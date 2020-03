Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 15 de mar­zo de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias. _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Coro­na­vi­rus: Tra­ba­jo auto­ri­zó a «esta­ble­cer con­di­cio­nes» para tele­tra­ba­jar a quie­nes estén en cua­ren­te­na

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo publi­có ano­che en el Bole­tín Ofi­cial una reso­lu­ción por la cual habi­li­ta a los emplea­dos que «no posean con­fir­ma­ción médi­ca de haber con­traí­do el coro­na­vi­rus» a esta­ble­cer con las patro­na­les «con­di­cio­nes para rea­li­zar tareas» des­de los luga­res de ais­la­mien­to, en el mar­co de «la bue­na fe contractual».15/03/2020 00:01:00

«Los emplea­do­res y las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res debe­rán faci­li­tar y aca­tar las accio­nes pre­ven­ti­vas gene­ra­les y el segui­mien­to de la evo­lu­ción de las per­so­nas enfer­mas o que hayan esta­do en con­tac­to con las mis­mas que deter­mi­ne la auto­ri­dad sani­ta­ria nacio­nal», esta­ble­ce la reso­lu­ción en unos de sus artícu­los.

La actual dis­po­si­ción se extien­de a toda moda­li­dad con­trac­tual y esta­ble­ce que aque­llas per­so­nas que no con­tra­je­ron la enfer­me­dad pero deban man­te­ner el tiem­po pru­den­cial de ais­la­mien­to podrán esta­ble­cer con su emplea­dor meca­nis­mos para desa­rro­llar la tarea des­de su hogar.

Asi­mis­mo, la nor­ma­ti­va dis­po­ne que «ambas par­tes debe­rán repor­tar ante dicha auto­ri­dad toda situa­ción que encua­dre en los supues­tos pre­vis­tos en el artícu­lo 7 del DNU 260 que con la fir­ma de pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez amplió la emer­gen­cia sani­ta­ria por un años con el pro­pó­si­to de con­te­ner la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus».

Ese artícu­lo del DNU 260 indi­ca­ba que debían per­ma­ne­cer ais­la­das duran­te 14 días «quie­nes revis­tan la con­di­ción de ´casos sos­pe­cho­sos´ (per­so­na que pre­sen­ta fie­bre y uno o más sín­to­mas res­pi­ra­to­rios (tos, dolor de gar­gan­ta o difi­cul­tad res­pi­ra­to­ria) y que ade­más, en los últi­mos días, ten­ga his­to­rial de via­je a ´zonas afec­ta­das´ o haya esta­do en con­tac­to con casos con­fir­ma­dos o pro­ba­bles de coro­na­vi­rus».

«Quie­nes posean con­fir­ma­ción médi­ca de haber con­traí­do el coro­na­vi­rus; los con­tac­tos estre­chos de las per­so­nas con­ta­gia­das y quie­nes arri­ben al país habien­do tran­si­ta­do por zonas afec­ta­das».

Los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras que se encon­tra­ren com­pren­di­dos en estos supues­tos debe­rán comu­ni­car «esa cir­cuns­tan­cia al emplea­dor de mane­ra feha­cien­te y deta­lla­da den­tro de un pla­zo máxi­mo de 48 horas».

La reso­lu­ción de la car­te­ra de Tra­ba­jo tam­bién se obli­ga al emplea­dor a «extre­mar los recau­dos sufi­cien­tes que per­mi­tan satis­fa­cer las con­di­cio­nes y medio ambien­te de tra­ba­jo en con­so­nan­cia con los pro­to­co­los esta­ble­ci­dos por la auto­ri­dad sani­ta­ria para la emer­gen­cia Coro­na­vi­rus».

El gre­mio docen­te UDOCBA le pidió a Kici­llof la sus­pen­sión de cla­ses

La Unión de Docen­tes de la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires (UDOCBA) pidió la «sus­pen­sión de las cla­ses» en el dis­tri­to «en pos de pro­te­ger a toda la comu­ni­dad edu­ca­ti­va» y afir­mó que «las escue­las se encuen­tran des­pro­te­gi­das ante esta pan­de­mia».

«A modo de ejem­plo: no se cuen­ta con lavan­di­na para lim­pie­za de pisos y baños, o jabón para el lava­do de manos, ítems indis­pen­sa­bles para la pre­ven­ción», advir­tió el gre­mio en un comu­ni­ca­do.

En ese sen­ti­do, sos­tu­vo que «lo anun­cia­do por las auto­ri­da­des pro­vin­cia­les en la Reunión de Salud Labo­ral aún no se ve refle­ja­do en los dis­tri­tos y rei­na la incer­ti­dum­bre, ante la pro­li­fe­ra­ción de casos que apa­re­cen minu­to a minu­to».

