­ción de esos recur­sos pro­vo­có ten­sio­nes hacia el inte­rior de la coa­li­ción gober­nan­te, sobre todo en sec­to­res que cuen­tan con repre­sen­ta­ción en el minis­te­rio. En las últi­mas horas, por caso, Juan Gra­bois ‑diri­gen­te de la UTEP, que con­du­ce varias secre­ta­rías– car­gó con­tra el Gobierno por la polé­mi­ca com­pra. Cer­ca de Arro­yo ase­gu­ran que due­le el «fue­go ami­go», pero pre­fie­ren enfo­car­se en la inves­ti­ga­ción inter­na sobre el caso, por lo que no se des­car­tan otros cam­bios en la car­te­ra.

Víc­tor Fera, sobre las com­pras de ali­men­tos de Desa­rro­llo Social: «Alguien hizo mucho daño»

Víc­tor Fera se refi­rió a la polé­mi­ca lici­ta­ción publi­ca­da ayer en el Bole­tín Ofi­cial y dijo que «alguien, que no es Arro­yo, qui­tó mi mar­ca de la lici­ta­ción».

Víc­tor Fera, due­ño de Maxi­con­su­mo y de Maro­lio, habló con El Des­ta­pe Radio sobre la polé­mi­ca lici­ta­ción publi­ca­da ayer en el Bole­tín Ofi­cial: «Yo res­pal­do al Pre­si­den­te y a Arro­yo y no ten­go dudas de que es una per­so­na de bien. Pero alguien hizo mucho daño».

«Alguien, que no es Arro­yo, qui­tó mi mar­ca de la lici­ta­ción. Y eso hace que­dar mal al Pre­si­den­te, a Arro­yo, a todos», afir­mó Fera y qui­so demos­trar su apo­yo a Alber­to Fer­nán­dez y su com­pro­mi­so con el país; pero dijo que le «enojó muchí­si­mo lo de ayer».

El due­ño de Maxi­con­su­mo comen­tó: «Yo le ven­dí a Desa­rro­llo Social a $24 en diciem­bre el paque­te de fideos de medio kilo».

El empre­sa­rio tam­bién se refi­rió al pro­yec­to de ley que bus­ca poner­le un lími­te a la ren­ta­bi­li­dad de los gran­des super­mer­ca­dos: “Mien­tras que el super­mer­ca­do no pier­da pla­ta me pare­ce bien poner­le un lími­te a la ren­ta­bi­li­dad». «Me pare­ce lógi­co que se pri­vi­le­gie cobrar­le a la gen­te que más tie­ne», con­si­de­ró Fera y remar­có que «esta­mos vivien­do una emer­gen­cia y si no cola­bo­ra­mos no pode­mos vivir».

Super­mer­ca­dos y Super­ri­cos: cuán­to ganan, cuán­to eva­den, cuán­to podrían apor­tar

El ofi­cia­lis­mo tie­ne una bate­ría de pro­yec­tos en gate­ras para finan­ciar la lucha con­tra el coro­na­vi­rus e impe­dir la espe­cu­la­ción.

El Gobierno tra­ba­ja en estas horas en varios pro­yec­tos para recau­dar fon­dos nece­sa­rios para enfren­tar la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. Los pro­yec­tos, aún en eta­pa de ela­bo­ra­ción, tie­nen 3 ejes: un impues­to extra­or­di­na­rio a las for­tu­nas que se bene­fi­cia­ron con la amnis­tía fis­cal de Mau­ri­cio Macri en 2017; un lími­te a la ren­ta­bi­li­dad de los super­mer­ca­dos que obtie­nen en Argen­ti­na más ganan­cias que en otros paí­ses; y, para retru­car la ope­ra­ción cace­ro­la, un tri­bu­to para los legis­la­do­res cuyos patri­mo­nios superen los 20 millo­nes de pesos.

Los pro­yec­tos tie­nen una jus­ti­fi­ca­ción eco­nó­mi­ca pero otra, no menos impor­tan­te, que es la cul­tu­ral. La eco­nó­mi­ca es cla­ra: en la Argen­ti­na post macris­ta el Esta­do pre­ci­sa fon­dos y hay que bus­car­los don­de están. La cul­tu­ral, por su par­te, impli­ca empu­jar el deba­te obli­ga­do que gene­ró la pan­de­mia de coro­na­vi­rus: la nece­si­dad de refor­ma­tear el sis­te­ma eco­nó­mi­co de con­cen­tra­ción y fuga hacia gua­ri­das fis­ca­les.

