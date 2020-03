Argentina. Resumen Gremial y Social. 60 trabajadores del Hospital Posadas fueron reincorporados / CTA-A se suma al paro mundial de mujeres y diversidades

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 03 de Mar­zo de 2020.

Fru­to de la lucha

60 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras del Hos­pi­tal Posa­das fue­ron rein­cor­po­ra­dos

Agen­cia Acta – Tras la derro­ta del macris­mo y lo que sig­ni­fi­có su polí­ti­ca de ajus­te para la salud públi­ca, y en gene­ral para el sec­tor públi­co, con alre­de­dor de 1300 des­pi­dos en el Hos­pi­tal Posa­das, comen­zó el pro­ce­so de rein­cor­po­ra­ción de 205 tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos.

Tras cua­tro años de lucha por los des­pi­dos arbi­tra­rios enco­men­da­dos des­de la ges­tión macris­ta, hoy comen­zó el pro­ce­so de rein­cor­po­ra­ción de las y los tra­ba­ja­do­res cesan­tea­dos del Hos­pi­tal Posa­das.

En esta opor­tu­ni­dad, la pri­me­ra tan­da fue de 60, de los cua­les 30 se rein­te­gran a la plan­ta, y los demás ingre­san como mono­tri­bu­tis­tas. Esto se debe a una cues­tión pre­su­pues­ta­ria plan­tea­da en la mesa de nego­cia­ción entre los gre­mios, la comi­sión de pacien­tes, los des­pe­di­dos y el Minis­te­rio de Salud.

El acuer­do ade­más dis­po­ne que el pro­ce­so de rein­cor­po­ra­ción de las y los 205 des­pe­di­dos sea con­cre­ta­do has­ta agos­to. De esta nego­cia­ción par­ti­ci­pó la Madre de Pla­za de Mayo, Nora Cor­ti­ñas, quien a su vez es pacien­te del Posa­das.

«Lo logra­mos por­que cons­trui­mos una coa­li­ción con los des­pe­di­dos, con la CICOP, con el Sin­di­ca­to del Hos­pi­tal Posa­das, con los acti­vis­tas de base y con la comu­ni­dad expre­sa­da en la Comi­sión de Pacien­tes y Veci­nos e hici­mos del Posa­das cau­sa nacio­nal. Hace tres años cuan­do la noche negra del macris­mo ame­na­za­ba con arra­sar con el con­jun­to de la con­quis­tas de los tra­ba­ja­do­res, diji­mos, ’el Posa­das tie­ne que ser cau­sa nacio­nal’ y lo logra­mos.», sos­tu­vo Jor­ge Yab­kows­ki, Secre­ta­rio Gene­ral del FeS­Pro­Sa

La soli­da­ri­dad entre los des­pe­di­dos se man­tu­vo a lo lar­go de estos años, y hoy se cono­ció un caso espe­cial: una de las tra­ba­ja­do­ras en la lis­ta de esta pri­me­ra tan­da cedió su lugar a un com­pa­ñe­ro que se encuen­tra en nece­si­dad de cober­tu­ra médi­ca a tra­vés de la obra social.

Por otra par­te, los kios­qui­tos que se con­for­ma­ron ‑pri­me­ro de mane­ra ambu­lan­te- y asen­ta­dos en el hall del Hos­pi­tal sir­vie­ron para que aque­llos que no con­si­guie­ron tra­ba­jo o for­ma de sus­ten­tar­se logra­ran tener un ingre­so. Tam­bién, el dine­ro recau­da­do se uti­li­zó para ayu­dar a dos tra­ba­ja­do­ras que fue­ron des­pe­di­das mien­tras cur­sa­ban enfer­me­da­des deli­ca­das.

Por su par­te, Sil­via León, Secre­ta­ria de Géne­ro de la Cen­tral y tra­ba­ja­do­ra de ese hos­pi­tal, valo­ró: «Toda la lucha que veni­mos dan­do hace muchos años en este Hos­pi­tal, fue para que siga sien­do una ins­ti­tu­ción nacio­nal y por el pase a plan­ta». Y feli­ci­tó la lucha de estos cua­tro años: «han pues­to el cuer­po con muchí­si­ma con­vic­ción, enfren­tan­do los des­pi­dos en todos los sec­to­res del Esta­do, muchos de ellos con situa­cio­nes muy tre­men­das de injus­ti­cias y dolor. Pelean­do en las calles, y jun­to a toda la socie­dad, hemos logra­do derro­tar a ese gobierno».

