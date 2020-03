“Por la independencia de la clase obrera vasca” – La otra Andalucía

Hoy, 3 de Mar­zo del 2020, las mili­tan­tes de HERRITAR BATASUNA que­re­mos pro­cla­mar el día de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca, en recuer­do de la masa­cre per­pe­tra­da por la poli­cía fran­quis­ta al ser­vi­cio de la bur­gue­sía espa­ño­lis­ta en Gaz­teiz, en 1976.

Los pri­me­ros y san­grien­tos pasos de la monar­quía neo­fran­quis­ta

Cin­co obre­ros fue­ron aba­ti­dos por los perros guar­dia­nes de la dic­ta­du­ra fas­cis­ta. Sus nom­bres se nos han que­da­do gra­ba­dos para siem­pre en el cora­zón: Pedro María Mar­tí­nez, Ocio, de 27 años; Fran­cis­co Aznar Cle­men­te, de 17 años; Romual­do Barro­so Cha­pa­rro, de 19 años; José Cas­ti­llo Gar­cía, de 32, y Bien­ve­ni­do Pere­da Moral, de 30 años. Más los 150 tra­ba­ja­do­res heri­dos de bala. Por des­gra­cia no es la pri­me­ra masa­cre come­ti­da por la bur­gue­sía con­tra los tra­ba­ja­do­res, ni tam­po­co la últi­ma. Las cla­ses opre­so­ras uti­li­zan cons­tan­te­men­te la vio­len­cia con­tra los opri­mi­dos, de acuer­do con sus intere­ses de cla­se, para per­pe­tuar su dic­ta­du­ra, el Poder Bur­gués.

Los már­ti­res de Chica­go

El 1 de Mayo de 1886, en Chica­go, en un mitin cele­bra­do para apo­yar una huel­ga ini­cia­da por mas de 340.000 tra­ba­ja­do­res la poli­cía bur­gue­sa car­go bru­tal­men­te con­tra los tra­ba­ja­do­res, ase­si­nan­do a un nume­ro inde­ter­mi­na­do de per­so­nas. Como resul­ta­do de esto el 11 de noviem­bre de 1887 5 sin­di­ca­lis­tas fue­ron cruel­men­te eje­cu­ta­dos tras ser some­ti­dos a un mon­ta­je judi­cial. Sus nom­bres: Geor­ge Engel de 50 años; Adolf Fis­cher de 30; Albert Par­sons de 39; August Vin­cent y Adolf Fi scher de 31 y, final­men­te, Louis Ling de 22 años. Hay que des­ta­car que estos cin­co sin­di­ca­lis­tas eran mili­tan­tes anar­quis­tas. Los cua­les se han con­ver­ti­do en sím­bo­lo de la unión de todos los tra­ba­ja­do­res revo­lu­cio­na­rios.

El 3 de Mar­zo, el día de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca

El sim­bo­lis­mo y el para­le­lis­mo entre los már­ti­res de Chica­go y Gaz­teiz resul­tan evi­den­tes. Si el pri­me­ro de Mayo es, en recuer­do de los tra­ba­ja­do­res ase­si­na­dos, el día mun­dial de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, que sea en Eus­kal Herria el 3 de Marz o el día de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca. Esta es la pro­pues­ta que la asam­blea nacio­nal de HERRITAR BATASUNA hace al Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co y, espe­cial­men­te, al Pro­le­ta­ria­do Revo­lu­cio­na­rio Vas­co.

Tene­mos que des­per­tar y refor­zar la con­cien­cia de cla­se de los tra­ba­ja­do­res vas­cos

Del 3 de Mar­zo al 1 de Mayo tene­mos dos meses lle­nos de movi­li­za­cio­nes y opor­tu­ni­da­des de cara a des­per­tar la con­cien­cia de cla­se revo­lu­cio­na­ria de los tra­ba­ja­do­res. En este comu­ni­ca­do que­re­mos men­cio­nar las mas sig­ni­fi­ca­ti­vas, pre­ci­san­do nues­tras posi­cio­nes polí­ti­cas den­tro de una lec­tu­ra glo­bal. El 3 de Mar­zo, en la Gaz­teiz de 1976, es un día para recor­dar las masa­cres rea­li­za­das por el terro­ris­mo fran­quis­ta, mien­tras éste se refor­ma­ba como monar­quía par­la­men­ta­ria. Sin embar­go, y sin negar ésto en abso­lu­to, cree­mos que es nece­sa­rio ir mas allá, rea­li­zan­do movi­li­za­cio­nes en toda Eus­kal Herria, con el fin de refor­zar las luchas, la uni­dad y la con­cien­cia de cla­se de la Cla­se Tra­ba­ja­do­ra Vas­ca. La bur­gue­sía y sus saté­li­tes refor­mis­tas inten­tan con­ti­nua­men­te qui­tar fuer­za y sig­ni­fi­ca­do a las fechas y movi­li­za­cio­nes del Pro­le­ta­ria­do Revo­lu­cio­na­rio, con el fin de que la con­cien­cia nacio­nal de cla­se del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co no se con­so­li­de y se refuer­ce. Noso­tros, en cam­bio, tene­mos qu e hacer lo con­tra­rio: pro­fun­di­zar en nues­tra memo­ria his­tó­ri­ca revo­lu­cio­na­ria y hacer de cada jor­na­da de movi­li­za­ción una pla­ta­for­ma para incen­ti­var todas las luchas obre­ras.