Pese al para­te del Con­gre­so, des­de el ofi­cia­lis­mo que coman­da Máxi­mo Kirch­ner quie­ren pulir los pro­yec­tos para que no ten­gan fisu­ras ni grie­tas por las cua­les los ejér­ci­tos de abo­ga­dos de las cor­po­ra­cio­nes y los millo­na­rios cue­len recur­sos judi­cia­les. Quie­ren, ade­más, que la opo­si­ción apor­te en la redac­ción. Y quie­ren, por últi­mo, que esto no que­de en una dis­cu­sión públi­ca de unos días sino que se vote. Los tiem­pos del ais­la­mien­to obli­ga­to­rio deter­mi­na­rán esto últi­mo.

Super­ri­cos

Según reve­ló Hora­cio Ver­bitsky, uno de los pro­yec­tos que desa­rro­lla el Fren­te de Todes es un impues­to extra­or­di­na­rio a quie­nes ingre­sa­ron al blan­queo de 2017. Es más: Ver­bitsky entre­vis­tó a Alber­to Fer­nán­dez, le con­sul­tó al res­pec­to y el pre­si­den­te le dijo “que le pare­ce más razo­na­ble el pro­yec­to del dipu­tado Máxi­mo Kirch­ner de gra­var con un impues­to excep­cio­nal a quie­nes par­ti­ci­pa­ron en el blan­queo de capi­ta­les de 2017 que la pro­pues­ta del Jun­tos por el Cam­bio de redu­cir un 30% las remu­ne­ra­cio­nes de los diri­gen­tes polí­ti­cos”.

Un dato impor­tan­te es que el blan­queo de Macri no impli­có el regre­so de los fon­dos al país, sino el pago de ape­nas el 10% de lo decla­ra­do. Por obvias razo­nes, tam­po­co gene­ró tra­ba­jo ni inver­sión. No fue una nove­dad. En el libro “Las islas del Teso­ro”, don­de se rela­ta la his­to­ria y las con­se­cuen­cias de las gua­ri­das fis­ca­les, su autor Nicho­las Shax­son cuen­ta: “en 2004, el gobierno de Geor­ge W. Bush ofre­ció a sus ami­gos cor­po­ra­ti­vos la posi­bi­li­dad de repa­triar las ganan­cias pagan­do una tasa impo­si­ti­va de ape­nas el 5% en lugar de la tasa nor­mal, que era del 35%. Más de 360.000 millo­nes de dóla­res aflu­ye­ron de regre­so a Esta­dos Uni­dos, y gran par­te de esa suma se vol­có a la recom­pra de accio­nes e incre­men­tó las boni­fi­ca­cio­nes de los eje­cu­ti­vos. De acuer­do con la orga­ni­za­ción inves­ti­ga­do­ra sin fines de lucro Ciu­da­da­nos por la Jus­ti­cia Fis­cal, ‘no hay evi­den­cia de que la amnis­tía haya agre­ga­do un solo pues­to de tra­ba­jo a la eco­no­mía esta­dou­ni­den­se’”. Macri no inven­tó nada, solo apli­có rece­tas ven­ci­das.

Lo que sí gene­ró esa amnis­tía fue un per­dón de miles de millo­nes de pesos en impues­tos que esas for­tu­nas no paga­ron duran­te años. En Argen­ti­na el mon­to blan­quea­do fue­ron 116.800 millo­nes de dóla­res y 157.000 inmue­bles. Pero todo secre­to. Los nom­bres de los eva­so­res rara­men­te se cono­cen. De hecho, el blan­queo macris­ta tenía como nor­ma el secre­to de quie­nes ingre­sa­ran. Las inves­ti­ga­cio­nes de Ver­bitsky y de El Des­ta­pe logra­ron reve­lar algu­nos de los nom­bres. Ver­bitsky publi­có que blan­quea­ron Alfre­do Coto ($7.000 millo­nes), Mar­ce­la Roc­ca (pri­ma de Pao­lo, $6.900 millo­nes), Mar­ce­lo Mind­lin ($770 millo­nes), Gian­fran­co Macrí ($622 millo­nes), Nico­lás Capu­to ($465 millo­nes), Daniel Nove­gil (CEO de Techint, $557 millo­nes), Javier Mada­nes ($867 millo­nes), entre otros. El Des­ta­pe, los miem­bros del hol­ding Macri y de Techint.

