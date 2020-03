Argentina. ¿Dónde hacen cuarentena lxs sin techo?

Miran­da Carre­te y Este­fa­nía San­to­ro /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​28 de mar­zo de 2020

El decre­to de Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio exi­ge que nos que­de­mos casa. En la Ciu­dad de Bue­nos Aires son más de 7 mil las per­so­nas sin techo y el gobierno de Rodrí­guez Larre­ta no da res­pues­tas para res­guar­dar a aquellxs que se encuen­tran en situa­ción de calle.

En la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos aires hay 7251 per­so­nas vivien­do en la calle, según datos que sur­gie­ron de un rele­va­mien­to hecho por más de 50 orga­ni­za­cio­nes socia­les el año pasa­do. Las per­so­nas que hacen de las pla­zas, las vere­das y las entra­das de edi­fi­cios “su hogar” son lxs más vul­ne­radxs y en épo­ca de pan­de­mia por el COVID-19 cons­ti­tu­yen una pobla­ción de ries­go, por­que, ade­más de ham­bre, tie­nen pro­ble­mas res­pi­ra­to­rios, mal nutri­ción, sub nutri­ción, dia­be­tes, tubercu­losis, des­hi­dra­ta­ción, y la salud se agra­va en la pobla­ción de más de 60 años.

Lxs tra­ba­ja­do­res del pro­gra­ma Bue­nos Aires Pre­sen­te (BAP) encar­gadxs de aten­der a per­so­nas y fami­lias en situa­ción de calle y ries­go social las 24 horas, todos los días del año, son pro­fe­sio­na­les de dis­tin­tas dis­ci­pli­nas del cam­po social que desa­rro­llan tareas des­de hace nue­ve años, el pro­gra­ma nació en 1999 y en 2011 ingre­só la pla­na que hoy se encuen­tra desa­rro­llan­do tareas. En los últi­mos días emi­tie­ron un comu­ni­ca­do don­de des­mien­ten las decla­ra­cio­nes públi­cas del jefe de gobierno por­te­ño, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta.

A par­tir del decre­to de emer­gen­cia sani­ta­ria por la pan­de­mia la can­ti­dad de per­so­nal del BAP se redu­jo, algunxs tra­ba­ja­do­res están con licen­cia y otrxs son gru­pos de ries­go. «Habi­tual­men­te solía­mos salir entre dos y tres móvi­les por día, aho­ra empe­za­mos a salir cada vez menos. Des­men­ti­mos que hubo un refuer­zo de per­so­nal, habien­do sali­do has­ta un sólo móvil por turno el fin de sema­na, con una sola pro­fe­sio­nal. La camio­ne­ta al estar toda la ciu­dad vacía se ve a vein­te cua­dras, las per­so­nas de calle saben sobre la pan­de­mia y nos piden que las alber­gue­mos. Cuan­do ven el móvil vie­nen un mon­tón deses­pe­ra­das bus­can­do ayu­da y comi­da y no damos abas­to. Mani­fies­tan mucha ham­bre y están muy angus­tia­das y asus­ta­das por la situa­ción«, cuen­ta una de las tra­ba­ja­do­ras que pre­fie­re pre­ser­var su iden­ti­dad para no poner en ries­go su fuen­te de tra­ba­jo.

«Empe­za­mos a moni­to­rear con los com­pa­ñe­ros si se había pues­to en mar­cha algún plan de emer­gen­cia. Nos encon­tra­mos que no hubo nin­gu­na reac­ción, solo nos die­ron sánd­wi­ches. El pro­ble­ma es que las per­so­nas en situa­ción de calle piden comi­da en bares y res­tau­ran­tes y con eso comen algo más, pero al estar todos los nego­cios cerra­dos no tie­nen ese ali­men­to. A noso­tros no nos refor­za­ron los ser­vi­cios, a la noche solo salen dos móvi­les, a la tar­de dos y a la madru­ga­da salió solo uno».

La Ciu­dad de Bue­nos Aires tie­ne el mayor núme­ro de infec­ta­dos y el mayor núme­ro de per­so­nas en situa­ción de calle. La tra­ba­ja­do­ra con­sul­ta­da ase­gu­ra: «De for­ma tar­día recién el vier­nes comen­za­ron a abrir nue­vos para­do­res, pero aún hay mucha gen­te que que­dó afue­ra, vie­nen de a dece­nas a pedir que los alo­je­mos, no es ver­dad que hay vacan­te para todos como dice Larre­ta. Los hoga­res no las reci­ben. Si algu­na per­so­na en situa­ción de calle se con­ta­gia, va a ser impo­si­ble fre­nar el con­ta­gio, no hay nin­gu­na posi­bi­li­dad de man­te­ner dis­tan­cia en los para­do­res, no hay espa­cio para res­pe­tar­la. En la madru­ga­da del domin­go ya no había más comi­da para dar­les, fue­ron terri­ble las con­di­cio­nes en las que se tra­ba­jó. Des­de 2011 nun­ca hemos vis­to tan­ta ham­bre como ha pasa­do este últi­mo año por­que cada vez son más.»