«La ins­tru­men­ta­ción de los pro­to­co­los ela­bo­ra­dos no cons­ti­tu­ye una res­pues­ta rápi­da al rit­mo del avan­ce de esta pan­de­mia», mani­fes­tó UDOCBA.

Y, en ese sen­ti­do, el sin­di­ca­to expre­só: «Nece­si­ta­mos que las auto­ri­da­des con­si­de­ren el pano­ra­ma de emer­gen­cia que se está vivien­do y actúen en con­se­cuen­cia».

«Nos pre­gun­ta­mos, si todo lo que englo­ba acti­vi­da­des en masa ha sido por pre­cau­ción pues­to en sus­pen­so, ¿por qué no suce­de lo mis­mo con el dic­ta­do de cla­ses?. ¿Cuál es el argu­men­to que jus­ti­fi­ca que se pon­ga en peli­gro la salud de comu­ni­da­des edu­ca­ti­vas com­ple­tas y de sus fami­lias?», remar­có el tex­to.

«UDOCBA soli­ci­ta la sus­pen­sión de cla­ses, en pos de pro­te­ger a toda la comu­ni­dad edu­ca­ti­va. La vida está pri­me­ro», advir­tió el sin­di­ca­to en el comu­ni­ca­do.

De la resis­ten­cia a la exis­ten­cia

Por Fede­ri­co Ami­go – @amigofede15 de Mar­zo de 2020

Duran­te cua­tro años, Tiem­po fue la voz de la resis­ten­cia al ajus­te neo­li­be­ral. Lo sufri­mos en el cuer­po cuan­do, des­de diciem­bre de 2015, fui­mos víc­ti­mas del vacia­mien­to empre­sa­rial. La cri­sis toda­vía es pro­fun­da: impac­ta en nues­tras cuen­tas al pun­to de estar cer­ca del rojo y en los suel­dos bajos que dis­tri­bui­mos en fun­ción de los ingre­sos actua­les. Subir el pre­cio de tapa del dia­rio de 70 a 80 pesos y el valor de las aso­cia­cio­nes es una deci­sión para garan­ti­zar nada menos que la exis­ten­cia. Sin el apo­yo de la comu­ni­dad de Tiem­po –socias y socios; miles de lec­to­res que nos bus­can cada domin­go en todos los kios­cos y los visi­tan­tes dia­rios en la web– no esta­ría­mos acá.

Al aban­dono empre­sa­rial y esta­tal lo enfren­ta­mos con orga­ni­za­ción, el res­pal­do genuino de otros colec­ti­vos y el apo­yo de una comu­ni­dad dis­pues­ta a finan­ciar un medio libre, sin subor­di­na­cio­nes cor­po­ra­ti­vas ni guber­na­men­ta­les. Hace casi cua­tro años, el 24 de mar­zo de 2016, saca­mos una edi­ción espe­cial que reci­bió el apor­te soli­da­rio de uste­des en la calle, duran­te la mar­cha. Fue el capi­tal ini­cial para cons­truir la coope­ra­ti­va. Vol­vi­mos un mes des­pués, el 24 de abril, para sos­te­ner nues­tros pues­tos de tra­ba­jo y defen­der otros. «El des­em­pleo que ocul­ta Macri: ya hubo 1000 des­pi­dos por día» fue la tapa del regre­so en modo auto­ges­ti­vo.

El camino de super­vi­ven­cia al macris­mo fue com­ple­jo. Pero logra­mos atra­ve­sar­lo. Pudi­mos man­te­ner­nos de pie fren­te un gobierno des­truc­ti­vo que pla­ni­fi­có recor­tes, vacia­mien­tos, y dis­mi­nu­yó dere­chos para otor­gar­los a los pode­ro­sos. Papel Pren­sa es sólo un ejem­plo: el duo­po­lio inte­gra­do por Cla­rín y La Nación reci­bió con­ce­sio­nes del Esta­do para lle­var el valor del papel de dia­rio a un nivel de aho­go. Mar­zo arran­có con otro gol­pe a las cuen­tas de la coope­ra­ti­va: un nue­vo aumen­to de más del 4% del insu­mo bási­co para el sec­tor grá­fi­co.

No vamos a aflo­jar aho­ra, des­pués de posi­cio­nar a Tiem­po como un sím­bo­lo para una audien­cia intere­sa­da en una lec­tu­ra dis­tin­ta. Sobre­vi­vi­mos al ata­que de una pato­ta, al vacia­mien­to empre­sa­rial y al nin­gu­neo del Esta­do. Aun­que nece­si­ta­mos de los lec­to­res más que nun­ca. Son nues­tros prin­ci­pa­les alia­dos para atra­ve­sar la cri­sis. Para des­ple­gar, por ejem­plo, una cober­tu­ra sin sen­sa­cio­na­lis­mo sobre el Covid-19 que afec­ta al mun­do. Por eso las notas en la web sobre la pan­de­mia están abier­tas a toda la comu­ni­dad: el acce­so libre a la infor­ma­ción rigu­ro­sa es otra for­ma de cui­dar­nos y ayu­dar­nos. De pre­ser­var­nos. Como ese apor­te soli­da­rio que nos die­ron en el comien­zo de esta aven­tu­ra coope­ra­ti­va. Aún los nece­si­ta­mos. Sobre todo para seguir cre­cien­do como un medio cuyo úni­co com­pro­mi­so es con uste­des, que­ri­das lec­to­ras y lec­to­res.

