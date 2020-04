Argentina. La construcción mediática de un estadista: A falta de plan buenos son virus

Por Jor­ge Fal­co­ne, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 6 abril 2020

Vaya­mos al grano. Nadie que haya sobre­vi­vi­do a los años 70 sin ven­der­se pue­de renun­ciar al pen­sa­mien­to crí­ti­co. Y hete aquí que en algu­nas coyun­tu­ras (o más bien casi siem­pre) ejer­cer­lo resul­ta incó­mo­do.

Sin ir más lejos, un cuen­to de hadas del céle­bre Hans Chris­tian Ander­sen publi­ca­do en 1837 bajo el nom­bre de “El tra­je nue­vo del Empe­ra­dor” lo ilus­tra inme­jo­ra­ble­men­te. En dicho rela­to, un monar­ca tor­pe y velei­do­so se apres­ta a des­fi­lar con­me­mo­ran­do fecha insig­ne para su comar­ca, cuan­do un par de píca­ros sas­tres se acer­can a su pala­cio y le ofre­cen dise­ñar un fas­tuo­so y ori­gi­na­lí­si­mo atuen­do de gala que ten­drá la par­ti­cu­la­ri­dad de ser invi­si­ble para los imbé­ci­les. El hom­bre acep­ta de inme­dia­to y, al cabo de esme­ra­das simu­la­cio­nes de cor­te y con­fec­ción… ter­mi­na des­fi­lan­do des­nu­do, para no asu­mir que él tam­po­co pue­de ver tan curio­sa indu­men­ta­ria. Su grey, abso­lu­ta­men­te some­ti­da a los capri­chos de aquel man­dan­te, con­tem­pla per­ple­ja el espec­tácu­lo pero pre­fie­re aplau­dir y sol­tar expre­sio­nes de admi­ra­ción. Sólo un niño – inocen­te como todo humano de cor­ta edad – ati­na a inter­pe­lar a sus padres inte­rro­gan­do por­qué aque­lla auto­ri­dad se pasea tal y como vino al mun­do. Y aquí vie­ne la mora­le­ja: El peque­ño y su fami­lia son expul­sa­dos del pue­blo para siem­pre, des­tino recu­rren­te – y a menu­do peor – de quie­nes osan decir cier­tas ver­da­des en tiem­pos difí­ci­les.

Reca­pi­tu­lan­do. La dic­ta­du­ra oli­gár­qui­co mili­tar geno­ci­da entro­ni­za­da el 24 de mar­zo de 1976, a dife­ren­cia de las que la pre­ce­die­ron des­de 1930, demo­lió casi todo ves­ti­gio del Esta­do de Bien­es­tar cons­trui­do por el pero­nis­mo des­de media­dos de la déca­da del 40.

Su reti­ra­da, pro­du­ci­da por la cre­cien­te resis­ten­cia popu­lar, la difu­sión inter­na­cio­nal de crí­me­nes de lesa huma­ni­dad, y una insal­va­ble cri­sis eco­nó­mi­ca a la que se sumó la derro­ta en la gue­rra del Atlán­ti­co Sur, se con­cre­tó tras una suer­te de “con­sen­so de pos­gue­rra” acor­da­do con la par­ti­do­cra­cia demo­li­be­ral que nos gobier­na des­de enton­ces, con algu­nas varian­tes en la admi­nis­tra­ción de las liber­ta­des for­ma­les, pero la cons­tan­te de no alte­rar sus­tan­cial­men­te la pobre­za estruc­tu­ral – que hoy ascien­de a casi la mitad de la pobla­ción – ni una matriz pro­duc­ti­va de carác­ter extrac­ti­vo.

Así, al cabo de 4 años en que gober­na­ron los intere­ses aggior­na­dos de aque­llos fac­cio­sos de uni­for­me colo­can­do nues­tra eco­no­mía en tera­pia inten­si­va, arri­ba­mos a esta biso­ña ges­tión de un pan­pe­ro­nis­mo tan amplio y diver­so que nos deman­da, ante el terror de vol­ver a lo ante­rior, ni siquie­ra toser para no derri­bar su cas­ti­llo de nai­pes. Malos tiem­pos pues para ejer­cer el pen­sa­mien­to crí­ti­co, aún des­de el más cons­truc­ti­vo de los afa­nes, sin ser apun­ta­do como maxi­ma­lis­ta, agua­fies­tas, o fun­cio­nal a la dere­cha.