En otros paí­ses esto fun­cio­na dife­ren­te. Lo rela­ta Gabriel Zuc­man, uno de los prin­ci­pa­les espe­cia­lis­tas mun­dia­les en inves­ti­ga­ción eco­nó­mi­ca y gua­ri­das fis­ca­les, en su libro “La rique­za ocul­ta de las nacio­nes”. « No pocos paí­ses prac­ti­can el name and sha­me (expo­ner a la ver­güen­za públi­ca): el fis­co esta­dou­ni­den­se tie­ne un sitio web en que reve­la con lujo de deta­lles las cuen­tas ocul­tas de ex clien­tes del UBS. Espa­ña adop­tó (…) una ley que pre­vé san­cio­nes poten­cial­men­te supe­rio­res al 100% de los acti­vos disi­mu­la­dos ‑es decir, ade­más de per­der sus cuen­tas, los eva­so­res se expo­nen a que se les embar­gue la casa, por ejem­plo «, cuen­ta Zuc­man.

La idea de un impues­to a las for­tu­nas cir­cu­la entre los aca­dé­mi­cos e inves­ti­ga­do­res sobre la rique­za. “La cla­ve radi­ca en crear un impues­to glo­bal pro­gre­si­vo sobre las for­tu­nas”, pro­po­ne Zuc­man, uno de los prin­ci­pa­les espe­cia­lis­tas mun­dia­les en inves­ti­ga­ción eco­nó­mi­ca y gua­ri­das fis­ca­les. En su libro “La rique­za ocul­ta de las nacio­nes”, don­de expli­ca cómo fun­cio­nan las gua­ri­das fis­ca­les y qué hacer con ellas, Zuc­man pro­po­ne cues­tio­nes que se vin­cu­lan a la situa­ción actual. “Los gobier­nos aban­do­na­ron la ambi­ción de gra­var la rique­za por­que temen que sea ocul­ta­da”, ase­gu­ra. Pro­po­ne que se cree un regis­tro finan­cie­ro mun­dial que “per­mi­ti­rá dedu­cir un gra­va­men sobre el capi­tal que pon­drá fin a la eva­sión de los ultra­rri­cos”. En Argen­ti­na ya exis­te ese regis­tro, o al menos en par­te, y es el lis­tad de los que se aco­gie­ron a la amnis­tía fis­cal que eje­cu­tó Mau­ri­cio Macri, bau­ti­za­da por las usi­nas de pro­pa­gan­da PRO como blan­queo. Lo tie­ne la AFIP.

La eva­sión de los super­ri­cos no es un inven­to argen­tino. La mer­ma en las finan­zas esta­ta­les que gene­ran las gua­ri­das fis­ca­les tam­po­co. Para Zuc­man, “con la des­apa­ri­ción de la opa­ci­dad finan­cie­ra, los Esta­dos recu­pe­ra­rán la sobe­ra­nía que les fue arre­ba­ta­da por los paraí­sos fis­ca­les y, con ella, los medios para actuar con­tra el esta­lli­do de las desigual­da­des”. El cálcu­lo que hace este espe­cia­lis­ta es que “el frau­de de los ultra­rri­cos cues­ta cada año 130.000 millo­nes de euros a los Esta­dos en el mun­do ente­ro”. Si estos datos son correc­tos, lo que blan­quea­ron los ricos argen­ti­nos no está tan lejos.

A la idea de Máxi­mo Kirch­ner hay que sumar­le la de la CTA, que pro­pu­so la crea­ción de un Fon­do de Emer­gen­cia con­tra la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus. ¿De don­de sacar dine­ro? De don­de hay: los más ricos del país.

“Esta­mos con­ven­ci­dos de que al pue­blo argen­tino le asis­te el dere­cho a recla­mar­le a los que más tie­nen, un esfuer­zo que sea pro­por­cio­nal a la rique­za que deten­tan” plan­tea el comu­ni­ca­do de la enti­dad coman­da­da por Hugo Yasky. La pro­pues­ta es con­cre­ta: “Si de las cin­cuen­ta per­so­nas más ricas de la Argen­ti­na, según el lis­ta­do de la revis­ta FORBES publi­ca­do por Info­bae en abril de 2018, apor­ta­ran por úni­ca vez el 1,5% de sus for­tu­nas per­so­na­les valua­das en con­jun­to en 70.040 millo­nes de dóla­res, se esta­rían reunien­do en ese Fon­do 1.050 millo­nes de dóla­res. Es decir, un mon­to equi­va­len­te al que haría fal­ta para adqui­rir 90.000 res­pi­ra­do­res o 50.000 equi­pos para test de coro­na­vi­rus o poco más de 1.000.000 de inter­na­cio­nes en tera­pia inten­si­va”. Que un gru­po minúscu­lo aca­pa­re tama­ña rique­za demues­tra la ren­ta­bi­li­dad extra­or­di­na­ria que obtie­nen de unos pre­cios a todas luces infla­dos.

