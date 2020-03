Resu­men Lati­noa­me­ri­cano */​22 de mar­zo 2020 .—

Alber­to Fer­nán­dez: “No me va a tem­blar el pul­so para pro­rro­gar la cua­ren­te­na”

El pre­si­den­te cues­tio­nó a las per­so­nas que vio­la­ron la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria para evi­tar que se pro­pa­gue el coro­na­vi­rus. “Me preo­cu­pa mucho que haya ton­tos que no entien­dan el ries­go en el que esta­mos”, afir­mó. Ade­más, seña­ló: “Con el esta­do de sitio no resol­ve­mos el problema”22 de mar­zo de 2020

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez reali­zó hoy una raid mediá­ti­co para refor­zar el men­sa­je de que los argen­ti­nos se que­den en sus casas y cues­tio­nar a las per­so­nas que vio­la­ron la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria para evi­tar que se pro­pa­gue el coro­na­vi­rus. Así apun­tó con­tra aque­llos que se fue­ron del país lue­go de decre­ta­da la cua­ren­te­na. “Más de 20 mil per­so­nas se fue­ron de la Argen­ti­na cuan­do les avi­sé que había una pan­de­mia, y par­te de esos son los que recla­man que los trai­ga­mos urgen­te, hay que ter­mi­nar con eso”, afir­mó.

“Lo que más me preo­cu­pa es la incom­pren­sión de la gen­te. Me preo­cu­pa que haya ton­tos que no entien­den el ries­go en el que esta­mos», afir­mó. Lue­go, agre­gó: “Me preo­cu­pa el idio­ta que cir­cu­la con fie­bre y que pue­de estar las­ti­man­do la salud de todos. Me preo­cu­pa mucho su ego­cen­tris­mo y que no pue­da medir el daño que le pue­de hacer al que está al lado”, en cla­ra refe­ren­cia al joven que via­jó des­de Uru­guay en un Buque­bús sin decir que esta­ba con­ta­gia­do de coro­na­vi­rus. Pla­yAl­ber­to Fer­nan­dez habla sobre el coro­na­vi­rus en Argen­ti­na

El jefe de Esta­do brin­dó dos entre­vis­tas tele­vi­si­vas y una radial. Entre sus res­pues­tas, des­pués de la crí­ti­ca a aque­llos que no cum­plen con la cua­ren­te­na, deci­dió resal­tar a quie­nes sí lo hacen. “La inmen­sa mayo­ría de los argen­ti­nos está en sus casa dejan­do pasar el tiem­po como pue­de”, indi­có. Ade­más, con­tó la can­ti­dad de dete­ni­dos que hubo el fin de sema­na debi­do al incum­pli­mien­to del ais­la­mien­to. “Ini­cia­mos accio­nes pena­les sobre 2000 per­so­nas en un solo día y secues­tra­mos más de 300 autos”, seña­ló.

El Jefe de Esta­do repa­só las medi­das que está toman­do su gobierno y el segui­mien­to del ope­ra­ti­vo de cri­sis que está rea­li­zan­do a tra­vés de sus minis­tros, las fuer­zas de segu­ri­dad y el Ejér­ci­to: “Oja­lá que este virus mal­di­to nos edu­que. Nos haga enten­der que no hay lugar para los vivos”, sos­tu­vo y plan­teó: “No es la pelea de un pre­si­den­te, es la pelea de la socie­dad, no peleo por la eco­no­mía, peleo por las vidas de la gen­te».

El Pre­si­den­te sigue el ope­ra­ti­vo de cri­sis des­de su ofi­ci­na en la Quin­ta de Oli­vos

“Lo úni­co que les pido es que cum­plan la ley. Hay un decre­to de nece­si­tad y urgen­cia vigen­te. La Argen­ti­na de los vivos y los píca­ros no exis­te más en este momen­to y espe­ro que no exis­ta más”, ase­gu­ró. Fer­nán­dez dijo que le preo­cu­pa “la desapren­sión que exis­te con el otro” ya que “no sabe­mos quien de noso­tros está con­ta­gia­do, quién está con el virus”. En esa sin­to­nía tam­bién sos­tu­vo: “Es una opor­tu­ni­dad que tene­mos. Nos va a doler mucho. Por­que la pan­de­mia toda­vía no encon­tró su máxi­ma expre­sión”.

