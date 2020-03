Rusia. Covid 19: No hay cuarentena pero sí algo parecido llamado «confinamiento»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 29 mar­zo 2020

LO QUE NOS CUENTAN DESDE RUSIA NUESTROS COMPAÑEROS DE OJOS PARA LA PAZ

Ayer salió Putin en TV y decla­ro’ que la pró­xi­ma sema­na será de vaca­cio­nes paga­das para todos. Ade­más, el gobierno está apo­yan­do a la peque­ña y media­na empre­sa, y va a subir los impues­tos a las gran­des.

A los pen­sio­nis­tas y a los mayo­res de edad les can­ce­lan tem­po­ral­men­te el trans­por­te gra­tui­to para que se que­den en sus casas. Pero no es cua­ren­te­na,

es decir con­fi­na­mien­to total. Sí que cie­rran todos los cen­tros de diver­sión, de ocio, par­ques, pero solo se reco­mien­da que­dar­se en casa.

Han apla­za­do el Refe­ren­dum Cons­ti­tu­cio­nal, que ten­dria que ser el 22 de abril (¡Cum­plea­ños de Lenin! )

En cuan­to a lo que pasa aqui, algu­nos dicen tam­bien que todo se hace para mane­jar­nos y mani­pu­lar­nos mejor. Hay muchos pro­gra­mas y shows polí­ti­cos, en uno de ellos el famo­so direc­tor de cine Karen Shah­na­za­rov, quien aho­ra enca­be­za «Mos­film» ha dicho que vien­do lo que está pasan­do, se le ha ocu­rri­do el guion de una pelí­cu­la: el virus se ha aca­ba­do, pero los gobier­nos mun­dia­les se reúnen y deci­den que así es más fácil mane­jar a la gen­te y deci­den decir que el virus con­ti­núa y debe con­ti­nuar el con­fi­na­mien­to, todos deben que­dar­se en sus casas, salir muy rara vez y con mas­ca­ri­llas o más­ca­ras de gas , no comu­ni­car­se entre sí, etc.. Al cabo de unos 30 años un mucha­cho sale a la calle sin más­ca­ra y des­cu­bre que ya hace mucho que no hay virus…

En cuan­to a la apa­ri­ción del virus, se dis­cu­ten mucho las teo­rías de com­plot. Ade­mas, como se sabe, Chi­na inclu­so tuvo la valen­tía de acu­sar a USA de haber­les lle­va­do el virus, aun­que antes Chi­na, a dife­ren­cia de Rusia, siem­pre se abs­tu­vo de decla­ra­cio­nes agu­das con­tra USA.

En Rusia por aho­ra hay mucho menos con­ta­gia­dos que en Euro­pa, unas 500 per­so­nas, una mujer ha muer­to pero tenía enfer­me­da­des cró­ni­cas pre­vias, por lo que es difí­cil decir cual fue la razón de la muerte…pero tam­bién hay ver­sio­nes cons­pi­ra­noi­cas y dicen que en ver­dad son muchos más, pero el gobierno lo ocul­ta… Bueno, en mi opi­nión, inclu­so si lo escon­den, mejor, para que haya menos páni­co. Es intere­san­te, pero, como se sabe, Rusia tie­ne miles y miles de Kiló­me­tros de fron­te­ra con Chi­na, pero lo curio­so es que en estas regio­nes cer­ca­nas a Chi­na casi no hay con­ta­gia­dos, casos úni­cos para toda la Sibe­ria y el Extre­mo Orien­te. Dicen que pue­de ser por­que cerra­ron las fron­te­ras con Chi­na el pri­mer día jus­ta­men­te y vigi­la­ron a todos los que vol­vían de Chi­na.

La mayo­ria de los con­ta­gia­dos están en Mos­cú y en la Región de Mos­cú. Dicen que todos los con­ta­gia­dos han vuel­to del extran­je­ro, gene­ral­men­te de Euro­pa, o se han rela­cio­na­do con los que han vuel­to. Los que vuel­ven deben pasar una cua­ren­te­na –que no es tal- volun­ta­ria en sus casas, de 2 sema­nas.

Aho­ra casi toda la comu­ni­ca­ción con el extran­je­ro está cerra­da y solo per­mi­ten el regre­so a los rusos que esta­ban fue­ra y aho­ra deben pasar cua­ren­te­na obli­ga­to­ria.

