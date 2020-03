Colombia. 8M: estallido feminista

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​11 de mar­zo de 2020

Las ciu­da­des del país se pin­ta­ron de ver­de y vio­le­ta duran­te las jor­na­das del 8M lle­va­das a cabo este domin­go. Miles de per­so­nas se movi­li­za­ron para denun­ciar las diná­mi­cas de opre­sión que viven las muje­res de todo el mun­do, pero que se agu­di­zan en con­tex­tos como el de Nues­tra Amé­ri­ca.

Mede­llín se unió a las jor­na­das del 8M con un car­na­val de rojo y vio­le­ta que se des­ple­gó por las calles de la capi­tal antio­que­ña. Las muje­res copa­ron el cen­tro de una de las ciu­da­des con el índi­ce más alto de homi­ci­dios en Colom­bia. Exi­gir la erra­di­ca­ción de cual­quier tipo de vio­len­cia hacia las muje­res fue la ban­de­ra prin­ci­pal de la movi­li­za­ción.

Nada más en enero de este año fue­ron repor­ta­dos 2.898 casos de vio­len­cia intra­fa­mi­liar hacia las muje­res por par­te de su pare­ja; asi­mis­mo, en 1.591 casos se repor­ta­ron deli­tos sexua­les, según el infor­me men­sual de el Ins­ti­tu­to de Medi­ci­na Legal y Cien­cias Foren­ses.

La movi­li­za­ción comen­zó en el Par­que de Villa Her­mo­sa y lle­gó al Museo Casa de la Memo­ria en don­de, a tra­vés de de mani­fes­ta­cio­nes artís­ti­cas, se cul­mi­nó la jor­na­da.

La fecha inter­na­cio­nal del día de la mujer está fun­da­da bajo un femi­ni­ci­dio colec­ti­vo. En Pam­plo­na, Nor­te de San­tan­der, muje­res de dife­ren­tes pro­ce­sos socia­les, popu­la­res y femi­nis­tas, en alian­za soro­ri­da­ria, con­me­mo­ra­ron la fecha y rati­fi­ca­ron la nece­si­dad de seguir luchan­do por las que ya no están, por las que están y temen.

En Cúcu­ta, Nor­te de San­tan­der se con­me­mo­ró el Día Inter­na­cio­nal de la Mujer Tra­ba­ja­do­ra con con­ver­sa­to­rios, cane­la­zos, pre­sen­ta­cio­nes y encuen­tros mix­tos con temá­ti­cas de femi­nis­mo y femi­nis­mo cam­pe­sino e insur­gen­te, rea­li­za­dos en simul­tá­neo en dis­tin­tos luga­res de la ciu­dad. La fron­te­ra tam­bién se pin­ta de vio­le­ta.

En Bogo­tá las muje­res tam­bién se suma­ron a la movi­li­za­ción inter­na­cio­nal del 8M. La jor­na­da comen­zó con una albo­ra­da a las 6:00 a.m a las afue­ras de la Cár­cel La Pico­ta y fina­li­zó en el Par­que Enri­que Ola­ya Herre­ra.

En Buca­ra­man­ga la movi­li­za­ción fue el 9 de mar­zo; las calles de la ciu­dad se inun­da­ron de muje­res y disi­den­cias sexua­les que exi­gie­ron el cese de los femi­ni­ci­dios, que la admi­nis­tra­ción de la Uni­ver­si­dad Indus­trial de San­tan­der ‑UIS‑, enca­be­za­da por el rec­tor Her­nán Porras, atien­da las denun­cias por vio­len­cia de géne­ro que han sido rea­li­za­das por las estu­dian­tes hacia pro­fe­so­res de la ins­ti­tu­ción.

No más aco­so calle­je­ro, no más explo­ta­ción de los cuer­pos de las muje­res ni terri­to­rios, no más prác­ti­cas machis­tas ni estruc­tu­ras que las repro­du­cen como los gru­pos para­mi­li­ta­res, fue­ron otras de las ban­de­ras que pro­ta­go­ni­za­ron la jor­na­da.

En este sen­ti­do, es impor­tan­te recor­dar que la fami­lia del gober­na­dor de San­tan­der, Mau­ri­cio Agui­lar, es inves­ti­ga­da actual­men­te por para­po­lí­ti­ca, y Agui­lar inte­gra el Con­se­jo Supe­rior y Aca­dé­mi­co de la UIS.

Tam­bién se empa­pe­la­ron las calles con los nom­bres y los ros­tros de femi­ni­ci­das y vio­len­ta­do­res de la ciu­dad. La mar­cha, que fue con­vo­ca­da en la UIS, fina­li­zó en el mis­mo pun­to.

Duran­te la mar­cha, se pre­sen­ta­ron con­fron­ta­cio­nes entre la poli­cía del área metro­po­li­ta­na de Buca­ra­man­ga, quie­nes por medio de empu­jo­nes y con boli­llo en mano, ame­na­za­ron con gol­pear a las mani­fes­tan­tes, ade­más de tomar foto­gra­fías a los ros­tros como un cla­ro acto de inte­li­gen­cia, per­se­cu­sión y estig­ma­ti­za­ción al dere­cho a la pro­tes­ta social de las muje­res.

