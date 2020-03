Argentina. Ricardo Peidro: “No hay solución dentro de esta sociedad desigual”

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​24 de mar­zo de 2020

En esta entre­vis­ta con ACTA, el Secre­ta­rio Gene­ral de la CTA Autó­no­ma, Ricar­do Pei­dro, se refie­re a la situa­ción que está atra­ve­san­do nues­tro país y el mun­do ente­ro en el mar­co de una cri­sis sani­ta­ria sin pre­ce­den­tes. Un 24 de mar­zo sin estar en las calles, pero con las ban­de­ras de “Memo­ria, ver­dad y jus­ti­cia” más fir­mes que nun­ca, y recu­pe­ran­do las luchas de nues­tros 30 mil com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras. “Esta cri­sis debe ser­vir­nos para for­ta­le­cer la orga­ni­za­ción popu­lar”.

-En el mar­co del 24 de mar­zo, la CTA Autó­no­ma lla­mó, jun­to a los orga­nis­mos de Dere­chos Huma­nos, a col­gar ban­de­ras y pañue­los por la memo­ria de ven­ta­nas y bal­co­nes, ¿cómo nació esta ini­cia­ti­va?

Des­pués de tan­tos años, tene­mos un 24 de mar­zo muy atí­pi­co con lo que esta­mos vivien­do en Argen­ti­na y el mun­do. Pero como es tan impor­tan­te lo que vivi­mos en nues­tro país, uno de los pocos luga­res del mun­do don­de logra­mos sen­tar a los geno­ci­das en el ban­qui­llo de los acu­sa­dos qui­si­mos gene­rar un hecho polí­ti­co colec­ti­vo. Emo­cio­na ver todas las imá­ge­nes que nos lle­gan, con ban­de­ras y pañue­los ela­bo­ra­dos en fami­lia, jun­to a los chi­cos y chi­cas, col­ga­dos en los bal­co­nes y ven­ta­nas de todas las casas. Este hecho reem­pla­za nues­tro lugar natu­ral que es la calle, la pla­za. En medio de esta ini­cia­ti­va, y esta cri­sis sani­ta­ria que nos tie­ne en nues­tras casas, esta ini­cia­ti­va ha sido masi­va por lo que sig­ni­fi­ca la memo­ria para nues­tro pue­blo.

-Qué útil sería seguir con las ban­de­ras de nues­tros 30 mil hoy en la lucha con­tra el extrac­ti­vis­mo, el ham­bre y la muer­te que gene­ra el capi­ta­lis­mo en el mun­do, con el ejem­plo cla­ro de esta pan­de­mia, que es tam­bién con­se­cuen­cia del sis­te­ma capi­ta­lis­ta.

Qui­zás lo que se esté vis­lum­bran­do en este momen­to, son los sue­ños y pro­yec­tos incon­clu­sos de aque­lla gene­ra­ción que hicie­ron des­apa­re­cer. Noso­tros lucha­mos con los mis­mos obje­ti­vos que los 30 mil, y eso que­da más expues­to que nun­ca en este momen­to. Esta epi­de­mia mun­dial mues­tra la des­truc­ción de todo el apa­ra­to de salud colec­ti­va. En los“70 nos orga­ni­zá­ba­mos y luchá­ba­mos por salud, tie­rra, vivien­da para todos y todas. Cada cri­sis, cada situa­ción que explo­ta en el mun­do, expre­sa la nece­si­dad de seguir mili­tan­do para cons­truir esa socie­dad. El capi­ta­lis­mo glo­bal va redi­se­ñan­do su dis­cur­so, sus for­mas, se adap­ta, pero que­da demos­tra­do que no hay solu­ción den­tro de esta socie­dad desigual.

-El 40% de las y los argen­ti­nos viven bajo la línea de pobre­za, con una mayo­ría de tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­dos, y en ese mar­co, el ais­la­mien­to. La CTA‑A está pidien­do que se sus­pen­dan los des­pi­dos por un mes ¿Qué otras medi­das se están exi­gien­do des­de la Cen­tral?

Hemos plan­tea­do una serie de medi­das, por la infor­ma­li­dad y la pre­ca­rie­dad en nues­tro país que aho­ra está crean­do mucha incer­ti­dum­bre en el futu­ro. Más allá de las deman­das his­tó­ri­cas de la Cen­tral, hemos plan­tea­do una serie de medi­das que enten­de­mos que el Gobierno debe adop­tar en medio de esta cri­sis, como la sus­pen­sión de des­pi­dos por 30 días. Algu­nas de ellas se han imple­men­ta­do. Tam­bién esta­mos ela­bo­ran­do un docu­men­to, don­de se des­ta­ca que las medi­das del gobierno van en el sen­ti­do correc­to, esta­mos plan­tean­do otras cues­tio­nes que enten­de­mos que son impres­cin­di­bles. Esta­mos apor­tan­do otras pro­pues­tas para los tiem­pos duros que vie­nen.

-Ade­más de deman­dar medi­das, la Cen­tral está cola­bo­ran­do para una sali­da colec­ti­va a esta cri­sis ponien­do a dis­po­si­ción sus ins­ta­la­cio­nes.

