A tra­vés de un video la CTA AUTÓNOMA lla­ma a dis­tri­buir la rique­za, sus­pen­der e inves­ti­gar el pago de la deu­da exter­na y gra­var las for­tu­nas de los mul­ti­mi­llo­na­rios

Nin­gún hogar pobre en la Argen­ti­na: “Dis­tri­buir la rique­za para salir de la cri­sis”

La CTA Autó­no­ma lan­zó este vier­nes la Cam­pa­ña “Dis­tri­buir la rique­za para salir de la cri­sis”, que se des­pren­de del Mani­fies­to Nacio­nal por la sobe­ra­nía, el tra­ba­jo y la pro­duc­ción, pre­sen­ta­do el 1 de Mayo pasa­do por un con­jun­to de orga­ni­za­cio­nes socia­les, polí­ti­cas y sin­di­ca­les. Sala­rio uni­ver­sal, impues­to per­ma­nen­te a las gran­des for­tu­nas, sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, ener­gé­ti­ca y tec­no­ló­gi­ca, for­ta­le­cer la demo­cra­cia para que no haya nin­gún hogar pobre en la Argen­ti­na y ter­mi­nar con la inequi­dad de géne­ro, se cuen­tan entre los prin­ci­pa­les ejes.

La pro­fun­di­za­ción de las polí­ti­cas neo­li­be­ra­les de los últi­mos cua­tro

años, gene­ra­ron exclu­sión, pobre­za y ham­bre en nues­tro país, y como

con­se­cuen­cia, Argen­ti­na atra­vie­sa una de las mayo­res cri­sis eco­nó­mi­cas y

socia­les de su his­to­ria.

Es en este esce­na­rio de cri­sis, agra­va­do por la pan­de­mia, cuan­do la

CTA Autó­no­ma, fiel a su his­to­ria, vuel­ve a impul­sar una agen­da de

desa­rro­llo pro­duc­ti­vo nacio­nal, reva­lo­ri­zan­do la impor­tan­cia estra­té­gi­ca

de los sis­te­mas públi­cos, con una fuer­te rei­vin­di­ca­ción de la sobe­ra­nía

ali­men­ta­ria, ener­gé­ti­ca y tec­no­ló­gi­ca, así como del tra­ba­jo y la

pro­duc­ción.

En este sen­ti­do, entien­de que el esta­ble­ci­mien­to de un Sala­rio

Uni­ver­sal, que per­mi­ta reco­no­cer como tra­ba­jo, tareas que has­ta el

momen­to no han sido mun­dial­men­te reco­no­ci­das (de cui­da­do, las que lle­van

ade­lan­te tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res comu­ni­ta­rios), por poner dos

ejem­plos, es impres­cin­di­ble para que no haya nin­gún hogar pobre en

nues­tro país.

Por otro lado, la CTA Autó­no­ma entien­de que la cri­sis la deben pagar

los gran­des gru­pos finan­cie­ros, quie­nes des­de hace déca­das vie­nen

enri­que­cién­do­se a cos­ta de las rique­zas que gene­ra­mos las y los

tra­ba­ja­do­res. Para ello es fun­da­men­tal una ren­ta per­ma­nen­te sobre la

rique­za de los 114 mil argen­ti­nos y argen­ti­nas con patri­mo­nios

supe­rio­res al millón de dóla­res y la sus­pen­sión del pago e inves­ti­ga­ción

de la deu­da.

Este pleno ejer­ci­cio de la sobe­ra­nía, solo será posi­ble pro­fun­di­zan­do

la par­ti­ci­pa­ción demo­crá­ti­ca, y con un Esta­do pre­sen­te, que garan­ti­ce

el desa­rro­llo pro­duc­ti­vo, el acce­so a una ali­men­ta­ción salu­da­ble, y a

pre­cio jus­to, la salud, la edu­ca­ción, el pleno empleo y la vivien­da. Así

como tam­bién es fun­da­men­tal el desa­rro­llo de polí­ti­cas públi­cas que

tien­dan a una mayor equi­dad de géne­ro en todos los ámbi­tos y la

erra­di­ca­ción de la vio­len­cia de géne­ro en todas sus for­mas.

El res­to de mate­ria­les de la cam­pa­ña están dis­po­ni­bles en las redes socia­les de la Cen­tral:

Mani­fies­to nacio­nal por la sobe­ra­nía, el tra­ba­jo y la pro­duc­ción

En el mar­co del lan­za­mien­to de la Cam­pa­ña Nacio­nal de la CTA Autó­no­ma «Dis­tri­buir la rique­za para salir de la cri­sis», ACTA vuel­ve a publi­car el Mani­fies­to Nacio­nal por la sobe­ra­nía, el tra­ba­jo y la pro­duc­ción, pre­sen­ta­do el 1 de Mayo pasa­do por un con­jun­to de orga­ni­za­cio­nes socia­les, polí­ti­cas y sin­di­ca­les.

La glo­ba­li­za­ción del capi­tal, ini­cia­da a media­dos de los setenta,dio

por tie­rra con la Argen­ti­na en vías de desa­rro­llo indus­trial para

sumer­gir­la en un pro­ce­so pro­fun­do de sub­de­sa­rro­llo. La dic­ta­du­ra

mili­tar, la déca­da pér­di­da del ochen­ta, el mene­mis­mo, el gobierno de la

Alian­za y la fatí­di­ca eta­pa de Cam­bie­mos son ejem­plos de la agen­da

dede­pen­den­cia eco­nó­mi­ca y pobre­za extre­ma impues­ta por la glo­ba­li­za­ción

finan­cie­ra en nues­tro país.

Bajo el con­tex­to de un mun­do que entra­ba en rece­sión, la pan­de­mia del

Coro­na­vi­rus pro­fun­di­zó su cri­sis, agu­di­zó la lucha inter-impe­ria­lis­ta y

fre­nó la ten­den­cia expan­si­va del capi­tal trans­na­cio­nal. Esto gene­ró una

opor­tu­ni­dad para reto­mar una agen­da de desa­rro­llo nacio­nal en los

paí­ses peri­fé­ri­cos como Argen­ti­na. Se reve­la así la impor­tan­cia

estra­té­gi­ca de los mal­tra­ta­dos sis­te­mas públi­cos como apues­ta últi­ma

para sal­var a la huma­ni­dad de la desin­te­gra­ción social. Sin embar­go,

dejar atrás en for­ma defi­ni­ti­va al neo­li­be­ra­lis­mo reque­ri­rá des­pla­zar la

subor­di­na­ción impues­ta por el capi­tal trans­na­cio­nal a los paí­ses

peri­fé­ri­cos e incor­po­rar nue­vos cri­te­rios socia­les que con­so­li­den la

inte­gra­ción nacio­nal. Dichos prin­ci­pios de orden socio-eco­nó­mi­co,

basa­dos en una rei­vin­di­ca­ción de la soberanía,el tra­ba­jo y la

pro­duc­ción, debe­rán ir más allá de la indis­cu­ti­da rei­vin­di­ca­ción de la

impor­tan­cia del Esta­do en la salud, la lucha con­tra el ham­bre o en el

rol pre­pon­de­ran­te que ten­drá en la recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca.

Nadie pue­de negar los lazos de depen­den­cia eco­nó­mi­ca y polí­ti­ca que

el régi­men neo­li­be­ral deja como pesa­da heren­cia en la Argen­ti­na.

Demo­cra­ti­zar una eco­no­mía extran­je­ri­za­da y colo­ni­za­da des­de sus entra­ñas

(cul­tu­ra­les, pro­duc­ti­vas y finan­cie­ras) reque­ri­rá un ejer­ci­cio pleno de

la sobe­ra­nía polí­ti­ca en defen­sa del inte­rés nacio­nal, tan­to des­de la

ges­tión esta­tal como des­de los sec­to­res de la pro­duc­ción y el tra­ba­jo.

Por otro lado, no pode­mos pen­sar que, supe­ra­da la cri­sis de la

pan­de­mia, la eco­no­mía mun­dial vuel­va a fun­cio­nar como has­ta aho­ra. Hoy

en día, la sali­da que se pen­sa­ba para nues­tro país, basa­da en poder

gene­rar un shock de expor­ta­cio­nes, no tie­ne asi­de­ro en la reali­dad.

Pri­me­ro, por­que el mer­ca­do externo está depri­mi­do. Segun­do, por­que la

apues­ta a gran­des expor­ta­cio­nes a tra­vés del sha­le gas para que gene­ra­ra

dóla­res, tam­po­co tie­ne pers­pec­ti­vas fren­te a una baja de la deman­da

inter­na­cio­nal y en los pre­cios. Por lo tan­to, no hay recu­pe­ra­ción si no

es pen­san­do seria­men­te en el mer­ca­do interno como actor fun­da­men­tal,

impul­san­do un fuer­te pro­ce­so de sus­ti­tu­ción de impor­ta­cio­nes. Ahí tie­ne

un rol impres­cin­di­ble, como induc­tor de la deman­da agre­ga­da, un piso de

ingre­sos de alcan­ce uni­ver­sal equi­va­len­te al valor de una canas­ta de

bie­nes y ser­vi­cios, que per­mi­ta reco­no­cer como tra­ba­jo, tareas que has­ta

el momen­to no han sido mun­dial­men­te reco­no­ci­das (como los tra­ba­jos del

sis­te­ma de cui­da­do, por nom­brar un ejem­plo) y que per­mi­ten a un hogar

supe­rar la situa­ción de pobre­za.

A dicho esce­na­rio se suman una vio­len­cia machis­ta y una des­igual­dad

de géne­ro en mate­ria labo­ral que no pue­den ser natu­ra­li­za­das, en un

con­tex­to don­de las difi­cul­ta­des para las muje­res y para las diver­si­da­des

son mucho mayo­res.

En este momen­to com­ple­jo de la patria reafir­ma­mos nues­tra con­vic­ción

de que sólo el ejer­ci­cio con­cre­to de la sobe­ra­nía nacio­nal garan­ti­za­rá a

nues­tro pue­blo una sali­da a la cri­sis glo­bal con inde­pen­den­cia

eco­nó­mi­ca y jus­ti­cia social.

Los ejes de las polí­ti­cas sobe­ra­nas que pro­po­ne­mos son los siguien­tes:

I Sobe­ra­nía Ali­men­ta­ria.

