En el principio de todo está el dinero, la riqueza y el poder

Los indi­vid­u­os de todos los pueb­los vemos nue­stro por­venir en la propia lib­er­tad de exi­s­tir y gozar de una vida pla­cen­tera. Nun­ca nos planteamos, por regla gen­er­al, nue­stro futuro en la con­struc­ción colec­ti­va de una sociedad sol­i­dari­dad y equi­tati­va de la que for­mamos parte.

Nue­stros antepasa­dos, no tan lejanos, lucharon con­tra los poderes autori­tar­ios dic­ta­to­ri­ales -fascis­tas por qué no decir­lo- y tras años de sufrim­ien­tos pero de encona­da y per­ti­naz lucha con­sigu­ieron, mejor aún con­quis­taron, unos mín­i­mos dere­chos tan­to indi­vid­uales como colec­tivos que les per­mi­tió trans­mi­tir a sus hijos y descen­di­entes un rit­mo, un esti­lo de vida, lig­era­mente más humano; no sólo económi­ca­mente sino en sanidad, enseñan­za, edu­cación, cul­tura, par­tic­i­pación ciu­dadana y sol­i­dari­dad.

Pero hoy, influ­i­dos por unos pre­tendi­dos líderes nat­u­rales, pre­sun­tu­osos diri­gentes «int­elec­tual­mente abier­tos», «rela­cional­mente sociales», con­sti­tu­i­dos a sí mis­mos como pre­sun­tos cabecil­las de movimien­tos pop­u­lares, nosotros, tam­bién supuestos mil­i­tantes, descen­di­entes de nue­stros antepasa­dos com­bat­ientes, hemos cam­bi­a­do de ter­cio o más bien nos están hacien­do cam­biar de ter­cio, para des­gra­cia nues­tra.

Sus­traí­dos de la mis­e­ria abso­lu­ta, uno se plantea y pone como obje­ti­vo úni­co, no volver a caer en ella. Y para no regre­sar a las andadas, des­pre­ci­a­da y olvi­da­da la lucha, parece que solo se ve como solu­ción vital el obe­de­cer y some­terse a jefes y cabecil­las, a todos los que man­dan lo mis­mo en la empre­sa a través de los sindi­catos, que en el pueblo, la calle, y los gru­pos políti­cos a través de enti­dades, la may­oría de ellas someti­dos al poder políti­co, supues­ta­mente elegi­do en lib­er­tad.

Sí, los indi­vid­u­os de todos los pueb­los auto­de­nom­i­na­dos democráti­cos solo ven su por­venir en la sim­ple lib­er­tad de exi­s­tir y gozar per­son­al e indi­vid­ual­mente. Nun­ca vemos el futuro en la con­struc­ción colec­ti­va de una sociedad sol­i­daria.

El éxi­to de la derecha entre el pueblo, ni se expli­ca ni se jus­ti­fi­ca por el tal­en­to de sus rep­re­sen­tantes, sino más bien por el miedo y debili­ta­mien­to de los colec­tivos obreros y mil­i­tantes que ha con­duci­do a los elec­tores, de ingre­sos insu­fi­cientes, a vivir tam­bién la políti­ca de un modo más cal­cu­lador, sin críti­cas, al menos públi­cas, y en total sum­isión y obe­di­en­cia a los que man­dan.

A los súper ricos les cono­ce­mos y vemos en la tele­visión y la pren­sa, como un espec­tácu­lo cin­e­matográ­fi­co; pero a la mis­e­ria impo­tente, degrada­da no sólo económi­ca sino inclu­so físi­ca­mente, la ten­emos a nue­stro lado. Pero no la vemos… no quer­e­mos hac­er­lo… siem­pre bajo el pre­tex­to de que nos dan pena. Has­ta la expre­sión, «peón», peon­a­je, es cada vez menos uti­liza­da como si no existier­an.

Ser de izquier­das hoy es obe­de­cer a unos líderes cuyo fun­da­men­tal obje­ti­vo no es destru­ir la derecha opre­so­ra, sino ocu­par su puesto de poder.

«Hay que luchar para tomar el poder y así, luego podremos cam­biar la leg­is­lación.»

Y yo me pre­gun­to ¿cómo vas a poder tomar el poder si ni siquiera eres capaz de enfrentarte a los poderosos políti­cos para con­seguir de ellos el mín­i­mo val­or de jus­ti­cia, equidad, de supre­sión de la mis­e­ria, de la elim­i­nación del robo, del latrocinio de todos aque­l­los con­fab­u­la­dos?

¿Yo? ¿Con la izquier­da en el con­gre­so, sub­ven­ciona­da por el poderoso, para que cierre mi boca?

¿Yo? ¿Jefe sindi­cal­ista, tam­bién sub­ven­ciona­do y que tam­bién, eso sí, inclu­so he con­segui­do que mis adher­entes puedan en la declaración de la renta, descon­tar lo que a mí me pagan?

«En el prin­ci­pio de todo está el dinero, la riqueza y el poder. Y jun­to al dinero, el ímpetu de dom­i­nar, some­ter y avasal­lar, provo­can­do miedo.» Lo escribió Kar­butz tras leer a Daniel Cohen, en su libro La pros­peri­dad el vicio .

Des­de el siglo XIV y en la may­oría de los país­es europeos se ven apare­cer asam­bleas con dis­tin­tos nom­bres: «Esta­dos Gen­erales», «Cortes», «Par­la­men­to»… Estas asam­bleas tienen car­ac­terís­ti­cas comunes y respon­den a la mis­ma necesi­dad, la de hac­er frente a las supues­tas necesi­dades pre­supues­tarias de los Esta­dos.

Fue en Inglater­ra donde mejor se pre­sen­tó la orig­i­nal­i­dad del pro­ce­so empren­di­do: Los barones que avan­zan sobre Lon­dres, aquel 16 de mayo de 1214, con­sigu­ieron que Juan sin Tier­ra renun­cia­ra a su decisión de hac­erse con una tasa excep­cional para los varones que no le acom­pañaran en com­paña, el camu­fla­je. Juan se ve oblig­a­do a rec­u­lar y acor­dar la Car­ta Magna, doc­u­men­to que antic­i­pa en var­ios sig­los la declaración de los dere­chos del hom­bre. Los barones obtienen así el com­pro­miso del rey de ase­gu­rar una jus­ti­cia impar­cial y de garan­ti­zar las lib­er­tades indi­vid­uales. Nace la democ­ra­cia rep­re­sen­ta­ti­va. Pero lo que se hal­la en el corazón del tex­to es la cuestión fis­cal. Los impuestos.

Como diría Mar­cel Gauchet, los políti­cos viv­en como si tuvier­an enormes dere­chos suple­men­tar­ios sobre el resto de la población.

En el ori­gen esta­ba y está el dinero. Así fueron nacien­do las pre­tendi­das democ­ra­cias, que no son sino pre­sun­tas «con­ce­siones» de quienes pre­cisan enrique­cerse cada día más, sin límite, frente a una plebe, humil­la­da y empo­bre­ci­da.

Los poderosos lo lla­man dere­chos que conce­den para no fre­nar su enriquec­imien­to, y empo­bre­cer aún más a los ciu­dadanos de «a pie»

Fer­min Gonge­ta

13 de enero de 2018