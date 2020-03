Argentina. Coronavirus. El plan oficial de ayuda implica un 2% del PBI: está entre los más altos del mundo/ Empresas violan aislamiento

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano */​Resu­men Latinoamericano/​17 de mar­zo 2020 . — — — — — —

El mon­to que inver­ti­rá Argen­ti­na para hacer fren­te a la cri­sis pro­vo­ca­da por el Coro­na­vi­rus está por enci­ma de otros paí­ses, medi­do en rela­ción a su pro­duc­to bru­to.

Por Eze­quiel Orlan­do

El gabi­ne­te eco­nó­mi­co y social del Gobierno des­ple­gó una bate­ría de medi­das que se encar­ga­rán de des­ace­le­rar la cri­sis que gene­ra la pan­de­mia en Argen­ti­na. El incre­men­to del gas­to, los sub­si­dios y los cré­di­tos blan­dos anun­cia­dos por el Eje­cu­ti­vo ten­drán un impac­to de cer­ca del 2% del PBI. Con esto, dejó de lado la pre­cau­ción de equi­li­brio de gas­tos y se incli­nó hacia una polí­ti­ca fis­cal deci­di­da­men­te expan­si­va.

El minis­tro de Eco­no­mía, Mar­tín Guz­mán, y su par de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Matías Kul­fas, deter­mi­na­ron polí­ti­cas eco­nó­mi­cas que se res­pal­da­rán con un opu­len­to aumen­to del gas­to públi­co. En total, se va a inyec­tar en la eco­no­mía el equi­va­len­te a dos pun­tos del pro­duc­to bru­to interno, de acuer­do a lo que cal­cu­ló el Gobierno. La iné­di­ta cifra cola­bo­ra­rá a paliar los efec­tos del coro­na­vi­rus y de la rece­sión que dejó la ges­tión de Cam­bie­mos.

En una diser­ta­ción des­de la Casa Rosa­da, anun­cia­ron que exi­mi­rán el pago de con­tri­bu­cio­nes patro­na­les a los sec­to­res afec­ta­dos de for­ma crí­ti­ca por la emer­gen­cia. Ade­más, amplia­rán el Pro­gra­ma de Recu­pe­ra­ción Pro­duc­ti­va (REPRO) para garan­ti­zar el empleo de aque­llos que tra­ba­jan en empre­sas afec­ta­das por la emer­gen­cia sani­ta­ria. En ese mar­co, refor­za­rán el segu­ro de des­em­pleo.

Los fun­cio­na­rios tam­bién ade­lan­ta­ron el lan­za­mien­to de cré­di­tos blan­dos por unos $ 350.000 millo­nes para garan­ti­zar la pro­duc­ción y el abas­te­ci­mien­to de ali­men­tos e insu­mos bási­cos, impul­sar la acti­vi­dad y finan­ciar el fun­cio­na­mien­to de la eco­no­mía en esta coyun­tu­ra. Esta­rá inte­gra­da por una línea por $ 320.000 millo­nes para pro­veer capi­tal de tra­ba­jo a las empre­sas a tasas pre­fe­ren­cia­les por un pla­zo de 180 días con tasa de inte­rés será 26% anual; $ 25.000 millo­nes en prés­ta­mos del Ban­co Nación a tasa dife­ren­cial para pro­duc­to­res de ali­men­tos, higie­ne per­so­nal y lim­pie­za y pro­duc­to­res de insu­mos médi­cos; $ 8.000 millo­nes en finan­cia­mien­to para la pro­duc­ción de equi­pa­mien­to tec­no­ló­gi­co para garan­ti­zar la moda­li­dad de tele­tra­ba­jo y $ 2.800 millo­nes para el finan­cia­mien­to de infra­es­truc­tu­ra en los par­ques indus­tria­les.

El Esta­do apor­ta­rá de for­ma direc­ta. Guz­mán aumen­ta­rá en 40% la par­ti­da pre­su­pues­ta­ria para los gas­tos de capi­tal, con $ 100.000 millo­nes que irán a obras de infra­es­truc­tu­ra, edu­ca­ción y turis­mo. Por últi­mo, y en vis­ta del des­abas­te­ci­mien­to de los últi­mos días, el Gobierno le soli­ci­ta­rá for­mal­men­te a las indus­trias pro­duc­to­ras de ali­men­tos, artícu­los de higie­ne per­so­nal, medi­ca­men­tos, insu­mos, equi­pa­mien­to e imple­men­tos médi­cos que aumen­ten su pro­duc­ción, de modo de que pue­dan afron­tar el cre­ci­mien­to de la deman­da.