La lucha obre­ra no se pue­de subor­di­nar a los intere­ses de la bur­gue­sía

Por tan­to, HERRITAR BATASUNA quie­re apro­ve­char el 3 de mar­zo de este año para reivin­di­car la inde­pen­den­cia polí­ti­ca y orga­ni­za­ti­va de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca. Esto sig­ni­fi­ca que ni las luchas par­cia­les coti­dia­nas de los tra­ba­ja­do­res vas­cos, ni, mucho menos , nues­tro obje­ti­vo tác­ti­co, la​Repú­bli­ca Socia­lis­ta Vas­ca, el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co, no pue­den en nin­gún caso subor­di­nar­se a los intere­ses de la peque­ña bur­gue­sía y de la aris­to­cra­cia obre­ra. Los intere­ses de cla­se de la peque­ña bur­gue­sía vas­ca y de las dife­ren­tes frac­cio­nes de la aris­to­cra­cia obre­ra son defen­di­dos por social­de­mo­cra­cias múl­ti­ples y diver­sas. En con­cre­to, las fuer­zas polí­ti­cas PSOE, Uni­das – Pode­mos y Eus­kal Herria Bil­du. De nin­gún modo es por chi­ri­pa que esas tres fuer­zas social­de­mó­cra­tas se unan para apo­yar al Gobierno del Reino de Espa­ña, jun­to a sus pares galle­gos y cata­la­nes, BNG y ERC. Ni que apo­yen al Gobierno auto­nó­mi­co espa­ñol de Nava­rra. Y en estos días están apa­re­cien­do indi­cios y suge­ren­cias de que esta alian­za pue­de exten­der­se al Gobierno auto­nó­mi­co espa­ñol de Ála­va, Biz­kaia y Gipuz­koa, así como al Prin­ci­pa­do de Cata­lun­ya. Estas alian­zas refor­mis­tas se enmar­can den­tro de la cohe­ren­cia que supo­nen los intere­ses de cla­se, que les lle­van a poner­se al ser­vi­cio de la ges­tión y esta­bi­li zación del sis­te­ma. Es decir, apos­ta­rán por la Monar­quía, el Capi­ta­lis­mo, el Patriar­ca­do, el Espa­ño­lis­mo y el Impe­ria­lis­mo de la OTAN, eso sí, “Des­de la izquier­da”, siem­pre con un toque “pro­gre­sis­ta” a la opre­sión coti­dia­na. Pues esta es la fun­ción que el capi­ta­lis­mo ha asig­na­do a la Social­de­mo­cra­cia.

Cada día pode­mos ver lo que hacen lo que hacen los social­de­mó­cra­tas

Como hemos dicho más de una vez, con­si­de­rar la Revo­lu­ción impo­si­ble, no nos deja otra opción que la inte­gra­ción en el sis­te­ma, con­se­guir peq ueñas y par­cia­les refor­mas en el mar­co, la ley y la lógi­ca del capi­ta­lis­mo, y pre­sen­tarl­se­las a los Pue­blos Tra­ba­ja­do­res como una gran vic­to­ria para enga­ñar­los mejor. Este es el camino que han toma­do refor­mis­tas, elec­to­ra­lis­tas e ins­ti­tu­cio­na­lis­tas, opor­tu nis­tas y posi­bi­lis­tas de todo tipo a lo lar­go de la His­to­ria.