Núcleo de cual­quier prin­ci­pio bási­co de jus­ti­cia social. En lo

con­cre­to requie­re inde­pen­di­za­ra la pro­duc­ción, trans­por­te y

comer­cia­li­za­ción de ali­men­tos de las cade­nas glo­ba­les de espe­cu­la­ción

finan­cie­ra. Para esto es nece­sa­rio:

En la esfe­ra de la pro­duc­ción: impul­sar la crea­ción de un millón de

cha­cras mix­tas com­bi­na­das con la indus­tria­li­za­ción del cam­po,

pla­ni­fi­ca­da y fede­ral. Esto nos daría sobe­ra­nía ali­men­ta­ria regio­nal y

capa­ci­dad de expor­ta­ción de ali­men­tos sanos, salu­da­bles, con

tra­za­bi­li­dad y arte­sa­na­les, que es lo que la Argen­ti­na y el mun­do

deman­dan actual­men­te y a futu­ro.

En la esfe­ra de lalo­gís­ti­ca: dar prio­ri­dad en el abas­te­ci­mien­to a la peque­ña pro­duc­ción de cer­ca­nía.

En el esla­bón de comer­cia­li­za­ción se debe garan­ti­zar el comer­cio

jus­to. Para esto es nece­sa­rio, en el mer­ca­do interno reem­pla­zar al

capi­tal con­cen­tra­dos extran­je­ro pre­pon­de­ran­te en los super­mer­ca­dos, por

capi­tal públi­co que garan­ti­ce el abas­te­ci­mien­to jus­to.

En el mer­ca­do de expor­ta­ción de ali­men­tos es nece­sa­rio decla­rar de

inte­rés y uti­li­dad públi­ca aque­llos sec­to­res eco­nó­mi­cos que resul­ten

cen­tra­les para enfren­tar la cri­sis ali­men­ta­ria. En este aspec­to se

impo­ne la nece­si­dad de una empre­sa esta­tal con capa­ci­dad regu­la­do­ra de

los pre­cios inter­nos.

II-Sobe­ra­nía Mone­ta­ria y Finan­cie­ra.

Nin­gún país se desa­rro­lló uti­li­zan­do la mone­da de otro. Rom­per con la

depen­den­cia mone­ta­ria y finan­cie­ra de los mer­ca­dos espe­cu­la­ti­vos de

cré­di­to requie­re comen­zar por:

Recu­pe­rar capa­ci­dad de emi­sión pro­pia de dine­ro esta­tal (per­di­da en épo­cas de glo­ba­li­za­ción)

Defi­nir nacio­nal­men­te el des­tino del cré­di­to interno. El obje­to de la

emi­sión esta­tal no pue­de estar en manos, en últi­ma ins­tan­cia, del poder

dis­cre­cio­nal de ban­cos pri­va­dos y extran­je­ros regu­la­dos des­de el

exte­rior.

Decla­rar al sis­te­ma ban­ca­rio como ser­vi­cio públi­co. La cri­sis mos­tró

que los ser­vi­cios finan­cie­ros son esen­cia­les para el fun­cio­na­mien­to

eco­nó­mi­co dela socie­dad. Un ser­vi­cio finan­cie­ro públi­co debe­ría tener

hoy como prio­ri­dad recons­truir el capi­tal de tra­ba­jo en los sec­to­res más

débi­les de la pro­duc­ción, expro­pia­do por la usu­ra.

Impul­sar un plan de finan­cia­mien­to com­pul­si­vo. Con esto que­re­mos

decir que los ban­cos tie­nen que garan­ti­zar que se repro­gra­ma­rán todas

las deu­das que no pue­dan pagar­se. Pero ade­más, que se van a acti­var las

líneas de cré­di­to para garan­ti­zar el pago de sala­rios y el cré­di­to para

el capi­tal de tra­ba­jo. Se requie­re una inter­ven­ción más agre­si­va del

BCRA y si es nece­sa­rio inter­ve­nir la ban­ca pri­va­da para que ope­re por

cuen­ta y orden del Cen­tral y cum­pla con las regu­la­cio­nes de la Auto­ri­dad

Públi­ca. Esta ini­cia­ti­va debe ser seg­men­ta­da ya que gran­des fir­mas

están en con­di­cio­nes de afron­tar con capi­tal pro­pio, o a tra­vés de la

capi­ta­li­za­ción de sus pro­pie­ta­rios, el pago de la nómi­na sala­rial e

impues­tos.

Crear un fon­do para pro­mo­ción de la eco­no­mía popu­lar a tra­vés de cré­di­tos y sub­si­dios.

Crear un Ban­co Fede­ral de Desa­rro­llo que impul­se el cre­ci­mien­to en los sec­to­res estra­té­gi­cos

III-Sobe­ra­nía Fis­cal.

Su ejer­ci­cio impli­ca recu­pe­rar auto­no­mía para defi­nir, des­de el

inte­rés nacio­nal, los impues­tos y los des­ti­nos del gas­to­pú­bli­co. Esto

nos exi­ge con urgen­cia, al menos, cua­tro gran­des medi­das.

Libe­rar por 5 años al Esta­do de cual­quier com­pro­mi­so rela­cio­na­do con

una deu­da exter­na espu­ria, gene­ra­da como con­tra­ca­ra de la fuga de

capi­ta­les con­cen­tra­dos al exterior.Auditar exhaus­ti­va­men­te, en ese

perio­do, la tota­li­dad del endeu­da­mien­to públi­co. Veri­fi­car las emi­sio­nes

en la que actua­ron fun­cio­na­rios públi­cos rela­cio­na­dos con los fon­dos o

la ban­ca inter­na­cio­nal invo­lu­cra­da. Apro­ve­chan­do la infor­ma­ción

inter­na­cio­nal y cons­tru­yen­do un padrón de acree­do­res para com­pro­bar la

rela­ción de endeu­da­mien­to y fuga de capi­ta­les.

Con­so­li­dar un “Impues­to Soli­da­rio” como meca­nis­mo para que el 5% más

rico de nues­tra comu­ni­dad con­tri­bu­ya a aten­der la situa­ción de pobre­za

estruc­tu­ral (agra­va­da por la pan­de­mia) en la que vive el 40 % de nues­tra

comu­ni­dad (y 60 % de nues­tros niños y niñas).

Impul­sar una refor­ma tri­bu­ta­ria inte­gral pro­gre­si­va, incre­men­tan­do los gra­vá­me­nes sobre los sec­to­res de mayo­res ingre­sos.

Orde­nar el des­tino nacio­nal de la deman­da inter­na dan­do prio­ri­dad a

las pymes y coope­ra­ti­vas de la eco­no­mía popu­lar a tra­vés del com­pre

esta­tal. Ins­tru­men­to que debe ser exten­di­do a empre­sas públi­cas,

pro­vee­do­res del Esta­do y con­ce­sio­na­rios de ser­vi­cio públi­cos. Los

requi­si­tos debe­rían per­mi­tir­les a estos sec­to­res participar,por ejem­plo,

en lici­ta­cio­nes sub­di­vi­di­da por volú­me­nes par­cia­les (fun­da­men­tal para

las más peque­ñas). Pre­fe­ren­cia en igual sen­ti­do para la obra públi­ca.

IV-Sobe­ra­nía Pro­duc­ti­va

Recom­po­ner sala­rios, jubi­la­cio­nes ein­gre­sos de la eco­no­mía popu­lar es

el eje de deman­da de cual­quier recu­pe­ra­ción de empre­sas pymes y

coope­ra­ti­vas. Por otra par­te, es tam­bién un requi­si­to bási­co para salir

de la pan­de­mia de pobre­za e indi­gen­cia en la que que­dó inmer­sa la

socie­dad argentina,plagada hoy de tra­ba­ja­do­res pobres lue­go de las

cru­za­das­neo­li­be­ra­les.

Impul­sar una estra­te­gia de sus­ti­tu­ción y con­trol estric­to de

impor­ta­cio­nes para que sólo se com­pren en el exte­rior insu­mos

insus­ti­tui­bles para el desa­rro­llo de la indus­tria nacio­nal y para

con­su­mos esen­cia­les.

Pro­mo­ver la arti­cu­la­ción entre la cien­cia y el sec­tor pro­duc­ti­vo. El

lar­go pla­zo debe­ría ver­se sig­na­do por trans­fe­ren­cia de cono­ci­mien­to y

tec­no­lo­gía al sec­tor indus­trial, posi­bi­li­tan­do así mayor valor agre­ga­do

y, en con­se­cuen­cia, pro­duc­ción más com­pe­ti­ti­va a nivel mun­dial. La

tarea, a par­tir de la inno­va­ción, es esti­mu­lar el sur­gi­mien­to de nue­vas

ramas pro­duc­ti­vas.

Impul­sar un sis­te­ma nacio­nal de inno­va­ción don­de los sabe­res

cien­tí­fi­cos, obre­ros, popu­la­res y esta­ta­les se pon­gan al ser­vi­cio del

desa­rro­llo nacio­nal.

Prohi­bir la remi­sión de uti­li­da­des al exte­rior por par­te del capi­tal

extran­je­ro duran­te los 5 años que reque­ri­rá rever­tir la cri­sis eco­nó­mi­ca

y social en la que esta­mos inmer­sos.

Socia­li­zar la ren­ta tec­no­ló­gi­ca pro­pi­cian­do un nue­vo repar­to del

tiem­po de tra­ba­jo entre empleo y for­ma­ción. En el nue­vo para­dig­ma

pro­duc­ti­vo el menor uso de la fuer­za de tra­ba­jo por uni­dad de pro­duc­to o

ser­vi­cio cul­mi­na con mayo­res índi­ces de des­em­pleo y sobre­ex­plo­ta­ción

labo­ral. De tal for­ma la ren­ta tec­no­ló­gi­ca, que es fru­to del

cono­ci­mien­to social­men­te ela­bo­ra­do, es apro­pia­da total­men­te por el

capi­ta­lis­ta. Así mis­mo la mayor for­ma­ción que requie­re la incor­po­ra­ción

de nue­vas tec­no­lo­gías que­da cir­cuns­crip­ta a las posi­bi­li­da­des del

tra­ba­ja­dor. La nue­va ins­ti­tu­cio­na­li­dad apun­ta a que el repar­to social de

esta ren­ta tec­no­lo­gía per­mi­ta, a tra­vés de un Segu­ro de Empleo y

For­ma­ción, el repar­to de las horas de tra­ba­jo y estra­te­gias de for­ma­ción

ver­te­bra­das de for­ma más inclu­si­va a tra­vés del repar­to del exce­den­te

eco­nó­mi­co gene­ra­do social­men­te.