Horas antes, el minis­tro de Desa­rro­llo Social, Daniel Arro­yo, y el direc­tor eje­cu­ti­vo de ANSES, Ale­jan­dro Vano­li, habían anun­cia­do un pago extra para la asig­na­ción uni­ver­sal por hijo y por emba­ra­zo de $ 3.100 y para jubi­la­dos y pen­sio­na­dos de $ 3.000 siem­pre que sus habe­res se encuen­tren por deba­jo de los $ 18.892, mien­tras que el res­to reci­bi­rá la dife­ren­cia entre sus ingre­sos y ese mon­to. Ade­más, el orga­nis­mo pre­vi­sio­nal pos­ter­ga­rá el pago de las deu­das de abril y mayo con ANSES de los bene­fi­cia­rios de la AUH y los jubi­la­dos.

Si bien Argen­ti­na había acor­da­do una limi­ta­ción de su gas­to púbi­co con el FMI debi­do al mul­ti­mi­llo­na­rio prés­ta­mo que Mau­ri­cio Macri le soli­ci­tó pero nun­ca cal­cu­ló cómo devol­ver, el orga­nis­mo mul­ti­la­te­ral de cré­di­to debió aban­do­nar su frus­tra­do manual neo­li­be­ral para miti­gar el impac­to de la pan­de­mia. Su direc­to­ra geren­ta, Kris­ta­li­na Geor­gie­va, les pro­pu­so a los paí­ses «man­te­ner el equi­li­brio entre pre­ser­var la esta­bi­li­dad finan­cie­ra, man­te­ner la soli­dez del sis­te­ma ban­ca­rio y acti­vi­dad eco­nó­mi­ca sos­te­ni­da». Tal como reali­zó lue­go Alber­to Fer­nán­dez, la eco­no­mis­ta con­si­de­ró que los ban­cos cen­tra­les debe­rían «ali­viar las con­di­cio­nes finan­cie­ras y garan­ti­zar el flu­jo de cré­di­to para la eco­no­mía real».

Bono de $3000 para las jubi­la­cio­nes míni­mas y pla­nes socia­les y de $3.100 para la AUH

Lo anun­cia­ron Daniel Arro­yo y Ale­jan­dro Vano­li, para paliar la cri­sis que gene­ró el virus entre los sec­to­res de meno­res ingre­sos. Ade­más, refuer­zan la asis­ten­cia ali­men­ta­ria, cam­bian la moda­li­dad de entre­ga de la tar­je­ta Ali­men­tar y exi­men de pagar duran­te abril y mayo los cré­di­tos otor­ga­dos por la ANSES.

17 de Mar­zo de 2020El Gobierno anun­ció bonos para bene­fi­cia­rios de AUH, pla­nes socia­les y jubi­la­cio­nes y pen­sio­nes míni­mas El Gobierno nacio­nal otor­gó un bono de 3.100 pesos a bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH) y por Emba­ra­zo, y una suma adi­cio­nal por úni­ca vez de 3.000 pesos a bene­fi­cia­ros de pla­nes socia­les, y jubi­la­dos y pen­sio­na­dos que cobran la míni­ma.

Estas medi­das bus­can dar herra­mien­tas a los sec­to­res más vul­ne­ra­bles ante los efec­tos eco­nó­mi­cos de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus COVID-19. Ade­más, refor­zó la asis­ten­cia ali­men­ta­ria, anun­ció un cam­bio en la moda­li­dad de entre­ga de la tar­je­ta Ali­men­tar y exi­mió de pagar duran­te abril y mayo los cré­di­tos otor­ga­dos por la ANSES.

