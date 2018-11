Txantxarreka contra el racismo y el fascismo

¿Por qué Sare Antifax­ista ha escogi­do a Txan­txar­reka gaztetx­ea, en el bar­rio del Antiguo en Donos­tia, para pre­sen­tar el libro Tesis con­tra el fas­cis­mo que ha pub­li­ca­do el pasa­do viernes 1 de noviem­bre? Porque este gaztetxe está sien­do un foco muy impor­tante de lucha con­tra el racis­mo y, por ello mis­mo, con­tra el fas­cis­mo. Per­sonas del bar­rio del Antiguo y de Donos­tialdea, fun­da­men­tal­mente jóvenes, dan cobi­jo en el gaztetxe a más de una doce­na de migrantes que care­cen de vivien­da, que tiene difi­cul­tades de comu­ni­cación, que no pueden seguir su via­je hacia otros país­es europeos, que sufren el racis­mo vis­i­ble e invis­i­ble cuan­do pasean por las calles. No es una resisten­cia defen­si­va en el sen­ti­do de encer­rarse en el gaztetxe como en un fortín ase­di­a­do, sino que es una acción ofen­si­va y abier­ta porque real­izan actos públi­cos, en la calle, en las taber­nas pop­u­lares, bus­can­do la con­frat­er­nización, el conocimien­to mutuo. Como ver­e­mos al final, otro tan­to está suce­di­en­do en Alt­sasu frente a la invasión fascista del pasa­do domin­go 4 de noviem­bre, en donde la platafor­ma pop­u­lar Alt­sasu Fax­is­moaren Kon­tra llamó a hac­er frente al fas­cis­mo en todos los frentes.

Vamos a expon­er tres pun­tos para ten­er tiem­po de debate. Uno, las rela­ciones entre racis­mo y fas­cis­mo. Dos, la evolu­ción del fas­cis­mo. Y tres, los méto­dos para com­bat­ir­lo.

Existe un hilo de rec­ha­zo, odio y vio­len­cia opre­so­ra que recorre inter­na­mente a la xeno­fo­bia, chau­vin­is­mo y racis­mo. Antes de que los grie­gos antigu­os denom­i­naran «bár­baros» a los que bal­bucean una lengua incom­pren­si­ble para la cul­tura heléni­ca, ya existía un fuerte sen­ti­do de supe­ri­or­i­dad de los egip­cios hacia los grie­gos tal cual ates­tigua Heró­do­to; del mis­mo modo, la cul­tura chi­na des­pre­cia­ba a los pueb­los que no pertenecían al «cen­tro del mun­do» que lógi­ca­mente era el chi­no. En la Europa del siglo XV la alta cul­tura ital­iana admira­ba a la bizan­ti­na; des­de comien­zos del siglo XVI con la invasión de Améri­ca, la esclav­i­tud africana, y los primeros saque­os de India, sen­taron las bases de un sen­timien­to de supe­ri­or­i­dad defen­di­do por Maquiavelo, Bacon, Mon­tesquieu, Kant… G. Lukács se refiere al conde de Boulainvil­liers como uno, si no el primero, de los fun­dadores del racis­mo cuan­do en 1727 escribió un libro tratan­do de demostrar la supe­ri­or­i­dad racial de la nobleza france­sa, que era direc­ta descen­di­ente de los fran­cos, sobre el pueblo descen­di­ente de los ven­ci­dos galos. Des­de 1831 el exac­er­ba­do patri­o­tismo francés de Chau­vin da pie al tér­mi­no chau­vin­is­mo, y entre finales del siglo XIX e ini­cios del siglo XX autores como Gob­ineau y Cham­ber­lain dan for­ma al racis­mo ide­ológi­co. Las obras de este últi­mo fueron edi­tadas en gran número, finan­ciadas y regal­adas por el káis­er Guiller­mo II y ali­men­ta­ron la ide­ología pro­to-nazi de los freiko­rps que a las órdenes de la socialdemoc­ra­cia masacraron la rev­olu­ción ale­m­ana de noviem­bre de 1918 y el lev­an­tamien­to del Ruhr de pri­mav­era de 1920. Pero el racis­mo con pre­ten­siones de cien­tifi­ci­dad, el más peli­groso, surge en Esta­dos Unidos con el dar­win­is­mo social y la socio­bi­ología elab­o­ra­dos tam­bién en esa época para con­tro­lar la masa impa­ra­ble de migrantes, las resisten­cias indí­ge­nas y el aumen­to de la lucha de clases. El deter­min­is­mo genéti­co inten­ta una y mil veces demostrar las difer­en­cias entre sex­os y gru­pos humanos, no hablan­do de razas supe­ri­ores sino de «difer­en­cias», aunque cor­ri­entes nazis defien­den explíci­ta­mente la supe­ri­or­i­dad racial blan­ca. El racis­mo fal­sa­mente cien­tí­fi­co es creación yan­qui, y fue emplea­do por los nazis para jus­ti­ficar la supe­ri­or­i­dad de su «raza ger­mana».

Dos

El fas­cis­mo es un movimien­to com­ple­jo que se for­mó en las décadas de los años 20 y 30 por los efec­tos de la Primera Guer­ra Mundi­al, de la apari­ción de la URSS y la cri­sis de 1929, bási­ca­mente. Con algu­nas difer­en­cias, el mil­i­taris­mo japonés se endure­ció por la angus­tiosa fal­ta de recur­sos mate­ri­ales. Antes del fas­cis­mo surgieron regímenes bona­partis­tas, poderes con los que una minoría uti­liza la fuerza arma­da y judi­cial para gob­ernar en favor del cap­i­tal porque la bur­guesía no puede hac­er­lo por sí mis­ma ni tam­poco el pro­le­tari­a­do tiene fuerza para impon­erse. El bona­partismo es una dic­tadu­ra, pero sin lle­gar a los extremos del fas­cis­mo porque es una fase inter­me­dia que puede con­cluir en el fas­cis­mo o en la rev­olu­ción, de ahí la deci­si­va impor­tan­cia de saber dis­cernir el momen­to entre bona­partismo y fas­cis­mo.

Sin estu­di­ar aho­ra el bona­partismo, el fas­cis­mo apare­ció sobre su fra­ca­so para evi­tar el empe­o­ramien­to de la cri­sis en aque­l­los país­es en los que no había tri­un­fa­do la primera olea­da de rev­olu­ciones bur­gue­sas: Holan­da, Gran Bre­taña, Esta­dos Unidos y Fran­cia, aunque en ellos tam­bién hubo movimien­tos fascis­tas. Tri­un­fó en Italia, Ale­ma­nia, España, etc., y en Japón en for­ma de mil­i­taris­mo, porque en estos Esta­dos la bur­guesía no pudo asen­tar un poder de clase fuerte, sino que tuvo que nego­ciar con los restos feu­dales y ter­rate­nientes, con el poder reli­gioso, con las cas­tas mil­itares, etc., de for­ma que no logró desar­rol­lar los medios sociales que facil­i­tan una rel­a­ti­va e inse­gu­ra inte­gración del pro­le­tari­a­do.

El trán­si­to de la fase colo­nial a la impe­ri­al­ista agudizó los prob­le­mas de estos Esta­dos atra­pa­dos en entre dos frentes: el inter­no, por la lucha de clases y de pueb­los den­tro de sus mis­mas fron­teras; y el exter­no, por el enorme poder de los Esta­dos más poderosos, los de la primera olea­da de rev­olu­ciones bur­gue­sas tam­bién gol­pea­d­os por la lucha pro­le­taria inter­na, pero con más recur­sos de inte­gración y con may­ores recur­sos de saqueo impe­ri­al­ista. Tras la der­ro­ta de 1945 el fas­cis­mo fue cam­bian­do de for­mas man­tenién­dose semi­ocul­to, aunque recu­perán­dose des­de los años 90 a raíz de los cam­bios mundi­ales que entonces se inten­si­fi­caron como la implosión de la URSS, la finan­cia­rización, etc. La cri­sis ini­ci­a­da en 2007 ha impul­sa­do tan­to el racis­mo como nuevas expre­siones fascis­tas, neo­fascis­tas, movimien­tos de extrema derecha rad­i­cal… en los Esta­dos que lo sufrieron entre 1922–1945, pero tam­bién en otros muchos Esta­dos, en Améri­ca Lati­na, por ejem­p­lo.

Vamos a ver seis car­ac­terís­ti­cas del fas­cis­mo de entonces y sus for­mas actuales:

Uno. En las condi­ciones de 1922–1939, has­ta jus­to antes de la Segun­da Guer­ra Mundi­al, el fas­cis­mo no dudó en aplicar medi­das económi­cas en apoyo de sus grandes empre­sas, muy pare­ci­das a las que tam­bién hacían los otros Esta­dos: el News Deal yan­qui, por ejem­p­lo, no se difer­en­cia­ba en lo bási­co del inter­ven­cionis­mo estatal fascista, y en lo esen­cial otro tan­to hay que decir del resto de Esta­dos. La cri­sis de 1929 exigía por su gravedad has­ta entonces descono­ci­da, el inter­ven­cionis­mo públi­co respetan­do la propiedad pri­va­da, o en todo caso, algu­nas nacional­iza­ciones muy ráp­i­da­mente devueltas a sus propi­etar­ios una vez saneadas. Recordemos la admiración de Keynes por el fas­cis­mo.

En la actu­al­i­dad, el amplio espec­tro de ultra­dere­chas, neo­fas­cis­mos y fas­cis­mos defien­den sus cap­i­tal­is­mos estatales, aunque se alían a niv­el region­al para adquirir más fuerza. Estas alian­zas que tam­bién se dieron en el pasa­do, aho­ra son más acti­vas porque respon­den a la mundi­al­ización de las con­tradic­ciones, car­ac­terís­ti­ca pre­sente en 1922–39 pero con menos inten­si­dad. Aho­ra no cues­tio­nan los méto­dos mon­e­taris­tas y neolib­erales, sino que los quieren aplicar con más deter­mi­nación en sus país­es, jus­ti­ficán­do­los des­de un nacional­is­mo impe­ri­al­ista año­rante del pasa­do pero que no con­tradice frontal­mente las alian­zas mutuas porque se tra­ta «defend­er la civ­i­lización occi­den­tal» ame­naza­da de muerte por peli­gros may­ores que en 1922–1939.

Dos. los fas­cis­mos de entonces acud­ieron a la dem­a­gogia pseu­do-social­ista y a la manip­u­lación de lo irra­cional y afec­ti­vo, del miedo y de la frus­tración, para neu­tralizar la influ­en­cia de la URSS y de la socialdemoc­ra­cia entre la clase obr­era, bus­can­do ampli­ar el apoyo de masas más allá de las «clases medias» y de la pequeña bur­guesía. En muchos sitios lo con­sigu­ieron durante un tiem­po, porque el fas­cis­mo tenía una base de masas supe­ri­or al bona­partismo. Pero cuan­do fue nece­sario, Mus­soli­ni depuró a los fascis­tas duros; Hitler a las SA, Fran­co a los falangis­tas recal­ci­trantes, Tojo al sec­tor «paci­fista», etc. Cuan­do el gran cap­i­tal que les había ali­men­ta­do económi­ca­mente y que había puesto a su dis­posi­ción la fuerza de masas de la derecha, de la Igle­sia, del Ejérci­to, de la pren­sa… exigió al fas­cis­mo que cumpli­era sus prome­sas hechas en reuniones sec­re­tas, prome­sas de orden, repre­sión y de sobr­ex­plotación lab­o­ral ocul­tadas a las bases que se habían creí­do la dem­a­gogia pseu­do-social­ista, el fas­cis­mo cumplió lo prometi­do al gran cap­i­tal liq­uidan­do a sus excom­pañeros o con­denán­doles al ostracis­mo.

Por aho­ra los fas­cis­mos se pre­sen­tan bajo la ban­dera de la «recu­peración de los val­ores», la denun­cia de la cor­rup­ción, la inop­er­an­cia de la cas­ta políti­ca, etc., recu­peran­do el asis­ten­cial­is­mo reac­cionario del pasa­do, redi­vi­vo en el Hog­ar Social en Madrid y el de Amanecer Dora­do en Gre­cia. Se tra­ta de crear «unidad nacional» frente a la ame­naza exte­ri­or y la indifer­en­cia de la cas­ta políti­ca para con sus «com­pa­tri­o­tas» empo­bre­ci­dos: «primero los españoles», «Améri­ca primero» de Trump… Pero cuan­do ten­gan que lla­mar al orden a quienes cre­an que pueden atacar al cap­i­tal transna­cional, lo harán sin piedad, como Salvi­ni en Italia que ha adver­tido que no cues­tiona el cap­i­tal­is­mo sino la debil­i­dad políti­ca frente a la «invasión africana».

Tres. Al no dispon­er de un poder «pací­fi­co» de inte­gración y de repre­sión selec­ti­va de la lucha de clases tan efec­ti­vo como el de las «democ­ra­cias» impe­ri­al­is­tas, y al haber fra­casa­do la fase bona­partista, el fas­cis­mo recur­rió a la repre­sión indis­crim­i­na­da con­tra la clase obr­era, sus sindi­catos y sus orga­ni­za­ciones sociales, con­tra la izquier­da y en menor medi­da aunque tam­bién con­tra la bur­guesía lib­er­al y renu­ente al fas­cis­mo, con­tra las naciones y cul­turas oprim­i­das en base al racis­mo la may­or parte de las veces y con­tra los mis­mos dere­chos democráti­co-bur­gue­ses. Pero, además, aplicó el ter­ror difu­so y el ter­ror aleato­rio con­tra la población en gen­er­al inclu­i­da la parte que le apoy­a­ba o que era fascista: nadie esta­ba libre de sospecha. Ambas for­mas de ter­ror, el difu­so y el aleato­rio, se basa­ban en la delación gen­er­al­iza­da pro­mo­ciona­da con espe­cial efi­ca­cia en Ale­ma­nia. Pero seme­jante bar­barie nun­ca logró acabar con las resisten­cias.

Por aho­ra, no ata­can frontal­mente como entonces al movimien­to rev­olu­cionario para destru­ir­lo en cuan­to tal, aunque día a día se endure­cen sus agre­siones, sino que agre­den al com­ple­jo for­ma­do por el anti-racis­mo, la poli­sex­u­al­i­dad, la autoor­ga­ni­zación juve­nil de base, el fem­i­nis­mo rad­i­cal, la cul­tura libre y críti­ca, las luchas inde­pen­den­tis­tas, los dere­chos con­cre­tos, etc. Atacarán frontal­mente a la izquier­da rev­olu­cionar­ia y al sindi­cal­is­mo sociopolíti­co cuan­do lo vean factible sin que se vuel­va con­tra ellos, cuan­do vean divi­di­do y des­ori­en­ta­do al pueblo tra­ba­jador, cuan­do vean aco­bar­da­da a la izquier­da… y cuan­do se lo mande el Esta­do.

Cua­tro. Con rit­mos e inten­si­dades difer­entes, pero en la mis­ma línea, el fas­cis­mo impul­só la indus­tria mil­i­tar antes que las «democ­ra­cias» impe­ri­al­is­tas. Ya para 1922, el pequeño ejérci­to alemán ide­ológi­ca­mente pro­to-nazi puso en mar­cha una estrate­gia de rearme y de alta cual­i­fi­cación de sus man­dos, así como cam­pos de entre­namien­to nego­ci­a­dos con la URSS; tam­bién, para evi­tar el con­trol ali­a­do, creó en secre­to ofic­i­nas de «inves­ti­gación civ­il» en ter­ceros país­es europeos que dis­eña­ban nuevas armas; tam­bién se dis­eñó la recon­struc­ción de las fábri­c­as de armas des­man­te­ladas tras 1918 y se dio un enorme impul­so a la inves­ti­gación quími­ca para fab­ricar com­bustibles sin­téti­cos, y todo ello antes de que los nazis lle­garan al poder en enero de 1933. Japón no tenía esas difi­cul­tades para su inten­so rearme, excep­to el gran prob­le­ma de los recur­sos energéti­cos. Otro tan­to hay que decir de Italia y de España, aunque en este últi­mo caso muy lim­i­ta­da por su enorme atra­so tec­no­cien­tí­fi­co y el des­o­lador exter­minio físi­co e int­elec­tu­al real­iza­do por el ter­ror fran­quista y nacional-católi­co.