Coro­na­vi­rus: La CGT pone su estruc­tu­ra hote­le­ra al ser­vi­cio del sis­te­ma de salud nacio­nal

Por Redac­ción EDA –

La Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo (CGT) ofre­ció su estruc­tu­ra hote­le­ra para garan­ti­zar el cum­pli­mien­to de las medi­das de ais­la­mien­to pre­ven­ti­vo decre­ta­das en el mar­co de la emer­gen­cia por el coro­na­vi­rus. José Luis Lin­gie­ri, titu­lar del gre­mio de tra­ba­ja­do­res de Obras Sani­ta­rias y secre­ta­rio de Acción social de la cen­tral obre­ra, con­fir­mó el ofre­ci­mien­to gre­mial de su estruc­tu­ra hote­le­ra a nivel nacio­nal para garan­ti­zar las cua­ren­te­nas.

“No nos ins­pi­ra­mos en nin­gu­na expe­rien­cia pare­ci­da en otras par­tes del mun­do. Fue una idea nues­tra y cree­mos que se pue­de con­ver­tir en un apor­te de la CGT y del sis­te­ma de obras socia­les sin­di­ca­les, que brin­da asis­ten­cia médi­ca a unos 15 millo­nes de per­so­nas en todo el país”, expli­có el gre­mia­lis­ta.

El ofre­ci­mien­to for­mal se rea­li­za­ría este lunes, posi­ble­men­te en una reunión con el minis­tro de Salud Ginés Gon­zá­lez Gar­cía. En caso de que el Gobierno acep­te el ofre­ci­mien­to, tam­bién sería una for­ma de des­com­pri­mir el sis­te­ma de salud ante un posi­ble cre­ci­mien­to de los con­ta­gios, ya que se dupli­ca­ría la capa­ci­dad de alo­ja­mien­to del sis­te­ma sani­ta­rio nacio­nal.

Según con­fir­mó Lin­gie­ri, la pro­pues­ta fue con­sul­ta­da con los titu­la­res de la CGT Héc­tor Daer y Car­los Acu­ña. La cen­tral obre­ra pedi­ría ayu­da al Esta­do para garan­ti­zar la pre­sen­cia de médi­cos, res­pi­ra­do­res y asis­ten­cia ali­men­ta­ria en los hote­les que final­men­te se incor­po­ren al sis­te­ma.

Hac­keo a reso­lu­cio­nes del Bole­tín Ofi­cial sobre licen­cias por coro­na­vi­rus

Por Redac­ción EDA –

Des­de la Secre­ta­ría de Ges­tión y Empleo Públi­co de la Nación con­fir­ma­ron que el sába­do se difun­dió des­de la pági­na del Bole­tín Ofi­cial de la Nación una ver­sión adul­te­ra­da, con reso­lu­cio­nes sobre licen­cias espe­cia­les en el mar­co de la lucha con­tra el coro­na­vi­rus que dife­rían de las medi­das ofi­cia­les. Des­de el Gobierno sos­tu­vie­ron que se tra­tó de un hac­keo a la pági­na ofi­cial, en la que se habría publi­ca­do una ver­sión “adul­te­ra­da” de la edi­ción 34.329 del órgano ofi­cial.

Ana Cas­te­lla­ni, secre­ta­ria de Ges­tión y Empleo Públi­co, debió des­men­tir ofi­cial­men­te el tex­to, que lue­go de publi­car­se en la pági­na del Bole­tín Ofi­cial comen­zó a cir­cu­lar por redes socia­les infor­ma­nod que que­da­ban libe­ra­das de con­cu­rrir a sus tra­ba­jos las emba­ra­za­das, mayo­res de 65 años, las per­so­nas inmu­no­su­pri­mi­das, las que tuvie­ran ante­ce­den­tes res­pi­ra­to­rios, car­día­cos, con dia­be­tes tipo 1 o enfer­mos con insu­fi­cien­cia renal. La cir­cu­la­ción de esta infor­ma­ción apó­cri­fa inclu­so hizo que se caye­ra la pági­na del Bole­tín Ofi­cial por la gran can­ti­dad de visi­tas reci­bi­das en bus­ca de con­fir­mar el dato.