Como comen­ta­ron los tra­ba­ja­do­res, estos kios­cos se man­ten­drán en pie has­ta que el últi­mo tra­ba­ja­dor sea rein­cor­po­ra­do. A su vez, las ganan­cias tam­bién ser­vi­rán para equi­li­brar los suel­dos entre los que están en plan­ta per­ma­nen­te y los mono­tri­bu­tis­tas.

Fuen­te: Canal Abier­to

CTA Autó­no­ma se suma al paro mun­dial de muje­res y diver­si­da­des

Mun­do Gre­mial – La Cen­tral de los Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na Autó­no­ma adhi­rió al cuar­to paro mun­dial de muje­res y diver­si­da­des don­de se movi­li­za­rán el 8 y 9 de mar­zo en recha­zo a “la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, por con­ve­nios colec­ti­vos de tra­ba­jo con pers­pec­ti­va de géne­ro que ter­mi­nen con las bre­chas en detri­men­to de muje­res y diver­si­da­des”, entre otros obje­ti­vos.

La Cen­tral de los Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na Autó­no­ma (CTAA) adhi­rió al cuar­to paro mun­dial de muje­res y diver­si­da­des con­vo­can­do a una Jor­na­da Nacio­nal de Lucha para el 8 y 9 de mar­zo pró­xi­mo, la cual con­ta­rá con “una huel­ga pro­duc­ti­va y repro­duc­ti­va de muje­res, les­bia­nas, tra­ves­tis, trans y no bina­ries y mar­chas en todo el país”.

El titu­lar de la enti­dad sin­di­cal, Ricar­do Pei­dro, los adjun­tos Hugo Godoy y Clau­dia Bai­go­rria, y la secre­ta­ria de Igual­dad de Géne­ro y Opor­tu­ni­da­des, Sil­via León, ase­gu­ra­ron ayer en un comu­ni­ca­do de pren­sa que “la CTA Autó­no­ma adhi­rió a la jor­na­da por­que la polí­ti­ca de endeu­da­mien­to que pro­fun­di­zó Mau­ri­cio Macri per­ju­di­có de for­ma expo­nen­cial a las muje­res y diver­si­da­des con el aumen­to de la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, desocu­pa­ción, sala­rios y jubi­la­cio­nes de pobre­za, des­pi­dos y el incre­men­to de la doble jor­na­da labo­ral”.

Los diri­gen­tes recla­ma­ron “la sus­pen­sión de los pagos y la inves­ti­ga­ción de la deu­da exter­na” y deman­da­ron “la rati­fi­ca­ción del Con­ve­nio 190 de la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT) sobre vio­len­cia y aco­so labo­ral, que es otro eje fun­da­men­tal”.

En este sen­ti­do la CTAA exi­gió a tra­vés de un comu­ni­ca­do que se “abor­dar de mane­ra inte­gral el tra­ba­jo repro­duc­ti­vo o de cui­da­dos que gene­ran inequi­da­des y desigual­da­des y per­ju­di­ca a muje­res y diver­si­da­des. Ello debe ser una polí­ti­ca públi­ca que gene­re empleo genuino, sin repro­duc­ción de los este­reo­ti­pos hege­mó­ni­cos de géne­ro”.

El 8 y 9 de mar­zo la Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res tam­bién se movi­li­za­rá en recha­zo de “la pre­ca­ri­za­ción labo­ral, por con­ve­nios colec­ti­vos de tra­ba­jo con pers­pec­ti­va de géne­ro que ter­mi­nen con las bre­chas en detri­men­to de muje­res y diver­si­da­des, un cupo labo­ral trans en el Esta­do y en el sec­tor pri­va­do y estra­te­gias de abor­da­je inte­gral para trans, tra­ves­tis, les­bia­nas y no bina­ries y la ple­na par­ti­ci­pa­ción sin­di­cal y polí­ti­ca feme­ni­na y de diver­si­da­des”.

Masi­vo recha­zo a “la peor pro­pues­ta sala­rial de la últi­ma déca­da”

por Sofía Alber­ti *

Una mul­ti­tu­di­na­ria con­vo­ca­to­ria de docen­tes, esta­ta­les y pro­fe­sio­na­les de la salud reco­rrió en la maña­na de ayer las calles de Rosa­rio repu­dian­do el ofre­ci­mien­to sala­rial del gobierno de Omar Perot­ti, cali­fi­ca­do de “inacep­ta­ble”.

