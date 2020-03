Argentina. ¿Solidaridad o represión para cumplir la cuarentena? Alerta por la pos-cuarentena

Por David Pike y Anto­ne­lla Giu­so, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 29 de Mar­zo de 2020.

.

En los últi­mos días hemos vis­to por las redes socia­les y los medios alter­na­ti­vos, varios vídeos que mues­tran el accio­nar abu­si­vo de las fuer­zas repre­si­vas para hacer cum­plir el Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio que deter­mi­na el DNU 297 para fre­nar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus o, más espe­cí­fi­ca­men­te, del Covid-19. Si bien no sor­pren­de el accio­nar fas­cis­ta de Gen­dar­me­ría, Pre­fec­tu­ra y las Poli­cías, preo­cu­pa que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez, a pesar de haber desig­na­do a una Minis­tra de Segu­ri­dad con una tra­yec­to­ria liga­da a la edu­ca­ción en dere­chos huma­nos para las fuer­zas arma­das y que des­de su asun­ción se ocu­pó rápi­da­men­te de retro­traer las dis­po­si­cio­nes de «mano dura» de su ante­ce­so­ra, en sus últi­mos dis­cur­sos este exa­cer­ban­do a las fuer­zas repre­si­vas en su accio­nar para el cum­pli­mien­to estric­to de la cua­ren­te­na, a la vez que pro­mue­ve la des­con­fian­za y la denun­cia entre veci­nos, gene­ran­do, que­rien­do o no, el cli­ma pro­pi­cio para estas prác­ti­cas abu­si­vas que mues­tran los videos men­cio­na­dos.

La actual pan­de­mia con su alto nivel de con­ta­gio colap­só el sis­te­ma de salud en nume­ro­sos paí­ses ponien­do de mani­fies­to la fra­gi­li­dad de los mis­mos ante estos esce­na­rios. Por lo cual, todo indi­ca­ría que la cua­ren­te­na es nece­sa­ria y el con­trol para su cum­pli­mien­to, tam­bién. Sin embar­go, como han plan­tea­do dis­tin­tos refe­ren­tes de las orga­ni­za­cio­nes socia­les, la cua­ren­te­na en los barrios popu­la­res con el haci­na­mien­to habi­ta­cio­nal y la nece­si­dad de ganar el pan de cada día, se hace difí­cil de cum­plir. Si bien se han baja­do recur­sos valio­sos des­de el Esta­do, más aún tenien­do en cuen­ta la inac­ción de otros gobier­nos de la región, estos no alcan­zan. Aquí sur­ge el pro­ble­ma, que se hace ante esta situa­ción, se escon­de la reali­dad con repre­sión o se gene­ran los meca­nis­mos de soli­da­ri­dad y con­trol para que se pue­da cum­plir el ais­la­mien­to lo mejor posi­ble.

El foco se ha pues­to en el des­plie­gue de las fuer­zas de «segu­ri­dad» en todo el país, con su his­tó­ri­ca car­ga de abu­sos, sin dis­tin­ción del gobierno de turno; inclu­so se con­vo­có a efec­ti­vos reti­ra­dos para saciar la deman­da que impli­ca seme­jan­te ope­ra­ti­vo. Suma­do a esto, la legi­ti­ma­ción de la mira­da puni­ti­vis­ta incre­men­ta la vio­len­cia. Los medios de comu­ni­ca­ción hege­mó­ni­cos mues­tran cons­tan­te­men­te casos desopi­lan­tes de per­so­nas de altos recur­sos que no res­pe­tan la cua­ren­te­na, a pesar de no tener nin­gún pro­ble­ma para hacer­lo, incen­ti­van­do el recha­zo de la socie­dad y el pedi­do de repre­sión, que final­men­te ter­mi­na reca­yen­do sobre los sec­to­res popu­la­res que no pue­den cum­plir estric­ta­men­te la medi­da.

Ante estos hechos, la res­pues­ta de la Minis­tra de Segu­ri­dad, Sabi­na Fre­de­ric, fue el pase a dis­po­ni­bi­li­dad de tres gen­dar­mes fil­ma­dos cuan­do «ver­du­guea­ban» abu­si­va­men­te a dos pibes en la Villa 1−11−14. “Noso­tros toma­mos cono­ci­mien­to de casos y nos movi­mos inme­dia­ta­men­te”, plan­teó el Secre­ta­rio de Arti­cu­la­ción Fede­ral de Segu­ri­dad, Gabriel Fuks, en decla­ra­cio­nes al Des­ta­pe. En los pri­me­ros seis días de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, el mis­mo minis­te­rio infor­mó que “hubo 6.191 per­so­nas dete­ni­das y 201.913 demo­ra­das”, según cita el sex­to repor­te de Corre­pi, lo que da cuen­ta del esta­do repre­si­vo que se vive. Las decla­ra­cio­nes del gober­na­dor Axel Kici­llof, «esto no se resuel­ve per­si­guien­do a los que no cum­plen el ais­la­mien­to», mues­tra que hay dife­ren­cias en el fren­te gober­nan­te sobre los modos en que se debe­ría actuar.

Los abu­sos repre­si­vos del pre­sen­te, aler­tan sobre el futu­ro inme­dia­to pos-cua­ren­te­na. Algu­nos estu­dios indi­can que la eco­no­mía cae­rá un 5% este año, como sea, la pobre­za se pro­fun­di­za­rá, la desocu­pa­ción subirá y la emer­gen­cia social que arras­tra­mos se vol­ve­rá deses­pe­ran­te. Enton­ces la pre­gun­ta es qué se hará, con­ti­nua­re­mos lue­go de la cua­ren­te­na con un Esta­do que con­ti­nue exa­cer­ban­do el accio­nar repre­si­vo para garan­ti­zar la san­ta gober­na­bi­li­dad del sis­te­ma o se gene­ra­rán los meca­nis­mos de una ver­da­de­ra soli­da­ri­dad, que com­pro­me­ta en recur­sos a los sec­to­res pri­vi­le­gia­dos y per­mi­ta a los sec­to­res popu­la­res poder sobre­lle­var la cri­sis.