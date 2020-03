Perú. Mundo Indígena

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 15 de mar­zo de 2020

Mun­do Indí­ge­na Perú del 9 al 14 de mar­zo de 2020

La defo­res­ta­ción no se detie­ne. Aun­que las cifras ofi­cia­les y la medi­ción de un pro­yec­to de moni­to­reo regis­tran la reduc­ción de la defo­res­ta­ción en el Perú, lo cier­to es que este pro­ble­ma con­ti­núa.

Así lo reve­la un infor­me del dia­rio La Repú­bli­ca que repor­ta 140 mil hec­tá­reas de bos­que arra­sa­das duran­te 2019, algo menos que en 2018.

El pro­ble­ma sub­sis­te en Madre de Dios, por la extrac­ción mine­ra aso­cia­da con la gana­de­ría. De igual modo, nue­vas e ile­ga­les carre­te­ras afec­tan luga­res cer­ca­nos a zonas de amor­ti­gua­mien­to de áreas pro­te­gi­das.

Los repor­tes de 2019 indi­can que los valles de los Ríos, Apu­rí­mac, Ene y Man­ta­ro (VRAEM) es la zona de defo­res­ta­ción más crí­ti­ca por el nar­co­trá­fi­co.

Asi­mis­mo, la zona orien­tal de Huá­nu­co y Uca­ya­li tam­bién son con­si­de­ra­das como zonas de gra­ve defo­res­ta­ción.

Cele­ri­dad. Las fami­lias de los niños de Pas­co afec­ta­dos con leu­ce­mia, a cau­sa de la acti­vi­dad mine­ra de la empre­sa Vol­can, exi­gen que se imple­men­te la ruta para el tra­ta­mien­to inter­na­cio­nal de sus hijos.

El 10 de mar­zo, tras blo­quear la calle fren­te al Minis­te­rio de Salud y sopor­tan­do la repre­sión poli­cial, se per­mi­tió a los padres ingre­sar al minis­te­rio, pero la minis­tra no los aten­dió.

El hecho es reite­ra­ti­vo, pues en los 27 días que acam­pan fren­te al minis­te­rio, los padres han denun­cia­do que el gobierno no imple­men­ta los com­pro­mi­sos asu­mi­dos des­de 2018.

Tras la pro­tes­ta, el jefe de Pedia­tría del Ins­ti­tu­to Nacio­nal de Salud del Niño, Daniel Koc, ase­gu­ró que los meno­res serán tra­ta­dos en Argen­ti­na, pero aún no se sabe cuán­do via­ja­rían.

Pre­ven­ción en len­guas ori­gi­na­rias. Si el mate­rial infor­ma­ti­vo ela­bo­ra­do por el Minis­te­rio de Salud sobre el coro­na­vi­rus no es difun­di­do en len­guas ori­gi­na­rias, podría vul­ne­rar­se los dere­chos de los pue­blos indí­ge­nas.

Así lo advir­tió Ali­cia Aban­to, res­pon­sa­ble de la adjun­tía de medio ambien­te y pue­blos indí­ge­nas de la Defen­so­ría del Pue­blo.

Pese a que el Perú ya repor­ta casos de coro­na­vi­rus, dicho minis­te­rio toda­vía no ha dis­pues­to la difu­sión en len­guas ori­gi­na­rias del mate­rial de pre­ven­ción ante el virus, pun­tua­li­zó.

Capa­ci­ta­ción para la tra­za­bi­li­dad. Con el fin veri­fi­car el ori­gen legal de la made­ra el Ser­vi­cio Nacio­nal Fores­tal y de Fau­na Sil­ves­tre (SERFOR) ini­ció la capa­ci­ta­ción a las comu­ni­da­des nati­vas en la pro­vin­cia de Ata­la­ya, región Uca­ya­li.

La capa­ci­ta­ción se efec­túa en el uso y lle­na­do del libro de ope­ra­cio­nes de los títu­los habi­li­tan­tes, vigen­te des­de el 2 de mar­zo, en el mar­co de la nor­ma “Tra­za­bi­li­dad de los recur­sos fores­ta­les made­ra­bles”.

El cita­do libro es un docu­men­to que todos las per­so­nas natu­ra­les o jurí­di­cas están obli­ga­das a lle­var, en caso ten­gan per­mi­so para apro­ve­char los recur­sos fores­ta­les de mane­ra sos­te­ni­ble.



El libro per­mi­ti­rá veri­fi­car el ori­gen legal de la made­ra y esta­ble­cer una rela­ción con los pro­duc­tos que lle­gan al mer­ca­do como pisos, mue­bles, puer­tas, entre otros.

Recha­zan des­ca­be­ci­mien­to del SERFOR. Sec­to­res de la socie­dad civil expre­sa­ron su recha­zo al inten­to del Minis­te­rio de Agri­cul­tu­ra y Rie­go (Mina­gri) por inten­tar debi­li­tar la ins­ti­tu­cio­na­li­dad y gober­nan­za en el sec­tor fores­tal.

Median­te un pro­nun­cia­mien­to afir­man que «soli­ci­tar la renun­cia sin sus­ten­to» al Direc­tor Eje­cu­ti­vo del SERFOR sig­ni­fi­ca «que­brar la ins­ti­tu­cio­na­li­dad del sec­tor».

El direc­tor Luis Alber­to Gon­za­les-Zúñi­ga, denun­ció que Pau­la Carrión Tello, vice­mi­nis­tra de Polí­ti­cas Agra­rias del Mina­gri le soli­ci­tó su renun­cia, por deci­sión de la Alta Direc­ción del Mina­gri.

El pedi­do de renun­cia ocu­rre cuan­do dicho fun­cio­na­rio impul­sa meca­nis­mos de tra­za­bi­li­dad de la made­ra para veri­fi­car su ori­gen legal y en la cade­na de trans­for­ma­ción, de comer­cia­li­za­ción y de expor­ta­ción.

Mala fe. Once de tre­ce comu­ni­da­des invo­lu­cra­das en la con­sul­ta sobre el Lote 200 en Uca­ya­li refir­ma­ron que no están con­for­mes con el pro­ce­so y han deci­di­do no par­ti­ci­par mien­tras no se garan­ti­cen “están­da­res míni­mos».

Las comu­ni­da­des rati­fi­ca­ron su exi­gen­cia para que el pro­ce­so regre­se a la fase 3 y se defi­na el plan de con­sul­ta en diá­lo­go y acuer­do con el Esta­do.

El fon­do de la con­tro­ver­sia es que el Esta­do solo quie­re con­sul­tar una pro­pues­ta de Decre­to Supre­mo de solo dos artícu­los, y median­te el cual se apro­ba­ría la con­ce­sión del Lote 200.

Ser­vin­di ela­bo­ra cada fin de sema­na este peque­ño resu­men de noti­cias. Para acce­der a todas las notas más desa­rro­lla­das los invi­ta­mos a visi­tar nues­tro por­tal web www​.ser​vin​di​.org.

Fuen­te. SERVINDI