Pero aún bajo esa Espa­da de Damó­cles, como este cro­nis­ta des­cien­de – entre otras san­gres – de vas­cos y extre­me­ños, se atre­ve­rá a opi­nar que a un gobierno cons­cien­te de la emer­gen­cia eco­nó­mi­ca, que asu­mió pri­vi­le­gian­do tomar medi­das ten­dien­tes a paliar la dra­má­ti­ca suer­te de lxs de aba­jo optan­do por no esbo­zar – o al menos no dar a cono­cer – un pro­gra­ma orgá­ni­co para lo que dure su man­da­to, so pre­tex­to de reper­fi­lar pri­me­ro el pago de la deu­da odio­sa con los acree­do­res inter­na­cio­na­les en la ya imprac­ti­ca­ble fecha del 31 de mar­zo… la lle­ga­da del COVID – 19 le vino como ani­llo al dedo, para encen­der los moto­res ensa­yan­do cier­ta capa­ci­dad de pla­ni­fi­ca­ción, y para des­em­ba­ra­zar al pri­mer man­da­ta­rio de cual­quier sos­pe­cha de ser un títe­re de su vice­pre­si­den­ta.

La ima­gen que acom­pa­ña esta nota, pro­fu­sa­men­te difun­di­da en las redes a par­tir de las cade­nas nacio­na­les en que Alber­to Fer­nán­dez decre­tó la cua­ren­te­na gene­ral, y a con­ti­nua­ción su pró­rro­ga, ilus­tra en bue­na medi­da lo ante­rior. No sólo eso, el medio pelo jau­ret­cheano tam­bién con­me­mo­ró su cum­plea­ños con mayor ahín­co que el des­em­bar­co argen­tino en las Islas Mal­vi­nas.

Ya se ha dicho que la pan­de­mia azo­ta con rigor pre­fe­ren­cial al mun­do peri­fé­ri­co, sub­si­dia­rio del Nor­te Glo­bal. Sus posi­bles con­se­cuen­cias, por ende, no son ente­ra­men­te impu­tables al ofi­cia­lis­mo de turno. Pero tam­po­co pue­de exi­mír­se­lo de la dila­pi­da­ción de una inme­jo­ra­ble opor­tu­ni­dad his­tó­ri­ca para sumar­se al cla­mor inter­na­cio­nal que exi­ge la con­do­na­ción de la deu­da con­traí­da por los paí­ses más vul­ne­ra­bles a la acción del virus; de haber paga­do 250.000.000 de dóla­res en con­cep­to de intere­ses de esa deu­da y apres­tar­se a abo­nar otros 503 millo­nes corres­pon­dien­tes a los ven­ci­mien­tos de intere­ses de 3 bonos, en ple­na emer­gen­cia sani­ta­ria y cuan­do – por dar sólo un ejem­plo – todos los medios anun­cian dece­sos por fal­ta de res­pi­ra­do­res en los hos­pi­ta­les; de ago­tar en bra­va­tas retó­ri­cas el seña­la­mien­to de un empre­sa­ria­do rapaz que, en el caso de Gar­ba­rino, lle­gó a inti­mar al Eje­cu­ti­vo a levan­tar la cua­ren­te­na a ries­go de cesan­tear a todo el per­so­nal de su plan­ta, y en el de Dano­ne no sólo incre­men­ta sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te sus pre­cios sino que ame­na­za con reba­jar el 40% del sala­rio a gran par­te de sus trabajadores/​as; y mucho menos, aún a pesar de lo iné­di­to de la cir­cuns­tan­cia que atra­ve­sa­mos, de no pre­ver en un comi­té de cri­sis la tra­ge­dia suce­di­da el 3 de abril pasa­do, fecha en que – al cabo de un dis­ci­pli­na­do ais­la­mien­to pon­de­ra­do por varias nacio­nes del mun­do – se expu­so a cien­tos de miles de abue­los a cobrar jubi­la­cio­nes y pen­sio­nes rea­li­zan­do des­de la madru­ga­da del día ante­rior colas de has­ta 3 kiló­me­tros.