Pusi­mos a dis­po­si­ción las ins­ta­la­cio­nes de la CTA‑A, como así tam­bién la capa­ci­dad hote­le­ra de nues­tros sin­di­ca­tos para cuan­do lle­gue el pico del con­flic­to. Todo lo que tie­ne nues­tra Cen­tral está al ser­vi­cio de nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras, y segui­rá sien­do así. Se con­for­mó en el ámbi­to de la Ciu­dad de Bue­nos Aires un comi­té de cri­sis del que está par­ti­ci­pan­do como Cen­tral el Secre­ta­rio Gene­ral de la CTA‑A Capi­tal, Pablo Spa­ta­ro, jun­to a otras orga­ni­za­cio­nes socia­les. Esta­mos impul­san­do que estos comi­tés se repli­quen en todas las pro­vin­cias, para con­sen­suar las medi­das que se tomen con las y los tra­ba­ja­do­res que están en los barrios, en los hos­pi­ta­les, los de la Fenat, que son quie­nes saben qué está ocu­rrien­do en el terri­to­rio.

-Hay un deba­te inten­so en torno al rol de las fuer­zas de segu­ri­dad, que son quie­nes están con­tro­lan­do que se res­pe­te el ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo.

En momen­tos de cri­sis se ven dos visio­nes muy cla­ras: por un lado la cues­tión repre­si­va y por el otro, la soli­da­ri­dad y la cola­bo­ra­ción de nues­tro pue­blo. Cree­mos que es impor­tan­te dar­le bata­lla a estas ideas de quie­nes creen que sólo con mano dura se resuel­ve esta situa­ción. No es lo mis­mo quien tie­ne que salir a la calle por­que no tie­ne para comer, que quien se va de vaca­cio­nes en este con­tex­to, o se va a nave­gar al Río Para­ná ‑como el CEO de Vicen­tín-. Esto se resuel­ve con soli­da­ri­dad y com­pro­mi­so, no con más repre­sión.

-Se está vien­do cómo el rol del Esta­do es fun­da­men­tal para garan­ti­zar la super­vi­ven­cia de la huma­ni­dad.

Eso es cla­ve, y es ade­más una gran lec­ción para los que plan­tea­ban la des­truc­ción del Esta­do, y que la salud públi­ca era un gas­to. Mien­tras el neo­li­be­ra­lis­mo lo toma como una cues­tión comer­cial y de ganan­cias, noso­tros siem­pre supi­mos que se tra­ta de un dere­cho humano fun­da­men­tal. En este momen­to, para noso­tros sí que­da cla­ro, y vamos a ganar for­ta­le­za en esa dis­cu­sión. Pero no pode­mos can­tar vic­to­ria, por­que el neo­li­be­ra­lis­mo y el poder con­cen­tra­do se readap­tan y crean nue­vos dis­cur­sos que los favo­rez­can. Tene­mos que estar aten­tos por­que como nos plan­tea­ban con lo del “futu­ro del tra­ba­jo”, que era tra­ba­jo sin dere­chos, tal vez pue­dan plan­tear una qui­ta de dere­chos para maxi­mi­zar sus ganan­cias. Tene­mos que seguir dan­do las bata­llas por­que no es que no lo com­pren­dan, sino que muchos de ellos no están de acuer­do. Ahí hay una tarea ardua por delan­te, para no dar nada por sen­ta­do, y evi­tar que los sec­to­res con­cen­tra­dos usen esta cri­sis a su favor, más allá de que el mun­do va a ser otro. En estas cri­sis debe­mos for­ta­le­cer la orga­ni­za­ción popu­lar, para hacer fren­te a los nue­vos tiem­pos.

-Otro sec­tor cla­ve en esta cri­sis es la docen­cia, con maes­tros y pro­fe­so­res envian­do tarea todo el tiem­po para garan­ti­zar la edu­ca­ción de los chi­cos y chi­cas en el ais­la­mien­to.

Sí, la edu­ca­ción públi­ca tam­bién ha sido des­gua­za­da por el neo­li­be­ra­lis­mo, y las y los docen­tes están hacien­do una tarea muy impor­tan­te. Por eso insis­to que debe­mos reivin­di­car la soli­da­ri­dad y el com­pro­mi­so de las y los tra­ba­ja­do­res en este con­tex­to, inclu­so en con­di­cio­nes suma­men­te pre­ca­rias, como por ejem­plo la situa­ción de las y los tra­ba­ja­do­res de deli­very don­de se ve muy cla­ra­men­te cuá­les son las con­se­cuen­cias de la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, y se hace indis­pen­sa­ble la repre­sen­ta­ción de esos com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras para que pue­dan orga­ni­zar­se, ante una situa­ción de incer­ti­dum­bre con el futu­ro.

-Ricar­do, un men­sa­je para las y los com­pa­ñe­ros de la Cen­tral.

En este 24 de mar­zo, un salu­do a todos los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras: debe­mos luchar por memo­ria, ver­dad y jus­ti­cia, y tam­bién para que se cum­plan los sue­ños de las y los 30 mil. Esa es la úni­ca mane­ra de que poda­mos ganar. Con la cer­te­za de nues­tra que­ri­da Madre Nori­ta Cor­ti­ñas: Ven­ce­re­mos.

CTA A*