Se res­pi­ra­ba mucha bron­ca e indig­na­ción. A media maña­na, la Pla­za 25 de Mayo ya reven­ta­ba de gen­te que, con guar­da­pol­vos, cha­le­cos, ban­de­ro­las, som­bri­llas, y gorros de sus orga­ni­za­cio­nes, salió a la calle para repu­diar el ofre­ci­mien­to del 3% de aumen­to y exi­gir suel­dos dig­nos. Colo­ri­da y rui­do­sa, la exten­sa colum­na de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras se diri­gió a Pla­za San Mar­tín, don­de se reali­zó un acto uni­ta­rio.

El plie­go reivin­di­ca­ti­vo de Amsa­fe Rosa­rio, ATE Rosa­rio, SIPRUS y la CTA Autó­no­ma, inclu­yó: sala­rios igual a la canas­ta fami­liar, el sos­te­ni­mien­to de la cláu­su­la gati­llo, el aumen­to con sumas remu­ne­ra­ti­vas y no en negro, jubi­la­cio­nes y con­di­cio­nes de tra­ba­jo dig­nas, aumen­to ya de las asig­na­cio­nes fami­lia­res, defen­sa de la caja de jubi­la­cio­nes pro­vin­cial y la obra social (IAPOS) y el res­ta­ble­ci­mien­to del Área Salud y Tra­ba­jo con la rein­cor­po­ra­ción del cen­te­nar de des­pe­di­dos y des­pe­di­das.

El paro en el sec­tor docen­te, tan­to públi­co como pri­va­do, fue casi total. Las y los esta­ta­les nuclea­dos en ATE tam­bién mos­tra­ron su des­con­ten­to con una medi­da de fuer­za por 24 horas y, SIPRUS, reali­zó cese de acti­vi­da­des has­ta las 14.00 y maña­na irá al paro a nivel pro­vin­cial.

“El gobierno empe­zó mal su ges­tión, pagán­do­nos fue­ra de tér­mino, que­rien­do expro­piar par­te de la pari­ta­ria 2019, aún no sabe­mos quié­nes serán los fun­cio­na­rios del Minis­te­rio de Edu­ca­ción. Hay mucha indig­na­ción, es la peor pro­pues­ta sala­rial de un gober­na­dor de la últi­ma déca­da. Des­de el pun­to de vis­ta cuan­ti­ta­ti­vo, es malí­si­ma y des­de el pun­to de vis­ta de la com­po­si­ción, tam­bién. Un jubi­la­do va a reci­bir un 1,5% de enero a junio”, enume­ró el secre­ta­rio Gene­ral de la CTA‑A y Amsa­fe Rosa­rio, Gus­ta­vo Terés. Amsa­fe Rosa­rio con­cen­tra­rá este mar­tes fren­te a la Caja de Jubi­la­cio­nes (Brown 2262) para denun­ciar esta situa­ción de los y las jubi­la­das.

“Ponen como excu­sa que no se apro­bó la ley de emer­gen­cia eco­nó­mi­ca, dicen que es una pro­vin­cia fun­di­da. Y en esto está el cen­tro de cómo salir de esta situa­ción. Des­de Siprus fui­mos muy crí­ti­cos de la polí­ti­ca de recur­sos huma­nos del gobierno ante­rior, denun­cia­mos la pre­ca­ri­za­ción de 1500 pro­fe­sio­na­les, la fal­ta de insu­mos y el colap­so de las guar­dias. Pero en los últi­mos meses esta situa­ción se ha pro­fun­di­za­do.”, denun­ció el pre­si­den­te de SIPRUS, Die­go Ain­suaín.

“La últi­ma reunión fue la sema­na pasa­da y has­ta la fecha no hemos reci­bi­do nin­gún tipo de anun­cio del gobierno pro­vin­cial para una nue­va reunión. Nos pare­ce irres­pon­sa­ble por par­te del gobierno cuan­do ya se han reuni­do con los docen­tes, cuan­do ya hubo una pro­pues­ta sala­rial por par­te del eje­cu­ti­vo que es irri­so­ria, que no lle­ga a cubrir la canas­ta fami­liar, que no lle­ga a cubrir la línea de la pobre­za. Segui­mos recla­man­do el pase a plan­ta de todos los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de nues­tra pro­vin­cia. Hay 7 mil vacan­tes y toda­vía no pode­mos resol­ver que 4.500 tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras pasen a plan­ta per­ma­nen­te.”, expre­só la secre­ta­ria Gene­ral de ATE Rosa­rio, Lore­na Almi­rón.

“Acá se está con el Fon­do Mone­ta­rio o con el pue­blo; con los ban­cos y las mul­ti­na­cio­na­les, o las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res; con el pago de la deu­da o la salud y la edu­ca­ción públi­cas. Noso­tros siem­pre estu­vi­mos del lado del pue­blo tra­ba­ja­dor y aho­ra no vamos a aflo­jar. Vamos a seguir en las calles.”, dijo Terés.

