Argentina. Resumen gremial y social. Coronavirus: “Cachorro” Godoy valoró las medidas del Gobierno y señaló la necesidad de profundizarlas/ El coronavirus podría dejar a 25 millones de personas sin trabajo, advierte la OIT/ Daer: «la semana que viene se para el país» y dijo que la CGT seguirá el impacto en lo laboral … (Más info)

Emer­gen­cia sani­ta­ria

Coro­na­vi­rus: “Cacho­rro” Godoy valo­ró las medi­das del Gobierno y seña­ló la nece­si­dad de pro­fun­di­zar­las

“La res­pues­ta del pre­si­den­te de la Nación, toman­do en sus manos la comu­ni­ca­ción con la socie­dad, jun­to a repre­sen­tan­tes de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires y de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires, de dis­tin­to signo polí­ti­co, demos­tró un cri­te­rio de uni­dad nacio­nal para enfren­tar la cri­sis”, expre­só el diri­gen­te.

Ade­más, remar­có que Alber­to Fer­nán­dez alien­te “la soli­da­ri­dad en la pobla­ción, trans­mi­ta sere­ni­dad y, sobre todo, reins­ta­le la impor­tan­cia de un Esta­do fuer­te, con pro­ta­go­nis­mo para enfren­tar esta situa­ción de emer­gen­cia”.

“Estos esce­na­rios demues­tran que el neo­li­be­ra­lis­mo está orga­ni­za­do alre­de­dor del egoís­mo, el lucro de unos pocos, la inso­li­da­ri­dad y la com­pe­ten­cia insa­na que no atien­de a la emer­gen­cia. El úni­co que atien­de la emer­gen­cia con un cri­te­rio de soli­da­ri­dad colec­ti­va” –sub­ra­yó Godoy- “es el Esta­do cuan­do se pone al ser­vi­cio de las mayo­rías”.

En esa línea, des­ta­có las medi­das anun­cia­das que ponen al Esta­do en un rol de mayor inter­ven­ción para orga­ni­zar el fun­cio­na­mien­to eco­nó­mi­co del país, aten­dien­do espe­cial­men­te a los sec­to­res más afec­ta­dos. Así, por­que “los pri­me­ros que se caen del mapa ante estas situa­cio­nes son los sec­to­res y tra­ba­ja­do­res pre­ca­ri­za­dos de la eco­no­mía, que somos mayo­ría en el país, y los de meno­res ingre­sos”, afir­mó el diri­gen­te.

No obs­tan­te, y ante un esce­na­rio de cri­sis glo­bal, afir­mó: “Es evi­den­te que la idea de que la eco­no­mía se reac­ti­va con una balan­za comer­cial favo­ra­ble, cuan­do el valor de los com­mo­di­ties cae y la rece­sión se agu­di­za a nivel mun­dial, no es la sali­da. La sali­da es la reac­ti­va­ción fuer­te del mer­ca­do interno y eso requie­re una inter­ven­ción aún más fuer­te por par­te del Esta­do”.

En ese sen­ti­do, eva­luó que “los apor­tes para el finan­cia­mien­to para pymes y para la reac­ti­va­ción de la obra públi­ca son medi­das que van en bue­na direc­ción”. Pero, acla­ró, “nos que­dan aspec­tos a revi­sar”.

En pri­mer lugar, “hay 2 millo­nes y medios de pibes y pibas que no per­ci­ben la AUH y de ellos, la mayo­ría son hijos de los tra­ba­ja­do­res esta­ta­les de las pro­vin­cias y muni­ci­pios”, apun­tó. “Se tra­ta, ade­más, de tra­ba­ja­do­res que tie­nen sala­rios, no por deba­jo del sala­rio míni­mo, sino por deba­jo de la jubi­la­ción míni­ma, y con asig­na­cio­nes por hijo muy bajas”, sub­ra­yó Godoy. “Otra situa­ción a la que hay que pres­tar­le aten­ción es la de las jubi­la­das y jubi­la­dos que cobran entre 18 y 19 mil pesos y que no son alcan­za­dos por la boni­fi­ca­ción”, aña­dió.

“Por eso, des­de la CTA‑A insis­ti­mos en que este es un momen­to en el que se demues­tra la nece­si­dad de un shock dis­tri­bu­ti­vo que reac­ti­ve deman­da inter­na con medi­das como la uni­ver­sa­li­za­ción de la AUH y la ele­va­ción de las jubi­la­cio­nes en fun­ción de un sala­rio míni­mo que nece­sa­ria­men­te debe ser uni­ver­sal”, pre­ci­só.

Por últi­mo, el diri­gen­te des­ta­có la labor de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la Salud, como los cien­tí­fi­cos del Ins­ti­tu­to Mal­brán, y de la Edu­ca­ción, que atien­den los come­do­res esco­la­res ante la emer­gen­cia ali­men­ta­ria, y lla­mó a que su esfuer­zo reci­ba un reco­no­ci­mien­to eco­nó­mi­co.

“No sabe­mos cuán­to va a durar esto, pero sí sabe­mos que va a tener con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas y socia­les que requie­ren Esta­do acti­vo y pre­sen­te, y que abra espa­cios de par­ti­ci­pa­ción a la comu­ni­dad, para garan­ti­zar la infor­ma­ción ofi­cial, y gene­ran­do comi­tés de cri­sis con tra­ba­ja­do­res, peque­ños y media­nos empre­sa­rios, con la socie­dad en gene­ral, para dar res­pues­tas a esta pan­de­mia”, fina­li­zó.

TRABAJADORES

¿Quién defien­de a los mono­tri­bu­tis­tas?

Des­de Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs, una ini­cia­ti­va vir­tual diri­gi­da al Pre­si­den­te y el minis­tro de Tra­ba­jo cre­ce en fir­mas para pedir pro­tec­ción eco­nó­mi­ca ante la pan­de­mia. Tra­ba­ja­do­res inde­pen­dien­tes de todas las áreas no pue­den ejer­cer su pro­fe­sión por la cua­ren­te­na y no cobran.

“Soy médi­co mono­tri­bu­tis­ta y estoy en ries­go ante la pan­de­mia y si no tra­ba­jo no cobro; si no cobro no pue­do pagar el alqui­ler y me que­do en la calle. Por ende, sé que tar­de o tem­prano voy a que­dar expues­ta y voy a tener que ̍hacer cua­ren­te­na por el bien de todos’ y en ese caso: ¿quién va pagar mi alqui­ler? ¿Mi comi­da? ¿Mis impues­tos?”.

“Soy fono­au­dió­lo­ga mono­tri­bu­tis­ta, tra­ba­jo con pacien­tes que tie­nen dis­ca­pa­ci­da­des por lo cual no pue­do aten­der­los debi­do al ries­go que impli­ca para su salud el virus y si no tra­ba­jo no cobro”

“Soy arqui­tec­ta mono­tri­bu­tis­ta inde­pen­dien­te. Tra­ba­jo en obras todo el día. No pue­do que­dar­me en la casa. Si no tra­ba­jo no cobro. Al igual que todos los alba­ñi­les que tra­ba­jan con­mi­go”.

Las ante­rio­res son sólo algu­nas de, al cie­rre de esta nota, 66.616 fir­mas y con­tan­do que cose­chó en un día la ini­cia­ti­va vir­tual de Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs ante la pan­de­mia de COVID-19.

La mis­ma, diri­gi­da al minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, y al pre­si­den­te de la Nación, Alber­to Fer­nán­dez, soli­ci­ta “medi­das urgen­tes” ante la pan­de­mia que, en con­cre­to, con­sis­ten en “que sus­pen­dan las obli­ga­cio­nes fis­ca­les para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas duran­te el tiem­po que dure este esta­do de emer­gen­cia” y en “un segu­ro de des­em­pleo inme­dia­to” que les per­mi­ta ase­gu­rar­se techo y ali­men­to.

“Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs es una orga­ni­za­ción hori­zon­tal, asam­blea­ria, con fines polí­ti­cos pero no par­ti­da­rios”, expli­ca en diá­lo­go con Canal Abier­to María Emi­lia Lobais, voce­ra de la orga­ni­za­ción.

Ella es psi­co­pe­da­go­ga y pri­me­ro deci­dió orga­ni­zar­se con otros pro­fe­sio­na­les de la salud y la edu­ca­ción, quie­nes rápi­da­men­te se die­ron cuen­ta de que muchas de sus deman­das exce­dían el sec­tor.

“Comen­za­mos a fines de diciem­bre, des­pués de Navi­dad. En un prin­ci­pio por la medi­da que dejó (Mau­ri­cio) Macri de un aumen­to del 51 por cien­to para todas las cate­go­rías del mono­tri­bu­to a eje­cu­tar­se a par­tir de enero de 2020. En base a eso, tuvi­mos varias mani­fes­ta­cio­nes tan­to en AFIP como en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo y fui­mos reci­bi­dos por fun­cio­na­rios de ambos orga­nis­mos –cuen­ta-. La idea era con­vo­car a una mesa de diá­lo­go de las dis­tin­tas ins­tan­cias guber­na­men­ta­les, pero con la pan­de­mia de coro­na­vi­rus no se nos con­vo­có toda­vía. Había otra reunión pau­ta­da para el 20 de mar­zo que duda­mos que se pue­da con­cre­tar por la cua­ren­te­na, más la situa­ción de emer­gen­cia en la que están todas las ins­tan­cias de gobierno”.

Pro­ble­ma de muchí­si­mos

Según el infor­me más recien­te del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, a diciem­bre de 2019 los mono­tri­bu­tis­tas suma­ban 1.635.000 per­so­nas, el 13,5% del total de tra­ba­ja­do­res no asa­la­ria­dos. En tan­to, los mono­tri­bu­tis­tas socia­les eran 366.000, el 3% del total; y los autó­no­mos 398.000, el 3,3% del total de tra­ba­ja­do­res regis­tra­dos.

Ese uni­ver­so com­pren­de tra­ba­ja­do­res en rela­ción de depen­den­cia encu­bier­ta –que fac­tu­ran mes tras mes al mis­mo emplea­dor- y a inde­pen­dien­tes o free­lan­cers, que tie­nen tra­ba­jos even­tua­les o even­tua­les emplea­do­res.

“Enten­de­mos que esta situa­ción de que cada año sea­mos más los mono­tri­bu­tis­tas es la refor­ma labo­ral que ya está in situ entre noso­tros. No esta­mos sin­di­ca­li­za­dos y no tene­mos con­ve­nios colec­ti­vos de tra­ba­jo que nos ampa­ren. Esta­mos en una situa­ción de alta pre­ca­ri­za­ción y a ella se le suma toda la incer­ti­dum­bre que gene­ra este para­te por la cua­ren­te­na del coro­na­vi­rus –agre­ga Lobais-. Los que están más com­pli­ca­dos son los inde­pen­dien­tes. Hay maqui­lla­do­ras, fotó­gra­fos, músi­cos, a los que se le sus­pen­die­ron fies­tas y casa­mien­tos y no los pue­den cobrar. Para ellos esta­mos pidien­do un sub­si­dio de des­em­pleo y para quie­nes tene­mos rela­cio­nes de depen­den­cia encu­bier­tas que poda­mos cobrar igual­men­te los hono­ra­rios”.