El anun­cio fue rea­li­za­do por el minis­tro de Desa­rro­llo Social, Daniel Arro­yo, y el titu­lar de la ANSES, Ale­jan­dro Vano­li, esta tar­de en la Casa Rosa­da. El minis­tro Arro­yo expli­có que las medi­das bus­can “pre­ser­var los ingre­sos” de “la pobla­ción más pobre, del 40 por cien­to de infor­ma­li­dad labo­ral, de los que tie­nen difi­cul­ta­des y que, fren­te a un para­te de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca, bajan ingre­sos y tie­nen difi­cul­ta­des ali­men­ta­rias”. El titu­lar de Desa­rro­llo Social anun­ció que las alre­de­dor de 550 mil per­so­nas que per­ci­ben los pla­nes socia­les “Hace­mos futu­ro” y el “Sala­rio social com­ple­men­ta­rio” reci­bi­rán un bono refuer­zo por úni­ca vez de 3000 pesos.

Ade­más, infor­mó que se van a crear uni­da­des eje­cu­to­ras de ban­cos de mate­ria­les para lle­var ade­lan­te obras de infra­es­truc­tu­ra en escue­las, clu­bes barria­les o vivien­das pre­ca­rias. Por otro lado, la ANSES otor­ga­rá un bono extra­or­di­na­rio por úni­ca vez en abril de 3000 pesos para las jubi­la­cio­nes y pen­sio­nes míni­mas. Para quie­nes per­ci­ben has­ta 18.892 pesos asig­na­rá la suma que corres­pon­da para lle­var el piso de las jubi­la­cio­nes a ese mon­to.

La medi­da impac­ta en el 63 por cien­to de los jubi­la­dos y pen­sio­na­dos. Tam­bién se otor­ga­rá un bono extra­or­di­na­rio de 3.100 pesos a quie­nes per­ci­ben la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH) y la Asig­na­ción por Emba­ra­zo, que se va a estar liqui­dan­do en la últi­ma sema­na de mar­zo y que impli­ca dupli­car la asig­na­ción para 4,3 millo­nes de per­so­nas. Ade­más, los jubi­la­dos, pen­sio­na­dos y bene­fi­cia­rios de AUH que hayan soli­ci­ta­do un cré­di­to a ANSES se encon­tra­rán exi­mi­dos de pagar sus cuo­tas en abril y mayo, tal como se había deci­di­do para los pri­me­ros tres meses del año. Esta medi­da impac­ta­rá en 8,9 millo­nes de per­so­nas y repre­sen­ta­rá en pro­me­dio un bene­fi­cio adi­cio­nal de 1800 pesos para quie­nes cobran la jubi­la­ción míni­ma. Vano­li expli­có que estos anun­cios se rea­li­zan “en el enten­di­mien­to de que esta­mos ante una pan­de­mia que gene­ra efec­tos eco­nó­mi­cos en todo el mun­do y que ha lle­va­do a una des­ace­le­ra­ción de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca a nivel glo­bal y que tie­ne impac­to en la Argen­ti­na”.

Desde el pun­to de vis­ta de la asis­ten­cia ali­men­ta­ria, el Gobierno nacio­nal va a rea­li­zar un refuer­zo adi­cio­nal a come­do­res esco­la­res, comu­ni­ta­rios y meren­de­ros. Arro­yo seña­ló que la idea es lle­var el mode­lo actual a un sis­te­ma de vian­das "para evi­tar el tras­la­do, y el movi­mien­to de las per­so­nas". Tam­bién infor­mó un cam­bio en la moda­li­dad en la entre­ga de la tar­je­ta ali­men­ta­ria. "Por el ais­la­mien­to social, por la impo­si­bi­li­dad de avan­zar en gran­des aglo­me­ra­cio­nes de per­so­nas la tar­je­ta la va a entre­gar el correo direc­ta­men­te", deta­lló. Y anti­ci­pó que "se va a gene­rar un sis­te­ma de vali­da­ción de datos de las per­so­nas y de domi­ci­lios que lo vamos a anun­ciar mañana".

“No son vaca­cio­nes”: en la Cos­ta toman medi­das con­tra la lle­ga­da masi­va de turis­tas

El alu­vión de autos en el ingre­so a Mon­te Her­mo­so gene­ró aler­ta ante el fin de sema­na lar­go. En la cos­ta atlán­ti­ca habrá con­tro­les e la ruta y cerra­rán ser­vi­cios turís­ti­cos y gas­tro­nó­mi­cos. Tam­bién en Chu­but anun­cia­ron que deten­drán a quie­nes reali­cen des­pla­za­mien­tos inne­ce­sa­rios.