Por otro lado, se refi­rió a las medi­das imple­men­ta­das para evi­tar que pro­li­fe­re el Codiv-19. “En aque­llos paí­ses que no pre­vie­ron la dimen­sión del con­ta­gio, se dio en una velo­ci­dad tan alta que el sis­te­ma de salud no pudo con­te­ner la aten­ción», dijo, al tiem­po que remar­có: “El con­ta­gio va a ocu­rrir, no lo vamos a poder evi­tar, en nues­tra casa el con­ta­gio será más len­to y como es más len­to vamos a poder aten­der a la gen­te. Cuan­do más len­to sea el con­ta­gio, más posi­bi­li­dad de ate­nuar y de que el virus mate sea mucho menor”.

Duran­te el fin de sema­na el Pre­si­den­te moni­to­reó el movi­mien­to de la gen­te en el Gran Bue­nos Aires

El jefe de Esta­do hizo hin­ca­pié en la expli­ca­ción sobre la cur­va de con­ta­gios y la impor­tan­cia de que la gen­te cum­pla con la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria. “Hacien­do el con­ta­gio más len­to, tene­mos los recur­sos para aten­der a la gen­te. Ese es el secre­to. Eso es acha­tar la cur­va”, pre­ci­só.

Entre­vis­ta­do en Tele­fé por el perio­dis­ta Gerar­do Rozín sobre la posi­bi­li­dad de decre­tar el Esta­do de Sitio, el pre­si­den­te la recha­zó, y ase­gu­ró: “No qui­sie­ra lle­gar a eso, habla­ría muy mal de la socie­dad argen­ti­na”. En esa línea, expli­có que esa tarea de con­trol está en manos de las fuer­zas de segu­ri­dad y que aque­llas per­so­nas que no pue­dan expli­car que hacen en la calle serán dete­ni­das y pues­tas a dis­po­si­ción de un juez.

Por otro lado, con­sul­ta­do en radio Riva­da­via por Oscar Gon­zá­lez Oro, fue tajan­te: “Con el Esta­do de Sitio no resol­ve­mos el pro­ble­ma». “No quie­ro aler­tar más a la gen­te. No quie­ro angus­tias adi­cio­na­les. Lo que tie­ne que saber la gen­te es que hay un Pre­si­den­te que está har­to de los vivos y de los ton­tos. De los vivos que se abu­san de la gen­te y de los ton­tos que son dis­pli­cen­tes. Voy a ser infle­xi­bles con los vivos y los ton­tos. Ten­go las herra­mien­tas lega­les para hacer­lo. La gen­te tie­ne que enten­der que esto no se arre­gla con un esta­do de sitio, se arre­gla con con­fian­za social. Con el Esta­do de Sitio lo úni­co que podría hacer es dete­ner a la gen­te que no cum­ple. Y eso ya lo esta­mos hacien­do. Hay que ser infle­xi­bles”, amplió.

A su vez, en diá­lo­go con Anto­nio Laje, en Amé­ri­ca, ase­gu­ró: “Vamos a seguir tenien­do una pro­gre­sión de con­ta­gios y eso no nos tie­ne que alar­mar, lo úni­co que pode­mos hacer es que el enemi­go invi­si­ble no nos con­ta­gie masi­va­men­te”. “No me va a tem­blar el pul­so para pro­rro­gar­lo si es para la tran­qui­li­dad y la salud de los argen­ti­nos, la ecno­mía se recu­pe­ra­rá”.

