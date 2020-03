Argentina. Resumen Gremial y Social. Santa Cruz: Cesantean docentes por hacer paro / Chubut: Reprimen a estatales que reclaman salarios adecuados / Más Info.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 05 de Mar­zo de 2020.

San­ta Cruz: el gobierno de Ali­cia Kirch­ner cesan­teó a docen­tes que se suma­ron al paro

Esta sema­na no comen­za­ron las cla­ses o comen­za­ron con con­flic­to en casi la mitad del país. En recha­zo a las pro­pues­tas sala­ria­les de los gobier­nos, hubo paros de 72, 48 y 24 horas en Chu­but, Entre Ríos, Tucu­mán, San­ta Cruz, Cata­mar­ca, Neu­quén, San­ta Fé, Cha­co, Misio­nes, For­mo­sa, Sal­ta, algu­nas loca­li­da­des de Bue­nos Aires y en CABA. En San­ta Cruz, la Aso­cia­ción de Docen­tes de San­ta Cruz (Ado­sac) recha­zó los $2000 de aumen­to ofre­ci­do por el gobierno de Ali­cia Kirch­ner y resol­vió no ini­ciar las cla­ses con 48 horas de paro. La res­pues­ta guber­na­men­tal a la medi­da fue cesan­tear a todos y todas las docen­tes recién nom­bra­das que se adhi­rie­ron al paro. «Este es un bru­tal ata­que al dere­cho de huel­ga, a la auto­no­mía de los sin­di­ca­tos y a las leyes labo­ra­les, cuyo úni­co obje­ti­vo es que­brar la lucha por jus­tos recla­mos de la docen­cia san­ta­cru­ce­ña a tra­vés de repre­sión, per­se­cu­ción y des­pi­dos», denun­ció el gre­mio. Por ANRed.

Como vie­ne suce­dien­do hace varios años, bajo dife­ren­tes gobier­nos, esta sema­na no comen­za­ron las cla­ses o comen­za­ron con con­flic­to en casi la mitad del país. En recha­zo a las pro­pues­tas sala­ria­les de los gobier­nos nacio­nal y pro­vin­cia­les, hubo paros de 72, 48 y 24 horas en Chu­but, Entre Ríos, Tucu­mán (don­de hubo repre­sión poli­cial a la movi­li­za­ción), San­ta Cruz, Cata­mar­ca, Neu­quén, San­ta Fé, Cha­co, Misio­nes, For­mo­sa, Sal­ta, algu­nas loca­li­da­des de Bue­nos Aires y en CABA.

Tras el con­gre­so rea­li­za­do el vier­nes 28 de febre­ro, la Aso­cia­ción de Docen­tes de San­ta Cruz (ADOSAC) recha­zó los $2000 de aumen­to ofre­ci­do por el gobierno de Ali­cia Kirch­ner y resol­vió no ini­ciar las cla­ses con 48 horas de paro. La res­pues­ta del gobierno de Ali­cia Kirch­ner fue decre­tar la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y lue­go cesan­tear a los y las docen­tes recién nom­bra­dos que se adhi­rie­ron al paro.

Así lo denun­ció el gre­mio en un comu­ni­ca­do: «es una medi­da repu­dia­ble que ata­ca el dere­cho de huel­ga. Ado­sac no fue noti­fi­ca­do ofi­cial­men­te has­ta el día lunes, por lo cual se man­tu­vo la huel­ga y lla­mó a Con­gre­so pro­vin­cial para defi­nir su pos­tu­ra. Pero el gobierno, ade­más, sacó una reso­lu­ción que des­pi­de a todos los docen­tes recién nom­bra­dos que hayan adhe­ri­do al paro. Este es un bru­tal ata­que al dere­cho de huel­ga, a la auto­no­mía de los sin­di­ca­tos y a las leyes labo­ra­les, cuyo úni­co obje­ti­vo es que­brar la lucha por jus­tos recla­mos de la docen­cia san­ta­cru­ce­ña a tra­vés de repre­sión, per­se­cu­ción y des­pi­dos», denun­ció Ado­sac.