(Foto: Cap­tu­ra Pan­ta­lla)

17 de Mar­zo de 2020

Los miles de autos que hicie­ron cola en la ruta para ingre­sar a Mon­te Her­mo­so en ple­na pan­de­mia del coro­na­vi­rus puso en aler­ta a las loca­li­da­des ante la posi­ble “inva­sión” de turis­tas duran­te esta sema­na sin cla­ses o el fin de sema­na lar­go que se apro­xi­ma.

«Esto no es vaca­cio­nes ni tiem­po libre, es una pan­de­mia que nos tene­mos que cui­dar entre todos para poder com­ba­tir­la», sos­tu­vo Ale­jan­dro Dichia­ra en una con­fe­ren­cia de pren­sa jun­to a Héc­tor Gay, inten­den­te del vecino par­ti­do de Bahía Blan­ca, lue­go de que se vira­li­za­ra la lar­ga fila para entrar a la ciu­dad turís­ti­ca.

«Des­pués de todo lo que suce­dió ayer la con­clu­sión es de con­cien­cia muy gran­de de todos los habi­tan­tes del sur argen­tino de no enten­der la pan­de­mia que esta­mos vivien­do y cómo tene­mos que com­ba­tir­la, cuan­do la OMS y el pre­si­den­te (Alber­to Fer­nán­dez) nos pidie­ron que­dar­nos en caso ence­rra­dos», agre­gó.

Gay sos­tu­vo, a su vez que «lo de Mon­te Her­mo­so y Bahía Blan­ca es un pun­to de infle­xión y anti­ci­pó lo que podría haber pasa­do (el fin de sema­na por el feria­do del 24 de mar­zo) que podría haber sido peor».

Lo que suce­dió en Mon­te Her­mo­so gene­ró aler­ta en varios muni­ci­pios turís­ti­cos de la cos­ta atlán­ti­ca.

Uno de los pri­me­ros en reac­cio­nar fue el inten­den­te de Pina­mar, Mar­tín Yeza. «En Pina­mar toma­mos la deci­sión de prohi­bir toda acti­vi­dad vin­cu­la­da a los ser­vi­cios turís­ti­cos y gas­tro­nó­mi­cos, des­de alo­ja­mien­tos has­ta entre­te­ni­mien­to. No que­re­mos que ven­gan, hay una situa­ción inter­na­cio­nal y hay que res­pe­tar los pro­to­co­los de ais­la­mien­to y la cua­ren­te­na», comu­ni­có en redes socia­les.

Mar­tín Yeza@martinyeza

En Pina­mar toma­mos la deci­sión de prohi­bir toda acti­vi­dad vin­cu­la­da a los ser­vi­cios turís­ti­cos y gas­tro­nó­mi­cos, des­de alo­ja­mien­tos has­ta entre­te­ni­mien­to. No que­re­mos que ven­gan, hay una situa­ción inter­na­cio­nal y hay que res­pe­tar los pro­to­co­los de ais­la­mien­to y la cua­ren­te­na.

Yeza anun­ció ade­más con­tro­les de ingre­so al par­ti­do de Pina­mar y con­tro­les de trán­si­to dis­tin­tas loca­li­da­des de la cos­ta para evi­tar la cir­cu­la­ción de turis­tas. “Pedi­mos y reco­men­da­mos redu­cir la cir­cu­la­ción al míni­mo posi­ble», agre­gó.

Su par de Mar del Pla­ta tam­bién des­alen­tó la lle­ga­da de turis­tas a la ciu­dad. “Les pido a los turis­tas que no ven­gan. Que­re­mos redu­cir al máxi­mo la cir­cu­la­ción de per­so­nas en nues­tra ciu­dad para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus. Esta­mos tra­ba­jan­do para cui­dar a los mar­pla­ten­ses. Sea­mos res­pon­sa­bles”, sos­tu­vo Gui­ller­mo Mon­te­ne­gro.