En otro pasa­je de sus entre­vis­tas, el Pre­si­den­te ase­gu­ró que el coro­na­vi­rus lle­gó al país a tra­vés de los “pri­vi­le­gia­dos que pudie­ron via­jar a Euro­pa”. “Ésta es una enfer­me­dad que nos lle­ga a noso­tros por los pri­vi­le­gia­dos que pudie­ron via­jar a Euro­pa”, resal­tó.

El Pre­si­den­te con­tó que hubo más de 300 autos secues­tra­dos a per­so­nas que no pudie­ron expli­car los moti­vos por los que esta­ban cir­cu­lan­do en las calle (REUTERS/​Matias Bagliet­to)

El Pre­si­den­te resal­tó que se pudie­ron “tomar las medi­das a tiem­po” para “apla­nar la cur­va”. “Tene­mos que seguir hacién­do­lo. Es impo­si­ble decir don­de esta­mos para­dos por­que no lo sabe­mos”. Ade­más, repi­tió el con­cep­to de la pelea con­tra un enemi­go invi­si­ble. “Esta­mos pelean­do con un ejér­ci­to invi­si­ble. No sabe­mos dón­de está el virus, cómo se pro­pa­ga y por dón­de se mete. Lo que sabe­mos es que si nos ence­rra­mos las posi­bi­li­da­des de pro­pa­gar­lo es mucho menor”, afir­mó.

Fer­nán­dez dijo que en este momen­to “la cua­ren­te­na es prác­ti­ca­men­te ple­na” y resal­tó que el prin­ci­pal pro­ble­ma de cum­pli­mien­to “está en los barrios más humil­des”. “Dios nos dio la opor­tu­ni­dad de cono­cer lo que les pasó a otros a antes y nos dio la opor­tu­ni­dad de tomar medi­das pre­ven­ti­vas que otros no toma­ron”, expli­có.

Con res­pec­to a ese pro­ble­ma que están enfren­tan­do, ade­lan­tó que este lunes se reuni­rá con el gober­na­dor de Bue­nos Aires, Axel Kici­llof, y con los inten­den­tes del segun­do y ter­cer cor­dón del cor­nu­bano para eva­luar qué logís­ti­ca nece­si­tan para des­ple­gar las medi­das de con­trol y de pre­ven­ción. Expli­có que “el epi­cen­tro del pro­ble­ma está en la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires y sus alre­de­do­res” y que la can­ti­dad de con­ta­gia­dos en ese sec­tor es de “un 70%” con res­pec­to al total.

Tam­bién con­tó que el gobierno debe pre­pa­rar­se “para cuan­do la poten­cia de poten­cie” y que va a nece­si­tar del Ejér­ci­to para que se “invo­lu­cre ple­na­men­te en la logís­ti­ca”. “Nece­si­ta­mos ocu­par el tiem­po en eso y no en los que están en la calle en for­ma irres­pon­sa­ble”.

Los comer­cios que ven­den comi­das siguen fun­cio­nan­do con nor­ma­li­dad pese a la cua­ren­te­na (REUTERS/​Agustin Mar­ca­rian)

En otro tra­mo de la entre­vis­ta dijo que están “com­pran­do res­pi­ra­do­res arti­fi­cia­les” para acon­di­cio­nar los hos­pi­ta­les y que estén pre­pa­ra­dos para el pico de con­ta­gia­dos que pue­de pro­vo­car la pan­de­mia. Y dejó una afir­ma­ción que bus­có gene­rar tran­qui­li­dad entre los argen­ti­nos. “Creo que el pro­ble­ma está más o menos con­tro­la­do. Hay que pre­pa­rar­se de la mejor mane­ra posi­ble para lo que esté por venir”, afir­mó.

Con res­pec­to al impac­to que la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria ten­drá en la eco­no­mía argen­ti­na, el Pre­si­den­te fue cla­ro sobre el orden de prio­ri­da­des que tie­nen su gobierno en este momen­to. “La urgen­cia no es la eco­no­mía. La urgen­cia es la vida de la gen­te. La eco­no­mía se va a fre­nar. No ten­gan dudas. Y el Esta­do tie­ne que empe­zar a dar res­pues­tas. Y esas res­pues­tas van a lle­gar”, sen­ten­ció. “No vamos a poder evi­tar el para­te en la eco­no­mía. Lo vamos a tener que enfren­tar entre todos”, agre­gó.

