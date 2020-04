Argentina.Paranoia, hambre y represión, o rebelión popular

Por José «Güe­so» Saya­go*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 4 abril 2020

Mien­tras algu­nos hablan de un pro­ba­ble T’sunami Sani­ta­rio por un con­ta­gio masi­vo de Coro­na­vi­rus, lo que vemos es que cuan­do los núme­ros salen de la mani­pu­la­do­ra cáma­ra de los medios, el por­cen­ta­je de con­ta­gia­dos y de muer­tos no mue­ve la agu­ja de nin­gu­na alar­ma.

Des­de lue­go que un muer­to ya es una tra­ge­dia, nadie va a jugar con la vida, pero en sin­to­nía con la para­noia lo cier­to es que el por­cen­ta­je de infec­ta­dos no pasa del 0,00…%. Esto no es una opi­nión.

El dato se pue­de veri­fi­car aho­ra mis­mo con­fron­tan­do la infor­ma­ción que des­ti­la una usi­na de para­noia dis­fra­za­fa de «pren­sa seria» Per​fil​.com

De paso tam­bién pode­mos des­en­mas­ca­rar el méto­do que uti­li­za dicha publi­ca­ción para acen­tuar la para­noia, pero que no resis­te el míni­mo aná­li­sis. No hay con­ta­gio expo­nen­cial.

Sin embar­go cuan­do se toca el tema eco­nó­mi­co la rece­sión en mar­cha que ya raja las pare­des, cau­sa pavor en los fun­cio­na­rios del gobierno, por el gran temor a que se amo­ti­ne «la gila­da».

Pero, Argen­ti­na ¿pue­de ser víc­ti­ma de un con­ta­gio expo­nen­cial?

Lamen­ta­ble­men­te debo decir que sí.

La muy pro­ba­ble com­bi­na­ción de dos fac­to­res cla­ves pue­den pro­vo­car­lo:

1- La cíni­ca polí­ti­ca de Esta­do que lle­va ade­lan­te el gobierno de AF, o en todo caso de impo­ten­cia para impo­ner la cua­ren­te­na a los rica­cho­nes quie­nes ade­más de ser el foco infec­to­ló­gi­co indis­ci­mu­la­ble, tam­bién han pues­to de relie­ve (una vez más) su total des­pre­cio por la vida del res­to de la pobla­ción.

2- Un SSN (Sis­te­ma Sani­ta­rio Nacio­nal) en *RUINAS!!!

El stock de pro­duc­ción en algu­nos rubros per­mi­ti­ría pos­po­ner la acti­vi­dad en la mayo­ría de los sec­to­res. Pero el gobierno mien­tras publi­ca dia­tri­bas con­tra los que no res­pe­tan la cua­ren­te­na, lo cier­to es que 12 millo­nes de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res son víc­ti­mas expues­tas al con­ta­gio por­que las patro­na­les ame­na­zan con sus­pen­sio­nes y/​o des­pi­do. Algu­nas no ame­na­zan y des­pi­den sin avi­so como Techint.

Los tra­ba­ja­do­res sani­ta­rios, recu­rrien­do a las redes socia­les (por­que para eso no hay cáma­ras de TV), denun­cian públi­ca­men­te que las con­di­cio­nes en las que tie­nen que rea­li­zar su tarea de aten­ción de pacien­tes, cons­ti­tu­ye un peli­gro para toda la comu­ni­dad.

Can­ti­dad insu­fi­cien­te de mate­rial este­ri­li­za­do.

No con­tro­les infec­to­ló­gi­cos sobre el per­so­nal sani­ta­rio.

El Htal Mal­brán, úni­co esta­ble­ci­mien­to en con­di­cio­nes de rea­li­zar los pro­ce­sos de inves­ti­ga­ción cien­ti­fi­ca sobre las mues­tras médi­cas de los pacien­tes, no da a bas­to.

Recor­ta­do su pre­su­pues­to en un 50%, y equi­pa­do esca­sa­men­te para abor­dar un con­ta­gio masi­vo tran­si­ta hacia el colap­so jun­to al res­to del SSN.

El lla­ma­do eclip­se del neo-libe­ra­lis­mo es sólo un inten­to por embe­lle­cer las polí­ti­cas del actual gobierno, pues las medi­das eco­nó­mi­cas son la con­ti­nui­dad del Macris­mo quien fue inca­pás de lle­var­las ade­lan­te y eje­cu­tar­las. La reac­ción de las masas se lo impi­dió.