Los ejem­plos están a la vis­ta de todos, todos los días. Nun­ca se plan­tea aca­bar de una vez por todas con la pro­pie­dad pri­va­da de los medios de pro­duc­ción, con­vir­tién­do­los en pro­pie­dad colec­ti­va y abo­lien­do la escla­vi­tud asa­la­ria­da. Al con­tra­rio, todas las luchas se enmar­can en el capi­ta­lis­mo, en los lími­tes “posi­bles” y “fac­ti­bles”. Por ejem­plo, se piden suel­dos, pen­sio­nes, vidas “dig­nas”, como se hizo en la huel­ga gene­ral del pasa­do enero, sin decir cla­ra­men­te que en el capi­ta­lis­mo no hay vida dig­na para los tra­ba­ja­do­res, que vivi­mos some­ti­dos a la explo­ta­ción con­ti­nua, alie­na­ción, vio­len­cia y opre­sión.

La lis­ta es inter­mi­na­ble. Tome­mos el caso del ver­te­de­ro de Zal­di­bar que se ha con­ver­ti­do en el para­dig­ma del capi­ta­lis­mo vas­co espa­ñol del PNV. Todas las crí­ti­cas se diri­gen a la ges­tión de la situa­ción, sin cues­tio­nar la lógi­ca sui­ci­da de las pro­pie­da­des y ganan­cias pri­va­das, sin cues­tio­nar el con­ti­nuo cre­ci­mien­to loco y con­su­mis­ta que exi­ge la ac umu­la­ción de capi­tal, sin men­cio­nar la eco­no­mía pla­ni­fi­ca­da socia­lis­ta, impres­cin­di­ble para cual­quier tran­si­ción eco­ló­gi­ca. Y no se seña­la al cul­pa­ble direc­to del ase­si­na­to de los dos tra­ba­ja­do­res: el pro­pio Iñi­go Urku­llu, y su corrup­to gobierno bur­gués auto­nó­mi­co.

No se cues­tio­na la pro­pie­dad pri­va­da de las casas vacías en el pro­ble­ma de la vivien­da, no se reivin­di­ca la nacio­na­li­za­ción de todos los ban­cos y la socia­li­za­ción de sus bie­nes. Se tra­ta de paliar los daños que cau­san todos los pro­yec­tos tri­tu­rad ores (Tren de Alta Velo­ci­dad, embal­ses, minas, can­te­ras, ver­te­de­ros, inci­ne­ra­do­ras), sin cri­ti­car de raíz el mode­lo indus­trial capi­ta­lis­ta y sin decir cla­ra­men­te que la úni­ca solu­ción eco­ló­gi­ca es el socia­lis­mo.

La ley mor­da­za, en todos los nive­les de la edu­ca­ción, des­de las escue­las infan­ti­les has­ta las uni­ver­si­da­des, tan­to los recor­tes rea­li­za­dos como los retro­ce­sos y las refor­mas lle­va­das a cabo en el mun­do labo­ral, no se ven toca­das de for­ma cos­mé­ti­ca, como se ha hecho con el sala­rio míni­mo. En la cues­tión de las casas de apues­tas se actúa igual, como se hace con la pros­ti­tu­ción que es un cri­men con­tra las muje­res. Ni siquie­ra en el pro­ble­ma de los agri­cul­to­res se cues­tio­na la pro­pie­dad pri­va­da, ni la de las mul­ti­na­cio­na­les, ni la de los gran­des terra­te­nien­tes, reivin­di­can­do el mode­lo colec­ti­vo y socia­lis­ta de la agri­cul­tu­ra. Mien­tras tan­to, se faci­li­tan los pre­su­pues­tos de los dife­ren­tes gobier­nos en los par­la­men­tos.

Den­tro de esta lógi­ca se enmar­ca la fal­sa solu­ción que se pre­ten­de dar a la situa­ción de los pre­sos polí­ti­cos vas­cos: en lugar de exi­gir la amnis­tía, se pone la espe­ran­za en una posi­ble apli­ca­ción de medi­das acor­des a las leyes del enemi­go, a sabien­das de que dichas leyes fue­ron crea­das para des­truir a los pre­sos polí­ti­cos. Los resul­ta­dos están ahí: los pre­sos siguen en las cár­ce­les y mien­tras tan­to reti­ran pla­cas y mono­li­tos en home­na­je a los guda­ris y par­ti­ci­pan en home­na­jes a fas­cis­tas y tor­tu­ra­do­res. La degra­da­ción de la social­de­mo­cra­cia auto­no­mis­ta bási­ca no tie­ne lími­tes. Recien­te­men­te se ha mani­fes­ta­do a favor de EHBil­du un gober­na­dor civil del PSOE – GAL de la épo­ca de Feli­pe Gon­zá­lez, jun­to a otros tres polí­ti­cos pro­fe­sio­na­les bur­gue­ses espa­ño­lis­tas “pro­gres”. Para ter­mi­nar, tres ejem­plos esper­pén­ti­cos y dolo­ro­sos que han ocu­rri­do recie nte­men­te en Nava­rra: en lugar de expul­sar a las fuer­zas de ocu­pa­ción, el Gobierno del Reino de Espa­ña trae­rá aquí 200 guar­dias civi­les más, que con su abs­ten­ción apo­yó EHBil­du. La iku­rri­ña será per­se­gui­da aún más dura­men­te en Nafa­rroa Garaia, con los votos de Nava­rra Suma y PSN, al tiem­po que EHBil­du ins­tau­ró María Txi­bi­te en el pala­cio de la Dipu­tación de Pam­plo­na. La últi­ma, la que ha afec­ta­do a la lamen­ta­ble situa­ción de nues­tra úni­ca len­gua nacio­nal: en Men­di­go­rria el gobierno auto­nó­mi­co espa­ñol apo­ya­do por EHBil­du ha nega­do a los niños la esco­la­ri­za­ción en len­gua nava­rra