La pre­ca­ri­za­ción sig­ni­fi­ca no con­tar con el bene­fi­cio de licen­cias por enfer­me­dad, por emba­ra­zo, ni vaca­cio­nes pagas, ni agui­nal­do, ni anti­güe­dad, ni ser alcan­za­dos por bono alguno. Otra de las situa­cio­nes que denun­cian es que las obras socia­les, a las que se des­ti­na par­te del mono­tri­bu­to men­sual, no les ofre­cen pres­ta­cio­nes com­ple­tas y que, al final del víncu­lo labo­ral, no per­ci­ben indem­ni­za­ción.

“Muchas veces es el mis­mo Esta­do el que nos pre­ca­ri­za. Den­tro de los mono­tri­bu­tis­tas hay gen­te que está en dis­tin­tos minis­te­rios u orga­nis­mos públi­cos”, deta­lla Lobais.

Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs por aho­ra está cen­tra­li­za­da en la Ciu­dad de Bue­nos Aires y el conur­bano bonae­ren­se, pero de a poco se van suman­do per­so­nas de todo el país.

El peti­to­rio vir­tual, en tan­to, fue diri­gi­do por mail a fun­cio­na­rios de las dis­tin­tas repar­ti­cio­nes y, mien­tras aguar­da res­pues­ta, con­ti­núa suman­do fir­mas.

MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA TRABAJADORXS MONOTRIBUTISTAS Y PRECARIZADXS ANTE EL COVID-19

Al Minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, y al Pre­si­den­te de la Nación, Alber­to Fer­nán­dez:

Ante la pan­de­mia y el con­se­cuen­te para­te eco­nó­mi­co, lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas nos diri­gi­mos a uste­des para soli­ci­tar­les medi­das urgen­tes ante las pro­ble­má­ti­cas ya plan­tea­das en nues­tra reunión el día 20-02-2020, que se agu­di­zan en este momen­to minu­to a minu­to. Que­re­mos recor­dar­les que, en dicha reunión, los fun­cio­na­rios Adrián Perro­ne y Alber­to Tomas­so­ne se com­pro­me­tie­ron a avan­zar en nues­tras pro­ble­má­ti­cas a tra­vés de una mesa de tra­ba­jo, y que el día 05-03-2020 hemos envia­do un correo para con­cre­tar una fecha para el ini­cio de la mis­ma, el cual aún no ha teni­do res­pues­ta.

Actual­men­te, somos cien­tos de miles de tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas que ejer­ce­mos nues­tros ofi­cios de mane­ra inde­pen­dien­te (free­lan­ce) o a tra­vés de con­tra­tos, quie­nes nos hemos que­da­do de un minu­to al otro sin nues­tra fuen­te de tra­ba­jo. Sea por­que nues­tro tra­ba­jo se rea­li­za úni­ca­men­te de mane­ra pre­sen­cial, sea por­que tra­ba­ja­mos ter­ce­ri­zadxs por empre­sas nacio­na­les que brin­dan ser­vi­cios al exte­rior, o las patro­na­les de los sec­to­res eco­nó­mi­cos afec­ta­dos des­cuen­tan los días labo­ra­les, nos encon­tra­mos en este momen­to en situa­ción de des­em­pleo o hemos vis­to bru­tal­men­te gol­pea­dos nues­tros ingre­sos.

Por­que nues­tra moda­li­dad de con­tra­ta­ción es pre­ca­ria, no con­ta­mos con nin­gún dere­cho labo­ral. Como saben, care­ce­mos de licen­cias pagas y las obras socia­les habi­tual­men­te no nos reci­ben o nos soli­ci­tan un co-pago.

Por este moti­vo, lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas esta­mos des­pro­te­gidxs tan­to a nivel eco­nó­mi­co como al nivel de la salud, lo cual fren­te a la pre­sen­te situa­ción sani­ta­ria deja en evi­den­cia nues­tra abso­lu­ta pre­ca­rie­dad de nues­tras con­di­cio­nes de vida.

Nos diri­gi­mos a uste­des con el fin de que sus­pen­dan las obli­ga­cio­nes fis­ca­les para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas duran­te el tiem­po que dure este esta­do de emer­gen­cia y exi­gi­mos un segu­ro de des­em­pleo inme­dia­to que nos per­mi­ta ase­gu­rar­nos el techo y el ali­men­to.

Exi­gi­mos:

*Boni­fi­ca­ción del mono­tri­bu­to en su tota­li­dad duran­te la cua­ren­te­na para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas.

* Segu­ro de des­em­pleo para lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas inde­pen­dien­tes y licen­cias pagas para lxs con­tra­tadxs en rela­ción de depen­den­cia encu­bier­ta mien­tras dure la emer­gen­cia sani­ta­ria.

* Cober­tu­ra inme­dia­ta e irres­tric­ta por par­te de las Obras Socia­les a todxs lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas, cual­quie­ra sea su actual situa­ción fis­cal.

*Que lxs fun­cio­na­rixs del Minis­te­rio de Tra­ba­jo Adrián Perro­ne y Alber­to Tomas­so­ne cum­plan con la mesa de tra­ba­jo y pon­gan fecha para su rea­li­za­ción.

Sin más que agre­gar, que­da­mos a la espe­ra de una res­pues­ta urgen­te con medi­das que ali­via­nen nues­tra situa­ción.

Los salu­da­mos aten­ta­men­te,

Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs

Fb: Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs

Ig: mono­tri­bu­tis­ta­sor­ga­ni­zadxs

Coro­na­vi­rus: músi­cos exi­gen una com­pen­sa­ción por los ingre­sos caí­dos

La sus­pen­sión de las acti­vi­da­des cul­tu­ra­les, a par­tir de las medi­das toma­das fren­te al coro­na­vi­rus, pone en esta­do de emer­gen­cia a muchí­si­mos músi­cos y artis­tas que depen­den de los ingre­sos de los espec­tácu­los para sub­sis­tir. Por este moti­vo des­de la agru­pa­ción Músi­cos Orga­ni­za­dos, Lis­ta Naran­ja del SADEM (sin­di­ca­to de Músi­cos) rea­li­zan un empa­dro­na­mien­to vir­tual recla­mar en las diver­sas gober­na­cio­nes que se dis­pon­ga una par­ti­da espe­cial y medi­das para poder garan­ti­zar la manu­ten­ción de las fami­lias. Por ANRed

La sus­pen­sión de las acti­vi­da­des cul­tu­ra­les, a par­tir de las medi­das toma­das fren­te al coro­na­vi­rus, pone en esta­do de emer­gen­cia a muchí­si­mos músi­cos y artis­tas que depen­den de los ingre­sos de los espec­tácu­los para sub­sis­tir.

«Los tra­ba­ja­do­res de la músi­ca mayor­men­te tra­ba­ja­mos de mane­ra pre­ca­ri­za­da: en negro, a la gorra, bor­de­raux o con con­tra­to mono­tri­bu­tis­ta «reno­va­ble», sin segu­ri­dad social y pre­vi­sio­nal, sin des­can­sos, ni ensa­yos pagos, enfer­me­da­des o licen­cias por emba­ra­zo. Lo que era par­te de nues­tro dia­rio tra­ji­na­do, aho­ra se con­vier­te en un cese de acti­vi­da­des total, sin dere­cho al pago que un tra­ba­ja­dor debe tener ante esta situa­ción de emer­gen­cia» expre­sa­ron median­te un comu­ni­ca­do des­de la agru­pa­ción Músi­cos Orga­ni­za­dos.

Des­de el lunes rea­li­zan un empa­dro­na­mien­to vir­tual para recla­mar en las diver­sas gober­na­cio­nes que se dis­pon­ga una par­ti­da espe­cial y medi­das para poder garan­ti­zar la manu­ten­ción de las fami­lias.

«Fren­te a esto, recla­ma­mos una par­ti­da extra­or­di­na­ria que garan­ti­ce un ingre­so men­sual igual a la canas­ta fami­liar a todos los músi­cos afec­ta­dos mien­tras dure la cri­sis sani­ta­ria» agre­ga­ron.

El coro­na­vi­rus podría dejar a 25 millo­nes de per­so­nas sin tra­ba­jo, advier­te la OIT

Unos 25 millo­nes de per­so­nas podrían per­der sus empleos a cau­sa del coro­na­vi­rus si no hay una res­pues­ta inter­na­cio­nal coor­di­na­da para con­te­ner la pan­de­mia, advir­tió hoy la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT).18/03/2020 15:04:00

El orga­nis­mo de la ONU dijo que si el mun­do ela­bo­ra y apli­ca polí­ti­cas de res­pues­ta con­sen­sua­das ‑como ocu­rrió duran­te la cri­sis finan­cie­ra de 2008‑, el impac­to sobre el empleo sería sig­ni­fi­ca­ti­va­men­te menor.

En un infor­me publi­ca­do en su pági­na web, la OIT pidió la adop­ción de medi­das urgen­tes, a gran esca­la y coor­di­na­das basa­das en tres pila­res: pro­te­ger a los tra­ba­ja­do­res en el lugar de tra­ba­jo, esti­mu­lar la eco­no­mía y el empleo, y sos­te­ner los pues­tos de tra­ba­jo y los ingre­sos.

Esas medi­das inclu­yen la amplia­ción de la pro­tec­ción social, el apo­yo para man­te­ner el empleo (es decir, el tra­ba­jo a jor­na­da redu­ci­da, las vaca­cio­nes paga­das y otros sub­si­dios) y la con­ce­sión de ayu­das finan­cie­ras y des­gra­va­cio­nes fis­ca­les, en par­ti­cu­lar a las micro­em­pre­sas y peque­ñas y media­nas empre­sas.

Ade­más, pro­po­ne medi­das de polí­ti­ca fis­cal y mone­ta­ria, así como prés­ta­mos y ayu­da finan­cie­ra a sec­to­res eco­nó­mi­cos con­cre­tos.

Las esti­ma­cio­nes de la OIT en base a las hipó­te­sis sobre las con­se­cuen­cias del COVID-19, indi­can un aumen­to del des­em­pleo mun­dial de entre 5,3 millo­nes, la basa­da en la hipó­te­sis «pru­den­te», y de 24,7 millo­nes en el caso de la basa­da en la hipó­te­sis «extre­ma».

El núme­ro de des­em­pleo que toma como refe­ren­cia es de 188 millo­nes, de 2019.

Se pre­vé ade­más un aumen­to expo­nen­cial del subem­pleo, ya que las con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas del bro­te del virus se tra­du­cen en reduc­cio­nes de las horas de tra­ba­jo y los sala­rios.

Las caí­das del empleo tam­bién con­lle­van gran­des pér­di­das de ingre­sos para los tra­ba­ja­do­res. El estu­dio esti­ma que éstas se situa­rán entre 860.000 millo­nes de dóla­res y 3,4 billo­nes de dóla­res a fina­les de 2020.

Esto se tra­du­ci­rá en caí­das en el con­su­mo de bie­nes y ser­vi­cios, lo que a su vez afec­ta­rá a las pers­pec­ti­vas de las empre­sas y las eco­no­mías.

Tam­bién se pre­vé un impor­tan­te aumen­to de la pobre­za labo­ral, ya que «la pre­sión sobre los ingre­sos resul­tan­te de la dis­mi­nu­ción de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca ten­drá un efec­to devas­ta­dor para los tra­ba­ja­do­res que se encuen­tran cer­ca o por deba­jo del umbral de la pobre­za».

La OIT esti­ma que entre 8,8 y 35 millo­nes de per­so­nas más esta­rán en situa­ción de pobre­za labo­ral en todo el mun­do, fren­te a la esti­ma­ción ori­gi­nal para 2020, que pre­veía una dis­mi­nu­ción de 14 millo­nes en todo el mun­do.

