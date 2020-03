Chile. Asamblea Territorial denuncia grave agresión contra una vecina.

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 5 de mar­zo de 2020

Decla­ra­ción públi­ca con­jun­ta, hecha por las asam­bleas terri­to­ria­les que com­po­nen @asambleasejedignidad , a cau­sa de los hechos de vio­len­cia y ame­dren­ta­mien­to en con­tra de UNA VECINA DE SAN BORJA QUE RECIBIO 2 BALAZOS EN LA VENTANA DE SU DORMITORIO, el mis­mo día en que denun­ció por redes socia­les a la Muni­ci­pa­li­dad de San­tia­go y cara­bi­ne­ros de Chi­le. Todos los ante­ce­den­tes están ya en Fis­ca­lía Cen­tro Nor­te.

Decla­ra­ción 04 mar­zo Eje Dig­ni­dad

Somos un gru­po de asam­bleas terri­to­ria­les auto con­vo­ca­das que sur­gie­ron al calor de la movi­li­za­ción social del 18 de octu­bre de 2019. Habi­ta­mos el terri­to­rio ale­da­ño a Pla­za Baque­dano al que deno­mi­na­mos Eje Dig­ni­dad, este com­pren­de las comu­nas de San­tia­go, Pro­vi­den­cia y Reco­le­ta y está com­pues­to por: Asam­blea San Bor­ja San Isi­dro, Rosal Orga­ni­za­do, Cabil­do Barrio Semi­na­rio, Win­kul Bellas Artes, Asam­blea Par­que Alma­gro, Comu­ni­dad San­ta Isa­bel, Asam­blea Bus­ta­man­te Sur, Asam­blea Marin y alre­de­do­res y Asam­blea El Claus­tro. El día vier­nes 21 de febre­ro fui­mos tes­ti­gos de cómo la acción orga­ni­za­da de veci­nes del sec­tor del Barrio San Bor­ja, logró deve­lar como dos camio­ne­tas car­ga­das de escom­bros (prin­ci­pal­men­te infla­ma­bles) per­te­ne­cien­tes al Depar­ta­men­to de Logís­ti­ca de Cara­bi­ne­ros eran des­car­ga­das en calle Cara­bi­ne­ros de Chi­le, a pasos de su cen­tro de ope­ra­cio­nes en el barrio.

Este hecho fue rápi­da­men­te vira­li­za­do y, tras decla­ra­cio­nes dudo­sas y con­tra­dic­to­rias, tan­to Cara­bi­ne­ros como la Muni­ci­pa­li­dad de San­tia­go tuvie­ron que salir a defen­der­se y “acla­rar el hecho”. La denun­cia fue amplia­men­te difun­di­da en redes has­ta lle­gar a los medios tra­di­cio­na­les, la que algu­nos se atre­vie­ron abier­ta­men­te a deno­mi­nar como un mon­ta­je.

Alre­de­dor de las 20:00 hrs del mis­mo día vier­nes, Sara Rojas veci­na y diri­gen­ta del Barrio San Bor­ja reci­be dos impac­tos de bala en su depar­ta­men­to ubi­ca­do en un noveno piso, impac­tan­do direc­ta­men­te la ven­ta­na de su dor­mi­to­rio don­de ella se encon­tra­ba en ese momen­to. Estos ante­ce­den­tes se encuen­tran en la Fis­ca­lía Cen­tro Nor­te a se está a la espe­ra de la inves­ti­ga­ción corres­pon­dien­te. Como Asam­bleas del Eje Dig­ni­dad que­re­mos mani­fes­tar todo nues­tro apo­yo y soli­da­ri­dad con Sara Rojas, quien valien­te­men­te denun­ció este mon­ta­je median­te videos e imá­ge­nes que subió a sus redes socia­les per­so­na­les. Con­si­de­ra­mos este hecho como gra­ve, y espe­ra­mos que la inves­ti­ga­ción pue­da deter­mi­nar los res­pon­sa­bles de dichos dis­pa­ros, los que per­ci­bi­mos como una medi­da de ame­dren­ta­mien­to con­tra quie­nes se atre­ven a denun­ciar opor­tu­na­men­te uno de los tan­tos hechos que hemos pre­sen­cia­do quie­nes habi­ta­mos este sec­tor, el que se encuen­tra com­ple­ta­men­te sitia­do por las Fuer­zas de Orden y Segu­ri­dad.