Tras un con­gre­so rea­li­za­do el mar­tes 3, Ado­sac emi­tió, tam­bién, una decla­ra­ción don­de exi­ge «la reaper­tu­ra inme­dia­ta de la pari­ta­ria para seguir nego­cian­do la pau­ta sala­rial 2020», y denun­cia la «ile­gi­ti­mi­dad, impro­ce­den­cia y carác­ter auto­ri­ta­rio y dis­ci­pli­na­dor» de la con­ci­lia­ción obli­ga­to­rio dic­ta­da por el gobierno de Ali­cia Kirch­ner. Asi­mis­mo, denun­cian «las direc­ti­vas con los que algu­nos car­gos polí­ti­cos y super­vi­sio­nes cóm­pli­ces pre­ten­den gene­rar el des­pi­do de cien­tos de com­pa­ñe­ros en toda la pro­vin­cia». Final­men­te, con­vo­ca­ron a «los sin­di­ca­tos docen­tes opo­si­to­res a una reunión a rea­li­zar­se la pró­xi­ma sema­na en el mar­co de la situa­ción nacio­nal que atra­vie­sa nues­tro sec­tor».

Des­de la Aso­cia­ción de Docen­tes de Ense­ñan­za Media y Supe­rior (ADEMYS) – que en la Ciu­dad de Bue­nos Aires, reali­zó un paro por 24 horas en recha­zo a la pro­pues­ta sala­rial del gobierno de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta – se soli­da­ri­za­ron con la docen­cia de San­ta Cruz: «repu­dia­mos las medi­das del Gobierno pro­vin­cial de Ali­cia Kirch­ner, que en un hecho gra­ví­si­mo, pre­ten­de des­pe­dir a cien­tos de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la edu­ca­ción por haber rea­li­za­do el paro de no ini­cio que se dis­pu­so demo­crá­ti­ca­men­te en asam­blea. Está per­se­cu­ción se suma a los cien­tos de suma­rios que se venían rea­li­zan­do a quie­nes salie­ran a dar pelea con­tra las polí­ti­cas de ajus­te en edu­ca­ción».

Por su par­te, des­de la Agru­pa­ción Nacio­nal Docen­tes en Mar­cha tam­bién brin­da­ron su soli­da­ri­dad y lla­ma­ron a «que la CGT, CTA, CTERA, todos los gre­mios docen­tes y diri­gen­tes y agru­pa­cio­nes, repu­dien estas medi­das repre­si­vas y exi­jan el levan­ta­mien­to de la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y la inme­dia­ta rein­cor­po­ra­ción de todos los docen­tes cesan­tea­dos».

Arcio­ni repri­mió a los esta­ta­les que recla­ma­ban cobrar sus sala­rios

Info­gre­mia­les – La poli­cía de la pro­vin­cia de Chu­but repri­mió esta maña­na una mani­fes­ta­ción de gre­mios esta­ta­les que pre­ten­día ingre­sar a la sede de Casa de Gobierno en Raw­son, en pro­tes­ta por la demo­ra en el pago de los habe­res que se adeu­dan des­de el mes de enero.

«Estu­vi­mos movi­li­zán­do­nos, cor­tan­do rutas, en asam­blea per­ma­nen­te y aho­ra fui­mos a Casa de Gobierno por­que no sabe­mos ya qué hacer», dijo el secre­ta­rio gene­ral del Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Via­les del Chu­but (Sitra­vich) Car­los Mila­ni.

En tan­to, en el mar­co de una pro­tes­ta que rea­li­za­ban esta maña­na fren­te a la sede de la Gober­na­ción, inte­gran­tes de ATE Chu­but ‑que des­de el mar­tes rea­li­zan un paro de 72 horas- fue­ron repri­mi­dos por la poli­cía.

En los últi­mos días, los gre­mios esta­ta­les vie­nen rea­li­zan­do reten­ción de tareas, paros en los luga­res de tra­ba­jo, cor­tes de ruta en dis­tin­tos pun­tos de la pro­vin­cia y hoy se mani­fes­ta­ron fren­te a la sede guber­na­men­tal, don­de tie­ne su des­pa­cho el gober­na­dor Mariano Arcio­ni.

Mila­ni expli­có a Télam que, en el caso de su sec­tor, «la deu­da ascien­de a más del 90% del suel­do de enero», y agre­gó: «No se nos liqui­dó ni siquie­ra los viá­ti­cos que cobran los com­pa­ñe­ros que tra­ba­jan con la maqui­na­ria (vial) en el inte­rior».

La admi­nis­tra­ción de Arcio­ni enfren­ta una ten­sa situa­ción en el dis­tri­to, con paros de docen­tes, tra­ba­ja­do­res esta­ta­les, via­les y de la jus­ti­cia, a los que se suman los del sec­tor sani­ta­rio que ini­cia­ron un acam­pe fren­te al Minis­te­rio de Salud, con cua­tro per­so­nas en huel­ga de ham­bre.