En la ver­sión adul­te­ra­da de la reso­lu­ción 3/​2020 tam­bién se habi­li­ta­ba a las geren­cias de Recur­sos Huma­nos de las dis­tin­tas depen­den­cias públi­cas nacio­na­les a esta­ble­cer un sis­te­ma de tra­ba­jo remo­to (o home wor­king) para todos los tra­ba­ja­do­res que pudie­ran desa­rro­llar sus tareas habi­tua­les a dis­tan­cia.

La infor­ma­ción erró­nea fue difun­di­da por dis­tin­tos orga­nis­mos ofi­cia­les. La nue­va ver­sión del Bole­tín Ofi­cial no inclu­ye el tex­to difun­di­do inclu­so por el Minis­te­rio de Edu­ca­ción de la Nación en su pági­na web con el pro­to­co­lo que debían adop­tar las escue­las que pre­sen­ta­ran casos sos­pe­cho­sos o con­fir­ma­dos de coro­na­vi­rus.

Sin­di­ca­tos cada vez más preo­cu­pa­dos por la segu­ri­dad de los tra­ba­ja­do­res fren­te al avan­ce del Covid-19

Por Redac­ción EDA –

El gre­mio de Sani­dad fue uno de los que picó en pun­ta en este sen­ti­do, por la rela­ción direc­ta de sus tra­ba­ja­do­res con “la enfer­me­dad”. De allí que des­de el gre­mio que con­du­ce Héc­tor Daer se le envia­ra una car­ta al minis­tro de Tra­ba­jo para que ins­tru­men­ten todas las medi­das de pre­ven­ción res­pec­to a los enfer­me­ros que atien­den tan­to en el ámbi­to públi­co como pri­va­do a con­fir­ma­dos y sos­pe­cho­sos de pade­cer el COVID19.

Héc­tor Daer@hectordaer

El día de ayer dia­lo­ga­mos con el Minis­tro de Tra­ba­jo, el Dr Clau­dio Moro­ni, sobre la situa­ción de los tra­ba­ja­dorxs de la salud. Hoy hace­mos entre­ga de la car­ta, soli­ci­tan­do de mane­ra urgen­te se haga efec­ti­vo el pedi­do de la mis­ma.

Otro sin­di­ca­to que tomó una pos­tu­ra fir­me en ese sen­ti­do, es el que agru­pa a los emplea­dos de la ex Caja de Sub­si­dios Fami­lia­res para el Per­so­nal de la Indus­tria (SECASFPI), que le exi­gió al direc­tor eje­cu­ti­vo de la ANSES, Ale­jan­dro Vano­li, que “se sus­pen­da por 30 días la aten­ción espon­tá­nea en las ofi­ci­nas del orga­nis­mo has­ta tan­to se resuel­va la situa­ción de emer­gen­cia sani­ta­ria pro­vo­ca­da por el avan­ce del coro­na­vi­rus en la Argen­ti­na”.

Al res­pec­to Orte­ga pre­ci­só como una nece­si­dad que “las auto­ri­da­des de ANSES tomen las medi­das nece­sa­rias para garan­ti­zar las debi­das con­di­cio­nes de higie­ne en todas las depen­den­cias del país, ya que nues­tros com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras atien­den a miles de bene­fi­cia­rios por sema­na y cada vez se con­fir­man más casos de coro­na­vi­rus”, dijo el secre­ta­rio gene­ral del gre­mio, Car­los Orte­ga.

Los sec­to­res del trans­por­te de pasa­je­ros son otros de los más preo­cu­pa­dos. El gre­mio de los tri­pu­lan­tes de cabi­na (Aero­na­ve­gan­tes) deci­dió que «no ser­vi­rán los habi­tua­les menús en los vue­los de cabo­ta­je y dejó en liber­tad de acción a aza­fa­tas y comi­sa­rios de a bor­do para que deci­dan si tra­ba­jan o no «ade­más de exi­gir la crea­ción de un Comi­té de Cri­sis, que final­men­te ya se con­for­mó.

Otra de las cues­tio­nes son aque­llos que debe­rán hacer los vue­los para repa­triar argen­ti­nos, aun­que según con­fir­mó Juan Pablo Brey, titu­lar del sin­di­ca­to hubo un ofre­ci­mien­to para que se pre­sen­ta­ran volun­ta­ria­men­te y la mayo­ría quie­ren hacer­lo”, cuya preo­cu­pa­ción es que la sus­pen­sión pos­te­rior de los vue­los afec­te la nece­si­dad de empleo del sec­tor.

Otros de los que tam­bién recla­mar un urgen­te pro­to­co­lo son los cho­fe­res de ómni­bus para lle­var al míni­mo los ries­gos de con­ta­gio a quie­nes con­du­cen. En todos los casos, diver­sos diri­gen­tes gre­mia­les del sec­tor aero­náu­ti­co, marí­ti­mos y del trans­por­te auto­mo­tor mul­ti­pli­ca­ron los con­tac­tos en las últi­mas horas con los minis­tros de Salud y de Trans­por­te en el inten­to de garan­ti­zar las con­di­cio­nes de tra­ba­jo de los tra­ba­ja­do­res.