Comu­ni­ca­ción CTA‑A Rosa­rio – Fotos: Sofía Alber­ti* Equi­po de Comu­ni­ca­ción de la CTA Rosa­rio

«Cuan­do hay gobierno que escu­cha y da res­pues­tas a los tra­ba­ja­do­res, el camino es el diá­lo­go»

Info­gre­mia­les – El líder del Sute­ba, Rober­to Bara­del, res­pon­dió a las crí­ti­cas por haber acep­ta­do la ofer­ta de Kici­llof y dijo que «Los que hacen esas crí­ti­cas no tie­nen memo­ria o tie­nen afi­lia­ción par­ti­da­ria, por­que en el 2016 no hubo con­flic­to».

Des­pués de la pala­bra de Axel Kici­llof en la aper­tu­ra de sesio­nes ordi­na­rias de la Legis­la­tu­ra bonae­ren­se, dife­ren­tes fun­cio­na­rios y diri­gen­tes polí­ti­cos y gre­mia­les opi­na­ron sobre su dis­cur­so y tam­bién, ana­li­za­ron el por­ve­nir de la pro­vin­cia.

En el caso de Rober­to Bara­del, titu­lar del SUTEBA, la refle­xión pasó por la deli­ca­da situa­ción de la edu­ca­ción en el terri­to­rio, aun­que reco­no­ció que ya se avan­zó en algu­nos pasos.

«La pro­vin­cia de Bue­nos Aires nece­si­ta ser recons­trui­da en muchas áreas. Una de esas áreas es la edu­ca­ción. Dimos el pri­mer paso con la pari­ta­ria, pero toda­vía fal­ta mucho sin nin­gu­na duda y hay que seguir tra­ba­jan­do», expli­có para la pren­sa.

Des­pués, el diri­gen­te gre­mial recor­dó que jus­ta­men­te se cum­plió un año y sie­te meses de la explo­sión en la escue­la 49 de Moreno, en don­de falle­cie­ron una docen­te y un auxi­liar: San­dra Cala­mano y Rubén Rodrí­guez.

«Que­re­mos escue­las segu­ras, ya se lo hemos plan­tea­do al gober­na­dor, que los ha home­na­jea­do cuan­do asu­mió», indi­có Bara­del.

Por su par­te, el líder de SUTEBA y uno de los hom­bres fuer­tes del Fren­te de Uni­dad Docen­te, se refi­rió sobre las evi­den­tes dife­ren­cias que emer­gie­ron al inte­rior del sec­tor, lue­go de que dos de sus gre­mios ?UDOCBA y FEB- recha­za­ran la pro­pues­ta sala­rial del gobierno de Kici­llof. Es que, miem­bros de la opo­si­ción le recla­ma­ban a Bara­del haber acor­da­do «dema­sia­do rápi­do» lue­go de haber­se enfren­ta­do reite­ra­das veces al gobierno de María Euge­nia Vidal.

«Los que hacen esas crí­ti­cas no tie­nen memo­ria o tie­nen afi­lia­ción par­ti­da­ria, por­que en el 2016 no hubo con­flic­to. Cuan­do hay gobierno que escu­cha y dan res­pues­tas a los tra­ba­ja­do­res, el camino es el diá­lo­go y la nego­cia­ción», res­pon­dió ante la con­sul­ta del por­tal Info­cie­lo.

«Cuan­do hay gobier­nos que ata­can a la escue­la públi­ca y a los tra­ba­ja­do­res pre­ten­der­nos el suel­do, nos tene­mos que defen­der», agre­gó, en rela­ción a lo ocu­rri­do duran­te gran par­te del gobierno de Jun­tos por el Cam­bio.

«Somos gre­mios demo­crá­ti­cos, cada uno tie­ne sus posi­cio­nes y defi­nan las bases. Pero aho­ra todos tuvi­mos una mis­ma pos­tu­ra: comen­zar las cla­ses. Ade­más, hoy saca­mos un flyr des­de el FUD recor­dan­do a San­dra y Rubén y exi­gien­do escue­las segu­ras», cerró Bara­del.

Los ferro­via­rios tam­bién cerra­rán pari­ta­rias cor­tas con sumas fijas

El secre­ta­rio gene­ral de la Unión Ferro­via­ria, Ser­gio Sasia, con­fir­mó que está nego­cian­do una pari­ta­ria de «sumas fijas para enero, febre­ro y mar­zo», aun­que bus­can­do que no pro­vo­que «un acha­ta­mien­to» de la esca­la sala­rial.

