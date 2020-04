Ecuador. Hospitales desbordados /Queman cadáveres en las calles y Lenin Moreno muestra cada vez más ineficacia

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 1 abril 2020

FOTOS: Fami­lia­res car­gan un fére­tro en Gua­ya­quil, don­de las fune­ra­rias deja­ron de tra­ba­jar por mie­do a l Covid-19.

La ciu­dad de Gua­ya­quil es la más gol­pea­da por el Covid-19. Los

ser­vi­cios fúne­bres no lle­gan a cubrir la deman­da. El gobierno de Lenín

Moreno puso en mar­cha una fuer­za con­jun­ta para hacer fren­te a la cri­sis.

Los casos de coro­na­vi­rus se mul­ti­pli­can sin pau­sa en Ecua­dor,

don­de el gobierno inten­ta hacer fren­te a una cri­sis que se des­bor­da,

espe­cial­men­te en Gua­ya­quil, una de las ciu­da­des del mun­do más cas­ti­ga­das

por la pan­de­mia. don­de los cadá­ve­res se acu­mu­lan en las calles,

La ful­mi­nan­te pro­pa­ga­ción del Covid-19 en la pro­vin­cia de Gua­yas, cuya capi­tal es Gua­ya­quil, ha crea­do una situa­ción de aban­dono de víc­ti­mas fata­les que las auto­ri­da­des tra­tan de resol­ver.

El des­bor­de de la situa­ción en Gua­yas (sur­oes­te), don­de han muer­to 52

de los 79 falle­ci­dos por coro­na­vi­rus en todo Ecua­dor, ha lle­va­do al

gobierno de Lenín Moreno a poner en mar­cha esta sema­na una Fuer­za de Tarea Con­jun­ta, y coor­di­nar la reco­lec­ción gene­ral de cadá­ve­res.

Para

Jor­ge Wated, jefe de esa Fuer­za, en estos momen­tos la pre­sen­cia de

cadá­ve­res en las vivien­das «está rela­cio­na­da con la poca capa­ci­dad que

tie­nen las fune­ra­rias de la ciu­dad de dar sus ser­vi­cios mor­tuo­rios en

cone­xión con los cam­po­san­tos de Gua­ya­quil».

A las fune­ra­rias

des­bor­da­das de tra­ba­jo, se suma­ron otras, gene­ral­men­te peque­ñas, que se

nie­gan a seguir los pro­ce­sos por temor a con­ta­gios al des­co­no­cer la

cau­sa del falle­ci­mien­to.

Y a esto, se sumó la difi­cul­tad que con­lle­va el toque de que­da,

por quin­ce horas, a par­tir de las 14 hora local, en todo el país, que

com­pli­ca los trá­mi­tes de defun­ción, algo que inten­tan solu­cio­nar aho­ra

con la exten­sión de cier­tos hora­rios de tra­ba­jo.

Un poli­cía pide docu­men­tos a un auto­mo­vi­lis­ta para entrar a la ciu­dad de Gua­ya­quil, en Ecua­dor. /​BLOOMBERG

Por ello, con la nue­va Fuer­za de Tarea se bus­ca faci­li­tar la

rea­li­za­ción de trá­mi­tes, evi­tar que per­so­nas sal­gan a las calles y

entre­gar los docu­men­tos en el hogar en caso de que la gen­te desee

ente­rrar por cuen­ta pro­pia a sus muer­tos.

Pero hay cuer­pos que las

fami­lias han pre­fe­ri­do que sean reti­ra­dos por las auto­ri­da­des. Entre el

lunes y mar­tes «hemos sepul­ta­do apro­xi­ma­da­men­te cin­cuen­ta per­so­nas»,

ase­gu­ró Wated a la agen­cia EFE.

Muer­tos sin sepul­tu­ra

Y es

que el dolor por las muer­tes en la pro­vin­cia ecua­to­ria­na del Gua­yas,

don­de el con­ta­gio de la COVID-19 es de los más altos del mun­do si se

tie­ne en cuen­ta el núme­ro de pobla­ción, se ha dupli­ca­do por la impo­si­bi­li­dad de ente­rrar a muchas per­so­nas que han falle­ci­do en sus hoga­res, don­de han per­ma­ne­ci­do duran­te días.