Lxs tra­ba­ja­do­res denun­cia­ron ade­más la pre­ca­rie­dad labo­ral que se sos­tie­ne des­de que se ini­ció el pro­gra­ma, con bajos sala­rios y un dete­rio­ro de la capa­ci­dad de res­pues­ta debi­do a la defi­cien­te pla­ni­fi­ca­ción y arti­cu­la­ción con otros pro­gra­mas y áreas esen­cia­les. «Hoy se nos pide afron­tar esta pan­de­mia y sus efec­tos sobre una pobla­ción alta­men­te vul­ne­ra­ble, con la mis­ma esca­sez de siem­pre, impro­vi­sa­ción, des­coor­di­na­ción, fal­ta de recur­sos y de per­so­nal. Por la cua­ren­te­na como pre­ven­ción solo nos die­ron un bar­bi­jo y un par de guan­tes para ocho horas, cuan­do lo que se reco­mien­da es cam­biar­lo cada cua­tro, pedi­mos más y no nos die­ron, tene­mos que usar siem­pre el mis­mo y por supues­to que para la gen­te de calle que tras­la­da­mos no hay nada. Estos días trans­por­ta­mos a los para­do­res de a 12 per­so­nas en los móvi­les más gran­des que tie­nen capa­ci­dad para 20 per­so­nas sin nin­gu­na medi­da de higie­ne».

Fabio Manu­pe­lla es inte­gran­te de Pro­yec­to 7, una aso­cia­ción civil que tra­ba­ja con per­so­nas en situa­ción de calle y en este momen­to es uno de los encar­ga­dos del Cen­tro de Inte­gra­ción Comu­ni­ta­ria (CIC) Ernes­to Che Gue­va­ra, ubi­ca­do en Barra­cas, uno de los tres cen­tros de la aso­cia­ción habi­li­ta­dos en dis­tin­tos pun­tos de la ciu­dad de Bue­nos Aires, que reci­be a lxs sin techo y que en su tota­li­dad alo­jan a 400 per­so­nas.

Manu­pe­lla ase­gu­ra que es com­ple­ja la situa­ción que están atra­ve­san­do por­que son muy bajos los recur­sos que envía el Gobierno de la Ciu­dad: “Nos man­dan solo 100 litros de lavan­di­na, algu­nos pares de guan­tes, 80 jabo­nes, 300 bar­bi­jos, 60 repe­len­tes y muy poco alcohol, para una pobla­ción de 400 com­pa­ñe­res.”

El inte­gran­te de Pro­yec­to 7 cuen­ta tam­bién que al CIC de Barra­cas, al CIC Fri­da y al CIC Mon­tea­gu­do ade­más lle­gan un gran núme­ro de fami­lias a bus­car comi­da y vian­das, muchas de estas per­so­nas tra­ba­jan como car­to­nerxs en la ciu­dad y en este con­tex­to tuvie­ron que dejar de tra­ba­jar: “Noso­tros les ayu­da­mos como pode­mos, des­de Gobierno de la Ciu­dad envia­ron 40 bol­so­nes de ali­men­tos para los 400 que somos, no nos alcan­za”, expli­ca y ase­gu­ra que gra­cias a la cola­bo­ra­ción de orga­ni­za­cio­nes socia­les coci­nan y pre­pa­ran entre 1000 y 1500 vian­das por día para almuer­zo y cena. «Esto se va pasan­do de boca en boca, cada vez vie­nen más y toda­vía hay per­so­nas que siguen en la calle”.

Lara María Ber­to­li­ni, acti­vis­ta tra­ves­ti, inves­ti­ga­do­ra y tra­ba­ja­do­ra del Minis­te­rio Públi­co Fis­cal de la Nación, cuen­ta que el Hotel Gon­do­lín, ubi­ca­do en el barrio de Villa Cres­po, alber­ga a más de 50 chi­cas trans y moto­ri­za la dis­tri­bu­ción de ali­men­tos, ropa y ele­men­tos de higie­ne para la comu­ni­dad tra­ves­ti trans que está afue­ra del hos­pe­da­je. El hotel no for­ma par­te del apa­ra­to de con­ten­ción del Esta­do y no tie­nen otra opción que recu­rrir a la soli­da­ri­dad de la ciu­da­da­nía. Quie­nes pue­dan acer­car dona­cio­nes de ali­men­tos no pere­ce­de­ros se reci­ben en Araoz 924 (CABA). La comu­ni­dad tra­ves­ti trans está atra­ve­san­do una situa­ción de gra­ve­dad extre­ma al no poder acce­der a dere­chos bási­cos como vivien­da, tra­ba­jo y salud.