La nota de la OIT advier­te que la cri­sis del empleo podría afec­tar a deter­mi­na­dos gru­pos de mane­ra des­pro­por­cio­na­da, y por con­si­guien­te agra­var la desigual­dad.

Entre ellos se encuen­tran las per­so­nas con tra­ba­jos menos pro­te­gi­dos y mal paga­dos, en par­ti­cu­lar los jóve­nes y los tra­ba­ja­do­res de edad, así como tam­bién a las muje­res y a los migran­tes.

Agen­tes de pre­ven­ción por­te­ños denun­cian que los man­dan a ope­ra­ti­vos por Coro­na­vi­rus sin bar­bi­jos ni alcohol

Se tra­ta de un con­jun­to de 900 emplea­dos que depen­den del Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad Por­te­ño. Denun­cian que los envían a ope­ra­ti­vos en hote­les sin los ele­men­tos para protegerse.18/03/2020 12:12:00

Son 900 agen­tes de Pre­ven­ción que recla­man mejo­res con­di­cio­nes labo­ra­les. Depen­den del Minis­te­rio de Jus­ti­cia y Segu­ri­dad de la Ciu­dad de Bue­nos Aires. Ase­gu­ran que los están envian­do a ope­ra­ti­vos en hote­les cén­tri­cos para invi­tar a los turis­tas extran­je­ros a cum­plir con los pro­to­co­los por el coro­na­vi­rus dis­pues­to por las auto­ri­da­des nacio­na­les, sin con­di­cio­nes de segu­ri­dad.

La mayo­ría son mono­tri­bu­tis­tas y un 75% son muje­res. Sus ingre­sos que osci­lan entre los 24.142 y 30 mil pesos, por deba­jo de la línea de la pobre­za.

Esta sema­na par­ti­ci­pa­ron de ope­ra­ti­vos en Hotel Pan­ame­ri­cano, Hil­ton y She­ra­ton, entre otros. «No tene­mos ni bar­bi­jos ni alcohol en gel», expli­ca­ron al por­tal Perio­dis­mo y Pun­to.

«Nos con­tra­ta­ron para con­tro­lar las escue­las con el Pro­gra­ma Sen­de­ros Segu­ros pero no para ésto», dice una agen­te indig­na­da ante las indi­ca­cio­nes de sus supe­rio­res.

Des­de el Minis­te­rio de Segu­ri­dad de la Ciu­dad expli­can que las fun­cio­nes de los Agen­tes inclu­yen las pla­zas, hote­les y otros luga­res públi­cos.

«Les tene­mos que decir a los extran­je­ros que no se pue­den mover y lo hace­mos sin bar­bi­jo ni pro­tec­ción de nin­gún tipo», agre­ga­ron. Los ope­ra­ti­vos se arti­cu­lan con las fuer­zas poli­cia­les que sí cuen­tan con otro tipo de dis­po­si­ti­vo de segu­ri­dad.

En medio de la pan­de­mia, la Obra Social docen­te no le paga los sala­rios a sus tra­ba­ja­do­res

Con un sis­te­ma sani­ta­rio muy reque­ri­do, tra­ba­ja­do­res pro­tes­tan por­que pasa­dos 18 días toda­vía no les pagan el suel­do de febre­ro. «Se tra­ta de una cues­tión ali­men­ta­ria para las y los tra­ba­ja­do­res, y de vida para la pobla­ción en ries­go», afirman.18/03/2020 10:49:00

Tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del gre­mio Sitos­plad, que repre­sen­ta al per­so­nal de la Obra Social Osplad, rea­li­za­ron una mar­cha a las 12 hs. del medio­día. Exi­gen el pago de sala­rios adeu­da­dos.

«En el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria y sin suel­dos, las y los 1500 tra­ba­ja­do­res de OSPLAD no pode­mos garan­ti­zar la aten­ción médi­ca de nues­tros 170 mil afi­lia­dos.», afir­man en un comu­ni­ca­do.

En medio de la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus, y en un momen­to en que nues­tro país nece­si­ta de la labor y el com­pro­mi­so de las y los tra­ba­ja­do­res de la salud, la patro­nal de la obra social docen­te (inte­gra­da por CTERA, AMET Y SAEOEP) les adeu­da los sala­rios del mes de febre­ro.

La Obra Social Docen­te cuen­ta hoy más de 170 mil afi­lia­dos y afi­lia­das, con un alto por­cen­ta­je de pobla­ción en ries­go en el mar­co de la pro­pa­ga­ción del virus COVID 19.

«La situa­ción no ame­ri­ta nin­gu­na dila­ción por­que se tra­ta de una cues­tión ali­men­ta­ria para lxs tra­ba­ja­do­res, y de vida para la pobla­ción en ries­go fren­te a la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. Para poder cui­dar a lxs enfermxs tene­mos que cobrar nues­tros suel­dos.», argu­men­tan.

Sin­di­ca­to de acto­res acu­só a Pol-ka de vio­lar la cua­ren­te­na

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res afir­ma que la pro­duc­to­ra con­vo­có a gra­ba­cio­nes de sus tiras, sin tener en cuen­ta la cua­ren­te­na nacio­nal ni la medi­da gre­mial de sus­pen­der las acti­vi­da­des temporalmente.18/03/2020 09:51:00

El día de ayer, el sin­di­ca­to lla­mó a sus­pen­der las acti­vi­da­des has­ta el 31 de mar­zo debi­do a la emer­gen­cia sani­ta­ria de evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus. En ese con­tex­to, reci­bie­ron la noti­cia que la famo­sa pro­duc­to­ra Pol-ka está con­vo­can­do a los y las tra­ba­ja­do­res a tra­ba­jar regu­lar­men­te.

El furio­so comu­ni­ca­do del sin­di­ca­to denun­cia que «esta empre­sa (Pol­ka Pro­duc­cio­nes) sólo prio­ri­za su ren­ta­bi­li­dad por sobre la salud y la inte­gri­dad físi­ca de sus tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res y la de los con­ciu­da­da­nos en tan­to y en cuan­to la pan­de­mia se pro­pa­gue».

«A la insen­si­bi­li­dad empre­sa­rial noso­tros le opo­ne­mos la con­vic­ción de que NO DEBEMOS PONER EN RIESGO LA SALUD O LA VIDA DE NINGUNA COMPAÑERA/​O.», afir­ma y cie­rra afir­man­do que sos­tie­nen la medi­da gre­mial sani­ta­ria.

Aquí, el comu­ni­ca­do com­ple­to:

¿Qué par­te de que esta­mos atra­ve­san­do una pan­de­mia gra­ve no entien­den los res­pon­sa­bles de la pro­duc­to­ra Pol­ka?

En nues­tro comu­ni­ca­do ante­rior expre­sa­mos cla­ra­men­te por qué se deci­dió pos­po­ner la acti­vi­dad acto­ral en todas las ramas de nues­tra pro­fe­sión. No asi­mi­lar esto a la inten­cio­na­li­dad de una pro­tec­ción efec­ti­va, a una cua­ren­te­na pre­ven­ti­va para nuestras/​os actri­ces y acto­res, y opo­ner­se a dicha medi­da citan­do a gra­bar, ejer­cien­do una pre­sión más a la que ya pro­vo­ca la incer­ti­dum­bre ante el avan­ce del Virus, nos obli­ga a denun­ciar que esta empre­sa sólo prio­ri­za su ren­ta­bi­li­dad por sobre la salud y la inte­gri­dad físi­ca de sus tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res y la de los con­ciu­da­da­nos en tan­to y en cuan­to la pan­de­mia se pro­pa­gue.

¿Cuán­to más dine­ro gana­rían hacien­do tra­ba­jar sin la pro­tec­ción debi­da a Actri­ces y Acto­res?

¿Vale ese inte­rés pecu­nia­rio poner en ries­go la salud de un seme­jan­te?

¿Creen que son dis­tin­tos, inmu­nes?

¿Creen que ser inso­li­da­rios e irres­pon­sa­bles no les aca­rrea­rá nin­gu­na con­se­cuen­cia?

¿Creen que «el show debe con­ti­nuar….» a cos­ta del esla­bón más débil de la cade­na pro­duc­ti­va de la fic­ción?

¿Para qué, por qué? ¿Cuál es el sen­ti­do de fomen­tar ese slo­gan falaz en medio de esta des­gra­cia sani­ta­ria que nos aso­la?

A la insen­si­bi­li­dad empre­sa­rial noso­tros le opo­ne­mos la con­vic­ción de que NO DEBEMOS PONER EN RIESGO LA SALUD O LA VIDA DE NINGUNA COMPAÑERA/​O.

NO HAY TRABAJO, NI FAMA, NI RÉDITO ECONÓMICO, QUE JUSTIFIQUE PAGAR SEMEJANTE PRECIO.

Por eso sos­te­ne­mos la MEDIDA GREMIAL SANITARIA.

Sólo exi­gi­mos res­pon­sa­bi­li­dad soli­da­ria y res­pe­to por la vida.

CONSEJO INTEGRAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES

Des­de 1919 defen­dien­do dere­chos de actri­ces y acto­res

«Las líneas aéreas extran­je­ras están dejan­do aban­do­na­dos a los argen­ti­nos»

El titu­lar de Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biro, mani­fes­tó hoy que las empre­sas de avia­ción extran­je­ras están dejan­do aban­do­na­dos a los argen­ti­nos que no pue­de regre­sar al país. Resal­tó el rol y el valor de Aero­lí­neas Argen­ti­nas en la crisis.18/03/2020 08:24:00

«Las líneas aéreas extran­je­ras están dejan­do aban­do­na­dos a los argen­ti­nos», sen­ten­ció Biro diá­lo­go con NA en el aero­puer­to inter­na­cio­nal de Ezei­za.

El titu­lar de APLA habló antes de la par­ti­da del pri­mer vue­lo espe­cial de Aero­lí­neas para res­ca­tar a argen­ti­nos vara­dos en el exte­rior.

«Las tri­pu­la­cio­nes de los vue­los son volun­ta­rias, por­que de otra mane­ra no se podría via­jar. Hay una inmen­sa mayo­ría de volun­ta­rios para traer a los argen­ti­nos», con­tó Biro.

El tam­bién refe­ren­te de la Corrien­te Fede­ral aña­dió: «Uste­des vie­ron a los tra­ba­ja­do­res pelean­do por las líneas de ban­de­ra y aho­ra vamos a usar esa herra­mien­ta de la línea de ban­de­ra en bene­fi­cio de miles de argen­ti­nos».

«El pre­si­den­te de la Nación (Alber­to Fer­nán­dez) fue cla­ro al afir­mar que hay que traer a los argen­ti­nos que están en el exte­rior y para eso tene­mos a Aero­lí­neas Argen­ti­nas», com­ple­tó.

Para Daer, «la sema­na que vie­ne se para el país» y dijo que la CGT segui­rá el impac­to en lo labo­ral

El secre­ta­rio gene­ral de la CGT, Héc­tor Daer, esti­mó que «la sema­na que vie­ne se va a parar el país» como con­se­cuen­cia de la «cri­sis sani­ta­ria impor­tan­tí­si­ma» que pro­du­ci­rá el coro­na­vi­rus, y seña­ló que el impac­to eco­nó­mi­co y labo­ral de esa situa­ción en los tra­ba­ja­do­res será «prio­ri­dad abso­lu­ta» de la cen­tral obre­ra en este tiempo.18/03/2020 00:10:00

«La sema­na que vie­ne se para el país, esta­mos en medio de una emer­gen­cia, de una cri­sis sani­ta­ria impor­tan­tí­si­ma que es prio­ri­dad abso­lu­ta para la CGT», sos­tu­vo el refe­ren­te cege­tis­ta en diá­lo­go con NA, al seña­lar que la cen­tral va a seguir de cer­ca el impac­to que ten­drá ese para­te en lo eco­nó­mi­co y lo labo­ral.