«¿Qué

está pasan­do en el sis­te­ma de salud públi­ca del país? No reti­ran a los

muer­tos de las casas, los dejan en las vere­das, caen fren­te a

hos­pi­ta­les, nadie los quie­re ir a reco­ger», aler­ta­ba el fin de sema­na la

alcal­de­sa de Gua­ya­quil, Cynt­hia Vite­ri, des­de el ais­la­mien­to en su casa

por ser una de las con­ta­gia­das de Covid-19.

Se hacía así eco de las denun­cias ciu­da­da­nas que, a tra­vés de la pren­sa y en redes socia­les, cla­ma­ban para que las auto­ri­da­des levan­ten los cadá­ve­res de los domi­ci­lios, mien­tras otros, envuel­tos en llan­to, rue­gan que les entre­guen los cuer­pos de sus fami­lia­res falle­ci­dos en hos­pi­ta­les hace días.

Colap­só el sis­te­ma de salud y hay toque de que­da en todo el país

Ecua­dor mues­tra la peor cara del coro­na­vi­rus

Imá­ge­nes dan­tes­cas empie­zan a ver­se en Ecua­dor por el avan­ce del coro­na­vi­rus. En Gua­ya­quil, la ciu­dad más afec­ta­da por el Covid-19, las per­so­nas empe­za­ron a dejar en las calles a sus muer­tos ante la fal­ta de res­pues­ta del sis­te­ma de salud. En Gua­yas, pro­vin­cia a la que per­te­ne­ce esta ciu­dad, hay 1937 infec­ta­dos, es decir el 70 por cien­to del total nacio­nal que lle­gó a 2748. Los muer­tos en el país son 93. El gobierno de Lenín Moreno decre­tó hace tres sema­nas el Esta­do de excep­ción. Días des­pués orde­nó el toque de que­da en todo el país que rige entre las 2 de la tar­de y las 5 de la maña­na. A su vez, orga­nis­mos de Dere­chos Huma­nos denun­cian gol­pi­zas y tra­tos veja­to­rios por par­te de las fuer­zas de segu­ri­dad en las barrios popu­la­res.

Gua­ya­quil: tie­rra de nadie

Los videos de los cadá­ve­res aban­do­na­dos en las calles de Gua­ya­quil son

la expre­sión más cla­ra de un sis­te­ma de salud des­bor­da­do en la región

de Gua­yas. Allí bue­na par­te de las fune­ra­rias deja­ron de tra­ba­jar por

mie­do a con­traer el Covid-19, según infor­mó el sitio ecua­to­riano Por­tal V. Se esti­ma que muchas de esas muer­tes no corres­pon­den a casos de coro­na­vi­rus, pero no hay cer­te­zas ya que los médi­cos no lle­gan has­ta los cadá­ve­res. Como las fune­ra­rias no pasan a reti­rar los cuer­pos y el sis­te­ma de públi­co no da res­pues­ta, algu­nos difun­tos lle­ga­ron a estar más de tres días en sus casas.

“Si bien la fal­ta de recur­sos en los barrios popu­la­res lle­va a que los

velo­rios se hagan en las casas, nun­ca antes ocu­rrió algo como esto”,

dijo en diá­lo­go con Página/​12 Billy Nava­rre­te, Secre­ta­rio

Eje­cu­ti­vo del Comi­té Per­ma­nen­te por la Defen­sa de los Dere­chos Huma­nos

de Gua­ya­quil. Las per­so­nas no pue­den lle­var los cuer­pos a los

cemen­te­rios ya que tam­po­co acce­den a los cer­ti­fi­ca­dos de defun­ción.

“Ade­más, has­ta hoy el gobierno obli­ga­ba a hacer sólo cre­ma­cio­nes.

Sin embar­go en la ciu­dad sólo exis­ten tres cre­ma­to­rios, todos pri­va­dos,

que cobran sumas impo­si­bles para las cla­ses popu­la­res. Es increí­ble pero en esta situa­ción encon­tra­ron lugar para el lucro”, denun­ció el defen­sor de ddhh. Para sumar más caos a la situa­ción, el

vice­pre­si­den­te de Ecua­dor, Otto Son­nen­holz­ner, dijo el vier­nes pasa­do

que los muer­tos por coro­na­vi­rus serían ente­rra­dos en fosas comu­nes. Tras una ola de crí­ti­cas el pre­si­den­te dio mar­cha atrás y dijo que habrían “entie­rros dig­nos”.