La con­flic­ti­vi­dad aumen­tó des­de el lunes últi­mo, cuan­do el gober­na­dor deci­dió pagar­le a los dipu­tados pro­vin­cia­les y los emplea­dos de la Legis­la­tu­ra para que sesio­nen y pue­da brin­dar el dis­cur­so de aper­tu­ra del año legis­la­ti­vo, según denun­cia­ron des­de dis­tin­tos gre­mios.

«Eso es una ver­güen­za. No sé qué cri­te­rio emplean y, por eso, noso­tros tam­bién nos suma­mos al paro», expli­có a Télam el secre­ta­rio gene­ral de ATE, Gui­ller­mo Qui­ro­ga, uno de los gre­mios que había ten­di­do puen­tes de diá­lo­go con el gobierno.

Por su par­te, los docen­tes rea­li­zan un paro total de acti­vi­da­des des­de el miér­co­les de la sema­na pasa­da y rati­fi­ca­ron la con­ti­nui­dad de la medi­da has­ta el pró­xi­mo lunes.

«Tene­mos el 70% de los com­pa­ñe­ros que no cobra­ron y ya nos vie­nen los cor­tes de ser­vi­cios. Esta­mos aten­dien­do pro­ble­mas bási­cos de nues­tros afi­lia­dos que van al sin­di­ca­to en pro­cu­ra de ayu­da», dijo a Télam el secre­ta­rio de la Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción del Chu­but, San­tia­go Good­man.

Docen­tes por­te­ños mar­cha­ron con­tra la fal­ta de vacan­tes: “Deja­ron 24 mil niños y niñas afue­ra”

Tiem­po Argen­tino – La Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción (UTE) se movi­li­zó ante el ajus­te de Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta en edu­ca­ción.

Los docen­tes que inte­gran la Unión de Tra­ba­ja­do­res de la Edu­ca­ción (UTE) se movi­li­za­ron este jue­ves a la Legis­la­tu­ra por­te­ña para denun­ciar la fal­ta de vacan­tes en las escue­las de la Ciu­dad: “Deja­ron afue­ra del sis­te­ma edu­ca­ti­vo a más de 24.000 niños y niñas».

Lue­go del dis­cur­so del jefe de Gobierno por­te­ño, Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta, en el que des­ta­có la can­ti­dad de nue­vas escue­las cons­trui­das duran­te su ges­tión y que sumó 9 mil nue­vas vacan­tes. “Nun­ca antes se habían cons­trui­do tan­tas escue­las en un solo man­da­to”, seña­ló.

Sin embar­go, los gre­mios denun­cia­ron las “fala­ces afir­ma­cio­nes” de Larre­ta y car­ga­ron con­tra la fal­ta de vacan­tes y el vacia­mien­to edu­ca­ti­vo.

Otro de los ejes del recla­mo fue la esta­bi­li­dad labo­ral para los docen­tes de los nive­les secun­da­rio y supe­rior, que vie­nen recla­man­do des­de hace años su titu­la­ri­za­ción, y la recu­pe­ra­ción de poder adqui­si­ti­vo per­di­do en los últi­mos años.

CARTA DE LOS FERROVIARIOS DESPEDIDOS A LOS USUARIOS DEL TREN ROCA 📢📢📢

Que­re­mos hablar­le al USUARIO DEL TREN ROCA, Tra­ba­ja­do­res y Tra­ba­ja­do­ras, Estu­dian­tes o sim­ple­men­te gen­te de a pie que sale a hacer tra­mi­tes y usa el ser­vi­cio de tre­nes.

LAS Y LOS FERROVIARIOS DESPEDIDOS que esta­mos pelean­do por nues­tra rein­cor­po­ra­cion fui­mos emplea­dos de Linea Roca, Bel­grano Sur y Ble­grano Nor­te. HACE UN AÑO que veni­mos envian­do car­tas y peti­to­rios, a la empre­sa, al gre­mio y al gobierno, tan­to Macris­ta como el actual. La res­pues­ta con macri fue SILENCIO TOTAL. Mien­tras que con el gobierno de turno si bien nos aten­die­ron esta­mos hace casi 3 meses de reunio­nes en reunio­nes mien­tras 380 Fami­lias ferro­via­rias no tene­mos para comer!! Como si esto fue­ra poco, el gre­mio nos man­do pato­ta para ape­drear­nos en la via y la poli­cia libe­ro la zona dejan­do que nos gol­peen. Mien­tras tan­to el gobierno no hizo nada!!