A raíz del coro­na­vi­rus, la CGT al final deci­dió con­vo­car a una reunión «vir­tual» por tele­con­fe­ren­cia con fecha a defi­nir, en lugar del tra­di­cio­nal encuen­tro del Con­se­jo Direc­ti­vo que iba a rea­li­zar­se este jue­ves en la sede de la calle Azo­par­do.

En ese mar­co, la cen­tral obre­ra mani­fes­tó en un comu­ni­ca­do su «preo­cu­pa­ción» por el impac­to que «la cri­sis sani­ta­ria pue­da pro­du­cir en esta frá­gil y sobre endeu­da­da eco­no­mía».

No obs­tan­te, la CGT reve­ló que miem­bros del Con­se­jo Direc­ti­vo «han toma­do con­tac­to con auto­ri­da­des del Gobierno Nacio­nal, de los Gobier­nos Pro­vin­cia­les y de los Comi­tés crea­dos para aten­der la emer­gen­cia, a fin de trans­mi­tir­le las inquie­tu­des» de la cen­tral y «poner a dis­po­si­ción de las auto­ri­da­des todo el apo­yo nece­sa­rio para con­tri­buir a paliar la cri­sis».

Pese a la com­pli­ca­da situa­ción que esti­ma que gene­ra­rá el para­te de la acti­vi­dad, la CGT rati­fi­có su res­pal­do al Eje­cu­ti­vo y a las medi­das que está adop­tan­do para tra­tar de con­te­ner el avan­ce del coro­na­vi­rus.

«Vemos con espe­ran­za que nues­tro gobierno haya reins­tau­ra­do el valor del Esta­do en la emer­gen­cia y asu­mi­do la res­pon­sa­bi­li­dad de con­du­cir el trán­si­to de la cri­sis, dic­tan­do medi­das opor­tu­nas que pre­ser­van la salud de los ciu­da­da­nos al tiem­po que sos­tie­nen la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca y atien­den la emer­gen­cia social», elo­gió la cen­tral en el tex­to difun­di­do.

Igual­men­te, en otro comu­ni­ca­do, la CGT advir­tió sobre la nece­si­dad de imple­men­tar medi­das de carác­ter «socio­la­bo­ral» para los tra­ba­ja­do­res que se verán afec­ta­dos por la pér­di­da de pues­tos labo­ra­les a raíz de las res­tric­cio­nes gene­ra­das por la pan­de­mia.

«Los efec­tos eco­nó­mi­cos de las medi­das ins­tru­men­ta­das y las que pro­ba­ble­men­te se deban adop­tar o pro­fun­di­zar pro­vo­ca­rán con­se­cuen­cias difí­ci­les de cuan­ti­fi­car, que impac­ta­rán trans­ver­sal­men­te a todas las acti­vi­da­des comer­cia­les y pro­duc­ti­vas de nues­tro país», plan­tea­ron los gre­mia­lis­tas.

«Los shop­pings debe­rían estar tem­po­ral­men­te cerra­dos»

El Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio de Lanús y Ave­lla­ne­da (SECLA) pidió el cie­rre tem­po­ra­rio de los dos shop­pings de Ave­lla­ne­da para res­guar­dar la salud de los tra­ba­ja­do­res mer­can­ti­les y evi­tar la pro­pa­ga­ción del coronavirus.18/03/2020 00:06:00

El gre­mio enca­be­za­do por Orlan­do Macha­do se comu­ni­có con las auto­ri­da­des de la Muni­ci­pa­li­dad de Ave­lla­ne­da, con el Defen­sor del Pue­blo del Dis­tri­to, Daniel Gar­cía y con esfuer­zos en común con la Fede­ra­ción de Emplea­dos de Comer­cio para defi­nir el cie­rre de los shop­pings de la zona sur.

Macha­do mani­fes­tó sobre el recla­mo: «Es muy preo­cu­pan­te la situa­ción. Los emplea­dos de comer­cio están en la línea de fue­go. Los shop­pings debe­ría estar cerra­dos ya, nadie se mue­re por no com­prar un pan­ta­lón o una cami­sa. La gen­te tie­ne que tomar cons­cien­cia de la situa­ción y que­dar­se en sus casas».

En Ave­lla­ne­da exis­ten dos cen­tros comer­cia­les de enver­ga­du­ra, el Alto Ave­lla­ne­da y Cen­tro Comer­cial en Saran­dí. «Muchas empre­sas están dis­pues­tas a cerrar, pero se ven obli­ga­das por el con­tra­to con la empre­sa que geren­cia el shop­ping por­que si no los mul­tan», expre­só Macha­do.

Tam­bién aña­dió que des­de la Fede­ra­ción que nuclea a los gre­mios de Comer­cio a nivel nacio­nal, lide­ra­da por Arman­do Cava­lie­ri, están en tra­ta­ti­vas con los con­sor­cios que admi­nis­tran los shop­pings para su cie­rre pre­ven­ti­vo.

Tra­ba­ja­do­res de Trans­por­te apo­ya­ron la res­tric­ción de los ser­vi­cios de media y lar­ga dis­tan­cia

La Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT) apo­yó las medi­das anun­cia­das por el Minis­te­rio de Trans­por­te, res­pec­to de la sus­pen­sión de los vue­los de cabo­ta­je y de la cir­cu­la­ción de tre­nes y micros has­ta el 25 de mar­zo, como medi­da de pre­ven­ción para el con­ta­gio de coronavirus.18/03/2020 00:00:00

«Ante la gra­ve­dad de la situa­ción gene­ra­da por la pan­de­mia COVID-19 nues­tra con­fe­de­ra­ción apo­ya todas las medi­das dis­pues­tas por el Gobierno Nacio­nal», indi­có el secre­ta­rio Gene­ral del sin­di­ca­to, Juan Car­los Sch­mid, en un comu­ni­ca­do de pren­sa.

Asi­mis­mo, agre­gó: «Los sin­di­ca­tos del trans­por­te, acom­pa­ña­mos toda pre­ven­ción ten­dien­te a pre­ser­var la salud de la pobla­ción y reco­no­ce­mos el rol prin­ci­pal del Esta­do ejer­ci­do por el Poder Eje­cu­ti­vo, rol que des­de siem­pre debe estar pre­sen­te como lo demues­tran dra­má­ti­ca­men­te los epi­so­dios lamen­ta­bles suce­di­dos en el hemis­fe­rio Nor­te».

El Gobierno había anun­cia­do la sus­pen­sión de «mane­ra total» de las ope­ra­cio­nes de tre­nes y colec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia y de vue­los de cabo­ta­je, entre el vier­nes 20 y la media­no­che del miér­co­les 25 de mar­zo, con el obje­ti­vo de «des­alen­tar la cir­cu­la­ción» de la pobla­ción duran­te el fin de sema­na lar­go en el mar­co de las medi­das adop­ta­das para pre­ve­nir la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus.

Ade­más, a par­tir del mis­mo jue­ves, todos los colec­ti­vos y tre­nes del Área Metro­po­li­ta­na sola­men­te van a poder trans­por­tar pasa­je­ros sen­ta­dos. Res­ta defi­nir qué ocu­rri­rá con los sub­tes, que están en la órbi­ta del gobierno de la ciu­dad de Bue­nos Aires.

Por el impac­to del Coro­na­vi­rus, las auto­mo­tri­ces ana­li­zan dete­ner la pro­duc­ción des­de el lunes

El sec­tor auto­mo­triz eva­lúa fre­nar la pro­duc­ción la sema­na pró­xi­ma como medi­da pre­ven­ti­va ante la pan­de­mia del coro­na­vi­rus y la baja deman­da, que se pro­fun­di­zó con la cri­sis sanitaria.18/03/2020 00:07:00

Se tra­ta de una ini­cia­ti­va que impli­ca­ría dete­ner la acti­vi­dad lue­go del fin de sema­na lar­go, des­de el miér­co­les 25 de mar­zo has­ta el vier­nes 27 inclu­si­ve, tras el feria­do. Así, el cese de acti­vi­dad en las ter­mi­na­les alcan­za­ría nue­ve días, entre el sába­do 21 y el domin­go 29 inclu­si­ve.

El obje­ti­vo prin­ci­pal es que, a lo lar­go de ese perío­do, los emplea­dos del rubro pue­dan per­ma­ne­cer en sus hoga­res y evi­tar el ries­go de con­ta­gio del Covid-19.

La medi­da, toda­vía en estu­dio según supo la agen­cia de noti­cias NA, se toma­ría en medio de la rece­sión y una caí­da en las ven­tas a nivel local, a lo cual se suma­ría una dis­mi­nu­ción en la deman­da de la región, cuya acti­vi­dad eco­nó­mi­ca tam­bién se encuen­tra afec­ta­da por el coro­na­vi­rus.

En las empre­sas del rubro comen­zó a cre­cer la preo­cu­pa­ción en los últi­mos días, hecho que deri­vó en nume­ro­sas reunio­nes entre los eje­cu­ti­vos enro­la­dos en ADEFA y reite­ra­das con­sul­tas por par­te de los gre­mios ‑en espe­cial SMATA- res­pec­to del pro­ce­der de las fir­mas ante esta iné­di­ta y alar­man­te coyun­tu­ra.

El seg­men­to arras­tra malos resul­ta­dos hace meses y se posi­cio­nó como uno de los más afec­ta­dos por la cri­sis eco­nó­mi­ca.

Según los últi­mos datos publi­ca­dos por ADEFA, la pro­duc­ción auto­mo­triz bajó 20% en febre­ro res­pec­to de igual perío­do de 2019.

La enti­dad tam­bién dio a cono­cer que las ven­tas mayo­ris­tas al mer­ca­do interno retro­ce­die­ron 10,6% en la mis­ma com­pa­ra­ción y, en cuan­to a las expor­ta­cio­nes, pre­ci­só que se regis­tró una mer­ma de 6,8% en febre­ro con rela­ción a igual perío­do del año pasa­do.

En ven­tas tota­les, el acu­mu­la­do del pri­mer bimes­tre arro­jó una baja de 12,4% res­pec­to de igual perío­do de 2019.

La pro­duc­ción auto­mo­triz cayó 32,5% en 2019 res­pec­to de 2018, con la fabri­ca­ción de ape­nas 314.787 uni­da­des, el nivel más bajo des­de 2004.

Miles de emplea­dos téc­ni­cos se mue­ven en las calles para ase­gu­rar la cone­xión a inter­net

Con tan­ta gen­te en las casas, debi­do a las licen­cias y al pedi­do que reali­zó el Gobierno, para evi­tar con­ta­gios de coro­na­vi­rus, las redes de inter­net cobra­ron mayor uso y obli­gó a que las empre­sas de inter­net dis­pon­gan de miles de téc­ni­cos en las calles para garan­ti­zar un ser­vi­cios efi­cien­te. Se tra­ta de casi 15000 tra­ba­ja­do­res en todas las pro­vin­cias suma­do a con­tra­tis­tas de ter­ce­ros.