Regis­trar y For­ma­li­zar pro­duc­ti­va­men­te a la eco­no­mía popu­lar. Hay que

moder­ni­zar y adap­tar los meca­nis­mos e ins­ti­tu­cio­nes para que los

tra­ba­ja­do­res de este sec­tor sean reco­no­ci­dos en sus dere­chos,

visi­bi­li­za­dos y acom­pa­ña­dos en sus acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas.

Reco­no­cer las tareas de cui­da­do como tareas labo­ra­les, con su

reco­no­ci­mien­to eco­nó­mi­co den­tro del piso de reco­no­ci­mien­to úni­co

uni­ver­sal.

V- Sobe­ra­nía Ener­gé­ti­ca

La ener­gía es un insu­mo bási­co de cual­quier esque­ma sus­ten­ta­ble de

desa­rro­llo pro­duc­ti­vo. Salir del extrac­ti­vis­mo de los recur­sos

natu­ra­les, que toma al com­ple­jo ener­gé­ti­co como un com­mo­di­tie de

expor­ta­ción a tra­vés encla­ves extran­je­ros, va a reque­ri­ru­na estra­te­gia

de reapro­pia­ción y con­trol esta­tal de los mis­mos.

El mar­co del derrum­be del valor patri­mo­nial de las accio­nes

empre­sa­rias abre la opor­tu­ni­dad para que el Esta­do vuel­va a ocu­par un

papel cen­tral en acti­vi­da­des neu­rál­gi­cas, sobre todo del com­ple­jo

ener­gé­ti­co. Recu­pe­rar el con­trol sobre YPF y el pro­ce­so de dis­tri­bu­ción

ener­gé­ti­ca podría per­mi­tir vol­ver a tener un sis­te­ma cen­tra­li­za­do

fun­da­men­tal para pen­sar en un pro­yec­to cen­tra­do en el desa­rro­llo

pro­duc­ti­vo nacio­nal.

La esta­ti­za­ción de las empre­sas de ser­vi­cios públi­cos va a per­mi­tir un

acce­so demo­crá­ti­co a la ener­gía como dere­cho humano e insu­mo pro­duc­ti­vo

estra­té­gi­co.

VI-Sobe­ra­nía Marí­ti­ma

Defen­der nues­tra sobe­ra­nía marí­ti­ma impli­ca tomar medi­das con los siguien­tes pro­pó­si­tos:

Recons­truir la flo­ta mer­can­te de ban­de­ra nacio­nal. Esto per­mi­ti­rá

dis­mi­nuir en for­ma sig­ni­fi­ca­ti­va los cos­tos por ser­vi­cios de fle­tes que

hoy paga nues­tro país a bar­cos extran­je­ros para trans­por­tar los

pro­duc­tos de expor­ta­ción.

Nacio­na­li­zar los puer­tos. Recu­pe­rar esta herra­mien­ta sobe­ra­na per­mi­ti­rá

al Esta­do pro­mo­ver las expor­ta­cio­nes de las peque­ñas y media­nas empre­sas

y con­tro­lar mejor las impor­ta­cio­nes.

Pro­te­ger nues­tros recur­sos marí­ti­mos­de la depre­da­ción.

Impul­sar los asti­lle­ros nacio­na­les, una indus­tria cla­ve para un país que

pre­ten­de indus­tria­li­zar­se y recu­pe­rar la flo­ta mer­can­te de ban­de­ra

nacio­nal y la indus­tria de defen­sa marí­ti­ma.

VII-Piso de Ingre­sos Garan­ti­za­do

Se tra­ta de la cons­truc­ción de un piso de ingre­sos y garan­tías para

el con­jun­to de la pobla­ción que supo­ne un shock dis­tri­bu­ti­vo en la

eco­no­mía que, en tan­to pro­mue­ve una modi­fi­ca­ción de la deman­da agre­ga­da,

se arti­cu­la con la reorien­ta­ción del mode­lo pro­duc­ti­vo. Piso de

Ingre­sos que se com­po­ne de tres ins­tru­men­tos

Uni­ver­sa­li­za­ción de una Sala­rio social de Empleo y For­ma­ción para

todos los jefes y jefas de hogar des­ocu­pa­dos o con ocu­pa­cio­nes de

Sub­sis­ten­cia

Ver­da­de­ra uni­ver­sa­li­za­ción de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo hoy

apro­xi­ma­da­men­te 4 millo­nes de niños y niñas no son alcan­za­das por esta

cober­tu­ra.

Esta­ble­ci­mien­to de una jubi­la­ción uni­ver­sal para la pobla­ción adul­ta

mayor equi­va­len­te al 82% del Sala­rio social de Empleo y for­ma­ción.

La arti­cu­la­ción del sala­rio social y la uni­ver­sa­li­za­ción de la

asig­na­ción por hijo debe garan­ti­zar que en el pro­ce­so de recu­pe­ra­ción

pro­duc­ti­va se garan­ti­ce que nin­gún hogar cai­ga por deba­jo de la línea de

la pobre­za.

VIII-Acce­so a la Vivien­da Dig­na y Pla­ni­fi­ca­ción Terri­to­rial

Poner en mar­cha un plan de cons­truc­ción de un millón de vivien­das

popu­la­res en un año. Un hecho de jus­ti­cia social y uni­dad nacio­nal. La

vivien­da fue cons­trui­da por el ser humano para pro­te­ger­se del ambien­te y

de las pes­tes y pan­de­mias. No pue­de haber salud para todos sin

vivien­das dig­nas pla­ni­fi­ca­das con urba­nis­mo popu­lar, sanea­mien­to y

vin­cu­la­ción a su pro­duc­ción.

A cien años de la pri­me­ra regu­la­ción de alqui­le­res, el Esta­do

nacio­nal debe regu­lar las con­di­cio­nes y los pre­cios de uno de los

dere­chos bási­cos de las mayo­rías: el acce­so a la vivien­da. Es hora de

ter­mi­nar con los con­tra­tos cor­tos, el libre pre­cio, las exi­gen­cias

abu­si­vas para poder acce­der a un techo pagan­do alqui­ler, el nego­cio de

las garan­tías finan­cie­ras, y los abu­sos de inter­me­dia­rios que recuer­dan

el papel de los capa­ta­ces de con­ven­ti­llo. Es nece­sa­rio impul­sar la Ley

de Alqui­le­res: regis­tro de con­tra­tos, pla­zo míni­mo legal de 7 años, y

recu­pe­ra­ción de un índi­ce esta­tal de ajus­te de pre­cios basa­do en un

pro­me­dio entre pre­cios al con­su­mi­dor y varia­ción sala­rial.

Reor­de­na­mien­to del terri­to­rio nacio­nal con nue­vas ciu­da­des crea­das

alre­de­dor de nue­vas uni­da­des pro­duc­ti­vas. Muchos paí­ses en la pos gue­rra

pro­ve­cha­ron para com­bi­nar el esfuer­zo pri­va­do y públi­co

des­cen­tra­li­zan­do la pro­duc­ción en ciu­da­des peque­ñas para des­con­ges­tio­nar

a las gran­des urbes. El tra­ba­jo es garan­tía de arrai­go, por eso la

impor­tan­cia de pla­ni­fi­car la vivien­da y la pro­duc­ción con­jun­ta­men­te.

Inte­gra­ción social y urba­na de los 4.416 barrios popu­la­res de

argen­ti­na y crea­ción de 200.000 lotes con ser­vi­cios para las jóve­nes

fami­lias humil­des. Es fun­da­men­tal cam­biar las con­di­cio­nes de extre­ma

exclu­sión en las que vive el sec­tor más empo­bre­ci­do de nues­tro pue­blo:

sin agua pota­ble ni cloa­cas, sin reco­lec­ción de resi­duos, ais­la­dos de

los cen­tros urba­nos don­de se con­cen­tra el tra­ba­jo, la salud y la

edu­ca­ción.

Nues­tra reali­dad mues­tra que las cri­sis poten­cian la lucha soli­da­ria

del pue­blo argen­tino por la jus­ti­cia social. Con el úni­co fin de una

patria gran­de y sobe­ra­na con­vo­ca­mos a las fuer­zas del tra­ba­jo y la

pro­duc­ción con ple­na con­cien­cia de la cri­sis, pero tam­bién, con pro­fun­da

con­fian­za en la capa­ci­dad trans­for­ma­do­ra de la reali­dad que tie­ne el

cam­po nacio­nal cuan­do está uni­do detrás de un des­tino común.

Fir­man

CTA Autó­no­ma. UTEP. Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res. Mov. Nac. de Empre­sas Recu­pe­ra­das. Con­se­jo Pro­duc­ti­vo Nacio­nal. Vía Cam­pe­si­na. FEMPINRA. CCC. Fed. Nac. de Inqui­li­nos. Mesa de Uni­dad PyME. Fren­te Popu­lar Dario San­ti­llán. Somos Barrios de Pie. Fede­ra­ción de Coope­ra­ti­vas de Tra­ba­jo Evi­ta. Barrios Pero­nis­tas. CTD Ani­bal Verón. Sea­mos Libres. FENAT (Fede­ra­ción Nacio­nal terri­to­rial ) MAR ( Movi­mien­to Argen­ti­na Revel­de ) MAP ( Movi­mien­to de Acción Popu­lar. CTD Aní­bal Veron. FUBADEYO. CHE PIBE. Aso­cia­ción Amas de Casa del País. Foro por la Niñez. CNTI (Coor­di­na­ción nacio­nal de tra­ba­ja­do­res de la indus­tria) ATE AAPM FESPROSA CONADU‑H SECEIC (Cue­ro) AECPRA (Correo) CISPREN (Pren­sa) SITRAIC (Cons­truc­ción) UCRA (Trans­por­te) SOEIL Ing. Ledes­ma STA- Ing. El Taba­cal SOEASI- Ing. San Isi­dro. APJBO- Jerár­qui­co de Ban­ca­rios SITEBA- Ban­ca­rios NOS- Gas­tro­nó­mi­cos. UETTEL- Tele­fó­ni­cos Fed. SITECH. Docen­tes, Cha­co. UTEM- Docen­tes Misio­nes. ADUCA, Docen­tes Cata­mar­ca SITEMCO, Muni­ci­pa­les Corrien­tes. UTEM, Muni­ci­pa­les V. María. Sin. Pe​.Se. Do. Río Negro y Neu­quén. SINDECAF, San Juan. SINDECAF, San Nico­lás. APECAF, Río IV Fede­ra­ción de Guar­da­vi­das- FAG ABP, Buzos Pro­fe­sio­na­les. GOA, Odon­to­ló­gi­cos. PIPPSIRA, [email protected] SEI, Inmo­bi­lia­rios. ATSN. Segu­ri­dad Neu­quén. SUTRA, Segu­ri­dad misio­nes. SIVISA, Segu­ri­dad Sal­ta. SATIVA, (Vidrio). SUCEV, (Cos­tu­re­ros). SOMPTNTA, Cha­co. NUSISA, (Salud pri­va­da) UTRACOS, (Comer­cio) ANTA (Tra­ba­ja­do­res Auto­ges­tio­na­dos)

«Cha­vo» Arre­cey­gor /​«Que­re­mos acti­var la pro­duc­ción y una indus­tria audio­vi­sual nacio­nal»

Hora­cio “Cha­vo” Arre­cey­gor es el secre­ta­rio Gene­ral

del Sin­di­ca­to Argen­tino de Tele­vi­sión, Ser­vi­cios Audio­vi­sua­les,

Inter­ac­ti­vos y de Datos (SATSAID), orga­ni­za­ción que inte­gra la Corrien­te

Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res. En diá­lo­go con Radio Grá­fi­ca deta­lló la

situa­ción de los tra­ba­ja­do­res del gre­mio, el tra­ba­jo en medio de la

pan­de­mia y cómo afec­tó acti­vi­da­des, el cre­ci­mien­to del tele­tra­ba­jo y la

nece­si­dad de su regu­la­ción. Tam­bién expli­có por­que ve una opor­tu­ni­dad

para el cre­ci­mien­to de la pro­duc­ción de fic­ción en la pos­pan­de­mia.

