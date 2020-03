Por el coronavirus se rompe el bloqueo a Cuba

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 15 de mar­zo de 2020

Coro­na­vi­rus rom­pe el blo­queo a Cuba. Muchos paí­ses piden direc­ta­men­te que se ven­da el INTERFERÓN ALFA 2B, al encon­trar que es la medi­ci­na más efi­caz con­tra COVID-19

* Una expe­rien­cia sin ir dema­sia­do lejos es Sevi­lla, don­de se está uti­li­zan­do Inter­fe­rón Alfa 2B Recom­bi­nan­te (IFN­rec), y no hay per­so­nas muer­tas.

¿Por qué no apli­car en la Comu­ni­dad de Madrid con 2900 infec­ta­dos y 132 muer­tos? Res­pues­ta fácil: es una medi­ci­na «comu­nis­ta».

** Yen­do a un plan mun­dial, a pesar del éxi­to del expe­ri­men­to chino, la dro­ga cuba­na evi­tó muer­tes en Corea del Sur: de 8000 infec­ta­dos, solo hay 72 muer­tos.

Ita­lia ha pedi­do ayu­da a Chi­na por­que tie­ne más de 17,000 infec­ta­dos y 1266 muer­tos, será la prue­ba defi­ni­ti­va del poder de la inge­nie­ría bio­ge­né­ti­ca cuba­na con­tra COVID-19.

* Es muy curio­so el caso de Ale­ma­nia, que con 3156 infec­ta­dos solo cuen­ta tres muer­tos, ¿cómo luchan? No es solo para pre­ven­ción como dice EEUU; Ange­la Mer­kel ha lan­za­do más de 1,000 labo­ra­to­rios ale­ma­nes para que pue­dan comer­cia­li­zar cual­quier medi­ca­men­to con­tra el coro­na­vi­rus, adi­vi­nen a dón­de fue­ron a com­prar los anti­vi­ra­les; nada menos que la plan­ta chino-cuba­na Chang­He­ber de la pro­vin­cia chi­na de Jilin, lo que sig­ni­fi­ca que en Ale­ma­nia se apli­ca en secre­to la dro­ga Inter­fe­rón Alfa 2B Recom­bi­nan­te (IFN­rec).

Cuba está inun­da­da de pedi­dos de com­pras para Inter­fe­ron Alfa 2B!

Mientras tanto, en el gobierno "imperial" que bloquea a Cuba: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió una carta a la comunidad científica estadounidense pidiéndoles que creen una vacuna contra el coronavirus muy rápidamente. El investigador y editor H. Holden Thorp de la renombrada y centenaria revista científica SCIENCE publicó este maravilloso artículo a continuación, donde dice en resumen: “Atacaste a la ciencia durante los últimos 4 años, recortaste la financiación, llamaste a los científicos mentirosos y ¿ahora quieres velocidad? La ciencia no se hace de la noche a la mañana, necesita inversión y, especialmente para una vacuna, requiere tiempo e inversión. No puedes atacar a los científicos cuando no te gusta la ciencia y cargarlos cuando decides que te gustan y los necesitas "

Este artícu­lo fue una res­pues­ta a Trump, pero podría ser uti­li­za­do por cual­quier inves­ti­ga­dor bra­si­le­ño para res­pon­der a la pre­si­den­cia de la repú­bli­ca y a todos los bra­si­le­ños que aprue­ben (sin cono­cer las posi­bles con­se­cuen­cias) el esta­do míni­mo.

Sin vacu­na, ¿cómo inmu­ni­zar a su pobla­ción? Sus cien­tí­fi­cos ni siquie­ra habrían podi­do hacer­lo, por la res­pues­ta que vimos ante­rior­men­te. El gobierno de los Esta­dos Uni­dos tam­po­co pue­de impor­tar el medi­ca­men­to Inter­fe­rón Alfa 2B por­que el impe­rio blo­quea a Cuba y a cual­quier pro­duc­to que ten­ga com­po­nen­tes y /​o tec­no­lo­gía de la isla.

Real­men­te, como pre­di­jo el Coman­dan­te, «los giros que toma el mun­do» …