Con res­pec­to a la segu­ri­dad de los tra­ba­ja­do­res, que pasa­rán mucho tiem­po al aire libre y en con­tac­to con mate­ria­les trans­mi­so­res de virus, es fun­da­men­tal con­tar con pro­to­co­los de segu­ri­dad, algo que de acuer­do a las com­pa­ñías, está ase­gu­ra­do. Y no solo no sólo cuan­do están en la calle sino bási­ca­men­te cuan­do deben ingre­sar a un domi­ci­lio y, sobre todo, a hos­pi­ta­les o cen­tros de salud con posi­bles con­ta­gia­do del virus. Una com­pa­ñía sos­tu­vo al res­pec­to que «en esos casos se bus­ca­rá que no vayan a los luga­res de tra­ba­jo crí­ti­cos y que se dedi­quen a tareas de man­te­ni­mien­to de red don­de estén pre­ser­va­dos».

Para el Gobierno, en estas cir­cuns­tan­cias, es vital man­te­ner un ser­vi­cio ade­cua­do y que los chi­cos, hoy sin cole­gios, pue­dan seguir estu­dian­do des­de sus casas. De hecho, el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez ya se lo hizo saber al Ente Nacio­nal de Comu­ni­ca­cio­nes (ENACOM) para que la conec­ti­vi­dad sea prio­ri­ta­ria.

Según los datos pro­por­cio­na­dos por la Cáma­ra Argen­ti­na de Inter­net (CABASE), el trá­fi­co de Inter­net ha regis­tra­do un incre­men­to de entre 22% y 25% en los dos pri­me­ros días de la sema­na. “El trá­fi­co de Inter­net ya ha subido en pro­me­dio 25%, pero aún la cur­va de uso sigue el mis­mo patrón con los picos de con­su­mo dia­rio en la noche, entre las 20 y las 24. Eso sig­ni­fi­ca que la acti­vi­dad hoga­re­ña por aho­ra no modi­fi­ca la prác­ti­ca y cos­tum­bres de uso de la conec­ti­vi­dad”, expre­sa­ron fuen­tes empre­sa­ria­les.

Por su par­te, Tele­com sacó un comu­ni­ca­do el lunes ase­gu­ran­do que están “tra­ba­jan­do para garan­ti­zar que nues­tros clien­tes pue­dan estar comu­ni­ca­dos y conec­ta­dos en todo el país, refor­zan­do nues­tra red de infra­es­truc­tu­ra y sis­te­mas y ase­gu­ran­do nues­tra pla­ta­for­ma de ser­vi­cios”.

“El obje­ti­vo es que pue­dan comu­ni­car­se con su fami­lia, ami­gos, clien­tes o con quien nece­si­ten duran­te el perío­do de ais­la­mien­to; que estén conec­ta­dos con el tra­ba­jo des­de su casa y que cuen­ten con un catá­lo­go de con­te­ni­dos dife­ren­cial para entre­te­ner a los más chi­cos y a los más gran­des tam­bién”, agre­ga­ron des­de la empre­sa.

Movis­tar recla­mó pre­cau­ción: le pidió a sus clien­tes que conec­ten “a la red solo los dis­po­si­ti­vos nece­sa­rios y en el momen­to que son uti­li­za­dos”. Ade­más, soli­ci­tó que sean emplea­dos “para cues­tio­nes de pri­me­ra nece­si­dad, como estu­dio, tra­ba­jo remo­to y comu­ni­ca­ción”.

En tan­to, el titu­lar del Ente Nacio­nal de Comu­ni­ca­cio­nes, Clau­dio Ambro­si­ni, ase­gu­ró: “Inde­pen­dien­te­men­te de la Enacom, reco­men­da­mos el uso res­pon­sa­ble de las redes. Más en este caso, don­de toda la infor­ma­ción pasa por las redes, que haya un con­su­mo cons­cien­te, ya que la can­ti­dad de datos es limi­ta­da. Las empre­sas están ponien­do todo el esfuer­zo para que no haya len­ti­tud en esto, pero noso­tros tam­bién somos par­tes de ese sis­te­ma y tene­mos que ayu­dar. Así que le pedi­mos des­de el gobierno nacio­nal, el uso res­pon­sa­ble. No tan­to video, no tan­to meme”.

Ins­ti­tu­to Mal­brán: Denun­cian pre­ca­ri­za­ción de los pro­fe­sio­na­les que hacen los estu­dios del coro­na­vi­rus

En medio de la mayor emer­gen­cia sani­ta­ria nacio­nal, deri­va­da de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, se denun­ció que el Ins­ti­tu­to de Salud Car­los Mal­brán sufrió recor­tes de has­ta un 50% en su pre­su­pues­to duran­te los años de ges­tión nacio­nal de Cam­bie­mos, ade­más de fuer­tes ajus­tes sala­ria­les. El Mal­brán hoy es el úni­co labo­ra­to­rio a nivel nacio­nal que lle­va ade­lan­te los estu­dios para con­fir­mar con­ta­gios por el Covid-19.

Entre 2015 y 2019 la neu­rál­gi­ca ins­ti­tu­ción sufrió recor­tes de pre­su­pues­to de has­ta 50%, lo cual es espe­cial­men­te gra­ve con­si­de­ran­do que la mayo­ría de los insu­mos y del ins­tru­men­tal uti­li­za­do para los estu­dios se mane­ja con valor dólar. Ya en 2017, en ple­na epi­de­mia de Han­ta­vi­rus, se habían pro­du­ci­do fuer­tes recla­mos por los recor­tes que venía apli­can­do la ges­tión de Mau­ri­cio Macri.

En la actua­li­dad no sólo se denun­cia el achi­ca­mien­to pre­su­pues­ta­rio sino tam­bién una reduc­ción del 10% en el per­so­nal del ins­ti­tu­to y recor­tes de has­ta 65% en los sala­rios de los pro­fe­sio­na­les. Según denun­ció un infor­me perio­dís­ti­co, los suel­dos que cobra la mayor par­te del per­so­nal del Mal­brán se encuen­tran por deba­jo de la línea de pobre­za. Un téc­ni­co de labo­ra­to­rio ingre­san­te cobra 24 mil pesos, un pro­fe­sio­nal médi­co ingre­san­te 37 mil, un pro­fe­sio­nal con 6 años de anti­güe­dad lle­ga a 40 mil pesos. Esto cons­ti­tu­ye los suel­dos más bajos del sis­te­ma cien­tí­fi­co nacio­nal.

Fabián Mar­tín, far­ma­céu­ti­co del área de viro­lo­gía del Mal­brán, denun­ció que en este con­tex­to el Ins­ti­tu­to pier­de per­so­nal cla­ve: “Se nos está yen­do gen­te por goteo que está muy capa­ci­ta­da, se for­mó en el ins­ti­tu­to y como ganan muy poco se van a hacer tra­ba­jos de menos com­ple­ji­dad”. Sin embar­go, ase­gu­ró que ante la epi­de­mia de coro­na­vi­rus “no esta­mos des­bor­da­dos pero esta­mos tra­ba­jan­do con el esfuer­zo soli­da­rio de todos”. “El des­bor­de es por la can­ti­dad de tiem­po de tra­ba­jo”, expli­có.

“El ins­ti­tu­to se sos­tie­ne por el esfuer­zo de sus tra­ba­ja­do­res, tan­to de los pro­fe­sio­na­les, como de los téc­ni­cos y admi­nis­tra­ti­vos. Es como cuan­do vas a un hos­pi­tal y decís cómo hace esta gen­te para estar tra­ba­jan­do aquí y ganan­do tan poco. Noso­tros tuvi­mos en los últi­mos cua­tro años un 65% de pér­di­da sala­rial”, deta­lló. Y agre­gó: “Den­tro del labo­ra­to­rio don­de se hace coro­na­vi­rus tra­ba­jan once per­so­nas de las cua­les ocho tie­nen con­tra­tos pre­ca­ri­za­dos y sólo tres son de plan­ta”.

“A eso hay que sumar­le casi 100 vacan­tes per­di­das en los últi­mos años y que prác­ti­ca­men­te no entra­ron reac­ti­vos. Con las varia­cio­nes del valor del dólar se caían las lici­ta­cio­nes de la mayo­ría de los insu­mos que son impor­ta­dos. Ade­más, la ges­tión pasa­da pro­du­jo recor­tes sala­ria­les, de insu­mos y direc­ta­men­te borra­ron del pre­su­pues­to el inci­so que debe­ría incluir refac­cio­nes y obras nue­vas”, con­clu­yó Mar­tín.

Hoy el Mal­brán es la úni­ca enti­dad que rea­li­za los estu­dios sobre casos sos­pe­cho­sos de coro­na­vi­rus, pero el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez anti­ci­pó la deci­sión ofi­cial de habi­li­tar a la bre­ve­dad cen­tros de aná­li­sis des­cen­tra­li­za­dos en dis­tin­tas pro­vin­cias argen­ti­nas.

Ven­de­do­res ambu­lan­tes exi­gen jus­ti­cia por la muer­te de una com­pa­ñe­ra en el mar­co de un ope­ra­ti­vo poli­cial

Este mar­tes falle­ció la ven­do­ra ambu­lan­te Bea­triz Mecha­to Flo­res, embes­ti­da por un auto el pasa­do vier­nes en el barrio de Once en el mar­co de un ope­ra­ti­vo de la Poli­cía de la Ciu­dad con­tra la ven­ta ile­gal. Tra­ba­ja­do­res de la eco­no­mía popu­lar lamen­ta­ron su muer­te y repu­dia­ron el accio­nar poli­cial.

El pasa­do 13 de mar­zo la Poli­cía de la Ciu­dad y las auto­ri­da­des de Espa­cio Públi­co del GCBA lle­va­ron ade­lan­te un ope­ra­ti­vo en el barrio de Once, inten­tan­do secues­trar la mer­ca­de­ría de dis­tin­tos ven­de­do­res ambu­lan­tes de la zona. Mien­tras inten­ta­ba defen­der sus pro­duc­tos, que son la base de su sus­ten­to dia­rio, Bea­triz Flo­res, de 75 años, cru­zó la calle y fue atro­pe­lla­da por un vehícu­lo en la esqui­na de Puey­rre­dón y Sar­mien­to, deján­do­la con gra­ví­si­mas heri­das de resul­tas de las que fue inter­na­da en el Hos­pi­tal Ramos Mejía y final­men­te este mar­tes per­dió la vida.

Juan Gra­bois@JuanGrabois

Bea­triz de 75 años podría ser tu vie­ja o tu abue­la. Vivía de ven­der medias y murió por huir de los ins­pec­to­res de Matias Lanus­se y la poli­cía por­te­ña, gol­pea­do­res sis­te­má­ti­cos ven­de­do­res ambu­lan­tes. El @gcba es res­pon­sa­ble por esta vida.

2.167 17:49 – 17 mar. 2020 Infor­ma­ción y pri­va­ci­dad de Twit­ter Ads 1.560 per­so­nas están hablan­do de esto

El diri­gen­te de la CTEP Juan Gra­bois fue quien con­fir­mó el falle­ci­mien­to de Flo­res des­de sus redes socia­les, res­pon­sa­bi­li­zan­do al Gobierno de la Ciu­dad por los hechos: “Bea­triz de 75 años podría ser tu vie­ja o tu abue­la. Vivía de ven­der medias y murió por huir de los ins­pec­to­res de Matias Lanus­se y la poli­cía por­te­ña, gol­pea­do­res sis­te­má­ti­cos ven­de­do­res ambu­lan­tes. El GCBA es res­pon­sa­ble por esta vida”.