“En tele­vi­sión hubo que dis­cu­tir mucho con las empre­sas sobre la

can­ti­dad de gen­te que se nece­si­ta­ba, sobre los pro­to­co­los sani­ta­rios, la

can­ti­dad de gen­te que podía estar en un estu­dio y en un con­trol. Des­de

el comien­zo de la pan­de­mia hici­mos un con­trol muy fuer­te para evi­tar la

pro­gra­ma­ción con públi­co e ir mane­jan­do la situa­ción”, comen­zó

expli­can­do en diá­lo­go con Radio Grá­fi­ca Hora­cio “Cha­vo” Arre­cey­gor des­cri­bien­do

las pri­me­ras medi­das en el sec­tor audio­vi­sual fren­te a la pan­de­mia de

Covid-19. Los cana­les de tele­vi­sión han man­te­ni­do su fun­cio­na­mien­to

habi­tual, así como aque­llos tra­ba­ja­do­res del gre­mio liga­dos a la

acti­vi­dad en los ser­vi­cios de cable e inter­net.

“Recién la sema­na pasa­da apa­re­cie­ron los pri­me­ros casos posi­ti­vos de

Covid-19, tam­bién con un tra­ba­jo muy fuer­te de los dele­ga­dos y del

gre­mio para que se cum­pla todo. Esta­mos aho­ra insis­tien­do para que no se

rela­jen los con­tro­les, inclu­si­ve con los invi­ta­dos. En algu­nos

pro­gra­mas te apa­re­cen 5 o 6 invi­ta­dos en una mesa”, cri­ti­có Arre­cey­gor.

“En el Cable fui­mos esen­cia­les des­de el prin­ci­pio. Inter­net tie­ne que

fun­cio­nar a pleno. Pri­me­ro aten­di­mos des­de afue­ra, con el tiem­po, para

resol­ver algu­nos pro­ble­mas, tuvi­mos que hacer un pro­to­co­lo para ingre­sar

a los domi­ci­lios, pero inten­ta­mos solu­cio­nar los pro­ble­mas siem­pre

des­de afue­ra”, agre­gó.

TELETRABAJO: “HEMOS TENIDO UN AVANCE IMPRESIONANTE CON ESTA MODALIDAD”

La pan­de­mia y nece­sa­rias medi­das de Ais­la­mien­to Social, Pre­ven­ti­vo y

Obli­ga­to­rio, dis­pa­ra­ron la can­ti­dad de tra­ba­ja­do­res que rea­li­zan sus

tareas labo­ra­les median­te el deno­mi­na­do tele­tra­ba­jo. Con ello se

ace­le­ra­ron los deba­tes en el Con­gre­so para avan­zar en una regu­la­ción de

la cual par­ti­ci­pó el SATSAID.

“Hemos teni­do un avan­ce impre­sio­nan­te con esta moda­li­dad de

tra­ba­jo. Hoy tene­mos un 40% de los tra­ba­ja­do­res en for­ma pre­sen­cial,

otro 40% por tele­tra­ba­jo y un 20% que son casos de per­so­nas mayo­res de

60 años o con algu­na enfer­me­dad”, deta­lló el refe­ren­te de los tra­ba­ja­do­res de Tele­vi­sión.

“Para poner un ejem­plo, hoy tene­mos en Direct TV 800 per­so­nas todas tele­tra­ba­jan­do. Hay un pro­ble­ma impor­tan­te por­que eso no lo tene­mos legis­la­do ni con­ven­cio­na­do. Nos pare­ce bár­ba­ro que se tra­te de legis­lar este año por­que es la dis­cu­sión que vie­ne”, expli­có Arre­cey­gor.

“Hoy se pue­de poner un canal al aire en for­ma remo­ta. Las edi­cio­nes,

la grá­fi­ca se pue­den hacer des­de tu casa. Hay mul­ti­na­cio­na­les que han

traí­do todo un nue­vo equi­pa­mien­to”, aña­dió sobre los cam­bios

tec­no­ló­gi­cos y el impac­to en las moda­li­da­des de tra­ba­jo.

“HAY UNA PREOCUPACIÓN POR PROTEGER EL TRABAJO NACIONAL Y POR TENER UNA LEGISLACIÓN LO MÁS FUERTE POSIBLE”

El deba­te por tele­tra­ba­jo se acti­vó en el Con­gre­so de la Nación don­de

se pre­sen­ta­ron en el lap­so de pocas sema­nas mas de 20 pro­yec­tos entre

las cáma­ras de dipu­tados y sena­do­res.

El mar­tes 16 de junio par­ti­ci­pa­ron en modo remo­to de una sesión

infor­ma­ti­va – con­vo­ca­da des­de la Comi­sión de Legis­la­ción Labo­ral de la

Cáma­ra de Dipu­tadas- la CGT, ambas CTA jun­to a gre­mios de

tele­co­mu­ni­ca­cio­nes e infor­má­ti­cos sobre la moda­li­dad del tele­tra­ba­jo.

Des­de las cen­tra­les y sin­di­ca­tos fue­ron apor­tan­do cada uno su visión en

la bús­que­da de un pro­yec­to de con­sen­so. Arre­cey­gor fue uno de los que

par­ti­ci­pó apor­tan­do la mira­da del SATSAID.

“Segui­mos muy de cer­ca todos los pro­yec­tos. Como inte­gran­tes de la

Corrien­te Fede­ral tra­ba­ja­mos con los que pre­sen­ta­ron Wal­ter Correa y

Vane­sa Siley, así como con el de Clau­dia Orma­chea. Hay

preo­cu­pa­cio­nes que son fuer­tes. Por ejem­plo, en nues­tra acti­vi­dad, ¿cómo

pro­te­ge­mos el tra­ba­jo nacio­nal y que mul­ti­na­cio­na­les no edi­ten o

pro­duz­can des­de el exte­rior?“, advir­tió el tam­bién diri­gen­te de Tele­vi­sión.

“Hay una preo­cu­pa­ción por pro­te­ger el tra­ba­jo nacio­nal y por

tener una legis­la­ción lo más fuer­te posi­ble por­que si no des­pués la

dis­cu­sión con­ven­cio­nal se te com­pli­ca. Cuan­to mejor esté

regu­la­da esta acti­vi­dad en la ley de Con­tra­tos de Tra­ba­jo mejor para

nues­tras acti­vi­da­des”, expli­có sobre un tema que preo­cu­pa en el mun­do

sin­di­cal.

“Nos llue­ven las denun­cias de los com­pa­ñe­ros por­que como no tenés

legis­la­ción ni está regu­la­do en las con­ven­cio­nes colec­ti­vas es difí­cil

con­tro­lar. Esta­mos afron­tan­do una situa­ción con las empre­sas sin res­pal­do legal”, expre­só.

Arre­cey­gor con­tó que muchos de los pro­ble­mas ini­cia­les que se

pre­sen­tan en el tele­tra­ba­jo se van resol­vien­do a par­tir de la acción de

los dele­ga­dos. “Un gran por­cen­ta­je de empre­sas están pro­ve­yen­do los

equi­pos. Algu­nas empre­sas sub­si­dian la uti­li­za­ción, los megas. Vamos

metien­do cosas has­ta que apa­rez­ca la legis­la­ción. Hay que dar la

dis­cu­sión dia­ria has­ta que pue­das tener la legis­la­ción. mien­tras tan­to

con las cáma­ras poder ir dis­cu­tién­do­lo en el con­ve­nio colec­ti­vo”.

PAGO SALARIOS, CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN

Con las medi­das de ais­la­mien­to social, el sec­tor más afec­ta­do de los

tra­ba­ja­do­res que repre­sen­ta el gre­mio se da en aque­llos dedi­ca­dos a la

pro­duc­ción de fic­ción y a móvi­les para cubrir acti­vi­da­des depor­ti­vas y

even­tos, todo para­li­za­do todo des­de mar­zo.

“Tene­mos tres o cua­tro empre­sas en esta situa­ción de las que

pro­du­cen fic­ción. Vamos lle­van­do y acor­dan­do la situa­ción den­tro del

artícu­lo 223 Bis (de la Ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo). Sal­vo

Pol­ka que fue el que más se demo­ró des­pués esta­mos en el 80% del

sala­rio, son empre­sas que ade­más con­si­guie­ron el ATP (Pro­gra­ma de

Asis­ten­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción)”, indi­có Arre­cey­gor.

En cuan­to a los cana­les de aire apun­tó que reci­bie­ron el bene­fi­cio

del ATP Tele­fé y Amé­ri­ca. “A canal 13 y al 9 no se lo die­ron por­que no

pudie­ron jus­ti­fi­car la baja en la recau­da­ción”, aña­dió.

LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR PARA LA POSPANDEMIA /​“VA A HABER UNA DEMANDA MUY FUERTE DE CONTENIDO POR LAS PLATAFORMAS”

Un tema que empie­za a plan­tear­se es la reac­ti­va­ción eco­nó­mi­ca para la

pos­pan­de­mia. Pese al duro pre­sen­te, Arre­cey­gor se mues­tra opti­mis­ta

para el futu­ro pró­xi­mo.