Se hace difí­cil ante hechos seme­jan­tes pasar por alto un lugar común: El orden capi­ta­lis­ta pres­cin­de de las dos fran­jas eta­rias extre­mas, que no tie­nen cabi­da en o ya pasa­ron por el pro­ce­so pro­duc­ti­vo. De los jóve­nes aje­nos a cual­quier pri­vi­le­gio social se ocu­pa­rá el “gati­llo fácil”, y de los vie­jos el invierno. O las pan­de­mias.

Pue­de que la cir­cuns­tan­cia alu­di­da – que echó por tie­rra bue­na par­te del esfuer­zo rea­li­za­do has­ta enton­ces por la pobla­ción en gene­ral y el per­so­nal sani­ta­rio en par­ti­cu­lar – no sea de res­pon­sa­bi­li­dad direc­ta del pre­si­den­te, pero lo que no cabe es caer en la típi­ca “teo­ría del cer­co” que supo­ne estar gober­na­dos por un esta­dis­ta visio­na­rio que “la tie­ne ata­da”… pero no está exen­to de pade­cer “fue­go ami­go”. Por­que, si el fla­ge­lo que com­ba­ti­mos nos colo­ca en situa­ción seme­jan­te a una gue­rra, pues enton­ces exi­ge uni­dad de man­do y pre­vi­sión de ries­gos.

Lo cier­to es que, a par­tir de su tesi­tu­ra de paga­dor serial – que lo con­gra­cia con los acree­do­res pero a la vez lo com­pro­me­te cada vez más con el pue­blo que dice repre­sen­tar -, el gobierno enfren­ta­rá horas más que difí­ci­les al cul­mi­nar la cua­ren­te­na y que­dar cara a cara ante el desafío de afron­tar con men­gua­das arcas la one­ro­sa deu­da inter­na que car­ga el país.

Que­da cla­ro que estas son con­si­de­ra­cio­nes opi­na­bles. ¿Dón­de está enton­ces, a nues­tro modes­to enten­der, “la madre del borre­go” que nos colo­ca en medio de un labe­rin­to de impro­ba­ble sali­da?

En la cons­ta­ta­ción de que la vicia­da cla­se polí­ti­ca que rige nues­tros des­ti­nos es inca­paz de leer ade­cua­da­men­te este momen­to his­tó­ri­co, que gri­ta a voces que en el mar­co del capi­ta­lis­mo no hay des­tino para la huma­ni­dad.

Y si esa ver­dad de pero­gru­llo colo­ca en un peno­so lugar a nues­tra diri­gen­cia, peor habla de aque­llas orga­ni­za­cio­nes socia­les que, per­si­guien­do la vana ilu­sión de cogo­ber­nar, – muy a pesar de la enco­mia­ble labor de seguir aten­dien­do come­do­res y meren­de­ros – la cri­sis mues­tra bien lejos de la mesa chi­ca que enfren­ta la emer­gen­cia, y osten­si­ble­men­te situa­das en el sub­si­dia­rio rol de vál­vu­la de esca­pe de la olla a pre­sión que comien­za a her­vir des­de la base de la socie­dad.

Por­que el Esta­do con­cen­tra todas las tareas de asis­ten­cia y con­tra­lor en la emer­gen­cia, pero des­es­ti­ma el enor­me poten­cial de la comu­ni­dad, a la que asig­na exclu­si­va­men­te el rol pasi­vo de vaciar las calles y con­fi­nar­se en el hogar.

Vale la pena enton­ces parar la pelo­ta y con­tem­plar la can­cha, como solía hacer el Die­go, para recon­si­de­rar que lxs con­de­nadxs de la tie­rra, ade­más de inco­mi­bles bol­so­nes de ali­men­tos, bar­bi­jos, o alcohol en gel, tie­nen dere­cho a recu­pe­rar cuan­to antes un hori­zon­te eman­ci­pa­to­rio capaz de tras­cen­der este sis­te­ma que hace agua por todos los cos­ta­dos.-