Lo ver­da­de­ra­men­te para­dig­má­ti­co y bru­tal es que varias de las direc­cio­nes de orga­nis­mos socia­les y polí­ti­cos que ponían el gri­to en el cie­lo cuan­do Macri efec­tua­ba sus fecho­rias anti popu­la­res, y sus latro­ci­nios con­tra el fis­co, son las que hoy miran para otro lado y/​o actúan de aplau­di­do­res incon­ti­nen­tes ante medi­das simi­la­res como la Ley de Sus­tan­ti­bi­li­dad de la Deu­da Exter­na, la esta­fa a Jubi­la­dos, Pen­sio­na­dos y Docen­tes.

La pan­de­mia es uti­li­za­da como pan­ta­lla para ocul­tar que la ver­da­de­ra pan­de­mia que reco­rre la infra­es­truc­tu­ra pro­duc­ti­va y comer­cial depo­si­tan­do su virus letal es la RECESIÓN en regla que impac­ta­rá de lleno en nues­tro país y en los paí­ses de toda la región. Pero lo úni­co que están logran­do solo es patear la pelo­ta para más ade­lan­te y nada más.

La cau­sa para que otro bom­ba­zo eco­nó­mi­co deje a nues­tro país en un nivel de rui­na peor que el expe­ri­men­ta­do en el 2001, es la ban­ca­rro­ta finan­cie­ra inter­na­cio­nal ini­cia­da hace más de una déca­da cuan­do tran­si­tan­do 2007 el mega millo­na­rio nego­cio inmo­bi­lia­rio implo­sio­nó en EE.UU dejan­do a millo­nes sin casa pro­pia.

Este que­bran­to de enor­mes volú­me­nes de capi­tal, se rema­chó en el régi­men capi­ta­lis­ta cuan­do al año siguien­te, el 15 de Sep­tiem­bre, uno de los cin­co gran­des Ban­cos de Garan­tía de Inver­sio­nes de EE.UU, el Lhe­man Brot­her Hol­ding Inc. pre­sen­tó su quie­bra pro­vo­can­do que dece­nas de ban­cos y empre­sas alre­de­dor del mun­do (cuyas inver­sio­nes dicho ban­co de garan­tía de inver­sio­nes debía pro­te­ger), tam­bién se fue­ran a la quie­bra ya que el LBH Inc no pudo garan­ti­zar ni su pro­pia inver­sión.

El volu­men del que­bran­to ori­gi­nal toda­vía no ha podi­do ser debi­da­men­te tabu­la­do.

El impu­ne secre­to comer­cial como prin­ci­pio capi­ta­lis­ta cum­ple su rol entur­bian­do los sis­te­mas con­ta­bles has­ta lle­gar a ocul­tar las tru­cu­len­tas manio­bras de esta­fa al fis­co y tam­bién entre los mis­mos capi­ta­lis­tas socios en algún nego­cio.

Pero es nece­sa­rio pun­tua­li­zar que el Teso­ro nor­te­ame­ri­cano infor­mó duran­te sus cesio­nes en 2010 haber inver­ti­do en res­ca­te de ban­cos y empre­sas más de 700.000 millo­nes de dóla­res.

Astro­nó­mi­ca cifra cuya res­pon­sa­bi­li­dad de pago han colo­ca­do obvia­men­te sobre la espal­da de la pobla­ción tra­ba­ja­do­ra esta­dou­ni­den­se y sobre los pue­blos de dece­nas de paí­ses del mun­do mani­pu­lan­do a la opi­nion publi­ca bajo el prin­ci­pio leal de «hon­rar» la Deuda…la deu­da de ese puña­do de chu­pa­san­gres a esca­la pla­ne­ta­ria.

LA IMPOSTURA REVELADORA

La inter­ven­ción del Esta­do nor­te­ame­ri­cano en un sal­va­ta­je deses­pe­ra­do de capi­ta­lis­tas cai­dos en des­gra­cia debe­ría cau­sar una gran indig­na­ción entre los libe­ra­les (los neo y los geron­tes).