“A la sali­da de esto pode­mos tener un motor muy fuer­te de

cre­ci­mien­to en la pro­duc­ción para las pla­ta­for­mas. Va a haber una

deman­da muy fuer­te de las pla­ta­for­mas de con­te­ni­do”. Son ya

varios los meses sin pro­duc­ción con una deman­da alta de los con­su­mi­do­res

de estos con­te­ni­dos que en cua­ren­te­na tuvo más tiem­po para ver esos

con­te­ni­dos. Los núme­ros de cre­ci­mien­to de Net­flix son con­tun­den­tes, así

como la irrup­ción de varias pla­ta­for­mas con un ser­vi­cio simi­lar.

“Hay una dis­cu­sión gene­ral del tema, ver cual es la deman­da

para la pro­duc­ción. Que­re­mos acti­var la pro­duc­ción y una indus­tria

audio­vi­sual local. Tene­mos que ver qué va a poner el Esta­do,

qué las empre­sas. Por ejem­plo, paí­ses como Méxi­co, Espa­ña y Cana­dá

tie­nen incen­ti­vos muy impor­tan­tes para la pro­duc­ción de con­te­ni­dos. A

veces las pla­ta­for­mas pro­du­cen en otro lado por el tema impo­si­ti­vo”.

“Esta­mos vien­do cuá­les van a ser las herra­mien­tas para poner

en fun­cio­na­mien­to una indus­tria que pue­de pro­du­cir dóla­res para el país”, cerró Arre­cey­gor.

Gre­mio de fle­te­ros denun­ció que empre­sa­rios «man­da­ron a dete­ner» a dos afi­lia­dos por recla­mar mejo­ras labo­ra­les

El Sin­di­ca­to Úni­co de Fle­te­ros denun­ció la deten­ción de dos afi­lia­dos en Bahía Blan­ca y lo atri­bu­yó a una per­se­cu­ción gre­mial por par­te de sec­to­res empre­sa­rios de la ciu­dad, en con­ni­ven­cia con la poli­cía y la jus­ti­cia. Uno de ellos es el dele­ga­do regio­nal del gre­mio. 19/​06/​2020

El Sin­di­ca­to Úni­co de Fle­te­ros de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (SIUNFLETRA) denun­ció la

deten­ción de dos afi­lia­dos en Bahía Blan­ca, entre ellos el refe­ren­te

del gre­mio en la Ciu­dad, y lo atri­bu­yó a una per­se­cu­ción gre­mial por

par­te de sec­to­res empre­sa­rios de la ciu­dad, en con­ni­ven­cia con la

poli­cía y la jus­ti­cia.

Los afi­lia­dos al gre­mio fue­ron

dete­ni­dos por «impe­dir la cir­cu­la­ción de camio­nes». Sin embar­go, des­de

el sin­di­ca­to ase­gu­ran que se tra­ta de otro epi­so­dio de ame­dren­ta­mien­to

por el recla­mo de los dere­chos labo­ra­les y acu­san a un com­ple­jo

entra­ma­do de poder, que reúne a empre­sa­rios y miem­bros judi­cia­les y

poli­cia­les.

«No es la pri­me­ra vez que nos ocu­rre esto en Bahía Blan­ca, esto es casi cons­tan­te», le dijo a Info­Gre­mia­les Sebas­tian Lopez, Dele­ga­do Gene­ral del gre­mio.

«El dele­ga­do actual­men­te sigue dete­ni­do» espe­ci­fi­có el gre­mia­lis­ta. El otro afi­lia­do ya fue libe­ra­do.

«El

úni­co fin es evi­tar que el SIUNFLETRA defien­da los obje­ti­vos

pri­mor­dia­les como la dis­tri­bu­ción equi­ta­ti­va de las car­gas y las tari­fas

dig­nas en el trans­por­te inten­ta por todos los medios man­ci­llar nues­tro

tra­ba­jo gre­mial», denun­ció en decla­ra­cio­nes al por­tal Todo Pro­vin­cia el secre­ta­rio gene­ral del gre­mio, Mario Perey­ra.

«Nues­tros afi­lia­dos están sien­do dis­cri­mi­na­dos en la dis­tri­bu­ción de car­gas en el par­ti­do de Bahía Blan­ca

por el sólo hecho de adhe­rir a las pos­tu­ras del sin­di­ca­to que

repre­sen­ta a los pro­pie­ta­rios de vehícu­los de car­gas que pres­tan el

ser­vi­cio de fle­tes en las ramas cereal, fer­ti­li­zan­tes, correo, puer­to,

jugos, com­bus­ti­ble, expre­sos y mudan­zas», remar­có el diri­gen­te sin­di­cal.

Y

advir­tió: «No que­re­mos acos­tum­brar­nos ni natu­ra­li­zar estos atro­pe­llos

de los gru­pos empre­sa­rios que apo­yán­do­se en la pre­ca­ri­za­ción labo­ral

impi­den la liber­tad de tra­ba­jo de nues­tros afi­lia­dos y dis­cri­mi­nan a los

trans­por­tis­tas que se adhie­ren a nues­tro gre­mio».

«Nues­tros refe­ren­tes y afi­lia­dos bahien­ses están cola­bo­ran­do con ollas popu­la­res, come­do­res, dona­cio­nes de ali­men­tos y trans­por­te de dona­cio­nes para ayu­dar a los más vul­ne­ra­bles. Sin embar­go, no fui­mos noti­cias. Por más que lo inten­ten, no baja­re­mos nues­tras ban­de­ras por­que naci­mos luchan­do por la defen­sa de nues­tros dere­chos», con­clu­yó Perey­ra.

Dos de cada 10 comer­cios no vol­ve­rán a abrir tras la cua­ren­te­na

La cri­sis gene­ra­da por el coro­na­vi­rus afec­tó a todas las acti­vi­da­des pro­duc­ti­vas pero cas­ti­gó en espe­cial al comer­cio ya que, según esti­ma­cio­nes del sec­tor, «dos de cada diez esta­ble­ci­mien­tos» que debie­ron cerrar no podrán reabrir una vez pasa­da la cua­ren­te­na. 19/​06/​2020

Así sur­ge de un rele­va­mien­to rea­li­za­do en la Ciu­dad de Bue­nos Aires por la Fede­ra­ción de Comer­cio e Indus­tria por­te­ña (FECOBA).

Según el son­deo, el

18% de los comer­cios que cerra­ron sus puer­tas por la pan­de­mia y las

medi­das de ais­la­mien­to toma­das por el Gobierno no reanu­da­rán

acti­vi­da­des.

De

acuer­do con la infor­ma­ción sumi­nis­tra­da, el rele­va­mien­to de la enti­dad

inclu­yó a las 62 zonas comer­cia­les de la ciu­dad de Bue­nos Aires, don­de se esti­ma que hay cer­ca de 140.000 comer­cios en total, lo que supo­ne que unos 25.000 loca­les están cerra­dos en for­ma per­ma­nen­te.

Los

rubros más cas­ti­ga­dos por la pan­de­mia fue­ron los loca­les des­ti­na­dos a

indu­men­ta­ria y cal­za­do, que en los últi­mos días pudie­ron regre­sar al

tra­ba­jo con estric­tas medi­das sani­ta­rias.

Por el

con­tra­rio, logra­ron man­te­ner­se en acti­vi­dad otros rubros como los

maxi­kios­cos, las far­ma­cias y los super­mer­ca­dos, aun­que caye­ron las

ven­tas en for­ma con­si­de­ra­ble.

Los loca­les dedi­ca­dos a la

gas­tro­no­mía tam­bién estu­vie­ron muy gol­pea­dos y pudie­ron sub­sis­tir con

las ven­tas por deli­very o ‘take away’.

«No está­ba­mos pre­pa­ra­dos para 90 días ence­rra­dos y con cero ven­tas», dijo a la agen­cia NA Fabián Cas­ti­llo, titu­lar de FECOBA, y aler­tó que la ven­ta onli­ne no per­mi­te com­pen­sar las pér­di­das del sec­tor.

Agre­gó: «Venía­mos

de dos años de rece­sión muy fuer­te, con altas tasas de inte­rés arri­ba

del 100% que hacían impo­si­ble finan­ciar­se para com­prar mer­ca­de­ría y se

nos vino enci­ma este ice­berg de la cua­ren­te­na que nadie podía pre­ver».

El

domin­go es el Día del Padre y ante esa cele­bra­ción los comer­cios

espe­ran tener un repun­te en las ven­tas. «Cree­mos que están dadas las

con­di­cio­nes para esta­ble­cer una excep­ción. Los pro­to­co­los sani­ta­rios se

están cum­plien­do en prác­ti­ca­men­te todos los nego­cios. Ade­lan­tar una hora

el hora­rio de aper­tu­ra nos dará un poco más de mar­gen para empu­jar algo

las ven­tas», seña­ló el diri­gen­te.

Otor­gan bonos de 5 a 41 mil pesos a pro­fe­sio­na­les de la salud de Hos­pi­ta­les y orga­nis­mos des­cen­tra­li­za­dos

El Minis­te­rio de Salud de la Nación dará incen­ti­vos para capa­ci­ta­ción men­sual no remu­ne­ra­ti­vos de entre 5.000 y 41.000 pesos a resi­den­tes y a sus jefes de espe­cia­li­da­des bási­cas, Tera­pia Inten­si­va infan­til, neo­na­to­lo­gía y epi­de­mio­lo­gía que estén cum­plien­do un pro­gra­ma de for­ma­ción del Sis­te­ma Nacio­nal de Resi­den­cias de Hos­pi­ta­les Nacio­na­les, juris­dic­cio­na­les pro­vin­cia­les y orga­nis­mos des­cen­tra­li­za­dos. 19/​06/​2020

Así lo infor­mó la reso­lu­ción 1054⁄ 2020 publi­ca­da hoy en el

Bole­tín Ofi­cial, que indi­có que el mode­lo de resi­den­cias requie­re de «un

pro­gra­ma de for­ma­ción dise­ña­do y desa­rro­lla­do para gene­rar gra­dos de

auto­no­mía y res­pon­sa­bi­li­dad cre­cien­te, al tiem­po que esta­ble­ce las

tareas asis­ten­cia­les y la super­vi­sión de los resi­den­tes».

La

nor­ma­ti­va resal­tó que «que la for­ma­ción en ser­vi­cio debe ser revi­sa­da y

actua­li­za­da para ade­cuar­se a los avan­ces del cono­ci­mien­to y a las

polí­ti­cas sani­ta­rias, con­tem­plan­do la posi­bi­li­dad de aumen­tar los años

de finan­cia­mien­to de resi­den­cia de acuer­do con las exi­gen­cias de la

for­ma­ción».

