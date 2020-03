Argentina. Denuncian Violencia institucional policial y detenciones masivas en Villa 31

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 25 mar­zo 2020

Des­de La Comu­na PC de Par­que Patri­cios nos lle­ga esta gra­ve denun­cia que pone en tela de jui­cio lo que sig­ni­fi­can que las «fuer­zas de (in)seguridad» estén apro­ve­chán­do­se de la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria para humi­llar, gol­pear y dete­ner a los pobres.

Las polí­ti­cas públi­cas de pre­ven­ción del Coro­na­vi­rus no pue­den ser nun­ca de repre­sión en las villas y barria­das popu­la­res, tal como ocu­rre en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires. A tra­vés de la Coor­di­na­do­ra por la Vivien­da Dig­na, espa­cio mul­ti­sec­to­rial que inte­gra­mos, nos lle­gan imá­ge­nes de la gra­ve situa­ción de vio­len­cia ins­ti­tu­cio­nal en las villas, con deten­cio­nes masi­vas.

El Esta­do y sus gobier­nos en todos sus nive­les no tie­nen en cuen­ta que la medi­da pre­ven­ti­va #Que­da­teEn­Ca­sa es muy difí­cil sos­te­ner­la en los sec­to­res socia­les más vul­ne­ra­bles cuyos dere­chos huma­nos son sis­te­má­ti­ca­men­te vio­la­dos, que viven en con­di­cio­nes de haci­na­mien­to en vivien­das muy pre­ca­rias, sin acce­so al agua pota­ble y a la ener­gía eléc­tri­ca. La mayo­ría de sus habi­tan­tes tie­nen tra­ba­jos no regis­tra­dos o tra­ba­jan en pro­yec­tos de la eco­no­mía social soli­da­ria o están inclui­des en pro­gra­mas socia­les. Las accio­nes pre­ven­ti­vas debe­rían pen­sar­se en la tota­li­dad del barrio, no dis­cri­mi­na­das por casa. En pri­mer lugar, garan­ti­zar las con­di­cio­nes de vida, vivien­da y salu­bri­dad dig­nas con la aper­tu­ra inme­dia­ta de los inmue­bles del Esta­do, los que están en desuso y las heren­cias vacan­tes para uso social. Es urgen­te alo­jar a las per­so­nas que están en emer­gen­cia habi­ta­cio­nal y de salud con ries­go de vida por el Coro­na­vi­rus y el Den­gue.

Com­par­ti­mos este video con la dra­má­ti­ca situa­ción que viven las per­so­nas que habi­tan la Villa 31 y el per­ma­nen­te hos­ti­ga­mien­to come­ti­do por la poli­cía con orden del gobierno del ajus­te y la repre­sión de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta.