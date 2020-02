Son varias las reac­cio­nes pro­vo­ca­das por la con­fis­ca­ción por par­te del Ayun­ta­mien­to de Etxa­rri Ara­natz, a deman­da de la Audien­cia Nacio­nal espa­ño­la, del mono­li­to en memo­ria de los Guda­ris. Entre ellas des­ta­ca la reac­ción de Sor­tu, que en vez de cen­trar­se en cri­ti­car la actua­ción del tri­bu­nal fas­cis­ta, se vuel­ca en arre­me­ter con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, y lo que es mucho más gra­ve, en seña­lar­le. El escri­to de Sor­tu, difun­di­do a nivel local, nos obli­ga a hacer públi­ca una res­pues­ta.

Nos pare­ce de una gra­ve­dad e irres­pon­sa­bi­li­dad tre­men­da que, para tra­tar de lavar la ima­gen del Ayun­ta­mien­to y de EH Bil­du, coa­li­ción de la que Sor­tu for­ma par­te, se dedi­que a poner la dia­na sobre un movi­mien­to popu­lar y sobre unos mili­tan­tes (que cono­ce), con las con­se­cuen­cias que esa dela­ción pudie­ra aca­rrear a gen­te de este pue­blo, fami­lia­res y ami­gos. Algo ya dolo­ro­sa­men­te cono­ci­do. Y todo por reivin­di­car que el pue­blo era quién debía haber deci­di­do.

Inten­tan tras­la­dar la res­pon­sa­bi­li­dad de un Ayun­ta­mien­to que se supo­ne debe ser garan­te de la volun­tad popu­lar y que teó­ri­ca­men­te iba a cam­biar el sis­te­ma des­de den­tro, a un movi­mien­to popu­lar del que inclu­so se bur­lan por poner­se en con­tac­to con un abo­ga­do. Bue­na mues­tra de que en reali­dad, cada vez están más incrus­ta­dos en el sis­te­ma que dicen com­ba­tir.

A buen segu­ro que con seña­la­mien­tos como el que Sor­tu hace con­tra el Movi­mien­to Pro Amnis­tía, no será la últi­ma vez que ten­ga­mos que soli­ci­tar la asis­ten­cia de abo­ga­dos, o algo peor. Lo que sí pode­mos ase­gu­rar es que al con­tra­rio que [email protected], noso­tros no ven­de­re­mos los prin­ci­pios de nues­tra orga­ni­za­ción en pac­tos polí­ti­cos con la Audien­cia Nacio­nal al tiem­po que recau­da­mos dine­ro para un jui­cio que de ante­mano sabe­mos que no se va a desa­rro­llar.

Sor­tu pre­gun­ta en varias oca­sio­nes en su escri­to que dón­de esta­mos los mili­tan­tes del Movi­mien­to Pro Amnis­tía, que dón­de nos hemos escon­di­do. Y le deci­mos que esta­mos tra­ba­jan­do, para vivir y para la mili­tan­cia, y lo hace­mos sin cobrar suel­dos, ni die­tas, ni des­pla­za­mien­tos. Lo hace­mos sin escon­der­nos y en el cara a cara con nues­tro pue­blo. Y las flo­res entre las que nos move­mos son las que salen en ese mis­mo barro que pisa­mos, y no esas otras con las que [email protected] par­ti­ci­pan en ofren­das flo­ra­les a quié­nes han sem­bra­do mie­do, tor­tu­ra y muer­te en nues­tro pue­blo.

Final­men­te y res­pec­to al per­mi­so que el pue­blo se supo­ne que debía pedir para home­na­jear a los guda­ris, tene­mos que pre­gun­tar a Sor­tu si nos está toman­do el pelo. Si de ver­dad pien­sa que este pue­blo debe pedir per­mi­so a [email protected] [email protected] ins­ti­tu­cio­na­les para guar­dar la memo­ria de los hijos e hijas de este pue­blo. Por­que si de ver­dad lo pien­sa, es que su deri­va ideo­ló­gi­ca les ha lle­va­do ya a des­pre­ciar a ese mis­mo pue­blo que dice repre­sen­tar y que acu­día con res­pe­to y dolor al lugar en el que se encon­tra­ba el mono­li­to.

En lo que res­pec­ta a esa des­via­da alu­sión a Otxo­por­ti­llo y ese afán de absor­ver y acu­ñar como “Sor­tu” todo movi­mien­to popu­lar y en este caso, un home­na­je que des­de hace más de 40 años rea­li­zan las dife­ren­tes expre­sio­nes del movi­mien­to popu­lar a los fusi­la­dos de este lugar. La repre­sen­ta­ción de un pue­blo que siem­pre supo estar allí con sus víc­ti­mas. Tam­po­co aquí les per­mi­ti­re­mos adue­ñar­se y mani­pu­lar el recuer­do de [email protected] [email protected], para poder neu­tra­li­zar el poten­cial de dig­ni­dad y lucha que esta memo­ria repre­sen­ta.

Etxa­rri Ara­natz, 2020ko otsai­la­ren 4a.

Etxa­rri Ara­naz­ko Amnis­tia­ren alde­ko eta Erre­pre­sioa­ren Aur­ka­ko Mugi­men­dua.