Aho­ra son los Esta­dos los que se rear­man, en espe­cial el impe­ri­al­is­mo yan­qui, pero los fas­cis­mos cumplen un papel clave porque, primero, expanden la ide­ología mil­i­tarista e impe­ri­al­ista entre la juven­tud alien­a­da lo que les per­mite provo­car situa­ciones de ter­ror difu­so y has­ta aleato­rio cuan­do quier­an y donde quier­an; segun­do, la ori­en­tan abier­ta­mente hacia el ataque al «peli­gro inte­ri­or», los migrantes y el movimien­to rev­olu­cionario, etc., y, medi­ante sus estre­chos con­tac­tos con empre­sas de seguri­dad pri­va­da, con cuer­pos de policía y con el ejérci­to, dispo­nen de gru­pos arma­dos pen­e­tra­dos por los ser­vi­cios secre­tos y con un efi­caz apara­to pro­pa­gandís­ti­co reforza­do por la indus­tria del fut­bol y las mafias; ter­cero, tam­bién la ori­en­tan hacia el «peli­gro exte­ri­or»; Chi­na, Rusia, Medio Ori­ente, zonas geoes­tratég­i­cas vitales para Occi­dente… impul­san­do el beli­cis­mo impe­ri­al­ista; y cuar­to, la recreación de ejérci­tos pri­va­dos fil­iales empre­sar­i­ales de los Esta­dos inter­ac­túa con el fas­cis­mo, con la pro­pa­gan­da mil­i­tarista, con la cul­tura de la guer­ra, de la tor­tu­ra, del ter­ror patri­ar­cal.

Cin­co. El fas­cis­mo de entonces hizo un expan­sion­is­mo impe­ri­al­ista sin parangón has­ta ese momen­to tan­to por su descara­da fero­ci­dad, como por su prác­ti­ca de saqueo y expo­lio sis­temáti­co de las riquezas del pueblo inva­di­do, y, por últi­mo, la descara­da jus­ti­fi­cación ide­ológ­i­ca cul­tur­al­ista, supremacista y racista. El impe­ri­al­is­mo fascista nece­sita­ba apropi­arse del máx­i­mo posi­ble de riquezas de toda índole, inclu­i­do el arte, en el mín­i­mo tiem­po posi­ble sin reparar en sufrim­ien­tos humanos, porque ésta es una de las dos for­mas factibles para man­ten­erse en el poder apoyan­do al gran cap­i­tal y lograr la colab­o­ración pasi­va o acti­va de la población ali­men­ta­da en parte gra­cias al sal­va­jis­mo. Dejan­do el impe­ri­al­is­mo ante­ri­or a 1922, ten­emos Italia en Lib­ia, Etiopía, Alba­nia, Gre­cia…, Japón en Manchuria, Chi­na, Fil­ip­inas, Bir­ma­nia…; España en Euskal Her­ria, Catalun­ya, Gal­iza…; Ale­ma­nia…