Los obje­ti­vos tác­ti­cos y estrá­te­gi­cos de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca

Este 3 de mar­zo la Asam­blea Nacio­nal de HERRITAR BATASUNA quie­re mani­fes­tar a todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de Eus­kal Herria que la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca no pue­de, en nom­bre de la estra­te­gia de la uni­dad para la libe­ra­ción de la Nación Vas­ca, subor­di­nar su línea a los intere­ses de la bur­gue­sía. Ni a los plan­tea­mien­tos de EHBil­du y de Uni­dos Pode­mos que repre­se ntan a la peque­ña bur­gue­sía de Eus­kal Herria y a los intere­ses de cla­se de la aris­to­cra­cia obre­ra, ni, mucho menos, a los de la extre­ma dere­cha del PNV, el PSOE y el espa­ño­lis­mo que repre­sen­tan, por supues­to, los intere­ses de dife­ren­tes frac­cio­nes de la bu rgue­sía.

Somos ple­na­men­te cons­cien­tes de que hoy en día la con­cien­cia de cla­se de la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca es muy débil, y que tene­mos ante noso­tros lar­gos años de lucha para con­se­guir nues­tra uni­dad revo­lu­cio­na­ria de cla­se. Pero eso no será posi­ble si no defi­ni­mos de ante­mano los obje­ti­vos, la estra­te­gia y la tác­ti­ca de for­ma rigu­ro­sa y sin­ce­ra, y no hace­mos cons­tan­te­men­te agi­ta­ción y pro­pa­gan­da a favor de ellos. Por­que lo que no se nom­bra no exis­te, y todo lo que tie­ne nom­bre tie­ne exis­ten­cia. Por lo ta nto, hable­mos cla­ra­men­te del obje­ti­vo tác­ti­co del Pro­le­ta­ria­do Revo­lu­cio­na­rio Vas­co, que es el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co, y del ins­tru­men­to para con­se­guir­lo, que es la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Vas­ca; y del obje­ti­vo estra­té­gi­co: una Eus­kal Herria sin cla­ses, est ado ni patriar­ca­do. La uni­dad la cons­trui­re­mos en las lucha, en la pra­xis.

Mien­tras exis­ta el patriar­ca­do, las tra­ba­ja­do­ras no sere­mos libres

El 8 de mar­zo, pre­ci­sa­men­te, es una fecha inme­jo­ra­ble para des­per­tar y refor­zar con­cien­cias a favor de ello. Porq ue el 8 de mar­zo es el Día de las Muje­res Tra­ba­ja­do­ras. Las muje­res somos la mitad de la cla­se tra­ba­ja­do­ra. La cla­se obre­ra no pue­de ser libe­ra­da si su mitad sigue aplas­ta­da. Y sabe­mos bas­tan­te bien que mien­tras el sis­te­ma patriar­cal siga vigen­te, no habrá liber­tad para las muje­res obre­ras. Sin embar­go, el Patriar­ca­do es mucho más anti­guo que el capi­ta­lis­mo mis­mo, esta más enrai­za­do, es ante­rior a la pro­pia exis­ten­cia del Esta­do.

Por lo tan­to, diga­mos cla­ra­men­te: las tra­ba­ja­do­ras debe­mos apro­ve­char el 8 de mar­zo para reivin­di­car el femi­nis­mo de cla­se, la libe­ra­ción de las tra­ba­ja­do­ras y la des­truc­ción del patriar­ca­do. Al mis­mo tiem­po, debe­mos situar y enrai­zar nues­tra lucha en la lucha glo­bal de la Cla­se Obre­ra. Sólo la Revo­lu­ción Socia­lis­ta abri­rá las puer­tas a la demo­li­ción del Patriar­ca­do en un difí­cil pro­ce­so de lucha de cla­ses que será muy lar­go y com­pli­ca­do, en el que al final des­apa­re­ce­rán las cla­ses, los esta­dos y final­men­te el pro­pio sis­te­ma patriar­cal. No hay otro camino, sino la Revo­lu­ción Socia­lis­ta.