Super­mer­ca­dos

En El Cohe­te a la Luna, Ver­bitsky publi­có que la idea de Máxi­mo Kirch­ner es poner “un tope a las ganan­cias de los super­mer­ca­dos, como por­cen­ta­je sobre su fac­tu­ra­ción, que osci­la­ría entre 2,5% y 4%, según el mode­lo de Fran­cia y Gran Bre­ta­ña”.

Los super­mer­ca­dos, para­fra­sean­do a Ama­do Bou­dou, son una de las gran­des aspi­ra­do­ras de dine­ro de las socie­da­des. La otra son las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos. Los super­mer­ca­dos ya no se limi­tan a la ven­ta de ali­men­tos, sino que diver­si­fi­ca­ron su ofer­ta y des­pla­za­ron des­de la gome­ría has­ta la ferre­te­ría, des­de las casas de línea blan­ca de elec­tro­do­més­ti­cos a los vive­ros y la jar­di­ne­ría. Ocu­pan gran­des espa­cios urba­nos, algo que está prohi­bi­do en muchos paí­ses, inclu­si­ve en los de ori­gen de algu­nas de las cade­nas extran­je­ras. Y las ganan­cias que obtie­nen en Argen­ti­na supe­ran hol­ga­da­men­te las que logran en Esta­dos Uni­dos y Euro­pa.

Hoy los super­mer­ca­dos de Esta­dos Uni­dos tie­nen una ganan­cia del 1,3% antes de impues­tos y del 1,2% lue­go de pagar impues­tos. Se ve que los impues­tos son bajos. Los datos son del Food Mar­ke­ting Ins­ti­tu­te, orga­ni­za­ción que com­par­te siglas con la ver­sión his­pa­na del Fon­do Mon­te­ra­rio Inter­na­cio­nal. Pero este FMI ali­men­ta­rio no es una ins­ti­tu­ción finan­cie­ra sino el resul­ta­do de la fusión de la Natio­nal Asso­cia­tion of Food Chains y Super Mar­ket Ins­ti­tu­te, dos orga­ni­za­cio­nes vin­cu­la­das a la indus­tria de los super­mer­ca­dos des­de la déca­da del 30.

Según sus datos, en 1984 los super­mer­ca­dos tenían una ren­ta­bi­li­dad del 1,15% lue­go de impues­tos. Eso se redu­jo al 0,71% en 1988 – 1989, tre­pó lue­go has­ta un pico de 1.91% en 2006 – 2007 y lue­go deca­yó has­ta los nive­les actua­les del 1,2%.

La ren­ta­bi­li­dad de los super­mer­ca­dos no es un tema rein­ci­den­te. La cla­ve es que ganan en Argen­ti­na mucho más que en sus paí­ses de ori­gen. Por ejem­plo, en 2014 el pro­fe­sor de finan­zas públi­cas Ricar­do Rotsz­tein expo­nía en su blog los casos de Carre­four, de ori­gen fran­cés, y Cen­co­sud, de Chi­le.. La dis­cu­sión en ese enton­ces era la imple­men­ta­ción de Pre­cios Cui­da­dos que impul­sa­ban el enton­ces minis­tro de Eco­no­mía Axel Kici­llof y su secre­ta­rio de Comer­cio Augus­to Cos­ta, hoy pilo­tean­do la pro­vin­cia cani­ba­li­za­da que dejó Maria Euge­nia Vidal.

En su tra­ba­jo, Rotsz­tein mos­tró el caso de Carre­four, que a nivel glo­bal tenían una rela­ción bene­fi­cio neto/​ventas del 1,6%, pero que “fue de 4.3% en Latino Ame­ri­ca mien­tras que en Fran­cia fue del 2.6% y en Euro­pa del 2.4%”. En el caso de Cen­co­sud, el mis­mo tex­to expo­ne: “miran­do la memo­ria 2012 de Cen­co­sud, gru­po chi­leno de retail que en Argen­ti­na mane­ja Jum­bo y Dis­co, vemos que (…) a rela­ción beneficios/​ventas lle­ga al 3.7%”.