Actual­men­te denun­cia­mos en el Minis­te­rio de Trans­por­te que la Mesa nego­cia­do­ra que supues­ta­men­te iba a tra­tar nues­tras rein­cor­po­ra­cio­nes aho­ra nos dice que NADIE VA A INGRESAR, ofre­cien­do a cam­bio pues­tos de tra­ba­jo con 6 meses de con­tra­ta­cion. ESTAMOS DENUNCIANDO NUESTRO DESPIDO INJUSTIFICADO Y QUEREMOS NUESTRO PUESTO DE TRABAJO, no esta­mos pidien­do un favor ni supli­can­do. QUEREMOS LO QUE NOS CORRESPONDE..!!

YA NO SOPORTAMOS MAS ESTA SITUACION, NI NOSOTROS NI NUESTRAS FAMILIAS. EL MISMO GOBIERNO Y GREMIO NOS EMPUJA A TOMAR MEDIDAS DRASTICAS COMO EL CORTE DE VIAS. Lamen­ta­mos muchi­si­mo tener que hacer­lo, pri­me­ro por­que no es algo que nos agra­de y segun­do por­que sabe­mos que le com­pli­ca­mos el dia a miles de per­so­nas.

NO PEDIMOS UNA SONRISA DEL PASAJERO PERO SI COMPRENSION, ENTENDIMIENTO Y SOLIDARIDAD. LOS CULPABLES DE ESTA SITUACION NO SON NI USTEDES, NI NOSOTROS, SINO LOS FUNCIONARIOS Y DIRIGENTES GREMIALES que usan a los tra­ba­ja­do­res como si fue­ran cosas, dejan­do­nos en la calle con nues­tras fami­lias a cues­tas.

Hoy dia la posi­bi­li­dad de solu­cio­nar el pro­ble­ma esta en manos del Minis­te­rio, el gobierno y el gre­mio. Espe­ra­mos, por el bien de todos, que pron­ta­men­te ten­ga­mos res­pues­ta. Que­re­mos que nos devuel­van el tra­ba­jo que nos arre­ba­ta­ron..!! DE LO CONTRARIO NOS VEMOS OBLIGADOS A REALIZAR CORTE DE VIAS QUE SERA ANTICIPADO 24HS PARA QUE LAS Y LOS USUARIOS PUEDAN MEDIANAMENTE ORGANIZARSE PARA IR A SU TRABAJO Y VOLVER A SUS HOGARES.

FERROVIARIOS Y FERROVIARIAS DESPEDIDOS EN LUCHA

Ban­ca­rios adhie­ren a la Ley Micae­la y empie­zan a capa­ci­tar sobre géne­ro y vio­len­cia con­tra las muje­res

Info­gre­mia­les – La con­vo­ca­to­ria se ins­cri­be en el Día Inter­na­cio­nal de la Mujer y será el pilar del lan­za­mien­to de «la adhe­sión ban­ca­ria a la Ley Micae­la 27.499», expre­só Eduar­do Berroz­pe.

La con­duc­ción de la Aso­cia­ción Ban­ca­ria (AB) con­vo­có para hoy a un acto de adhe­sión a la Ley Micae­la. Así lo con­fir­mó el secre­ta­rio nacio­nal de Pren­sa de la orga­ni­za­ción, Eduar­do Berroz­pe.

El encuen­tro a rea­li­zar­se en el Audi­to­rio Mal­vi­nas Argen­ti­nas del sin­di­ca­to, será enca­be­za­do por el titu­lar del gre­mio, Ser­gio Palaz­zo, y la jefa del área de Dere­chos Huma­nos, Géne­ro e Igual­dad del sin­di­ca­to y dipu­tada nacio­nal, Clau­dia Orma­chea.

La con­vo­ca­to­ria se ins­cri­be en el Día Inter­na­cio­nal de la Mujer y será el pilar del lan­za­mien­to de «la adhe­sión ban­ca­ria a la Ley Micae­la 27.499», expre­só Berroz­pe, quien tam­bién pun­tua­li­zó que la nor­ma deter­mi­nó la capa­ci­ta­ción obli­ga­to­ria sobre géne­ro y vio­len­cia con­tra las muje­res para quie­nes tra­ba­jan en la admi­nis­tra­ción públi­ca.

En el encuen­tro, que fue cali­fi­ca­do por el diri­gen­te como «el pri­mer espa­cio for­ma­ti­vo», tam­bién par­ti­ci­pa­rán refe­ren­tes en el área de géne­ro y diver­si­da­des como Este­la Díaz, minis­tra de las Muje­res, Polí­ti­cas de Géne­ro y Diver­si­dad Sexual bonae­ren­se; Sara Pérez, pro­fe­so­ra de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal de Quil­mes; Daniel Jones, inves­ti­ga­dor adjun­to del Coni­cet y pro­fe­sor de la UBA; la abo­ga­da Ilea­na Arduino, coor­di­na­do­ra del Gru­po de Tra­ba­jo Femi­nis­mo y Jus­ti­cia Penal del Ins­ti­tu­to de Estu­dios Com­pa­ra­dos en Cien­cias Pena­les y Socia­les (Inecip) y Veró­ni­ca Gago, docen­te de la UBA y la Uni­ver­si­dad San­ta Mar­tín, espe­cia­li­za­da en tra­ba­jo escla­vo en la Argen­ti­na.