¿Femi­ni­zar el capi­ta­lis­mo o des­truir el patriar­ca­do?

Den­tro de las leyes del capi­ta­lis­mo, las muje­res obre­ras nun­ca ten­dre­mos liber­tad. Por lo tan­to, no pode­mos subor­di­nar nues­tras luchas a los intere­ses de las muje­res bur­gue­sas. Los intere­ses de las m uje­res bur­gue­sas son femi­ni­zar el capi­ta­lis­mo, repar­tir mejor las cuo­tas de poder entre los bur­gue­ses machos y hem­bras. Los intere­ses de las muje­res obre­ras son la des­truc­ción del capi­ta­lis­mo a tra­vés de la Revo­lu­ción y la eli­mi­na­ción pro­gre­si­va del patria rca­do, de las cla­ses y de los esta­dos por medio de la Tran­si­ción socia­lis­ta. Ese es el obje­ti­vo de toda la cla­se tra­ba­ja­do­ra, de todas noso­tras.​

La Comu­na de Paris, pri­me­ra revo­lu­ción pro­le­ta­ria El 18 de mar­zo, aniver­sa­rio de la Com­mu­ne de París, es una fecha idó­nea para recor­dar todos estos con­cep­tos bási­cos de la teo­ría revo­lu­cio­na­ria. Ese día de 1871, por pri­me­ra vez en la His­to­ria, el Pro­le­ta­ria­do tomó el poder y, tras des­truir el Esta­do que es ins­tru­men­to del Poder Bur­gués, puso en mar­cha la Demo­cra­cia Pro­le­ta­ria, que es una dic­ta­du­ra para los bur­gue­ses y el comien­zo de nues­tra eman­ci­pa­ción para los obre­ros. Recor­de­mos que, como con­se­cuen­cia de la repre­sión ejer­ci­da por la bur­gue­sía con­tra aquel levan­ta­mien­to, más de 30.000 tra­ba­ja­do­res fue­ron ase­si­na­dos y cer­ca de 50.000 mil fue­ron pre­sos, hui­dos y depor­ta­dos. Entre ellos que­re­mos men­cio­nar espe­cial­men­te a la mili­tan­te anar­quis­ta Loui­se Michel, ejem­plo ejem­plar de la lucha de las muje­res tra­ba­ja­do­ras. Recor­de­mos todas las expe­rien­cias revo­lu­cio­na­rias d e nues­tra cla­se social, las que gana­ron y las que fra­ca­sa­ron, por­que hay que apren­der de todo, si algún día hemos de ganar.

Pri­mer con­gre­so de HERRITAR BATASUNA

El 29 de mar­zo se cele­bra­rá el Pri­mer Con­gre­so de la HERRITAR BATASUNA. En él ana­li­za­re­mos y apro­ba­re­mos las Bases Teó­ri­cas y Estra­té­gi­cas. Tene­mos las puer­tas abier­tas a todas las revo­lu­cio­na­rias que quie­ran luchar con noso­tros y les hace­mos un lla­ma­mien­to para que par­ti­ci­pen en el pro­ce­so.

Elec­cio­nes Auto­nó­mi­cas Espa­ño­las en el oes­te de Eus­kal Herria

El 5 de abril se cele­bra­rán las elec­cio­nes auto­nó­mi­cas espa­ño­las en Nava­rra Occi­den­tal, con­cre­ta­men­te en Ara­ba, Biz­kaia y Gipuz­koa. Nues­tra posi­ción es cla­ra: reivin­di­ca­mos una abs­ten­ción acti­va y revo­lu­cio­na­ria, por­que los intere­ses de Eus­kal Herria Obre­ra no los defien­den en abso­lu­to los par­ti­dos del Sis­te­ma. Un posi­ble Gobierno bas­kon­ga­do “pro­gre­sis­ta”, for­ma­do por PSOE, Elka­rre­kin Pode­mos y EHBil­du, como en Nava­rra, hará lo que el PNV ha hecho duran­te años: ges­tio­nar el sis­te­ma capi­ta­lis­ta en bene­fi­cio de la bur­gue­sía. Por ahí no vamos a con­se­guir ni la Inde­pen­den­cia ni mucho menos el Socia­lis­mo. Y ni hablar de la Amnis­tía, la Reeus­kal­du­ni­za­ción de Eus­kal Herria y su Reuni­fi­ca­ción Nacio­nal. El sis­te­ma auto­nó­mi­co se orga­ni­zó para (de s)integrar a Eus­kal Herria en Espa­ña (des), y con su par­ti­ci­pa­ción no con­se­gui­re­mos la liber­tad, sino for­ta­le­cer las cade­nas que nos atan.