En

ese con­tex­to, se fijó que se asig­na­rá un incen­ti­vo de capa­ci­ta­ción

men­sual de carác­ter no remu­ne­ra­ti­vo de 5.000 pesos por los meses de

mayo, junio y julio de este año y de 10.000 a par­tir del 1 de agos­to a

los/​las resi­den­tes de las espe­cia­li­da­des Bási­cas y sus res­pec­ti­vos

jefes.

Ade­más, ese mon­to se otor­ga­rá a resi­den­tes de

«espe­cia­li­da­des Post-Bási­cas de Neo­na­to­lo­gía y Tera­pia Inten­si­va

Infan­til y sus res­pec­ti­vos jefes/​as que estén cum­plien­do con un pro­gra­ma

de for­ma­ción en el mar­co del Sis­te­ma Nacio­nal de Resi­den­cias del Equi­po

de Salud- regla­men­ta­do por la Reso­lu­ción 1993/​2015- y que pres­ten

ser­vi­cios en juris­dic­ción Pro­vin­cial».

Otro incen­ti­vo de

7.500 pesos será asig­na­do, según indi­ca el artícu­lo 2 de la nor­ma­ti­va,

por los meses de mayo, junio y julio de este año a todos/​as los/​as

resi­den­tes de espe­cia­li­da­des bási­cas de pri­mer y segun­do año de

for­ma­ción y de 5.000 pesos para aque­llos de espe­cia­li­da­des Bási­cas de

los res­tan­tes años.

Igua­les mon­tos serán otor­ga­dos a los

resi­den­tes y jefes de Post-Bási­cas de las espe­cia­li­da­des de Neo­na­to­lo­gía

y Tera­pia Inten­si­va Infan­til, que se encuen­tren cum­plien­do con un

pro­gra­ma de for­ma­ción de resi­den­cias en Hos­pi­ta­les Nacio­na­les, en el de

Pedia­tría Garrahan, el de Alta Com­ple­ji­dad en Red «El Cru­ce, Nés­tor

Kirch­ner», en orga­nis­mos des­cen­tra­li­za­dos y en la resi­den­cia de

Epi­de­mio­lo­gía.

A par­tir del 1 de agos­to de este año, a

dichos resi­den­tes de pri­me­ro y segun­do año se les dará un incen­ti­vo de

capa­ci­ta­ción men­sual de 12.500 pesos mien­tras que será de 10.000 pesos

para los/​as resi­den­tes de espe­cia­li­da­des bási­cas de los res­tan­tes años

de for­ma­ción y a sus jefes.

El minis­te­rio de Salud

asig­na­rá en su par­ti­da pre­su­pues­ta­ria 26.760 pesos a los resi­den­tes

nacio­na­les de pri­mer año de la espe­cia­li­dad de Epi­de­mio­lo­gía por los

meses de abril, mayo, junio y julio de este año; 30.735 pesos para los

de segun­do; 37.119 pesos para los resi­den­tes de ter­cer y cuar­to año, y 41.000 pesos para las/​os pro­fe­sio­na­les nacio­na­les que se desem­pe­ñen como jefas/​es de resi­den­tes de dicha espe­cia­li­dad.

La nor­ma­ti­va acla­ró que el incen­ti­vo de capa­ci­ta­ción «no reem­pla­za­rá y/​o sus­pen­de­rá los suple­men­tos, incen­ti­vos, esti­pen­dios, adi­cio­na­les y/​o com­pen­sa­cio­nes otor­ga­dos en los Hos­pi­ta­les de Juris­dic­ción Pro­vin­cial o Nacio­nal».

Emplea­dos de Vicen­tin con­tra el inten­den­te:

«Cuan­do cerra­ron dos pro­ce­sos y sus veci­nos se que­da­ron sin tra­ba­jo,

nun­ca se soli­da­ri­zó»

Lean­dro Mon­zón, inte­gran­te de la Comi­sión Inter­na de Vicen­tin, sos­tu­vo hoy que la noti­cia de la inter­ven­ción de la empre­sa fue «una espe­ran­za para los tra­ba­ja­do­res», pidió no estig­ma­ti­zar a los veci­nos que pro­tes­tan pero cues­tio­nó al inten­den­te que fogo­nea el levan­ta­mien­to: «Cuan­do cerra­ron dos pro­ce­sos y sus veci­nos se que­da­ron sin tra­ba­jo, nun­ca se soli­da­ri­zó». 19/​06/​2020

Lean­dro Mon­zón sos­tu­vo que «se paró un poco la

incer­ti­dum­bre en Ave­lla­ne­da (San­ta Fe), que venía no sólo des­de

diciem­bre que pasó lo de la cesa­ción de pago, sino des­de hace más de dos

años, cuan­do Vicen­tin cerró dos pro­ce­sos pro­duc­ti­vos acá y los lle­vó a

San Loren­zo».

Según rela­tó el repre­sen­tan­te gre­mial en

decla­ra­cio­nes a FM Futu­Röck, los due­ños de Vicen­tin «hicie­ron algo

simi­lar en los ’90, cuan­do deja­ron a 1200 tra­ba­ja­do­res afue­ra, y aho­ra

la solu­ción que dio el Gobierno, la ayu­da, la inter­ven­ción, fue

una espe­ran­za que le dio a los tra­ba­ja­do­res a futu­ro, por­que la empre­sa

nun­ca dio un pano­ra­ma de cómo iba a ser».

«Noso­tros

venía­mos audien­cia tras audien­cia por­que, ade­más, ellos tenían una

deu­da que iba de 100 mil a 120 mil pesos por cada tra­ba­ja­dor», expli­có Mon­zón, quien ase­ve­ró que Vicen­tin tie­ne «casi 3.000 tra­ba­ja­do­res».

«Acá

nun­ca se paró ni se mer­mó la pro­duc­ción, y des­de que salió la noti­cia

de la inter­ven­ción siem­pre nos con­sul­ta­ban a los com­pa­ñe­ros del

sin­di­ca­to cómo veía­mos esto, por­que la pala­bra ‘esta­ti­za­ción’ siem­pre da

mie­do», dijo el tra­ba­ja­dor.

«Es que los medios

hege­mó­ni­cos dicen que todo lo que toca el Esta­do lo arrui­na, enton­ces

los tra­ba­ja­do­res nos pre­gun­tan, y noso­tros les deci­mos que es la

sal­va­ción de algo que no tenía futu­ro, por­que la empre­sa iba a la

quie­bra y no se avi­zo­ra­ba otra cosa acá», ase­ve­ró.

Mon­zón

indi­có que man­tu­vie­ron varias reunio­nes con auto­ri­da­des

guber­na­men­ta­les; entre ellas con el gober­na­dor de San­ta Fe, Omar

Perot­ti, y dijo que «toda­vía no apa­re­ce la pala­bra esta­ti­za­ción» sino

que «están espe­ran­do a ver si hay ideas supe­ra­do­ras, que espe­ra­rán

duran­te 60 días», el tiem­po esti­pu­la­do de la inter­ven­ción.

Al ser con­sul­ta­do res­pec­to de las pro­tes­tas con­tra la inter­ven­ción, Mon­zón dijo: «Yo

sepa­ro en dos, las mani­fes­ta­cio­nes de la ciu­da­da­nía están bien, por­que

cuan­do noso­tros hace­mos huel­ga o movi­li­za­mos tam­po­co nos gus­ta que nos

estig­ma­ti­cen».

«Lo que sí repu­dia­mos es el

accio­nar del inten­den­te Dio­ni­sio Scar­pin y su poder polí­ti­co por­que,

cuan­do a noso­tros nos cerra­ron dos pro­ce­sos pro­duc­ti­vos y los ciu­da­da­nos

de su ciu­dad se que­da­ron sin tra­ba­jo, él nun­ca se expre­só ni soli­da­ri­zó

con sus tra­ba­ja­do­res», cues­tio­nó.

Scar­pin fue uno de los par­ti­ci­pan­tes de la mar­cha en recla­mo por la inter­ven­ción de Vicen­tin, y, días atrás, ase­ve­ró que «hay una preo­cu­pa­ción del avan­ce del Esta­do en la socie­dad pri­va­da de la Argen­ti­na».

El gre­mio voce­ro de LATAM y los intere­ses detrás del mode­lo de sin­di­ca­li­za­ción por empre­sa

(Por Jor­ge Duar­te ) El refe­ren­te del sin­di­ca­to de pilo­tos de LATAM, exclu­si­vo de la fir­ma y pro­mo­cio­na­do por ella, hizo un raid mediá­ti­co en el que defen­dió los intere­ses empre­sa­rios y jus­ti­fi­có el des­pi­do de sus com­pa­ñe­ros por el «alto cos­to del emplea­do». Las dis­tor­sio­nes patro­na­les del mode­lo sin­di­cal por empre­sa. 19/​06/​2020

Uno de los pro­pó­si­tos de la tan men­ta­da «Revo­lu­ción de

los Avio­nes» que pro­mo­vía Gui­ller­mo Die­trich, como voce­ro en el sec­tor

de Trans­por­te de la ges­tión de Mau­ri­cio Macri, era avan­zar en la

des­re­gu­la­ción total de la acti­vi­dad. Ir a un esque­ma de extre­ma

liber­tad de mer­ca­do en el que las empre­sas com­pi­tie­ran sin otro fin que

el de bus­car ren­ta­bi­li­dad. No se toma­ba en cuen­ta el rol social ni

estra­té­gi­co de la línea aérea de ban­de­ra, ni las ven­ta­jas adi­cio­na­les de

la conec­ti­vi­dad, ni tam­po­co las nece­si­da­des de las comu­ni­da­des sobre

las que pesa el hecho de no ser des­ti­nos ape­te­ci­bles en tér­mi­nos

eco­nó­mi­cos.

Para ese plan, ambi­cio­so, que con­ta­ba con las low cost como pun­ta de lan­za,

se impo­nía la vul­ne­ra­ción de la legis­la­ción labo­ral y fun­da­men­tal­men­te

la fle­xi­bi­li­za­ción de las con­di­cio­nes de empleo y sala­rio. En ese plano

la frac­tu­ra de la resis­ten­cia gre­mial era un pun­to cla­ve.