Gui­ller­mo Mon­te­ne­gro✔@gmontenegro_ok

Les pido a los turis­tas que no ven­gan. Que­re­mos redu­cir al máxi­mo la cir­cu­la­ción de per­so­nas en nues­tra ciu­dad para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus. Esta­mos tra­ba­jan­do para cui­dar a los mar­pla­ten­ses. Sea­mos res­pon­sa­bles. #YoMe­Que­doEn­Ca­sa

En Chu­but, la pro­vin­cia rea­li­za­rá duran­te toda la sema­na un ope­ra­ti­vo en las rutas pro­vin­cia­les y nacio­na­les que atra­vie­san la pro­vin­cia, para evi­tar el trán­si­to inter­ur­bano: a los ocu­pan­tes de ls vehícu­los se les hace una entre­vis­ta para saber a dón­de van y por qué y así evi­tar el trán­si­to inne­ce­sa­rio. “Si van a pasear o por moti­vos mera­men­te recrea­ti­vos los hace­mos vol­ver”, ase­gu­ró el direc­tor de Segu­ri­dad pro­vin­cial, Pau­lino Gómez.

Res­tric­ción al trans­por­te: del 20 al 25 de mar­zo no habrá vue­los inter­nos, micros ni tre­nes de lar­ga dis­tan­cia

“Res­trin­gi­mos la cir­cu­la­ción para evi­tar la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus”, seña­ló el minis­tro de Trans­por­te, Mario Meo­ni. En el área metro­po­li­ta­na, a par­tir del 19 no podrán via­jar para­dos los pasa­je­ros en micros y tre­nes.

(Foto: Min de Trans­por­te)

17 de Mar­zo de 2020

El minis­tro de Trans­por­te, Mario Meo­ni, anun­ció que se suspenderá»de mane­ra total la ope­ra­ción de tre­nes y colec­ti­vos de lar­ga dis­tan­cia y avio­nes de cabo­ta­je en todo el país des­de el vier­nes 20 a las 0 horas has­ta el miér­co­les 25 de mar­zo.

«Que­re­mos des­alen­tar el via­je del fin de sema­na lar­go», dijo Meo­ni en una con­fe­ren­cia de pren­sa en Casa de Gobierno.

Seña­ló que esos medios de trans­por­te podrán cir­cu­lar con nor­ma­li­dad has­ta el jue­ves 19 a las 24 horas, cuan­do entra­rá en vigen­cia la prohi­bi­ción.

“Muchos argen­ti­nos no han toma­do con­cien­cia de la situa­ción crí­ti­ca en la que vivi­mos. Vamos a ser abso­lu­ta­men­te estric­tos. La Agen­cia Nacio­nal de Segu­ri­dad Vial va a aumen­tar los con­tro­les para des­alen­tar el cir­cui­to turís­ti­co del fin de sema­na lar­go”, agre­gó el fun­cio­na­rio.

En al Área Metro­po­li­ta­na, los micros y tre­nes inter­ur­ba­nos van a poder cir­cu­lar sólo con pasa­je­ros y pasa­je­ras sen­ta­das. “Vamos a tener con­tro­les des­de la Comi­sión Nacio­nal de Regu­la­ción del Trans­por­te (CNRT) para que se cum­pla. Es una medi­da que tra­ba­ja­mos con el gobierno de la Ciu­dad y de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires”, expli­có.

El artícu­lo de Tomas Pue­yo que impac­ta en la toma de deci­sio­nes de gobier­nos y empre­sas

Coro­na­vi­rus: por qué tene­mos que actuar aho­ra

Un artícu­lo publi­ca­do ori­gi­nal­men­te en Medium tuvo más de 30 millo­nes de visi­tas en la últi­ma sema­na y alta reper­cu­sión en los sec­to­res de toma de deci­sio­nes en Argen­ti­na.

Empre­sas vio­lan ais­la­mien­to: Shop­pings, Pol­ka y Frees­hops

La acti­tud egoís­ta de varias empre­sas cho­ca con­tra las medi­das del Gobierno que impo­nen ais­la­mien­to para fre­nar la pan­de­mia.

Por ARI LIJALAD

“No te sal­va el mer­ca­do, te sal­va el Esta­do”. Esta con­sig­na cir­cu­ló en redes en los últi­mos días y la acti­tud de algu­nas empre­sas fren­te a las medi­das del Gobierno que impo­nen ais­la­mien­to para fre­nar el coro­na­vi­rus no hacen más que con­fir­mar­la. En shop­pings, frees­hops y la pro­duc­to­ra Pol-ka, entre otras, los empre­sa­rios des­oye­ron la emer­gen­cia sani­ta­ria y obli­ga­ron a los tra­ba­ja­do­res a con­cu­rrir, en muchos casos con ries­go de con­tac­to con per­so­nas que pro­vie­nen de paí­ses con cir­cu­la­ción de coro­na­vi­rus.