Rober­to Fer­nán­dez, titu­lar de la UTA ade­lan­tó que man­tu­vo una reunión con auto­ri­da­des y está a la espe­ra de mayo­res defi­ni­cio­nes por­que al momen­to el “el Gobierno no ter­mi­nó de ela­bo­rar el pro­to­co­lo ofi­cial para garan­ti­zar la pro­tec­ción” de los cho­fe­res de colec­ti­vos y de ómni­bus de media y lar­ga dis­tan­cia.

Lo mis­mo exi­gió Luis Pan­dol­fi, titu­lar de la UOESTYLRA que agru­pa a tra­ba­ja­do­res Tin­to­re­ros, Lava­de­ros y Som­bre­re­ros, preo­cu­pa­do espe­cial­men­te por «el tra­ta­mien­to que se le da a la higie­ne de las pren­das sani­ta­rias y a la mani­pu­la­ción de las mis­mas para el res­guar­do de las infec­cio­nes intra­hos­pi­ta­ta­rias habi­tua­les y par­ti­cu­lar­men­te hoy, fren­te al bro­te cre­cien­te de Coro­na­vi­rus».

Al res­pec­to, (SUPARA), que, en un comu­ni­ca­do, recla­mó medi­das con­cre­tas para pro­te­ger a los tra­ba­ja­do­res del área, y se decla­ró en «aler­ta sani­ta­ria» a la vez que cri­ti­có la “fal­ta de infor­ma­ción espe­cí­fi­ca” en zonas sen­si­bles, “la pre­ca­ria coor­di­na­ción entre los dis­tin­tos orga­nis­mos, la ausen­cia de refe­ren­tes y la inexis­ten­cia de nor­mas cla­ras y pre­ci­sas para el con­trol del ingre­so de per­so­nas por todas las vías de acce­so al país”.

SUPARA@SindicatoSupara

Los adua­ne­ros esta­mos en Aler­ta Sani­ta­ria

Tam­bién el sec­tor marí­ti­mo y por­tua­rio está preo­cu­pa­do por la salud y la nece­si­dad de reglas cla­ras en el pro­ce­di­mien­to de la salud de los tra­ba­ja­do­res, pero tam­bién “tra­tan­do de no pro­fun­di­zar el pro­ce­so rece­si­vo de la acti­vi­dad”.

Denun­cian fal­tan­tes de maqui­na­rias en el edi­fi­cio don­de fun­cio­nó el dia­rio HOY, pro­pie­dad de Bal­ce­do

A dos años de los des­pi­dos ile­ga­les y vio­len­tos en el Dia­rio Hoy y la radio Red 92, la coope­ra­ti­va Pul­so Noti­cias se pre­sen­tó en la ex redac­ción de calle 32 N° 426 e/​3 y 4 para recu­pe­rar sus herra­mien­tas de tra­ba­jo, tal como lo infor­mó el juez fede­ral Ernes­to Kre­plak, denun­cia­ron «fal­tan­tes de nume­ro­sa maqui­na­ria» en las ins­ta­la­cio­nes de la empre­sa pro­pie­dad de Mar­ce­lo Bal­ce­do, el ex titu­lar del Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos de Mino­ri­dad y Edu­ca­ción (Soe­me). Fotos Redes socia­les, Gabrie­la Her­nan­dez. Por ANRed

El dia­rio el Hoy, medios de comu­ni­ca­ción son pro­pie­dad del empre­sa­rio Mar­ce­lo Bal­ce­do quien está dete­ni­do con pri­sión domi­ci­lia­ria en Uru­guay des­de enero de 2018 por lava­do y eva­sión fis­cal, denun­cia­ron el fal­tan­te de nume­ro­sa maqui­na­ria, infor­mó una fuen­te judi­cial.

El juz­ga­do Cri­mi­nal y Correc­cio­nal Fede­ral N°3, a car­go de Ernes­to Kre­plak, había desig­na­do ayer depo­si­ta­rios judi­cia­les a los ex tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del dia­rio Hoy, des­pe­di­dos en febre­ro de 2018 por Mir­yam Cha­vez de Bal­ce­do, madre del ex sin­di­ca­lis­ta, con varios suel­dos adeu­da­dos y sin pagar­les indem­ni­za­ción algu­na.

Esta maña­na, los ex tra­ba­ja­do­res, que inte­gran la Cooo­pe­ra­ti­va de Tra­ba­jo Pul­so Noti­cias LTDA, se pre­sen­ta­ron en la sede del dia­rio, en la calle 32 núme­ro 426 de La Pla­ta con el fin de reti­rar los bie­nes a su car­go.

Una vez den­tro, los ex tra­ba­ja­do­res cons­ta­ta­ron el fal­tan­te de «más de 50 compu­tado­ras Apple, un dro­ne, fil­ma­do­ras, la con­so­la de radio, entre otras herra­mien­tas», según cons­ta en la denun­cia efec­tua­da ante la jus­ti­cia.