Según un comu­ni­ca­do del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos (MTE), en el mar­co del ope­ra­ti­vo poli­cial, Bea­triz “corrió atra­ve­san­do la calle con inten­cio­nes de evi­tar que las fuer­zas de segu­ri­dad le qui­ta­ran la mer­ca­de­ría”. Los inte­gran­tes del MTE se movi­li­za­ron este lunes para exi­gir jus­ti­cia por su com­pa­ñe­ra, res­pon­sa­bi­li­zan­do tan­to a la Poli­cía como al gobierno por­te­ño. Tam­bién des­de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res por­te­ña repu­dia­ron el accio­nar de las fuer­zas y exi­gie­ron que el hecho no que­de impu­ne.

El caso de Bea­triz Flo­res se suma al de María Barre­chea, otra ven­de­do­ra ambu­lan­te que en 2018 murió atro­pe­lla­da por un colec­ti­vo en Riva­da­via y Puey­rre­dón, tam­bién mien­tras inten­ta­ba pro­te­ger su mer­ca­de­ría del secues­tro poli­cial.

Coro­na­vi­rus: cie­rran todos los hote­les del país has­ta el 31 de mar­zo

El Minis­te­rio de Turis­mo y Depor­tes de la Nación dic­ta­mi­nó este mar­tes que todos los hote­les del país per­ma­nez­can cerra­dos has­ta el 31 de mar­zo para evi­tar la cir­cu­la­ción de per­so­nas y por tan­to, la dise­mi­na­ción del coro­na­vi­rus. Sólo esta­rán habi­li­ta­dos para alo­jar extran­je­ros no resi­den­tes en el país has­ta esa fecha.

En línea con el pedi­do del Minis­te­rio de Salud para fomen­tar el ais­la­mien­to social, la car­te­ra que diri­ge Matías Lam­mens deter­mi­nó que los hote­les solo esta­rán habi­li­ta­dos para alo­jar a extran­je­ros no resi­den­tes en el país has­ta el 31 de mar­zo.

Por su par­te, quie­nes ya se encuen­tren alo­ja­dos en un hotel en situa­ción de ais­la­mien­to obli­ga­to­rio podrán per­ma­ne­cer has­ta com­ple­tar el perío­do.

En con­se­cuen­cia, los argen­ti­nos que hayan rea­li­za­do una reser­va hote­le­ra para el perío­do entre el 16 y el 31 de mar­zo, podrán soli­ci­tar el rein­te­gro a la empre­sa.

El sába­do, Lam­mens había anun­cia­do tras una reunión con el jefe de Gabi­ne­te, San­tia­go Cafie­ro, un pro­to­co­lo de acción para los hote­les de todo el país

El gobierno difun­dió un deta­lle de cómo accio­nar ante turis­tas en situa­ción de ais­la­mien­to, jun­to con un ins­truc­ti­vo de medi­das sani­ta­rias pre­ven­ti­vas para la pro­tec­ción de los tra­ba­ja­do­res.

La preo­cu­pa­ción del sec­tor es muy pro­fun­da por la cri­sis eco­nó­mi­ca que gene­ra­rá, y tam­bién por la afec­ta­ción de empleo que pue­de oca­sio­nar a futu­ro.

El recla­mo de las coope­ra­ti­vas al Gobierno por el coro­na­vi­rus

Des­de FACTA pidie­ron ser inclui­dos en las medi­das de estí­mu­lo anun­cia­das para fomen­tar la eco­no­mía en medio de la pan­de­mia.

@FACTAutogestion

El pre­si­den­te de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­ja­dorxs Auto­ges­tio­nadxs (FACTA), Fede­ri­co Tona­re­lli, recla­mó que las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo nece­si­tan «con urgen­cia ser inclui­das en las medi­das que el gobierno está adop­tan­do» a raíz del avan­ce del coro­na­vi­rus al país.

«Si hay Repro para los emplea­do­res con la idea de ayu­dar­los en el pago de sala­rios, debe haber una medi­da equi­va­len­te para los aso­cia­dos de nues­tras coope­ra­ti­vas», pidió el titu­lar de FACTA des­de su cuen­ta de Twit­ter al tiem­po que soli­ci­tó un ali­vio impo­si­ti­vo para su sec­tor simi­lar al del sec­tor pri­va­do para «poder sos­te­ner el magro reti­ro de exce­den­te de sus miem­bros».

Ade­más, recla­mó que «si se refuer­za la ayu­da por AUH, AF y tar­je­ta ali­men­ta­ria, debe ampliar­se a los aso­cia­dos de las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo» y argu­men­tó: «Tam­bién somos mono­tri­bu­tis­tas pero al estar ins­crip­tos en las cate­go­rías meno­res, esta­mos eter­na­men­te afue­ra de estas ayu­das».

Lue­go apun­tó que «si hay nue­vas mora­to­rias para comer­cios y pymes, se debe incluir expre­sa­men­te a las coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo en las mis­mas. Toda la arqui­tec­tu­ra jurí­di­co polí­ti­ca está pen­sa­da sobre la base del tra­ba­jo asa­la­ria­dos, sin pen­sar siquie­ra por un segun­do en la exis­ten­cia del tra­ba­jo«.

«Hemos dicho has­ta el har­taz­go que somos un esla­bón más de la cade­na pro­duc­ti­va. Comer­cia­li­za­mos nues­tros bie­nes y ser­vi­cios en el mer­ca­do interno», indi­có y recor­dó: «Rein­ver­ti­mos nues­trosx­ce­den­tes en nues­tras pro­pias coope­ra­ti­vas para gene­rar más y mejo­res pues­tos de tra­ba­jo, pero SIEMPRE esta­mos fue­ra del ‘radar’ de las polí­ti­cas públi­cas«.

Tam­bién recor­dó: «Recu­pe­ra­mos nues­tras empre­sas, las pusi­mos a pro­du­cir y lle­va­mos en la gran mayo­ría de los casos entre 15 y 20 años se tra­ba­jo aso­cia­do en coope­ra­ti­vas. Sin embar­go, son pocos los casos en los que hemos podi­do decir que defi­ni­ti­va­men­te con­clu­ye­ron los con­flic­tos que les die­ron ori­gen a nues­tras coope­ra­ti­vas. Pro­ble­mas judi­cia­les jamás resuel­tos, leyes en favor de nues­tras coope­ra­ti­vas que duer­men el sue­ño de los jus­tos en comi­sio­nes legis­la­ti­vas y 4 años de Macris­mo, no han podi­do doble­gar­nos. No se pue­de decir que no hemos lucha­do».

Por eso con­clu­yó: «Si fren­te a la pan­de­mia que azo­ta al mun­do y pro­vo­ca una nue­va cri­sis eco­nó­mi­ca el gobierno nacio­nal sigue sin regis­trar­nos, nues­tras Coope­ra­ti­vas van a ir des­apa­re­cien­do un tras otra. Des­de la @FACTAutogestion y @fedecabacoop exi­gi­mos una urgen­te agen­da de polí­ti­cas públi­cas para nues­tro sec­tor».

CORONAVIRUS EN ARGENTINA

Por CARLA PELLIZA

El gobierno nacio­nal apli­có res­tric­cio­nes para via­jar en trans­por­te públi­co y con­te­ner el virus Covid-19. A par­tir de maña­na, los tre­nes redu­ci­rán esta­cio­nes y jun­to a los colec­ti­vos sólo podrán lle­var pasa­je­ros sen­ta­dos y los sub­tes para­rán en cabe­ce­ras y esta­cio­nes con com­bi­na­cio­nes.

Tras una reunión que ter­mi­nó hace minu­tos entre la Comi­sión Nacio­nal de Regu­la­ción de Trans­por­te (CNRT), la empre­sa Tre­nes Argen­ti­nos y los gre­mios ferro­via­rios, los tre­nes redu­ci­rán la can­ti­dad de esta­cio­nes en las que fre­na­rán y se infor­ma­rá a los pasa­je­ros por alto par­lan­te cuá­les serán y en qué hora­rios, según infor­ma­ron

En tan­to, habrá per­so­nal de la CNRT jun­to a fuer­zas de segu­ri­dad en cada esta­ción en que los tre­nes fre­nen para poder con­tro­lar que sólo ingre­sen pasa­je­ros sen­ta­dos.

Según los datos ofi­cia­les, des­de el lunes de la sema­na pasa­da al de ésta, se redu­jo en un 30% la can­ti­dad de pasa­je­ros en los tre­nes pero los tra­ba­ja­do­res remar­ca­ron la nece­si­dad de que los usua­rios que no ten­gan que via­jar, se que­den en sus casas.

Las esta­cio­nes de tren en que fre­na­rán las for­ma­cio­nes

Línea Sar­mien­to:

El ser­vi­cio Once-Moreno fun­cio­na­rá dete­nién­do­se úni­ca­men­te en las esta­cio­nes Once, Liniers, Morón, Mer­lo y Moreno.



Línea San Mar­tín:

El ser­vi­cio Reti­ro – Pilar se deten­drá úni­ca­men­te en las esta­cio­nes Reti­ro, Paler­mo, Sáenz Peña, Case­ros, Hur­ling­ham, José C. Paz y Pilar.



Línea Roca:

Ramal Ale­jan­dro Korn: Para­das en esta­cio­nes Cons­ti­tu­ción, Tem­per­ley, Long­champs, Glew, Guer­ni­ca y A. Korn.

Ramal Ezei­za: Cons­ti­tu­ción, Lanús, Lomas de Zamo­ra, Tem­per­ley, Lla­va­llol, Mon­te Gran­de y Ezei­za.

Ramal La Pla­ta: Cons­ti­tu­ción, Bera­za­te­gui, Plá­ta­nos, Hud­son, Villa Eli­sa y La Pla­ta.

Ramal Bos­ques vía Quil­mes: Cons­ti­tu­ción, Quil­mes, Ezpe­le­ta, Bera­za­te­gui, Rane­lagh y Bos­ques.

Ramal Bos­ques vía Tem­per­ley: Cons­ti­tu­ción, Lomas de Zamo­ra, Clay­po­le, Ardi­gó, Flo­ren­cio Vare­la y Bos­ques.

Línea Bel­grano Sur:

No sufri­rá modi­fi­ca­cio­nes en las para­das de los rama­les Sáenz – G. Catán y Sáenz – Mari­nos.



Línea Mitre:

Ramal Tigre: esta­cio­nes Reti­ro, Riva­da­via, Mar­tí­nez, San Isi­dro, Vic­to­ria, Caru­pá y Tigre.

Ramal José León Suá­rez: Reti­ro, Minis­tro Carran­za, Gene­ral Urqui­za, San Mar­tín, Villa Balles­ter y José León Suá­rez.

Ramal Bme. Mitre: Reti­ro, Minis­tro Carran­za, Cogh­lan, Saa­ve­dra, Juan B. Jus­to, Flo­ri­da, Cetrán­go­lo y Bar­to­lo­mé Mitre.



Colec­ti­vos

En tan­to, los colec­ti­vos ten­drán fuer­tes con­tro­les de par­te de la CNRT en las cabe­ce­ras de cada reco­rri­do, según expli­ca­ron a este medio des­de el Minis­te­rio de Trans­por­te, y tam­bién duran­te los tra­yec­tos para que sólo pue­dan subir per­so­nas si hay asien­tos libres.

Uno de los plan­teos de los cho­fe­res fue el poder no fre­nar en las para­das si el colec­ti­vo ya no tie­ne más espa­cio, lo que fue vis­to como una medi­da lógi­ca en esta situa­ción de cri­sis sani­ta­ria.