Recha­za­mos la pre­sen­cia cons­tan­te y masi­va de Cara­bi­ne­ros, Fuer­zas Espe­cia­les y otros orga­nis­mos de Orden y Segu­ri­dad del Esta­do en nues­tros barrios, debi­do a su actuar repre­si­vo, vio­len­to y des­pro­por­cio­na­do sin dis­tin­ción, don­de tan­to los mani­fes­tan­tes que se con­gre­gan los días vier­nes en Pla­za Dig­ni­dad como noso­tros como veci­nos, nos hemos vis­to pro­fun­da­men­te afec­ta­dos en nues­tra inte­gri­dad físi­ca y psí­qui­ca y con una tre­men­da sen­sa­ción de impu­ni­dad ante las vio­la­cio­nes a los dere­chos huma­nos que ocu­rren ante nues­tros ojos. Con­si­de­ra­mos que su actuar, arbi­tra­rio e injus­ti­fi­ca­do, nos limi­ta tan­to en nues­tro des­pla­za­mien­to por nues­tros barrios, como tam­bién en nues­tro queha­cer como terri­to­rios orga­ni­za­dos que bus­ca­mos vol­ver a recu­pe­rar la vida de barrio, usar nues­tros espa­cios públi­cos, y for­mar­nos colec­ti­va­men­te de cara a los desafíos de este nue­vo Chi­le que está nacien­do al ale­ro de una nue­va Cons­ti­tu­ción. El uso indis­cri­mi­na­do y exce­si­vo de gases lacri­mó­ge­nos con sus­tan­cias quí­mi­cas que no son decla­ra­das, afec­tan gra­ve­men­te a todos los habi­tan­tes del sec­tor de Pla­za Dig­ni­dad y cuyos daños a lar­go pla­zo aún no son deter­mi­na­dos. Esta situa­ción a afec­ta­do mayor­men­te a per­so­nas de la ter­ce­ra edad, niños, niñas y ado­les­cen­tes, ani­ma­les y áreas ver­des del sec­tor, inclu­so al pun­to de que dos mas­co­tas de nues­tro barrio, falle­cie­ron de pan­crea­ti­tis pro­vo­ca­da por la inges­ta de pas­to con­ta­mi­na­do por gases lacri­mó­ge­nos, tes­ti­mo­nio que fue difun­di­do por El Des­con­cier­to el día 27 de febre­ro. Este hecho, moti­vo a la veci­na a pre­sen­tar una que­re­lla ante el Juz­ga­do de garan­tía de San­tia­go en con­tra de Cara­bi­ne­ros de Chi­le por mal­tra­to ani­mal, la cual fue decla­ra­da admi­si­ble. ¿Cómo pode­mos saber cuál es el real daño que nos está pro­vo­can­do a quie­nes habi­ta­mos el Eje Dig­ni­dad, la expo­si­ción pro­lon­ga­da y exce­si­va de este tipo de sus­tan­cias? ¿Cuán­do sabre­mos las reales con­se­cuen­cias? Exi­gi­mos al Esta­do de Chi­le, hacer­se car­go del daño que está pro­vo­can­do a la ciu­da­da­nía, e inves­ti­gar des­de ya, las con­se­cuen­cias que pue­da tener para nues­tra salud la expo­si­ción a estos ele­men­tos, y res­pe­tar lo que espe­ci­fi­ca la actual Cons­ti­tu­ción de nues­tro país, en el artícu­lo 19 don­de seña­la explí­ci­ta­men­te “el dere­cho de todo ciu­da­dano a vivir en un medio ambien­te lim­pio”. Por otra par­te, denun­cia­mos el uso de ele­men­tos disua­si­vos que no están per­mi­ti­dos según lo que indi­can los mis­mos pro­to­co­los de Cara­bi­ne­ros. Hemos vis­to como uti­li­zan ondas, boli­tas de vidrio, pie­dras cor­tan­tes y otros ele­men­tos que pue­den cau­sar gra­ves lesio­nes. Algu­nos de estos ante­ce­den­tes fue­ron entre­ga­dos por veci­nes a la Comi­sión revi­so­ra de la Acu­sa­ción Cons­ti­tu­cio­nal con­tra el Inten­den­te Feli­pe Gue­va­ra y a la Fis­ca­lía en los casos que corres­pon­de. Son innu­me­ra­bles las situa­cio­nes de vul­ne­ra­ción que hemos vivi­do en estos 4 meses como veci­nes, es por eso que hemos deci­di­do unir­nos y orga­ni­zar­nos para resis­tir en nues­tros terri­to­rios, a fin de con­quis­tar nues­tros dere­chos socia­les y recom­po­ner el teji­do social arre­ba­ta­do por la dic­ta­du­ra cívi­co-mili­tar. Cuya cara hoy vemos en nues­tros mis­mos veci­nos, que son capa­ces de incen­ti­var al odio y lla­mar abier­ta­men­te a armar­se con tal de man­te­ner todo como está. Que cri­mi­na­li­zan nues­tro actuar y nos sin­di­can como res­pon­sa­bles de la vio­len­cia, sien­do ellos los prin­ci­pa­les voce­ros de la into­le­ran­cia y la inju­ria en post de la defen­sa de los intere­ses polí­ti­cos del actual gobierno.