El impe­ri­al­is­mo actu­al es más com­ple­jo y astu­to que el fascista de hace 74 años, y por ello más dev­as­ta­dor e inmis­eri­corde. Más com­ple­jo porque des­de que «legal­izó» el saqueo mundi­al imponien­do el Con­sen­so de Wash­ing­ton de 1989, lo ha ampli­a­do y diver­si­fi­ca­do: la dic­tadu­ra de la deu­da de los pueb­los al cap­i­tal financiero-espec­u­la­ti­vo; los expo­lios y la trans­fer­en­cia de val­or real­iza­dos por las transna­cionales; las guer­ras irreg­u­lares y alé­gales que pro­lif­er­an; las guer­ras injus­tas de opre­sión y las jus­tas de defen­sa; las «inter­ven­ciones human­i­tarias»; la políti­ca de «san­ciones» a los pueb­los y Esta­dos que no obe­de­cen al impe­ri­al­is­mo…, ter­mi­nan­do en las guer­ras con­ven­cionales como con­tra Irak, Yugoslavia, Lib­ia, Siria, etc., grandes guer­ras regionales con la par­tic­i­pación direc­ta de ter­ceros Esta­dos, etc. Por últi­mo, y además del inten­to de impon­er la lex mer­ca­to­ria, no se puede ocul­tar el peli­groso para­lelis­mo entre la espi­ral de con­flic­tos sociales y béli­cos ante­ri­ores a las dos primeras guer­ras mundi­ales, y el con­tex­to pre­sente más explo­si­vo y letal que los dos prece­dentes, por razones obvias.

Seis. La creación de una elite sociopolíti­ca integra­da en la bur­guesía gra­cias al saqueo de bienes de la oposi­ción inter­na reprim­i­da y del expo­lio impe­ri­al­ista pri­va­ti­za­do, cor­rup­ción estruc­tur­al, pedi­dos a las grandes empre­sas, apropiación de dona­ciones al Esta­do… Arribis­tas, fun­cionar­ios, int­elec­tuales, pequeños bur­gue­ses, téc­ni­cos de empre­sas, fascis­tas de base, mil­itares, gru­pos cris­tianos… arram­plaron con todo lo que pudieron para inte­grarse en la bur­guesía. Lo hicieron con impunidad, muy pocos de ellos devolvieron parte de lo roba­do y bas­tantes fueron coop­ta­dos en los ser­vi­cios secre­tos y en sus ejérci­tos, y otros sim­ple­mente se adap­taron como «demócratas de toda la vida» en las bur­guesías y sus nego­cios, en la pren­sa y en los sis­temas repre­sivos «civiles» como jue­ces, fis­cales, policías, abo­ga­dos del Esta­do, etcétera. Los gru­pos cris­tianos per­manecieron into­ca­bles. La incrustación de esta élite crim­i­nal en la sociedad bur­gue­sa «democráti­ca» -la «desnaz­i­fi­cación» fue cos­méti­ca- es una de las fun­da­men­tales razones que expli­can la per­viven­cia soter­ra­da del fas­cis­mo y su rea­pari­ción pos­te­ri­or.

Aho­ra sucede otro tan­to, pero a escala mundi­al­iza­da. La lib­er­al­ización financiera impues­ta por Esta­dos Unidos e Inglater­ra en la mitad de los años 80 creó una élite de tiburones financieros, admin­is­tra­tivos y con­se­jeros sali­dos de empre­sas, uni­ver­si­dades e insti­tu­ciones; la implosión de la URSS creó una nue­va bur­guesía muy rela­ciona­da con las mafias; la respues­ta a los aten­ta­dos del 11-S-2001 creó empre­sas de seguri­dad con patente de cor­so que expo­liaron des­de el crudo has­ta obras de arte de val­or incal­cu­la­ble pasan­do por el esclav­is­mo sex­u­al. Aunque la cri­sis de 2007 hundió a muchos de estos advenedi­zos, otros se asen­taron den­tro de la alta bur­guesía y el reforza­mien­to del cap­i­tal espec­u­la­ti­vo de alto ries­go los ha mul­ti­pli­ca­do de nue­vo. Todo ello acre­cien­ta el con­tenido par­a­sitario de la clase bur­gue­sa y las facil­i­dades para el ascen­so del fas­cis­mo en esos sec­tores dis­puestos a todo con tal aumen­tar sus des­or­bitadas ganan­cias.