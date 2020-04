Cuba garantiza regreso de tripulantes cubanos a bordo de los cruceros Panorama y MSC Preziosa

Cuba, Yisell Rodrí­guez Milán Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 5 de abril del 2020

En la maña­na de este sába­do arri­bó a la Bahía de La Haba­na el vele­ro

Pano­ra­ma con tres tri­pu­lan­tes cuba­nos y otros 19 tri­pu­lan­tes, tam­bién

cuba­nos, que labo­ra­ban en el cru­ce­ro MSC Pre­zio­sa, infor­mó a tra­vés de

su pági­na de Face­book el equi­po de Natu­ra­le­za Secre­ta, un pro­yec­to

audio­vi­sual de Mun­do Latino que tra­ba­ja en la com­pi­la­ción de la memo­ria

his­tó­ri­ca de estos días “pan­dé­mi­cos”.

Los 22 tra­ba­ja­do­res de ambos bar­cos no son los úni­cos que se

encon­tra­ban fue­ra de la isla cuan­do el Gobierno deci­dió adop­tar medi­das

cru­cia­les, como el cie­rre de fron­te­ras, para fre­nar la expan­sión por la

nación de la COVID-19, enfer­me­dad gene­ra­da por el coro­na­vi­rus SARS-CoV2,

detec­ta­do a fina­les de 2019 en Chi­na.

De acuer­do con la infor­ma­ción publi­ca­da por Natu­ra­le­za Secre­ta, Cuba rea­li­za ges­tio­nes para traer de vuel­ta al país a otros 76 cuba­nos que per­ma­ne­cen en 12 cru­ce­ros por todo el mun­do.

TODA EL ÁREA TENÍA CERRADAS LAS FRONTERAS, NO HABÍA POSIBILIDAD DE RETORNO

Sobre la expe­rien­cia del retorno y lo que sig­ni­fi­co de pron­to

que­dar­se fue­ra de Cuba en tiem­pos tan com­ple­jos, comen­ta Omar Enri­ques

Cabre­ra Gómez, pri­mer ofi­cial del Pano­ra­ma: “Lle­ga­mos a Bar­ba­dos el 22 y

el 25 cuan­do empe­za­mos a coor­di­nar el vue­lo para regre­sar a Cuba,

Pana­má había cerra­do fron­te­ras tam­bién, Copa esta­ba cerra­da. El

emba­ja­dor de Cuba en Bar­ba­dos me dijo que toda el área tenía cerra­das

las fron­te­ras, que no había posi­bi­li­dad, enton­ces la com­pa­ñía deci­dió

que seguía­mos para Gre­cia; pero el 26 ya se empe­za­ron con­ver­sa­cio­nes

entre la com­pa­ñía y el gobierno cubano, las auto­ri­da­des de SELECMAR, que

es nues­tra empre­sa emplea­do­ra, y final­men­te deci­die­ron reco­ger el gru­po

este de 19 tri­pu­lan­tes que esta­ban en el cru­ce­ro MSC Pre­zio­sa para

repa­triar­los para Cuba con los dos tri­pu­lan­tes de nues­tro vele­ro y yo en

este caso segui­ría para Gre­cia; pero ayer deci­die­ron que final­men­te me

que­da­ría en La Haba­na por­que se haría com­pli­ca­do el regre­so”.

EL MOMENTO MÁS FELIZ FUE CUANDO LLEGAMOS A LA HABANA

Reinier Armas, tri­pu­lan­te del cru­ce­ro MSC Pre­zio­sa, dice: “Noso­tros

tra­ba­já­ba­mos en el bar­co MSC Pre­zio­sa, des­de el momen­to en que se tor­nó

la situa­ción más difí­cil con el coro­na­vi­rus, el bar­co deter­mi­nó

des­em­bar­car a todos los pasa­je­ros y solo nos que­da­mos los tri­pu­lan­tes en

un perio­do de más o menos 10 días de cua­ren­te­na, toman­do todas las

medi­das higié­ni­cas para evi­tar el posi­ble caso y la incer­ti­dum­bre cre­ció

por­que cerra­ron todos los aero­puer­tos y no había posi­bi­li­da­des de cómo

retor­nar a nues­tro país.