Lenin, diri­gen­te de la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Pro­le­ta­ria

El 10 de abril con­me­mo­ra­re­mos el 150 aniver­sa­rio del naci­mien­to de LENIN. El examen y estu­dio de la teo­ría y prác­ti­ca de este mili­tan­te revo­lu­cio­na­rio ejem­plar es impres­cin­di­ble para con­se­guir la liber­tad de Eus­kal Herria Obre­ra, líder del Par­ti­do Bol­che­vi­que y guía de la pri­me­ra Revo­lu­ción Socia­lis­ta triun­fan­te. L enin cono­ció en su día la trai­ción y corrup­ción de la II Inter­na­cio­nal, lle­vo a cabo una lucha impla­ca­ble para denun­ciar el opor­tu­nis­mo, refor­mis­mo, elec­to­ra­lis­mo y posi­bi­lis­mo de la social­de­mo­cra­cia y al mis­mo tiem­po cons­truir una alter­na­ti­va revo­lu­cio­na ria. Su actua­li­dad en el siglo XXI está viva, y debe­mos decir alto y cla­ro que sin el examen y estu­dio pro­fun­do de Lenin no se pue­de avan­zar en el camino de la Revo­lu­ción Socia­lis­ta. En HERRITAR BATASUNA no divi­ni­za­mos ni demo­ni­za­mos a Lenin. Lo cali­fi­ca­mo s como un mili­tan­te revo­lu­cio­na­rio ejem­plar que lo dio todo y sabía mucho, e inten­ta­mos incor­po­rar­lo a nues­tro patri­mo­nio teó­ri­co y prác­ti­co, jun­to con las apor­ta­cio­nes de todas las demás corrien­tes del socia­lis­mo revo­lu­cio­na­rio, en bus­ca de una nue­va sín­te­sis teó­ri­ca y prác­ti­ca que nos lle­ve al triun­fo de la Revo­lu­ción Socia­lis­ta en el siglo XXI. Como Lenin hizo en el siglo XX con la teo­ría revo­lu­cio­na­ria de MARX. Para avan­zar.

Abe­rri Egu­na día del Pue­blo Tra­ba­ja­dor Vas­co

El 12 de abril es el Abe­rri Egu­na. His­tó­ri­ca­men­te, las mul­ti­ples y diver­sas bur­gue­sías siem­pre han tra­ta­do de subor­di­nar los intere­ses, las luchas, las tác­ti­cas y las estra­te­gias de la cla­se tra­ba­ja­do­ra a sus intere­ses en nom­bre de la Uni­dad Nazio­nal. Han uti­li­za­do y mani­pu­la­do la nación de for­ma abs­trac­ta para pri­mar sus intere­ses de cla­se, para domi­nar mejor a los tra­ba­ja­do­res. Es lógi­co y cohe­ren­te des­de su pun­to de vis­ta. Pero no lo es des­de el pun­to de vis­ta del Pro­le­ta­ria­do Revo­lu­cio­na­rio. La cla­se tra­ba­ja­do­ra debe con­quis­tar su inde­pen­den­cia fren­te a la bur­gue­sía y, en este pro­ce­so, con­ver­tir­se en la cla­se domi­nan­te de la Nación, como hizo la bur­gue­sía en su lucha con­tra la noble­za. Así nacie­ron las nacio­nes moder­nas, las nacio­nes bur­gue­sas. Y así cons­trui­re­mos las Nacio­nes Obre­ras, las Nacio­nes Pro­le­ta­rias, hacien­do las Revo­lu­ción Socia­lis­tas.

Para expre­sar­lo con las pala­bras de Marx y ENGELS: ” Los tra­ba­ja­do­res no tie­nen patria. Mal se les pue­de qui­tar lo que no tie­nen. No obs­tan­te, sien­do la mira inme­dia­ta del pro­le­ta­ria­do la con­quis­ta del Poder polí­ti­co, SU EXALTACIÓN A CLASE NACIONAL, A NACIÓN, es evi­den­te que TAMBIÉN EN ÉL RESIDE UN SENTIDO NACIONAL, AUNQUE ESE SENTIDO NO COINCIDA NI MUCHO MENOS CON EL DE LA BURGUESÍA. ” Mani­fies­to del Par­ti­do Comu­nis­ta, 1848.