Días atrás, los ex tra­ba­ja­do­res denun­cia­ron el ingre­so de per­so­nas al edi­fi­cio y advir­tie­ron sobre un posi­ble vacia­mien­to del dia­rio por par­te de per­so­nas cer­ca­nas a Bal­ce­do, quien actual­men­te cum­ple arres­to domi­ci­lia­rio en Uru­guay jun­to a su espo­sa, acu­sa­do de lava­dos de acti­vos.

TRABAJADORXS INDEPENDIENTES PRECARIZADXS

EN EMERGENCIA BAJO EL COVID-19

Dise­ña­dorxs grá­fi­cos, psi­có­logxs, ilus­tra­dorxs, docen­tes de dis­ci­pli­nas artís­ti­cas y depor­ti­vas, tra­ba­ja­dorxs de la esté­ti­ca y la salud, téc­nicxs audio­vi­sua­les, músicxs, elec­tri­cis­tas, perio­dis­tas, y muchos otros ofi­cios.

En este esta­do de emer­gen­cia impues­to por la pan­de­mia, la situa­ción de pre­ca­ri­za­ción labo­ral a la que esta­mos some­tidxs se agu­di­za al extre­mo: nos que­da­mos sin tra­ba­jo y por ende sin ingre­sos, a la vez con la obli­ga­ción de pagar el mono­tri­bu­to.

Ade­más, en las obras socia­les adju­di­ca­das a lxs mono­tri­bu­tis­tas nor­mal­men­te no nos atien­den, y de hacer­lo, esta­mos obli­gadxs a abo­nar un co-pago.

La cua­ren­te­na par­cial o total nos deja en situa­ción de des­em­pleo.

Exi­gi­mos al Esta­do el inme­dia­to cese de las obli­ga­cio­nes tri­bu­ta­rias y com­pen­sa­ción eco­nó­mi­ca para todxs lxs tra­ba­ja­dorxs mono­tri­bu­tis­tas inde­pen­dien­tes has­ta que la situa­ción se nor­ma­li­ce.

Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs

IG: mono­tri­bu­tis­ta­sor­ga­ni­zadxs

FB: Tra­ba­ja­dorxs Mono­tri­bu­tis­tas Inde­pen­dien­tes

CABA

Villa 31: demo­li­cio­nes sin con­trol, hos­ti­ga­mien­to y “re-urba­ni­za­ción”

El pro­ce­so de reur­ba­ni­za­ción del barrio Car­los Mugi­ca avan­za a pesar de la opo­si­ción de muchas de sus veci­nas y veci­nos. Los pobla­do­res del sec­tor Bajo Auto­pis­ta están sien­do relo­ca­li­za­dos en vivien­das cons­trui­das por el Gobierno de la Ciu­dad. Así a ciu­da­da­nos que ya tie­nen una vivien­da pro­pia se les ofre­ce una hipo­te­ca y una deu­da a 30 años. Y, si no ceden… se los aprie­ta.

13 mar­zo, 2020 VER MÁS TARDE VER PANTALLA AMPLIA

Redac­ción Canal Abier­to | Urba­ni­za­ción, a secas, pare­ce­ría traer “per se” bue­nas noti­cias. Pero la urba­ni­za­ción de las villas 31 y 31 bis enca­ra­da por el gobierno de la Ciu­dad y su fuer­za de ocu­pa­ción, la SISU (Secre­ta­ría de Inte­gra­ción Social y Urba­na) no es una nove­dad pro­me­te­do­ra para las veci­nas y veci­nos del barrio Car­los Mugi­ca.

Los pobla­do­res del sec­tor Bajo Auto­pis­ta están sien­do relo­ca­li­za­dos en vivien­das cons­trui­das por el Gobierno de la Ciu­dad. Así, a veci­nos que lucha­ron por su peda­zo de tie­rra, cons­tru­ye­ron sus casas, sopor­ta­ron todos los incon­ve­nien­tes para acce­der a ser­vi­cios y dere­chos bási­cos, se les ofre­ce una hipo­te­ca y una deu­da a 30 años. Y si no ceden… se los aprie­ta.

“Yo no me quie­ro ir a las vivien­das nue­vas que está hacien­do el Gobierno por­que no quie­ro tener una deu­da por 30 años, y por la mane­ra en que están hechas las vivien­das. No está hecha con los mate­ria­les que nos dije­ron, no son los metros que dije­ron que nos iban a dar. Y tam­po­co estoy de acuer­do con la mane­ra que nos tra­tan”, sos­tie­ne Cami­la Ramos (26 años, 14 vivien­do en el barrio), del Bachi­lle­ra­to Popu­lar Alber­to Che­jo­lán de la CTA Autó­ma Capi­tal.