Aun­que las orga­ni­za­cio­nes gre­mia­les están exen­tas de su alcan­ce, la Ban­ca­ria asu­mió «la deci­sión polí­ti­ca de adhe­rir a la nor­ma en tan­to su espí­ri­tu se entre­la­za con las posi­cio­nes que sos­tie­ne el gre­mio», dijo Berroz­pe, quien expli­có que en espe­cial des­de 2013 ‑con la crea­ción de la Secre­ta­ría Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos, Géne­ro e Igual­dad y sus homó­ni­mas en las 53 sec­cio­na­les sin­di­ca­les nacio­na­les- se pro­fun­di­zó el tra­ba­jo sis­te­má­ti­co sobre sen­si­bi­li­za­ción, visi­bi­li­za­ción y cons­truc­ción de agen­das de tra­ba­jo con pers­pec­ti­va de géne­ro para edi­fi­car espa­cios labo­ra­les libres de vio­len­cia y con­so­li­dar ciu­da­da­nías inclu­si­vas con equi­dad e igual­dad de opor­tu­ni­da­des».

«La Ban­ca­ria adhie­re a la Ley Micae­la por­que el obje­ti­vo es lograr un alcan­ce uni­ver­sal entre los tra­ba­ja­do­res de la orga­ni­za­ción gre­mial y del sec­tor finan­cie­ro nacio­nal res­pec­to de la pers­pec­ti­va de géne­ro y la pre­ven­ción de las vio­len­cias con­tra las muje­res, otras iden­ti­da­des de géne­ro no hege­mó­ni­cas y las diver­si­da­des», pun­tua­li­zó.

Por últi­mo, Berroz­pe sos­tu­vo que con esa deci­sión la orga­ni­za­ción sin­di­cal pro­po­ne «un camino que de segu­ro ten­drá la adhe­sión de otras orga­ni­za­cio­nes her­ma­nas para cons­truir un mun­do labo­ral con igual­dad ple­na, sin vio­len­cia ni dis­cri­mi­na­ción», con­clu­yó un docu­men­to fir­ma­do por el diri­gen­te gre­mial.

Kici­llof le hace un ges­to a los docen­tes y deja sin efec­tos los suma­rios ini­cia­dos por Vidal a quie­nes lide­ra­ron las huel­gas

Info­gre­mia­les – El Fren­te de Uni­dad Docen­te Bonae­ren­se (FUDB) infor­mó que el gobierno bonae­ren­se dejó sin efec­to los suma­rios pues­tos en mar­cha por la ges­tión de María Euge­nia Vidal que dife­ren­tes sin­di­ca­tos habían cues­tio­na­do al con­si­de­rar que con­fi­gu­ra­ban una «per­se­cu­ción gre­mial».

En un comu­ni­ca­do, el Fren­te de Uni­dad Docen­te Bonae­ren­se (FUDB) pre­ci­só que se acor­dó con la Direc­ción Gene­ral de Edu­ca­ción y Cul­tu­ra bonae­ren­se que «que­da­ran sin efec­to todos los suma­rios por escue­las cerra­das y por omi­sión en con­tra­lor impul­sa­dos por el Gobierno de Vidal».

Inclu­so, aña­dió el tex­to, «se deja­rán sin efec­to los ceses de aque­llos docen­tes que ya hubie­ran sido san­cio­na­dos».

De acuer­do con el acta fir­ma­da en la tar­de de ayer por los repre­sen­tan­tes del FUDB y de la car­te­ra edu­ca­ti­va pro­vin­cial, cada docen­te invo­lu­cra­do será noti­fi­ca­do en su dis­tri­to.

«Este es un nue­vo triun­fo del tra­ba­jo gre­mial, que vie­ne a traer jus­ti­cia ante una acción que inten­ta­ba dis­ci­pli­nar a los docen­tes y vul­ne­rar el dere­cho a huel­ga, ejer­ci­da por el Gobierno de María Euge­nia Vidal y que hoy tuvo su jus­ta reso­lu­ción», expre­só el docu­men­to fir­ma­do por los seis gre­mios que inte­gran el fren­te docen­te.