Real­men­te que­ría­mos vol­ver, tú sabes que el cubano es fami­liar y

siem­pre quie­re estar al lado de la fami­lia en situa­cio­nes como esta;

pero enten­día­mos que era nece­sa­rio pri­me­ro que nada regre­sar bien de

salud, para evi­tar el míni­mo con­ta­gio una vez que lle­gá­ra­mos aquí. Y

des­pués reunir­se con la fami­lia que todo el mun­do nos espe­ra, toda la

fami­lia lla­man­do, preo­cu­pa­dos; pero el momen­to más feliz fue cuan­do

lle­ga­mos a La Haba­na y pudi­mos coger cober­tu­ra, conec­tar­nos a inter­net y

poder hablar con la fami­lia, por­que real­men­te era muy difí­cil la

cone­xión duran­te la tra­ve­sía”.

MUCHOS COLEGAS DE LA REGIÓN TODAVÍA SE ENCUENTRAN A BORDO

Acer­ca de la situa­ción que se vive en otros bar­cos, dete­ni­dos en alta

mar y sin segu­ri­dad de que su tri­pu­la­ción pue­da vol­ver a casa, expli­ca

Roxa­na Mesa Her­nán­dez: “Noso­tros pode­mos decir que real­men­te somos

afor­tu­na­dos por­que muchos cole­gas de la región toda­vía se encuen­tran a

bor­do, afor­tu­na­dos de que nues­tro gobierno pudo ges­tio­nar esta

repa­tria­ción con esta com­pa­ñía y ver­da­de­ra­men­te lle­ga­mos a sal­vo”.

GRACIAS A NUESTRO GOBIERNO QUE SIEMPRE ACOGE A SUS HIJOS

A Edel Gómez le preo­cu­pa­ba lo que suce­de­ría de detec­tar­se un caso de

COVID-19 a bor­do: “Cada vez era más gran­de la incer­ti­dum­bre sobre la

salud de nues­tros fami­lia­res, sobre nues­tra pro­pia salud a bor­do, un

caso de coro­na­vi­rus a bor­do del MSC Pre­zio­sa impli­ca­ba que estu­vié­se­mos

total­men­te ais­la­dos en un buque don­de no exis­tían las mejo­res

con­di­cio­nes para enfren­tar esta pan­de­mia. Si otros paí­ses no habían

podi­do regre­sar a su gen­te, a noso­tros tam­bién nos que­da­ba esa

incer­ti­dum­bre, pero bueno, gra­cias a nues­tro gobierno que siem­pre aco­ge a

sus hijos, regre­sa­mos de nue­vo a la patria”.

ESTAMOS DISPUESTOS A PASAR TODOS LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

“Enten­de­mos la preo­cu­pa­ción que exis­te en gene­ral con nues­tro arri­bo por­que pro­ve­nien­tes de un cru­ce­ro y sobre todo con la situa­ción que ha habi­do con muchí­si­mos cru­ce­ros alre­de­dor del mun­do, es lógi­co que exis­ta esta preo­cu­pa­ción, sobre todo por­que la fron­te­ra de Cuba ya está cerra­da, y noso­tros hemos lle­ga­do en una situa­ción excep­cio­nal, inclu­so sali­mos antes de que se anun­cia­ra el cie­rre total de la fron­te­ra por par­te del gobierno cubano, enten­de­mos esta preo­cu­pa­ción y esta­mos dis­pues­tos a pasar todos los pro­to­co­los de segu­ri­dad que se han crea­do, a pasar el tiem­po en cua­ren­te­na, sobre todo por noso­tros y tam­bién por nues­tros fami­lia­res. Real­men­te no exis­te nin­gún ries­go, estu­vi­mos el tiem­po ais­la­dos para saber que no tene­mos sín­to­mas, pero aun así esta­mos dis­pues­tos a res­pe­tar estos pro­to­co­los y a pasar el tiem­po que sea nece­sa­rio en cua­ren­te­na”, cuen­ta Wendy Rive­ra Ramí­rez.

Toma­do de Gran­ma