Dicen que con la lle­ga­da del calor el virus debe morir, los rayos ultra­vio­le­ta matan a los virus, ade­más, dicen que la tem­pe­ra­tu­ra más favo­ra­ble para él es de 6 a 11 gra­dos y poca hume­dad del aire.

Aquí no se sien­te mucho páni­co, pero sí que hay algu­nas mues­tras, por ejem­plo, yo iba en el tren y un hom­bre se sona­ba la nariz… y la mujer del asien­to cer­cano la mira­ba de reojo…No hay con­fi­na­mien­to, pero muchas empre­sas han pro­pues­to a sus emplea­dos tra­ba­jar por inter­net a dis­tan­cia. Otra cosa, es que en algu­nos casos las empre­sas dedu­ci­rán algo del suel­do, inclu­so des­pe­dir del tra­ba­jo, pero el gobierno pro­me­te seguir estos casos, por­que el virus no pue­de ser el pre­tex­to para des­pe­dir o no pagar a la gen­te.

Los esco­la­res y estu­dian­tes de uni­ver­si­da­des estu­dian a la dis­tan­cia des­de hace una sema­na, lue­go ten­drán algo de vaca­cio­nes, pero los emplea­dos de la uni­ver­si­dad de Iri­na –es Direc­to­ra de la biblio­te­ca- deben toda­vía acu­dir al tra­ba­jo, pero es pro­ba­ble que esta sema­na tam­bién empie­cen a tra­ba­jar a dis­tan­cia.

No hay mucho con­fi­na­mien­to, dicen que en la zona del ries­go están los mayo­res y los que tie­nen enfer­me­da­des cró­ni­cas. Por eso los pode­res de Mos­cú y de la Región pro­cla­ma­ron ayer la cua­ren­te­na para los mayo­res y se les insis­tió en que no salie­ran de casa. Inclu­so les van a pagar algo de dine­ro adi­cio­nal a la pen­sión y no se les va a cor­tar la comu­ni­ca­ción movil e inter­net si tie­nen pro­ble­ma para pagar. Dicen que los volun­ta­rios les van a sumi­nis­trar pro­duc­tos y medi­ci­nas.

Mien­tras tan­to, dicen que en Euro­pa se impo­nen mul­tas por vio­lar la cua­ren­te­na. Pare­ce que el «régi­men tota­li­ta­rio» ruso resul­ta más humano y tole­ran­te en esta situa­ción que las demo­cra­cias euro­peas.

Aqui estan abier­tas las con­sul­tas médi­cas, poli­clí­ni­cas, ambu­la­to­rios, pero a la gen­te se le pide no ir si no tie­nen algo urgen­te o gra­ve.

Cie­rran con­cier­tos, cines, poli­de­por­ti­vos, cen­tros de fit­ness, etc.

En cuan­to a las caren­cias, la gen­te se ha com­pra­do todas las mas­ca­ri­llas y los anti­sép­ti­cos bara­tos en las far­ma­cias. Algu­nas far­ma­cias subie­ron los pre­cios, lo que pro­vo­có la reac­ción del gobierno. En la TV dicen que las mas­ca­ri­llas no defien­den del virus.

En los super­mer­ca­dos de Mos­cú se pue­de com­prar de todo, aun­que algu­nos han subido algo los pre­cios. En los super­mer­ca­dos más bara­tos fal­ta­ron algu­nos artícu­los por­que la gen­te se lan­zó a comprar…todo lo nece­sa­rio para vivir el apo­ca­lip­sis: tri­go sarra­ceno, fideos, maca­rro­nes, car­ne moli­da, hari­na, papel higié­ni­co… solo que­dan pie­zas caras. Pero en gene­ral hay de todo. Escu­che’ en tren a un gru­po de hom­bres que­jar­se de no poder com­prar grano sarra­ceno en nin­gu­na par­te…

Es que la gen­te ve el con­fi­na­mien­to en Euro­pa y teme que aquí sea lo mis­mo. Ade­mas, hay pro­vo­ca­do­res y pani­que­ros en Internet…Con la cai­da de los pre­cios del petró­leo ha caí­do mucho la coti­za­cion del rublo al dolar y al euro y todos tie­nen mie­do de que suban de nue­vo los pre­cios.

