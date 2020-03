Venezuela. Presidente Nicolás Maduro descarta casos de coronavirus en el país

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 10 de mar­zo de 2020

El man­da­ta­rio vene­zo­lano enfa­ti­zó que se encuen­tran en coor­di­na­ción per­ma­nen­te con la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) para la pre­ven­ción de este virus.

El pre­si­den­te de Vene­zue­la, Nico­lás Madu­ro, des­car­tó este mar­tes que en el país sur­ame­ri­cano haya algún caso del nue­vo coro­na­vi­rus (Covid-19).

Duran­te un acto en Cara­cas (capi­tal), el man­da­ta­rio enfa­ti­zó que se encuen­tran en coor­di­na­ción per­ma­nen­te con la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) y que en los pró­xi­mos días lle­ga­rán al país los imple­men­tos nece­sa­rios para hacer las prue­bas.

Ade­más, pre­ci­só que si apa­re­ce un caso sos­pe­cho­so, el Gobierno vene­zo­lano se acti­va inme­dia­ta­men­te para aten­der la situa­ción. “Algu­nos casos que pare­cían tener las carac­te­rís­ti­cas del coro­na­vi­rus han sido des­car­ta­dos», aco­tó.

#EnVi­vo 📹 | “Tene­mos 46 hos­pi­ta­les a nivel nacio­nal, ade­cuán­do­los para la aten­ción direc­ta de este virus y ade­más he orde­na­do que las prue­bas se dis­tri­bu­yan en las capi­ta­les de todos los esta­dos”, aco­tó el jefe de Esta­do @NicolasMaduro pic​.twit​ter​.com/​K​4​1​f​v​Z​a​W0h — Pren­sa Pre­si­den­cial (@PresidencialVen) March 10, 2020

«Debe­mos tener cons­cien­cia ple­na que un virus de esta carac­te­rís­ti­cas no res­pe­ta fron­te­ras y estar pre­pa­ra­dos para que ese virus no se expan­da y no le haga daño a la vida de la pobla­ción vene­zo­la­na”, indi­có.

Igual­men­te, recha­zó que este tema sea poli­ti­za­do por algu­nos sec­to­res del país y soli­ci­tó al pue­blo vene­zo­lano unión, com­pren­sión y sere­ni­dad, reite­ran­do que lo más impor­tan­te es pro­te­ger a la nación.

“En Vene­zue­la hemos ini­cia­do una jor­na­da inten­sa de pre­ven­ción y pro­tec­ción de nues­tro país para enfren­tar el Coro­na­vi­rus. He apro­ba­do todos los recur­sos nece­sa­rios para que el país esté dota­do de todos los test”, dijo.

Elec­cio­nes par­la­men­ta­rias

El man­da­ta­rio vene­zo­lano tam­bién reite­ró que las elec­cio­nes par­la­men­ta­rias se rea­li­za­rán este año en el país para reno­var a las auto­ri­da­des del Con­se­jo Nacio­nal Elec­to­ral (CNE), medi­da que sur­gió de las sesio­nes de la Mesa de Diá­lo­go Nacio­nal en la que par­ti­ci­pan dele­ga­cio­nes del Gobierno y de la opo­si­ción.

“El día de ayer se ins­ta­ló defi­ni­ti­va­men­te el Comi­té de Pos­tu­la­cio­nes para un nue­vo Con­se­jo Nacio­nal Elec­to­ral, com­pues­to por todos los par­ti­dos polí­ti­cos de opo­si­ción y el Blo­que de la Patria”, recor­dó.

Asi­mis­mo, reafir­mó la impor­tan­cia de cui­dar » la paz, la esta­bi­li­dad, la con­vi­ven­cia nacio­nal y aten­der todo lo que haya que aten­der», con el obje­ti­vo de defen­der y garan­ti­zar la esta­bi­li­dad en el país, «demo­cra­cia y con liber­tad”.

Por Tele­sur

Tags