En refe­ren­cia a las medi­das eco­nó­mi­cas que toma­rá en el cor­to pla­zo anti­ci­pó que maña­na darán a cono­cer medi­das para ayu­dar a los mono­tri­bu­tis­tas, los que reci­ben asig­na­cio­nes uni­ver­sa­les, las pymes y los peque­ños comer­cian­tes. “Vamos a gas­tar lo que sea nece­sa­rio para que la gen­te esté tran­qui­la”, sos­tu­vo.

Por últi­mo dejó un men­sa­je expli­can­do su accio­nar en este momen­to de cri­sis. “Yo sé que esta deci­sión que tomé (en refe­ren­cia al ais­la­mien­to obli­ga­to­rio) está com­pli­can­do la vida de mucha gen­te, pero tam­bién le estoy sal­van­do la vida a muchos de ellos”, afir­mó.

Des­car­tó la nece­si­dad por el momen­to de decla­rar el esta­do de sitio

«Esto no lo arre­gla el esta­do de sitio, lo arre­gla la con­cien­cia social»

«Esto no es la pelea de un Pre­si­den­te, es la pelea de una socie­dad»

En una entre­vis­ta tele­vi­si­va cues­tio­nó a las per­so­nas que no cum­plie­ron con el ais­la­mien­to, aun­que sos­tu­vo que la mayo­ría de los argen­ti­nos acom­pa­ña la medi­da. Tam­bién seña­ló que la expe­rien­cia de otros paí­ses per­mi­tió tomar medi­das pre­ven­ti­vas a tiem­po.

El pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ase­gu­ró este domin­go que «cuan­to más len­to sea el con­ta­gio, más posi­bi­li­da­des de aten­ción a la gen­te hay y menos posi­bi­li­da­des de que el virus mate», al expli­car lo que se bus­ca con el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio que dis­pu­so el gobierno nacio­nal has­ta el 31 de mar­zo.

Ade­más, ase­gu­ró que «la inmen­sa mayo­ría de los argen­ti­nos está en su casa» y que «son muy pocos los que no lo hacen» y que «desafia­ron» pen­san­do que era «la Argen­ti­na de siem­pre», y se encon­tra­ron con que «esta Argen­ti­na es otra» y «tie­nen que cum­plir la ley».

El pre­si­den­te afir­mó tam­bién el pro­gra­ma La peña del mor­fi, por Tele­fé, que los paí­ses «don­de se pro­du­je­ron los pro­ble­mas más dolo­ro­sos (son ) los paí­ses que no pre­vie­ron la velo­ci­dad del con­ta­gio» del coro­na­vi­rus, y afir­mó que en la Argen­ti­na «el con­ta­gio va a ocu­rrir, pero si nos que­da­mos en casa va a ser más len­to».

Tam­bién expre­só su preo­cu­pa­ción por la «desapren­sión» de «algu­nos» ciu­da­da­nos que no toman dimen­sión del ries­go que sig­ni­fi­ca no cum­plir con el ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

«Lo que más me preo­cu­pa es la incom­pren­sión de la gen­te, que haya ton­tos que no se den cuen­ta de la situa­ción en la que están. No es la mayo­ría», sub­ra­yó. Agre­gó: «Más de 20.000 per­so­nas se fue­ron de Argen­ti­na des­pués que avi­sé que había una pan­de­mia» y «son los que aho­ra me recla­man que los trai­ga urgen­te».

Con res­pec­to a la cua­ren­te­na, expre­só: «No vamos a poder evi­tar el con­ta­gio pero si nos que­da­mos en nues­tras casas, más len­to será el con­ta­gio y habrá más posi­bi­li­da­des de aten­der a la gen­te.