La deci­sión es un ges­to cla­ro de Axel Kici­llof en medios de unas pari­ta­rias muy com­ple­jas des­de lo sala­rial, que inclu­so dejó grie­tas en el pro­pio Fren­te sin­di­cal.

La ofer­ta de lle­var en mar­zo a 29 mil pesos el sala­rio ini­cial de un maes­tro de gra­do, y a 31 mil pesos en junio dejó dis­con­for­mes a varios, pero lo recien­te del comien­zo de la ges­tión bonae­ren­se pare­ce tener­los a todos lejos de algu­na medi­da de fuer­za.

Los 19 gre­mios marí­ti­mos y por­tua­rios van a una huel­ga de 48 horas en recha­zo de 800 des­pi­dos

Info­gre­mia­les – La Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval (Fem­pin­ra) deci­dió acti­var un paro de 48 horas des­de el domin­go en todas las ter­mi­na­les del Puer­to de Bue­nos Aires y en Exol­gan, en la loca­li­dad bonae­ren­se de Dock Sud. Es ante «la posi­bi­li­dad cier­ta de que se pro­duz­can 800 des­pi­dos».

La huel­ga de la Fede­ra­ción a car­go de Juan Car­los Sch­mid­fue deci­di­da por la con­duc­ción de la orga­ni­za­ción y el cuer­po de dele­ga­dos y se rea­li­za­rá des­de la 0 del domin­go has­ta las 24 del lunes ante «la gra­ve situa­ción en el Puer­to de Bue­nos Aires, la con­cen­tra­ción que ejer­ce el gru­po domi­nan­te Maersk-APM Ter­mi­nals y su con­trol de la Ter­mi­nal 4 median­te un sis­te­ma de inte­gra­ción ver­ti­cal».

Los diri­gen­tes denun­cia­ron tam­bién que Maersk con­cen­tra el 75 por cien­to del movi­mien­to marí­ti­mo y de car­ga a tra­vés de sus socios MSC y Ham­burg Sud, ambos «con intere­ses en la ter­mi­nal Exol­gan, en Dock Sud, a lo que se suma la drás­ti­ca caí­da de la car­ga de la Ter­mi­nal más impor­tan­te (Río de la Pla­ta S.A. Dubai Ports), lo que pro­vo­ca­ría el inmi­nen­te des­pi­do de 800 tra­ba­ja­do­res», pun­tua­li­zó el secre­ta­rio de Pren­sa, Luis Rebo­llo.

La Fem­pin­ra expli­có que esas cesan­tías se pro­du­ci­rían en el con­tex­to de «la fina­li­za­ción de un pro­ce­so lici­ta­to­rio vicia­do por intere­ses inmo­bi­lia­rios y mono­pó­li­cos en la ges­tión macris­ta» y denun­ció que Maersk, a menos de 80 días de la asun­ción del nue­vo gobierno, pro­cu­ra pro­du­cir «un daño eco­nó­mi­co-social al puer­to fede­ral y des­truir el comer­cio exte­rior argen­tino en lugar de pre­ser­var el empleo y for­ta­le­cer las eco­no­mías regio­na­les».

«La situa­ción se pro­du­ce en pleno pro­ce­so de revi­sión del plie­go lici­ta­to­rio y del orde­na­mien­to de un puer­to fede­ral com­pe­ti­ti­vo, en el que los tra­ba­ja­do­res son la herra­mien­ta esen­cial para el desa­rro­llo nacio­nal, y aten­ta con­tra la sobe­ra­nía nacio­nal, lo que impli­ca una cla­ra manio­bra extor­si­va a los ope­ra­rios y el gobierno», ase­gu­ró.

La Fem­pin­ra se movi­li­zó ayer hacia la Comi­sión Nacio­nal de Defen­sa de la Com­pe­ten­cia para exi­gir «la defi­ni­ción de un con­flic­to de inte­gra­ción ver­ti­cal entre Mersk y Ter­mi­na­les Río de la Pla­ta S.A. a fin de que no se pro­duz­can des­pi­dos ni tras­la­dos de car­gas has­ta el nue­vo plie­go lici­ta­to­rio», aun­que seña­ló hoy en su comu­ni­ca­do que en apa­rien­cia «los intere­ses comer­cia­les inter­na­cio­na­les no res­pe­tan los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res».