Si bien en el sec­tor aero­náu­ti­co hay una fuer­te dis­per­sión sin­di­cal, debi­do a que al menos 7 gre­mios repre­sen­tan las dife­ren­tes tareas que abar­ca la acti­vi­dad,

el mode­lo de sin­di­ca­to por rama era un obs­tácu­lo cla­ro. Impo­nía

igual­dad de con­di­cio­nes sala­ria­les en todas las com­pa­ñías y un piso de

dere­chos labo­ra­les (más alto que la media de la región) con el que los

empre­sa­rios esta­ban dis­pues­tos a con­fron­tar, robus­te­ci­dos por el empu­je

ofi­cial.

Por ello avan­za­ron en con­tra­ta­cio­nes bajo otro

encua­dre para pagar menos sala­rios, sub­si­dios encu­bier­tos con fon­dos

pro­vin­cia­les y dife­ren­tes estra­te­gias para eva­dir sus obli­ga­cio­nes como

emplea­do­res. Cla­ro que para ello con­ta­ban con el gui­ño del

eje­cu­ti­vo de turno que los alen­ta­ba y que eva­día su res­pon­sa­bi­li­dad de

con­tra­lor. Lo veían como una espe­cie de ante­sa­la de la refor­ma labo­ral

con la que soña­ban des­de La Rosa­da.

El últi­mo esla­bón de esa cade­na era la crea­ción de gre­mios por empre­sa, los deno­mi­na­dos «gre­mios ama­ri­llos».

Se lan­za­ban y veloz­men­te el Minis­te­rio de Tra­ba­jo pri­me­ro y la

degra­da­da Secre­ta­ría de Tra­ba­jo des­pués los ano­ta­ba en el regis­tro de

aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les. A medi­da. Efi­cien­tes.

Así

nacie­ron, una tras otra, la Aso­cia­ción Sin­di­cal de Tra­ba­ja­do­res de

Jets­mart, UNEN (Unión de Emplea­dos de Nor­we­gian) y la Aso­cia­ción

Sin­di­cal de Tra­ba­ja­do­res de Fly­bon­di. Ade­más se robus­te­ció la Unión

Pilo­tos Avia­do­res de LATAM, cuyo refe­ren­te, Fer­nán Aras, ayer hizo las

veces de voce­ro de la línea aérea. «Cuan­do vos des­de algún sin­di­ca­to

pro­mo­vés que sea muy alto el cos­to del emplea­do, que sea poco efi­cien­te,

son dis­tin­tas cosas que habría que cam­biar«, dijo Aras en decla­ra­cio­nes a Radio Con Vos. Lue­go refor­zó esos con­cep­tos en un raid mediá­ti­co.

«Es

muy difí­cil exi­gir­le a la empre­sa con­ti­nui­dad por­que no hay acti­vi­dad.

Esto es lo mis­mo que si vos tenés un kios­ko y duran­te tres meses no

podés ven­der», jus­ti­fi­có en una com­pa­ra­ción tan for­za­da que sor­pren­dió

has­ta al entre­vis­ta­dor. «Noso­tros ofre­cía­mos redu­cir nues­tros sala­rios.

Los gre­mios no lo per­mi­tie­ron», cues­tio­nó.

El auge, y

aho­ra la caí­da, de los gre­mios ama­ri­llos mues­tran uno de los prin­ci­pa­les

moti­vos encu­bier­tos de quie­nes impul­san el mode­lo de sin­di­ca­li­za­ción

por empre­sa. El ses­go patro­nal al que ter­mi­nan sien­do permea­bles sus

diri­gen­tes y sus cuer­pos de dele­ga­dos. Tan cer­ca­nos a los geren­tes, que a

veces pare­cen los geren­tes mis­mos.

Por supues­to que ade­más los empre­sa­rios per­si­guen otros obje­ti­vos que no se sos­la­yan: la fle­xi­bi­li­za­ción de las con­di­cio­nes de tra­ba­jo, la dis­per­sión sala­rial para impo­ner la rela­ción de fuer­zas y el quie­bre de los con­ve­nios colec­ti­vos de tra­ba­jo. Pero eso que­da­rá para otra opor­tu­ni­dad.

Téc­ni­cos y mecá­ni­cos advir­tie­ron a LATAM que si no se los escu­cha habrá «con­fron­ta­ción, resis­ten­cia y lucha»

Tra­ba­ja­do­res de LATAM Argen­ti­na, una mul­ti­na­cio­nal que deci­dió el cese de las ope­ra­cio­nes de cabo­ta­je en el país y la clau­su­ra de su filial en la Argen­ti­na, denun­cia­ron que «son invi­si­bi­li­za­dos y mar­gi­na­dos» por la fir­ma en las dis­cu­sio­nes en todos los nive­les res­pec­to del des­tino de la com­pa­ñía. 19/​06/​2020

Los tra­ba­ja­do­res denun­cia­ron un «lock out patro­nal» y

cir­cuns­tan­cias per­so­na­les de «zozo­bra» ante la deter­mi­na­ción del hol­ding

aero­náu­ti­co de cie­rre, y se soli­da­ri­za­ron con la tota­li­dad de los 1.700

emplea­dos des­pe­di­dos por Latam.

Gui­ller­mo Cruz Qui­val,

secre­ta­rio Gene­ral del Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res Aero­náu­ti­cos (Usta­ra),

seña­ló que exis­te «des­con­cier­to y zozo­bra» entre téc­ni­cos y mecá­ni­cos y

las casi 2 mil fami­lias de tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos, quie­nes «se

ente­ra­ron por los medios que la fir­ma pre­sen­tó en Tra­ba­jo el

Pro­ce­di­mien­to Pre­ven­ti­vo de Cri­sis (PPC)», pun­tua­li­zó un docu­men­to.

«Se

pro­cu­ra invi­si­bi­li­zar a los tra­ba­ja­do­res que cons­ti­tu­yen la pro­pia

empre­sa viva, la com­pa­ñía del día a día, ante tama­ña deci­sión. La

patro­nal ni siquie­ra comu­ni­có la situa­ción ni invi­tó al per­so­nal al

Minis­te­rio de Tra­ba­jo, que debe­rá ser árbi­tro y con­te­ne­dor de even­tua­les

con­flic­tos labo­ra­les», ase­gu­ró.

El diri­gen­te aña­dió que «la

patro­nal pro­cu­ra resol­ver el des­tino labo­ral de cen­te­na­res de fami­lias a

espal­das de los tra­ba­ja­do­res y sin diá­lo­go, lo que cons­ti­tu­ye una

acti­tud ridí­cu­la e incon­sis­ten­te», agre­gó el sin­di­ca­lis­ta.

«Latam

pro­cu­ra invi­si­bi­li­zar a sus tra­ba­ja­do­res. Pero no per­ma­ne­ce­rán en

silen­cio, mien­tras inten­ta deci­dir entre cua­tro pare­des su des­tino», enfa­ti­zó.

Tam­bién sos­tu­vo que si los direc­ti­vos de la empre­sa per­sis­ten en esa acti­tud «irres­pon­sa­ble» habrá «con­fron­ta­ción, resis­ten­cia y lucha»,

y recla­mó al Esta­do y a las car­te­ras labo­ral y de Trans­por­te que

«escu­chen la voz de los tra­ba­ja­do­res» y que actúen como «jus­tos árbi­tros

entre los más débi­les y los más fuer­tes».

La irrup­ción de la

pan­de­mia de coro­na­vi­rus pro­vo­có la reduc­ción de casi la tota­li­dad de las

ope­ra­cio­nes de las acti­vi­da­des rela­cio­na­das con el trans­por­te aéreo,

como por ejem­plo el turis­mo, sos­tu­vo el diri­gen­te de la Usta­ra, un

gre­mio que agru­pa a más del 80 por cien­to de téc­ni­cos y des­pa­chan­tes de

Latam.

La filial de Latam tie­ne un total de 2.200 emplea­dos

argen­ti­nos y una flo­ta de 13 Air­bus A320 matri­cu­la nacio­nal, y otros 5

avio­nes Boeing B767 afec­ta­dos a vue­los inter­na­cio­na­les, e ini­ció sus

acti­vi­da­des en el país en junio de 2005.

Cruz Qui­val ase­gu­ró que

el gre­mio man­tie­ne per­ma­nen­tes con­tac­tos con las auto­ri­da­des nacio­na­les,

de los minis­te­rios res­pec­ti­vos y de la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de

Avia­ción Civil (ANAC), ade­más de los direc­ti­vos de Latam, para «pen­sar

todos jun­tos las for­mas de reac­ti­va­ción labo­ral y de los ser­vi­cios».

Aero­na­ve­gan­tes le pidió a Meo­ni «fuer­te pre­sen­cia» para garan­ti­zar los empleos de los 1700 tra­ba­ja­do­res de LATAM

El gre­mio le pidió al minis­tro de Trans­por­te «una fuer­te pre­sen­cia y una par­ti­ci­pa­ción acti­va en este con­flic­to, para garan­ti­zar la con­ti­nui­dad de las ope­ra­cio­nes, y con ella las más de 1700 fuen­tes de tra­ba­jo» pre­ci­só Juan Pablo Brey 19/​06/​2020

La Aso­cia­ción Argen­ti­na de Aero­na­ve­gan­tes, que con­du­ce Juan

Pablo Brey y nuclea a los tri­pu­lan­tes de cabi­na, man­tu­vo un encuen­tro

ayer por la tar­de con el minis­tro de Trans­por­te Mario Meo­ni ante la

deci­sión adop­ta­da por el Hol­ding LATAM de poner fin a sus ope­ra­cio­nes de

cabo­ta­je y cerrar la filial en Argen­ti­na. El cese de las ope­ra­cio­nes

afec­ta a 1700 pues­tos de tra­ba­jo.

«Aero­na­ve­gan­tes exi­ge al

gobierno nacio­nal, a tra­vés de las car­te­ras de Tra­ba­jo y Trans­por­tes,

una fuer­te pre­sen­cia y una par­ti­ci­pa­ción acti­va en este con­flic­to, para

garan­ti­zar la con­ti­nui­dad de las ope­ra­cio­nes, y con ella las más de 1700

fuen­tes de tra­ba­jo», pre­ci­só Brey.

En

ese sen­ti­do, el diri­gen­te agre­gó que «lue­go de com­par­tir impre­sio­nes y

posi­cio­nes res­pec­to a la drás­ti­ca deci­sión anun­cia­da por el Hol­ding

LATAM, el minis­tro se com­pro­me­tió en lle­var ade­lan­te todas las

ges­tio­nes nece­sa­rias para dar pron­ta res­pues­ta en el mar­co de este gra­ve

pro­ble­ma» y que «dejó abier­to con noso­tros el canal de diá­lo­go

cons­tan­te para el segui­mien­to de las ins­tan­cias que se suce­dan entre

las 3 par­tes en los pró­xi­mos días».