La ver­dad, muchos están muy tris­tes por no poder via­jar más por el mun­do. Y los que están en casa en cua­ren­te­na, ya se vuel­ven locos de no hacer nada.

La gen­te rusa lo per­ci­be todo con humor, pero a veces es un humor per­ver­so. Así, unos hom­bres en la Region de Mur­mansk fue­ron a pes­car y, a la vuel­ta, en un tren labo­ral, borra­chos, se pusie­ron a hacer lla­ma­das dicien­do que se acer­ca­ba a la ciu­dad un tren lleno del Coro­na­vi­rus, y ‚cla­ro está, se alza­ron todos los ser­vi­cios de la Inte­li­gen­cia, poli­cia, medi­cos, etc…

Se reco­mien­da guar­dar la dis­tan­cia en los luga­res públi­cos, ir uno tras otro, pero nadie pare­ce hacer mucho caso. Inclu­so, una mujer emplea­da en un super­mer­ca­do, nos estor­nu­dó enci­ma y has­ta lue­go nos siguio’ unos pasos. no se’ si lo hizo a pro­pó­si­to o por ser ton­ta y necia. ..

Aquí tam­bién algu­nos tie­nen mie­do de que si la epi­de­mia empie­za de ver­dad, nues­tra medi­ci­na no lle­gue a sopor­tar­lo. Pero, como vemos, la medi­ci­na esta en mal esta­do en Ita­lia, en Espa­na tam­bién. Es que aquí en los años 1990 arrui­na­ron la medi­ci­na, cerra­ron muchos hos­pi­ta­les infec­cio­sos, de tubercu­losis, etc… Lue­go fue la refor­ma de medi­ci­na, que se lla­ma­ba opti­mi­za­ción, cuan­do cerra­ron hos­pi­ta­les y poli­clí­ni­cas peque­ñas y lo con­cen­tra­ron todo en cen­tros gran­des y con muchos apa­ra­tos moder­nos. Y aho­ra resul­ta que igual que en Ita­lia y Espa­na, urgen­te­men­te se cons­tru­yen hos­pi­ta­les en el cam­po. Asi abrie­ron hace una sema­na el hos­pi­tal prin­ci­pal de infec­cio­sos en las afue­ras de Mos­cú. Era un edi­fi­cio recien cons­trui­do que ten­dría que ser un hos­pi­tal nor­mal, pero deci­die­ron con urgen­cia dedi­car­lo a infec­cio­sos. Otro hos­pi­tal gran­de tam­bién se cons­tru­ye urgen­te­men­te en las afue­ras de Mos­cú, deben hacer­lo en un mes o dos meses en vez de 6 – 8 meses! Inclu­so han col­ga­do pan­car­tas con eslo­ga­nes en esti­lo sovie­ti­co : «Ente­rre­mos al coro­na­vi­rus jun­to con su coro­na!» y algo asi

Los ulti­mos años se cri­ti­có a la Unión Sovié­ti­ca por ser un esta­do muy mili­ta­ri­za­do, por una eco­no­mia de movi­li­za­cion , pero aho­ra , como vemos, esto pue­de ser útil.

Ade­mas, Rusia ayu­da a Ita­lia, mien­tras la así lla­ma­da «unión» de Euro­pa resul­ta fal­so, lo mis­mo que ha dicho tam­bién hace poco el Pre­si­den­te Ser­bio , y los paí­ses solo pue­den con­tar con la ayu­da de Chi­na, de Rusia e inclu­so , de Cuba, don­de han man­te­ni­do el sis­te­ma sovie­ti­co de la Medi­ci­na https://​actua​li​dad​.rt​.com/​a​c​t​u​a​l​i​d​a​d​/​3​4​7​1​7​2​-​a​v​i​o​n​-​r​u​s​o​-​a​y​u​d​a​-​c​o​r​o​n​a​v​i​r​u​s​-​i​t​a​lia

Otra cosa que sor­pren­de, a pri­me­ra vis­ta, es que des­pués de reci­bir la ayu­da rusa, Ita­lia se diri­ge a …USA! pero , pen­sán­do­lo bien, Ita­lia no es un alia­do ruso, sino de USA, es miem­bro de la OTAN, asi que es lógi­co. Otra cosa es que si se pue­de con­fiar en los nor­te­ame­ri­ca­nos?