«Esta­mos nego­cian­do sumas fijas para enero, febre­ro y mar­zo pero que sean por­cen­tua­les del sala­rio para no pro­vo­car un acha­ta­mien­to», sos­tu­vo Sasia.

Y deta­lló: «Nego­cia­mos de abril de este año a mar­zo del año que vie­ne. El año pasa­do equi­pa­ra­mos la infla­ción con las cláu­su­las de revi­sión. Vere­mos cómo se pre­sen­ta en esta opor­tu­ni­dad».

En diá­lo­go con radio El Des­ta­pe, el sin­di­ca­lis­ta agre­gó que «las pari­ta­rias son muy diver­sas» debi­do a las dife­ren­tes reali­da­des de los dis­tin­tos sec­to­res de la eco­no­mía y seña­ló que «por eso la CGT lo mane­ja como una situa­ción libre».

Por otra par­te, Sasia se refi­rió a la pre­sen­cia de un sec­tor de la CGT en la Asam­blea Legis­la­ti­va del domin­go pasa­do e indi­có que el dis­cur­so de Alber­to Fer­nán­dez le pare­ció «muy rea­lis­ta».

«Espe­re­mos que la rene­go­cia­ción de la deu­da sea cuan­to antes y eso le de un res­pi­ro a la Argen­ti­na», al ser con­sul­ta­do sobre la situa­ción del país, y agre­gó: «Tene­mos que sacar a la Argen­ti­na de este desas­tre entre todos».

Puer­to de Bue­nos Aires: FeM­PIN­RA mar­cha­rá maña­na con­tra las prác­ti­cas mono­pó­li­cas de la Maersk

Mun­do Gre­mial – La Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de la Repú­bli­ca Argen­ti­na entre­ga­rán un peti­to­rio a la Comi­sión Nacio­nal de Defen­sa de la Com­pe­ten­cia

La Fede­ra­ción Marí­ti­ma, Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (FeM­PIN­RA) que con­du­ce Juan Car­los Sch­mid con­cen­tra­rá maña­na miér­co­les des­de las 9.30 hs en la puer­ta de la Ter­mi­nal 4 (Ramón Cas­ti­llo e Acce­so Wil­son) des­de don­de mar­cha­rán hacia la Comi­sión Nacio­nal de Defen­sa de la Com­pe­ten­cia (CNDC) cito en Av. Julio Roca 651, para entre­gar un peti­to­rio “con­tra las prác­ti­cas mono­pó­li­cas de la Maersk, en defen­sa de los pues­tos labo­ra­les y exi­gien­do que se tomen las medi­das nece­sa­rias para que no haya tras­pa­so de car­gas entre las ter­mi­na­les”

La movi­li­za­ción se dará en el mar­co de la incer­ti­dum­bre labo­ral ante la fal­ta de defi­ni­cio­nes sobre la lici­ta­ción de las ter­mi­na­les del Puer­to de Bue­nos Aires. “Des­de hace varios años, la Fede­ra­ción vie­ne denun­cian­do la inte­gra­ción ver­ti­cal en todos los puer­tos de la región y el Puer­to de Bue­nos Aires no que­da exen­to de esta manio­bra que vie­nen rea­li­zan­do las gran­des empre­sas.”, argu­men­ta­ron des­de la FeM­PIN­RA.

Cabe recor­dar que el pasa­do jue­ves la Fede­ra­ción lle­vó a cabo una masi­va asam­blea en la sede de la Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT) de la que es par­te, don­de los tra­ba­ja­do­res por­tua­rios facul­ta­ron a la orga­ni­za­ción sin­di­cal a pro­fun­di­zar las medi­das gre­mia­les, por lo que está pen­dien­te la defi­ni­ción de una fecha con­cre­ta para el paro de acti­vi­da­des del sec­tor por­tua­rio y marí­ti­mo.

“Des­de la FeM­PIN­RA esta­mos con gran preo­cu­pa­ción y segui­mos des­de cer­ca todo lo que com­pe­te al Puer­to de Bue­nos Aires. Por eso le pedi­mos al Esta­do que impi­da el avan­ce de los mono­po­lios en la acti­vi­dad marí­ti­ma y que se com­ple­ten en el sec­tor por­tua­rio las desig­na­cio­nes del Minis­te­rio de Trans­por­te para poder tra­ba­jar de mane­ra con­jun­ta con los desig­na­dos en el área”, fina­li­za­ron.