«LATAM se apro­ve­cha

ines­cru­pu­lo­sa­men­te de la situa­ción, y en el peor con­tex­to posi­ble, deja

sin sus­ten­to con un sim­ple mail a todos sus tra­ba­ja­do­res»

remar­có Brey, quien tam­bién se desem­pe­ña como Secre­ta­rio de Pren­sa de la

Con­fe­de­ra­ción Argen­ti­na de Tra­ba­ja­do­res del Trans­por­te (CATT).

Final­men­te, el sin­di­ca­lis­ta con­clu­yó «más que nun­ca en este con­tex­to, es nues­tra abso­lu­ta prio­ri­dad sos­te­ner los pues­tos de tra­ba­jo de los tri­pu­lan­tes de cabi­na y uti­li­za­re­mos todas las herra­mien­tas de las cua­les dis­po­ne­mos para lograr­lo».

Del Perón-Perón al San­ta Evi­ta: otro escán­da­lo en res­tau­ran­tes que usan la cul­tu­ra pero­nis­ta

Los nom­bres se repi­ten: Gon­za­lo Alde­re­te Pagés y Flo­ren­cia Barrien­tos Paz. Aho­ra los denun­cian por pagar mal y tar­de, por rete­ner reci­bos de suel­do, irre­gu­la­ri­da­des con­ta­bles diver­sas y has­ta de hacer frau­de en una colec­ta. Las y los tra­ba­ja­do­res están repre­sen­ta­dos por el estu­dio de Héc­tor Recal­de. 19/​06/​2020

Gon­za­lo Alde­re­te Pagés es un coci­ne­ro sal­te­ño,

que estu­vo al fren­te del res­tau­ran­te Perón Perón entre 2010 y 2018 has­ta

que una pelea y acu­sa­cio­nes cru­za­das con su ex socio Daniel Nare­zo lo

ale­ja­ron del tra­ba­jo que lo acer­có al pero­nis­mo.

Se rein­ven­tó

jun­to a la psi­có­lo­ga y chef, Flo­ren­cia Barrien­tos Paz abrien­do el año

pasa­do el res­tau­ran­te San­ta Evi­ta, que pro­me­te poner en medio del

selec­to barrio por­te­ño de Paler­mo, a «la coci­na del tra­ba­ja­dor, la

comi­da de abue­la» con una cier­ta impron­ta femi­nis­ta resal­tan­do la figu­ra

de Eva Duar­te.

Reco­lec­ta­ban

bue­nas crí­ti­cas culi­na­rias, inclu­so en medio de la pan­de­mia die­ron una

entre­vis­ta a la BBC con­tan­do cómo logran sobre­vi­vir a la cri­sis

eco­nó­mi­ca gene­ra­da por la pan­de­mia, has­ta que nue­va­men­te se pre­sen­tó el

escán­da­lo en for­ma de denun­cia de sus emplea­dos.

Ase­gu­ran que la pare­ja de due­ños usur­pan las ban­de­ras del pero­nis­mo y «se mofan de cada una de las con­quis­tas que les corres­pon­den a los tra­ba­ja­do­res».

Según el comu­ni­ca­do, el

res­tau­ran­te fac­tu­ró en mayo, en ple­na pan­de­mia, más de 1,1 millo­nes de

pesos, con sus 6 emplea­dos ingre­sa­dos en el pro­gra­ma de Asis­ten­cia a la

Pro­duc­ción y al Tra­ba­jo, sin pagar alqui­ler ni entre­gar fac­tu­ras.

«Sólo el 25 de mayo ven­die­ron más de 180.000 pesos.», pero ni aún así

habrían logra­do nego­ciar con los abo­ga­dos que pusie­ron sus emplea­dos

para regu­la­ri­zar la situa­ción.

Denun­cian des­de pro­ble­mas con el

pago de los sala­rios, reten­ción de los reci­bos de suel­do, has­ta con las

con­di­cio­nes de segu­ri­dad e higie­ne: «A pesar de la alta tasa de

ren­ta­bi­li­dad del res­tau­rant, pagan tar­de, mal y de menos cada vez que

pue­den. Ade­más, incum­plen las reco­men­da­cio­nes sobre lim­pie­za, pre­ven­ción

y segu­ri­dad ponien­do en ries­go a tra­ba­ja­do­res y clien­tes.»

A esto se suman irre­gu­la­ri­da­des varias que cuen­tan des­de bas­tan­te tiem­po antes de la pan­de­mia: «No

reci­bi­mos los aumen­tos dados por ley en agos­to de 2019 y nos deben

feria­dos y el bono que el gobierno con­ce­dió como aumen­to a cuen­ta de

pari­ta­rias en enero. Tam­po­co nos pagan la Obra Social des­de febre­ro.»

Otra

denun­cia es rela­ti­va a un dine­ro gene­ra­do a tra­vés de una ven­ta

espe­cial pro­mo­cio­na­da como para pagar sala­rios, que se habría que­da­do: «Se

publi­ci­tó y ven­dió un locro para pagar los suel­dos adeu­da­dos los due­ños

se guar­da­ron el dine­ro adul­te­ran­do la soli­da­ri­dad del públi­co que

res­pon­dió masi­va­men­te al men­sa­je.

Y cie­rran: «Les tra­ba­ja­do­res del San­ta que­re­mos man­te­ner el tra­ba­jo y cobrar el suel­do que corres­pon­de. Nos defien­de en esta lucha el estu­dio de Héc­tor Recal­de. Tene­mos prue­bas de los embro­llos que denun­cia­mos y dare­mos pelea en defen­sa de la jus­ti­cia y de nues­tras fami­lias.»

Cór­do­ba: Cre­cen las pro­tes­tas de docen­tes y muni­ci­pa­les con­tra refor­ma pre­vi­sio­nal de Schia­ret­ti y el ajus­te de Llar­yo­ra

Los docen­tes de las escue­las públi­cas de

Cór­do­ba y los muni­ci­pa­les se movi­li­za­ron en la capi­tal de la pro­vin­cia

para mani­fes­tar su recha­zo a la refor­ma pre­vi­sio­nal impul­sa­da por la

admi­nis­tra­ción del gober­na­dor Juan Schia­ret­ti. Lo seña­lan como «El

Gober­na­dor que mas ajus­tó a los jubi­la­dos».

19/​06/​2020 00:00:00

Los tra­ba­ja­do­res de la comu­na capi­ta­li­na pro­tes­ta­ron de mane­ra

sepa­ra­da y repro­ba­ron la reduc­ción hora­ria labo­ral y las bajas de 400

cha­pas de ins­pec­to­res de trán­si­to, entre otros recla­mos.

La diri­gen­cia y tra­ba­ja­do­res del Sin­di­ca­to Úni­co de Obre­ros y Emplea­dos Muni­ci­pa­les (Suoem) se movi­li­za­ron por las calles del cen­tro capi­ta­lino para mani­fes­tar el «recha­zo» al plan de rees­truc­tu­ra­ción admi­nis­tra­ti­va que está lle­van­do ade­lan­te el inten­den­te pero­nis­ta, Mar­tín Llar­yo­ra, que entre las prin­ci­pa­les refor­mas redu­jo una hora a la jor­na­da labo­ral que, según la titu­lar sin­di­cal, Bea­triz Bio­lat­to, impli­ca una «reba­ja sala­rial».

Sin embar­go, el secre­ta­rio de Gobierno del muni­ci­pio, Miguel

Sici­liano, mani­fes­tó a los medios que las medi­das adop­ta­das tie­nen que

ver con un «reor­de­na­mien­to admi­nis­tra­ti­vo en fun­ción de los dere­chos que

tie­ne el Inten­den­te y los fun­cio­na­rios» muni­ci­pa­les.

Asi­mis­mo,

ade­lan­tó que el muni­ci­pio recu­rri­rá a la Jus­ti­cia para denun­ciar los

«actos de vio­len­cia con­tra los bie­nes públi­cos» que pro­ta­go­ni­za­ron, en

la pro­tes­ta del miér­co­les, los tra­ba­ja­do­res muni­ci­pa­les.

Tam­bién

se movi­li­za­ron los docen­tes de la Unión de Edu­ca­do­res de la Pro­vin­cia

de Cór­do­ba (UEPC) en con­tra de la nue­va Ley de Refor­ma Pre­vi­sio­nal

10.694, pro­mo­vi­da por el gober­na­dor Schia­ret­ti y apro­ba­da el 20 de mayo últi­mo por la Legis­la­tu­ra uni­ca­me­ral.

Con la con­sig­na «El Gober­na­dor que mas ajus­tó a los jubi­la­dos», los docen­tes mar­cha­ron has­ta Casa de Gobierno para

entre­gar una car­ta diri­gi­da al man­da­ta­rio pro­vin­cial, en don­de la UEPC

soli­ci­ta que «se cons­ti­tu­ya un ámbi­to ade­cua­do con capa­ci­dad de

reso­lu­ción para expo­ner las injus­ti­cias» de la nue­va legis­la­ción

pre­vi­sio­nal pro­vin­cial.

El titu­lar del gre­mio docen­te, Juan Mon­se­rrat, mani­fes­tó que la refor­ma pre­vi­sio­nal los deja «con el peor régi­men jubi­la­to­rio del país» por­que tie­nen un gober­na­dor «que se ha ensa­ña­do con los docen­tes y los jubi­la­dos de Cór­do­ba», y ade­lan­tó que lle­va­rá el recla­mo ante la Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT).

Por el

mis­mo recla­mo, la CGT Regio­nal Cór­do­ba con­vo­có para hoy a las 15 a una

cara­va­na por el cen­tro de la capi­tal de Cór­do­ba, con la par­ti­ci­pa­ción de

los gre­mios bene­fi­cia­rios de la Caja de Jubi­la­cio­nes de la pro­vin­cia.

Entre los prin­ci­pa­les pun­tos, la nue­va ley pre­vi­sio­nal armo­ni­za con la legis­la­ción nacio­nal de jubi­la­cio­nes, esta­ble­ce el des­cuen­to del 20% cuan­do los habe­res superen los $102.000, cuan­do el bene­fi­cia­rio per­ci­ba dos ingre­sos, y difie­re por dos meses la per­cep­ción de los aumen­tos de los pasi­vos loca­les con res­pec­to a los acti­vos, que en la ley ante­rior los acti­vos y pasi­vos reci­bían simul­tá­nea­men­te esos incre­men­tos.