¿Qué ocultan tras relatos, memorias e historias?

«Entre la premisa (estruc­tura económi­ca) y la con­se­cuen­cia (con­sti­tu­ción políti­ca) hay rela­ciones nada sim­ples ni direc­tas, y la his­to­ria de un pueblo no se doc­u­men­ta solo con los hechos económi­cos. Los nudos causales son com­ple­jos y enreda­dos, ya que para desa­tar­los hace fal­ta el estu­dio pro­fun­do y amplio de todas las activi­dades espir­i­tuales y prác­ti­cas, y ese estu­dio no es posi­ble sino después de que los acon­tec­imien­tos se hayan sed­i­men­ta­do en una con­tinuidad, es decir, mucho tiem­po después de que ocur­ran los hechos […] La his­to­ria no es un cál­cu­lo matemáti­co […] La can­ti­dad (estruc­tura económi­ca) se con­vierte en ella en cual­i­dad porque se hace instru­men­to de acción en manos de los hom­bres.»