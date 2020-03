Bolivia. Añez ofende a los muertos y amenaza a candidato del MAS

Por Ernes­to Reyes, 12 mar­zo 2020

No hay duda que la pre­si­den­ta de fac­to de Boli­via repi­te todo lo que le dicen sin pen­sar.

En el acto de

repo­se­sión del minis­tro de Defen­sa, Fer­nan­do López, la auto­nom­bra­da jefa

del Esta­do Plu­ri­na­cio­nal, Jea­nin­ne Añez, hizo dos afir­ma­cio­nes, de la

que una es una ofen­sa a la memo­ria de los muer­tos en Saca­ba y Sen­ka­ta,

y, la segun­da, una ame­na­za con­tra el can­di­da­to pre­si­den­cial que lide­ra

la inten­ción de voto.

Vaya­mos por

par­tes. En la nue­va pose­sión de López, quien día antes había deja­do sin

efec­to la desig­na­ción de López en cum­pli­mien­to a la reso­lu­ción de

cen­su­ra apro­ba­da por la Asam­blea Legis­la­ti­va Plu­ri­na­cio­nal (ALP) el

pasa­do vier­nes 6, Añez afir­mó, tex­tual, “¿Por qué quie­ren des­ti­tuir al

minis­tro López? Por­que él tra­ba­jo en la recu­pe­ra­ción de la tran­qui­li­dad

de los boli­via­nos, por­que tuvi­mos que enfren­tar la ame­na­za de una

vio­len­ta gue­rra civil y la derro­ta­mos sin usar vio­len­cia”.

Las pala­bras de la

pre­si­den­ta han sido toma­das como una ofen­sa a la memo­ria, y a la de los

fami­lia­res, de más de una trein­te­na de per­so­nas muer­tas en la repre­sión

de la mar­cha de Saca­ba, en Cocha­bam­ba, el 15 de noviem­bre, y el blo­queo

de Sen­ka­ta, un barrio de la ciu­dad de El Alto, veci­na de La Paz, el 19

de ese mis­mo mes.

La segun­da

afir­ma­ción, sin pre­sen­tar prue­ba algu­na, es la lan­za­da con­tra el

eco­no­mis­ta Luis Arce ‑can­di­da­to del Movi­mien­to al Socia­lis­mo (MAS) que

lide­ra la inten­ción de voto en todos los estu­dios cono­ci­dos en las dos

últi­mas semanas‑, a quien acu­só de haber ini­cia­do “la des­es­ta­bi­li­za­ción

de la demo­cra­cia” a tra­vés de la ban­ca­da que tie­ne ese par­ti­do en la

ALP. Es decir, la ex sena­do­ra, que cri­ti­ca­ba la ausen­cia de tra­ba­jo de

fis­ca­li­za­ción en el gobierno de Evo, aho­ra, sin tener los dos ter­cios

del MAS, quie­re un Legis­la­ti­vo redu­ci­do a un mero apén­di­ce del

Eje­cu­ti­vo.

Las pala­bras de

Añez son algo más que una bra­vu­co­na­da, y repre­sen­tan más bien un

lla­ma­do, con for­ma de decla­ra­ción, a que el “caza­dor” de “terro­ris­tas”,

el minis­tro de Gobierno, Artu­ro Muri­llo, y el Minis­te­rio Públi­co, tomen

car­tas en el asun­to y vayan tras el ex minis­tro de Eco­no­mía que, en su

con­di­ción de can­di­da­to a la pre­si­den­cia por el MAS, se ubi­ca en pri­mer

lugar en la pre­fe­ren­cia de la gen­te para las elec­cio­nes de mayo pró­xi­mo.

Las inter­ven­cio­nes

de Añez, todas leí­das, se carac­te­ri­zan por ser de con­fron­ta­ción, por

ejem­plo, como las men­cio­na­das en un encuen­tro de agen­cias de

inte­li­gen­cia de Esta­dos Uni­dos, Colom­bia, Perú, Ecua­dor y Chi­le, don­de

cali­fi­có de “gru­pos vio­len­tos” a los movi­mien­tos socia­les, y ase­gu­ró que

los iba a “per­se­guir y derro­tar”.

No es la pri­me­ra

vez que Añez dice pala­bras que no enca­jan en la reali­dad de los hechos.

El 7 de noviem­bre de 2015, en un encen­di­do dis­cur­so con­tra el gobierno

de Evo Mora­les en la ALP, que tuvo más de emo­ti­vo que de inter­ven­ción

con argu­men­tos, la sena­do­ra benia­na sos­tu­vo con tono de segu­ri­dad: “todo

lo que sube, baja”. En ese momen­to se podría decir que la

par­la­men­ta­ria tenía cono­ci­mien­to de quien for­mu­ló la ley de la gra­ve­dad,

pero lo que pro­vo­có la risa de los par­la­men­ta­rios, inclu­so de su

ten­den­cia polí­ti­ca, fue cuan­do atri­bu­yó esa ley de la físi­ca a Albert

Eins­tein, cuan­do en reali­dad corres­pon­de a Isaac New­ton.

Pero las

decla­ra­cio­nes de Añez no son cri­ti­ca­das, en este su nue­vo papel, por

igno­rar de lo que está hablan­do, sino por la car­ga de sober­bia y

des­pre­cio que con­tie­nen. Y ahí es cuan­do sal­ta el tipo de ase­so­ra­mien­to

que tie­ne. Es sabi­do que los dis­cur­sos de la pre­si­den­ta de fac­to los

pre­pa­ra Erik Foron­da, un agen­te de la Agen­cia Cen­tral de Inte­li­gen­cia

(CIA) que tie­ne la ins­truc­ción, de un equi­po de ase­so­res de Esta­dos

Uni­dos has­ta aho­ra no iden­ti­fi­ca­dos, de no sepa­rar­se ni un minu­to de

Añez, no tan­to por­que se des­con­fíe de la leal­tad de la has­ta noviem­bre

pasa­do des­co­no­ci­da sena­do­ra, sino por sus gran­des limi­ta­cio­nes de

ins­truc­ción polí­ti­ca, his­to­ria y cul­tu­ra gene­ral.

Tras la renun­cia

for­za­da de Evo Mora­les, el 10 de noviem­bre, y una vez con­su­ma­do el gol­pe

de Esta­do que tuvo la par­ti­ci­pa­ción de mili­ta­res, poli­cías, diri­gen­tes

cívi­cos, jefes polí­ti­cos de la opo­si­ción y algu­nos diplo­má­ti­cos, Añez se

auto­nom­bró, pri­me­ro pre­si­den­ta del Sena­do, y des­pués, pre­si­den­ta de

Boli­via, en la tar­de del 12 de noviem­bre, en dos sesio­nes que no

con­ta­ban con el quo­rum nece­sa­rio.