Agre­gó: «Esto no es la pelea de un Pre­si­den­te, es la pelea de una socie­dad» en refe­ren­cia a la lucha con­tra el coro­na­vi­rus. Me sien­to muy acom­pa­ña­do por la inmen­sa mayo­ría de los argen­ti­nos», sub­ra­yó.

Fer­nán­dez dijo has­ta aho­ra pudie­ron «tomar las medi­das a tiem­po» y esti­mó que la cua­ren­te­na es «prác­ti­ca­men­te ple­na».

Tam­bién des­car­tó que por el momen­to sea nece­sa­rio el esta­do de sitio. «No qui­sie­ra lle­gar a tener que decla­rar el esta­do de sitio», des­ta­có.

En otro orden, como con­se­cuen­cia de los efec­tos eco­nó­mi­cos y socia­les del coro­na­vi­rus, afir­mó que habrá una revi­sión de la eco­no­mía en el mun­do y que se va a reedis­cu­tir el rol del Esta­do. «Muchas cosas van a cam­biar en la eco­no­mía», sub­ra­yó.

Alber­to Fer­nán­dez tam­bién afir­mó que este lunes ten­drá una reunión con los inten­den­tes para dise­ñar nue­vas medi­das para los sec­to­res más des­pro­te­gi­dos. Al res­pec­to, dijo «la eco­no­mía se va a fre­nar y el Esta­do tie­ne que dar res­pues­ta. Maña­na vamos a dar res­pues­ta a esos sec­to­res mas des­am­pa­ra­dos».

Aña­dió: Y como vamos a tener un para­te en la eco­no­mía, lo vamos a tener que resol­ver entre todos. Los que más ganan, ganen un poco menos, es lo que les pido». Tam­bién expre­só que el Ejér­ci­to dis­tri­bui­rá ali­men­tos en los barrios mas nece­si­ta­dos.

En cuan­to a los que no res­pe­ta­ron la cua­ren­te­na, seña­ló: «Les falló y les va a seguir fallan­do. La argen­ti­na de los píca­ros no exis­te más y espe­ro que nun­ca más exis­ta».

Aña­dió: Debe­mos resol­ver los pro­ble­mas en comu­ni­dad, soli­da­ria­men­te. Este no es un pro­ble­ma de ideo­lo­gías polí­ti­cas y si deja­mos de lado las dife­ren­cias lo pode­mos resol­ver más fácil­men­te. Es una opor­tu­ni­dad que tene­mos».

En ese sen­ti­do, mani­fes­tó: «Vamos a seguir tra­ba­jan­do con los gobier­nos de la Ciu­dad de Bue­nos Aires y de la Pro­vin­cia. Por­que ahí está el foco del con­flic­to. Esta­mos tra­ba­jan­do codo a codo. Nos esta­mos orga­ni­zan­do bien. Pero insis­to en la impor­tan­cia de que­dar­se en casa. Hemos hecho todo lo nece­sa­rio para que el virus no se pro­pa­gue a gran velo­ci­dad».

Alber­to Fer­nán­dez, sobre el coro­na­vi­rus: «Ele­gí sal­var vidas aun­que la eco­no­mía se fre­ne»

El pre­si­den­te vol­vió a hablar sobre la deci­sión que tomó de decre­tar el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio.

El man­da­ta­rio hizo refe­ren­cia a la razón por la cual decre­tó el DNU de ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio. Alber­to Fer­nán­dez afir­mó que, a dife­ren­cia de otros pre­si­den­tes, eli­gió «sal­var vidas aun­que la eco­no­mía se fre­ne»

De esta for­ma, Alber­to Fer­nán­dez ‑en una entre­vis­ta con A24- indi­có que no sabe con que pano­ra­ma se pue­de enfren­tar des­pués de que la pan­de­mia pase por­que el «mun­do se ha retraí­do».

NOTICIA EN DESARROLLO…