El gre­mio denun­ció que la empre­sa Ges­tión Labo­ral, sub­con­tra­ta­da por Ter­mi­na­les Río de la Pla­ta S.A., prio­ri­zó hoy los preavi­sos de des­pi­dos de for­ma ver­bal y exi­gió la inme­dia­ta desafec­ta­ción de los fun­cio­na­rios macris­tas en la Admi­nis­tra­ción Gene­ral de Puer­tos S.E. (AGP), desig­na­dos en los últi­mos días de esa ges­tión para con­ti­nuar ope­ran­do con «la inte­gra­ción ver­ti­cal y con el esque­ma de nego­cios inmo­bi­lia­rios».

Los gre­mia­lis­tas recla­ma­ron al gobierno nacio­nal la con­for­ma­ción de una amplia mesa de dis­cu­sión de los temas del Puer­to de Bue­nos Aires entre repre­sen­tan­tes de Tra­ba­jo, Trans­por­te, Defen­sa de la Com­pe­ten­cia, las empre­sas Ter­mi­nal Río de la Pla­ta S.A., Ter­mi­nal 4 S.A., Bue­nos Aires Con­tai­ners Ter­mi­nals S.A. (5), Exol­gan S.A, Maersk Argen­ti­na, MSC, Ham­burg Sud, AGP y repre­sen­tan­tes de la Can­ci­lle­ría.

La huel­ga de 48 horas inclui­rá asam­bleas infor­ma­ti­vas y de escla­re­ci­mien­to en recha­zo de «los des­pi­dos y las con­duc­tas mono­pó­li­cas a tra­vés de la inte­gra­ción ver­ti­cal, lo que pro­vo­có en su momen­to el colap­so del Puer­to de Bue­nos Aires por Maersk para con­tro­lar el comer­cio exte­rior y mono­po­li­zar y obs­ta­cu­li­zar la sobe­ra­nía y el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo».

«No fue­ron los tra­ba­ja­do­res quie­nes que­bran­ta­ron la paz social», con­clu­yó Sch­mid.

La CTA Autó­no­ma rati­fi­ca y afian­za víncu­los con el pue­blo cubano

Agen­cia Acta. Una dele­ga­ción de la Comi­sión Eje­cu­ti­va Nacio­nal de la CTA Autó­no­ma se reunió hoy con el nue­vo emba­ja­dor de la Repú­bli­ca de Cuba en Argen­ti­na, el Dr. Pedro Pablo Pra­da Quin­te­ro, quien asu­mió hace dos meses.

Con el fir­me obje­ti­vo de seguir afian­zan­do las rela­cio­nes de amis­tad y soli­da­ri­dad con el pue­blo cubano, una repre­sen­ta­ción de la Cen­tral enca­be­za­da por el su secre­ta­rio Gene­ral, Ricar­do Pei­dro, se reunió con el nue­vo emba­ja­dor en Argen­ti­na.

Allí se ana­li­zó la pers­pec­ti­va regio­nal e inter­na­cio­nal en este tiem­po: “Habla­mos y coin­ci­di­mos sobre el cre­cien­te pro­ta­go­nis­mo de los pue­blos, y cómo estre­char lazos entre los paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na para for­ta­le­cer la inte­gra­ción regio­nal”, indi­có Ricar­do Pei­dro al salir de la reunión.

“Coin­ci­di­mos en el aná­li­sis de la región y el avan­ce del neo­li­be­ra­lis­mo en Amé­ri­ca Lati­na, que gol­peó a Evo Mora­les y a todo el pue­blo de Boli­via”, eva­luó Pei­dro a la vez que se acor­dó en que es “indis­pen­sa­ble for­ta­le­cer la orga­ni­za­ción popu­lar más allá de los gobier­nos”.

Tam­bién estu­vo pre­sen­te Hugo Godoy, Secre­ta­rio Adjun­to de la CTA‑A; Adol­fo Agui­rre, Secre­ta­rio de Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les; Julio Fuen­tes, Secre­ta­rio de Rela­cio­nes Ins­ti­tu­cio­na­les y Darío Fuen­tes, Direc­tor de Comu­ni­ca­ción de la CLATE.

His­tó­ri­co: las muje­res sin­di­ca­lis­tas col­ma­ron la CGT

Info­gre­mia­les – La CGT reali­zó esta tar­de un his­tó­ri­co acto de muje­res sin­di­ca­lis­tas para recla­mar la rati­fi­ca­ción de un con­ve­nio de la Orga­ni­za­ción Mun­dial del Tra­ba­jo (OIT) con­tra la vio­len­cia y el aco­so labo­ral, y su secre­ta­rio gene­ral, Héc­tor Daer, se com­pro­me­tió a pelear para que las muje­res «estén a la par de los hom­bres» y «ocu­pen los luga­res que ten­gan que ocu­par».