Alto ven­tas

“No me voy a expo­ner a aten­der a alguien que no está cum­plien­do la cua­ren­te­na”. La fra­se la dijo un tra­ba­ja­dor de un shop­ping, que tie­ne que ir a tra­ba­jar y, según rela­ta, que­da expues­to jun­to a sus com­pa­ñe­ros a turis­tas y per­so­nas que regre­sa­ron de via­jes des­de zonas con cir­cu­la­ción de coro­na­vi­rus.

El domin­go, duran­te la con­fe­ren­cia de pren­sa en la que anun­ció medi­das para fre­nar la cir­cu­la­ción del COVID-10, el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez afir­mó: “Una cosa es el shop­ping y otra cosa el nego­cio de cer­ca­nía. Una cosa el mega super­mer­ca­do y otra cosa el mer­ca­do de barrio. Esta­mos bus­can­do evi­tar la aglo­me­ra­ción de gen­te y en los shop­pings ese pro­ble­ma exis­te”. Por aho­ra, los shop­ping siguen abier­tos y cuan­to mucho modi­fi­ca­ron su hora­rio. El Abas­to Shop­ping, por ejem­plo, infor­ma en su web que ante la emer­gen­cia sani­ta­ria redu­je­ron el hora­rio de 12 a 20 en los loca­les comer­cia­les y de 12 a 22 en los gas­tro­nó­mi­cos. Los tra­ba­ja­do­res de ese y otros shop­pings como el Alto Paler­mo denun­cian que están en ries­go y recla­man su cie­rre.

“Los shop­pings siguen abier­tos y la gen­te entra a com­prar. Hace dos días aten­di­mos a una per­so­na que venía de Esta­dos Uni­dos”, rela­ta­ron a El Des­ta­pe, y agre­ga­ron: “No tene­mos pro­tec­ción, no nos man­dan alcohol en gel ni etí­li­co y esta­mos desin­fec­tan­do los loca­les noso­tros”.

En un comu­ni­ca­do que hicie­ron cir­cu­lar, los emplea­dos escri­bie­ron: “Somos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­res de dis­tin­tas mar­cas con un mis­mo recla­mo: que las empre­sas dee­jen de expo­ner­nos al con­ta­gio!”. Se tra­ta en su mayo­ría de jóve­nes pero entien­den que “aun­que no somos pobla­ción de ries­go, nues­tras fami­lias pue­den ser­lo”.

Mi patrón es un bolu­do

“Pol-ka: irres­pon­sa­bi­li­dad empre­sa­rial”. Así comien­za el últi­mo comu­ni­ca­do de la Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res don­de denun­cian la acti­tud de Pol-ka, la pro­duc­to­ra fun­da­da por Adrián Suar y de la que es socia el Gru­po Cla­rín, que insis­te en con­ti­nuar los roda­jes de sus series pese a las medi­das de ais­la­mien­to dis­pues­tas por el Gobierno.

El sin­di­ca­to de actri­ces y acto­res denun­cia que Pol-ka se nie­ga a aca­tar la medi­da gre­mial sani­ta­ria que dis­pu­so la pos­ter­ga­ción de las gra­ba­cio­nes. “No asi­mi­lar esto a la inten­cio­na­li­dad de una pro­tec­ción efec­ti­va, a una cua­ren­te­na pre­ven­ti­va para nuestras/​os actri­ces y acto­res, y opo­ner­se a dicha medi­da citan­do a gra­bar, ejer­cien­do una pre­sión más a la que ya pro­vo­ca la incer­ti­dum­bre ante el avan­ce del virus, nos obli­ga a denun­ciar que esta empre­sa solo prio­ri­za su ren­ta­bi­li­dad por sobre la salud y la inte­gri­dad físi­ca de sus tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­res y la de los ciu­da­da­nos en tan­to y en cuan­to la pan­de­mia se pro­pa­gue”, sos­tie­ne el comu­ni­ca­do.

Pol-ka tie­ne en roda­je las series Tigre Verón 2 y Sepa­ra­das, que se emi­te por Canal 13. Pese a la medi­das anun­cia­das des­de el Gobierno, la empre­sa con­vo­có a los acto­res al roda­je. Estos se nega­ron y Pol-ka pidió una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria ante el minis­te­rio de Tra­ba­jo, como si se tra­ta­ra de un paro en lugar de una medi­da de pre­ven­ción.