Tras el recla­mo, el gobierno inclu­yó a las coope­ra­ti­vas y mutua­les en las medi­das eco­nó­mi­cas

Reci­bi­rán los bene­fi­cios cre­di­ti­cios que el mar­tes se plan­tea­ron para las peque­ñas y media­nas empre­sas. Pero por aho­ra no habrá reduc­ción ni sus­pen­sión del mono­tri­bu­to para los inte­gran­tes de las coope­ra­ti­vas.

(Foto: Román Boc­cino)

Por Mar­tín Ferrey­ra 18 de Mar­zo de 2020

El Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Aso­cia­ti­vis­mo y Eco­no­mía Social (INAES), depen­dien­te del Minis­te­rio de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, infor­mó este miér­co­les que las coope­ra­ti­vas y mutua­les serán alcan­za­das por los bene­fi­cios cre­di­ti­cios que anun­ció el mar­tes el gobierno para que las empre­sas pue­dan afron­tar la cri­sis pro­vo­ca­da por el bro­te de coro­na­vi­rus.

El ente públi­co no deta­lló de qué mane­ra se imple­men­ta­rá esa inclu­sión, pero su men­sa­je alcan­zó para tran­qui­li­zar momen­tá­nea­men­te al sec­tor, que por estas horas espe­ra más deta­lles y pide tam­bién el bene­fi­cio de la sus­pen­sión del pago del mono­tri­bu­to que rea­li­zan los inte­gran­tes de estos empren­di­mien­tos, entre otras posi­bles ayu­das tri­bu­ta­rias.

El mar­tes, los minis­tros Mar­tín Guz­mán, de Eco­no­mía, y Matías Kul­fas, de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, infor­ma­ron que el Esta­do se hará car­go de par­te de los sala­rios pri­va­dos de las empre­sas que inte­gran los sec­to­res más afec­ta­dos por la caí­da de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca a tra­vés de los Repro. Ade­más, infor­ma­ron la deci­sión de exi­mir a esas empre­sas del pago de con­tri­bu­cio­nes patro­na­les.

En esa opor­tu­ni­dad, los fun­cio­na­rios no dije­ron nada sobre las coope­ra­ti­vas y mutua­les, que están en una situa­ción más com­pli­ca­da que las empre­sas pri­va­das, sin men­cio­nar que vie­nen de lar­gos perío­dos de lucha para sos­te­ner sus nego­cios y los pues­tos de tra­ba­jo que gene­ran.

La omi­sión de las auto­ri­da­des preo­cu­pó a las enti­da­des del sec­tor que hicie­ron cono­cer su males­tar a tra­vés de sus repre­sen­tan­tes.

En diá­lo­go con Radio Con Vos, uno de los repre­sen­tan­tes de la coope­ra­ti­va que admi­nis­tra al recu­pe­ra­do Hotel Bauen, Fede­ri­co Tona­re­lli, reco­no­ció que el anun­cio del INAES sobre la inclu­sión cre­di­ti­cia «nos tran­qui­li­za pero esta­mos a la expec­ta­ti­va de que se pon­gan en mar­cha efec­ti­va­men­te por­que con la acti­vi­dad para­da no pode­mos pagar nues­tros sala­rios».

La expec­ta­ti­va pun­tual es que, ade­más, el gobierno pon­ga en valor «inme­dia­ta­men­te» un pro­gra­ma del Minis­te­rio de Tra­ba­jo que el sec­tor coope­ra­ti­vo cono­ce con el nom­bre de Línea 1, que cum­pli­ría una fun­ción simi­lar a la que tie­nen los Repro para las empre­sas pri­va­das. Tona­re­lli agre­gó: «Si va a haber sus­pen­sión de apor­tes patro­na­les como míni­mo espe­ra­mos una sus­pen­sión del pago del mono­tri­bu­to».

Tona­re­lli reco­no­ció inte­rés en los cré­di­tos blan­dos que anun­cia­ron Guz­mán y Kul­fas para las fir­mas pri­va­das, pero hizo hin­ca­pié en «algu­na medi­da impo­si­ti­va para no tener que afron­tar com­pro­mi­sos impo­si­bles con fac­tu­ra­ción cero. Sin clien­tes es impo­si­ble man­te­ner la coope­ra­ti­va», gra­fi­có.

Pre­vi­si­ble­men­te, el comu­ni­ca­do del INAES con­fir­mó la inclu­sión pero sólo en lo refe­ri­do a los anun­cios cre­di­ti­cios: «Las medi­das adop­ta­das serán apli­ca­bles tam­bién al con­jun­to de las orga­ni­za­cio­nes de la eco­no­mía social (coope­ra­ti­vas y mutua­les), que jun­to con las Peque­ñas y Media­nas empre­sas com­pren­den al sec­tor más afec­ta­do por la cri­sis eco­nó­mi­ca desata­da por la pan­de­mia», dijo el comu­ni­ca­do del orga­nis­mo ofi­cial.

Asi­mis­mo, agre­gó: «Infor­ma­mos que des­de la Direc­ción de Pro­mo­ción y Capa­ci­ta­ción del INAES se pon­drá en mar­cha un Ban­co de Pro­yec­tos de Inver­sión en la Eco­no­mía Social, para reca­bar todas las ini­cia­ti­vas de inver­sión del sec­tor y sus alter­na­ti­vas de finan­cia­mien­to».

Apo­yo par­la­men­ta­rio

La deman­da de las coope­ra­ti­vas fue reco­gi­da por legis­la­do­res de la opo­si­ción que este miér­co­les se reunie­ron con el pre­si­den­te de la Cáma­ra de Dipu­tados, Ser­gio Mas­sa.

Mas­sa infor­mó en con­fe­ren­cia de pren­sa que dipu­tados de los inter­blo­ques de Cam­bie­mos, Fede­ral y del Fren­te de Izquier­da acer­ca­ron pro­pues­tas para que el gobierno inclu­ya a las coope­ra­ti­vas y a los mono­tri­bu­tis­tas entre los bene­fi­cios anun­cia­dos.

El titu­lar de la Cáma­ra Baja infor­mó que el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez tra­tó la cues­tión con los minis­tros Guz­mán y Kul­fas, y dijo que agre­ga­ron a la agen­da una posi­ble reba­ja de las tari­fas de los ser­vi­cios públi­cos para las empre­sas del sec­tor.

Pan­de­mia: el Minis­te­rio de Tra­ba­jo dic­tó la sus­pen­sión de elec­cio­nes, con­gre­sos y asam­bleas sin­di­ca­les

Es para limi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus y abar­ca toda ins­tan­cia masi­va que es pro­pia de la vida inter­na de las enti­da­des gre­mia­les. No res­trin­ge la posi­bi­li­dad de rea­li­zar reunio­nes en los luga­res de tra­ba­jo.

Por Alfon­so de Villa­lo­bos – @alfondevil18 de Mar­zo de 2020

Como par­te de la Emer­gen­cia Sani­ta­ria decre­ta­da por el poder eje­cu­ti­vo nacio­nal, la car­te­ra labo­ral publi­có hoy la reso­lu­ción minis­te­rial 202⁄ 2020 median­te la cual que­dan sus­pen­di­das por un pla­zo de trein­ta días todos “los Pro­ce­sos Elec­to­ra­les y todo tipo de Asam­bleas y/​o Con­gre­sos, tan­to Ordi­na­rios como Extra­or­di­na­rios”. Del mis­mo modo, que­da­rá sin efec­to has­ta el 18 de abril “todo acto ins­ti­tu­cio­nal que impli­que la movi­li­za­ción, tras­la­do y/​o aglo­me­ra­ción de per­so­nas, de todas las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les ins­crip­tas en el regis­tro de esta Auto­ri­dad de Apli­ca­ción”.

El tex­to de la reso­lu­ción se fun­da­men­ta en el artícu­lo 19 del Decre­to Nº 260⁄ 2020 de Emer­gen­cia Sani­ta­ria que “ape­la a la coope­ra­ción en la imple­men­ta­ción de medi­das reco­men­da­das y/​o dis­pues­tas a fin de pre­ve­nir la reunión de con­glo­me­ra­dos de per­so­nas, inclu­yen­do expre­sa­men­te, entre otras enti­da­des, a las sin­di­ca­les”.

Por su par­te, en lo que se refie­re a la asun­ción de auto­ri­da­des ema­na­das de comi­cios ya rea­li­za­dos, la reso­lu­ción ase­gu­ra que “debe­rá rea­li­zar en la sede de este Minis­te­rio, sola­men­te con la pre­sen­cia de la jun­ta elec­to­ral y de las nue­vas auto­ri­da­des”.

Por últi­mo, la car­te­ra labo­ral pun­tua­li­za que “la rea­li­za­ción de los demás actos será ana­li­za­da en for­ma par­ti­cu­lar, de modo tal de com­pa­ti­bi­li­zar las razo­nes de salud públi­ca que moti­van la pre­sen­te con el man­te­ni­mien­to de la regu­la­ri­dad ins­ti­tu­cio­nal de las enti­da­des”. En ese artícu­lo, el 3°, están con­tem­pla­das ins­tan­cias tales como la pre­sen­ta­ción de lis­tas para comi­cios pau­ta­dos con pos­te­rio­ri­dad al perío­do de sus­pen­sión pero con jun­tas elec­to­ra­les ya elec­tas o cual­quier otra ins­tan­cia ins­ti­tu­cio­nal pro­pia de la vida de las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les.

Con todo, la deci­sión deja abier­ta la posi­bi­li­dad de una inje­ren­cia inde­bi­da del Esta­do en la vida inter­na de los sin­di­ca­tos y, por eso, podría reves­tir un carác­ter regi­men­ta­dor de los tra­ba­ja­do­res. Es que el tex­to se refie­re no sólo a las ins­tan­cias ordi­na­rias como las asam­bleas don­de se aprue­ba la memo­ria y balan­ce de la enti­dad sino tam­bién a las de carác­ter extra­or­di­na­rio que, en gene­ral, son las ins­tan­cias de deli­be­ra­ción pro­pias de los sin­di­ca­tos a la hora de defen­der el sala­rio o enfren­tar posi­bles des­pi­dos.

Para Matías Cre­mon­te, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas, sin embar­go, “la reso­lu­ción es una con­se­cuen­cia lógi­ca de todo lo que está pasan­do. Sin embar­go, la reso­lu­ción se refie­re a la vida ins­ti­tu­cio­nal del sin­di­ca­to pero no a la posi­bi­li­dad de que se reali­cen asam­bleas en los luga­res de tra­ba­jo con el pro­pó­si­to inclu­so de enfren­tar situa­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne vin­cu­la­das con la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus. De hecho esta habien­do asam­bleas y reunio­nes”.

Como un «apor­te al ejer­ci­cio pleno del dere­cho a la infor­ma­ción»

Telam abre su pro­duc­ción perio­dís­ti­ca en medio de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus

La agen­cia ofi­cial de noti­cias ofre­ce­rá sus con­te­ni­dos de mane­ra libre y gra­tui­ta a medios de comu­ni­ca­ción y públi­co en gene­ral, al menos has­ta el 31 de mar­zo.

La agen­cia de noti­cias Télam anun­ció que pone a dis­po­si­ción de todos los medios de comu­ni­ca­ción, y tam­bién del públi­co en gene­ral, su pro­duc­ción perio­dís­ti­ca, en medio de la emer­gen­cia sani­ta­ria y el pedi­do de ais­la­mien­to gene­ra­dos por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

La deci­sión de la agen­cia ofi­cial de noti­cias se tomó «con la con­vic­ción de hacer un apor­te al ejer­ci­cio pleno del dere­cho a la infor­ma­ción en el con­tex­to de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus», se expli­có.