El acto se desa­rro­lló en la sede de la cen­tral obre­ra de la calle Azo­par­do y fue enca­be­za­do por la titu­lar del sin­di­ca­to de Mode­los, Noé Ruiz, tam­bién secre­ta­ria de Igual­dad de Géne­ro de la CGT y una de las dos muje­res que inte­gran el Con­se­jo Direc­ti­vo de la cen­tral, jun­to a la titu­lar del sin­di­ca­to Aso­cia­ción de Médi­cos, San­dra Maio­ra­na.

El Con­ve­nio 190 fue apro­ba­do el año pasa­do por la OIT, pero para entrar en vigen­cia debe ser rati­fi­ca­do por el Con­gre­so nacio­nal y a par­tir de allí adqui­ri­rá la mis­ma jerar­quía de los tra­ta­dos inter­na­cio­na­les.

La ini­cia­ti­va apun­ta a «adop­tar una estra­te­gia inte­gral a fin de apli­car medi­das para pre­ve­nir y com­ba­tir la vio­len­cia y el aco­so» en los luga­res de tra­ba­jo de «todos los sec­to­res, públi­co o pri­va­do, de la eco­no­mía tan­to for­mal como infor­mal, en zonas urba­nas o rura­les».

«Vamos a pelear para movi­li­zar a las com­pa­ñe­ras para que estén a la par de noso­tros. No es un tema de géne­ro es un tema de con­vic­cio­nes», sos­tu­vo Daer al cerrar el acto, fren­te a más de un cen­te­nar de muje­res que col­ma­ron el Salón Feli­pe Valle­se, afi­lia­das a sin­di­ca­tos como UPCN, Sani­dad, Judi­cia­les, UDA, APL y Segu­ro.

Inclu­so, el refe­ren­te del gre­mio de Sani­dad exhor­tó a la CGT a dar un paso más y comen­zar a «pro­te­ger al colec­ti­vo LGTB» de Les­bia­nas, Gays,? Bise­xua­les y Trans­gé­ne­ro, mien­tras que remar­có que «no se debe natu­ra­li­zar el aco­so a las com­pa­ñe­ras».

Sobre el con­ve­nio de la OIT, Daer sos­tu­vo que «el trá­mi­te está en mar­cha, ya que pasó por la Can­ci­lle­ría y va a ser pre­sen­ta­do en el Con­gre­so para su apro­ba­ción».

El domin­go pasa­do, el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez anun­ció en su dis­cur­so duran­te la aper­tu­ra de sesio­nes ordi­na­rias del Con­gre­so que envia­rá al par­la­men­to el pro­yec­to de ley para la rati­fi­ca­ción del Con­ve­nio 190 de la OIT.

La ini­cia­ti­va exhor­ta a «velar por que las víc­ti­mas ten­gan acce­so a vías de recur­so y repa­ra­ción y a medi­das de apo­yo; pre­ver san­cio­nes; desa­rro­llar herra­mien­tas y acti­vi­da­des de edu­ca­ción y de for­ma­ción, y acti­vi­da­des de sen­si­bi­li­za­ción, en for­ma acce­si­ble».

Tam­bién reco­mien­da «garan­ti­zar que exis­tan medios de ins­pec­ción e inves­ti­ga­ción efec­ti­vos de los casos de vio­len­cia y aco­so, inclu­yen­do a tra­vés de la ins­pec­ción del tra­ba­jo o de otros orga­nis­mos com­pe­ten­tes».

Por su par­te, Noé Ruiz des­ta­có que el con­ve­nio «se hizo en equi­po y fue impul­sa­do por la CGT, dicién­do­le a (el direc­tor eje­cu­ti­vo de la OIT) Guy Ryder debe­mos lograr­lo».

A la cere­mo­nia asis­tie­ron varios refe­ren­tes de la CGT, como Gerar­do Mar­tí­nez (UOCRA); Andrés Rodrí­guez (UPCN), Anto­nio Caló (UOM); Rodol­fo Daer (Ali­men­ta­ción), José Luis Lin­ge­ri (Obras Sani­ta­rias), Jor­ge Sola (Segu­ro) y Ser­gio Sasia (Unión Ferro­via­ria), ade­más de la diri­gen­te de Sani­dad Susa­na Rue­da, quien fue la úni­ca mujer secre­ta­ria gene­ral de la CGT, en una con­duc­ción com­par­ti­da con Hugo Moyano y Lin­ge­ri que se puso en mar­cha en 2004, cono­ci­da como el «triun­vi­ra­to», y que se des­man­te­ló pocos años des­pués.