Des­de hace varios días que la Aso­cia­ción Argen­ti­na de Acto­res emi­te comu­ni­ca­dos sobre las medi­das de pre­ven­ción fren­te a la pan­de­mia del coro­na­vi­rus. El vier­nes pasa­do plan­tea­ron que los pro­duc­to­res debían pos­ter­gar las gra­ba­cio­nes y fil­ma­cio­nes que inclu­ye­ran esce­nas de pro­xi­mi­dad cor­po­ral. Ayer, lue­go de los anun­cios pre­si­den­cia­les del domin­go sobre la nece­si­dad de ais­la­mien­to para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus, el sin­di­ca­to de acto­res publi­có un nue­vo comu­ni­ca­do don­de lla­mó a pos­po­ner todas las acti­vi­da­des artís­ti­cas. Esto inclu­ye cine, tea­tro, tele­vi­sión, publi­ci­dad y dobla­je. La medi­da fue, dice el comu­ni­ca­do, “ante la urgen­cia que impo­ne que en la mayo­ría de los ámbi­tos don­de se desa­rro­lla nues­tra acti­vi­dad no están garan­ti­za­das, o son de difí­cil apli­ca­ción las medi­das de segu­ri­dad nece­sa­rias para evi­tar la pro­pa­ga­ción del virus y, con­si­de­ran­do, ade­más , la inevi­ta­ble pro­xi­mi­dad de las per­so­nas con las que se debe inter­ac­tuar por nues­tra labor espe­cí­fi­ca”.

“Ape­la­mos a la res­pon­sa­bi­li­dad de los empre­sa­rios del sec­tor para no expo­ner a actri­ces y acto­res a tomar deci­sio­nes indi­vi­dua­les que sig­ni­fi­quen la vul­ne­ra­ción de estas ele­men­ta­les medi­das de pre­ven­ción”, sos­tu­vie­ron des­de la Aso­cia­ción, pero pare­ce que las auto­ri­da­des de Pol-ka no están dis­pues­tas a esto. Según pudo saber El Des­ta­pe, la empre­sa pidió una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo, como si se tra­ta­ra de una medi­da de fuer­za de los tra­ba­ja­do­res, de un paro. Des­de el minis­te­rio con­vo­ca­ron a una reunión pero pidie­ron que asis­tie­ra una per­so­na por par­te: medi­das de pre­ven­ción fren­te al coro­na­vi­rus. Para­do­ja: el minis­te­rio ya mues­tra en su con­vo­ca­to­ria que no debe­rían con­ti­nuar los roda­jes.

Whiskys y per­fu­mes

Hace ya varios días que exis­te la ins­truc­ción de que aque­llas per­so­nas que tuvie­ron con­tac­to con gen­te que pro­ven­ga de paí­ses con cir­cu­la­ción de coro­na­vi­rus debían ais­lar­se. Un caso obvio es el del per­so­nal de los Frees­hop, en espe­cial el del aero­puer­to de Ezei­za, prin­ci­pal vía de acce­so al país des­de Euro­pa, Esta­dos Uni­dos y Asia. Sin embar­go, los emplea­dos de Inter­bai­res, la empre­sa que tie­ne la con­ce­sión de los Frees­hop, no solo estu­vie­ron expues­tos al con­ta­gio sino que los obli­gan a ir a tra­ba­jar en lugar de per­mi­tir­les el ais­la­mien­to.

La sus­pen­sión de ingre­so al país rige des­de ayer lunes, pero estos tra­ba­ja­do­res estu­vie­ron en con­tac­to con turis­tas y argen­ti­nos pro­ve­nien­tes de pai­ses inclui­dos en el lis­ta­do que ela­bo­ró el Minis­te­rio de Salud, por lo que se reco­mien­da que estén ais­la­dos 14 días. Inter­bai­res, sin embar­go, insis­te en que vayan a tra­ba­jar, con lo que pone en ries­go tan­to su salud (al estar en un espa­cio físi­co don­de tran­si­ta­ron per­so­nas que podían tener coro­na­vi­rus) como para el res­to, ya que debe­rán movi­li­zar­se has­ta allí y eso pue­de incluir trans­por­te públi­co.