El 13 de diciem­bre de 2018, la Legis­la­tu­ra de la CIu­dad apro­bó la Ley N° 6.129 que orde­na la re-urba­ni­za­ción del barrio. Esta nor­ma­ti­va, la Ley N° 3.343 y la Ley Nacio­nal N° 27.453 prohí­ben cual­quier tipo de des­alo­jo for­zo­so, tan­to admi­nis­tra­ti­vo como judi­cial, en el barrio «Car­los Mugi­ca» como par­te de las accio­nes esta­ta­les orien­ta­das a la inte­gra­ción social y urba­na.

“Las fami­lias, el mis­mo día que se van, antes de par­tir, fir­man la escri­tu­ra y el com­pro­mi­so hipo­te­ca­rio de la vivien­da nue­va. Cuan­do se lle­van sus cosas, una bri­ga­da de la SISU des­co­nec­ta el agua y la luz y des­pués hacen una demo­li­ción que con­sis­te en rom­per el piso, el baño, la bacha y per­fo­rar las losas de techo y pri­mer piso”, cuen­ta Cami­la. Recién ese día, con paque­tes y vali­jas en las manos se anoti­cian cla­ra­men­te de las con­di­cio­nes de un acuer­do que gra­vi­ta­rá sobre sus vidas las pró­xi­mas tres déca­das.

Las casas del barrio sue­len tener varias plan­tas y estar uni­das pared con pared. Las bri­ga­das uti­li­zan mar­ti­llos neu­má­ti­cos y sacu­den las estruc­tu­ras de casas que ya de por sí no se encuen­tran en las mejo­res con­di­cio­nes. En muchas oca­sio­nes pro­vo­can raja­du­ras en pare­des y losas, ade­más de páni­co en los pobla­do­res de las casas veci­nas. Muchas veces la bri­ga­da arran­ca con las demo­li­cio­nes sin avi­sar a los veci­nos, asus­tan­do a los niños.

“Pre­fie­ro seguir que­dán­do­me en “mi cue­va´, como me dicen ellos (los fun­cio­na­rios de la SISU), pero es mi “cue­va´ y no la que me ofre­cen ellos, que no es gra­tis. Eys­ser, el encar­ga­do de las demo­li­cio­nes, me dijo “vas a tener que irte por­que yo voy a seguir hacien­do demo­li­cio­nes. Tenés que irte por­que esto va a seguir empeo­ran­do´”, rela­ta Johan­na Gon­zá­lez, veci­na de la man­za­na 33 del Bajo Auto­pis­ta. Lo que hace la SISU es hos­ti­ga­mien­to psi­co­ló­gi­co. Pero ade­más, a esta fami­lia, a con­se­cuen­cia de las demo­li­cio­nes de las casas veci­nas, cada vez que llue­ve se le inun­da la casa.

A las demo­li­cio­nes se suman la qui­ta de los cerra­mien­tos –ven­ta­nas y puer­tas– y el enre­ja­do pro­vi­so­rio o tapia­do de los acce­sos. “Las demo­li­cio­nes se hacen sin nin­gún plano de demo­li­ción, ni res­pon­sa­ble téc­ni­co, ni expe­dien­te. Aquí han demo­li­do de cual­quier mane­ra y sin nin­gún tipo de eva­lua­ción estruc­tu­ral, ponien­do en ries­go a las fami­lias que aún per­ma­ne­cen en la vecin­dad”, des­cri­be María Eva Koutso­vi­tis, de la Cáte­dra Libre de Inge­nie­ría Comu­ni­ta­ria de la Facul­tad de Inge­nie­ría de la UBA.

El pro­ce­so de vir­tuo­sa re-urba­ni­za­ción del barrio escon­de a todas luces una úni­ca inten­ción: hacer de las carí­si­mas tie­rras de la villa 31, a metros de la Reco­le­ta y el Barrio Nor­te, un fabu­lo­so nego­cio inmo­bi­lia­rio. Todo esto, a pesar de las más de 40 mil per­so­nas que las habi­tan, algu­nos hace más de 40 años.

Por pri­me­ra vez la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa es enca­be­za­da por una mujer

– El nue­vo Secre­ta­ria­do Nacio­nal de la Fede­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa (Fat­pren) fue pues­to en fun­cio­nes el vier­nes 13 de mar­zo • Por pri­me­ra vez lo con­du­ci­rá una mujer, Car­la Gau­den­si • Ade­más, una entre­rria­na inte­gra el Secre­ta­ria­do: Sil­vi­na Ríos asu­mió como Secre­ta­ria de Dere­chos Huma­nos

Este vier­nes 13 de mar­zo se reali­zó el 55º Con­gre­so Nacio­nal Ordi­na­rio de Fat­pren, en su sede de la Ciu­dad Autó­no­ma de Bue­nos Aires.