Por ello, el lema ele­gi­do por la HERRITAR BATASUNA para el Abe­rri Egu­na de este año es el siguien­te:

POR LA INDEPENDENCIA DE CLASE, LA INDEPENDENCIA NACIONAL: POR LA EUSKAL HERRIA DE LOS TRABAJADORES!

A tra­vés de este eslo­gan, que­re­mos expre­sar con cla­ri­dad nues­tro encuen­tro y balan­ce auto crí­ti­co de la lucha de cla­ses de los últi­mos 60 años: la expe­rien­cia ha demos­tra­do y ense­ña­do que en Eus­kal Herria no exis­te nin­gu­na bur­gue­sía nacio­nal, que sus intere­ses de cla­se están total­men­te vin­cu­la­dos al auto­no­mis­mo vas­co – espa­ñol y vas­co – fran­cés, y que, por tan­to, la tarea y el lide­raz­go de la libe­ra­ción de la Nación Vas­ca debe ser asu­mi­da por la cla­se tra­ba­ja­do­ra vas­ca, refor­mu­lan­do el pro­pio con­cep­to de la Nación. Nues­tra úni­ca nación, nues­tra úni­ca patria y Ame­rri, es Eus­kal Her ria Obre­ra. Libe­rar­la es libe­rar a la Nación Vas­ca. Inde­pen­den­cia y Socia­lis­mo son las dos caras de una mis­ma mone­da, no se pue­de con­se­guir una sin la otra.

Esto nos lle­va a revi­sar la tác­ti­ca de los últi­mos cua­ren­ta años. Des­de aquel “pri­me­ro la Inde­pen­den­cia y lue­go el Socia­lis­mo”, hemos pasa­do a gri­tar “CON EL SOCIALISMO LA INDEPENDENCIA!”, por­que con la Revo­lu­ción Socia­lis­ta con­se­gui­re­mos la Inde­pen­den­cia, la Reuni­fi­ca­ción Nacio­nal y la Reeus­kal­du­ni­za­ción. Este es el eje del pro­yec­to ENAMSI, Movi­mien­to Socia­lis­ta Revo­lu­cio­na­rio de Libe­ra­ción Nacio­nal Vas­co, que con­ser­va de la mejor mane­ra posi­ble el espí­ri­tu socia­lis­ta revo­lu­cio­na­rio ori­gi­na­rio de la refle­xión estra­té­gi­ca hecha en las asam­bleas V y VI (nos refe­ri­mos a lo que se hizo en Haz­par­ne en el verano de 1973) de E.T.A. . Libe­ra­ción Nacio­nal y Libe­ra­ción Social. Inde­pen­den­cia y Socia­lis­mo. Bie­tan Jarrai.

Pri­me­ro de Mayo, día de lucha

A fina­les de estos dos meses, en la cima de este pro­ce­so, tene­mos el 1 de mayo, día de la Cla­se Obre­ra Inter­na­cio­nal. Ya es hora de que sea el día de lucha de los tra­ba­ja­do­res, el día de la Inde­pen­den­cia polí­ti­ca, orga­ni­za­ti­va y teó­ri­ca de la Revo­lu­ción Pro­le­ta­ria, para reivin­di­car la actua­li­dad e impres­cin­di­ble de la Revo­lu­ción Socia­lis­ta. Por ello, el lema ele­gi­do por la HERRITAR BATASUNA para el 1 de mayo de este año es el siguien­te: POR LA LIBERACIÓN DE LOS TRABAJADORES: DESTRUIR EL CAPITALISMO, CONSTRUIR EL SOCIALISMO

Como se ha dicho antes, Bur­ge­sia inten­ta cons­tan­te­men­te reba­jar y debi­li­tar las luchas y la con­cien­cia de cla­se de los obre­ros, degra­dar nues­tros días de lucha y alie­nar­nos. A esto se lla­ma lucha de cla­ses. Tal y como han des­fi­gu­ra­do el 8 de mar­zo, tam­bién tra­tan de anu­lar el 1 de mayo, ale­jan­do y des­vian­do las luchas pun­tua­les, las reivin­di­ca­cio­nes limi­ta­das y las mejo­ras par­cia­les de la estra­te­gia revo­lu­cio­na­ria gene­ral y de la uni­dad de cla­se. De ahí nues­tro slo­gan. El 1 de mayo debe vol­ver a ser día de lucha con­tra la bur­gue­sía, el capi­ta­lis­mo y el impe­ria­lis­mo, y no el momen­to de las pro­ce­sio­nes pací­fi­cas anua­les de los sin­di­ca­tos refor­mis­tas.