A pesar de las denun­cias de las orga­ni­za­cio­nes socia­les al Gobierno de la Ciu­dad por incum­plir las medi­das para res­guar­dar a las per­so­nas en situa­ción de calle de la pan­de­mia, el Rodrí­guez Larre­ta duran­te una entre­vis­ta tele­vi­si­va en A24 ase­gu­ró: “Esta­mos lle­van­do a todos, obvia­men­te se los va con­ven­cien­do, a los para­do­res que aho­ra están abier­tos las 24 horas”, tam­bién agre­gó: “Hay apro­xi­ma­da­men­te dos mil camas para pasar la noche en la ciu­dad que nun­ca se com­ple­tan” y rema­tó: “Hoy hay lugar para pasar la noche en la ciu­dad”. Los dichos irres­pon­sa­bles del man­da­ta­rio pre­ten­den ins­ta­lar la idea de que las per­so­nas sin techo son rea­cias o se nie­gan a con­cu­rrir a los para­do­res, cuan­do la reali­dad es que en esos espa­cios ya no hay más lugar, los cul­pa­bi­li­zan con una men­ti­ra falaz en lugar de brin­dar­les la con­ten­ción que nece­si­tan.

“Hay un mon­tón de gen­te que no pue­de hacer la cua­ren­te­na no por­que no quie­ra, sino por­que no tie­ne don­de hacer­la. Dan ver­güen­za las decla­ra­cio­nes de Larre­ta y es el mis­mo argu­men­to que usa el Gobierno de la Ciu­dad para jus­ti­fi­car su fal­ta de polí­ti­ca públi­ca. Todas las noches y medio­días sali­mos a dar de comer y tene­mos con­tac­to direc­to con la gen­te que nos dice que quie­re ir a los para­do­res, por­que están asus­ta­das, lla­ma­mos al BAP para que los tras­la­den, pero no nos atien­den, por­que sabe­mos que tam­bién están con fal­ta de per­so­nal. La gen­te no pue­de lle­gar a los para­do­res sin el tras­la­do del BAP”, expli­ca Jor­ge­li­na Di Lorio, inves­ti­ga­do­ra del Coni­cet y miem­bro de la Asam­blea popu­lar Pla­za Dorre­go que inte­gra la La Asam­blea Popu­lar por los Dere­chos de las Per­so­nas en Situa­ción de Calle, un con­jun­to de más de 20 orga­ni­za­cio­nes que hace años brin­da comi­da para lxs sin techo.

“El gobierno de la Ciu­dad tie­ne que garan­ti­zar don­de van a hacer la cua­ren­te­na estas per­so­nas, si no hay más para­do­res debe­rán habi­li­tar hote­les, otor­gar más sub­si­dios habi­ta­cio­na­les y eje­cu­tar polí­ti­cas públi­cas para que esto sea posi­ble en el mar­co de los linea­mien­tos que está plan­tean­do el Gobierno Nacio­nal. Ade­más, que los orga­nis­mos corres­pon­dien­tes que tie­nen excep­cio­nes para estar cir­cu­lan­do en el mar­co de la cua­ren­te­na, como el Minis­te­rio Públi­co de la Defen­sa, los legis­la­do­res y la Defen­so­ría del Pue­blo de la Ciu­dad sal­gan, a moni­to­rear que está suce­dien­do con los tras­la­dos del BAP para que pon­gan más móvi­les y per­so­nal”, agre­ga Di Lorio.

Cons­tan­za Gui­llén, es refe­ren­te del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos – UTEP (CABA), tra­ba­ja en come­do­res, cuen­ta que des­de que se decre­tó la cua­ren­te­na la deman­da de las per­so­nas que se acer­can a pedir una vian­da se tri­pli­có: “En Cons­ti­tu­ción y Par­que Patri­cios don­de están los come­do­res más gran­des ya están des­bor­da­dos. Solo ayer hici­mos 10 ollas de 100 litros en todo el día. Las medi­das que están toman­do en Ciu­dad son las correc­tas en cuan­to a la comi­da e higie­ne, pero son insu­fi­cien­tes, nos man­dan 2 panes de jabón y 4 repe­len­tes y asis­ti­mos a 1500 per­so­nas. Nece­si­ta­mos alcohol, bar­bi­jos, guan­tes y ban­de­jas para dar las vian­das por­que no pue­den entrar a comer.”

Otra con­di­ción que com­pli­ca a las per­so­nas en situa­ción de calle es el con­trol poli­cial, que en épo­ca de pan­de­mia se ha recru­de­ci­do con mal­tra­tos, vio­len­cia físi­ca y abu­sos de poder. Ayer el Gru­po de asis­ten­cia a veci­nos en situa­ción de calle publi­có en la red social Face­book un video que mues­tra una bru­tal gol­pi­za que reci­bió ‑de par­te de la poli­cía de la Ciu­dad- un joven de apro­xi­ma­da­men­te 25 años. “Así tra­ta la Poli­cía a un chi­co que visi­ta­mos siem­pre en el barrio de Mon­te Cas­tro. Es un mucha­cho que hace meses vemos en la calle revol­vien­do la basu­ra para con­se­guir algo de comi­da, es super ama­ble y sabe­mos que está atra­ve­san­do una situa­ción psí­qui­ca com­pli­ca­da. No es modo de con­ven­cer­lo, a los gol­pes si que­rían que no deam­bu­le. Fíjen­se la ´pre­ven­ción´, el poli­cía le pega, no tie­ne ni guan­tes ni bar­bi­jos y el otro ofi­cial que está a su lado tie­ne un bar­bi­jo col­ga­do en el cue­llo mien­tras fuma” rela­ta­ron des­de la red.

Revis­ta Cítri­ca*