El acce­so libre y gra­tui­to a todos los con­te­ni­dos de Télam comen­zó a regir el miér­co­les y se exten­de­rá, al menos, has­ta el pró­xi­mo 31 de mar­zo. Los con­te­ni­dos están dis­po­ni­bles en el sitio web www​.telam​.com​.ar .

«Cree­mos que la infor­ma­ción en este momen­to es vital. Como argen­ti­nas y argen­ti­nos debe­mos enten­der y ser par­te de la solu­ción para enfren­tar y par­ti­ci­par res­pon­sa­ble­men­te de este com­ba­te a la pan­de­mia», advir­tió la pre­si­den­ta de la agen­cia ofi­cial, Ber­nar­da Llo­ren­te.

«Hay nume­ro­sos medios peque­ños y media­nos que en la ges­tión ante­rior que­da­ron fue­ra del ser­vi­cio de Télam y les resul­ta muy nece­sa­rio, y mucho más en este momen­to, tener acce­so al pro­duc­to infor­ma­ti­vo, de ser­vi­cio, y de opi­nión que brin­da Télam. Como una agen­cia nacio­nal y esta­tal, asu­mi­mos la res­pon­sa­bi­li­dad social de lle­gar a la mayor par­te de la ciu­da­da­nía con infor­ma­ción res­pon­sa­ble e impres­cin­di­ble», con­clu­yó.

Coro­na­vi­rus: exi­gen res­pues­tas guber­na­men­ta­les urgen­tes para las per­so­nas en situa­ción de calle

Foto: Rolan­do Andra­de Stra­cuz­zi

La Aso­cia­ción Civil por la Igual­dad y la Jus­ti­cia (ACIJ), jun­to al Cen­tro de Estu­dios Lega­les y Socia­les (CELS), el Cen­tro de Estu­dios Metro­po­li­ta­nos (CEM), Hábi­tat para la Huma­ni­dad – Argen­ti­na, la orga­ni­za­ción La Boca Resis­te y Pro­po­ne y el Minis­te­rio Públi­co de la Defen­sa de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, pre­sen­ta­ron una nota al jefe de gobierno por­te­ño Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta y a la Minis­tra de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat María Miglio­re, advir­tien­do sobre «la fal­ta de polí­ti­cas públi­cas ade­cua­das para las per­so­nas que viven en situa­ción de calle en rela­ción con la cir­cu­la­ción del virus COVID-19». Según el Segun­do Cen­so Popu­lar rea­li­za­do en abril de 2019, un 38,1% de las per­so­nas que viven en la calle tie­nen afec­cio­nes de salud, y más del 50% de los pro­ble­mas decla­ra­dos con más fre­cuen­cias están vin­cu­la­dos con difi­cul­ta­des res­pi­ra­to­rias, que es jus­ta­men­te una con­di­ción de salud que gene­ra mayor vul­ne­ra­bi­li­dad fren­te al coro­na­vi­rus. El 10% de las per­so­nas en situa­ción de calle son per­so­nas de más de 60 años, gru­po eta­rio con tasa más ele­va­da de mor­ta­li­dad ante esta pan­de­mia. Por ANRed.

«Las orga­ni­za­cio­nes fir­man­tes nos diri­gir­nos a Ud. para soli­ci­tar­le que adop­te medi­das urgen­tes que garan­ti­cen el acce­so de las per­so­nas que viven en situa­ción de calle en la Ciu­dad de Bue­nos Aires a con­di­cio­nes ade­cua­das de higie­ne para pre­ve­nir la cir­cu­la­ción del Coro­na­vi­rus (COVID-19) – remar­can en la pre­sen­ta­ción que envia­ron este mar­tes 17 al jefe de gobierno por­te­ño Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta y a la Minis­tra de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat María Miglio­re – Las per­so­nas en situa­ción de calle son un gru­po espe­cial­men­te vul­ne­ra­ble ante este nue­vo virus. Las medi­das pre­ven­ti­vas como lavar­se las manos de mane­ra cons­tan­te duran­te el día, lavar de mane­ra muy cui­da­do­sa los ense­res que se uti­li­zan, coci­nar los ali­men­tos o repa­sar con lavan­di­na las super­fi­cies en las que nos apo­ya­mos son medi­das que difí­cil­men­te se pue­dan rea­li­zar cuan­do se vive en una situa­ción de calle», sos­tie­nen.

Asi­mis­mo, agre­ga­ron que «según el Segun­do Cen­so Popu­lar rea­li­za­do en abril de 2019, un 38,1 % de las per­so­nas vivien­do en la calle tie­nen afec­cio­nes de salud. Más del 50% de los pro­ble­mas decla­ra­dos con más fre­cuen­cias están vin­cu­la­dos con difi­cul­ta­des res­pi­ra­to­rias, que es jus­ta­men­te una con­di­ción de salud que gene­ra mayor vul­ne­ra­bi­li­dad fren­te al coro­na­vi­rus. El 10% de las per­so­nas en situa­ción de calle son per­so­nas de más de 60 años, gru­po eta­rio que pre­sen­ta una tasa más ele­va­da de mor­ta­li­dad ante esta pan­de­mia».

En ese sen­ti­do, las orga­ni­za­cio­nes sos­tie­nen que si bien «las medi­das para miti­gar la cir­cu­la­ción del Coro­na­vi­rus anun­cia­das por la Sub­se­cre­ta­ría de Asis­ten­cia y Cui­da­do Inten­si­vo median­te la reso­lu­ción 127 están prin­ci­pal­men­te orien­ta­das al con­trol de la cir­cu­la­ción de la pobla­ción en situa­ción de calle, pero nin­gu­na garan­ti­za su acce­so a con­di­cio­nes ade­cua­das de higie­ne». Ade­más, remar­can los erro­res que tie­ne el mode­lo de pre­gun­tas que el GCBA rea­li­za a las per­so­nas en situa­ción de calle: «la reso­lu­ción aprue­ba un mode­lo de Decla­ra­ción Jura­da que debe fir­mar toda per­so­na que soli­ci­te ingre­so a un esta­ble­ci­mien­to de aten­ción a per­so­nas en situa­ción de calle. El for­mu­la­rio inclu­ye pre­gun­tas vin­cu­la­das con­via­jes recien­tes a paí­ses afec­ta­dos, y el domi­ci­lio. Este tipo de con­sul­tas están muy ale­ja­das de la situa­ción real de las per­so­nas que viven en la calle».

Por todo lo expues­to, recla­man al Minis­te­rio de Desa­rro­llo Humano y Hábi­tat de la Ciu­dad de Bue­nos Aires que:

a) Sus­pen­da los des­alo­jos en la ciu­dad con el fin de evi­tar el incre­men­to de la pobla­ción vivien­do en la calle.

b) Garan­ti­ce solu­cio­nes habi­ta­cio­na­les alter­na­ti­vas en caso de que la capa­ci­dad de alo­ja­mien­to de los esta­ble­ci­mien­tos no sea sufi­cien­te.

c) Esta­blez­ca un trá­mi­te expe­di­ti­vo para el sub­si­dio habi­ta­cio­nal y fle­xi­bi­li­ce los requi­si­tos.

d) Obli­gue a los esta­ble­ci­mien­tos que reci­ben a per­so­nas en situa­ción de calle a garan­ti­zar las medi­das de higie­ne pre­ven­ti­vas, espe­ci­fi­can­do cuá­les son dichas medi­das.

e) Ase­gu­re las con­di­cio­nes pre­su­pues­ta­rias y logís­ti­cas para que dichos esta­ble­ci­mien­tos pue­dan cum­plir con las medi­das.

f) Fis­ca­li­ce el cum­pli­mien­to de la dis­po­si­ción.

g) Adop­te medi­das espe­cí­fi­cas de cui­da­do y pre­ven­ción para aque­llas per­so­nas ensi­tua­ción de calle que no se acer­can a los esta­ble­ci­mien­tos y per­ma­ne­cen vivien­do a la intem­pe­rie.

ECONOMÍA SOCIAL

Eco­no­mía popu­lar y soli­da­ria: fabri­can bar­bi­jos y los donan a hos­pi­ta­les públi­cos

Mien­tras algu­nos empre­sa­rios reta­cean pro­duc­tos con fines espe­cu­la­ti­vos, 300 coope­ra­ti­vis­tas nuclea­das en el MTE fabri­can bar­bi­jos para donar a un hos­pi­tal de niños. “Al coro­na­vi­rus le gana­mos entre todos, y este es nues­tro apor­te”, cuen­ta Marie­la Moli­na, una de ellas.

“Voy a poner a la AFIP, al Minis­te­rio de Tra­ba­jo y a Defen­sa de la Com­pe­ten­cia a per­se­guir a los espe­cu­la­do­res”, advir­tió en las últi­mas horas Alber­to Fer­nán­dez.

Las noti­cias sobre la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus en Argen­ti­na encen­dió la alar­ma en el gobierno y la mayo­ría de la pobla­ción, y dis­pa­ró la deman­da ‑y los pre­cios- de los bar­bi­jos y el alcohol en gel. Como sue­le suce­der en estas cri­sis, empre­sa­rios ines­cru­pu­lo­sos apro­ve­chan la oca­sión para reta­cear estos insu­mos con fines espe­cu­la­ti­vos.

«No voy a tole­rar que unos píca­ros nos tomen por bobos. El ries­go de los argen­ti­nos no pue­de ser nego­cio para nadie», dijo el Pre­si­den­te este mar­tes a Radio Metro al adver­tir que será «infle­xi­ble» con los cas­ti­gos. En el caso del alcohol en gel ‑que regis­tra fal­tan­tes en las tien­das y cuyo pre­cio lle­gó a dupli­car­se- el gobierno ya orde­nó que el valor se retro­trai­ga al que tenía sema­nas atrás.

Sin embar­go, no todos bus­can sacar ganan­cias exor­bi­tan­tes del temor al con­ta­gio y a cos­ta de los más vul­ne­ra­bles. Ejem­plo de ello es una fábri­ca tex­til de la eco­no­mía popu­lar, la corren­ti­na “Ibi­ra Pita”. Nuclea­dos en el Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Exclui­dos (MTE-UTEP), sus 300 coope­ra­ti­vis­tas (230 son muje­res) se pusie­ron manos a la obra para fabri­car bar­bi­jos. No sólo eso: deci­die­ron donar par­te de la pro­duc­ción a dis­tin­tos cen­tros de salud de la pro­vin­cia, como el capi­ta­lino Hos­pi­tal de Niños “Juan Pablo II”.

“Subió mucho la can­ti­dad de pedi­dos: empe­za­mos con 200 y aho­ra esta­mos hacien­do 500 por día”, cuen­ta Marie­la Moli­na, refe­ren­te corren­ti­na del sec­tor tex­til del MTE. “En un prin­ci­pio éra­mos 50 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras, pero se fue­ron suman­do de otras orga­ni­za­cio­nes y aho­ra somos más de 300”.

Al igual que la mayo­ría de los argen­ti­nos, Marie­la expli­ca cómo afec­ta­ron las medi­das de pre­ven­ción adop­ta­das por el gobierno: “has­ta hace poco está­ba­mos tra­ba­jan­do en nues­tro polo tex­til, pero en estos días –como todo el mun­do- tuvi­mos que cam­biar algu­nos hábi­tos y muchas están tra­ba­jan­do en sus casas”.

“Al coro­na­vi­rus le gana­mos entre todos, y este es nues­tro apor­te”, afir­ma.