El coro­na­vi­rus y la lucha de cla­ses

Como ya diji­mos en el comu­ni­ca­do ante­rior, hemos entra­do en tiem­pos de capi­ta­lis­mo agó­ni­co. El sis­te­ma es una bes­tia rabio­sa, y los tam­bo­res de gue­rra de la III Gue­rra Mun­dial se escu­chan en todo​el pla­ne­ta, des­de Siria a Vene­zue­la y des­de Pales­ti­na a Chi­le. No pode­mos decir si esta pan­de­mia del coro­na virus que ha esta­lla­do recien­te­men­te se enmar­ca den­tro de esa lógi­ca geo­po­lí­ti­ca, pero nos pare­ce pro­fun­da­men­te sos­pe­cho­so que haya apa­re­ci­do en medio de la gue­rra comer­cial entre Chi­na y Esta­dos Uni­dos. ¿De chi­ri­pa? Ya nos lo dirá el futu­ro. De todos modos, esta enfer­me­dad nos mues­tra dos cosas: en pri­mer lugar, la vul­ne­ra­bi­li­dad y fra­gi­li­dad de la eco­no­mía capi­ta­lis­ta, que ha bas­ta­do con la pro­pa­ga­ción de una enfer­me­dad no espe­cial­men­te letal para hun­dir a las bol­sas finan­cie­ras y sumer­gir­nos de nue­vo en la rece­sión del capi­ta­lis­mo. Y la segun­da es la cen­tra­li­dad y carác­ter fun­da­men­tal de la lucha de cla­ses en todos las áreas de la socie­dad: la bur­gue­sía quie­re apro­ve­char esta epi­de­mia para aumen­tar sus meca­nis­mos de con­trol, aumen­tar las ganan­cias de las mul­ti­na­cio­na­les far­ma­céu­ti­cas y con­tra­rres­tar las luchas de los tra­ba­ja­do­res. Si tuvié­ra­mos en todo el pla­ne­ta un sis­te­ma de salud socia­lis­ta ejem­plar como en Cuba, la lucha con­tra este tipo de pan­de­mias sería mucho más fácil. Sin olvi­dar que la erra­di­ca­ción de las enfer­me­da­des gra­ves de los pobres no es en abso­lu­to una prio­ri­dad del capi­ta­lis­mo. Habla­mos de mala­ria, saram­pión, ébo­la, den­gue, y otras muchas enfer­me­da­des endé­mi­cas, y sobre todo del ham­bre. Por­que en los tiem­pos del capi­ta­lis mo impe­ria­lis­ta mue­re más gen­te de ham­bre que de enfer­me­dad. Seis millo­nes de niños cada año. Shoah. Pero esto no preo­cu­pa a los bur­gue­ses por­que no ven peli­grar su poder y sus ganan­cias. ¡Son geno­ci­das! Este sis­te­ma terro­ris­ta nos lle­va al desas­tre. No a la bar­ba­rie, como decían los socia­lis­tas revo­lu­cio­na­rios del siglo XX y espe­cial­men­te Rosa Luxem­bur­go, sino más allá, a la extin­ción de la Huma­ni­dad. La exis­ten­cia del capi­ta­lis­mo y la vida de todos noso­tros y de nues­tros des­cen­dien­tes son incom­pa­ti­bles. P or eso deci­mos, una vez más:

LA REVOLUCIÓN ES EL ÚNICO CAMINO

La cla­se tra­ba­ja­do­ra tie­ne que des­per­tar de una vez por todas del sopor de su alie­na­ción, y en eso ya han empe­za­do las nue­vas gene­ra­cio­nes de jóve­nes. Desea­mos lo mejor a las per­so­nas del Encuen­tro de Jóve­nes Socia­lis­tas Vas­cas que se cele­bra­rá en Legu­tio los días 9, 10, 11, 12 y 13 de abril, y en espe­cial a todos y cada uno de los mili­tan­tes de Ikas­le Aber­tza­leak y de la Coor­di­na­do­ra Socia­lis­ta Juve­nil. Los vie­jos y los jóve­nes nos encon­tra­re mos en las luchas por la Revo­lu­ción Socia­lis­ta Vas­ca, con el obje­ti­vo del Esta­do Socia­lis­ta Vas­co. ¡Áni­mo, a orga­ni­zar­se y a luchar!

GORA NAFARROAKO EUSKAL ERREPUBLIKA SOZIALISTA!

JOTA KE, IRABAZI ARTE!