Sin embar­go rue­gan y exi­gen a gri­tos pela­dos que el Esta­do inter­ven­ga tiran­do por la letri­na a David Ricar­do, Adam Smith y tan­tos otros refe­ren­tes clá­si­cos del libe­ra­lis­mo, ponien­do de relie­ve la impos­tu­ra de toda su fra­seo­lo­gía eco­no­mi­cis­ta y que no pasa de papa­rru­cha­da para entre­te­ner a los des­pre­ve­ni­dos y/​o dar­le letra a neo-imbé­ci­les dis­fra­za­dos de «libe­ra­les liber­ta­rios» a quie­nes pro­veen de cáma­ras y micró­fo­nos para dis­traer la aten­ción sobre la fae­na que eje­cu­tan con­tra la cla­se obre­ra y las mayo­rías nacio­na­les opri­mi­das por el poder del Esta­do de una mino­ría cuya infi­ni­ta codi­cia es irre­den­ta.

Al menos aquí… «Vaya­mos a los Bifes»

Con «…el peso de una Deu­da cen­te­na­ria…» y «…vien­do esfu­mar­se la galli­na de los hue­vos de oro de Vaca Muer­ta…» como lo des­cri­bi­mos en el Pro­nun­cia­men­to fun­da­cio­nal que nues­tra orga­ni­za­ción hizo públi­co el 24 de Mar­zo pasa­do, que­re­mos ins­ta­lar en la agen­da del acti­vis­mo que fan­ta­sea con un sec­tor pro­gre­sis­ta de patro­nes, que la Bur­gue­sía argen­ti­na es impo­ten­te para defen­der lo suyo fren­te a la acción frag­men­ta­do­ra pro­vo­ca­da por el Capi­tal Finan­cie­ro Inter­na­cio­nal (el Impe­ria­lis­mo moderno).

La úni­ca rece­ta de la Bur­gue­sía local enco­men­da­da a sus gobier­nos de coa­li­ción es des­car­gar la cara horri­ble de la cri­sis sobre las espal­das del Pue­blo. ¿Algo nue­vo en el hori­zon­te? Pare­ce que no. Pero sí.

Tiren de la cuer­da todo lo que quie­ran

Pues cuan­do «Para que el Pue­blo man­de»la tro­pa se des­ta­que como su nue­vo Jefe, los par­ti­dos patro­na­les como el PJ com­pren­de­rá que la for­mu­la­ción: «Todo es impo­si­ble has­ta que se vuel­ve inevi­ta­ble», no fue la ocu­rren­cia de un inte­lec­tual de café, sino la san­ción pre­ci­sa de quién su accion y pen­sa­mien­to está inse­pa­ra­ble­men­te situa­do entre las reivin­di­ca­cio­nes de las cla­ses opri­mi­das.

De una inso­por­ta­ble «CUARENTENA DE CLASE» (*) …

… a un esce­na­rio de ines­ta­bi­li­dad social impo­si­ble de con­te­ner inde­fi­ni­da­men­te.

NÚMEROS

El PBI (Pro­duc­to Bru­to Interno) anual de Argen­ti­na osci­la entre los 600.000 millo­nes de dóla­res.

Lue­go de Bra­sil y Méxi­co somos la eco­no­mía más impor­tan­te de la Amé­ri­ca Lati­na.

La Deu­da Exter­na del país (Deu­da Públi­ca + Deu­da Pri­va­da) ascien­de a 400.000 millo­nes de dóla­res. Ergo: está com­pro­me­ti­do el 66% de todo lo que se pro­du­ce en un año.

La pre­gun­ta per­ti­nen­te ¿Cuán­tos paí­ses tie­nen un volu­men de Deu­da simi­lar? Sólo EE.UU se acer­ca a ese nivel. Eh?!!!

Si. La Deu­da argen­ti­na es IM-PA-GA-BLE.

Pero mien­tras este régi­men de impu­ne diná­mi­ca polí­ti­ca al que cono­ce­mos como Demo­cra­cia Repre­sen­ta­ti­va siga en pié, nos con­ti­nua­rán expri­mien­do para «hon­rar la deu­da», y el cru­jir de los hue­sos de la cla­se tra­ba­ja­do­ra de todos los rubros de la pro­duc­ción y el comer­cio, (de la ciu­dad y del cam­po), esta­rá al ser­vi­cio de un régi­men polí­ti­co y social que des­ti­la por todos sus poros ins­ti­tu­cio­na­les víncu­los de rela­ción noci­va para nues­tro Pue­blo.

(Fin 1ra par­te)

(*)

* inte­gran­te de la OLP-Resis­tir y Luchar