Los datos actua­li­za­dos son simi­la­res. En 2018, últi­mo balan­ce dis­po­ni­ble, a nivel glo­bal Cen­co­sud tuvo una ganan­cia sobre ven­tas de casi 2% de mar­gen, pero en Argen­ti­na sus már­ge­nes son mayo­res. Allí acla­ran que tuvie­ron que “empe­zar a con­ta­bi­li­zar a Argen­ti­na como eco­no­mía hiper­in­fla­cio­na­ria”. Esta cor­po­ra­ción chi­le­na abrió su pri­mer Jum­bo en Argen­ti­na en 1982, lue­go sumó Uni­cen­ter en 1988 y se diver­si­fi­có con Easy, Blais­tein y Pla­za Vea, entre otros nego­cios. Hoy tie­ne 21 super­mer­ca­dos„ 8 Easy, 2 Blais­tein, 2 shop­pings, y 62 terre­nos impro­duc­ti­vos por más de 3 millo­nes de metros cua­dra­dos, todo según sus balan­ces. En 2018 con­ta­ban con 23.297 emplea­dos, mil menos que en 2017.

Carre­four tie­ne 88 hiper­mer­ca­dos, 97 super­mer­ca­dos y 405 carre­four express. En Lati­noa­mé­ri­ca, duran­te 2019, tuvo un mar­gen ope­ra­ti­vo del 5,7%, un poco menor en Argen­ti­na. Los casos de Coto o La Anó­ni­ma, de capi­ta­les loca­les, en sus balan­ces están por deba­jo de esos núme­ros. Serán, sin embar­go, un actor cla­ve en la dis­cu­sión.

Com­pra de ali­men­tos: ¿Qué dice el DNU de Alber­to Fer­nán­dez que fija lími­tes a las lici­ta­cio­nes?

Alcan­za­rá a los pro­ce­sos no adju­di­ca­dos y a los que sí lo fue­ron pero tie­nen pagos pen­dien­tes.

El gobierno nacio­nal dis­pu­so que las com­pras efec­tua­das por el Esta­do no podrán tener mon­tos supe­rio­res a los pre­cios máxi­mos esta­ble­ci­dos por la Secre­ta­ría de Comer­cio Inte­rior.

Ésto se apli­ca­rá a los pro­ce­sos de com­pra de emer­gen­cia que se encuen­tren en cur­so y no fue­ron adju­di­ca­dos has­ta la fecha, así como en los que ya fue­ron adju­di­ca­dos pero tie­nen obli­ga­cio­nes de pago pen­dien­tes. En esos casos, se paga­rá has­ta el mon­to corres­pon­dien­te esti­pu­la­do por los pre­cios máxi­mos

Ade­más, se ins­tru­yó a los titu­la­res de los minis­te­rios y de los orga­nis­mos des­cen­tra­li­za­dos a rea­li­zar, en aque­llos pro­ce­sos que no se encuen­tran con­clui­dos, las dili­gen­cias nece­sa­rias para que se res­pe­ten, en todos los casos, los pre­cios máxi­mos.

Ante los expo­nen­cia­les aumen­tos de pre­cios duran­te la pan­de­mia, el 20 de mar­zo la Secre­ta­ría de Comer­cio Inte­rior dis­pu­so la fija­ción de pre­cios máxi­mos de ven­ta al con­su­mi­dor a los valo­res vigen­tes al 6 de mar­zo y por 30 días segui­dos, con posi­bi­li­dad de pró­rro­ga.

Resul­ta nece­sa­rio que se garan­ti­ce el cum­pli­mien­to de la nor­ma por par­te de los comer­cian­tes, sos­tie­ne la nor­ma­ti­va en sus argu­men­tos, pero tam­bién que el Esta­do se ajus­te en sus com­pras a esos pre­cios, «en par­ti­cu­lar cuan­do se tra­ta de la adqui­si­ción direc­ta de bie­nes y ser­vi­cios que son nece­sa­rios para aten­der la emer­gen­cia».

En ese con­tex­to, tenien­do en cuen­ta que se agi­li­za­ron com­pras en medio de la cri­sis sani­ta­ria, se deter­mi­nó con­ve­nien­te limi­tar las con­tra­ta­cio­nes de emer­gen­cia a los pre­cios máxi­mos dis­pues­tos el 20 de mar­zo o los que se esta­blez­can en un futu­ro.