Allí, la Jun­ta Elec­to­ral que super­vi­só los comi­cios rea­li­za­dos el pasa­do 14 de sep­tiem­bre de 2019, en el mar­co del 54º Con­gre­so Nacio­nal Ordi­na­rio, puso en fun­cio­nes al nue­vo Secre­ta­ria­do Nacio­nal de la Fat­pren.

Gau­den­si, del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (SiPre­Ba) asu­mió como Secre­ta­ria Gene­ral, suce­dien­do a Rober­to Zorri­lla, de la Aso­cia­ción de Perio­dis­tas de Corrien­tes (APC).

La entre­rria­na Sil­vi­na Ríos, secre­ta­ria gene­ral del Sin­di­ca­to Entre­rriano de Tra­ba­ja­do­res de Pren­sa y Comu­ni­ca­ción (Setpyc), asu­mió como Secre­ta­ria de Dere­chos Huma­nos.

Del 55º Con­gre­so Nacio­nal Ordi­na­rio par­ti­ci­pa­ron Sil­vi­na Ríos como con­gre­sal titu­lar, y Jor­ge Cal­ci­na como con­gre­sal suplen­te.

En la oca­sión tam­bién se apro­bó la Memo­ria y Balan­ce corres­pon­dien­te al ejer­ci­cio com­pren­di­do entre el 1 de enero y el 31 de diciem­bre de 2019. Ade­más

En la ante­sa­la del audi­to­rio de la Fede­ra­ción, se hicie­ron pre­sen­tes com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros del colec­ti­vo La Pode­ro­sa, quie­nes exhi­bie­ron agen­das, revis­tas y tar­je­tas que ven­den para finan­ciar sus pro­yec­tos auto­ges­ti­vos.

• Con­for­ma­ción del nue­vo Secre­ta­ria­do

El Secre­ta­ria­do fue elec­to para el perío­do com­pren­di­do entre el 16 de mar­zo de 2020 y el 16 de mar­zo de 2024. Esta es su con­for­ma­ción com­ple­ta:

Secre­ta­ria Gene­ral: Car­la Gau­den­si

Secre­ta­rio Adjun­to: Pablo Jimé­nez

Secre­ta­rio Gre­mial: Fla­vio Ramí­rez

Pro­se­cre­ta­rio Gre­mial: Car­los Saglul

Secre­ta­ria de Orga­ni­za­ción: María Ana Man­da­ko­vic

Secre­ta­rio de Inte­rior: Ale­jan­dro Brit­tos

Pro­se­cre­ta­rio de Inte­rior: Miguel Iade­mar­co

Secre­ta­rio Teso­re­ro: San­tia­go Magro­ne

Pro­se­cre­ta­rio Teso­re­ro: Jor­ge Naón

Secre­ta­rio de Adm. y de Actas: Ati­lio Ramí­rez

Pro­se­cre­ta­ria de Admi­nis­tra­ción: Cin­tia Mig­no­ne

Secre­ta­ria de Asis­ten­cia Social: Dolo­res Flei­tas

Secre­ta­rio de Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les: Gui­do Drei­zik

Secre­ta­ria de Dere­chos Huma­nos: Sil­vi­na Ríos

Secre­ta­rio de Pren­sa: Fran­cis­co Rabi­ni

Pro­se­cre­ta­rio de Pren­sa: Rodri­go Cas­ta­ño

Secre­ta­rio de Cap. Cult. y As. Prof.: Fla­vio Fran­go­li­ni

Pro­se­cre­ta­rio de Cap. Cult. y As. Prof.: José Anto­nio Villa­nue­va

Vocal Titu­lar Pri­me­ra: Rosa­na Cal­neg­gia

Vocal Titu­lar Segun­do: Hora­cio Valle­jos

Vocal Titu­lar Ter­ce­ra: Eva Kari­na Herre­ra

Vocal Suplen­te Pri­me­ro: Sil­vano Ros­so

Vocal Suplen­te Segun­da: Noe­lia Ire­ne Barrios

Vocal Suplen­te Ter­ce­ro: Ale­jan­dro Beni­to

Comi­sión Revi­so­ra de Cuen­tas

Titu­la­res: Oscar Live­ra, Mil­ton Fer­nán­dez y Ana Pao­let­ti

Suplen­tes: Cla­ra Uran­ga, Anto­nio Gas­par y Ricar­do Domín­guez

Dele­ga­dos a la Con­fe­de­ra­ción Gene­ral del Tra­ba­jo

Titu­la­res: Car­la Gau­den­si, Pablo Jimé­nez, Fla­vio Ramí­rez, Agus­tín Lec­chi, María Ana Man­da­ko­vic y Ale­jan­dro Brit­tos

Suplen­tes: Gui­do Drei­zik, Miguel Iade­mar­co y Rosa­na Cal­neg­gia

(APF­Di­gi­tal)

Fuen­te: CABA, 14 mar (APF­Di­gi­tal)